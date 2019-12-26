Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 144.200,00 214,16
İş Bankası (B) 23.860,20 0,46 679,69
İş Bankası (C) 6,30 -0,32 39,07
İş Bankası (Kur.) 160.701,00 230,65
İş Fin.Kir. 3,95 12,54 -14,69
İş Girişim 3,77 0,80 84,80
İş GMYO 1,36 0,74 25,93
İş Y. Men. Değ. 4,47 -0,89 142,04
İş Yat. Ort. 1,71 1,79 131,67
İşbir Holding 444,00 0,23 223,16
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 -1,61 -27,38
İttifak Holding 3,85 -2,53 86,29
İz Hayvancılık Tarım 4,35 -1,14 -33,99
İzmir Demir Çelik 7,35 6,21 342,77
İzmir Fırça 1,73 0,00 -16,43
Jantsa Jant Sanayi 57,80 0,09 123,93
Kafein Yazılım 12,04 7,60 74,80
Kapital Yat. Holding 2,19 -0,90 -23,69
Kaplamin 5,45 2,83 51,39
Kardemir (A) 2,54 -0,78 56,78
Kardemir (B) 2,53 -1,17 55,35
Kardemir (D) 2,54 -0,78 30,53
Karel Elektronik 14,69 -0,34 252,28
Karsan Otomotiv 1,63 -1,21 37,06
Karsu Tekstil 3,08 0,00 146,40
Karsusan Su Ürünleri San. 8,80 -2,87 137,84
Kartonsan 384,00 -0,41 20,38
Katmerciler Ekipman 3,76 -1,31 24,97
Kent Gıda 156,80 12,89 31,76
Kerevitaş Gıda 3,15 -1,56 75,00
Kervansaray Yat. Holding 0,56 9,80 60,00
Kiler GMYO 4,38 20,00 150,29
Klimasan Klima 18,01 -0,66 364,18
Koç Holding 19,97 0,30 44,20
Konfrut Gıda 7,64 0,39 59,97
Konya Çimento 270,00 1,31 51,69
Kordsa Teknik Tekstil 12,69 -1,01 34,13
Koza Altın 75,45 -0,07 47,08
Koza Madencilik 10,25 -2,66 41,97
Körfez GMYO 2,11 -1,40 72,95
Kristal Kola 1,55 -1,27 47,62
Kron Telekomünikasyon 13,11 2,02 50,69
Kuştur Kuşadası Turizm 25,50 -1,92 86,00
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,69 1,81 49,56
Kütahya Porselen 6,58 2,81 44,62
Lider Faktoring 3,74 -2,86 66,22
Link Bilgisayar 19,11 5,23 129,69
Logo Yazılım 56,50 3,67 108,18
Lokman Hekim Sağlık 5,55 -0,36 24,69
Lüks Kadife 8,73 -1,69 80,00
Makina Takım 1,91 -1,04 24,03
Mardin Çimento 5,55 1,46 99,85
Marka Yatırım Holding 1,19 1,71 91,94
Marmaris Altınyunus 62,30 -1,42 254,78
Marshall 47,24 -0,76 87,31
Martı GMYO 0,99 -1,00 52,31
Martı Otel 0,88 -1,12 51,72
Mavi Giyim 56,50 2,26 75,36
Mazhar Zorlu Holding 11,07 2,50 190,55
Mega Polietilen 1,97 1,03 -3,43
Menderes Tekstil 1,39 -2,11 93,06
Mensa 0,36 2,86 157,14
Merit Turizm 18,47 0,38 208,35
Merko Gıda 1,06 -2,75 4,95
Metal Gayrimenkul 0,90 -1,10 3,45
Metemtur Otelcilik 1,72 -0,58 63,81
Metro Holding 1,38 -1,43 81,58
Metro Petrol ve Tesisleri 1,91 -1,04 73,64
Metro Yatırım Ortaklığı 7,00 -5,41 493,22
Migros Ticaret 24,60 0,08 65,10
Milpa 2,16 -1,37 51,12
Mistral GMYO 1,88 -2,08 22,88
MLP Sağlık 16,05 -0,93 50,00
MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 9,09 -1,82
Mondi Tire Kutsan 3,71 8,48 99,46
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,95 -1,65
Net Holding 2,64 1,93 34,69
Netaş Telekom. 13,26 -0,67 105,26
Niğbaş Niğde Beton 5,70 3,07 42,50
Nuh Çimento 11,90 -1,49 71,71
Nurol GMYO 3,57 -1,11 70,00
Odaş Elektrik 2,17 4,83 54,11
Olmuksan-IP 6,22 0,48 84,57
Orge Enerji Elektrik 4,85 -0,61 55,45
Orma Orman Mahsulleri 2,80 0,00 133,33
Osmanlı Menkul 4,12 3,26 139,53
Ostim Endüstriyel Yat 1,77 1,14 63,89
Otokar 155,10 0,39 80,58
Oyak Yat. Ort. 2,32 -0,85 46,53
Oylum Sınai Yatırımlar 5,16 1,57 405,88
Özak GMYO 2,56 0,79 76,65
Özbal Çelik Boru 1,64 0,61 18,84
Özderici GMYO 1,55 1,31 -34,04
Özerden Plastik 2,13 0,47 6,07
Panora GMYO 5,71 0,53 55,30
Papilon Savunma 8,02 -0,99
Park Elek.Madencilik 3,05 -0,65 26,56
Parsan 16,25 3,57 85,50
Pegasus 84,70 0,06 269,55
