Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.950,00 0,06 486,56 İş Bankası (C) 5,86 -2,01 29,36 İş Bankası (Kur.) 131.500,00 170,56 İş Fin.Kir. 2,62 -3,32 -43,41 İş Girişim 2,56 -1,92 25,49 İş GMYO 0,95 1,06 -12,04 İş Y. Men. Değ. 3,79 0,00 105,22 İş Yat. Ort. 1,35 -0,74 82,90 İşbir Holding 351,00 0,29 155,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 -2,13 -45,24 İttifak Holding 4,06 -0,98 96,45 İz Hayvancılık Tarım 5,34 -2,55 -18,97 İzmir Demir Çelik 3,00 2,04 80,72 İzmir Fırça 1,79 -2,19 -13,53 Jantsa Jant Sanayi 49,52 -1,55 91,85 Kafein Yazılım 6,85 -1,58 -0,55 Kapital Yat. Holding 2,80 4,87 -2,44 Kaplamin 4,48 0,67 24,44 Kardemir (A) 2,16 -1,37 26,19 Kardemir (B) 2,17 -0,46 26,09 Kardemir (D) 2,19 -1,79 6,53 Karel Elektronik 11,85 4,41 184,17 Karsan Otomotiv 1,16 -0,85 -9,38 Karsu Tekstil 2,00 3,09 60,00 Karsusan Su Ürünleri San. 7,20 -3,49 94,59 Kartonsan 322,00 -0,53 0,95 Katmerciler Ekipman 3,01 -5,35 0,05 Kent Gıda 116,90 -0,68 -1,76 Kerevitaş Gıda 2,68 0,00 48,89 Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 8,57 Kiler GMYO 1,99 0,00 13,71 Klimasan Klima 13,05 11,44 236,35 Koç Holding 18,74 0,37 35,32 Konfrut Gıda 8,61 0,12 80,28 Konya Çimento 204,30 -2,34 14,78 Kordsa Teknik Tekstil 11,70 -0,17 23,67 Koza Altın 68,40 0,22 33,33 Koza Madencilik 8,46 -1,05 17,17 Körfez GMYO 1,42 -2,07 16,39 Kristal Kola 1,18 1,72 12,38 Kron Telekomünikasyon 8,60 -2,82 -1,15 Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 2,56 45,88 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,19 -1,65 5,31 Kütahya Porselen 5,27 -0,19 15,82 Lider Faktoring 2,84 -3,40 26,22 Link Bilgisayar 10,66 1,43 28,13 Logo Yazılım 38,88 -0,21 43,26 Lokman Hekim Sağlık 3,79 -1,81 -15,78 Lüks Kadife 7,19 -4,52 48,25 Makina Takım 1,41 -0,70 -8,44 Mardin Çimento 5,19 -6,15 86,89 Marka Yatırım Holding 0,73 -1,35 17,74 Marmaris Altınyunus 22,66 -0,87 29,04 Marshall 30,96 0,06 22,76 Martı GMYO 0,74 0,00 13,85 Martı Otel 0,75 0,00 29,31 Mavi Giyim 45,44 -2,28 41,03 Mazhar Zorlu Holding 5,42 -1,45 42,26 Mega Polietilen 1,79 -3,76 -12,25 Menderes Tekstil 0,87 2,35 20,83 Mensa 0,17 0,00 21,43 Merit Turizm 11,69 1,21 95,16 Merko Gıda 0,82 3,80 -18,81 Metal Gayrimenkul 0,74 -1,33 -14,94 Metemtur Otelcilik 1,50 0,67 42,86 Metro Holding 3,12 6,12 310,53 Metro Petrol ve Tesisleri 1,53 4,79 39,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 -1,56 6,78 Migros Ticaret 20,22 -0,88 35,70 Milpa 2,06 -0,96 44,12 Mistral GMYO 1,36 0,74 -11,11 MLP Sağlık 14,58 -3,76 36,26 MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 0,00 -16,36 Mondi Tire Kutsan 1,61 1,26 -13,44 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.071,50 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 8,35 12,99 Net Holding 1,71 -1,16 -12,76 Netaş Telekom. 