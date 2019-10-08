Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.489,00
|-0,91
|471,50
|İş Bankası (C)
|5,97
|-1,32
|31,79
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,11
|-2,76
|-54,43
|İş Girişim
|2,48
|-3,50
|21,57
|İş GMYO
|0,94
|-2,08
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,90
|-1,02
|111,17
|İş Yat. Ort.
|1,28
|-0,78
|73,42
|İşbir Holding
|365,00
|-1,35
|165,66
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,44
|-2,22
|-47,62
|İttifak Holding
|4,16
|-20,00
|101,29
|İz Hayvancılık Tarım
|5,77
|-4,47
|-12,44
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|-3,80
|37,35
|İzmir Fırça
|1,86
|-2,62
|-10,14
|Jantsa Jant Sanayi
|46,00
|5,99
|78,21
|Kafein Yazılım
|6,38
|-4,06
|-7,37
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-15,25
|-12,89
|Kaplamin
|4,23
|-2,31
|17,50
|Kardemir (A)
|2,09
|-1,42
|22,11
|Kardemir (B)
|2,09
|-1,88
|21,44
|Kardemir (D)
|2,12
|-1,85
|3,12
|Karel Elektronik
|10,04
|-1,38
|140,77
|Karsan Otomotiv
|1,15
|-2,54
|-10,16
|Karsu Tekstil
|1,89
|-4,55
|51,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,25
|0,00
|41,89
|Kartonsan
|326,00
|-2,69
|2,20
|Katmerciler Ekipman
|2,95
|-3,28
|-1,95
|Kent Gıda
|116,00
|-1,86
|-2,52
|Kerevitaş Gıda
|2,41
|-3,98
|33,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|2,86
|2,86
|Kiler GMYO
|1,89
|-2,58
|8,00
|Klimasan Klima
|10,58
|-2,76
|172,69
|Koç Holding
|19,23
|0,68
|38,86
|Konfrut Gıda
|40,02
|-1,57
|67,59
|Konya Çimento
|212,40
|-2,12
|19,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,19
|-3,56
|28,84
|Koza Altın
|68,50
|1,41
|33,53
|Koza Madencilik
|9,57
|2,24
|32,55
|Körfez GMYO
|1,42
|-3,40
|16,39
|Kristal Kola
|1,16
|1,75
|10,48
|Kron Telekomünikasyon
|9,38
|-2,29
|7,82
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|0,10
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,22
|-4,69
|7,96
|Kütahya Porselen
|5,05
|-1,94
|10,99
|Lider Faktoring
|2,73
|1,49
|21,33
|Link Bilgisayar
|10,54
|-3,13
|26,68
|Logo Yazılım
|38,30
|-2,35
|41,12
|Lokman Hekim Sağlık
|3,73
|-2,61
|-17,11
|Lüks Kadife
|6,14
|-1,76
|26,60
|Makina Takım
|1,41
|-2,76
|-8,44
|Mardin Çimento
|5,29
|15,00
|90,49
|Marka Yatırım Holding
|0,79
|-4,82
|27,42
|Marmaris Altınyunus
|22,46
|1,35
|27,90
|Marshall
|30,48
|-3,79
|20,86
|Martı GMYO
|0,74
|-3,90
|13,85
|Martı Otel
|0,79
|-4,82
|36,21
|Mavi Giyim
|45,00
|-1,75
|39,66
|Mazhar Zorlu Holding
|5,83
|1,22
|53,02
|Mega Polietilen
|1,98
|-3,41
|-2,94
|Menderes Tekstil
|0,78
|-2,50
|8,33
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|11,97
|0,50
|99,83
|Merko Gıda
|0,77
|-4,94
|-23,76
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|1,37
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,56
|0,00
|48,57
|Metro Holding
|1,96
|-2,00
|157,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,35
|-1,46
|22,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,14
|-5,79
|-3,39
|Migros Ticaret
|20,42
|-2,20
|37,05
|Milpa
|1,99
|2,05
|39,23
|Mistral GMYO
|1,38
|1,47
|-9,80
|MLP Sağlık
|14,87
|2,13
|38,97
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|-5,10
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|1,61
|-1,23
|-13,44
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.066,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,73
|-0,15
|Net Holding
|1,76
|-1,12
|-10,20
|Netaş Telekom.
