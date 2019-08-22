Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.058,00
|-1,86
|490,09
|İş Bankası (C)
|5,35
|0,00
|18,10
|İş Bankası (Kur.)
|170.000,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,12
|-1,40
|-54,21
|İş Girişim
|2,47
|-1,59
|21,08
|İş GMYO
|0,86
|-2,27
|-20,37
|İş Y. Men. Değ.
|3,70
|1,09
|100,34
|İş Yat. Ort.
|1,19
|1,71
|61,22
|İşbir Holding
|390,00
|8,30
|183,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|-2,94
|-60,71
|İttifak Holding
|5,97
|0,00
|92,58
|İz Hayvancılık Tarım
|4,60
|4,07
|-30,20
|İzmir Demir Çelik
|1,52
|-0,65
|-8,43
|İzmir Fırça
|1,59
|-1,24
|-23,19
|İzocam
|20,08
|0,10
|-6,26
|Jantsa Jant Sanayi
|33,78
|-1,46
|30,87
|Kafein Yazılım
|6,32
|0,64
|-8,24
|Kapital Yat. Holding
|1,75
|0,00
|-39,02
|Kaplamin
|6,06
|1,00
|68,33
|Kardemir (A)
|1,98
|1,02
|15,68
|Kardemir (B)
|1,96
|0,00
|13,88
|Kardemir (D)
|1,99
|0,51
|-3,20
|Karel Elektronik
|8,05
|-2,42
|93,05
|Karsan Otomotiv
|1,07
|-0,93
|-16,41
|Karsu Tekstil
|1,95
|-2,99
|56,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,48
|-0,36
|48,11
|Kartonsan
|298,60
|-0,47
|-6,39
|Katmerciler Ekipman
|2,40
|-0,83
|-20,23
|Kent Gıda
|112,00
|-2,01
|-5,88
|Kerevitaş Gıda
|1,95
|-1,02
|8,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,24
|0,00
|-31,43
|Kiler GMYO
|1,76
|0,57
|0,57
|Klimasan Klima
|11,21
|-2,01
|188,92
|Koç Holding
|17,37
|-0,74
|25,43
|Konfrut Gıda
|35,06
|-1,85
|46,82
|Konya Çimento
|167,50
|-1,47
|-5,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,65
|0,17
|23,14
|Koza Altın
|64,40
|3,79
|25,54
|Koza Madencilik
|8,17
|1,11
|13,16
|Körfez GMYO
|1,43
|-0,69
|17,21
|Kristal Kola
|0,88
|0,00
|-16,19
|Kron Telekomünikasyon
|8,39
|1,21
|-3,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,00
|4,27
|60,47
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,03
|-1,90
|-8,85
|Kütahya Porselen
|4,85
|1,04
|6,59
|Lider Faktoring
|2,14
|0,94
|-4,89
|Link Bilgisayar
|9,28
|-1,90
|11,54
|Logo Yazılım
|40,00
|2,04
|47,38
|Lokman Hekim Sağlık
|3,40
|-1,45
|-24,44
|Lüks Kadife
|5,23
|-0,95
|7,84
|Makina Takım
|1,36
|-5,56
|-11,69
|Mardin Çimento
|2,69
|-1,10
|-3,13
|Marka Yatırım Holding
|0,66
|-2,94
|6,45
|Marmaris Altınyunus
|18,52
|0,27
|5,47
|Marshall
|26,50
|0,00
|5,08
|Martı GMYO
|0,62
|-3,13
|-4,62
|Martı Otel
|0,67
|-1,47
|15,52
|Mavi Giyim
|36,54
|1,50
|13,41
|Mazhar Zorlu Holding
|5,00
|-2,15
|31,23
|Mega Polietilen
|1,85
|1,65
|-9,31
|Menderes Tekstil
|0,64
|-1,54
|-11,11
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|12,49
|-3,03
|108,51
|Merko Gıda
|0,68
|0,00
|-32,67
|Metal Gayrimenkul
|0,69
|-1,43
|-20,69
|Metemtur Otelcilik
|1,45
|2,84
|38,10
|Metro Holding
|1,16
|1,75
|52,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|0,87
|5,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,38
|2,99
|16,95
|Migros Ticaret
|18,40
|1,27
|23,49
|Milpa
|1,49
|-5,10
|4,24
|Mistral GMYO
|1,28
|4,92
|-16,34
|MLP Sağlık
|11,91
|1,79
|11,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|-4,76
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,37
|0,00
|-26,34
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.052,60
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,15
|0,82
|Net Holding
|1,51
|0,00
|-22,96
|Netaş Telekom.
