Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.489,00
|0,00
|471,50
|İş Bankası (C)
|5,81
|-2,68
|28,26
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,24
|6,16
|-51,62
|İş Girişim
|2,45
|-1,21
|20,10
|İş GMYO
|0,91
|-3,19
|-15,74
|İş Y. Men. Değ.
|3,82
|-2,05
|106,84
|İş Yat. Ort.
|1,25
|-2,34
|69,35
|İşbir Holding
|355,00
|-2,74
|158,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|-4,55
|-50,00
|İttifak Holding
|4,02
|-3,37
|94,52
|İz Hayvancılık Tarım
|5,37
|-6,93
|-18,51
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|-3,51
|32,53
|İzmir Fırça
|1,83
|-1,61
|-11,59
|Jantsa Jant Sanayi
|47,50
|3,26
|84,03
|Kafein Yazılım
|6,35
|-0,47
|-7,81
|Kapital Yat. Holding
|2,78
|11,20
|-3,14
|Kaplamin
|4,12
|-2,60
|14,44
|Kardemir (A)
|2,04
|-2,39
|19,18
|Kardemir (B)
|2,04
|-2,39
|18,53
|Kardemir (D)
|2,07
|-2,36
|0,69
|Karel Elektronik
|9,84
|-1,99
|135,97
|Karsan Otomotiv
|1,11
|-3,48
|-13,28
|Karsu Tekstil
|1,84
|-2,65
|47,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,25
|0,00
|41,89
|Kartonsan
|318,20
|-2,39
|-0,24
|Katmerciler Ekipman
|2,84
|-3,73
|-5,61
|Kent Gıda
|114,80
|-1,03
|-3,53
|Kerevitaş Gıda
|2,29
|-4,98
|27,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|-2,78
|0,00
|Kiler GMYO
|1,87
|-1,06
|6,86
|Klimasan Klima
|10,58
|0,00
|172,69
|Koç Holding
|18,41
|-4,26
|32,94
|Konfrut Gıda
|39,96
|-0,15
|67,34
|Konya Çimento
|203,00
|-4,43
|14,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,00
|-1,56
|26,84
|Koza Altın
|68,30
|-0,29
|33,14
|Koza Madencilik
|9,28
|-3,03
|28,53
|Körfez GMYO
|1,41
|-0,70
|15,57
|Kristal Kola
|1,13
|-2,59
|7,62
|Kron Telekomünikasyon
|9,22
|-1,71
|5,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,60
|-1,90
|50,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,15
|-5,74
|1,77
|Kütahya Porselen
|4,89
|-3,17
|7,47
|Lider Faktoring
|3,13
|14,65
|39,11
|Link Bilgisayar
|10,16
|-3,61
|22,12
|Logo Yazılım
|37,70
|-1,57
|38,91
|Lokman Hekim Sağlık
|3,69
|-1,07
|-18,00
|Lüks Kadife
|6,11
|-0,49
|25,98
|Makina Takım
|1,36
|-3,55
|-11,69
|Mardin Çimento
|5,28
|-0,19
|90,13
|Marka Yatırım Holding
|0,78
|-1,27
|25,81
|Marmaris Altınyunus
|23,24
|3,47
|32,35
|Marshall
|29,70
|-2,56
|17,76
|Martı GMYO
|0,71
|-4,05
|9,23
|Martı Otel
|0,75
|-5,06
|29,31
|Mavi Giyim
|44,48
|-1,16
|38,05
|Mazhar Zorlu Holding
|5,82
|-0,17
|52,76
|Mega Polietilen
|1,88
|-5,05
|-7,84
|Menderes Tekstil
|0,76
|-2,56
|5,56
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|11,96
|-0,08
|99,67
|Merko Gıda
|0,75
|-2,60
|-25,74
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|-1,35
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,50
|-3,85
|42,86
|Metro Holding
|1,93
|-1,53
|153,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,31
|-2,96
|19,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,19
|4,39
|0,85
|Migros Ticaret
|19,99
|-2,11
|34,16
|Milpa
|1,91
|-4,02
|33,63
|Mistral GMYO
|1,33
|-3,62
|-13,07
|MLP Sağlık
|14,24
|-4,24
|33,08
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|-1,08
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,56
|-3,11
|-16,13
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.066,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,68
|-0,74
|Net Holding
|1,72
|-2,27
|-12,24
|Netaş Telekom.
