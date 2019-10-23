Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.249,10
|0,94
|463,66
|İş Bankası (C)
|6,07
|1,34
|34,00
|İş Bankası (Kur.)
|131.500,00
|170,56
|İş Fin.Kir.
|2,33
|3,10
|-49,68
|İş Girişim
|2,61
|3,98
|27,94
|İş GMYO
|0,94
|1,08
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,81
|0,00
|106,30
|İş Yat. Ort.
|1,33
|0,00
|80,19
|İşbir Holding
|354,00
|2,02
|157,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|0,00
|-46,43
|İttifak Holding
|4,00
|0,00
|93,55
|İz Hayvancılık Tarım
|5,63
|1,26
|-14,57
|İzmir Demir Çelik
|2,85
|8,78
|71,69
|İzmir Fırça
|1,86
|1,64
|-10,14
|Jantsa Jant Sanayi
|50,25
|0,62
|94,68
|Kafein Yazılım
|6,94
|2,81
|0,76
|Kapital Yat. Holding
|2,59
|-3,36
|-9,76
|Kaplamin
|4,18
|2,20
|16,11
|Kardemir (A)
|2,21
|4,25
|29,12
|Kardemir (B)
|2,21
|4,25
|28,41
|Kardemir (D)
|2,25
|4,65
|9,45
|Karel Elektronik
|10,94
|9,95
|162,35
|Karsan Otomotiv
|1,18
|4,42
|-7,81
|Karsu Tekstil
|1,90
|1,06
|52,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,49
|6,24
|102,43
|Kartonsan
|318,70
|1,46
|-0,09
|Katmerciler Ekipman
|3,09
|6,19
|2,70
|Kent Gıda
|116,30
|1,57
|-2,27
|Kerevitaş Gıda
|2,76
|0,36
|53,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|0,00
|17,14
|Kiler GMYO
|1,96
|2,62
|12,00
|Klimasan Klima
|10,15
|0,00
|161,60
|Koç Holding
|18,51
|1,70
|33,66
|Konfrut Gıda
|41,48
|2,02
|73,70
|Konya Çimento
|207,00
|1,67
|16,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,72
|3,99
|23,88
|Koza Altın
|67,45
|1,12
|31,48
|Koza Madencilik
|8,64
|2,13
|19,67
|Körfez GMYO
|1,46
|0,00
|19,67
|Kristal Kola
|1,16
|0,87
|10,48
|Kron Telekomünikasyon
|9,11
|2,71
|4,71
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|0,00
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|5,31
|Kütahya Porselen
|5,38
|4,47
|18,24
|Lider Faktoring
|2,82
|0,36
|25,33
|Link Bilgisayar
|10,62
|4,73
|27,64
|Logo Yazılım
|39,38
|2,02
|45,10
|Lokman Hekim Sağlık
|3,72
|3,05
|-17,33
|Lüks Kadife
|6,90
|5,50
|42,27
|Makina Takım
|1,43
|0,70
|-7,14
|Mardin Çimento
|6,10
|1,84
|119,66
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|4,17
|20,97
|Marmaris Altınyunus
|23,48
|1,65
|33,71
|Marshall
|30,76
|2,12
|21,97
|Martı GMYO
|0,73
|2,82
|12,31
|Martı Otel
|0,74
|0,00
|27,59
|Mavi Giyim
|43,94
|3,24
|36,37
|Mazhar Zorlu Holding
|5,52
|0,00
|44,88
|Mega Polietilen
|1,82
|0,00
|-10,78
|Menderes Tekstil
|0,80
|3,90
|11,11
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|12,01
|0,84
|100,50
|Merko Gıda
|0,79
|1,28
|-21,78
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|0,00
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,50
|0,00
|42,86
|Metro Holding
|2,62
|3,15
|244,74
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,40
|3,70
|27,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,29
|6,61
|9,32
|Migros Ticaret
|20,34
|2,57
|36,51
|Milpa
|2,08
|-1,89
|45,52
|Mistral GMYO
|1,35
|1,50
|-11,76
|MLP Sağlık
|14,85
|6,53
|38,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-2,08
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,62
|2,53
|-12,90
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.070,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,90
|2,07
|Net Holding
|1,71
|1,18
|-12,76
|Netaş Telekom.
