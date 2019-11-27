Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|22.000,20
|0,00
|618,91
|İş Bankası (C)
|6,13
|-0,49
|35,32
|İş Bankası (Kur.)
|160.000,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,59
|-0,77
|-44,06
|İş Girişim
|3,00
|1,69
|47,06
|İş GMYO
|1,12
|-1,75
|3,70
|İş Y. Men. Değ.
|4,14
|1,22
|124,17
|İş Yat. Ort.
|1,56
|4,00
|111,35
|İşbir Holding
|420,60
|-5,27
|206,13
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,00
|-52,38
|İttifak Holding
|3,72
|0,00
|80,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,78
|-1,85
|-27,47
|İzmir Demir Çelik
|3,94
|1,03
|137,35
|İzmir Fırça
|1,70
|1,80
|-17,87
|Jantsa Jant Sanayi
|49,00
|1,03
|89,84
|Kafein Yazılım
|9,34
|1,08
|35,60
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|0,00
|-16,38
|Kaplamin
|4,64
|0,87
|28,89
|Kardemir (A)
|2,34
|0,50
|44,44
|Kardemir (B)
|2,33
|0,50
|43,07
|Kardemir (D)
|2,33
|0,07
|19,74
|Karel Elektronik
|14,70
|1,87
|252,52
|Karsan Otomotiv
|1,40
|1,45
|17,72
|Karsu Tekstil
|2,05
|3,54
|64,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,19
|2,71
|94,32
|Kartonsan
|331,00
|0,79
|3,77
|Katmerciler Ekipman
|3,30
|1,54
|9,68
|Kent Gıda
|125,80
|2,19
|5,71
|Kerevitaş Gıda
|2,82
|0,00
|56,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|2,86
|2,86
|Kiler GMYO
|2,92
|2,46
|66,86
|Klimasan Klima
|16,20
|0,00
|317,53
|Koç Holding
|19,90
|1,22
|43,70
|Konfrut Gıda
|7,53
|1,07
|57,66
|Konya Çimento
|231,60
|2,43
|30,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,43
|-0,17
|20,81
|Koza Altın
|73,15
|0,21
|42,59
|Koza Madencilik
|9,20
|-0,76
|27,42
|Körfez GMYO
|1,72
|3,61
|40,98
|Kristal Kola
|1,41
|-0,70
|34,29
|Kron Telekomünikasyon
|10,75
|-3,15
|23,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,00
|-1,14
|38,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,41
|0,71
|24,78
|Kütahya Porselen
|6,16
|0,65
|35,38
|Lider Faktoring
|3,26
|-0,31
|44,89
|Link Bilgisayar
|15,49
|2,92
|86,18
|Logo Yazılım
|50,70
|0,00
|86,81
|Lokman Hekim Sağlık
|4,75
|3,71
|6,72
|Lüks Kadife
|7,20
|2,42
|48,45
|Makina Takım
|1,72
|0,58
|11,69
|Mardin Çimento
|5,14
|-1,72
|85,09
|Marka Yatırım Holding
|1,02
|-2,86
|64,52
|Marmaris Altınyunus
|27,46
|7,86
|56,38
|Marshall
|41,72
|-1,00
|65,42
|Martı GMYO
|0,92
|-1,08
|41,54
|Martı Otel
|0,84
|1,20
|44,83
|Mavi Giyim
|45,36
|-1,82
|40,78
|Mazhar Zorlu Holding
|5,70
|-0,52
|49,61
|Mega Polietilen
|1,80
|0,56
|-11,76
|Menderes Tekstil
|0,92
|0,00
|27,78
|Mensa
|0,20
|5,26
|42,86
|Merit Turizm
|16,90
|2,42
|182,14
|Merko Gıda
|0,99
|0,00
|-1,98
|Metal Gayrimenkul
|0,94
|0,00
|8,05
|Metemtur Otelcilik
|1,60
|-1,23
|52,38
|Metro Holding
|1,37
|-1,44
|80,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,80
|0,00
|63,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,61
|-2,25
|121,19
|Migros Ticaret
|21,90
|-4,20
|46,98
|Milpa
|2,02
|3,06
|41,33
|Mistral GMYO
|1,62
|-0,61
|5,88
|MLP Sağlık
|15,47
|-1,96
|44,58
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|0,00
|-11,82
|Mondi Tire Kutsan
|2,10
|1,94
|12,90
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,14
|1,15
|Net Holding
|2,05
|1,49
|4,59
|Netaş Telekom.
