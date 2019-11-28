Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|21.967,00
|-0,15
|617,83
|İş Bankası (C)
|6,19
|0,98
|36,64
|İş Bankası (Kur.)
|160.000,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,63
|1,54
|-43,20
|İş Girişim
|3,05
|1,67
|49,51
|İş GMYO
|1,14
|1,79
|5,56
|İş Y. Men. Değ.
|4,19
|1,21
|126,87
|İş Yat. Ort.
|1,62
|3,85
|119,48
|İşbir Holding
|409,80
|-2,57
|198,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|2,50
|-51,19
|İttifak Holding
|3,73
|0,27
|80,48
|İz Hayvancılık Tarım
|4,71
|-1,46
|-28,53
|İzmir Demir Çelik
|4,04
|2,54
|143,37
|İzmir Fırça
|1,71
|0,59
|-17,39
|Jantsa Jant Sanayi
|49,54
|1,10
|91,93
|Kafein Yazılım
|10,19
|9,10
|47,94
|Kapital Yat. Holding
|2,49
|3,75
|-13,24
|Kaplamin
|4,71
|1,51
|30,83
|Kardemir (A)
|2,35
|0,43
|45,05
|Kardemir (B)
|2,36
|1,29
|44,91
|Kardemir (D)
|2,38
|2,15
|22,31
|Karel Elektronik
|15,56
|5,85
|273,14
|Karsan Otomotiv
|1,41
|0,71
|18,56
|Karsu Tekstil
|2,04
|-0,49
|63,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,41
|3,06
|100,27
|Kartonsan
|334,40
|1,03
|4,83
|Katmerciler Ekipman
|3,35
|1,52
|11,35
|Kent Gıda
|125,00
|-0,64
|5,04
|Kerevitaş Gıda
|2,85
|1,06
|58,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|2,95
|1,03
|68,57
|Klimasan Klima
|17,31
|6,85
|346,14
|Koç Holding
|20,16
|1,31
|45,57
|Konfrut Gıda
|7,42
|-1,46
|55,36
|Konya Çimento
|233,40
|0,78
|31,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,62
|1,66
|22,82
|Koza Altın
|73,90
|1,03
|44,05
|Koza Madencilik
|9,27
|0,76
|28,39
|Körfez GMYO
|1,70
|-1,16
|39,34
|Kristal Kola
|1,41
|0,00
|34,29
|Kron Telekomünikasyon
|11,62
|8,09
|33,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,02
|0,11
|38,73
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,42
|0,71
|25,66
|Kütahya Porselen
|6,21
|0,81
|36,48
|Lider Faktoring
|3,23
|-0,92
|43,56
|Link Bilgisayar
|16,05
|3,62
|92,91
|Logo Yazılım
|51,15
|0,89
|88,47
|Lokman Hekim Sağlık
|4,79
|0,84
|7,62
|Lüks Kadife
|7,34
|1,94
|51,34
|Makina Takım
|1,73
|0,58
|12,34
|Mardin Çimento
|5,15
|0,19
|85,45
|Marka Yatırım Holding
|1,02
|0,00
|64,52
|Marmaris Altınyunus
|27,80
|1,24
|58,31
|Marshall
|41,98
|0,62
|66,46
|Martı GMYO
|0,94
|2,17
|44,62
|Martı Otel
|0,92
|9,52
|58,62
|Mavi Giyim
|45,76
|0,88
|42,02
|Mazhar Zorlu Holding
|5,56
|-2,46
|45,93
|Mega Polietilen
|1,82
|1,11
|-10,78
|Menderes Tekstil
|0,93
|1,09
|29,17
|Mensa
|0,22
|10,00
|57,14
|Merit Turizm
|16,90
|0,00
|182,14
|Merko Gıda
|1,00
|1,01
|-0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|-1,06
|6,90
|Metemtur Otelcilik
|1,67
|4,37
|59,05
|Metro Holding
|1,39
|1,46
|82,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,95
|8,33
|77,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,60
|-0,38
|120,34
|Migros Ticaret
|21,96
|0,27
|47,38
|Milpa
|2,02
|0,00
|41,33
|Mistral GMYO
|1,63
|0,62
|6,54
|MLP Sağlık
|15,19
|-1,81
|41,96
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|0,00
|-11,82
|Mondi Tire Kutsan
|2,13
|1,43
|14,52
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,97
|6,32
|Net Holding
|2,09
|1,95
|6,63
|Netaş Telekom.
