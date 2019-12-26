Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 144.200,00 214,16 İş Bankası (B) 23.860,20 0,46 679,69 İş Bankası (C) 6,30 -0,32 39,07 İş Bankası (Kur.) 160.701,00 230,65 İş Fin.Kir. 3,95 12,54 -14,69 İş Girişim 3,77 0,80 84,80 İş GMYO 1,36 0,74 25,93 İş Y. Men. Değ. 4,47 -0,89 142,04 İş Yat. Ort. 1,71 1,79 131,67 İşbir Holding 444,00 0,23 223,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 -1,61 -27,38 İttifak Holding 3,85 -2,53 86,29 İz Hayvancılık Tarım 4,35 -1,14 -33,99 İzmir Demir Çelik 7,35 6,21 342,77 İzmir Fırça 1,73 0,00 -16,43 Jantsa Jant Sanayi 57,80 0,09 123,93 Kafein Yazılım 12,04 7,60 74,80 Kapital Yat. Holding 2,19 -0,90 -23,69 Kaplamin 5,45 2,83 51,39 Kardemir (A) 2,54 -0,78 56,78 Kardemir (B) 2,53 -1,17 55,35 Kardemir (D) 2,54 -0,78 30,53 Karel Elektronik 14,69 -0,34 252,28 Karsan Otomotiv 1,63 -1,21 37,06 Karsu Tekstil 3,08 0,00 146,40 Karsusan Su Ürünleri San. 8,80 -2,87 137,84 Kartonsan 384,00 -0,41 20,38 Katmerciler Ekipman 3,76 -1,31 24,97 Kent Gıda 156,80 12,89 31,76 Kerevitaş Gıda 3,15 -1,56 75,00 Kervansaray Yat. Holding 0,56 9,80 60,00 Kiler GMYO 4,38 20,00 150,29 Klimasan Klima 18,01 -0,66 364,18 Koç Holding 19,97 0,30 44,20 Konfrut Gıda 7,64 0,39 59,97 Konya Çimento 270,00 1,31 51,69 Kordsa Teknik Tekstil 12,69 -1,01 34,13 Koza Altın 75,45 -0,07 47,08 Koza Madencilik 10,25 -2,66 41,97 Körfez GMYO 2,11 -1,40 72,95 Kristal Kola 1,55 -1,27 47,62 Kron Telekomünikasyon 13,11 2,02 50,69 Kuştur Kuşadası Turizm 25,50 -1,92 86,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,69 1,81 49,56 Kütahya Porselen 6,58 2,81 44,62 Lider Faktoring 3,74 -2,86 66,22 Link Bilgisayar 19,11 5,23 129,69 Logo Yazılım 56,50 3,67 108,18 Lokman Hekim Sağlık 5,55 -0,36 24,69 Lüks Kadife 8,73 -1,69 80,00 Makina Takım 1,91 -1,04 24,03 Mardin Çimento 5,55 1,46 99,85 Marka Yatırım Holding 1,19 1,71 91,94 Marmaris Altınyunus 62,30 -1,42 254,78 Marshall 47,24 -0,76 87,31 Martı GMYO 0,99 -1,00 52,31 Martı Otel 0,88 -1,12 51,72 Mavi Giyim 56,50 2,26 75,36 Mazhar Zorlu Holding 11,07 2,50 190,55 Mega Polietilen 1,97 1,03 -3,43 Menderes Tekstil 1,39 -2,11 93,06 Mensa 0,36 2,86 157,14 Merit Turizm 18,47 0,38 208,35 Merko Gıda 1,06 -2,75 4,95 Metal Gayrimenkul 0,90 -1,10 3,45 Metemtur Otelcilik 1,72 -0,58 63,81 Metro Holding 1,38 -1,43 81,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,91 -1,04 73,64 Metro Yatırım Ortaklığı 7,00 -5,41 493,22 Migros Ticaret 24,60 0,08 65,10 Milpa 2,16 -1,37 51,12 Mistral GMYO 1,88 -2,08 22,88 MLP Sağlık 16,05 -0,93 50,00 MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 9,09 -1,82 Mondi Tire Kutsan 3,71 8,48 99,46 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,95 -1,65 Net Holding 2,64 1,93 34,69 Netaş Telekom. 