Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|24.000,00
|4,35
|684,26
|İş Bankası (C)
|6,27
|1,62
|38,41
|İş Bankası (Kur.)
|180.000,00
|270,36
|İş Fin.Kir.
|2,75
|1,10
|-40,60
|İş Girişim
|2,77
|1,47
|35,78
|İş GMYO
|1,01
|3,06
|-6,48
|İş Y. Men. Değ.
|4,18
|2,96
|126,33
|İş Yat. Ort.
|1,41
|0,71
|91,03
|İşbir Holding
|383,40
|4,18
|179,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,00
|-51,19
|İttifak Holding
|3,86
|-0,26
|86,77
|İz Hayvancılık Tarım
|5,20
|0,58
|-21,09
|İzmir Demir Çelik
|3,80
|-0,26
|128,92
|İzmir Fırça
|1,75
|0,57
|-15,46
|Jantsa Jant Sanayi
|47,70
|1,71
|84,80
|Kafein Yazılım
|8,50
|4,29
|23,41
|Kapital Yat. Holding
|2,55
|0,00
|-11,15
|Kaplamin
|4,54
|-0,87
|26,11
|Kardemir (A)
|2,31
|1,76
|34,96
|Kardemir (B)
|2,31
|1,32
|34,22
|Kardemir (D)
|2,34
|1,74
|13,82
|Karel Elektronik
|13,34
|5,21
|219,90
|Karsan Otomotiv
|1,32
|3,94
|10,99
|Karsu Tekstil
|1,88
|0,53
|50,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,99
|-0,14
|88,92
|Kartonsan
|320,40
|0,60
|0,45
|Katmerciler Ekipman
|2,97
|1,71
|-1,28
|Kent Gıda
|118,70
|1,28
|-0,25
|Kerevitaş Gıda
|2,69
|-1,10
|49,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|-2,63
|5,71
|Kiler GMYO
|3,21
|19,78
|83,43
|Klimasan Klima
|16,15
|0,75
|316,25
|Koç Holding
|20,54
|1,88
|48,32
|Konfrut Gıda
|7,24
|0,84
|51,59
|Konya Çimento
|210,30
|1,20
|18,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,47
|0,79
|21,23
|Koza Altın
|77,45
|4,38
|50,97
|Koza Madencilik
|9,60
|2,02
|32,96
|Körfez GMYO
|1,57
|3,29
|28,69
|Kristal Kola
|1,28
|1,59
|21,90
|Kron Telekomünikasyon
|9,52
|2,37
|9,43
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|0,00
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,31
|3,97
|15,93
|Kütahya Porselen
|5,40
|0,93
|18,68
|Lider Faktoring
|2,89
|2,12
|28,44
|Link Bilgisayar
|11,14
|0,09
|33,89
|Logo Yazılım
|44,86
|1,26
|65,29
|Lokman Hekim Sağlık
|4,07
|-1,21
|-9,56
|Lüks Kadife
|7,15
|-1,38
|47,42
|Makina Takım
|1,55
|2,65
|0,65
|Mardin Çimento
|5,63
|0,36
|102,74
|Marka Yatırım Holding
|0,81
|1,25
|30,65
|Marmaris Altınyunus
|23,28
|-0,60
|32,57
|Marshall
|32,16
|-1,11
|27,52
|Martı GMYO
|0,85
|2,41
|30,77
|Martı Otel
|0,78
|1,30
|34,48
|Mavi Giyim
|44,00
|0,32
|36,56
|Mazhar Zorlu Holding
|5,80
|2,84
|52,23
|Mega Polietilen
|1,78
|-0,56
|-12,75
|Menderes Tekstil
|0,88
|4,76
|22,22
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|14,96
|-0,40
|149,75
|Merko Gıda
|0,86
|2,38
|-14,85
|Metal Gayrimenkul
|0,86
|-4,44
|-1,15
|Metemtur Otelcilik
|1,53
|1,32
|45,71
|Metro Holding
|1,85
|-19,91
|143,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,76
|0,00
|60,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,38
|-0,72
|16,95
|Migros Ticaret
|23,42
|5,12
|57,18
|Milpa
|1,96
|3,70
|37,13
|Mistral GMYO
|1,53
|-1,29
|0,00
|MLP Sağlık
|14,77
|-0,27
|38,04
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|0,00
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|2,09
|14,21
|12,37
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|0,01
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,33
|3,00
|Net Holding
|1,94
|4,86
|-1,02
|Netaş Telekom.
