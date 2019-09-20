Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.194,90
|1,65
|494,57
|İş Bankası (C)
|5,85
|0,52
|29,14
|İş Bankası (Kur.)
|159.998,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,19
|-0,90
|-52,70
|İş Girişim
|2,88
|0,70
|41,18
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,82
|0,79
|106,84
|İş Yat. Ort.
|1,25
|-0,79
|69,35
|İşbir Holding
|327,00
|2,51
|138,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|2,70
|-54,76
|İttifak Holding
|4,30
|-0,23
|108,06
|İz Hayvancılık Tarım
|5,19
|0,39
|-21,24
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|-6,53
|37,95
|İzmir Fırça
|1,90
|2,70
|-8,21
|İzocam
|20,12
|-0,20
|-6,07
|Jantsa Jant Sanayi
|40,44
|-0,39
|56,67
|Kafein Yazılım
|6,77
|-1,17
|-1,71
|Kapital Yat. Holding
|2,10
|20,00
|-26,83
|Kaplamin
|5,13
|9,15
|42,50
|Kardemir (A)
|2,07
|-3,27
|20,94
|Kardemir (B)
|2,10
|-1,87
|22,02
|Kardemir (D)
|2,13
|-0,93
|3,61
|Karel Elektronik
|8,86
|-1,01
|112,47
|Karsan Otomotiv
|1,12
|-0,88
|-12,50
|Karsu Tekstil
|1,91
|-2,55
|52,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,25
|1,94
|41,89
|Kartonsan
|322,60
|0,97
|1,13
|Katmerciler Ekipman
|2,84
|-2,74
|-5,61
|Kent Gıda
|119,00
|-1,90
|0,00
|Kerevitaş Gıda
|2,24
|-2,61
|24,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|4,76
|25,71
|Kiler GMYO
|1,92
|-2,04
|9,71
|Klimasan Klima
|10,89
|1,30
|180,68
|Koç Holding
|18,07
|-0,44
|30,48
|Konfrut Gıda
|38,50
|-2,78
|61,22
|Konya Çimento
|218,00
|9,33
|22,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,27
|2,68
|29,69
|Koza Altın
|64,15
|5,16
|25,05
|Koza Madencilik
|8,27
|3,50
|14,54
|Körfez GMYO
|1,47
|-2,00
|20,49
|Kristal Kola
|1,02
|-1,92
|-2,86
|Kron Telekomünikasyon
|9,43
|-0,63
|8,39
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,32
|-3,24
|48,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,19
|-0,83
|5,31
|Kütahya Porselen
|5,26
|-0,19
|15,60
|Lider Faktoring
|2,38
|-0,83
|5,78
|Link Bilgisayar
|10,51
|-0,38
|26,32
|Logo Yazılım
|39,00
|2,36
|43,70
|Lokman Hekim Sağlık
|3,84
|-2,04
|-14,67
|Lüks Kadife
|5,47
|0,18
|12,78
|Makina Takım
|1,46
|-2,01
|-5,19
|Mardin Çimento
|3,14
|0,64
|13,07
|Marka Yatırım Holding
|0,82
|1,23
|32,26
|Marmaris Altınyunus
|22,14
|1,10
|26,08
|Marshall
|30,96
|0,52
|22,76
|Martı GMYO
|0,79
|-1,25
|21,54
|Martı Otel
|0,82
|0,00
|41,38
|Mavi Giyim
|42,16
|5,35
|30,85
|Mazhar Zorlu Holding
|5,66
|3,66
|48,56
|Mega Polietilen
|2,09
|-3,69
|2,45
|Menderes Tekstil
|0,79
|0,00
|9,72
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|11,09
|-1,51
|85,14
|Merko Gıda
|0,82
|-1,20
|-18,81
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|-2,74
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,47
|0,00
|40,00
|Metro Holding
|1,94
|-2,51
|155,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,33
|-3,62
|20,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,24
|-4,62
|5,08
|Migros Ticaret
|20,24
|-0,49
|35,84
|Milpa
|1,48
|-1,33
|3,55
|Mistral GMYO
|1,36
|-0,73
|-11,11
|MLP Sağlık
|13,98
|-0,14
|30,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|1,01
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,63
|-1,21
|-12,37
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,56
|-0,46
|Net Holding
|1,78
|-1,11
|-9,18
|Netaş Telekom.
