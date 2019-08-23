Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.200,10 0,79 494,74 İş Bankası (C) 5,49 2,62 21,19 İş Bankası (Kur.) 170.000,00 249,78 İş Fin.Kir. 2,10 -0,94 -54,64 İş Girişim 2,51 1,62 23,04 İş GMYO 0,86 0,00 -20,37 İş Y. Men. Değ. 3,90 5,41 111,17 İş Yat. Ort. 1,25 5,04 69,35 İşbir Holding 369,50 -5,26 168,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,00 -60,71 İttifak Holding 5,99 0,34 93,23 İz Hayvancılık Tarım 4,52 -1,74 -31,41 İzmir Demir Çelik 1,56 2,63 -6,02 İzmir Fırça 1,61 1,26 -22,22 İzocam 20,06 -0,10 -6,35 Jantsa Jant Sanayi 35,30 4,50 36,76 Kafein Yazılım 6,43 1,74 -6,65 Kapital Yat. Holding 1,52 -13,14 -47,04 Kaplamin 5,99 -1,16 66,39 Kardemir (A) 2,01 1,52 17,43 Kardemir (B) 2,00 2,04 16,21 Kardemir (D) 2,04 2,51 -0,77 Karel Elektronik 8,39 4,22 101,20 Karsan Otomotiv 1,08 0,93 -15,62 Karsu Tekstil 2,06 5,64 64,80 Karsusan Su Ürünleri San. 5,30 -3,28 43,24 Kartonsan 297,50 -0,37 -6,73 Katmerciler Ekipman 2,44 1,67 -18,90 Kent Gıda 111,70 -0,27 -6,13 Kerevitaş Gıda 1,97 1,03 9,44 Kervansaray Yat. Holding 0,23 -4,17 -34,29 Kiler GMYO 1,76 0,00 0,57 Klimasan Klima 11,55 3,03 197,69 Koç Holding 17,88 2,94 29,11 Konfrut Gıda 36,00 2,68 50,75 Konya Çimento 170,70 1,91 -4,10 Kordsa Teknik Tekstil 11,64 -0,09 23,03 Koza Altın 64,75 0,54 26,22 Koza Madencilik 8,13 -0,49 12,60 Körfez GMYO 1,40 -2,10 14,75 Kristal Kola 0,88 0,00 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,44 0,60 -2,99 Kuştur Kuşadası Turizm 22,78 3,55 66,16 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,09 5,83 -3,54 Kütahya Porselen 4,91 1,24 7,91 Lider Faktoring 2,12 -0,93 -5,78 Link Bilgisayar 9,30 0,22 11,78 Logo Yazılım 39,26 -1,85 44,66 Lokman Hekim Sağlık 3,48 2,35 -22,67 Lüks Kadife 5,35 2,29 10,31 Makina Takım 1,35 -0,74 -12,34 Mardin Çimento 2,68 -0,37 -3,49 Marka Yatırım Holding 0,67 1,52 8,06 Marmaris Altınyunus 18,84 1,73 7,29 Marshall 26,50 0,00 5,08 Martı GMYO 0,64 3,23 -1,54 Martı Otel 0,68 1,49 17,24 Mavi Giyim 37,22 1,86 15,52 Mazhar Zorlu Holding 4,87 -2,60 27,82 Mega Polietilen 1,81 -2,16 -11,27 Menderes Tekstil 0,65 1,56 -9,72 Mensa 0,16 -5,88 14,29 Merit Turizm 11,99 -4,00 100,17 Merko Gıda 0,68 0,00 -32,67 Metal Gayrimenkul 0,69 0,00 -20,69 Metemtur Otelcilik 1,48 2,07 40,95 Metro Holding 1,21 4,31 59,21 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 0,00 5,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,36 -1,45 15,25 Migros Ticaret 18,61 1,14 24,90 Milpa 1,49 0,00 4,24 Mistral GMYO 1,26 -1,56 -17,65 MLP Sağlık 13,59 14,11 27,01 MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 5,00 -4,55 Mondi Tire Kutsan 1,39 1,46 -25,27 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.052,60 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,20 0,81 Net Holding 1,53 1,32 -21,94 Netaş Telekom. 