|13,13
|8,33
|103,25
|Niğbaş Niğde Beton
|6,50
|0,00
|62,50
|Nuh Çimento
|11,62
|-1,53
|67,67
|Nurol GMYO
|3,43
|4,89
|63,33
|Odaş Elektrik
|1,58
|2,60
|12,21
|Olmuksan-IP
|7,15
|-7,02
|112,17
|Orge Enerji Elektrik
|4,34
|5,85
|39,10
|Orma Orman Mahsulleri
|2,64
|-3,65
|120,00
|Osmanlı Menkul
|2,56
|2,81
|48,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,31
|3,15
|21,30
|Otokar
|147,60
|5,50
|71,85
|Oyak Yat. Ort.
|2,18
|0,00
|37,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,68
|4,00
|358,82
|Özak GMYO
|2,21
|3,76
|52,50
|Özbal Çelik Boru
|1,72
|-2,27
|24,64
|Özderici GMYO
|1,37
|0,00
|-41,70
|Özerden Plastik
|2,09
|0,48
|4,08
|Panora GMYO
|5,61
|0,54
|52,58
|Park Elek.Madencilik
|2,95
|-0,67
|22,41
|Parsan
|14,27
|0,35
|62,90
|Pegasus
|73,70
|-0,87
|221,55
|Peker GMYO
|3,36
|3,70
|-59,15
|Penguen Gıda
|1,81
|1,12
|67,59
|Pera GMYO
|0,87
|-1,14
|12,99
|Pergamon Dış Ticaret
|7,10
|1,87
|16,25
|Petkim
|3,62
|0,56
|-8,06
|Petrokent Turizm
|132,00
|1,54
|92,14
|Pınar Et ve Un
|8,62
|0,70
|94,28
|Pınar Su
|2,12
|0,95
|69,60
|Pınar Süt
|11,90
|8,28
|91,41
|Plastikkart
|6,34
|0,63
|134,81
|Polisan Holding
|2,73
|2,25
|-9,45
|Politeknik Metal
|76,00
|1,27
|116,73
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|-1,54
|147,74
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.094,70
|0,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|55,50
|14,95
|716,18
|QNB Finansbank
|28,10
|14,98
|211,88
|Ral Yatırım Holding
|6,87
|1,78
|273,37
|Ray Sigorta
|2,87
|2,50
|106,47
|Reysaş GMYO
|2,33
|2,64
|237,68
|Reysaş Lojistik
|1,84
|4,55
|148,65
|Rhea Girişim
|0,97
|2,11
|46,97
|Rodrigo Tekstil
|1,94
|1,57
|2,11
|Royal Halı
|1,12
|-3,45
|13,13
|RTA Laboratuvarları
|2,71
|6,69
|66,93
|Sabancı Holding
|9,17
|0,99
|26,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,61
|-0,62
|3,86
|Salix Yatırım Holding
|5,75
|0,88
|49,35
|Sanel Mühendislik
|3,73
|3,61
|71,10
|Sanifoam Sünger
|3,03
|10,58
|142,40
|Sanko Pazarlama
|6,33
|0,16
|219,04
|Saray Matbaacılık
|1,31
|1,55
|31,00
|Sarkuysan
|3,85
|0,52
|22,50
|Sasa Polyester
|6,39
|2,24
|11,21
|Say Reklamcılık
|1,73
|-0,57
|84,04
|Sekuro Plastik
|4,32
|5,88
|45,95
|Selçuk Ecza Deposu
|5,51
|1,66
|102,69
|Selçuk Gıda
|1,83
|1,10
|37,59
|Senkron Güvenlik
|2,83
|1,43
|183,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,65
|-1,20
|-15,38
|Servet GMYO
|7,00
|2,94
|50,07
|Seyitler Kimya
|5,05
|-4,72
|31,17
|Silverline Endüstri
|1,95
|1,04
|45,52
|Sinpaş GMYO
|0,88
|2,33
|137,84
|Smartiks Yazılım
|5,46
|16,17
|Soda Sanayii
|5,80
|1,93
|-14,27
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,40
|-2,21
|51,39
|Söktaş
|2,03
|1,50
|59,84
|Sönmez Filament
|4,59
|0,88
|47,12
|Sönmez Pamuklu
|4,51
|1,58
|44,55
|Sumaş Suni Tahta
|8,30
|1,22
|23,96
|Şeker Fin. Kir.