|6,25
|-0,64
|-3,25
|Niğbaş Niğde Beton
|12,46
|2,81
|211,50
|Nuh Çimento
|6,11
|-0,65
|-11,83
|Nurol GMYO
|2,12
|2,42
|0,95
|Odaş Elektrik
|1,41
|-4,73
|0,14
|Olmuksan-IP
|3,19
|-0,93
|-5,34
|Orge Enerji Elektrik
|3,25
|0,00
|4,17
|Orma Orman Mahsulleri
|1,10
|-0,90
|-8,33
|Osmanlı Menkul
|1,44
|-2,70
|-16,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,94
|-1,05
|-12,96
|Otokar
|124,10
|-0,80
|44,49
|Oyak Yat. Ort.
|2,20
|4,27
|38,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,76
|-2,76
|72,55
|Özak GMYO
|1,43
|0,00
|-1,32
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|1,61
|-8,70
|Özderici GMYO
|0,81
|2,53
|-65,53
|Özerden Plastik
|2,59
|-0,77
|6,25
|Panora GMYO
|4,26
|0,24
|15,86
|Park Elek.Madencilik
|3,03
|2,71
|25,73
|Parsan
|14,06
|1,30
|60,50
|Pegasus
|68,25
|5,90
|197,77
|Peker GMYO
|3,12
|-2,80
|-62,06
|Penguen Gıda
|1,39
|-0,71
|28,70
|Pera GMYO
|0,57
|1,79
|-25,97
|Pergamon Dış Ticaret
|6,04
|-0,33
|-1,10
|Petkim
|3,30
|-1,79
|-16,19
|Petrokent Turizm
|76,00
|-1,04
|10,63
|Pınar Et ve Un
|6,26
|0,16
|41,09
|Pınar Su
|1,35
|0,75
|8,00
|Pınar Süt
|6,35
|-0,94
|2,14
|Plastikkart
|3,16
|-1,86
|17,04
|Polisan Holding
|2,18
|0,46
|-27,69
|Politeknik Metal
|70,10
|0,14
|99,90
|Prizma Press Matbaacılık
|3,08
|0,33
|98,71
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.093,00
|0,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,01
|1,01
|-41,03
|QNB Finansbank
|6,08
|-0,82
|-32,52
|Ral Yatırım Holding
|4,99
|0,60
|171,20
|Ray Sigorta
|2,11
|-0,94
|51,80
|Reysaş GMYO
|1,18
|4,42
|71,01
|Reysaş Lojistik
|1,00
|5,26
|35,14
|Rhea Girişim
|0,68
|0,00
|3,03
|Rodrigo Tekstil
|4,88
|0,41
|156,84
|Royal Halı
|0,86
|0,00
|-13,13
|RTA Laboratuvarları
|1,16
|0,00
|-28,54
|Sabancı Holding
|8,40
|-2,10
|16,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,55
|2,65
|-0,01
|Salix Yatırım Holding
|3,80
|2,70
|-1,30
|Sanel Mühendislik
|4,85
|-0,61
|122,48
|Sanifoam Sünger
|1,88
|-1,05
|50,40
|Sanko Pazarlama
|2,53
|7,20
|27,52
|Saray Matbaacılık
|1,10
|-6,78
|10,00
|Sarkuysan
|3,30
|0,92
|5,00
|Sasa Polyester
|5,68
|-0,70
|-1,15
|Say Reklamcılık
|0,98
|6,52
|4,26
|Sekuro Plastik
|2,54
|0,40
|-14,19
|Selçuk Ecza Deposu
|4,72
|0,43
|73,63
|Selçuk Gıda
|1,81
|2,84
|36,09
|Senkron Güvenlik
|2,06
|-0,96
|106,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,00
|2,04
|2,56
|Servet GMYO
|4,10
|-2,38
|-12,77
|Seyitler Kimya
|5,28
|-1,49
|37,14
|Silverline Endüstri
|1,17
|0,86
|-12,69
|Sinpaş GMYO
|0,81
|0,00
|118,92
|Smartiks Yazılım
|2,45
|-0,41
|Soda Sanayii
|5,63
|-1,05
|-16,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,80
|-1,73
|22,56
|Söktaş
|1,59
|-0,63
|25,20
|Sönmez Filament
|4,92
|-11,99
|57,69
|Sönmez Pamuklu
|3,53
|-3,81
|13,14
|Sumaş Suni Tahta
|5,95
|5,31
|-11,14
|Şeker Fin. Kir.
