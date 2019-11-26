Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|21.999,90
|-2,00
|618,90
|İş Bankası (C)
|6,16
|1,48
|35,98
|İş Bankası (Kur.)
|160.000,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,61
|-0,38
|-43,63
|İş Girişim
|2,95
|0,34
|44,61
|İş GMYO
|1,14
|0,00
|5,56
|İş Y. Men. Değ.
|4,09
|0,49
|121,46
|İş Yat. Ort.
|1,50
|2,74
|103,22
|İşbir Holding
|444,00
|5,71
|223,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|-2,44
|-52,38
|İttifak Holding
|3,72
|-0,27
|80,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,87
|-1,42
|-26,10
|İzmir Demir Çelik
|3,90
|-0,76
|134,94
|İzmir Fırça
|1,67
|0,00
|-19,32
|Jantsa Jant Sanayi
|48,50
|-0,94
|87,90
|Kafein Yazılım
|9,24
|4,17
|34,15
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|-2,04
|-16,38
|Kaplamin
|4,60
|0,00
|27,78
|Kardemir (A)
|2,46
|2,93
|43,72
|Kardemir (B)
|2,45
|2,94
|42,36
|Kardemir (D)
|2,46
|2,50
|19,66
|Karel Elektronik
|14,43
|3,66
|246,04
|Karsan Otomotiv
|1,38
|0,73
|16,04
|Karsu Tekstil
|1,98
|0,51
|58,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,00
|5,90
|89,19
|Kartonsan
|328,40
|1,64
|2,95
|Katmerciler Ekipman
|3,25
|-0,61
|8,02
|Kent Gıda
|123,10
|0,33
|3,45
|Kerevitaş Gıda
|2,82
|-1,05
|56,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|0,00
|0,00
|Kiler GMYO
|2,85
|-1,38
|62,86
|Klimasan Klima
|16,20
|-1,16
|317,53
|Koç Holding
|19,66
|-1,80
|41,96
|Konfrut Gıda
|7,45
|4,20
|55,99
|Konya Çimento
|226,10
|0,94
|27,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,45
|1,96
|21,02
|Koza Altın
|73,00
|-2,08
|42,30
|Koza Madencilik
|9,27
|-0,75
|28,39
|Körfez GMYO
|1,66
|0,00
|36,07
|Kristal Kola
|1,42
|0,00
|35,24
|Kron Telekomünikasyon
|11,10
|6,42
|27,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,22
|-3,42
|40,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,40
|0,00
|23,89
|Kütahya Porselen
|6,12
|2,86
|34,51
|Lider Faktoring
|3,27
|0,62
|45,33
|Link Bilgisayar
|15,05
|3,94
|80,89
|Logo Yazılım
|50,70
|0,70
|86,81
|Lokman Hekim Sağlık
|4,58
|0,88
|2,90
|Lüks Kadife
|7,03
|-0,71
|44,95
|Makina Takım
|1,71
|0,00
|11,04
|Mardin Çimento
|5,23
|0,97
|88,33
|Marka Yatırım Holding
|1,05
|1,94
|69,35
|Marmaris Altınyunus
|25,46
|2,66
|44,99
|Marshall
|42,14
|-0,38
|67,09
|Martı GMYO
|0,93
|1,09
|43,08
|Martı Otel
|0,83
|1,22
|43,10
|Mavi Giyim
|46,20
|2,80
|43,39
|Mazhar Zorlu Holding
|5,73
|-2,39
|50,39
|Mega Polietilen
|1,79
|0,56
|-12,25
|Menderes Tekstil
|0,92
|0,00
|27,78
|Mensa
|0,19
|5,56
|35,71
|Merit Turizm
|16,50
|6,45
|175,46
|Merko Gıda
|0,99
|4,21
|-1,98
|Metal Gayrimenkul
|0,94
|2,17
|8,05
|Metemtur Otelcilik
|1,62
|2,53
|54,29
|Metro Holding
|1,39
|3,73
|82,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,80
|1,12
|63,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,67
|14,10
|126,27
|Migros Ticaret
|22,86
|3,25
|53,42
|Milpa
|1,96
|-1,01
|37,13
|Mistral GMYO
|1,63
|2,52
|6,54
|MLP Sağlık
|15,78
|5,34
|47,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|3,19
|-11,82
|Mondi Tire Kutsan
|2,06
|-0,48
|10,75
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,99
|3,10
|Net Holding
|2,02
|-0,98
|3,06
|Netaş Telekom.
