Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.250,00
|0,01
|463,69
|İş Bankası (C)
|6,05
|-0,33
|33,55
|İş Bankası (Kur.)
|131.500,00
|170,56
|İş Fin.Kir.
|2,40
|3,00
|-48,16
|İş Girişim
|2,58
|-1,15
|26,47
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,86
|1,31
|109,01
|İş Yat. Ort.
|1,36
|2,26
|84,25
|İşbir Holding
|354,00
|0,00
|157,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|4,44
|-44,05
|İttifak Holding
|4,04
|1,00
|95,48
|İz Hayvancılık Tarım
|5,59
|-0,71
|-15,17
|İzmir Demir Çelik
|2,91
|2,11
|75,30
|İzmir Fırça
|1,85
|-0,54
|-10,63
|Jantsa Jant Sanayi
|52,00
|3,48
|101,46
|Kafein Yazılım
|6,80
|-2,02
|-1,28
|Kapital Yat. Holding
|2,67
|3,09
|-6,97
|Kaplamin
|4,36
|4,31
|21,11
|Kardemir (A)
|2,19
|-0,90
|27,95
|Kardemir (B)
|2,20
|-0,45
|27,83
|Kardemir (D)
|2,24
|-0,44
|8,96
|Karel Elektronik
|10,88
|-0,55
|160,91
|Karsan Otomotiv
|1,16
|-1,69
|-9,38
|Karsu Tekstil
|1,87
|-1,58
|49,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,61
|1,60
|105,68
|Kartonsan
|322,40
|1,16
|1,07
|Katmerciler Ekipman
|3,03
|-1,94
|0,71
|Kent Gıda
|117,10
|0,69
|-1,60
|Kerevitaş Gıda
|2,73
|-1,09
|51,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|0,00
|17,14
|Kiler GMYO
|1,96
|0,00
|12,00
|Klimasan Klima
|10,20
|0,49
|162,89
|Koç Holding
|18,70
|1,03
|35,03
|Konfrut Gıda
|43,82
|5,64
|83,50
|Konya Çimento
|211,30
|2,08
|18,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,97
|2,13
|26,52
|Koza Altın
|68,50
|1,56
|33,53
|Koza Madencilik
|8,74
|1,16
|21,05
|Körfez GMYO
|1,45
|-0,68
|18,85
|Kristal Kola
|1,14
|-1,72
|8,57
|Kron Telekomünikasyon
|9,17
|0,66
|5,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,65
|-1,75
|43,33
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|0,84
|6,19
|Kütahya Porselen
|5,33
|-0,93
|17,14
|Lider Faktoring
|2,99
|6,03
|32,89
|Link Bilgisayar
|10,53
|-0,85
|26,56
|Logo Yazılım
|40,20
|2,08
|48,12
|Lokman Hekim Sağlık
|3,74
|0,54
|-16,89
|Lüks Kadife
|7,07
|2,46
|45,77
|Makina Takım
|1,42
|-0,70
|-7,79
|Mardin Çimento
|5,89
|-3,44
|112,10
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|0,00
|20,97
|Marmaris Altınyunus
|23,74
|1,11
|35,19
|Marshall
|30,54
|-0,72
|21,09
|Martı GMYO
|0,73
|0,00
|12,31
|Martı Otel
|0,74
|0,00
|27,59
|Mavi Giyim
|45,00
|2,41
|39,66
|Mazhar Zorlu Holding
|5,65
|2,36
|48,29
|Mega Polietilen
|1,87
|2,75
|-8,33
|Menderes Tekstil
|0,79
|-1,25
|9,72
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|12,39
|3,16
|106,84
|Merko Gıda
|0,79
|0,00
|-21,78
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|1,35
|-13,79
|Metemtur Otelcilik
|1,51
|0,67
|43,81
|Metro Holding
|2,66
|1,53
|250,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,39
|-0,71
|26,36
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,28
|-0,78
|8,47
|Migros Ticaret
|20,56
|1,08
|37,99
|Milpa
|2,07
|-0,48
|44,82
|Mistral GMYO
|1,35
|0,00
|-11,76
|MLP Sağlık
|15,03
|1,21
|40,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|1,62
|0,00
|-12,90
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.070,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|7,23
|4,78
|Net Holding
|1,72
|0,58
|-12,24
|Netaş Telekom.