|3,61
|1,40
|28,01
|Şekerbank
|0,90
|0,00
|-18,18
|Şişe Cam
|4,14
|-1,19
|-24,48
|Şok Marketler
|10,70
|-3,25
|-0,47
|T. Halk Bankası
|5,44
|2,64
|-22,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|10,76
|-4,19
|-36,70
|T.S.K.B.
|0,85
|0,00
|4,94
|T.Tuborg
|7,88
|-0,63
|-0,68
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|-28,26
|Tat Gıda
|4,68
|0,86
|22,51
|TAV Havalimanları
|23,00
|0,00
|4,59
|Taze Kuru Gıda
|5,19
|-0,19
|-23,68
|Tek-Art Turizm
|0,68
|-1,45
|-20,00
|Tekfen Holding
|20,70
|-1,62
|5,45
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,03
|1,00
|-31,65
|Temapol Polimer Plastik
|3,15
|-1,56
|2,94
|TGS Dış Ticaret
|3,57
|-1,65
|51,91
|Tofaş Oto. Fab.
|17,56
|-0,28
|13,21
|Torunlar GMYO
|1,84
|0,00
|21,85
|Trabzon Liman
|6,73
|0,45
|-2,16
|Trabzonspor Sportif
|1,09
|0,93
|-20,79
|Trakya Cam
|2,47
|2,07
|-14,50
|Trend GMYO
|1,39
|2,96
|9,45
|TSKB GMYO
|0,79
|0,00
|-3,66
|Tuğçelik
|2,47
|-0,40
|15,96
|Tukaş
|4,31
|-2,05
|159,64
|Turcas Petrol
|1,47
|0,68
|4,26
|Turkcell
|12,53
|4,42
|2,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,81
|-1,04
|-15,33
|Tüpraş
|134,00
|-1,11
|28,43
|Türk Hava Yolları
|11,24
|0,99
|-30,23
|Türk Prysmian Kablo
|1,96
|-0,51
|13,65
|Türk Telekom
|5,27
|-2,95
|35,13
|Türk Traktör
|36,00
|-3,49
|3,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,50
|0,26
|-26,88
|Ufuk Yatırım
|1,69
|5,62
|48,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,54
|0,00
|35,09
|Ulusoy Elektrik
|25,74
|1,82
|61,28
|Ulusoy Un Sanayi
|2,48
|1,64
|19,23
|Umpaş Holding
|0,39
|2,63
|-29,09
|Uşak Seramik
|1,15
|3,60
|3,60
|Utopya Turizm
|3,21
|1,90
|-21,71
|Uzertaş Boya
|1,13
|0,00
|88,33
|Ülker Bisküvi
|17,19
|1,72
|17,18
|Ünye Çimento
|2,56
|-1,54
|-23,48
|Vakıf Fin. Kir.
|1,55
|3,33
|-12,92
|Vakıf GMYO
|1,76
|2,33
|-9,59
|Vakıf Yat. Ort.
|1,77
|2,91
|16,45
|Vakıflar Bankası
|4,39
|0,46
|12,56
|Vakko Tekstil
|3,41
|0,00
|30,73
|Vanet Gıda
|1,57
|-0,63
|20,77
|Verusa Holding
|14,80
|-1,60
|-10,84
|Verusaturk Girisim
|3,15
|0,32
|-4,83
|Vestel
|10,60
|-1,30
|90,99
|Vestel Beyaz Eşya
|15,02
|-1,83
|53,77
|Viking Kağıt
|0,94
|-2,08
|-14,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,83
|17,31
|6,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|-0,41
|52,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,70
|-5,92
|-3,23
|Yataş
|5,41
|-3,74
|21,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,79
|-2,47
|-15,96
|Yeni Gimat GMYO
|8,64
|0,00
|20,33
|Yeşil GMYO
|0,26
|4,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,26
|0,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|9,40
|-0,74
|-2,39
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.300,00
|0,00
|4,59
|Yonga Mobilya
|6,91
|1,62
|6,46
|Yünsa
|3,75
|-1,32
|-10,18
|Zorlu Enerji
|1,12
|-0,88
|-8,94
(Son)