|9,48
|6,40
|46,75
|Niğbaş Niğde Beton
|6,80
|0,00
|70,00
|Nuh Çimento
|8,95
|4,68
|29,15
|Nurol GMYO
|2,67
|1,52
|27,14
|Odaş Elektrik
|1,64
|3,80
|16,47
|Olmuksan-IP
|4,14
|4,28
|22,85
|Orge Enerji Elektrik
|3,57
|1,42
|14,42
|Orma Orman Mahsulleri
|3,00
|-9,09
|150,00
|Osmanlı Menkul
|1,80
|1,12
|4,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,35
|8,00
|25,00
|Otokar
|136,70
|2,32
|59,16
|Oyak Yat. Ort.
|2,02
|-1,46
|27,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,64
|4,76
|158,82
|Özak GMYO
|1,85
|-1,07
|27,66
|Özbal Çelik Boru
|1,31
|3,97
|-5,07
|Özderici GMYO
|1,07
|2,88
|-54,47
|Özerden Plastik
|2,21
|2,31
|10,05
|Panora GMYO
|4,67
|1,08
|27,01
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|-2,54
|11,62
|Parsan
|12,63
|0,64
|44,18
|Pegasus
|67,40
|-0,30
|194,07
|Peker GMYO
|3,01
|1,69
|-63,40
|Penguen Gıda
|1,53
|1,32
|41,67
|Pera GMYO
|0,73
|1,39
|-5,19
|Pergamon Dış Ticaret
|6,42
|0,31
|5,12
|Petkim
|3,59
|1,99
|-8,83
|Petrokent Turizm
|113,10
|9,38
|64,63
|Pınar Et ve Un
|6,99
|4,48
|57,54
|Pınar Su
|1,59
|0,00
|27,20
|Pınar Süt
|8,76
|1,39
|40,91
|Plastikkart
|4,25
|2,41
|57,41
|Polisan Holding
|2,59
|-0,77
|-14,09
|Politeknik Metal
|64,95
|1,72
|85,22
|Prizma Press Matbaacılık
|3,93
|-6,21
|153,55
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.091,30
|0,08
|QNB Finans Fin. Kir.
|28,30
|13,20
|316,18
|QNB Finansbank
|18,20
|0,66
|102,00
|Ral Yatırım Holding
|6,07
|-1,78
|229,89
|Ray Sigorta
|2,32
|0,87
|66,91
|Reysaş GMYO
|1,49
|4,93
|115,94
|Reysaş Lojistik
|1,08
|4,85
|45,95
|Rhea Girişim
|0,80
|3,90
|21,21
|Rodrigo Tekstil
|2,33
|0,00
|22,63
|Royal Halı
|1,06
|0,95
|7,07
|RTA Laboratuvarları
|1,48
|4,23
|-8,83
|Sabancı Holding
|8,71
|1,40
|20,43
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,67
|2,45
|7,73
|Salix Yatırım Holding
|5,55
|-0,89
|44,16
|Sanel Mühendislik
|3,70
|-12,32
|69,72
|Sanifoam Sünger
|2,12
|1,92
|69,60
|Sanko Pazarlama
|4,07
|7,11
|105,13
|Saray Matbaacılık
|1,12
|1,82
|12,00
|Sarkuysan
|3,70
|0,82
|17,73
|Sasa Polyester
|6,45
|3,04
|12,25
|Say Reklamcılık
|1,18
|0,85
|25,53
|Sekuro Plastik
|3,12
|0,65
|5,41
|Selçuk Ecza Deposu
|5,47
|1,86
|101,22
|Selçuk Gıda
|1,66
|0,00
|24,81
|Senkron Güvenlik
|2,88
|-0,35
|188,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,85
|5,71
|-5,13
|Servet GMYO
|5,13
|-1,35
|9,15
|Seyitler Kimya
|4,85
|-1,02
|25,97
|Silverline Endüstri
|1,53
|1,32
|14,18
|Sinpaş GMYO
|0,83
|0,00
|124,32
|Smartiks Yazılım
|2,52
|0,80
|Soda Sanayii
|5,87
|1,03
|-13,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,53
|0,40
|35,71
|Söktaş
|1,57
|1,29
|23,62
|Sönmez Filament
|3,88
|1,57
|24,36
|Sönmez Pamuklu
|3,79
|1,88
|21,47
|Sumaş Suni Tahta
|8,24
|0,61
|23,06
|Şeker Fin. Kir.