13,26 -0,67 105,26 Niğbaş Niğde Beton 5,70 3,07 42,50 Nuh Çimento 11,90 -1,49 71,71 Nurol GMYO 3,57 -1,11 70,00 Odaş Elektrik 2,17 4,83 54,11 Olmuksan-IP 6,22 0,48 84,57 Orge Enerji Elektrik 4,85 -0,61 55,45 Orma Orman Mahsulleri 2,80 0,00 133,33 Osmanlı Menkul 4,12 3,26 139,53 Ostim Endüstriyel Yat 1,77 1,14 63,89 Otokar 155,10 0,39 80,58 Oyak Yat. Ort. 2,32 -0,85 46,53 Oylum Sınai Yatırımlar 5,16 1,57 405,88 Özak GMYO 2,56 0,79 76,65 Özbal Çelik Boru 1,64 0,61 18,84 Özderici GMYO 1,55 1,31 -34,04 Özerden Plastik 2,13 0,47 6,07 Panora GMYO 5,71 0,53 55,30 Papilon Savunma 8,02 -0,99 Park Elek.Madencilik 3,05 -0,65 26,56 Parsan 16,25 3,57 85,50 Pegasus 84,70 0,06 269,55 Peker GMYO 3,00 0,33 -63,52 Penguen Gıda 1,96 0,00 81,48 Pera GMYO 0,93 -1,06 20,78 Pergamon Dış Ticaret 8,00 -1,60 30,99 Petkim 3,73 -0,27 -5,27 Petrokent Turizm 127,80 -1,69 86,03 Pınar Et ve Un 8,90 1,14 100,59 Pınar Su 2,26 -0,88 80,80 Pınar Süt 12,93 -1,15 107,98 Plastikkart 9,66 1,26 257,78 Polisan Holding 3,05 -1,93 1,17 Politeknik Metal 75,70 2,44 115,87 Prizma Press Matbaacılık 3,95 -0,75 154,84 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.106,80 0,00 QNB Finans Fin. Kir. 128,30 14,96 1786,76 QNB Finansbank 43,24 15,00 379,91 Ral Yatırım Holding 6,68 -0,30 263,04 Ray Sigorta 3,40 0,00 144,60 Reysaş GMYO 4,70 0,64 581,16 Reysaş Lojistik 4,25 2,91 474,32 Rhea Girişim 1,21 0,00 83,33 Rodrigo Tekstil 1,84 -0,54 -3,16 Royal Halı 1,21 1,68 22,22 RTA Laboratuvarları 2,31 -0,86 42,29 Sabancı Holding 9,52 -0,10 31,63 Safkar Ege Soğutmacılık 2,01 0,00 29,66 Salix Yatırım Holding 6,50 1,72 68,83 Sanel Mühendislik 4,01 -0,74 83,94 Sanifoam Sünger 4,62 0,87 269,60 Sanko Pazarlama 7,36 -1,47 270,95 Saray Matbaacılık 1,48 0,00 48,00 Sarkuysan 4,95 3,13 57,50 Sasa Polyester 7,60 -1,55 32,27 Say Reklamcılık 2,10 -0,47 123,40 Sekuro Plastik 5,23 -3,15 76,69 Selçuk Ecza Deposu 6,00 -0,17 120,71 Selçuk Gıda 2,09 6,09 57,14 Senkron Güvenlik 2,72 0,00 172,00 Serve Film Prodüksiyon 1,60 -1,84 -17,95 Servet GMYO 7,87 -0,38 68,72 Seyitler Kimya 6,50 0,00 68,83 Silverline Endüstri 2,23 -0,45 66,42 Sinpaş GMYO 0,96 1,05 159,46 Smartiks Yazılım 11,35 19,98 Soda Sanayii 6,17 0,00 -8,80 Sodaş Sodyum Sanayii 9,69 0,10 74,64 Söktaş 2,50 0,40 96,85 Sönmez Filament 4,80 -0,62 53,85 