|9,25
|-3,65
|43,19
|Niğbaş Niğde Beton
|7,60
|5,56
|90,00
|Nuh Çimento
|8,26
|3,77
|19,19
|Nurol GMYO
|2,58
|0,39
|22,86
|Odaş Elektrik
|1,67
|-3,47
|18,60
|Olmuksan-IP
|3,93
|-1,75
|16,62
|Orge Enerji Elektrik
|3,52
|-1,40
|12,82
|Orma Orman Mahsulleri
|3,76
|0,00
|213,33
|Osmanlı Menkul
|1,56
|-4,29
|-9,30
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|-3,48
|2,78
|Otokar
|137,60
|-0,15
|60,21
|Oyak Yat. Ort.
|1,75
|-0,57
|10,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,45
|5,15
|140,20
|Özak GMYO
|1,63
|-1,81
|12,48
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|-3,08
|-8,70
|Özderici GMYO
|1,05
|-3,67
|-55,32
|Özerden Plastik
|2,17
|-4,41
|8,06
|Panora GMYO
|4,50
|-1,10
|22,39
|Park Elek.Madencilik
|3,50
|-17,06
|45,23
|Parsan
|12,49
|-2,80
|42,58
|Pegasus
|59,55
|-3,33
|159,82
|Peker GMYO
|2,97
|-2,30
|-63,89
|Penguen Gıda
|1,56
|-3,70
|44,44
|Pera GMYO
|0,71
|-2,74
|-7,79
|Pergamon Dış Ticaret
|6,20
|-2,36
|1,52
|Petkim
|3,45
|-1,99
|-12,38
|Petrokent Turizm
|98,80
|-7,23
|43,81
|Pınar Et ve Un
|6,53
|-1,06
|47,18
|Pınar Su
|1,53
|-3,16
|22,40
|Pınar Süt
|9,03
|-1,10
|45,25
|Plastikkart
|4,28
|4,90
|58,52
|Polisan Holding
|2,83
|-2,41
|-6,13
|Politeknik Metal
|78,95
|-0,82
|125,14
|Prizma Press Matbaacılık
|4,82
|-4,17
|210,97
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.105,40
|0,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|22,14
|10,59
|225,59
|QNB Finansbank
|15,15
|-4,24
|68,15
|Ral Yatırım Holding
|7,40
|-5,13
|302,17
|Ray Sigorta
|2,32
|-0,43
|66,91
|Reysaş GMYO
|1,35
|2,27
|95,65
|Reysaş Lojistik
|1,04
|0,00
|40,54
|Rhea Girişim
|0,76
|-3,80
|15,15
|Rodrigo Tekstil
|2,76
|10,40
|45,26
|Royal Halı
|1,01
|1,00
|2,02
|RTA Laboratuvarları
|1,35
|-1,46
|-16,84
|Sabancı Holding
|9,25
|0,11
|27,89
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,76
|-1,68
|13,53
|Salix Yatırım Holding
|5,06
|2,02
|31,43
|Sanel Mühendislik
|6,35
|2,09
|191,28
|Sanifoam Sünger
|2,08
|-2,80
|66,40
|Sanko Pazarlama
|3,09
|1,64
|55,74
|Saray Matbaacılık
|1,06
|-2,75
|6,00
|Sarkuysan
|3,56
|-0,56
|13,28
|Sasa Polyester
|6,10
|-1,77
|6,16
|Say Reklamcılık
|1,13
|-2,59
|20,21
|Sekuro Plastik
|3,02
|-1,31
|2,03
|Selçuk Ecza Deposu
|5,13
|2,60
|88,71
|Selçuk Gıda
|1,60
|-1,23
|20,30
|Senkron Güvenlik
|3,05
|-4,39
|205,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,80
|-0,55
|-7,69
|Servet GMYO
|5,36
|-1,47
|14,04
|Seyitler Kimya
|5,10
|-1,92
|32,47
|Silverline Endüstri
|1,34
|-4,29
|0,00
|Sinpaş GMYO
|0,90
|-2,17
|143,24
|Smartiks Yazılım
|2,55
|-3,41
|Soda Sanayii
|5,75
|-0,52
|-15,01
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,52
|0,40
|35,53
|Söktaş
|1,58
|-4,82
|24,41
|Sönmez Filament
|4,04
|-3,58
|29,49
|Sönmez Pamuklu
|3,62
|-1,63
|16,03
|Sumaş Suni Tahta
|7,40
|-2,25
|10,52
|Şeker Fin. Kir.
