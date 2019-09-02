Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.596,80
|0,55
|475,02
|İş Bankası (C)
|5,66
|2,72
|24,94
|İş Bankası (Kur.)
|170.000,00
|249,78
|İş Fin.Kir.
|2,22
|2,30
|-52,05
|İş Girişim
|2,63
|0,38
|28,92
|İş GMYO
|0,90
|2,27
|-16,67
|İş Y. Men. Değ.
|3,84
|1,05
|107,92
|İş Yat. Ort.
|1,26
|0,80
|70,71
|İşbir Holding
|325,90
|-2,72
|137,20
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|8,82
|-55,95
|İttifak Holding
|6,10
|0,66
|96,77
|İz Hayvancılık Tarım
|4,70
|3,75
|-28,68
|İzmir Demir Çelik
|1,59
|0,63
|-4,22
|İzmir Fırça
|1,75
|6,06
|-15,46
|İzocam
|20,14
|0,00
|-5,98
|Jantsa Jant Sanayi
|36,62
|-0,97
|41,87
|Kafein Yazılım
|6,48
|0,78
|-5,92
|Kapital Yat. Holding
|1,66
|5,06
|-42,16
|Kaplamin
|6,45
|-0,77
|79,17
|Kardemir (A)
|2,04
|0,49
|19,18
|Kardemir (B)
|2,04
|0,49
|18,53
|Kardemir (D)
|2,07
|1,47
|0,69
|Karel Elektronik
|8,70
|2,59
|108,63
|Karsan Otomotiv
|1,12
|1,82
|-12,50
|Karsu Tekstil
|1,91
|0,00
|52,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,00
|-3,10
|35,14
|Kartonsan
|303,30
|1,00
|-4,92
|Katmerciler Ekipman
|2,69
|1,13
|-10,59
|Kent Gıda
|110,10
|0,27
|-7,48
|Kerevitaş Gıda
|2,25
|-1,32
|25,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|16,67
|-20,00
|Kiler GMYO
|1,88
|2,73
|7,43
|Klimasan Klima
|11,45
|0,62
|195,11
|Koç Holding
|17,78
|1,66
|28,39
|Konfrut Gıda
|35,14
|1,91
|47,15
|Konya Çimento
|177,90
|1,08
|-0,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,89
|1,28
|25,67
|Koza Altın
|67,35
|-1,54
|31,29
|Koza Madencilik
|8,02
|-1,96
|11,08
|Körfez GMYO
|1,43
|1,42
|17,21
|Kristal Kola
|0,95
|-1,04
|-9,52
|Kron Telekomünikasyon
|8,53
|0,95
|-1,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,50
|5,67
|71,41
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|3,57
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,90
|0,62
|7,69
|Lider Faktoring
|2,27
|1,34
|0,89
|Link Bilgisayar
|9,43
|-0,32
|13,34
|Logo Yazılım
|36,98
|-0,05
|36,26
|Lokman Hekim Sağlık
|3,64
|1,11
|-19,11
|Lüks Kadife
|5,32
|-0,56
|9,69
|Makina Takım
|1,43
|0,70
|-7,14
|Mardin Çimento
|2,72
|2,26
|-2,05
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|0,00
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|20,02
|3,68
|14,01
|Marshall
|27,28
|3,18
|8,17
|Martı GMYO
|0,68
|4,62
|4,62
|Martı Otel
|0,69
|1,47
|18,97
|Mavi Giyim
|36,96
|0,16
|14,71
|Mazhar Zorlu Holding
|4,70
|-1,05
|23,36
|Mega Polietilen
|1,87
|-0,53
|-8,33
|Menderes Tekstil
|0,69
|4,55
|-4,17
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|12,96
|6,32
|116,36
|Merko Gıda
|0,73
|2,82
|-27,72
|Metal Gayrimenkul
|0,68
|-1,45
|-21,84
|Metemtur Otelcilik
|1,53
|0,66
|45,71
|Metro Holding
|1,32
|1,54
|73,68
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,23
|1,65
|11,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,39
|0,72
|17,80
|Migros Ticaret
|18,66
|1,14
|25,23
|Milpa
|1,70
|8,28
|18,94
|Mistral GMYO
|1,26
|0,80
|-17,65
|MLP Sağlık
|13,57
|-2,16
|26,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|-2,00
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,59
|-3,05
|-14,52
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.052,60
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,49
|0,46
|Net Holding
|1,69
|2,42
|-13,78
|Netaş Telekom.
