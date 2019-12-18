Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 128.000,10 178,87 İş Bankası (B) 22.111,70 -3,86 622,56 İş Bankası (C) 6,17 0,33 36,20 İş Bankası (Kur.) 160.999,00 231,26 İş Fin.Kir. 3,33 -1,48 -28,08 İş Girişim 3,65 0,00 78,92 İş GMYO 1,28 -1,54 18,52 İş Y. Men. Değ. 4,28 -1,83 131,75 İş Yat. Ort. 1,61 0,00 118,12 İşbir Holding 420,00 0,00 205,69 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 12,73 -26,19 İttifak Holding 3,85 -0,26 86,29 İz Hayvancılık Tarım 4,53 4,14 -31,26 İzmir Demir Çelik 5,76 12,06 246,99 İzmir Fırça 1,79 -1,10 -13,53 Jantsa Jant Sanayi 55,95 -1,15 116,76 Kafein Yazılım 10,92 -1,18 58,54 Kapital Yat. Holding 2,24 -0,44 -21,95 Kaplamin 5,30 -0,93 47,22 Kardemir (A) 2,49 0,00 53,70 Kardemir (B) 2,50 0,81 53,50 Kardemir (D) 2,49 -0,40 27,96 Karel Elektronik 14,18 -3,60 240,05 Karsan Otomotiv 1,52 -0,65 27,81 Karsu Tekstil 2,85 -1,04 128,00 Karsusan Su Ürünleri San. 8,30 2,47 124,32 Kartonsan 380,00 0,53 19,13 Katmerciler Ekipman 3,74 1,36 24,31 Kent Gıda 135,70 2,03 14,03 Kerevitaş Gıda 3,13 0,00 73,89 Kervansaray Yat. Holding 0,58 -1,69 65,71 Kiler GMYO 3,63 5,83 107,43 Klimasan Klima 16,63 -0,36 328,62 Koç Holding 19,96 0,81 44,13 Konfrut Gıda 7,40 -1,07 54,94 Konya Çimento 265,00 0,34 48,88 Kordsa Teknik Tekstil 12,36 -2,14 30,64 Koza Altın 73,70 -1,27 43,66 Koza Madencilik 9,27 -1,70 28,39 Körfez GMYO 1,97 -1,99 61,48 Kristal Kola 1,55 -2,52 47,62 Kron Telekomünikasyon 12,09 -3,97 38,97 Kuştur Kuşadası Turizm 27,00 -10,00 96,94 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,58 -3,07 39,82 Kütahya Porselen 6,39 -3,33 40,44 Lider Faktoring 3,37 -2,60 49,78 Link Bilgisayar 17,79 1,02 113,82 Logo Yazılım 52,25 -3,42 92,52 Lokman Hekim Sağlık 5,44 5,84 22,22 Lüks Kadife 8,97 -2,71 84,95 Makina Takım 2,07 4,55 34,42 Mardin Çimento 5,37 -2,36 93,37 Marka Yatırım Holding 1,14 -2,56 83,87 Marmaris Altınyunus 60,00 12,46 241,69 Marshall 48,12 -0,78 90,80 Martı GMYO 0,94 -10,48 44,62 Martı Otel 0,88 -11,11 51,72 Mavi Giyim 49,86 1,38 54,75 Mazhar Zorlu Holding 8,00 0,13 109,97 Mega Polietilen 1,85 -2,12 -9,31 Menderes Tekstil 1,16 -2,52 61,11 Mensa 0,27 8,00 92,86 Merit Turizm 18,00 -2,70 200,50 Merko Gıda 1,00 0,00 -0,99 Metal Gayrimenkul 0,91 0,00 4,60 Metemtur Otelcilik 1,68 -1,75 60,00 Metro Holding 1,31 -0,76 72,37 Metro Petrol ve Tesisleri 1,93 1,58 75,45 Metro Yatırım Ortaklığı 6,04 14,83 411,86 Migros Ticaret 24,06 -1,31 61,48 Milpa 2,12 -0,47 48,32 Mistral GMYO 1,85 1,09 20,92 MLP Sağlık 16,00 3,23 49,53 MMC San. ve Tic. Yat. 0,91 0,00 -17,27 Mondi Tire Kutsan 3,41 -5,80 83,33 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,20 -3,48 Net Holding 2,24 -1,75 14,29 Netaş Telekom. 