Sönmez Pamuklu 4,83 -1,63 54,81 Sumaş Suni Tahta 9,83 -1,50 46,81 Şeker Fin. Kir. 5,06 0,20 79,43 Şekerbank 1,25 0,00 13,64 Şişe Cam 5,30 -1,30 -3,33 Şok Marketler 10,22 -0,10 -4,93 T. Halk Bankası 5,89 -0,34 -16,10 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,50 -2,15 167,66 T.S.K.B. 1,15 0,88 41,98 T.Tuborg 12,46 0,24 57,04 Taç Tarım Ürünleri 3,10 -0,96 -38,74 Tat Gıda 6,20 -1,27 62,30 TAV Havalimanları 29,74 1,64 35,24 Taze Kuru Gıda 7,05 -0,70 3,68 Tek-Art Turizm 1,26 3,28 48,24 Tekfen Holding 19,00 -0,94 -3,21 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,77 -1,82 26,94 Temapol Polimer Plastik 5,10 -0,78 66,67 TGS Dış Ticaret 4,65 -1,27 104,23 Tofaş Oto. Fab. 27,02 1,89 74,19 Torunlar GMYO 2,71 1,12 79,47 Trabzon Liman 10,75 -1,10 56,28 Trabzonspor Sportif 2,48 -1,98 80,22 Trakya Cam 3,53 -0,84 22,19 Trend GMYO 2,19 -1,79 72,44 TSKB GMYO 1,34 0,00 63,41 Tuğçelik 4,06 -2,17 90,61 Tukaş 11,75 2,17 607,83 Turcas Petrol 2,63 0,38 86,52 Turkcell 13,95 0,87 18,87 Tümosan Motor ve Traktör 6,74 -1,89 49,78 Tüpraş 127,70 1,19 22,39 Türk Hava Yolları 13,96 -0,07 -13,35 Türk Prysmian Kablo 2,59 2,37 90,43 Türk Telekom 7,40 0,00 89,74 Türk Traktör 54,60 1,30 56,45 Türker Proje Gayrimenkul 40,50 2,32 26,01 Ufuk Yatırım 2,63 -1,50 130,70 Ulaşlar Turizm Yat. 2,19 2,82 92,11 Ulusoy Elektrik 26,94 5,73 68,80 Ulusoy Un Sanayi 3,81 -1,04 83,17 Umpaş Holding 0,52 4,00 -5,45 Uşak Seramik 1,70 0,00 53,15 Utopya Turizm 4,68 0,21 14,15 Uzertaş Boya 2,44 -3,56 306,67 Ülker Bisküvi 23,52 1,03 60,33 Ünye Çimento 4,96 0,20 48,25 Vakıf Fin. Kir. 2,51 -1,18 76,26 Vakıf GMYO 2,39 0,00 22,77 Vakıf Yat. Ort. 2,38 0,00 56,58 Vakıflar Bankası 5,13 -0,39 31,54 Vakko Tekstil 4,56 -0,65 74,82 Vanet Gıda 1,42 0,71 9,23 Verusa Holding 18,02 0,22 8,78 Verusaturk Girisim 5,21 0,39 69,02 Vestel 13,86 -3,21 149,73 Vestel Beyaz Eşya 21,60 -0,28 121,14 Viking Kağıt 1,85 2,21 68,18 Yapı Kredi Koray GMYO 2,47 3,78 43,60 Yapı ve Kredi Bank. 2,45 0,41 53,13 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,81 1,04 108,24 Yataş 6,88 -0,15 53,91 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,65 -1,79 75,53 Yeni Gimat GMYO 13,00 -0,76 81,05 Yeşil GMYO 0,57 -1,72 111,11 Yeşil Yapı 0,58 3,57 123,08 Yeşil Yatırım Holding 11,15 -0,98 15,78 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.789,90 -2,00 26,87 Yonga Mobilya 7,44 -0,13 14,63 Yükselen Çelik 6,22 -1,27 Yünsa 9,99 -1,09 139,29 Zorlu Enerji 1,70 -1,73 38,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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