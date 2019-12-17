Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|128.000,10
|178,87
|İş Bankası (B)
|23.000,00
|3,60
|651,58
|İş Bankası (C)
|6,15
|-1,13
|35,76
|İş Bankası (Kur.)
|160.999,00
|231,26
|İş Fin.Kir.
|3,38
|2,42
|-27,00
|İş Girişim
|3,65
|0,27
|78,92
|İş GMYO
|1,30
|-2,99
|20,37
|İş Y. Men. Değ.
|4,36
|0,93
|136,08
|İş Yat. Ort.
|1,61
|-0,62
|118,12
|İşbir Holding
|420,00
|-1,39
|205,69
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,55
|19,57
|-34,52
|İttifak Holding
|3,86
|-0,26
|86,77
|İz Hayvancılık Tarım
|4,35
|3,08
|-33,99
|İzmir Demir Çelik
|5,14
|19,81
|209,64
|İzmir Fırça
|1,81
|-0,55
|-12,56
|Jantsa Jant Sanayi
|56,60
|-1,05
|119,28
|Kafein Yazılım
|11,05
|-2,47
|60,43
|Kapital Yat. Holding
|2,25
|0,00
|-21,60
|Kaplamin
|5,35
|-0,37
|48,61
|Kardemir (A)
|2,49
|-1,19
|53,70
|Kardemir (B)
|2,48
|-1,59
|52,28
|Kardemir (D)
|2,50
|-1,19
|28,48
|Karel Elektronik
|14,71
|-1,08
|252,76
|Karsan Otomotiv
|1,53
|0,66
|28,65
|Karsu Tekstil
|2,88
|1,77
|130,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,10
|-1,22
|118,92
|Kartonsan
|378,00
|-2,65
|18,50
|Katmerciler Ekipman
|3,69
|0,00
|22,65
|Kent Gıda
|133,00
|-0,52
|11,76
|Kerevitaş Gıda
|3,13
|3,30
|73,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|7,27
|68,57
|Kiler GMYO
|3,43
|3,31
|96,00
|Klimasan Klima
|16,69
|-2,11
|330,16
|Koç Holding
|19,80
|-1,79
|42,97
|Konfrut Gıda
|7,48
|-1,06
|56,62
|Konya Çimento
|264,10
|-2,37
|48,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,63
|-1,41
|33,50
|Koza Altın
|74,65
|1,29
|45,52
|Koza Madencilik
|9,43
|0,86
|30,61
|Körfez GMYO
|2,01
|-1,47
|64,75
|Kristal Kola
|1,59
|3,92
|51,43
|Kron Telekomünikasyon
|12,59
|-1,72
|44,71
|Kuştur Kuşadası Turizm
|30,00
|6,91
|118,82
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,63
|0,62
|44,25
|Kütahya Porselen
|6,61
|0,46
|45,27
|Lider Faktoring
|3,46
|-2,54
|53,78
|Link Bilgisayar
|17,61
|-1,45
|111,66
|Logo Yazılım
|54,10
|-0,73
|99,34
|Lokman Hekim Sağlık
|5,14
|-0,19
|15,48
|Lüks Kadife
|9,22
|0,11
|90,10
|Makina Takım
|1,98
|1,54
|28,57
|Mardin Çimento
|5,50
|-5,01
|98,05
|Marka Yatırım Holding
|1,17
|-1,68
|88,71
|Marmaris Altınyunus
|53,35
|1,04
|203,82
|Marshall
|48,50
|-0,86
|92,31
|Martı GMYO
|1,05
|-0,94
|61,54
|Martı Otel
|0,99
|1,02
|70,69
|Mavi Giyim
|49,18
|-1,05
|52,64
|Mazhar Zorlu Holding
|7,99
|0,13
|109,71
|Mega Polietilen
|1,89
|-1,05
|-7,35
|Menderes Tekstil
|1,19
|5,31
|65,28
|Mensa
|0,25
|-3,85
|78,57
|Merit Turizm
|18,50
|1,70
|208,85
|Merko Gıda
|1,00
|1,01
|-0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|-2,15
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,71
|1,18
|62,86
|Metro Holding
|1,32
|0,00
|73,68
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,90
|2,15
|72,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,26
|14,85
|345,76
|Migros Ticaret
|24,38
|0,74
|63,62
|Milpa
|2,13
|-0,93
|49,02
|Mistral GMYO
|1,83
|-1,61
|19,61
|MLP Sağlık
|15,50
|3,06
|44,86
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,91
|-1,09
|-17,27
|Mondi Tire Kutsan
|3,62
|4,93
|94,62
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,64
|1,04
|Net Holding
|2,28
|0,44
|16,33
|Netaş Telekom.