6,34 1,44 -1,86 Niğbaş Niğde Beton 12,90 3,53 222,50 Nuh Çimento 6,12 0,16 -11,69 Nurol GMYO 2,12 0,00 0,95 Odaş Elektrik 1,40 -0,71 -0,57 Olmuksan-IP 3,23 1,25 -4,15 Orge Enerji Elektrik 3,31 1,85 6,09 Orma Orman Mahsulleri 1,10 0,00 -8,33 Osmanlı Menkul 1,47 2,08 -14,53 Ostim Endüstriyel Yat 0,94 0,00 -12,96 Otokar 128,00 3,14 49,03 Oyak Yat. Ort. 2,14 -2,73 35,16 Oylum Sınai Yatırımlar 1,80 2,27 76,47 Özak GMYO 1,46 2,10 0,75 Özbal Çelik Boru 1,23 -2,38 -10,87 Özderici GMYO 0,81 0,00 -65,53 Özerden Plastik 2,56 -1,16 5,02 Panora GMYO 4,20 -1,41 14,23 Park Elek.Madencilik 3,01 -0,66 24,90 Parsan 14,28 1,56 63,01 Pegasus 69,30 1,54 202,36 Peker GMYO 3,13 0,32 -61,94 Penguen Gıda 1,40 0,72 29,63 Pera GMYO 0,58 1,75 -24,68 Pergamon Dış Ticaret 6,09 0,83 -0,29 Petkim 3,36 1,82 -14,67 Petrokent Turizm 76,95 1,25 12,01 Pınar Et ve Un 6,34 1,28 42,89 Pınar Su 1,33 -1,48 6,40 Pınar Süt 6,41 0,94 3,11 Plastikkart 3,19 0,95 18,15 Polisan Holding 2,21 1,38 -26,70 Politeknik Metal 69,75 -0,50 98,91 Prizma Press Matbaacılık 3,07 -0,32 98,06 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.095,00 0,18 QNB Finans Fin. Kir. 4,09 2,00 -39,85 QNB Finansbank 6,12 0,66 -32,08 Ral Yatırım Holding 4,96 -0,60 169,57 Ray Sigorta 2,12 0,47 52,52 Reysaş GMYO 1,14 -3,39 65,22 Reysaş Lojistik 0,99 -1,00 33,78 Rhea Girişim 0,71 4,41 7,58 Rodrigo Tekstil 4,88 0,00 156,84 Royal Halı 0,86 0,00 -13,13 RTA Laboratuvarları 1,17 0,86 -27,93 Sabancı Holding 8,83 5,12 22,09 Safkar Ege Soğutmacılık 1,58 1,94 1,92 Salix Yatırım Holding 4,00 5,26 3,90 Sanel Mühendislik 4,88 0,62 123,85 Sanifoam Sünger 1,87 -0,53 49,60 Sanko Pazarlama 2,48 -1,98 25,00 Saray Matbaacılık 1,17 6,36 17,00 Sarkuysan 3,36 1,82 6,91 Sasa Polyester 5,91 4,05 2,85 Say Reklamcılık 0,98 0,00 4,26 Sekuro Plastik 2,53 -0,39 -14,53 Selçuk Ecza Deposu 4,84 2,54 78,04 Selçuk Gıda 1,70 -6,08 27,82 Senkron Güvenlik 2,03 -1,46 103,00 Serve Film Prodüksiyon 1,89 -5,50 -3,08 Servet GMYO 4,10 0,00 -12,77 Seyitler Kimya 5,30 0,38 37,66 Silverline Endüstri 1,17 0,00 -12,69 Sinpaş GMYO 0,75 -7,41 102,70 Smartiks Yazılım 2,46 0,41 Soda Sanayii 5,64 0,18 -16,63 Sodaş Sodyum