|12,02
|19,96
|86,07
|Niğbaş Niğde Beton
|6,51
|0,62
|62,75
|Nuh Çimento
|11,67
|1,04
|68,39
|Nurol GMYO
|3,24
|0,31
|54,29
|Odaş Elektrik
|1,56
|-0,64
|10,79
|Olmuksan-IP
|7,60
|12,59
|125,52
|Orge Enerji Elektrik
|3,93
|0,51
|25,96
|Orma Orman Mahsulleri
|2,82
|-4,73
|135,00
|Osmanlı Menkul
|2,38
|-1,24
|38,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,25
|0,00
|15,74
|Otokar
|143,10
|0,07
|66,61
|Oyak Yat. Ort.
|2,20
|-0,45
|38,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,49
|3,22
|340,20
|Özak GMYO
|2,17
|0,93
|49,74
|Özbal Çelik Boru
|1,73
|0,58
|25,36
|Özderici GMYO
|1,43
|2,88
|-39,15
|Özerden Plastik
|2,09
|0,00
|4,08
|Panora GMYO
|5,64
|4,44
|53,39
|Park Elek.Madencilik
|2,99
|0,67
|24,07
|Parsan
|14,06
|1,66
|60,50
|Pegasus
|76,10
|2,84
|232,02
|Peker GMYO
|3,27
|3,81
|-60,24
|Penguen Gıda
|1,70
|0,00
|57,41
|Pera GMYO
|0,92
|4,55
|19,48
|Pergamon Dış Ticaret
|6,77
|0,15
|10,85
|Petkim
|3,66
|0,00
|-7,05
|Petrokent Turizm
|124,50
|0,48
|81,22
|Pınar Et ve Un
|8,62
|1,17
|94,28
|Pınar Su
|2,12
|1,44
|69,60
|Pınar Süt
|11,20
|3,90
|80,15
|Plastikkart
|6,27
|0,16
|132,22
|Polisan Holding
|2,67
|-0,37
|-11,44
|Politeknik Metal
|75,10
|0,00
|114,16
|Prizma Press Matbaacılık
|3,80
|-4,04
|145,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.093,00
|0,13
|QNB Finans Fin. Kir.
|45,30
|-2,87
|566,18
|QNB Finansbank
|22,88
|-2,64
|153,94
|Ral Yatırım Holding
|7,05
|0,00
|283,15
|Ray Sigorta
|2,85
|4,01
|105,04
|Reysaş GMYO
|2,22
|-5,53
|221,74
|Reysaş Lojistik
|1,69
|6,29
|128,38
|Rhea Girişim
|0,96
|5,49
|45,45
|Rodrigo Tekstil
|1,87
|0,54
|-1,58
|Royal Halı
|1,15
|3,60
|16,16
|RTA Laboratuvarları
|2,57
|1,18
|58,31
|Sabancı Holding
|9,11
|1,22
|25,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,65
|0,00
|6,44
|Salix Yatırım Holding
|5,75
|4,55
|49,35
|Sanel Mühendislik
|3,60
|2,86
|65,14
|Sanifoam Sünger
|2,39
|2,58
|91,20
|Sanko Pazarlama
|6,41
|6,48
|223,07
|Saray Matbaacılık
|1,28
|0,79
|28,00
|Sarkuysan
|3,80
|-0,26
|20,91
|Sasa Polyester
|6,32
|1,77
|9,99
|Say Reklamcılık
|1,77
|-1,67
|88,30
|Sekuro Plastik
|4,04
|2,28
|36,49
|Selçuk Ecza Deposu
|5,30
|0,00
|94,96
|Selçuk Gıda
|1,77
|-3,28
|33,08
|Senkron Güvenlik
|2,67
|-2,55
|167,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,69
|0,00
|-13,33
|Servet GMYO
|7,00
|-0,85
|50,07
|Seyitler Kimya
|5,45
|0,00
|41,56
|Silverline Endüstri
|1,98
|2,59
|47,76
|Sinpaş GMYO
|0,83
|0,00
|124,32
|Smartiks Yazılım
|4,30
|4,37
|Soda Sanayii
|5,68
|-0,18
|-16,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,35
|-0,36
|50,49
|Söktaş
|1,99
|6,99
|56,69
|Sönmez Filament
|4,58
|-0,43
|46,79
|Sönmez Pamuklu
|4,42
|0,45
|41,67
|Sumaş Suni Tahta
|8,20
|1,86
|22,47
|Şeker Fin. Kir.
