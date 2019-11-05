Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.979,80
|0,05
|487,54
|İş Bankası (C)
|5,97
|0,17
|31,79
|İş Bankası (Kur.)
|169.000,00
|12,67
|247,72
|İş Fin.Kir.
|2,62
|-2,24
|-43,41
|İş Girişim
|2,58
|0,00
|26,47
|İş GMYO
|0,97
|1,04
|-10,19
|İş Y. Men. Değ.
|3,79
|0,26
|105,22
|İş Yat. Ort.
|1,44
|2,13
|95,09
|İşbir Holding
|350,50
|2,49
|155,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|0,00
|-44,05
|İttifak Holding
|3,67
|1,66
|77,58
|İz Hayvancılık Tarım
|5,41
|-5,25
|-17,91
|İzmir Demir Çelik
|3,20
|7,38
|92,77
|İzmir Fırça
|1,65
|-1,20
|-20,29
|Jantsa Jant Sanayi
|48,00
|-0,66
|85,96
|Kafein Yazılım
|7,19
|0,98
|4,39
|Kapital Yat. Holding
|2,79
|0,00
|-2,79
|Kaplamin
|4,50
|1,81
|25,00
|Kardemir (A)
|2,20
|0,46
|28,53
|Kardemir (B)
|2,20
|0,00
|27,83
|Kardemir (D)
|2,25
|0,00
|9,45
|Karel Elektronik
|11,80
|-2,24
|182,97
|Karsan Otomotiv
|1,20
|0,00
|-6,25
|Karsu Tekstil
|1,82
|-1,09
|45,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,00
|0,00
|89,19
|Kartonsan
|320,20
|-0,03
|0,38
|Katmerciler Ekipman
|2,96
|-1,33
|-1,62
|Kent Gıda
|116,70
|-0,60
|-1,93
|Kerevitaş Gıda
|2,78
|-1,07
|54,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|11,43
|Kiler GMYO
|1,96
|1,55
|12,00
|Klimasan Klima
|17,50
|0,86
|351,04
|Koç Holding
|19,19
|0,42
|38,57
|Konfrut Gıda
|7,36
|0,14
|54,10
|Konya Çimento
|204,50
|-1,35
|14,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,57
|-0,09
|22,29
|Koza Altın
|69,00
|-1,99
|34,50
|Koza Madencilik
|8,47
|-1,74
|17,31
|Körfez GMYO
|1,49
|0,00
|22,13
|Kristal Kola
|1,23
|3,36
|17,14
|Kron Telekomünikasyon
|8,76
|0,23
|0,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|2,44
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,26
|2,44
|11,50
|Kütahya Porselen
|5,39
|-1,10
|18,46
|Lider Faktoring
|2,71
|-1,09
|20,44
|Link Bilgisayar
|10,51
|-1,04
|26,32
|Logo Yazılım
|39,70
|0,56
|46,28
|Lokman Hekim Sağlık
|3,78
|-0,53
|-16,00
|Lüks Kadife
|7,37
|-0,67
|51,96
|Makina Takım
|1,42
|-0,70
|-7,79
|Mardin Çimento
|5,72
|-3,05
|105,98
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|-1,33
|19,35
|Marmaris Altınyunus
|22,72
|-0,79
|29,38
|Marshall
|29,70
|-1,00
|17,76
|Martı GMYO
|0,73
|-1,35
|12,31
|Martı Otel
|0,73
|-1,35
|25,86
|Mavi Giyim
|45,06
|-0,31
|39,85
|Mazhar Zorlu Holding
|5,60
|-2,78
|46,98
|Mega Polietilen
|1,70
|0,59
|-16,67
|Menderes Tekstil
|0,92
|1,10
|27,78
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|13,05
|4,40
|117,86
|Merko Gıda
|0,85
|0,00
|-15,84
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|-4,11
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,51
|0,67
|43,81
|Metro Holding
|2,32
|5,45
|205,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,78
|-2,20
|61,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,30
|-1,52
|10,17
|Migros Ticaret
|21,64
|-0,73
|45,23
|Milpa
|1,89
|-1,05
|32,23
|Mistral GMYO
|1,44
|-5,88
|-5,88
|MLP Sağlık
|15,20
|1,27
|42,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|1,06
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,64
|-0,61
|-11,83
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.072,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|8,48
|0,24
|Net Holding
|1,71
|0,00
|-12,76
|Netaş Telekom.
