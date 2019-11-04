Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.970,00
|0,54
|487,22
|İş Bankası (C)
|5,96
|1,71
|31,57
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,68
|3,08
|-42,12
|İş Girişim
|2,58
|-0,39
|26,47
|İş GMYO
|0,96
|2,13
|-11,11
|İş Y. Men. Değ.
|3,78
|0,27
|104,67
|İş Yat. Ort.
|1,41
|2,17
|91,03
|İşbir Holding
|342,00
|-2,84
|148,92
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|2,17
|-44,05
|İttifak Holding
|3,61
|1,12
|74,68
|İz Hayvancılık Tarım
|5,71
|-3,38
|-13,35
|İzmir Demir Çelik
|2,98
|1,71
|79,52
|İzmir Fırça
|1,67
|-3,47
|-19,32
|Jantsa Jant Sanayi
|48,32
|1,94
|87,20
|Kafein Yazılım
|7,12
|1,14
|3,37
|Kapital Yat. Holding
|2,79
|0,36
|-2,79
|Kaplamin
|4,42
|-0,45
|22,78
|Kardemir (A)
|2,19
|3,79
|27,95
|Kardemir (B)
|2,20
|4,27
|27,83
|Kardemir (D)
|2,25
|4,65
|9,45
|Karel Elektronik
|12,07
|0,92
|189,45
|Karsan Otomotiv
|1,20
|3,45
|-6,25
|Karsu Tekstil
|1,84
|-1,08
|47,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,00
|3,86
|89,19
|Kartonsan
|320,30
|0,60
|0,41
|Katmerciler Ekipman
|3,00
|1,69
|-0,29
|Kent Gıda
|117,40
|0,86
|-1,34
|Kerevitaş Gıda
|2,81
|1,44
|56,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|11,43
|Kiler GMYO
|1,93
|1,58
|10,29
|Klimasan Klima
|17,35
|19,99
|347,17
|Koç Holding
|19,11
|3,13
|37,99
|Konfrut Gıda
|7,35
|1,52
|53,89
|Konya Çimento
|207,30
|0,97
|16,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,58
|-0,34
|22,40
|Koza Altın
|70,40
|0,93
|37,23
|Koza Madencilik
|8,62
|0,82
|19,39
|Körfez GMYO
|1,49
|-0,67
|22,13
|Kristal Kola
|1,19
|1,71
|13,33
|Kron Telekomünikasyon
|8,74
|3,31
|0,46
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,50
|2,50
|49,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,23
|2,50
|8,85
|Kütahya Porselen
|5,45
|-1,09
|19,78
|Lider Faktoring
|2,74
|0,74
|21,78
|Link Bilgisayar
|10,62
|1,63
|27,64
|Logo Yazılım
|39,48
|1,49
|45,47
|Lokman Hekim Sağlık
|3,80
|1,88
|-15,56
|Lüks Kadife
|7,42
|-0,40
|52,99
|Makina Takım
|1,43
|2,14
|-7,14
|Mardin Çimento
|5,90
|0,85
|112,46
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|-1,32
|20,97
|Marmaris Altınyunus
|22,90
|0,62
|30,41
|Marshall
|30,00
|0,33
|18,95
|Martı GMYO
|0,74
|1,37
|13,85
|Martı Otel
|0,74
|1,37
|27,59
|Mavi Giyim
|45,20
|-0,09
|40,29
|Mazhar Zorlu Holding
|5,76
|3,41
|51,18
|Mega Polietilen
|1,69
|-3,98
|-17,16
|Menderes Tekstil
|0,91
|4,60
|26,39
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|12,50
|2,29
|108,68
|Merko Gıda
|0,85
|3,66
|-15,84
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|1,39
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,50
|1,35
|42,86
|Metro Holding
|2,20
|-5,17
|189,47
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,82
|1,68
|65,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,32
|4,76
|11,86
|Migros Ticaret
|21,80
|2,64
|46,31
|Milpa
|1,91
|-1,04
|33,63
|Mistral GMYO
|1,53
|-10,00
|0,00
|MLP Sağlık
|15,01
|3,02
|40,28
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|0,00
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,65
|2,48
|-11,29
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.072,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|8,46
|0,59
|Net Holding
|1,71
|1,18
|-12,76
|Netaş Telekom.