9,04 -0,66 39,94 Niğbaş Niğde Beton 6,75 -0,74 68,75 Nuh Çimento 9,80 0,62 41,41 Nurol GMYO 3,02 7,47 43,81 Odaş Elektrik 1,63 -1,21 15,76 Olmuksan-IP 4,02 -2,19 19,29 Orge Enerji Elektrik 3,54 -2,48 13,46 Orma Orman Mahsulleri 3,09 9,96 157,50 Osmanlı Menkul 1,80 -3,74 4,65 Ostim Endüstriyel Yat 1,22 -1,61 12,96 Otokar 137,80 -0,14 60,44 Oyak Yat. Ort. 1,93 -2,03 21,90 Oylum Sınai Yatırımlar 2,65 5,16 159,80 Özak GMYO 1,88 -0,53 29,73 Özbal Çelik Boru 1,26 -0,79 -8,70 Özderici GMYO 1,05 -0,94 -55,32 Özerden Plastik 2,25 -1,32 12,05 Panora GMYO 4,75 2,15 29,19 Park Elek.Madencilik 2,65 -1,12 9,96 Parsan 12,90 -2,05 47,26 Pegasus 65,30 -0,15 184,90 Peker GMYO 2,99 1,70 -63,64 Penguen Gıda 1,52 0,66 40,74 Pera GMYO 0,74 -2,63 -3,90 Pergamon Dış Ticaret 6,37 -0,47 4,30 Petkim 3,47 -1,14 -11,87 Petrokent Turizm 127,00 11,40 84,86 Pınar Et ve Un 7,24 1,97 63,18 Pınar Su 1,56 0,65 24,80 Pınar Süt 8,72 0,93 40,26 Plastikkart 4,69 4,45 73,70 Polisan Holding 2,57 -1,15 -14,75 Politeknik Metal 68,65 0,66 95,77 Prizma Press Matbaacılık 4,05 5,19 161,29 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.089,70 0,05 QNB Finans Fin. Kir. 31,50 1,94 363,24 QNB Finansbank 18,05 -3,94 100,33 Ral Yatırım Holding 7,15 2,14 288,59 Ray Sigorta 2,54 2,83 82,73 Reysaş GMYO 1,70 2,41 146,38 Reysaş Lojistik 1,40 6,06 89,19 Rhea Girişim 0,79 -1,25 19,70 Rodrigo Tekstil 2,25 -2,60 18,42 Royal Halı 1,08 -0,92 9,09 RTA Laboratuvarları 1,60 1,27 -1,44 Sabancı Holding 8,41 -4,00 16,28 Safkar Ege Soğutmacılık 1,71 -1,72 10,31 Salix Yatırım Holding 5,50 16,03 42,86 Sanel Mühendislik 3,31 -9,32 51,83 Sanifoam Sünger 2,12 0,95 69,60 Sanko Pazarlama 3,98 -2,93 100,60 Saray Matbaacılık 1,12 -0,88 12,00 Sarkuysan 3,70 0,27 17,73 Sasa Polyester 6,78 -0,59 18,00 Say Reklamcılık 1,16 -1,69 23,40 Sekuro Plastik 3,50 -1,96 18,24 Selçuk Ecza Deposu 5,74 -1,03 111,15 Selçuk Gıda 1,75 2,94 31,58 Senkron Güvenlik 2,79 -2,11 179,00 Serve Film Prodüksiyon 1,75 -2,78 -10,26 Servet GMYO 5,12 0,99 8,94 Seyitler Kimya 4,75 -1,04 23,38 Silverline Endüstri 1,58 0,64 17,91 Sinpaş GMYO 0,81 -5,81 118,92 Smartiks Yazılım 2,57 0,39 Soda Sanayii 5,61 -2,43 -17,08 Sodaş Sodyum Sanayii 7,69 2,53 38,60 Söktaş 1,57 0,64 23,62 Sönmez Filament 4,07 2,26 30,45 Sönmez Pamuklu 