|3,88
|-2,02
|37,59
|Şekerbank
|1,00
|-2,91
|-9,09
|Şişe Cam
|4,31
|-2,49
|-21,38
|Şok Marketler
|10,72
|-1,02
|-0,28
|T. Halk Bankası
|6,01
|-2,91
|-14,39
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,96
|-6,04
|40,95
|T.S.K.B.
|0,89
|-2,20
|9,88
|T.Tuborg
|8,37
|0,60
|5,49
|Taç Tarım Ürünleri
|3,77
|-3,58
|-25,49
|Tat Gıda
|4,88
|0,62
|27,75
|TAV Havalimanları
|23,88
|0,51
|8,59
|Taze Kuru Gıda
|7,50
|-7,98
|10,29
|Tek-Art Turizm
|0,75
|-2,60
|-11,76
|Tekfen Holding
|17,82
|-3,83
|-9,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,62
|-3,32
|-11,78
|Temapol Polimer Plastik
|3,86
|-3,50
|26,14
|TGS Dış Ticaret
|3,28
|-3,24
|39,57
|Tofaş Oto. Fab.
|22,30
|-1,06
|43,77
|Torunlar GMYO
|1,71
|-6,04
|13,25
|Trabzon Liman
|8,02
|-3,72
|16,59
|Trabzonspor Sportif
|1,27
|-3,79
|-7,71
|Trakya Cam
|2,92
|2,10
|1,08
|Trend GMYO
|1,53
|-3,16
|20,47
|TSKB GMYO
|0,86
|-2,27
|4,88
|Tuğçelik
|3,04
|7,04
|42,72
|Tukaş
|6,37
|0,63
|283,73
|Turcas Petrol
|1,83
|-3,17
|29,79
|Turkcell
|13,08
|0,77
|7,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,69
|-4,87
|4,22
|Tüpraş
|138,20
|-2,26
|32,46
|Türk Hava Yolları
|11,87
|-0,92
|-26,32
|Türk Prysmian Kablo
|2,02
|-2,88
|17,12
|Türk Telekom
|5,49
|0,73
|40,77
|Türk Traktör
|42,42
|-0,19
|21,55
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,00
|-4,34
|-19,10
|Ufuk Yatırım
|1,85
|-1,60
|62,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,64
|-2,96
|43,86
|Ulusoy Elektrik
|25,38
|-0,08
|59,02
|Ulusoy Un Sanayi
|2,94
|-2,00
|41,35
|Umpaş Holding
|0,50
|0,00
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,30
|-0,76
|17,12
|Utopya Turizm
|3,41
|-1,45
|-16,83
|Uzertaş Boya
|1,14
|-1,72
|90,00
|Ülker Bisküvi
|19,77
|-2,71
|34,76
|Ünye Çimento
|3,10
|3,33
|-7,34
|Vakıf Fin. Kir.
|1,32
|-2,22
|-7,30
|Vakıf GMYO
|1,82
|-2,67
|-6,51
|Vakıf Yat. Ort.
|1,92
|-1,03
|26,32
|Vakıflar Bankası
|4,59
|-3,37
|17,69
|Vakko Tekstil
|3,88
|-2,51
|48,75
|Vanet Gıda
|1,55
|-2,52
|19,23
|Verusa Holding
|16,00
|-4,08
|-3,42
|Verusaturk Girisim
|3,26
|-2,10
|5,76
|Vestel
|9,70
|-1,32
|74,77
|Vestel Beyaz Eşya
|14,45
|-2,82
|47,94
|Viking Kağıt
|1,15
|-0,86
|4,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,98
|-4,81
|15,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,31
|-0,43
|44,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,37
|0,69
|56,63
|Yataş
|6,41
|-0,62
|43,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,90
|-3,23
|-4,26
|Yeni Gimat GMYO
|10,15
|-0,39
|41,36
|Yeşil GMYO
|0,48
|20,00
|77,78
|Yeşil Yapı
|0,45
|18,42
|73,08
|Yeşil Yatırım Holding
|11,40
|10,68
|18,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.750,00
|-6,30
|25,06
|Yonga Mobilya
|6,70
|-5,77
|3,23
|Yünsa
|4,84
|-2,22
|15,93
|Zorlu Enerji
|1,23
|-3,15
|0,00
(Son)