|13,20
|-3,72
|104,33
|Niğbaş Niğde Beton
|6,13
|-9,85
|53,25
|Nuh Çimento
|12,11
|-2,26
|74,74
|Nurol GMYO
|3,49
|1,45
|66,19
|Odaş Elektrik
|2,11
|-1,86
|49,85
|Olmuksan-IP
|6,52
|2,03
|93,47
|Orge Enerji Elektrik
|4,88
|1,46
|56,41
|Orma Orman Mahsulleri
|2,89
|1,76
|140,83
|Osmanlı Menkul
|3,65
|0,83
|112,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|-1,12
|62,96
|Otokar
|144,90
|-0,41
|68,71
|Oyak Yat. Ort.
|2,35
|-1,26
|48,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,81
|-2,83
|371,57
|Özak GMYO
|2,34
|-4,10
|61,47
|Özbal Çelik Boru
|1,76
|-1,12
|27,54
|Özderici GMYO
|1,48
|1,37
|-37,02
|Özerden Plastik
|2,10
|0,48
|4,58
|Panora GMYO
|5,74
|0,35
|56,11
|Papilon Savunma
|7,63
|-1,04
|Park Elek.Madencilik
|3,01
|-0,99
|24,90
|Parsan
|15,71
|1,88
|79,34
|Pegasus
|82,20
|-0,60
|258,64
|Peker GMYO
|3,00
|-4,15
|-63,52
|Penguen Gıda
|1,92
|-0,52
|77,78
|Pera GMYO
|0,95
|-2,06
|23,38
|Pergamon Dış Ticaret
|8,01
|2,04
|31,15
|Petkim
|3,63
|0,28
|-7,81
|Petrokent Turizm
|134,80
|-2,95
|96,22
|Pınar Et ve Un
|8,65
|-1,48
|94,96
|Pınar Su
|2,17
|-0,91
|73,60
|Pınar Süt
|13,02
|-1,44
|109,43
|Plastikkart
|9,15
|1,55
|238,89
|Polisan Holding
|3,01
|-1,95
|-0,16
|Politeknik Metal
|74,00
|-1,33
|111,03
|Prizma Press Matbaacılık
|3,97
|-0,50
|156,13
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.101,20
|0,25
|QNB Finans Fin. Kir.
|60,15
|-1,47
|784,56
|QNB Finansbank
|26,02
|4,25
|188,79
|Ral Yatırım Holding
|6,85
|-2,84
|272,28
|Ray Sigorta
|3,41
|-3,67
|145,32
|Reysaş GMYO
|4,08
|-4,23
|491,30
|Reysaş Lojistik
|3,46
|0,00
|367,57
|Rhea Girişim
|1,11
|-1,77
|68,18
|Rodrigo Tekstil
|1,83
|-0,54
|-3,68
|Royal Halı
|1,19
|1,71
|20,20
|RTA Laboratuvarları
|2,30
|-1,29
|41,68
|Sabancı Holding
|9,59
|-1,24
|32,59
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,02
|2,54
|30,30
|Salix Yatırım Holding
|6,02
|0,33
|56,36
|Sanel Mühendislik
|4,27
|0,00
|95,87
|Sanifoam Sünger
|4,03
|4,68
|222,40
|Sanko Pazarlama
|7,74
|6,32
|290,11
|Saray Matbaacılık
|1,56
|-4,88
|56,00
|Sarkuysan
|4,76
|2,81
|51,46
|Sasa Polyester
|7,45
|-1,32
|29,66
|Say Reklamcılık
|2,05
|-0,49
|118,09
|Sekuro Plastik
|4,54
|0,00
|53,38
|Selçuk Ecza Deposu
|6,04
|1,51
|122,18
|Selçuk Gıda
|2,25
|-0,44
|69,17
|Senkron Güvenlik
|2,84
|-1,73
|184,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,61
|-0,62
|-17,44
|Servet GMYO
|6,60
|-1,05
|41,49
|Seyitler Kimya
|6,32
|0,32
|64,16
|Silverline Endüstri
|2,05
|-0,49
|52,99
|Sinpaş GMYO
|0,81
|2,53
|118,92
|Smartiks Yazılım
|7,67
|-1,16
|Soda Sanayii
|5,96
|-1,00
|-11,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,55
|1,70
|72,12
|Söktaş
|2,27
|-0,44
|78,74
|Sönmez Filament
|4,77
|-2,25
|52,88
|Sönmez Pamuklu
|4,82
|-1,83
|54,49
|Sumaş Suni Tahta
|10,38
|3,80
|55,03
|Şeker Fin. Kir.