|9,89
|0,82
|53,10
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|-1,27
|75,00
|Nuh Çimento
|11,25
|0,63
|62,33
|Nurol GMYO
|3,12
|4,35
|48,57
|Odaş Elektrik
|1,52
|2,01
|7,95
|Olmuksan-IP
|4,77
|5,07
|41,54
|Orge Enerji Elektrik
|3,74
|0,81
|19,87
|Orma Orman Mahsulleri
|2,76
|1,10
|130,00
|Osmanlı Menkul
|2,12
|3,41
|23,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,17
|1,74
|8,33
|Otokar
|150,40
|3,51
|75,11
|Oyak Yat. Ort.
|1,96
|0,00
|23,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,20
|2,89
|213,73
|Özak GMYO
|2,07
|1,97
|42,84
|Özbal Çelik Boru
|1,40
|3,70
|1,45
|Özderici GMYO
|1,27
|-3,79
|-45,96
|Özerden Plastik
|2,12
|-0,47
|5,57
|Panora GMYO
|4,94
|1,23
|34,35
|Park Elek.Madencilik
|2,94
|-1,67
|21,99
|Parsan
|13,47
|0,37
|53,77
|Pegasus
|74,95
|0,33
|227,01
|Peker GMYO
|3,14
|0,32
|-61,82
|Penguen Gıda
|1,63
|1,24
|50,93
|Pera GMYO
|0,78
|4,00
|1,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,54
|0,15
|7,08
|Petkim
|3,65
|0,27
|-7,30
|Petrokent Turizm
|128,50
|14,94
|87,05
|Pınar Et ve Un
|7,91
|-0,50
|78,28
|Pınar Su
|2,47
|8,81
|97,60
|Pınar Süt
|9,08
|0,55
|46,05
|Plastikkart
|5,46
|2,82
|102,22
|Polisan Holding
|2,72
|-0,37
|-9,78
|Politeknik Metal
|77,00
|1,32
|119,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,49
|-11,20
|125,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,50
|0,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|35,00
|-0,06
|414,71
|QNB Finansbank
|17,24
|0,52
|91,34
|Ral Yatırım Holding
|7,57
|0,80
|311,41
|Ray Sigorta
|2,54
|1,60
|82,73
|Reysaş GMYO
|2,35
|1,73
|240,58
|Reysaş Lojistik
|1,50
|0,67
|102,70
|Rhea Girişim
|0,81
|1,25
|22,73
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|-1,02
|2,63
|Royal Halı
|1,06
|-0,93
|7,07
|RTA Laboratuvarları
|1,92
|1,59
|18,27
|Sabancı Holding
|9,07
|3,78
|25,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,59
|0,63
|2,57
|Salix Yatırım Holding
|5,75
|-0,86
|49,35
|Sanel Mühendislik
|3,78
|0,27
|73,39
|Sanifoam Sünger
|2,13
|0,00
|70,40
|Sanko Pazarlama
|5,05
|0,60
|154,53
|Saray Matbaacılık
|1,20
|3,45
|20,00
|Sarkuysan
|3,74
|-0,27
|19,00
|Sasa Polyester
|6,44
|1,90
|12,08
|Say Reklamcılık
|1,56
|1,96
|65,96
|Sekuro Plastik
|3,85
|-3,02
|30,07
|Selçuk Ecza Deposu
|5,29
|0,95
|94,60
|Selçuk Gıda
|1,83
|1,67
|37,59
|Senkron Güvenlik
|2,75
|0,00
|175,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,74
|0,00
|-10,77
|Servet GMYO
|6,88
|4,56
|46,38
|Seyitler Kimya
|5,30
|0,00
|37,66
|Silverline Endüstri
|1,60
|2,56
|19,40
|Sinpaş GMYO
|0,82
|1,23
|121,62
|Smartiks Yazılım
|3,34
|1,52
|Soda Sanayii
|5,73
|0,70
|-15,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,80
|3,65
|58,60
|Söktaş
|1,72
|6,17
|35,43
|Sönmez Filament
|4,17
|3,99
|33,65
|Sönmez Pamuklu
|4,22
|0,00
|35,26
|Sumaş Suni Tahta
|8,18
|0,99
|22,17
|Şeker Fin. Kir.
