Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.400,00
|1,66
|501,27
|İş Bankası (C)
|5,98
|0,50
|32,01
|İş Bankası (Kur.)
|151.000,00
|210,69
|İş Fin.Kir.
|2,16
|-0,46
|-53,35
|İş Girişim
|2,64
|0,38
|29,41
|İş GMYO
|0,92
|1,10
|-14,81
|İş Y. Men. Değ.
|3,96
|0,76
|114,42
|İş Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|68,00
|İşbir Holding
|360,00
|2,62
|162,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,00
|-55,95
|İttifak Holding
|6,30
|-0,63
|103,23
|İz Hayvancılık Tarım
|4,88
|-1,01
|-25,95
|İzmir Demir Çelik
|1,71
|3,64
|3,01
|İzmir Fırça
|1,81
|-1,09
|-12,56
|İzocam
|20,14
|0,00
|-5,98
|Jantsa Jant Sanayi
|37,00
|0,54
|43,35
|Kafein Yazılım
|7,06
|0,14
|2,50
|Kapital Yat. Holding
|1,79
|3,47
|-37,63
|Kaplamin
|5,65
|2,91
|56,94
|Kardemir (A)
|2,23
|5,19
|30,28
|Kardemir (B)
|2,18
|2,83
|26,67
|Kardemir (D)
|2,30
|4,55
|11,88
|Karel Elektronik
|8,82
|2,08
|111,51
|Karsan Otomotiv
|1,19
|2,59
|-7,03
|Karsu Tekstil
|1,97
|-1,01
|57,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,17
|3,40
|39,73
|Kartonsan
|311,10
|-0,42
|-2,47
|Katmerciler Ekipman
|2,81
|-1,06
|-6,60
|Kent Gıda
|114,20
|1,69
|-4,03
|Kerevitaş Gıda
|2,45
|5,15
|36,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|2,05
|3,02
|17,14
|Klimasan Klima
|11,16
|0,00
|187,63
|Koç Holding
|18,28
|0,88
|32,00
|Konfrut Gıda
|35,30
|-0,28
|47,82
|Konya Çimento
|184,80
|0,98
|3,82
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,85
|0,94
|25,25
|Koza Altın
|62,40
|-1,27
|21,64
|Koza Madencilik
|7,73
|0,52
|7,06
|Körfez GMYO
|1,58
|4,64
|29,51
|Kristal Kola
|1,03
|-0,96
|-1,90
|Kron Telekomünikasyon
|9,09
|-1,30
|4,48
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,02
|-6,88
|46,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,22
|0,83
|7,96
|Kütahya Porselen
|5,21
|1,36
|14,51
|Lider Faktoring
|2,36
|-1,67
|4,89
|Link Bilgisayar
|11,20
|11,33
|34,62
|Logo Yazılım
|39,40
|-1,45
|45,17
|Lokman Hekim Sağlık
|3,93
|1,81
|-12,67
|Lüks Kadife
|5,29
|-0,94
|9,07
|Makina Takım
|1,49
|1,36
|-3,25
|Mardin Çimento
|2,89
|1,40
|4,07
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|2,78
|19,35
|Marmaris Altınyunus
|21,80
|-0,46
|24,15
|Marshall
|33,90
|0,00
|34,42
|Martı GMYO
|0,73
|4,29
|12,31
|Martı Otel
|0,72
|1,41
|24,14
|Mavi Giyim
|38,68
|1,79
|20,05
|Mazhar Zorlu Holding
|5,15
|0,98
|35,17
|Mega Polietilen
|1,92
|-0,52
|-5,88
|Menderes Tekstil
|0,77
|0,00
|6,94
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|11,30
|-3,75
|88,65
|Merko Gıda
|0,81
|-3,57
|-19,80
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,47
|1,38
|40,00
|Metro Holding
|1,36
|-3,55
|78,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,31
|0,00
|19,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,43
|2,14
|21,19
|Migros Ticaret
|19,59
|-3,31
|31,48
|Milpa
|1,50
|1,35
|4,94
|Mistral GMYO
|1,42
|5,19
|-7,19
|MLP Sağlık
|13,42
|0,15
|25,42
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|0,00
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,67
|3,09
|-10,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,43
|0,16
|Net Holding
|1,71
|0,00
|-12,76
|Netaş Telekom.