|9,50
|2,15
|47,06
|Niğbaş Niğde Beton
|8,77
|19,97
|119,25
|Nuh Çimento
|6,90
|0,44
|-0,43
|Nurol GMYO
|2,52
|-0,40
|20,00
|Odaş Elektrik
|1,73
|-1,70
|22,86
|Olmuksan-IP
|3,97
|-3,17
|17,80
|Orge Enerji Elektrik
|3,58
|-2,19
|14,74
|Orma Orman Mahsulleri
|1,88
|19,75
|56,67
|Osmanlı Menkul
|1,46
|0,69
|-15,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,12
|0,00
|3,70
|Otokar
|132,00
|-0,38
|53,69
|Oyak Yat. Ort.
|1,57
|0,00
|-0,84
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,96
|0,51
|92,16
|Özak GMYO
|1,59
|-1,85
|9,72
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|1,63
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,14
|-1,72
|-51,49
|Özerden Plastik
|2,78
|-1,77
|14,05
|Panora GMYO
|4,59
|-0,22
|24,84
|Park Elek.Madencilik
|3,87
|1,04
|60,58
|Parsan
|12,31
|-1,36
|40,53
|Pegasus
|61,35
|3,02
|167,67
|Peker GMYO
|3,09
|-1,59
|-62,43
|Penguen Gıda
|1,62
|-4,14
|50,00
|Pera GMYO
|0,62
|-1,59
|-19,48
|Pergamon Dış Ticaret
|6,18
|-0,16
|1,19
|Petkim
|3,41
|-0,58
|-13,40
|Petrokent Turizm
|81,40
|-1,27
|18,49
|Pınar Et ve Un
|6,72
|1,66
|51,46
|Pınar Su
|1,45
|-0,68
|16,00
|Pınar Süt
|8,42
|0,36
|35,44
|Plastikkart
|3,72
|1,09
|37,78
|Polisan Holding
|2,45
|0,41
|-18,74
|Politeknik Metal
|78,95
|-0,69
|125,14
|Prizma Press Matbaacılık
|4,11
|2,75
|165,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|8,61
|19,92
|26,62
|QNB Finansbank
|12,45
|6,41
|38,18
|Ral Yatırım Holding
|8,02
|-0,12
|335,87
|Ray Sigorta
|2,20
|-1,35
|58,27
|Reysaş GMYO
|1,20
|0,00
|73,91
|Reysaş Lojistik
|0,99
|-1,98
|33,78
|Rhea Girişim
|0,75
|0,00
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|4,20
|-19,85
|121,05
|Royal Halı
|1,08
|12,50
|9,09
|RTA Laboratuvarları
|1,32
|-1,49
|-18,69
|Sabancı Holding
|8,88
|-1,22
|22,78
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,73
|0,58
|11,60
|Salix Yatırım Holding
|3,48
|0,29
|-9,61
|Sanel Mühendislik
|5,39
|3,26
|147,25
|Sanifoam Sünger
|2,14
|-1,38
|71,20
|Sanko Pazarlama
|2,64
|0,00
|33,06
|Saray Matbaacılık
|1,12
|-0,88
|12,00
|Sarkuysan
|3,57
|2,29
|13,59
|Sasa Polyester
|6,07
|-1,62
|5,64
|Say Reklamcılık
|1,18
|0,00
|25,53
|Sekuro Plastik
|3,10
|1,31
|4,73
|Selçuk Ecza Deposu
|5,11
|-2,85
|87,97
|Selçuk Gıda
|1,64
|-1,20
|23,31
|Senkron Güvenlik
|3,09
|1,64
|209,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,84
|0,55
|-5,64
|Servet GMYO
|4,84
|-4,35
|2,98
|Seyitler Kimya
|4,55
|0,22
|18,18
|Silverline Endüstri
|1,34
|-1,47
|0,00
|Sinpaş GMYO
|0,86
|2,38
|132,43
|Smartiks Yazılım
|2,61
|-4,74
|Soda Sanayii
|5,75
|0,35
|-15,01
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,44
|0,54
|34,09
|Söktaş
|1,57
|-0,63
|23,62
|Sönmez Filament
|4,70
|0,43
|50,64
|Sönmez Pamuklu
|3,78
|-0,26
|21,15
|Sumaş Suni Tahta
|6,04
|0,17
|-9,79
|Şeker Fin. Kir.