|9,66
|0,31
|49,54
|Niğbaş Niğde Beton
|6,75
|3,85
|68,75
|Nuh Çimento
|10,72
|2,68
|54,69
|Nurol GMYO
|2,82
|-0,70
|34,29
|Odaş Elektrik
|1,75
|0,57
|24,28
|Olmuksan-IP
|4,26
|1,19
|26,41
|Orge Enerji Elektrik
|3,62
|2,26
|16,03
|Orma Orman Mahsulleri
|2,86
|-4,35
|138,33
|Osmanlı Menkul
|1,70
|-5,03
|-1,16
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|0,88
|6,48
|Otokar
|142,90
|0,92
|66,38
|Oyak Yat. Ort.
|1,96
|-2,97
|23,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,82
|-1,74
|176,47
|Özak GMYO
|1,86
|-1,59
|28,35
|Özbal Çelik Boru
|1,30
|1,56
|-5,80
|Özderici GMYO
|1,06
|-0,93
|-54,89
|Özerden Plastik
|2,05
|-3,30
|2,09
|Panora GMYO
|4,94
|0,20
|34,35
|Park Elek.Madencilik
|2,61
|-0,38
|8,30
|Parsan
|12,87
|-0,31
|46,92
|Pegasus
|61,00
|-3,79
|166,14
|Peker GMYO
|2,97
|0,00
|-63,89
|Penguen Gıda
|1,58
|-2,47
|46,30
|Pera GMYO
|0,77
|4,05
|0,00
|Pergamon Dış Ticaret
|6,18
|-1,28
|1,19
|Petkim
|3,51
|0,00
|-10,86
|Petrokent Turizm
|111,70
|-3,04
|62,59
|Pınar Et ve Un
|7,71
|2,39
|73,77
|Pınar Su
|1,63
|1,87
|30,40
|Pınar Süt
|8,93
|-0,45
|43,64
|Plastikkart
|5,21
|-2,43
|92,96
|Polisan Holding
|2,70
|3,05
|-10,44
|Politeknik Metal
|71,00
|1,43
|102,47
|Prizma Press Matbaacılık
|3,97
|-1,98
|156,13
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.088,10
|-0,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|36,14
|14,95
|431,47
|QNB Finansbank
|17,93
|0,17
|99,00
|Ral Yatırım Holding
|7,25
|-2,03
|294,02
|Ray Sigorta
|2,40
|0,42
|72,66
|Reysaş GMYO
|1,72
|3,61
|149,28
|Reysaş Lojistik
|1,37
|0,00
|85,14
|Rhea Girişim
|0,77
|-1,28
|16,67
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|-6,00
|-1,05
|Royal Halı
|1,07
|-0,93
|8,08
|RTA Laboratuvarları
|1,51
|0,00
|-6,98
|Sabancı Holding
|8,38
|0,00
|15,86
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,59
|-1,85
|2,57
|Salix Yatırım Holding
|5,40
|-3,57
|40,26
|Sanel Mühendislik
|3,57
|-0,28
|63,76
|Sanifoam Sünger
|2,08
|0,00
|66,40
|Sanko Pazarlama
|4,43
|6,49
|123,28
|Saray Matbaacılık
|1,10
|0,92
|10,00
|Sarkuysan
|3,72
|0,54
|18,37
|Sasa Polyester
|6,14
|-2,85
|6,86
|Say Reklamcılık
|1,23
|-2,38
|30,85
|Sekuro Plastik
|3,60
|-0,28
|21,62
|Selçuk Ecza Deposu
|5,66
|-0,88
|108,21
|Selçuk Gıda
|1,80
|0,00
|35,34
|Senkron Güvenlik
|2,76
|1,47
|176,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,76
|2,92
|-9,74
|Servet GMYO
|5,49
|10,24
|16,81
|Seyitler Kimya
|4,59
|-2,34
|19,22
|Silverline Endüstri
|1,50
|-1,96
|11,94
|Sinpaş GMYO
|0,80
|-1,23
|116,22
|Smartiks Yazılım
|2,55
|-0,78
|Soda Sanayii
|5,53
|0,18
|-18,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,00
|-1,84
|44,18
|Söktaş
|1,62
|-0,61
|27,56
|Sönmez Filament
|3,92
|-0,51
|25,64
|Sönmez Pamuklu
|4,00
|-0,99
|28,21
|Sumaş Suni Tahta
|8,08
|2,41
|20,68
|Şeker Fin. Kir.