|6,83
|1,79
|5,73
|Niğbaş Niğde Beton
|14,10
|1,95
|252,50
|Nuh Çimento
|6,43
|1,90
|-7,22
|Nurol GMYO
|2,47
|12,79
|17,62
|Odaş Elektrik
|1,56
|1,30
|10,79
|Olmuksan-IP
|3,35
|1,21
|-0,59
|Orge Enerji Elektrik
|3,42
|2,70
|9,62
|Orma Orman Mahsulleri
|1,16
|0,00
|-3,33
|Osmanlı Menkul
|1,50
|0,00
|-12,79
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,05
|6,06
|-2,78
|Otokar
|130,60
|0,08
|52,06
|Oyak Yat. Ort.
|2,23
|7,21
|40,84
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,90
|4,40
|86,27
|Özak GMYO
|1,51
|2,72
|4,20
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|0,81
|-9,42
|Özderici GMYO
|0,92
|15,00
|-60,85
|Özerden Plastik
|2,61
|0,00
|7,07
|Panora GMYO
|4,28
|0,47
|16,40
|Park Elek.Madencilik
|3,22
|1,58
|33,61
|Parsan
|13,86
|-3,28
|58,22
|Pegasus
|71,40
|0,71
|211,52
|Peker GMYO
|3,10
|0,00
|-62,31
|Penguen Gıda
|1,50
|1,35
|38,89
|Pera GMYO
|0,63
|5,00
|-18,18
|Pergamon Dış Ticaret
|6,06
|0,17
|-0,78
|Petkim
|3,51
|2,33
|-10,86
|Petrokent Turizm
|78,50
|0,00
|14,26
|Pınar Et ve Un
|6,50
|0,00
|46,50
|Pınar Su
|1,35
|0,00
|8,00
|Pınar Süt
|6,84
|0,00
|10,02
|Plastikkart
|3,25
|1,25
|20,37
|Polisan Holding
|2,34
|0,43
|-22,38
|Politeknik Metal
|79,90
|9,30
|127,85
|Prizma Press Matbaacılık
|3,90
|-5,11
|151,61
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.099,90
|0,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,48
|12,28
|-34,12
|QNB Finansbank
|7,65
|19,91
|-15,09
|Ral Yatırım Holding
|4,92
|-1,20
|167,39
|Ray Sigorta
|2,12
|0,00
|52,52
|Reysaş GMYO
|1,16
|2,65
|68,12
|Reysaş Lojistik
|1,01
|0,00
|36,49
|Rhea Girişim
|0,77
|-1,28
|16,67
|Rodrigo Tekstil
|4,90
|0,20
|157,89
|Royal Halı
|0,83
|0,00
|-16,16
|RTA Laboratuvarları
|1,20
|2,56
|-26,08
|Sabancı Holding
|8,98
|2,39
|24,16
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,56
|1,96
|0,63
|Salix Yatırım Holding
|3,67
|-2,65
|-4,68
|Sanel Mühendislik
|5,20
|0,58
|138,53
|Sanifoam Sünger
|1,93
|2,12
|54,40
|Sanko Pazarlama
|2,52
|2,02
|27,01
|Saray Matbaacılık
|1,20
|0,00
|20,00
|Sarkuysan
|3,40
|0,00
|8,19
|Sasa Polyester
|6,04
|3,96
|5,12
|Say Reklamcılık
|1,05
|1,94
|11,70
|Sekuro Plastik
|2,65
|-0,75
|-10,47
|Selçuk Ecza Deposu
|4,93
|0,82
|81,35
|Selçuk Gıda
|1,70
|0,00
|27,82
|Senkron Güvenlik
|2,08
|2,46
|108,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,88
|-1,05
|-3,59
|Servet GMYO
|4,19
|-0,24
|-10,85
|Seyitler Kimya
|4,78
|-2,45
|24,16
|Silverline Endüstri
|1,25
|0,00
|-6,72
|Sinpaş GMYO
|0,74
|4,23
|100,00
|Smartiks Yazılım
|2,56
|0,79
|Soda Sanayii
|5,64
|2,17
|-16,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,15
|0,70
|28,86
|Söktaş
|1,49
|0,00
|17,32
|Sönmez Filament
|4,44
|0,00
|42,31
|Sönmez Pamuklu
|3,56
|1,14
|14,10
|Sumaş Suni Tahta
|5,91
|0,17
|-11,73
|Şeker Fin. Kir.