|12,12
|0,83
|87,62
|Niğbaş Niğde Beton
|6,50
|-0,15
|62,50
|Nuh Çimento
|11,80
|1,11
|70,27
|Nurol GMYO
|3,27
|0,93
|55,71
|Odaş Elektrik
|1,54
|-1,28
|9,37
|Olmuksan-IP
|7,69
|1,18
|128,19
|Orge Enerji Elektrik
|4,10
|4,33
|31,41
|Orma Orman Mahsulleri
|2,74
|-2,84
|128,33
|Osmanlı Menkul
|2,49
|4,62
|44,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,27
|1,60
|17,59
|Otokar
|139,90
|-2,24
|62,89
|Oyak Yat. Ort.
|2,18
|-0,91
|37,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,50
|0,22
|341,18
|Özak GMYO
|2,13
|-1,84
|46,98
|Özbal Çelik Boru
|1,76
|1,73
|27,54
|Özderici GMYO
|1,37
|-4,20
|-41,70
|Özerden Plastik
|2,08
|-0,48
|3,58
|Panora GMYO
|5,58
|-1,06
|51,76
|Park Elek.Madencilik
|2,97
|-0,67
|23,24
|Parsan
|14,22
|1,14
|62,33
|Pegasus
|74,35
|-2,30
|224,39
|Peker GMYO
|3,24
|-0,92
|-60,60
|Penguen Gıda
|1,79
|5,29
|65,74
|Pera GMYO
|0,88
|-4,35
|14,29
|Pergamon Dış Ticaret
|6,97
|2,95
|14,12
|Petkim
|3,60
|-1,64
|-8,57
|Petrokent Turizm
|130,00
|4,42
|89,23
|Pınar Et ve Un
|8,56
|-0,70
|92,93
|Pınar Su
|2,10
|-0,94
|68,00
|Pınar Süt
|10,99
|-1,87
|76,78
|Plastikkart
|6,30
|0,48
|133,33
|Polisan Holding
|2,67
|0,00
|-11,44
|Politeknik Metal
|75,05
|-0,07
|114,02
|Prizma Press Matbaacılık
|3,90
|2,63
|151,61
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.093,90
|0,08
|QNB Finans Fin. Kir.
|48,28
|6,58
|610,00
|QNB Finansbank
|24,44
|6,82
|171,25
|Ral Yatırım Holding
|6,75
|-4,26
|266,85
|Ray Sigorta
|2,80
|-1,75
|101,44
|Reysaş GMYO
|2,27
|2,25
|228,99
|Reysaş Lojistik
|1,76
|4,14
|137,84
|Rhea Girişim
|0,95
|-1,04
|43,94
|Rodrigo Tekstil
|1,91
|2,14
|0,53
|Royal Halı
|1,16
|0,87
|17,17
|RTA Laboratuvarları
|2,54
|-1,17
|56,46
|Sabancı Holding
|9,08
|-0,33
|25,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,62
|-1,82
|4,50
|Salix Yatırım Holding
|5,70
|-0,87
|48,05
|Sanel Mühendislik
|3,60
|0,00
|65,14
|Sanifoam Sünger
|2,74
|14,64
|119,20
|Sanko Pazarlama
|6,32
|-1,40
|218,54
|Saray Matbaacılık
|1,29
|0,78
|29,00
|Sarkuysan
|3,83
|0,79
|21,87
|Sasa Polyester
|6,25
|-1,11
|8,77
|Say Reklamcılık
|1,74
|-1,69
|85,11
|Sekuro Plastik
|4,08
|0,99
|37,84
|Selçuk Ecza Deposu
|5,42
|2,26
|99,38
|Selçuk Gıda
|1,81
|2,26
|36,09
|Senkron Güvenlik
|2,79
|4,49
|179,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,67
|-1,18
|-14,36
|Servet GMYO
|6,80
|-2,86
|45,78
|Seyitler Kimya
|5,30
|-2,75
|37,66
|Silverline Endüstri
|1,93
|-2,53
|44,03
|Sinpaş GMYO
|0,86
|3,61
|132,43
|Smartiks Yazılım
|4,70
|9,30
|Soda Sanayii
|5,69
|0,18
|-15,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,59
|2,87
|54,82
|Söktaş
|2,00
|0,50
|57,48
|Sönmez Filament
|4,55
|-0,66
|45,83
|Sönmez Pamuklu
|4,44
|0,45
|42,31
|Sumaş Suni Tahta
|8,20
|0,00
|22,47
|Şeker Fin. Kir.