13,15 -0,38 103,56 Niğbaş Niğde Beton 5,49 -10,44 37,25 Nuh Çimento 11,92 -1,57 72,00 Nurol GMYO 3,49 0,00 66,19 Odaş Elektrik 2,26 7,11 60,51 Olmuksan-IP 6,42 -1,53 90,50 Orge Enerji Elektrik 4,98 2,05 59,62 Orma Orman Mahsulleri 2,86 -1,04 138,33 Osmanlı Menkul 3,68 0,82 113,95 Ostim Endüstriyel Yat 1,73 -1,70 60,19 Otokar 145,10 0,14 68,94 Oyak Yat. Ort. 2,28 -2,98 44,00 Oylum Sınai Yatırımlar 4,60 -4,37 350,98 Özak GMYO 2,32 -0,85 60,09 Özbal Çelik Boru 1,73 -1,70 25,36 Özderici GMYO 1,48 0,00 -37,02 Özerden Plastik 2,10 0,00 4,58 Panora GMYO 5,63 -1,92 53,12 Papilon Savunma 7,46 -2,23 Park Elek.Madencilik 2,96 -1,66 22,82 Parsan 15,48 -1,46 76,71 Pegasus 81,80 -0,49 256,89 Peker GMYO 2,96 -1,33 -64,01 Penguen Gıda 1,90 -1,04 75,93 Pera GMYO 0,92 -3,16 19,48 Pergamon Dış Ticaret 8,07 0,75 32,13 Petkim 3,60 -0,83 -8,57 Petrokent Turizm 131,60 -2,37 91,56 Pınar Et ve Un 8,69 0,46 95,86 Pınar Su 2,19 0,92 75,20 Pınar Süt 12,97 -0,38 108,62 Plastikkart 9,50 3,83 251,85 Polisan Holding 3,02 0,33 0,17 Politeknik Metal 74,00 0,00 111,03 Prizma Press Matbaacılık 3,90 -1,76 151,61 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.102,20 0,09 QNB Finans Fin. Kir. 69,15 14,96 916,91 QNB Finansbank 27,00 3,77 199,67 Ral Yatırım Holding 7,31 6,72 297,28 Ray Sigorta 3,42 0,29 146,04 Reysaş GMYO 4,02 -1,47 482,61 Reysaş Lojistik 3,32 -4,05 348,65 Rhea Girişim 1,12 0,90 69,70 Rodrigo Tekstil 1,80 -1,64 -5,26 Royal Halı 1,18 -0,84 19,19 RTA Laboratuvarları 2,23 -3,04 37,37 Sabancı Holding 9,52 -0,73 31,63 Safkar Ege Soğutmacılık 2,05 1,49 32,24 Salix Yatırım Holding 6,15 2,16 59,74 Sanel Mühendislik 4,20 -1,64 92,66 Sanifoam Sünger 4,63 14,89 270,40 Sanko Pazarlama 7,50 -3,10 278,01 Saray Matbaacılık 1,50 -3,85 50,00 Sarkuysan 4,63 -2,73 47,32 Sasa Polyester 7,58 1,74 31,92 Say Reklamcılık 2,09 1,95 122,34 Sekuro Plastik 4,40 -3,08 48,65 Selçuk Ecza Deposu 5,90 -2,32 117,03 Selçuk Gıda 2,18 -3,11 63,91 Senkron Güvenlik 2,75 -3,17 175,00 Serve Film Prodüksiyon 1,59 -1,24 -18,46 Servet GMYO 6,48 -1,82 38,92 Seyitler Kimya 6,35 0,47 64,94 Silverline Endüstri 2,03 -0,98 51,49 Sinpaş GMYO 0,81 0,00 118,92 Smartiks Yazılım 7,39 -3,65 Soda Sanayii 5,95 -0,17 -12,05 Sodaş Sodyum Sanayii 9,35 -2,09 68,51 Söktaş 2,21 -2,64 74,02 Sönmez Filament 