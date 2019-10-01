Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.101,30
|0,56
|491,51
|İş Bankası (C)
|6,15
|-1,91
|35,76
|İş Bankası (Kur.)
|159.998,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,20
|-0,90
|-52,48
|İş Girişim
|2,58
|-1,90
|26,47
|İş GMYO
|0,95
|-2,06
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|3,87
|0,52
|109,55
|İş Yat. Ort.
|1,28
|0,79
|73,42
|İşbir Holding
|355,00
|5,91
|158,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|2,44
|-50,00
|İttifak Holding
|5,65
|3,86
|173,39
|İz Hayvancılık Tarım
|6,29
|-0,79
|-4,55
|İzmir Demir Çelik
|2,40
|-1,23
|44,58
|İzmir Fırça
|1,87
|-1,58
|-9,66
|İzocam
|20,12
|0,00
|-6,07
|Jantsa Jant Sanayi
|43,10
|0,23
|66,98
|Kafein Yazılım
|7,10
|0,14
|3,08
|Kapital Yat. Holding
|2,90
|-3,01
|1,05
|Kaplamin
|4,62
|0,43
|28,33
|Kardemir (A)
|2,16
|0,00
|26,19
|Kardemir (B)
|2,16
|0,00
|25,51
|Kardemir (D)
|2,22
|-0,45
|7,99
|Karel Elektronik
|9,73
|0,31
|133,33
|Karsan Otomotiv
|1,16
|0,00
|-9,38
|Karsu Tekstil
|1,95
|-2,01
|56,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,30
|1,73
|43,24
|Kartonsan
|337,00
|-0,47
|5,65
|Katmerciler Ekipman
|3,00
|-4,15
|-0,29
|Kent Gıda
|117,80
|-1,26
|-1,01
|Kerevitaş Gıda
|2,44
|0,83
|35,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|-5,13
|5,71
|Kiler GMYO
|1,95
|-2,50
|11,43
|Klimasan Klima
|11,50
|5,31
|196,40
|Koç Holding
|18,75
|-0,85
|35,39
|Konfrut Gıda
|38,96
|-1,37
|63,15
|Konya Çimento
|209,00
|-2,34
|17,42
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,72
|0,24
|34,45
|Koza Altın
|65,75
|0,54
|28,17
|Koza Madencilik
|9,41
|1,95
|30,33
|Körfez GMYO
|1,51
|-1,95
|23,77
|Kristal Kola
|1,24
|2,48
|18,10
|Kron Telekomünikasyon
|9,44
|-1,36
|8,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|0,00
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,25
|0,81
|10,62
|Kütahya Porselen
|5,32
|-1,30
|16,92
|Lider Faktoring
|2,40
|-1,23
|6,67
|Link Bilgisayar
|11,17
|-2,62
|34,25
|Logo Yazılım
|40,00
|-0,35
|47,38
|Lokman Hekim Sağlık
|3,88
|-2,51
|-13,78
|Lüks Kadife
|6,11
|-0,16
|25,98
|Makina Takım
|1,46
|-1,35
|-5,19
|Mardin Çimento
|3,90
|-2,74
|40,44
|Marka Yatırım Holding
|0,81
|1,25
|30,65
|Marmaris Altınyunus
|21,92
|-1,70
|24,83
|Marshall
|31,10
|-0,64
|23,31
|Martı GMYO
|0,78
|-1,27
|20,00
|Martı Otel
|0,83
|0,00
|43,10
|Mavi Giyim
|46,50
|0,78
|44,32
|Mazhar Zorlu Holding
|5,46
|2,44
|43,31
|Mega Polietilen
|2,08
|0,48
|1,96
|Menderes Tekstil
|0,82
|0,00
|13,89
|Mensa
|0,18
|-5,26
|28,57
|Merit Turizm
|12,00
|0,00
|100,33
|Merko Gıda
|0,82
|-1,20
|-18,81
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|-1,35
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,59
|0,63
|51,43
|Metro Holding
|2,08
|2,97
|173,68
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,42
|2,16
|29,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,29
|-1,53
|9,32
|Migros Ticaret
|20,58
|-0,87
|38,12
|Milpa
|1,80
|1,69
|25,93
|Mistral GMYO
|1,35
|0,00
|-11,76
|MLP Sağlık
|14,64
|-0,41
|36,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|-1,01
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,62
|-2,41
|-12,90
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.061,50
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,66
|0,15
|Net Holding
|1,78
|-1,11
|-9,18
|Netaş Telekom.