|3,73
|0,27
|32,27
|Şekerbank
|1,02
|0,00
|-7,27
|Şişe Cam
|4,53
|2,26
|-17,37
|Şok Marketler
|11,28
|2,27
|4,93
|T. Halk Bankası
|6,38
|0,79
|-9,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|14,70
|0,68
|-13,53
|T.S.K.B.
|0,91
|0,00
|12,35
|T.Tuborg
|8,20
|-1,32
|3,35
|Taç Tarım Ürünleri
|3,66
|-2,40
|-27,67
|Tat Gıda
|4,85
|-0,41
|26,96
|TAV Havalimanları
|23,38
|-0,26
|6,32
|Taze Kuru Gıda
|5,47
|0,00
|-19,56
|Tek-Art Turizm
|0,77
|0,00
|-9,41
|Tekfen Holding
|18,81
|-1,00
|-4,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,83
|2,54
|-4,71
|Temapol Polimer Plastik
|3,72
|3,91
|21,57
|TGS Dış Ticaret
|3,36
|-0,59
|42,98
|Tofaş Oto. Fab.
|18,55
|-2,57
|19,59
|Torunlar GMYO
|1,82
|-0,55
|20,53
|Trabzon Liman
|8,96
|4,67
|30,26
|Trabzonspor Sportif
|1,41
|-1,40
|2,47
|Trakya Cam
|2,83
|2,54
|-2,04
|Trend GMYO
|1,60
|1,91
|25,98
|TSKB GMYO
|0,88
|-1,12
|7,32
|Tuğçelik
|2,56
|3,23
|20,19
|Tukaş
|5,34
|2,69
|221,69
|Turcas Petrol
|1,88
|-1,05
|33,33
|Turkcell
|12,72
|0,00
|4,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,28
|-4,46
|-4,89
|Tüpraş
|135,50
|-0,07
|29,87
|Türk Hava Yolları
|11,39
|-0,78
|-29,30
|Türk Prysmian Kablo
|2,26
|-3,42
|31,04
|Türk Telekom
|5,74
|1,41
|47,18
|Türk Traktör
|39,74
|-2,98
|13,87
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,80
|3,08
|-16,61
|Ufuk Yatırım
|2,04
|-0,49
|78,95
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,63
|-1,81
|42,98
|Ulusoy Elektrik
|26,28
|-0,45
|64,66
|Ulusoy Un Sanayi
|2,58
|-1,90
|24,04
|Umpaş Holding
|0,43
|4,88
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,32
|-3,65
|18,92
|Utopya Turizm
|3,44
|-3,91
|-16,10
|Uzertaş Boya
|1,25
|12,61
|108,33
|Ülker Bisküvi
|20,12
|-0,10
|37,15
|Ünye Çimento
|2,88
|1,05
|-13,92
|Vakıf Fin. Kir.
|1,36
|-0,73
|-4,49
|Vakıf GMYO
|1,84
|-3,66
|-5,48
|Vakıf Yat. Ort.
|1,86
|-0,53
|22,37
|Vakıflar Bankası
|5,09
|0,59
|30,51
|Vakko Tekstil
|3,85
|-1,03
|47,60
|Vanet Gıda
|1,73
|-1,14
|33,08
|Verusa Holding
|15,75
|-0,69
|-5,12
|Verusaturk Girisim
|3,23
|-0,31
|4,78
|Vestel
|10,02
|-4,57
|80,54
|Vestel Beyaz Eşya
|15,14
|-1,05
|55,00
|Viking Kağıt
|0,96
|-1,03
|-12,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,82
|-2,67
|5,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|0,00
|45,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,89
|6,25
|3,58
|Yataş
|6,03
|1,69
|34,90
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,92
|-4,17
|-2,13
|Yeni Gimat GMYO
|10,06
|0,00
|40,10
|Yeşil GMYO
|0,31
|3,33
|14,81
|Yeşil Yapı
|0,31
|3,33
|19,23
|Yeşil Yatırım Holding
|10,00
|1,52
|3,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.320,10
|5,51
|Yonga Mobilya
|6,85
|3,79
|5,54
|Yünsa
|5,09
|-2,30
|21,92
|Zorlu Enerji
|1,18
|0,00
|-4,07
(Son)