4,68 -1,89 50,00 Sönmez Pamuklu 4,77 -1,04 52,88 Sumaş Suni Tahta 10,03 -3,37 49,80 Şeker Fin. Kir. 4,50 2,04 59,57 Şekerbank 1,20 -1,64 9,09 Şişe Cam 5,11 -0,20 -6,79 Şok Marketler 10,03 0,70 -6,70 T. Halk Bankası 5,69 0,18 -18,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,90 -3,25 152,36 T.S.K.B. 1,10 -1,79 35,80 T.Tuborg 10,77 2,09 35,74 Taç Tarım Ürünleri 3,23 3,53 -36,17 Tat Gıda 6,02 -0,50 57,59 TAV Havalimanları 28,74 3,31 30,69 Taze Kuru Gıda 7,35 -0,14 8,09 Tek-Art Turizm 1,09 -2,68 28,24 Tekfen Holding 18,17 -2,05 -7,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,77 3,57 26,94 Temapol Polimer Plastik 4,93 -1,20 61,11 TGS Dış Ticaret 4,50 -1,32 97,65 Tofaş Oto. Fab. 26,56 2,31 71,23 Torunlar GMYO 2,55 -0,39 68,87 Trabzon Liman 10,42 0,29 51,48 Trabzonspor Sportif 2,43 0,00 76,59 Trakya Cam 3,36 -1,75 16,31 Trend GMYO 2,09 -1,42 64,57 TSKB GMYO 1,36 -1,45 65,85 Tuğçelik 3,92 0,51 84,04 Tukaş 10,79 0,00 550,00 Turcas Petrol 2,46 -0,40 74,47 Turkcell 13,71 -0,36 16,83 Tümosan Motor ve Traktör 5,77 -1,03 28,22 Tüpraş 122,80 -1,13 17,70 Türk Hava Yolları 13,74 -1,22 -14,71 Türk Prysmian Kablo 2,44 0,41 79,40 Türk Telekom 7,14 -1,52 83,08 Türk Traktör 50,10 -1,47 43,55 Türker Proje Gayrimenkul 39,38 -0,40 22,53 Ufuk Yatırım 2,60 -2,99 128,07 Ulaşlar Turizm Yat. 2,18 1,87 91,23 Ulusoy Elektrik 25,14 -0,48 57,52 Ulusoy Un Sanayi 3,60 -2,17 73,08 Umpaş Holding 0,52 -1,89 -5,45 Uşak Seramik 1,70 2,41 53,15 Utopya Turizm 4,58 -2,55 11,71 Uzertaş Boya 3,33 7,42 455,00 Ülker Bisküvi 21,64 -0,28 47,51 Ünye Çimento 5,18 -3,18 54,83 Vakıf Fin. Kir. 2,39 -7,00 67,84 Vakıf GMYO 2,40 -2,04 23,28 Vakıf Yat. Ort. 2,45 -4,67 61,18 Vakıflar Bankası 5,09 -0,59 30,51 Vakko Tekstil 4,45 -1,77 70,60 Vanet Gıda 1,43 -0,69 10,00 Verusa Holding 17,01 0,06 2,68 Verusaturk Girisim 4,61 -2,95 49,55 Vestel 12,94 -1,37 133,15 Vestel Beyaz Eşya 20,30 -0,78 107,83 Viking Kağıt 1,79 -1,65 62,73 Yapı Kredi Koray GMYO 2,43 -1,62 41,28 Yapı ve Kredi Bank. 2,41 -0,41 50,63 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,60 0,00 100,72 Yataş 6,48 0,47 44,97 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,55 -3,13 64,89 Yeni Gimat GMYO 13,67 0,44 90,38 Yeşil GMYO 0,54 1,89 100,00 Yeşil Yapı 0,53 1,92 103,85 Yeşil Yatırım Holding 11,25 1,35 16,82 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.880,40 -0,06 30,99 Yonga Mobilya 7,15 -5,30 10,16 Yükselen Çelik 6,05 -1,94 Yünsa 10,12 -2,69 142,40 Zorlu Enerji 1,57 -0,63 27,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)