|4,41
|-1,78
|56,38
|Şekerbank
|1,22
|-1,61
|10,91
|Şişe Cam
|5,12
|0,59
|-6,61
|Şok Marketler
|9,96
|-0,40
|-7,35
|T. Halk Bankası
|5,68
|-1,05
|-19,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,34
|-2,76
|160,83
|T.S.K.B.
|1,12
|-2,61
|38,27
|T.Tuborg
|10,55
|-0,47
|32,97
|Taç Tarım Ürünleri
|3,12
|-0,95
|-38,34
|Tat Gıda
|6,05
|-1,47
|58,38
|TAV Havalimanları
|27,82
|1,46
|26,51
|Taze Kuru Gıda
|7,36
|-0,27
|8,24
|Tek-Art Turizm
|1,12
|1,82
|31,76
|Tekfen Holding
|18,55
|-0,75
|-5,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,64
|-4,96
|22,56
|Temapol Polimer Plastik
|4,99
|0,20
|63,07
|TGS Dış Ticaret
|4,56
|-2,56
|100,28
|Tofaş Oto. Fab.
|25,96
|1,80
|67,36
|Torunlar GMYO
|2,56
|-1,92
|69,54
|Trabzon Liman
|10,39
|-0,19
|51,05
|Trabzonspor Sportif
|2,43
|-12,27
|76,59
|Trakya Cam
|3,42
|0,29
|18,39
|Trend GMYO
|2,12
|-0,47
|66,93
|TSKB GMYO
|1,38
|5,34
|68,29
|Tuğçelik
|3,90
|0,26
|83,10
|Tukaş
|10,79
|-0,19
|550,00
|Turcas Petrol
|2,47
|-2,37
|75,18
|Turkcell
|13,76
|-0,36
|17,25
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,83
|0,52
|29,56
|Tüpraş
|124,20
|2,14
|19,04
|Türk Hava Yolları
|13,91
|-0,71
|-13,66
|Türk Prysmian Kablo
|2,43
|-3,95
|78,67
|Türk Telekom
|7,25
|-0,82
|85,90
|Türk Traktör
|50,85
|0,00
|45,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,54
|-0,80
|23,02
|Ufuk Yatırım
|2,68
|-1,47
|135,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,14
|-0,93
|87,72
|Ulusoy Elektrik
|25,26
|-0,47
|58,27
|Ulusoy Un Sanayi
|3,68
|-0,81
|76,92
|Umpaş Holding
|0,53
|8,16
|-3,64
|Uşak Seramik
|1,66
|-2,92
|49,55
|Utopya Turizm
|4,70
|2,84
|14,63
|Uzertaş Boya
|3,10
|8,01
|416,67
|Ülker Bisküvi
|21,70
|-2,34
|47,92
|Ünye Çimento
|5,35
|10,08
|59,91
|Vakıf Fin. Kir.
|2,57
|6,64
|80,48
|Vakıf GMYO
|2,45
|-2,78
|25,85
|Vakıf Yat. Ort.
|2,57
|0,39
|69,08
|Vakıflar Bankası
|5,12
|-0,58
|31,28
|Vakko Tekstil
|4,53
|0,22
|73,67
|Vanet Gıda
|1,44
|-0,69
|10,77
|Verusa Holding
|17,00
|0,18
|2,62
|Verusaturk Girisim
|4,75
|0,64
|54,09
|Vestel
|13,12
|0,54
|136,40
|Vestel Beyaz Eşya
|20,46
|1,49
|109,47
|Viking Kağıt
|1,82
|2,82
|65,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,47
|-0,80
|43,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|-1,22
|51,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,60
|1,08
|100,72
|Yataş
|6,45
|1,10
|44,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,60
|-0,62
|70,21
|Yeni Gimat GMYO
|13,61
|0,59
|89,54
|Yeşil GMYO
|0,53
|1,92
|96,30
|Yeşil Yapı
|0,52
|1,96
|100,00
|Yeşil Yatırım Holding
|11,10
|0,54
|15,26
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.882,00
|0,07
|31,06
|Yonga Mobilya
|7,55
|-3,21
|16,32
|Yükselen Çelik
|6,17
|2,32
|Yünsa
|10,40
|-3,70
|149,11
|Zorlu Enerji
|1,58
|0,00
|28,46
(Son)