|3,79
|0,53
|34,40
|Şekerbank
|0,96
|4,35
|-12,73
|Şişe Cam
|4,41
|1,85
|-19,56
|Şok Marketler
|10,65
|1,04
|-0,93
|T. Halk Bankası
|5,95
|4,75
|-15,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,48
|3,33
|-32,47
|T.S.K.B.
|0,85
|1,19
|4,94
|T.Tuborg
|8,00
|0,25
|0,83
|Taç Tarım Ürünleri
|3,58
|2,58
|-29,25
|Tat Gıda
|4,74
|1,50
|24,08
|TAV Havalimanları
|23,92
|1,36
|8,77
|Taze Kuru Gıda
|5,49
|-0,72
|-19,26
|Tek-Art Turizm
|0,73
|2,82
|-14,12
|Tekfen Holding
|21,62
|4,34
|10,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,17
|0,93
|-26,94
|Temapol Polimer Plastik
|3,11
|0,32
|1,63
|TGS Dış Ticaret
|3,52
|0,00
|49,79
|Tofaş Oto. Fab.
|17,84
|0,96
|15,01
|Torunlar GMYO
|1,79
|0,00
|18,54
|Trabzon Liman
|7,15
|2,88
|3,94
|Trabzonspor Sportif
|1,22
|-2,40
|-11,34
|Trakya Cam
|2,58
|1,18
|-10,69
|Trend GMYO
|1,42
|6,77
|11,81
|TSKB GMYO
|0,81
|1,25
|-1,22
|Tuğçelik
|2,38
|0,42
|11,74
|Tukaş
|4,10
|-0,73
|146,99
|Turcas Petrol
|1,71
|-0,58
|21,28
|Turkcell
|12,97
|0,31
|6,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,97
|1,53
|-11,78
|Tüpraş
|128,70
|2,14
|23,35
|Türk Hava Yolları
|11,51
|1,86
|-28,55
|Türk Prysmian Kablo
|2,01
|1,52
|16,54
|Türk Telekom
|5,46
|3,02
|40,00
|Türk Traktör
|35,20
|1,27
|0,86
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,50
|1,24
|-23,77
|Ufuk Yatırım
|1,89
|-8,70
|65,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,59
|0,00
|39,47
|Ulusoy Elektrik
|26,94
|-0,96
|68,80
|Ulusoy Un Sanayi
|2,64
|0,76
|26,92
|Umpaş Holding
|0,39
|2,63
|-29,09
|Uşak Seramik
|1,23
|1,65
|10,81
|Utopya Turizm
|3,30
|1,23
|-19,51
|Uzertaş Boya
|1,11
|-2,63
|85,00
|Ülker Bisküvi
|18,52
|3,35
|26,24
|Ünye Çimento
|2,70
|2,27
|-19,30
|Vakıf Fin. Kir.
|1,64
|2,50
|-7,87
|Vakıf GMYO
|1,90
|2,15
|-2,40
|Vakıf Yat. Ort.
|1,72
|0,58
|13,16
|Vakıflar Bankası
|4,76
|2,59
|22,05
|Vakko Tekstil
|3,73
|3,32
|43,00
|Vanet Gıda
|1,74
|7,41
|33,85
|Verusa Holding
|15,12
|0,93
|-8,92
|Verusaturk Girisim
|3,36
|0,30
|1,51
|Vestel
|11,26
|2,27
|102,88
|Vestel Beyaz Eşya
|15,39
|1,79
|57,56
|Viking Kağıt
|0,96
|1,05
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,87
|-1,06
|8,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|3,49
|48,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|0,00
|0,36
|Yataş
|5,63
|2,93
|25,95
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,82
|1,23
|-12,77
|Yeni Gimat GMYO
|9,07
|-0,11
|26,31
|Yeşil GMYO
|0,26
|0,00
|-3,70
|Yeşil Yapı
|0,25
|0,00
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|9,55
|0,42
|-0,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.161,30
|0,52
|-1,71
|Yonga Mobilya
|6,73
|1,97
|3,69
|Yünsa
|4,19
|-0,24
|0,36
|Zorlu Enerji
|1,19
|1,71
|-3,25
(Son)