|9,23
|-1,28
|42,88
|Niğbaş Niğde Beton
|10,00
|2,25
|150,00
|Nuh Çimento
|7,67
|3,93
|10,68
|Nurol GMYO
|2,60
|-0,76
|23,81
|Odaş Elektrik
|1,69
|0,00
|20,02
|Olmuksan-IP
|4,06
|-0,49
|20,47
|Orge Enerji Elektrik
|3,70
|-2,89
|18,59
|Orma Orman Mahsulleri
|4,46
|19,89
|271,67
|Osmanlı Menkul
|1,55
|1,97
|-9,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|0,88
|6,48
|Otokar
|139,40
|3,26
|62,30
|Oyak Yat. Ort.
|1,74
|-4,92
|9,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,10
|-0,94
|105,88
|Özak GMYO
|1,68
|-1,18
|15,93
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|-0,78
|-7,25
|Özderici GMYO
|1,14
|-1,72
|-51,49
|Özerden Plastik
|2,37
|4,87
|18,02
|Panora GMYO
|4,60
|-0,65
|25,11
|Park Elek.Madencilik
|4,12
|0,24
|70,95
|Parsan
|13,08
|2,67
|49,32
|Pegasus
|60,20
|-0,82
|162,65
|Peker GMYO
|3,08
|-0,96
|-62,55
|Penguen Gıda
|1,64
|-0,61
|51,85
|Pera GMYO
|0,73
|-1,35
|-5,19
|Pergamon Dış Ticaret
|6,45
|0,47
|5,61
|Petkim
|3,55
|-1,66
|-9,84
|Petrokent Turizm
|82,50
|0,00
|20,09
|Pınar Et ve Un
|6,71
|-0,59
|51,23
|Pınar Su
|1,50
|-0,66
|20,00
|Pınar Süt
|9,20
|1,32
|47,98
|Plastikkart
|3,99
|3,64
|47,78
|Polisan Holding
|2,79
|-0,71
|-7,46
|Politeknik Metal
|80,00
|0,00
|128,14
|Prizma Press Matbaacılık
|4,47
|-3,66
|188,39
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.100,30
|-0,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|18,54
|-7,30
|172,65
|QNB Finansbank
|13,80
|-18,58
|53,16
|Ral Yatırım Holding
|8,70
|-4,08
|372,83
|Ray Sigorta
|2,36
|-2,07
|69,78
|Reysaş GMYO
|1,24
|-1,59
|79,71
|Reysaş Lojistik
|1,05
|2,94
|41,89
|Rhea Girişim
|0,81
|-2,41
|22,73
|Rodrigo Tekstil
|2,42
|-1,63
|27,37
|Royal Halı
|0,93
|-5,10
|-6,06
|RTA Laboratuvarları
|1,39
|0,72
|-14,38
|Sabancı Holding
|9,36
|-2,19
|29,41
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,77
|-2,21
|14,18
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|0,00
|3,90
|Sanel Mühendislik
|5,74
|1,41
|163,30
|Sanifoam Sünger
|2,18
|-0,46
|74,40
|Sanko Pazarlama
|2,68
|0,37
|35,08
|Saray Matbaacılık
|1,10
|-0,90
|10,00
|Sarkuysan
|3,63
|0,55
|15,50
|Sasa Polyester
|6,19
|-2,98
|7,73
|Say Reklamcılık
|1,20
|0,84
|27,66
|Sekuro Plastik
|3,02
|-0,66
|2,03
|Selçuk Ecza Deposu
|5,11
|0,99
|87,97
|Selçuk Gıda
|1,64
|1,23
|23,31
|Senkron Güvenlik
|3,19
|-2,74
|219,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,80
|0,00
|-7,69
|Servet GMYO
|5,38
|1,51
|14,47
|Seyitler Kimya
|5,00
|-3,85
|29,87
|Silverline Endüstri
|1,42
|2,16
|5,97
|Sinpaş GMYO
|0,87
|-1,14
|135,14
|Smartiks Yazılım
|2,63
|0,00
|Soda Sanayii
|5,87
|-0,68
|-13,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,53
|-1,83
|35,71
|Söktaş
|1,70
|1,19
|33,86
|Sönmez Filament
|4,06
|-2,64
|30,13
|Sönmez Pamuklu
|3,66
|-0,81
|17,31
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|-3,05
|4,55
|Şeker Fin. Kir.