|7,10
|0,71
|9,91
|Niğbaş Niğde Beton
|15,59
|2,30
|289,75
|Nuh Çimento
|6,65
|0,76
|-4,04
|Nurol GMYO
|2,42
|1,68
|15,24
|Odaş Elektrik
|1,78
|0,56
|26,42
|Olmuksan-IP
|3,61
|-0,82
|7,12
|Orge Enerji Elektrik
|3,48
|0,87
|11,54
|Orma Orman Mahsulleri
|1,26
|1,61
|5,00
|Osmanlı Menkul
|1,34
|-1,47
|-22,09
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,10
|0,92
|1,85
|Otokar
|131,40
|-0,76
|52,99
|Oyak Yat. Ort.
|2,10
|-1,41
|32,63
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,96
|-1,51
|92,16
|Özak GMYO
|1,64
|0,61
|13,17
|Özbal Çelik Boru
|1,31
|0,00
|-5,07
|Özderici GMYO
|1,08
|0,00
|-54,04
|Özerden Plastik
|2,70
|3,45
|10,77
|Panora GMYO
|4,42
|0,45
|20,21
|Park Elek.Madencilik
|3,52
|0,28
|46,06
|Parsan
|14,15
|-3,02
|61,53
|Pegasus
|62,00
|-0,80
|170,51
|Peker GMYO
|3,28
|3,14
|-60,12
|Penguen Gıda
|1,54
|0,65
|42,59
|Pera GMYO
|0,64
|-3,03
|-16,88
|Pergamon Dış Ticaret
|6,20
|-0,32
|1,52
|Petkim
|3,59
|0,84
|-8,83
|Petrokent Turizm
|77,25
|-2,22
|12,45
|Pınar Et ve Un
|6,66
|-1,33
|50,11
|Pınar Su
|1,46
|1,39
|16,80
|Pınar Süt
|8,00
|0,13
|28,68
|Plastikkart
|3,48
|0,00
|28,89
|Polisan Holding
|2,46
|1,23
|-18,40
|Politeknik Metal
|79,75
|-2,74
|127,42
|Prizma Press Matbaacılık
|3,81
|0,79
|145,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,85
|-1,62
|-28,68
|QNB Finansbank
|11,47
|4,94
|27,30
|Ral Yatırım Holding
|6,62
|2,80
|259,78
|Ray Sigorta
|2,41
|9,55
|73,38
|Reysaş GMYO
|1,29
|4,03
|86,96
|Reysaş Lojistik
|1,06
|-0,93
|43,24
|Rhea Girişim
|0,74
|-2,63
|12,12
|Rodrigo Tekstil
|5,79
|10,71
|204,74
|Royal Halı
|0,85
|1,19
|-14,14
|RTA Laboratuvarları
|1,33
|2,31
|-18,07
|Sabancı Holding
|8,98
|0,67
|24,16
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,68
|2,44
|8,37
|Salix Yatırım Holding
|3,72
|0,00
|-3,38
|Sanel Mühendislik
|5,33
|4,72
|144,50
|Sanifoam Sünger
|2,04
|1,49
|63,20
|Sanko Pazarlama
|2,55
|0,79
|28,52
|Saray Matbaacılık
|1,22
|0,00
|22,00
|Sarkuysan
|3,43
|0,59
|9,14
|Sasa Polyester
|6,30
|3,79
|9,64
|Say Reklamcılık
|1,17
|-1,68
|24,47
|Sekuro Plastik
|3,03
|4,48
|2,36
|Selçuk Ecza Deposu
|5,06
|-0,20
|86,13
|Selçuk Gıda
|1,60
|-0,62
|20,30
|Senkron Güvenlik
|2,13
|0,95
|113,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,86
|-0,53
|-4,62
|Servet GMYO
|4,14
|-0,72
|-11,91
|Seyitler Kimya
|4,79
|1,70
|24,42
|Silverline Endüstri
|1,37
|-2,14
|2,24
|Sinpaş GMYO
|0,75
|1,35
|102,70
|Smartiks Yazılım
|2,64
|1,15
|Soda Sanayii
|5,72
|-0,69
|-15,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,30
|1,53
|31,57
|Söktaş
|1,59
|2,58
|25,20
|Sönmez Filament
|4,37
|-0,46
|40,06
|Sönmez Pamuklu
|3,65
|0,55
|16,99
|Sumaş Suni Tahta
|6,20
|1,64
|-7,40
|Şeker Fin. Kir.
