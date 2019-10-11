Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.520,10
|1,88
|472,51
|İş Bankası (C)
|5,97
|0,51
|31,79
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,16
|-1,37
|-53,35
|İş Girişim
|2,45
|0,82
|20,10
|İş GMYO
|0,93
|1,09
|-13,89
|İş Y. Men. Değ.
|3,80
|-0,78
|105,76
|İş Yat. Ort.
|1,26
|0,80
|70,71
|İşbir Holding
|352,20
|2,09
|156,34
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|2,44
|-50,00
|İttifak Holding
|4,10
|0,00
|98,39
|İz Hayvancılık Tarım
|5,40
|-1,64
|-18,06
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|4,76
|32,53
|İzmir Fırça
|1,78
|0,56
|-14,01
|Jantsa Jant Sanayi
|46,28
|-3,54
|79,30
|Kafein Yazılım
|6,55
|0,92
|-4,91
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-3,10
|-12,89
|Kaplamin
|4,20
|0,96
|16,67
|Kardemir (A)
|2,08
|1,96
|21,52
|Kardemir (B)
|2,09
|1,95
|21,44
|Kardemir (D)
|2,11
|1,44
|2,64
|Karel Elektronik
|10,02
|3,19
|140,29
|Karsan Otomotiv
|1,12
|1,82
|-12,50
|Karsu Tekstil
|1,76
|0,00
|40,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,00
|0,20
|35,14
|Kartonsan
|315,50
|1,38
|-1,09
|Katmerciler Ekipman
|2,83
|0,00
|-5,94
|Kent Gıda
|114,60
|0,70
|-3,70
|Kerevitaş Gıda
|2,51
|5,91
|39,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|5,88
|2,86
|Kiler GMYO
|1,88
|0,53
|7,43
|Klimasan Klima
|10,55
|-1,59
|171,91
|Koç Holding
|18,24
|0,05
|31,71
|Konfrut Gıda
|40,56
|1,00
|69,85
|Konya Çimento
|201,90
|-0,25
|13,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,77
|0,17
|24,41
|Koza Altın
|65,90
|-3,73
|28,46
|Koza Madencilik
|9,25
|-2,63
|28,12
|Körfez GMYO
|1,40
|1,45
|14,75
|Kristal Kola
|1,13
|2,73
|7,62
|Kron Telekomünikasyon
|8,82
|0,00
|1,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|5,00
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,16
|2,65
|2,65
|Kütahya Porselen
|4,92
|2,71
|8,13
|Lider Faktoring
|3,01
|-0,33
|33,78
|Link Bilgisayar
|10,05
|0,60
|20,79
|Logo Yazılım
|38,16
|0,16
|40,60
|Lokman Hekim Sağlık
|3,68
|-0,27
|-18,22
|Lüks Kadife
|5,83
|-2,83
|20,21
|Makina Takım
|1,34
|0,75
|-12,99
|Mardin Çimento
|5,03
|-5,98
|81,13
|Marka Yatırım Holding
|0,76
|1,33
|22,58
|Marmaris Altınyunus
|22,92
|0,09
|30,52
|Marshall
|28,80
|0,42
|14,20
|Martı GMYO
|0,70
|1,45
|7,69
|Martı Otel
|0,71
|0,00
|22,41
|Mavi Giyim
|43,18
|-0,05
|34,02
|Mazhar Zorlu Holding
|5,70
|-1,72
|49,61
|Mega Polietilen
|1,92
|3,78
|-5,88
|Menderes Tekstil
|0,75
|0,00
|4,17
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|12,19
|2,35
|103,51
|Merko Gıda
|0,74
|1,37
|-26,73
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|1,37
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,48
|-0,67
|40,95
|Metro Holding
|2,14
|12,63
|181,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,31
|3,15
|19,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,19
|3,48
|0,85
|Migros Ticaret
|19,66
|0,20
|31,95
|Milpa
|1,99
|2,58
|39,23
|Mistral GMYO
|1,34
|1,52
|-12,42
|MLP Sağlık
|13,64
|0,15
|27,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|1,01
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,54
|1,32
|-17,20
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.068,40
|0,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,73
|2,28
|Net Holding
|1,68
|-1,18
|-14,29
|Netaş Telekom.