|8,65
|-6,49
|33,90
|Niğbaş Niğde Beton
|7,50
|-1,32
|87,50
|Nuh Çimento
|8,20
|-0,73
|18,32
|Nurol GMYO
|2,52
|-2,33
|20,00
|Odaş Elektrik
|1,61
|-3,59
|14,34
|Olmuksan-IP
|3,90
|-0,76
|15,73
|Orge Enerji Elektrik
|3,46
|-1,70
|10,90
|Orma Orman Mahsulleri
|3,50
|-6,91
|191,67
|Osmanlı Menkul
|1,51
|-3,21
|-12,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,09
|-1,80
|0,93
|Otokar
|133,30
|-3,12
|55,20
|Oyak Yat. Ort.
|1,71
|-2,29
|8,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,54
|3,67
|149,02
|Özak GMYO
|1,59
|-2,45
|9,72
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|-0,79
|-9,42
|Özderici GMYO
|0,99
|-5,71
|-57,87
|Özerden Plastik
|2,13
|-1,84
|6,07
|Panora GMYO
|4,51
|0,22
|22,66
|Park Elek.Madencilik
|3,31
|-5,43
|37,34
|Parsan
|12,38
|-0,88
|41,32
|Pegasus
|59,95
|0,67
|161,56
|Peker GMYO
|2,93
|-1,35
|-64,37
|Penguen Gıda
|1,48
|-5,13
|37,04
|Pera GMYO
|0,69
|-2,82
|-10,39
|Pergamon Dış Ticaret
|6,14
|-0,97
|0,53
|Petkim
|3,39
|-1,74
|-13,90
|Petrokent Turizm
|98,90
|0,10
|43,96
|Pınar Et ve Un
|6,58
|0,77
|48,30
|Pınar Su
|1,54
|0,65
|23,20
|Pınar Süt
|8,56
|-5,20
|37,69
|Plastikkart
|4,24
|-0,93
|57,04
|Polisan Holding
|2,81
|-0,71
|-6,79
|Politeknik Metal
|71,50
|-9,44
|103,90
|Prizma Press Matbaacılık
|4,86
|0,83
|213,55
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.108,70
|0,30
|QNB Finans Fin. Kir.
|23,28
|5,15
|242,35
|QNB Finansbank
|15,70
|3,63
|74,25
|Ral Yatırım Holding
|7,21
|-2,57
|291,85
|Ray Sigorta
|2,26
|-2,59
|62,59
|Reysaş GMYO
|1,40
|3,70
|102,90
|Reysaş Lojistik
|1,01
|-2,88
|36,49
|Rhea Girişim
|0,74
|-2,63
|12,12
|Rodrigo Tekstil
|2,52
|-8,70
|32,63
|Royal Halı
|0,99
|-1,98
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|1,32
|-2,22
|-18,69
|Sabancı Holding
|8,99
|-2,81
|24,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,71
|-2,84
|10,31
|Salix Yatırım Holding
|5,42
|7,11
|40,78
|Sanel Mühendislik
|6,40
|0,79
|193,58
|Sanifoam Sünger
|2,02
|-2,88
|61,60
|Sanko Pazarlama
|3,00
|-2,91
|51,20
|Saray Matbaacılık
|1,04
|-1,89
|4,00
|Sarkuysan
|3,49
|-1,97
|11,05
|Sasa Polyester
|6,03
|-1,15
|4,94
|Say Reklamcılık
|1,15
|1,77
|22,34
|Sekuro Plastik
|2,93
|-2,98
|-1,01
|Selçuk Ecza Deposu
|5,08
|-0,97
|86,87
|Selçuk Gıda
|1,58
|-1,25
|18,80
|Senkron Güvenlik
|3,01
|-1,31
|201,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,78
|-1,11
|-8,72
|Servet GMYO
|5,26
|-1,87
|11,91
|Seyitler Kimya
|4,97
|-2,55
|29,09
|Silverline Endüstri
|1,35
|0,75
|0,75
|Sinpaş GMYO
|0,85
|-5,56
|129,73
|Smartiks Yazılım
|2,50
|-1,96
|Soda Sanayii
|5,72
|-0,52
|-15,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,38
|-1,86
|33,01
|Söktaş
|1,51
|-4,43
|18,90
|Sönmez Filament
|3,93
|-2,72
|25,96
|Sönmez Pamuklu
|3,50
|-3,31
|12,18
|Sumaş Suni Tahta
|7,05
|-4,73
|5,29
|Şeker Fin. Kir.