|9,63
|4,22
|49,07
|Niğbaş Niğde Beton
|6,50
|-1,37
|62,50
|Nuh Çimento
|10,44
|5,45
|50,65
|Nurol GMYO
|2,84
|-1,73
|35,24
|Odaş Elektrik
|1,74
|5,45
|23,57
|Olmuksan-IP
|4,21
|1,69
|24,93
|Orge Enerji Elektrik
|3,54
|2,31
|13,46
|Orma Orman Mahsulleri
|2,99
|-0,33
|149,17
|Osmanlı Menkul
|1,79
|2,29
|4,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|0,88
|5,56
|Otokar
|141,60
|1,22
|64,87
|Oyak Yat. Ort.
|2,02
|-0,49
|27,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,87
|1,41
|181,37
|Özak GMYO
|1,89
|-0,53
|30,42
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|1,59
|-7,25
|Özderici GMYO
|1,07
|0,94
|-54,47
|Özerden Plastik
|2,12
|-3,64
|5,57
|Panora GMYO
|4,93
|-1,99
|34,08
|Park Elek.Madencilik
|2,62
|1,55
|8,71
|Parsan
|12,91
|1,18
|47,37
|Pegasus
|63,40
|-0,39
|176,61
|Peker GMYO
|2,97
|0,68
|-63,89
|Penguen Gıda
|1,62
|3,18
|50,00
|Pera GMYO
|0,74
|2,78
|-3,90
|Pergamon Dış Ticaret
|6,26
|2,96
|2,50
|Petkim
|3,51
|2,33
|-10,86
|Petrokent Turizm
|115,20
|-7,84
|67,69
|Pınar Et ve Un
|7,53
|1,89
|69,72
|Pınar Su
|1,60
|0,63
|28,00
|Pınar Süt
|8,97
|2,51
|44,28
|Plastikkart
|5,34
|2,89
|97,78
|Polisan Holding
|2,62
|2,75
|-13,10
|Politeknik Metal
|70,00
|2,94
|99,62
|Prizma Press Matbaacılık
|4,05
|-1,46
|161,29
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.089,20
|0,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|31,44
|15,00
|362,35
|QNB Finansbank
|17,90
|1,70
|98,67
|Ral Yatırım Holding
|7,40
|2,64
|302,17
|Ray Sigorta
|2,39
|1,70
|71,94
|Reysaş GMYO
|1,66
|2,47
|140,58
|Reysaş Lojistik
|1,37
|1,48
|85,14
|Rhea Girişim
|0,78
|0,00
|18,18
|Rodrigo Tekstil
|2,00
|-5,66
|5,26
|Royal Halı
|1,08
|3,85
|9,09
|RTA Laboratuvarları
|1,51
|1,34
|-6,98
|Sabancı Holding
|8,38
|0,36
|15,86
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,62
|-4,14
|4,50
|Salix Yatırım Holding
|5,60
|3,70
|45,45
|Sanel Mühendislik
|3,58
|1,99
|64,22
|Sanifoam Sünger
|2,08
|-0,48
|66,40
|Sanko Pazarlama
|4,16
|3,74
|109,67
|Saray Matbaacılık
|1,09
|0,00
|9,00
|Sarkuysan
|3,70
|1,37
|17,73
|Sasa Polyester
|6,32
|-7,74
|9,99
|Say Reklamcılık
|1,26
|8,62
|34,04
|Sekuro Plastik
|3,61
|0,00
|21,96
|Selçuk Ecza Deposu
|5,71
|-0,52
|110,05
|Selçuk Gıda
|1,80
|-4,76
|35,34
|Senkron Güvenlik
|2,72
|-0,73
|172,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,71
|0,00
|-12,31
|Servet GMYO
|4,98
|-2,16
|5,96
|Seyitler Kimya
|4,70
|-2,89
|22,08
|Silverline Endüstri
|1,53
|-0,65
|14,18
|Sinpaş GMYO
|0,81
|6,58
|118,92
|Smartiks Yazılım
|2,57
|0,78
|Soda Sanayii
|5,52
|1,10
|-18,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,15
|4,49
|46,89
|Söktaş
|1,63
|1,87
|28,35
|Sönmez Filament
|3,94
|0,77
|26,28
|Sönmez Pamuklu
|4,04
|1,76
|29,49
|Sumaş Suni Tahta
|7,89
|-1,13
|17,84
|Şeker Fin. Kir.