|9,38
|-1,05
|45,20
|Niğbaş Niğde Beton
|6,88
|1,18
|72,00
|Nuh Çimento
|9,70
|8,38
|39,97
|Nurol GMYO
|2,67
|0,00
|27,14
|Odaş Elektrik
|1,64
|0,00
|16,47
|Olmuksan-IP
|4,11
|-0,72
|21,96
|Orge Enerji Elektrik
|3,56
|-0,28
|14,10
|Orma Orman Mahsulleri
|3,01
|0,33
|150,83
|Osmanlı Menkul
|1,81
|0,56
|5,23
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,30
|-3,70
|20,37
|Otokar
|137,00
|0,22
|59,51
|Oyak Yat. Ort.
|1,98
|-1,98
|25,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,61
|-1,14
|155,88
|Özak GMYO
|1,89
|2,16
|30,42
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|-2,29
|-7,25
|Özderici GMYO
|1,10
|2,80
|-53,19
|Özerden Plastik
|2,20
|-0,45
|9,56
|Panora GMYO
|4,62
|-1,07
|25,65
|Park Elek.Madencilik
|2,67
|-0,74
|10,79
|Parsan
|12,63
|0,00
|44,18
|Pegasus
|66,70
|-1,04
|191,01
|Peker GMYO
|2,99
|-0,66
|-63,64
|Penguen Gıda
|1,51
|-1,31
|39,81
|Pera GMYO
|0,75
|2,74
|-2,60
|Pergamon Dış Ticaret
|6,45
|0,47
|5,61
|Petkim
|3,55
|-1,11
|-9,84
|Petrokent Turizm
|110,00
|-2,74
|60,12
|Pınar Et ve Un
|6,95
|-0,57
|56,64
|Pınar Su
|1,58
|-0,63
|26,40
|Pınar Süt
|8,79
|0,34
|41,39
|Plastikkart
|4,30
|1,18
|59,26
|Polisan Holding
|2,54
|-1,93
|-15,75
|Politeknik Metal
|65,00
|0,08
|85,36
|Prizma Press Matbaacılık
|3,93
|0,00
|153,55
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.089,20
|-0,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|32,56
|15,05
|378,82
|QNB Finansbank
|18,85
|3,57
|109,21
|Ral Yatırım Holding
|6,25
|2,97
|239,67
|Ray Sigorta
|2,31
|-0,43
|66,19
|Reysaş GMYO
|1,50
|0,67
|117,39
|Reysaş Lojistik
|1,17
|8,33
|58,11
|Rhea Girişim
|0,83
|3,75
|25,76
|Rodrigo Tekstil
|2,33
|0,00
|22,63
|Royal Halı
|1,05
|-0,94
|6,06
|RTA Laboratuvarları
|1,50
|1,35
|-7,60
|Sabancı Holding
|8,73
|0,23
|20,70
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,69
|1,20
|9,02
|Salix Yatırım Holding
|5,59
|0,72
|45,19
|Sanel Mühendislik
|3,75
|1,35
|72,02
|Sanifoam Sünger
|2,13
|0,47
|70,40
|Sanko Pazarlama
|4,19
|2,95
|111,18
|Saray Matbaacılık
|1,12
|0,00
|12,00
|Sarkuysan
|3,63
|-1,89
|15,50
|Sasa Polyester
|6,43
|-0,31
|11,90
|Say Reklamcılık
|1,19
|0,85
|26,60
|Sekuro Plastik
|3,08
|-1,28
|4,05
|Selçuk Ecza Deposu
|5,63
|2,93
|107,10
|Selçuk Gıda
|1,70
|2,41
|27,82
|Senkron Güvenlik
|2,87
|-0,35
|187,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,84
|-0,54
|-5,64
|Servet GMYO
|5,09
|-0,78
|8,30
|Seyitler Kimya
|4,80
|-1,03
|24,68
|Silverline Endüstri
|1,51
|-1,31
|12,69
|Sinpaş GMYO
|0,83
|0,00
|124,32
|Smartiks Yazılım
|2,51
|-0,40
|Soda Sanayii
|5,86
|-0,17
|-13,38
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,50
|-0,40
|35,17
|Söktaş
|1,59
|1,27
|25,20
|Sönmez Filament
|3,95
|1,80
|26,60
|Sönmez Pamuklu
|3,82
|0,79
|22,44
|Sumaş Suni Tahta
|8,04
|-2,43
|20,08
|Şeker Fin. Kir.