|8,75
|4,17
|35,45
|Niğbaş Niğde Beton
|7,50
|0,00
|87,50
|Nuh Çimento
|8,63
|4,99
|24,53
|Nurol GMYO
|2,53
|3,69
|20,48
|Odaş Elektrik
|1,58
|0,64
|12,21
|Olmuksan-IP
|3,92
|1,03
|16,32
|Orge Enerji Elektrik
|3,43
|0,59
|9,94
|Orma Orman Mahsulleri
|3,03
|-0,98
|152,50
|Osmanlı Menkul
|1,46
|0,69
|-15,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,10
|0,92
|1,85
|Otokar
|129,80
|0,39
|51,13
|Oyak Yat. Ort.
|1,74
|0,00
|9,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,46
|1,23
|141,18
|Özak GMYO
|1,60
|1,27
|10,41
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|1,63
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,01
|-1,94
|-57,02
|Özerden Plastik
|2,11
|0,96
|5,07
|Panora GMYO
|4,52
|0,22
|22,93
|Park Elek.Madencilik
|3,06
|-1,29
|26,97
|Parsan
|12,53
|1,87
|43,04
|Pegasus
|61,65
|3,27
|168,98
|Peker GMYO
|3,00
|1,35
|-63,52
|Penguen Gıda
|1,46
|0,69
|35,19
|Pera GMYO
|0,70
|2,94
|-9,09
|Pergamon Dış Ticaret
|6,24
|1,46
|2,17
|Petkim
|3,46
|1,76
|-12,13
|Petrokent Turizm
|97,40
|-1,07
|41,78
|Pınar Et ve Un
|6,54
|-0,15
|47,40
|Pınar Su
|1,51
|1,34
|20,80
|Pınar Süt
|8,64
|0,58
|38,98
|Plastikkart
|4,04
|1,25
|49,63
|Polisan Holding
|2,74
|0,37
|-9,12
|Politeknik Metal
|68,55
|0,07
|95,48
|Prizma Press Matbaacılık
|4,88
|0,00
|214,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.091,10
|-1,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|26,00
|0,39
|282,35
|QNB Finansbank
|15,55
|1,90
|72,59
|Ral Yatırım Holding
|7,75
|-2,64
|321,20
|Ray Sigorta
|2,28
|1,33
|64,03
|Reysaş GMYO
|1,42
|-1,39
|105,80
|Reysaş Lojistik
|1,04
|0,97
|40,54
|Rhea Girişim
|0,75
|2,74
|13,64
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|-2,94
|38,95
|Royal Halı
|1,03
|4,04
|4,04
|RTA Laboratuvarları
|1,32
|-2,22
|-18,69
|Sabancı Holding
|9,01
|1,58
|24,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,69
|0,00
|9,02
|Salix Yatırım Holding
|5,50
|-8,18
|42,86
|Sanel Mühendislik
|5,22
|-19,94
|139,45
|Sanifoam Sünger
|2,03
|2,01
|62,40
|Sanko Pazarlama
|3,35
|-2,62
|68,84
|Saray Matbaacılık
|1,06
|2,91
|6,00
|Sarkuysan
|3,52
|1,44
|12,00
|Sasa Polyester
|6,02
|0,50
|4,77
|Say Reklamcılık
|1,17
|3,54
|24,47
|Sekuro Plastik
|3,01
|5,99
|1,69
|Selçuk Ecza Deposu
|5,07
|0,00
|86,50
|Selçuk Gıda
|1,63
|1,24
|22,56
|Senkron Güvenlik
|3,01
|1,69
|201,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,78
|0,00
|-8,72
|Servet GMYO
|5,15
|-0,58
|9,57
|Seyitler Kimya
|4,95
|-1,00
|28,57
|Silverline Endüstri
|1,36
|2,26
|1,49
|Sinpaş GMYO
|0,79
|-4,82
|113,51
|Smartiks Yazılım
|2,51
|0,00
|Soda Sanayii
|5,86
|1,56
|-13,38
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,29
|3,99
|31,39
|Söktaş
|1,51
|0,00
|18,90
|Sönmez Filament
|3,89
|-1,27
|24,68
|Sönmez Pamuklu
|3,46
|0,00
|10,90
|Sumaş Suni Tahta
|7,20
|1,41
|7,53
|Şeker Fin. Kir.