3,93 3,15 25,96 Sumaş Suni Tahta 8,06 -0,25 20,38 Şeker Fin. Kir. 4,19 4,49 48,58 Şekerbank 1,01 0,00 -8,18 Şişe Cam 4,37 -2,89 -20,29 Şok Marketler 9,15 -2,14 -14,88 T. Halk Bankası 5,34 -2,38 -23,93 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 46,96 -6,17 176,24 T.S.K.B. 0,89 0,00 9,88 T.Tuborg 8,41 0,24 6,00 Taç Tarım Ürünleri 3,57 -1,92 -29,45 Tat Gıda 4,70 -1,05 23,04 TAV Havalimanları 25,40 0,95 15,50 Taze Kuru Gıda 11,20 0,36 64,71 Tek-Art Turizm 0,81 1,25 -4,71 Tekfen Holding 17,40 -3,33 -11,36 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,75 0,00 -7,41 Temapol Polimer Plastik 3,79 -2,57 23,86 TGS Dış Ticaret 3,21 -1,23 36,60 Tofaş Oto. Fab. 22,06 0,27 42,22 Torunlar GMYO 1,71 -0,58 13,25 Trabzon Liman 8,10 -3,91 17,75 Trabzonspor Sportif 1,36 2,26 -1,17 Trakya Cam 3,00 0,00 3,85 Trend GMYO 1,56 0,65 22,83 TSKB GMYO 0,90 0,00 9,76 Tuğçelik 2,80 -1,06 31,46 Tukaş 5,75 3,05 246,39 Turcas Petrol 1,88 3,30 33,33 Turkcell 12,85 -0,62 5,59 Tümosan Motor ve Traktör 4,69 -2,70 4,22 Tüpraş 123,70 -0,64 18,56 Türk Hava Yolları 11,63 -1,77 -27,81 Türk Prysmian Kablo 2,07 -0,48 20,02 Türk Telekom 5,77 -1,37 47,95 Türk Traktör 43,60 2,49 24,93 Türker Proje Gayrimenkul 35,40 -0,84 10,14 Ufuk Yatırım 1,72 -1,71 50,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 1,82 47,37 Ulusoy Elektrik 25,68 -0,23 60,90 Ulusoy Un Sanayi 3,24 0,93 55,77 Umpaş Holding 0,42 0,00 -23,64 Uşak Seramik 1,44 6,67 29,73 Utopya Turizm 3,58 2,58 -12,68 Uzertaş Boya 1,15 0,00 91,67 Ülker Bisküvi 18,30 -2,19 24,74 Ünye Çimento 3,17 1,28 -5,25 Vakıf Fin. Kir. 1,56 3,31 9,55 Vakıf GMYO 1,81 -1,63 -7,02 Vakıf Yat. Ort. 1,91 -1,55 25,66 Vakıflar Bankası 4,44 -1,99 13,85 Vakko Tekstil 3,87 -3,97 48,37 Vanet Gıda 1,58 -1,25 21,54 Verusa Holding 17,08 0,59 3,10 Verusaturk Girisim 3,23 -0,62 4,78 Vestel 10,12 -1,56 82,34 Vestel Beyaz Eşya 14,86 -0,20 52,14 Viking Kağıt 1,27 2,42 15,45 Yapı Kredi Koray GMYO 1,95 1,04 13,37 Yapı ve Kredi Bank. 2,34 -2,09 46,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,33 -1,37 55,20 Yataş 6,10 -1,45 36,47 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,02 -0,97 8,51 Yeni Gimat GMYO 11,40 11,33 58,76 Yeşil GMYO 0,49 -2,00 81,48 Yeşil Yapı 0,44 0,00 69,23 Yeşil Yatırım Holding 10,54 0,29 9,45 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.691,00 3,48 22,37 Yonga Mobilya 6,70 -0,59 3,23 Yünsa 5,15 0,19 23,36 Zorlu Enerji 1,19 -0,83 -3,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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