|4,22
|0,24
|49,65
|Şekerbank
|1,01
|1,00
|-8,18
|Şişe Cam
|4,43
|2,07
|-19,19
|Şok Marketler
|9,28
|-1,38
|-13,67
|T. Halk Bankası
|5,25
|0,96
|-25,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|54,50
|4,61
|220,60
|T.S.K.B.
|0,91
|2,25
|12,35
|T.Tuborg
|8,48
|0,47
|6,88
|Taç Tarım Ürünleri
|3,73
|-3,62
|-26,28
|Tat Gıda
|4,67
|0,43
|22,25
|TAV Havalimanları
|26,00
|1,96
|18,23
|Taze Kuru Gıda
|9,58
|-9,96
|40,88
|Tek-Art Turizm
|0,79
|0,00
|-7,06
|Tekfen Holding
|17,05
|2,71
|-13,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,68
|-0,37
|-9,76
|Temapol Polimer Plastik
|3,72
|0,00
|21,57
|TGS Dış Ticaret
|3,19
|2,90
|40,11
|Tofaş Oto. Fab.
|23,10
|5,00
|48,92
|Torunlar GMYO
|1,74
|1,16
|15,23
|Trabzon Liman
|7,78
|0,91
|13,10
|Trabzonspor Sportif
|1,35
|-4,26
|-1,90
|Trakya Cam
|2,93
|2,45
|1,42
|Trend GMYO
|1,53
|-0,65
|20,47
|TSKB GMYO
|0,89
|0,00
|8,54
|Tuğçelik
|2,76
|0,36
|29,58
|Tukaş
|6,00
|1,69
|261,45
|Turcas Petrol
|1,94
|2,65
|37,59
|Turkcell
|12,33
|-0,56
|5,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,74
|1,07
|5,33
|Tüpraş
|128,30
|1,50
|22,97
|Türk Hava Yolları
|11,83
|2,25
|-26,57
|Türk Prysmian Kablo
|2,09
|1,46
|21,18
|Türk Telekom
|6,19
|3,00
|58,72
|Türk Traktör
|43,34
|1,07
|24,18
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,12
|0,06
|9,27
|Ufuk Yatırım
|1,71
|-1,16
|50,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,56
|-1,27
|36,84
|Ulusoy Elektrik
|25,78
|-0,77
|61,53
|Ulusoy Un Sanayi
|3,16
|0,96
|51,92
|Umpaş Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Uşak Seramik
|1,48
|0,68
|33,33
|Utopya Turizm
|3,71
|1,09
|-9,51
|Uzertaş Boya
|1,17
|-3,31
|95,00
|Ülker Bisküvi
|18,90
|1,07
|28,83
|Ünye Çimento
|3,12
|1,30
|-6,74
|Vakıf Fin. Kir.
|1,49
|-6,88
|4,63
|Vakıf GMYO
|1,82
|1,68
|-6,51
|Vakıf Yat. Ort.
|1,94
|-2,02
|27,63
|Vakıflar Bankası
|4,40
|1,85
|12,82
|Vakko Tekstil
|3,94
|0,51
|51,05
|Vanet Gıda
|1,53
|-3,16
|17,69
|Verusa Holding
|17,48
|0,75
|5,52
|Verusaturk Girisim
|3,27
|0,93
|6,08
|Vestel
|10,14
|0,70
|82,70
|Vestel Beyaz Eşya
|15,23
|1,80
|55,92
|Viking Kağıt
|1,22
|-1,61
|10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,92
|1,05
|11,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|2,61
|47,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,30
|-1,15
|54,12
|Yataş
|6,24
|1,13
|39,60
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,07
|0,00
|13,83
|Yeni Gimat GMYO
|11,33
|0,53
|57,79
|Yeşil GMYO
|0,45
|-2,17
|66,67
|Yeşil Yapı
|0,43
|0,00
|65,38
|Yeşil Yatırım Holding
|10,35
|0,49
|7,48
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.483,00
|-3,71
|12,91
|Yonga Mobilya
|6,65
|0,15
|2,46
|Yünsa
|5,02
|0,60
|20,24
|Zorlu Enerji
|1,21
|1,68
|-1,63
(Son)