|3,75
|-2,85
|32,98
|Şekerbank
|0,98
|2,08
|-10,91
|Şişe Cam
|4,26
|1,43
|-22,30
|Şok Marketler
|10,03
|-0,99
|-6,70
|T. Halk Bankası
|5,67
|-0,18
|-19,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,44
|12,97
|49,65
|T.S.K.B.
|0,89
|1,14
|9,88
|T.Tuborg
|8,09
|-2,53
|1,96
|Taç Tarım Ürünleri
|3,61
|-1,37
|-28,66
|Tat Gıda
|4,71
|0,21
|23,30
|TAV Havalimanları
|24,84
|2,14
|12,96
|Taze Kuru Gıda
|7,10
|-0,84
|4,41
|Tek-Art Turizm
|0,71
|0,00
|-16,47
|Tekfen Holding
|18,35
|-0,16
|-6,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,61
|-1,14
|-12,12
|Temapol Polimer Plastik
|3,72
|2,20
|21,57
|TGS Dış Ticaret
|3,08
|2,67
|31,06
|Tofaş Oto. Fab.
|21,34
|-0,56
|37,58
|Torunlar GMYO
|1,61
|3,21
|6,62
|Trabzon Liman
|8,01
|2,17
|16,45
|Trabzonspor Sportif
|1,26
|3,28
|-8,44
|Trakya Cam
|2,92
|2,46
|1,08
|Trend GMYO
|1,48
|1,37
|16,54
|TSKB GMYO
|0,86
|2,38
|4,88
|Tuğçelik
|2,85
|-2,06
|33,80
|Tukaş
|4,38
|-11,34
|163,86
|Turcas Petrol
|1,77
|1,14
|25,53
|Turkcell
|12,72
|2,09
|4,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,43
|1,61
|-1,56
|Tüpraş
|126,90
|-0,94
|21,63
|Türk Hava Yolları
|11,62
|0,26
|-27,87
|Türk Prysmian Kablo
|1,97
|2,07
|14,23
|Türk Telekom
|5,47
|2,24
|40,26
|Türk Traktör
|41,00
|1,79
|17,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|26,50
|1,77
|-17,55
|Ufuk Yatırım
|1,81
|-2,69
|58,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,53
|0,66
|34,21
|Ulusoy Elektrik
|24,36
|-0,98
|52,63
|Ulusoy Un Sanayi
|2,85
|-0,35
|37,02
|Umpaş Holding
|0,44
|0,00
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,27
|3,25
|14,41
|Utopya Turizm
|3,35
|1,21
|-18,29
|Uzertaş Boya
|1,14
|3,64
|90,00
|Ülker Bisküvi
|18,38
|0,00
|25,29
|Ünye Çimento
|3,12
|-1,89
|-6,74
|Vakıf Fin. Kir.
|1,28
|1,59
|-10,11
|Vakıf GMYO
|1,75
|0,00
|-10,11
|Vakıf Yat. Ort.
|1,88
|3,87
|23,68
|Vakıflar Bankası
|4,49
|-0,22
|15,13
|Vakko Tekstil
|3,68
|-0,27
|41,08
|Vanet Gıda
|1,54
|1,99
|18,46
|Verusa Holding
|14,78
|1,51
|-10,78
|Verusaturk Girisim
|3,18
|-0,31
|3,16
|Vestel
|9,84
|-0,20
|77,30
|Vestel Beyaz Eşya
|14,63
|1,11
|49,78
|Viking Kağıt
|1,16
|1,75
|5,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,90
|2,15
|10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,26
|-0,88
|41,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,00
|2,30
|43,37
|Yataş
|6,26
|1,46
|40,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|4,60
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|10,19
|0,59
|41,91
|Yeşil GMYO
|0,52
|4,00
|92,59
|Yeşil Yapı
|0,42
|0,00
|61,54
|Yeşil Yatırım Holding
|10,00
|0,00
|3,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.886,30
|1,99
|31,26
|Yonga Mobilya
|6,94
|-6,85
|6,92
|Yünsa
|4,70
|0,00
|12,58
|Zorlu Enerji
|1,21
|1,68
|-1,63
(Son)