|4,31
|0,94
|52,84
|Şekerbank
|1,19
|4,39
|8,18
|Şişe Cam
|4,99
|2,46
|-8,98
|Şok Marketler
|9,98
|1,01
|-7,16
|T. Halk Bankası
|5,74
|0,00
|-18,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,00
|-0,42
|176,48
|T.S.K.B.
|1,02
|0,99
|25,93
|T.Tuborg
|10,39
|1,56
|30,95
|Taç Tarım Ürünleri
|3,43
|0,88
|-32,21
|Tat Gıda
|5,84
|4,29
|52,88
|TAV Havalimanları
|27,06
|-0,95
|23,05
|Taze Kuru Gıda
|7,96
|2,05
|17,06
|Tek-Art Turizm
|0,96
|3,23
|12,94
|Tekfen Holding
|19,11
|1,27
|-2,65
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,95
|2,79
|-0,67
|Temapol Polimer Plastik
|5,25
|6,49
|71,57
|TGS Dış Ticaret
|3,93
|-0,25
|72,61
|Tofaş Oto. Fab.
|24,16
|0,83
|55,76
|Torunlar GMYO
|2,39
|0,84
|58,28
|Trabzon Liman
|9,17
|1,78
|33,31
|Trabzonspor Sportif
|1,92
|2,13
|39,53
|Trakya Cam
|3,25
|2,52
|12,50
|Trend GMYO
|2,01
|0,50
|58,27
|TSKB GMYO
|1,07
|-0,93
|30,49
|Tuğçelik
|3,31
|0,61
|55,40
|Tukaş
|8,50
|3,66
|412,05
|Turcas Petrol
|2,22
|0,45
|57,45
|Turkcell
|13,73
|2,85
|17,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,42
|0,93
|20,44
|Tüpraş
|123,40
|0,41
|18,27
|Türk Hava Yolları
|13,82
|1,84
|-14,21
|Türk Prysmian Kablo
|2,57
|4,47
|49,02
|Türk Telekom
|6,82
|-0,15
|74,87
|Türk Traktör
|46,10
|0,66
|32,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,80
|1,27
|23,83
|Ufuk Yatırım
|2,12
|0,47
|85,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,92
|-1,03
|68,42
|Ulusoy Elektrik
|25,76
|0,31
|61,40
|Ulusoy Un Sanayi
|3,55
|3,50
|70,67
|Umpaş Holding
|0,48
|-2,04
|-12,73
|Uşak Seramik
|1,88
|1,62
|69,37
|Utopya Turizm
|4,75
|16,14
|15,85
|Uzertaş Boya
|1,47
|-8,70
|145,00
|Ülker Bisküvi
|22,26
|3,53
|51,74
|Ünye Çimento
|3,64
|-1,36
|8,80
|Vakıf Fin. Kir.
|2,04
|-19,69
|43,26
|Vakıf GMYO
|2,19
|1,86
|12,50
|Vakıf Yat. Ort.
|2,18
|-6,44
|43,42
|Vakıflar Bankası
|5,13
|1,18
|31,54
|Vakko Tekstil
|4,26
|2,40
|63,32
|Vanet Gıda
|1,45
|0,69
|11,54
|Verusa Holding
|17,18
|0,94
|3,71
|Verusaturk Girisim
|3,73
|1,36
|21,00
|Vestel
|11,08
|1,84
|99,64
|Vestel Beyaz Eşya
|17,31
|0,64
|77,22
|Viking Kağıt
|1,45
|1,40
|31,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,20
|-0,45
|27,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|-0,41
|51,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,50
|2,04
|97,13
|Yataş
|5,94
|0,85
|32,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,46
|2,10
|55,32
|Yeni Gimat GMYO
|12,40
|-0,32
|72,69
|Yeşil GMYO
|0,50
|-3,85
|85,19
|Yeşil Yapı
|0,51
|-3,77
|96,15
|Yeşil Yatırım Holding
|11,77
|-0,34
|22,22
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.477,00
|-1,92
|12,64
|Yonga Mobilya
|6,69
|-1,33
|3,07
|Yükselen Çelik
|5,29
|-1,12
|Yünsa
|8,27
|12,36
|98,09
|Zorlu Enerji
|1,35
|1,50
|9,76
(Son)