Sanayii 6,84 0,59 23,28 Söktaş 1,54 -3,14 21,26 Sönmez Filament 4,53 -7,93 45,19 Sönmez Pamuklu 3,63 2,83 16,35 Sumaş Suni Tahta 6,00 0,84 -10,39 Şeker Fin. Kir. 3,65 1,11 29,43 Şekerbank 0,90 0,00 -18,18 Şişe Cam 4,27 3,14 -22,11 Şok Marketler 10,75 0,47 0,00 T. Halk Bankası 5,65 3,86 -19,52 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,60 7,81 -31,76 T.S.K.B. 0,85 0,00 4,94 T.Tuborg 7,81 -0,89 -1,56 Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26 Tat Gıda 4,72 0,85 23,56 TAV Havalimanları 23,06 0,26 4,86 Taze Kuru Gıda 5,42 4,43 -20,29 Tek-Art Turizm 0,69 1,47 -18,82 Tekfen Holding 21,68 4,73 10,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,03 0,00 -31,65 Temapol Polimer Plastik 3,12 -0,95 1,96 TGS Dış Ticaret 3,52 -1,40 49,79 Tofaş Oto. Fab. 17,80 1,37 14,75 Torunlar GMYO 1,84 0,00 21,85 Trabzon Liman 6,83 1,49 -0,71 Trabzonspor Sportif 1,10 0,92 -20,06 Trakya Cam 2,54 2,83 -12,08 Trend GMYO 1,37 -1,44 7,87 TSKB GMYO 0,78 -1,27 -4,88 Tuğçelik 2,34 -5,26 9,86 Tukaş 4,37 1,39 163,25 Turcas Petrol 1,58 7,48 12,06 Turkcell 12,58 0,40 3,37 Tümosan Motor ve Traktör 3,83 0,52 -14,89 Tüpraş 132,00 -1,49 26,51 Türk Hava Yolları 11,19 -0,44 -30,54 Türk Prysmian Kablo 1,95 -0,51 13,07 Türk Telekom 5,41 2,66 38,72 Türk Traktör 37,00 2,78 6,02 Türker Proje Gayrimenkul 24,00 2,13 -25,33 Ufuk Yatırım 1,93 14,20 69,30 Ulaşlar Turizm Yat. 1,54 0,00 35,09 Ulusoy Elektrik 26,08 1,32 63,41 Ulusoy Un Sanayi 2,50 0,81 20,19 Umpaş Holding 0,38 -2,56 -30,91 Uşak Seramik 1,13 -1,74 1,80 Utopya Turizm 3,30 2,80 -19,51 Uzertaş Boya 1,15 1,77 91,67 Ülker Bisküvi 17,47 1,63 19,09 Ünye Çimento 2,59 1,17 -22,58 Vakıf Fin. Kir. 1,56 0,65 -12,36 Vakıf GMYO 1,75 -0,57 -10,11 Vakıf Yat. Ort. 1,74 -1,69 14,47 Vakıflar Bankası 4,54 3,42 16,41 Vakko Tekstil 3,40 -0,29 30,35 Vanet Gıda 1,58 0,64 21,54 Verusa Holding 14,84 0,27 -10,60 Verusaturk Girisim 3,17 0,63 -4,23 Vestel 10,63 0,28 91,53 Vestel Beyaz Eşya 15,10 0,53 54,59 Viking Kağıt 0,95 1,06 -13,64 Yapı Kredi Koray GMYO 2,07 13,11 20,35 Yapı ve Kredi Bank. 2,51 2,87 56,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,78 2,96 -0,36 Yataş 5,29 -2,22 18,34 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,80 1,27 -14,89 Yeni Gimat GMYO 8,70 0,69 21,16 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,48 0,85 -1,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.250,00 -2,17 2,32 Yonga Mobilya 6,73 -2,60 3,69 Yünsa 4,04 7,73 -3,23 Zorlu Enerji 1,16 3,57 -5,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)