|3,63
|-1,89
|28,72
|Şekerbank
|0,98
|-1,01
|-10,91
|Şişe Cam
|4,57
|0,22
|-16,64
|Şok Marketler
|10,88
|-1,09
|1,21
|T. Halk Bankası
|6,48
|2,37
|-7,69
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|14,70
|20,00
|-13,53
|T.S.K.B.
|0,92
|3,37
|13,58
|T.Tuborg
|8,09
|0,50
|1,96
|Taç Tarım Ürünleri
|3,54
|-0,56
|-30,04
|Tat Gıda
|4,94
|1,86
|29,32
|TAV Havalimanları
|24,00
|-0,50
|9,14
|Taze Kuru Gıda
|5,66
|1,07
|-16,76
|Tek-Art Turizm
|0,77
|2,67
|-9,41
|Tekfen Holding
|20,28
|-1,55
|3,31
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,78
|1,83
|-6,40
|Temapol Polimer Plastik
|3,19
|1,92
|4,25
|TGS Dış Ticaret
|3,44
|0,29
|46,38
|Tofaş Oto. Fab.
|19,40
|1,46
|25,07
|Torunlar GMYO
|1,84
|2,22
|21,85
|Trabzon Liman
|7,39
|1,09
|7,43
|Trabzonspor Sportif
|1,46
|-2,67
|6,10
|Trakya Cam
|2,71
|1,12
|-6,19
|Trend GMYO
|1,63
|4,49
|28,35
|TSKB GMYO
|0,86
|3,61
|4,88
|Tuğçelik
|2,42
|0,41
|13,62
|Tukaş
|4,18
|0,24
|151,81
|Turcas Petrol
|1,83
|0,55
|29,79
|Turkcell
|13,20
|0,53
|8,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,21
|1,94
|-6,44
|Tüpraş
|133,40
|1,44
|27,86
|Türk Hava Yolları
|12,20
|3,04
|-24,27
|Türk Prysmian Kablo
|2,13
|2,40
|23,50
|Türk Telekom
|5,48
|-1,97
|40,51
|Türk Traktör
|38,60
|0,26
|10,60
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,10
|-0,15
|-15,68
|Ufuk Yatırım
|2,07
|7,25
|81,58
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,65
|-1,79
|44,74
|Ulusoy Elektrik
|26,72
|-0,52
|67,42
|Ulusoy Un Sanayi
|2,52
|-0,40
|21,15
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,41
|2,92
|27,03
|Utopya Turizm
|3,38
|0,90
|-17,56
|Uzertaş Boya
|1,05
|0,00
|75,00
|Ülker Bisküvi
|19,44
|2,15
|32,52
|Ünye Çimento
|2,76
|0,73
|-17,50
|Vakıf Fin. Kir.
|1,39
|2,96
|-2,39
|Vakıf GMYO
|1,99
|0,51
|2,22
|Vakıf Yat. Ort.
|1,87
|-1,06
|23,03
|Vakıflar Bankası
|4,95
|-0,20
|26,92
|Vakko Tekstil
|3,82
|-2,80
|46,45
|Vanet Gıda
|1,83
|0,00
|40,77
|Verusa Holding
|15,03
|0,20
|-9,46
|Verusaturk Girisim
|3,35
|0,00
|1,21
|Vestel
|11,30
|-0,09
|103,60
|Vestel Beyaz Eşya
|15,28
|-1,04
|56,44
|Viking Kağıt
|0,99
|1,02
|-10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,02
|3,06
|17,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,49
|1,22
|55,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,80
|0,00
|0,36
|Yataş
|6,05
|-0,17
|35,35
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,95
|6,74
|1,06
|Yeni Gimat GMYO
|9,39
|1,19
|30,77
|Yeşil GMYO
|0,30
|-3,23
|11,11
|Yeşil Yapı
|0,30
|0,00
|15,38
|Yeşil Yatırım Holding
|9,73
|-1,92
|1,04
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,00
|0,05
|0,05
|Yonga Mobilya
|6,54
|-3,82
|0,76
|Yünsa
|5,29
|1,15
|26,71
|Zorlu Enerji
|1,22
|1,67
|-0,81
(Son)