|4,28
|0,00
|51,77
|Şekerbank
|1,14
|2,70
|3,64
|Şişe Cam
|4,85
|2,75
|-11,53
|Şok Marketler
|9,88
|-2,18
|-8,09
|T. Halk Bankası
|5,76
|1,41
|-17,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,86
|-2,60
|181,54
|T.S.K.B.
|1,02
|2,00
|25,93
|T.Tuborg
|10,30
|0,49
|29,82
|Taç Tarım Ürünleri
|3,46
|-0,57
|-31,62
|Tat Gıda
|5,42
|0,74
|41,88
|TAV Havalimanları
|27,82
|-0,22
|26,51
|Taze Kuru Gıda
|8,27
|-4,94
|21,62
|Tek-Art Turizm
|0,94
|2,17
|10,59
|Tekfen Holding
|19,06
|2,75
|-2,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,87
|-0,69
|-3,37
|Temapol Polimer Plastik
|4,93
|6,02
|61,11
|TGS Dış Ticaret
|3,96
|4,21
|73,93
|Tofaş Oto. Fab.
|24,38
|-0,49
|57,17
|Torunlar GMYO
|2,35
|0,86
|55,63
|Trabzon Liman
|9,00
|0,78
|30,84
|Trabzonspor Sportif
|1,87
|1,63
|35,89
|Trakya Cam
|3,12
|1,63
|8,00
|Trend GMYO
|1,98
|4,76
|55,91
|TSKB GMYO
|1,05
|-5,41
|28,05
|Tuğçelik
|3,26
|-1,51
|53,05
|Tukaş
|7,90
|1,54
|375,90
|Turcas Petrol
|2,15
|-0,92
|52,48
|Turkcell
|13,19
|0,46
|12,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,26
|-0,57
|16,89
|Tüpraş
|122,10
|-0,41
|17,03
|Türk Hava Yolları
|13,74
|2,23
|-14,71
|Türk Prysmian Kablo
|2,33
|0,87
|35,10
|Türk Telekom
|6,86
|-1,01
|75,90
|Türk Traktör
|46,30
|-0,69
|32,66
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,60
|0,89
|20,10
|Ufuk Yatırım
|2,14
|-8,15
|87,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,86
|2,20
|63,16
|Ulusoy Elektrik
|25,66
|-0,16
|60,78
|Ulusoy Un Sanayi
|3,37
|0,00
|62,02
|Umpaş Holding
|0,51
|2,00
|-7,27
|Uşak Seramik
|1,72
|1,18
|54,95
|Utopya Turizm
|3,95
|0,51
|-3,66
|Uzertaş Boya
|1,75
|5,42
|191,67
|Ülker Bisküvi
|21,10
|-1,86
|43,83
|Ünye Çimento
|3,37
|1,51
|0,73
|Vakıf Fin. Kir.
|2,71
|1,50
|90,31
|Vakıf GMYO
|2,20
|1,38
|13,01
|Vakıf Yat. Ort.
|2,39
|-4,40
|57,24
|Vakıflar Bankası
|5,17
|2,58
|32,56
|Vakko Tekstil
|4,20
|2,19
|61,02
|Vanet Gıda
|1,44
|-1,37
|10,77
|Verusa Holding
|16,67
|-0,95
|0,63
|Verusaturk Girisim
|3,81
|-1,30
|23,60
|Vestel
|10,60
|1,63
|90,99
|Vestel Beyaz Eşya
|17,02
|1,19
|74,25
|Viking Kağıt
|1,42
|-0,70
|29,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,18
|0,93
|26,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,48
|1,64
|55,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,39
|-0,19
|93,19
|Yataş
|5,94
|0,68
|32,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,46
|2,10
|55,32
|Yeni Gimat GMYO
|12,25
|-0,49
|70,60
|Yeşil GMYO
|0,54
|-3,57
|100,00
|Yeşil Yapı
|0,53
|-1,85
|103,85
|Yeşil Yatırım Holding
|11,75
|-1,76
|22,01
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.599,80
|-0,77
|18,23
|Yonga Mobilya
|6,68
|-0,89
|2,92
|Yükselen Çelik
|5,42
|0,18
|Yünsa
|7,84
|4,53
|87,79
|Zorlu Enerji
|1,34
|-2,19
|8,94
(Son)