|3,96
|-0,50
|40,43
|Şekerbank
|1,02
|5,15
|-7,27
|Şişe Cam
|4,49
|0,90
|-18,10
|Şok Marketler
|9,51
|0,85
|-11,53
|T. Halk Bankası
|5,48
|0,74
|-21,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,30
|14,81
|137,07
|T.S.K.B.
|0,90
|2,27
|11,11
|T.Tuborg
|8,24
|1,48
|3,86
|Taç Tarım Ürünleri
|3,65
|0,55
|-27,87
|Tat Gıda
|4,81
|2,34
|25,92
|TAV Havalimanları
|24,50
|0,66
|11,41
|Taze Kuru Gıda
|12,31
|5,85
|81,03
|Tek-Art Turizm
|0,77
|4,05
|-9,41
|Tekfen Holding
|17,60
|1,32
|-10,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,83
|1,80
|-4,71
|Temapol Polimer Plastik
|3,78
|1,34
|23,53
|TGS Dış Ticaret
|3,20
|2,56
|36,17
|Tofaş Oto. Fab.
|21,92
|3,98
|41,32
|Torunlar GMYO
|1,70
|0,59
|12,58
|Trabzon Liman
|8,33
|0,73
|21,10
|Trabzonspor Sportif
|1,33
|2,31
|-3,35
|Trakya Cam
|3,07
|1,66
|6,27
|Trend GMYO
|1,54
|0,65
|21,26
|TSKB GMYO
|0,92
|2,22
|12,20
|Tuğçelik
|2,89
|-3,67
|35,68
|Tukaş
|5,85
|4,46
|252,41
|Turcas Petrol
|1,87
|3,89
|32,62
|Turkcell
|12,72
|3,00
|4,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,92
|8,13
|9,33
|Tüpraş
|124,60
|2,21
|19,42
|Türk Hava Yolları
|11,90
|2,85
|-26,13
|Türk Prysmian Kablo
|2,07
|3,50
|20,02
|Türk Telekom
|5,75
|2,31
|47,44
|Türk Traktör
|42,10
|1,20
|20,63
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,60
|-0,63
|16,99
|Ufuk Yatırım
|1,85
|0,54
|62,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,64
|1,23
|43,86
|Ulusoy Elektrik
|24,80
|0,40
|55,39
|Ulusoy Un Sanayi
|3,31
|7,12
|59,13
|Umpaş Holding
|0,42
|2,44
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,35
|0,00
|21,62
|Utopya Turizm
|3,52
|2,03
|-14,15
|Uzertaş Boya
|1,16
|0,87
|93,33
|Ülker Bisküvi
|18,75
|-0,64
|27,81
|Ünye Çimento
|3,11
|-0,64
|-7,04
|Vakıf Fin. Kir.
|1,42
|6,77
|-0,28
|Vakıf GMYO
|1,83
|1,10
|-6,00
|Vakıf Yat. Ort.
|1,98
|3,66
|30,26
|Vakıflar Bankası
|4,54
|1,34
|16,41
|Vakko Tekstil
|4,01
|5,80
|53,74
|Vanet Gıda
|1,61
|1,90
|23,85
|Verusa Holding
|16,40
|3,14
|-1,00
|Verusaturk Girisim
|3,22
|0,63
|4,46
|Vestel
|10,60
|7,18
|90,99
|Vestel Beyaz Eşya
|14,92
|2,26
|52,75
|Viking Kağıt
|1,21
|0,00
|10,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,94
|2,11
|12,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|2,99
|50,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,94
|-3,43
|41,22
|Yataş
|6,17
|3,18
|38,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,98
|1,03
|4,26
|Yeni Gimat GMYO
|10,24
|0,89
|42,61
|Yeşil GMYO
|0,50
|-1,96
|85,19
|Yeşil Yapı
|0,45
|-4,26
|73,08
|Yeşil Yatırım Holding
|10,39
|0,68
|7,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.504,00
|-2,02
|13,87
|Yonga Mobilya
|6,80
|0,44
|4,77
|Yünsa
|5,08
|3,67
|21,68
|Zorlu Enerji
|1,19
|1,71
|-3,25
(Son)