|4,20
|-0,47
|48,94
|Şekerbank
|1,01
|0,00
|-8,18
|Şişe Cam
|4,45
|0,45
|-18,83
|Şok Marketler
|9,38
|1,08
|-12,74
|T. Halk Bankası
|5,44
|3,62
|-22,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|54,00
|-0,92
|217,66
|T.S.K.B.
|0,91
|0,00
|12,35
|T.Tuborg
|8,57
|1,06
|8,01
|Taç Tarım Ürünleri
|3,65
|-2,14
|-27,87
|Tat Gıda
|4,77
|2,14
|24,87
|TAV Havalimanları
|26,74
|2,85
|21,59
|Taze Kuru Gıda
|9,87
|3,03
|45,15
|Tek-Art Turizm
|0,78
|-1,27
|-8,24
|Tekfen Holding
|17,50
|2,64
|-10,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,75
|2,61
|-7,41
|Temapol Polimer Plastik
|3,68
|-1,08
|20,26
|TGS Dış Ticaret
|3,16
|-0,94
|38,79
|Tofaş Oto. Fab.
|23,96
|3,72
|54,47
|Torunlar GMYO
|1,76
|1,15
|16,56
|Trabzon Liman
|7,89
|1,41
|14,70
|Trabzonspor Sportif
|1,40
|3,70
|1,74
|Trakya Cam
|2,97
|1,37
|2,81
|Trend GMYO
|1,53
|0,00
|20,47
|TSKB GMYO
|0,89
|0,00
|8,54
|Tuğçelik
|2,81
|1,81
|31,92
|Tukaş
|5,94
|-1,00
|257,83
|Turcas Petrol
|2,02
|4,12
|43,26
|Turkcell
|12,76
|3,49
|8,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,80
|1,27
|6,67
|Tüpraş
|126,30
|-1,56
|21,05
|Türk Hava Yolları
|11,86
|0,25
|-26,38
|Türk Prysmian Kablo
|2,07
|-0,96
|20,02
|Türk Telekom
|6,25
|0,97
|60,26
|Türk Traktör
|43,40
|0,14
|24,36
|Türker Proje Gayrimenkul
|34,92
|-0,57
|8,65
|Ufuk Yatırım
|1,79
|4,68
|57,02
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,57
|0,64
|37,72
|Ulusoy Elektrik
|25,78
|0,00
|61,53
|Ulusoy Un Sanayi
|3,13
|-0,95
|50,48
|Umpaş Holding
|0,40
|-2,44
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,50
|1,35
|35,14
|Utopya Turizm
|3,68
|-0,81
|-10,24
|Uzertaş Boya
|1,12
|-4,27
|86,67
|Ülker Bisküvi
|19,11
|1,11
|30,27
|Ünye Çimento
|3,11
|-0,32
|-7,04
|Vakıf Fin. Kir.
|1,38
|-7,38
|-3,09
|Vakıf GMYO
|1,82
|0,00
|-6,51
|Vakıf Yat. Ort.
|1,91
|-1,55
|25,66
|Vakıflar Bankası
|4,47
|1,59
|14,62
|Vakko Tekstil
|4,09
|3,81
|56,80
|Vanet Gıda
|1,50
|-1,96
|15,38
|Verusa Holding
|17,60
|0,69
|6,24
|Verusaturk Girisim
|3,27
|0,00
|6,08
|Vestel
|10,44
|2,96
|88,11
|Vestel Beyaz Eşya
|15,67
|2,89
|60,43
|Viking Kağıt
|1,22
|0,00
|10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,91
|-0,52
|11,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|0,42
|48,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,28
|-0,47
|53,41
|Yataş
|6,30
|0,96
|40,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,07
|0,00
|13,83
|Yeni Gimat GMYO
|11,30
|-0,26
|57,37
|Yeşil GMYO
|0,48
|6,67
|77,78
|Yeşil Yapı
|0,44
|2,33
|69,23
|Yeşil Yatırım Holding
|10,42
|0,68
|8,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.479,00
|-0,16
|12,73
|Yonga Mobilya
|6,65
|0,00
|2,46
|Yünsa
|5,10
|1,59
|22,16
|Zorlu Enerji
|1,22
|0,83
|-0,81
(Son)