|4,27
|-0,23
|51,42
|Şekerbank
|1,14
|0,00
|3,64
|Şişe Cam
|4,87
|0,41
|-11,17
|Şok Marketler
|9,88
|0,00
|-8,09
|T. Halk Bankası
|5,74
|-0,35
|-18,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,20
|-1,38
|177,66
|T.S.K.B.
|1,01
|-0,98
|24,69
|T.Tuborg
|10,23
|-0,68
|28,94
|Taç Tarım Ürünleri
|3,40
|-1,73
|-32,81
|Tat Gıda
|5,60
|3,32
|46,60
|TAV Havalimanları
|27,32
|-1,80
|24,23
|Taze Kuru Gıda
|7,80
|-5,68
|14,71
|Tek-Art Turizm
|0,93
|-1,06
|9,41
|Tekfen Holding
|18,87
|-1,00
|-3,87
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,87
|0,00
|-3,37
|Temapol Polimer Plastik
|4,93
|0,00
|61,11
|TGS Dış Ticaret
|3,94
|-0,51
|73,05
|Tofaş Oto. Fab.
|23,96
|-1,72
|54,47
|Torunlar GMYO
|2,37
|0,85
|56,95
|Trabzon Liman
|9,01
|0,11
|30,98
|Trabzonspor Sportif
|1,88
|0,53
|36,62
|Trakya Cam
|3,17
|1,60
|9,73
|Trend GMYO
|2,00
|1,01
|57,48
|TSKB GMYO
|1,08
|2,86
|31,71
|Tuğçelik
|3,29
|0,92
|54,46
|Tukaş
|8,20
|3,80
|393,98
|Turcas Petrol
|2,21
|2,79
|56,74
|Turkcell
|13,35
|1,21
|13,76
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,37
|2,09
|19,33
|Tüpraş
|122,90
|0,66
|17,79
|Türk Hava Yolları
|13,57
|-1,24
|-15,77
|Türk Prysmian Kablo
|2,46
|5,58
|42,64
|Türk Telekom
|6,83
|-0,44
|75,13
|Türk Traktör
|45,80
|-1,08
|31,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,30
|1,81
|22,28
|Ufuk Yatırım
|2,11
|-1,40
|85,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,94
|4,30
|70,18
|Ulusoy Elektrik
|25,68
|0,08
|60,90
|Ulusoy Un Sanayi
|3,43
|1,78
|64,90
|Umpaş Holding
|0,49
|-3,92
|-10,91
|Uşak Seramik
|1,85
|7,56
|66,67
|Utopya Turizm
|4,09
|3,54
|-0,24
|Uzertaş Boya
|1,61
|-8,00
|168,33
|Ülker Bisküvi
|21,50
|1,90
|46,56
|Ünye Çimento
|3,69
|9,50
|10,29
|Vakıf Fin. Kir.
|2,54
|-6,27
|78,37
|Vakıf GMYO
|2,15
|-2,27
|10,44
|Vakıf Yat. Ort.
|2,33
|-2,51
|53,29
|Vakıflar Bankası
|5,07
|-1,93
|30,00
|Vakko Tekstil
|4,16
|-0,95
|59,49
|Vanet Gıda
|1,44
|0,00
|10,77
|Verusa Holding
|17,02
|2,10
|2,74
|Verusaturk Girisim
|3,68
|-3,41
|19,38
|Vestel
|10,88
|2,64
|96,04
|Vestel Beyaz Eşya
|17,20
|1,06
|76,09
|Viking Kağıt
|1,43
|0,70
|30,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,21
|1,38
|28,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|-2,02
|51,88
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,39
|0,00
|93,19
|Yataş
|5,89
|-0,84
|31,77
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,43
|-2,05
|52,13
|Yeni Gimat GMYO
|12,44
|1,55
|73,25
|Yeşil GMYO
|0,52
|-3,70
|92,59
|Yeşil Yapı
|0,53
|0,00
|103,85
|Yeşil Yatırım Holding
|11,81
|0,51
|22,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.525,50
|-2,86
|14,85
|Yonga Mobilya
|6,78
|1,50
|4,46
|Yükselen Çelik
|5,35
|-1,29
|Yünsa
|7,36
|-6,12
|76,29
|Zorlu Enerji
|1,33
|-0,75
|8,13
(Son)