|3,87
|-0,26
|37,23
|Şekerbank
|0,97
|-3,00
|-11,82
|Şişe Cam
|4,21
|-2,32
|-23,21
|Şok Marketler
|10,40
|-2,99
|-3,26
|T. Halk Bankası
|5,74
|-4,49
|-18,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,86
|-8,76
|28,59
|T.S.K.B.
|0,88
|-1,12
|8,64
|T.Tuborg
|8,18
|-2,27
|3,10
|Taç Tarım Ürünleri
|3,65
|-3,18
|-27,87
|Tat Gıda
|4,68
|-4,10
|22,51
|TAV Havalimanları
|23,94
|0,25
|8,86
|Taze Kuru Gıda
|7,29
|-2,80
|7,21
|Tek-Art Turizm
|0,72
|-4,00
|-15,29
|Tekfen Holding
|17,93
|0,62
|-8,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,53
|-3,44
|-14,81
|Temapol Polimer Plastik
|3,74
|-3,11
|22,22
|TGS Dış Ticaret
|3,15
|-3,96
|34,04
|Tofaş Oto. Fab.
|22,00
|-1,35
|41,83
|Torunlar GMYO
|1,58
|-7,60
|4,64
|Trabzon Liman
|7,85
|-2,12
|14,12
|Trabzonspor Sportif
|1,23
|-3,15
|-10,62
|Trakya Cam
|2,82
|-3,42
|-2,38
|Trend GMYO
|1,50
|-1,96
|18,11
|TSKB GMYO
|0,84
|-2,33
|2,44
|Tuğçelik
|3,04
|0,00
|42,72
|Tukaş
|6,15
|-3,45
|270,48
|Turcas Petrol
|1,76
|-3,83
|24,82
|Turkcell
|12,98
|-0,76
|6,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,40
|-6,18
|-2,22
|Tüpraş
|133,30
|-3,55
|27,76
|Türk Hava Yolları
|11,64
|-1,94
|-27,75
|Türk Prysmian Kablo
|1,97
|-2,48
|14,23
|Türk Telekom
|5,38
|-2,00
|37,95
|Türk Traktör
|41,32
|-2,59
|18,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,10
|0,38
|-18,79
|Ufuk Yatırım
|1,86
|0,54
|63,16
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,58
|-3,66
|38,60
|Ulusoy Elektrik
|24,94
|-1,73
|56,27
|Ulusoy Un Sanayi
|2,85
|-3,06
|37,02
|Umpaş Holding
|0,45
|-10,00
|-18,18
|Uşak Seramik
|1,25
|-3,85
|12,61
|Utopya Turizm
|3,36
|-1,47
|-18,05
|Uzertaş Boya
|1,11
|-2,63
|85,00
|Ülker Bisküvi
|18,76
|-5,11
|27,88
|Ünye Çimento
|3,05
|-1,61
|-8,84
|Vakıf Fin. Kir.
|1,29
|-2,27
|-9,41
|Vakıf GMYO
|1,76
|-3,30
|-9,59
|Vakıf Yat. Ort.
|1,88
|-2,08
|23,68
|Vakıflar Bankası
|4,45
|-3,05
|14,10
|Vakko Tekstil
|3,74
|-3,61
|43,38
|Vanet Gıda
|1,51
|-2,58
|16,15
|Verusa Holding
|15,03
|-6,06
|-9,27
|Verusaturk Girisim
|3,21
|-1,53
|4,13
|Vestel
|9,88
|1,86
|78,02
|Vestel Beyaz Eşya
|14,56
|0,76
|49,07
|Viking Kağıt
|1,14
|-0,87
|3,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,89
|-4,55
|9,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|-2,60
|40,62
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,09
|-6,41
|46,59
|Yataş
|6,20
|-3,28
|38,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,88
|-2,22
|-6,38
|Yeni Gimat GMYO
|10,16
|0,10
|41,50
|Yeşil GMYO
|0,51
|6,25
|88,89
|Yeşil Yapı
|0,43
|-4,44
|65,38
|Yeşil Yatırım Holding
|10,35
|-9,21
|7,48
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.656,00
|-3,42
|20,78
|Yonga Mobilya
|7,00
|4,48
|7,85
|Yünsa
|4,75
|-1,86
|13,78
|Zorlu Enerji
|1,20
|-2,44
|-2,44
(Son)