|4,00
|0,25
|41,84
|Şekerbank
|1,04
|-1,89
|-5,45
|Şişe Cam
|4,52
|-3,21
|-17,55
|Şok Marketler
|10,78
|-2,00
|0,28
|T. Halk Bankası
|6,35
|-3,20
|-9,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,20
|4,35
|12,94
|T.S.K.B.
|0,92
|-3,16
|13,58
|T.Tuborg
|8,26
|-2,36
|4,11
|Taç Tarım Ürünleri
|3,95
|-0,75
|-21,94
|Tat Gıda
|5,10
|-2,67
|33,51
|TAV Havalimanları
|23,88
|1,19
|8,59
|Taze Kuru Gıda
|7,81
|19,97
|14,85
|Tek-Art Turizm
|0,80
|-1,23
|-5,88
|Tekfen Holding
|19,62
|2,51
|-0,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,78
|-2,11
|-6,40
|Temapol Polimer Plastik
|3,67
|0,00
|19,93
|TGS Dış Ticaret
|3,43
|0,59
|45,96
|Tofaş Oto. Fab.
|20,60
|1,58
|32,81
|Torunlar GMYO
|1,84
|-2,65
|21,85
|Trabzon Liman
|8,44
|-3,32
|22,70
|Trabzonspor Sportif
|1,38
|-2,13
|0,28
|Trakya Cam
|2,90
|-2,36
|0,39
|Trend GMYO
|1,61
|-1,23
|26,77
|TSKB GMYO
|0,89
|-2,20
|8,54
|Tuğçelik
|2,74
|-3,18
|28,64
|Tukaş
|6,03
|2,90
|263,25
|Turcas Petrol
|1,87
|-2,09
|32,62
|Turkcell
|12,69
|-2,46
|4,27
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,64
|-3,33
|3,11
|Tüpraş
|141,40
|-1,46
|35,52
|Türk Hava Yolları
|11,78
|-4,85
|-26,88
|Türk Prysmian Kablo
|2,24
|-1,75
|29,88
|Türk Telekom
|5,73
|-1,38
|46,92
|Türk Traktör
|42,90
|-0,79
|22,92
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,80
|0,00
|-13,50
|Ufuk Yatırım
|1,96
|-1,01
|71,93
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,67
|-1,18
|46,49
|Ulusoy Elektrik
|25,74
|-0,16
|61,28
|Ulusoy Un Sanayi
|2,95
|2,79
|41,83
|Umpaş Holding
|0,47
|2,17
|-14,55
|Uşak Seramik
|1,34
|-0,74
|20,72
|Utopya Turizm
|3,50
|-1,41
|-14,63
|Uzertaş Boya
|1,32
|20,00
|120,00
|Ülker Bisküvi
|20,00
|1,78
|36,33
|Ünye Çimento
|2,91
|-2,02
|-13,02
|Vakıf Fin. Kir.
|1,39
|0,72
|-2,39
|Vakıf GMYO
|1,89
|-2,58
|-2,91
|Vakıf Yat. Ort.
|1,89
|-1,05
|24,34
|Vakıflar Bankası
|4,93
|-4,83
|26,41
|Vakko Tekstil
|4,04
|2,80
|54,89
|Vanet Gıda
|1,78
|0,00
|36,92
|Verusa Holding
|16,23
|1,00
|-2,03
|Verusaturk Girisim
|3,28
|-0,61
|6,41
|Vestel
|9,90
|-1,20
|78,38
|Vestel Beyaz Eşya
|15,14
|-0,13
|55,00
|Viking Kağıt
|0,98
|0,00
|-10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,90
|0,00
|10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|-0,83
|49,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,80
|4,97
|36,20
|Yataş
|6,43
|0,94
|43,85
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|-1,06
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|10,25
|0,00
|42,75
|Yeşil GMYO
|0,36
|12,50
|33,33
|Yeşil Yapı
|0,36
|12,50
|38,46
|Yeşil Yatırım Holding
|11,10
|6,53
|15,26
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.449,50
|-0,02
|11,39
|Yonga Mobilya
|6,80
|-1,59
|4,77
|Yünsa
|5,06
|-1,36
|21,20
|Zorlu Enerji
|1,24
|-1,59
|0,81
(Son)