|4,19
|1,45
|48,58
|Şekerbank
|1,03
|1,98
|-6,36
|Şişe Cam
|4,46
|-0,45
|-18,65
|Şok Marketler
|9,77
|1,56
|-9,12
|T. Halk Bankası
|5,73
|0,70
|-18,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,34
|14,99
|160,83
|T.S.K.B.
|0,93
|1,09
|14,81
|T.Tuborg
|10,54
|1,15
|32,84
|Taç Tarım Ürünleri
|3,59
|0,00
|-29,05
|Tat Gıda
|4,71
|1,73
|23,30
|TAV Havalimanları
|27,50
|1,03
|25,05
|Taze Kuru Gıda
|8,11
|-3,45
|19,26
|Tek-Art Turizm
|0,84
|2,44
|-1,18
|Tekfen Holding
|18,27
|1,67
|-6,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,69
|0,00
|-9,43
|Temapol Polimer Plastik
|4,45
|5,70
|45,42
|TGS Dış Ticaret
|3,75
|3,02
|64,71
|Tofaş Oto. Fab.
|24,38
|2,18
|57,17
|Torunlar GMYO
|2,19
|3,30
|45,03
|Trabzon Liman
|8,53
|1,07
|24,01
|Trabzonspor Sportif
|1,46
|1,39
|6,10
|Trakya Cam
|3,07
|0,00
|6,27
|Trend GMYO
|1,74
|4,19
|37,01
|TSKB GMYO
|0,99
|4,21
|20,73
|Tuğçelik
|3,05
|2,35
|43,19
|Tukaş
|6,33
|1,28
|281,33
|Turcas Petrol
|2,17
|2,36
|53,90
|Turkcell
|13,16
|0,53
|12,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,47
|4,79
|21,56
|Tüpraş
|123,30
|-0,08
|18,18
|Türk Hava Yolları
|13,69
|0,59
|-15,02
|Türk Prysmian Kablo
|2,23
|-2,62
|29,30
|Türk Telekom
|6,94
|-0,14
|77,95
|Türk Traktör
|46,78
|1,26
|34,04
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,92
|0,16
|14,87
|Ufuk Yatırım
|1,71
|0,00
|50,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,78
|1,14
|56,14
|Ulusoy Elektrik
|24,80
|-0,72
|55,39
|Ulusoy Un Sanayi
|3,14
|0,64
|50,96
|Umpaş Holding
|0,55
|1,85
|0,00
|Uşak Seramik
|1,77
|6,63
|59,46
|Utopya Turizm
|3,93
|5,36
|-4,15
|Uzertaş Boya
|1,19
|2,59
|98,33
|Ülker Bisküvi
|20,98
|0,67
|43,01
|Ünye Çimento
|3,28
|0,61
|-1,96
|Vakıf Fin. Kir.
|1,47
|-0,68
|3,23
|Vakıf GMYO
|2,04
|3,55
|4,79
|Vakıf Yat. Ort.
|1,97
|0,51
|29,61
|Vakıflar Bankası
|4,73
|0,85
|21,28
|Vakko Tekstil
|4,07
|2,26
|56,04
|Vanet Gıda
|1,48
|0,00
|13,85
|Verusa Holding
|15,74
|2,94
|-4,98
|Verusaturk Girisim
|3,78
|3,00
|22,63
|Vestel
|10,89
|0,46
|96,22
|Vestel Beyaz Eşya
|16,42
|1,36
|68,11
|Viking Kağıt
|1,33
|0,76
|20,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,16
|3,35
|25,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,50
|0,00
|56,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,62
|12,63
|101,43
|Yataş
|5,90
|1,55
|31,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,12
|4,67
|19,15
|Yeni Gimat GMYO
|11,25
|0,45
|56,68
|Yeşil GMYO
|0,48
|-2,04
|77,78
|Yeşil Yapı
|0,45
|0,00
|73,08
|Yeşil Yatırım Holding
|11,62
|0,17
|20,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.455,00
|2,25
|11,64
|Yonga Mobilya
|6,85
|1,78
|5,54
|Yükselen Çelik
|5,48
|-1,62
|Yünsa
|5,88
|-0,34
|40,84
|Zorlu Enerji
|1,29
|4,03
|4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)