|3,99
|0,76
|41,49
|Şekerbank
|1,02
|0,00
|-7,27
|Şişe Cam
|4,47
|-0,45
|-18,46
|Şok Marketler
|9,60
|0,95
|-10,70
|T. Halk Bankası
|5,53
|0,91
|-21,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,14
|7,05
|153,77
|T.S.K.B.
|0,89
|-1,11
|9,88
|T.Tuborg
|8,26
|0,24
|4,11
|Taç Tarım Ürünleri
|3,64
|-0,27
|-28,06
|Tat Gıda
|4,75
|-1,25
|24,35
|TAV Havalimanları
|24,94
|1,80
|13,41
|Taze Kuru Gıda
|11,41
|-7,31
|67,79
|Tek-Art Turizm
|0,79
|2,60
|-7,06
|Tekfen Holding
|18,28
|3,86
|-6,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,78
|-1,77
|-6,40
|Temapol Polimer Plastik
|3,83
|1,32
|25,16
|TGS Dış Ticaret
|3,20
|0,00
|36,17
|Tofaş Oto. Fab.
|21,94
|0,09
|41,44
|Torunlar GMYO
|1,73
|1,76
|14,57
|Trabzon Liman
|8,39
|0,72
|21,97
|Trabzonspor Sportif
|1,35
|1,50
|-1,90
|Trakya Cam
|2,99
|-2,61
|3,50
|Trend GMYO
|1,53
|-0,65
|20,47
|TSKB GMYO
|0,91
|-1,09
|10,98
|Tuğçelik
|2,86
|-1,04
|34,27
|Tukaş
|5,55
|-5,13
|234,34
|Turcas Petrol
|1,83
|-2,14
|29,79
|Turkcell
|12,85
|1,02
|5,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,84
|-1,63
|7,56
|Tüpraş
|125,00
|0,32
|19,80
|Türk Hava Yolları
|11,81
|-0,76
|-26,69
|Türk Prysmian Kablo
|2,07
|0,00
|20,02
|Türk Telekom
|5,76
|0,17
|47,69
|Türk Traktör
|42,06
|-0,10
|20,52
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,50
|2,39
|19,79
|Ufuk Yatırım
|1,80
|-2,70
|57,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,62
|-1,22
|42,11
|Ulusoy Elektrik
|24,90
|0,40
|56,02
|Ulusoy Un Sanayi
|3,23
|-2,42
|55,29
|Umpaş Holding
|0,43
|2,38
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,33
|-1,48
|19,82
|Utopya Turizm
|3,53
|0,28
|-13,90
|Uzertaş Boya
|1,08
|-6,90
|80,00
|Ülker Bisküvi
|18,74
|-0,05
|27,74
|Ünye Çimento
|3,14
|0,96
|-6,15
|Vakıf Fin. Kir.
|1,50
|5,63
|5,34
|Vakıf GMYO
|1,84
|0,55
|-5,48
|Vakıf Yat. Ort.
|1,97
|-0,51
|29,61
|Vakıflar Bankası
|4,56
|0,44
|16,92
|Vakko Tekstil
|3,94
|-1,75
|51,05
|Vanet Gıda
|1,61
|0,00
|23,85
|Verusa Holding
|16,71
|1,89
|0,87
|Verusaturk Girisim
|3,25
|0,93
|5,43
|Vestel
|10,39
|-1,98
|87,21
|Vestel Beyaz Eşya
|14,95
|0,20
|53,06
|Viking Kağıt
|1,23
|1,65
|11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,97
|1,55
|14,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|-0,83
|49,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,98
|1,02
|42,65
|Yataş
|6,20
|0,49
|38,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,96
|-2,04
|2,13
|Yeni Gimat GMYO
|10,22
|-0,20
|42,33
|Yeşil GMYO
|0,51
|2,00
|88,89
|Yeşil Yapı
|0,47
|4,44
|80,77
|Yeşil Yatırım Holding
|10,50
|1,06
|9,03
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.581,10
|3,08
|17,38
|Yonga Mobilya
|6,83
|0,44
|5,23
|Yünsa
|5,21
|2,56
|24,79
|Zorlu Enerji
|1,20
|0,84
|-2,44
(Son)