Peker GMYO 3,00 0,33 -63,52
Penguen Gıda 1,96 0,00 81,48
Pera GMYO 0,93 -1,06 20,78
Pergamon Dış Ticaret 8,00 -1,60 30,99
Petkim 3,73 -0,27 -5,27
Petrokent Turizm 127,80 -1,69 86,03
Pınar Et ve Un 8,90 1,14 100,59
Pınar Su 2,26 -0,88 80,80
Pınar Süt 12,93 -1,15 107,98
Plastikkart 9,66 1,26 257,78
Polisan Holding 3,05 -1,93 1,17
Politeknik Metal 75,70 2,44 115,87
Prizma Press Matbaacılık 3,95 -0,75 154,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.106,80 0,00
QNB Finans Fin. Kir. 128,30 14,96 1786,76
QNB Finansbank 43,24 15,00 379,91
Ral Yatırım Holding 6,68 -0,30 263,04
Ray Sigorta 3,40 0,00 144,60
Reysaş GMYO 4,70 0,64 581,16
Reysaş Lojistik 4,25 2,91 474,32
Rhea Girişim 1,21 0,00 83,33
Rodrigo Tekstil 1,84 -0,54 -3,16
Royal Halı 1,21 1,68 22,22
RTA Laboratuvarları 2,31 -0,86 42,29
Sabancı Holding 9,52 -0,10 31,63
Safkar Ege Soğutmacılık 2,01 0,00 29,66
Salix Yatırım Holding 6,50 1,72 68,83
Sanel Mühendislik 4,01 -0,74 83,94
Sanifoam Sünger 4,62 0,87 269,60
Sanko Pazarlama 7,36 -1,47 270,95
Saray Matbaacılık 1,48 0,00 48,00
Sarkuysan 4,95 3,13 57,50
Sasa Polyester 7,60 -1,55 32,27
Say Reklamcılık 2,10 -0,47 123,40
Sekuro Plastik 5,23 -3,15 76,69
Selçuk Ecza Deposu 6,00 -0,17 120,71
Selçuk Gıda 2,09 6,09 57,14
Senkron Güvenlik 2,72 0,00 172,00
Serve Film Prodüksiyon 1,60 -1,84 -17,95
Servet GMYO 7,87 -0,38 68,72
Seyitler Kimya 6,50 0,00 68,83
Silverline Endüstri 2,23 -0,45 66,42
Sinpaş GMYO 0,96 1,05 159,46
Smartiks Yazılım 11,35 19,98
Soda Sanayii 6,17 0,00 -8,80
Sodaş Sodyum Sanayii 9,69 0,10 74,64
Söktaş 2,50 0,40 96,85
Sönmez Filament 4,80 -0,62 53,85
Sönmez Pamuklu 4,83 -1,63 54,81
Sumaş Suni Tahta 9,83 -1,50 46,81
Şeker Fin. Kir. 5,06 0,20 79,43
Şekerbank 1,25 0,00 13,64
Şişe Cam 5,30 -1,30 -3,33
Şok Marketler 10,22 -0,10 -4,93
T. Halk Bankası 5,89 -0,34 -16,10
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,50 -2,15 167,66
T.S.K.B. 1,15 0,88 41,98
T.Tuborg 12,46 0,24 57,04
Taç Tarım Ürünleri 3,10 -0,96 -38,74
Tat Gıda 6,20 -1,27 62,30
TAV Havalimanları 29,74 1,64 35,24
Taze Kuru Gıda 7,05 -0,70 3,68
Tek-Art Turizm 1,26 3,28 48,24
Tekfen Holding 19,00 -0,94 -3,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,77 -1,82 26,94
Temapol Polimer Plastik 5,10 -0,78 66,67
TGS Dış Ticaret 4,65 -1,27 104,23
Tofaş Oto. Fab. 27,02 1,89 74,19
Torunlar GMYO 2,71 1,12 79,47
Trabzon Liman 10,75 -1,10 56,28
Trabzonspor Sportif 2,48 -1,98 80,22
Trakya Cam 3,53 -0,84 22,19
Trend GMYO 2,19 -1,79 72,44
TSKB GMYO 1,34 0,00 63,41
Tuğçelik 4,06 -2,17 90,61
Tukaş 11,75 2,17 607,83
Turcas Petrol 2,63 0,38 86,52
Turkcell 13,95 0,87 18,87
Tümosan Motor ve Traktör 6,74 -1,89 49,78
Tüpraş 127,70 1,19 22,39
Türk Hava Yolları 13,96 -0,07 -13,35
Türk Prysmian Kablo 2,59 2,37 90,43
Türk Telekom 7,40 0,00 89,74
Türk Traktör 54,60 1,30 56,45
Türker Proje Gayrimenkul 40,50 2,32 26,01
Ufuk Yatırım 2,63 -1,50 130,70
Ulaşlar Turizm Yat. 2,19 2,82 92,11
Ulusoy Elektrik 26,94 5,73 68,80
Ulusoy Un Sanayi 3,81 -1,04 83,17
Umpaş Holding 0,52 4,00 -5,45
Uşak Seramik 1,70 0,00 53,15
Utopya Turizm 4,68 0,21 14,15
Uzertaş Boya 2,44 -3,56 306,67
Ülker Bisküvi 23,52 1,03 60,33
Ünye Çimento 4,96 0,20 48,25
Vakıf Fin. Kir. 2,51 -1,18 76,26
Vakıf GMYO 2,39 0,00 22,77
Vakıf Yat. Ort. 2,38 0,00 56,58
Vakıflar Bankası 5,13 -0,39 31,54
Vakko Tekstil 4,56 -0,65 74,82
Vanet Gıda 1,42 0,71 9,23
Verusa Holding 18,02 0,22 8,78
Verusaturk Girisim 5,21 0,39 69,02
Vestel 13,86 -3,21 149,73
Vestel Beyaz Eşya 21,60 -0,28 121,14
Viking Kağıt 1,85 2,21 68,18
Yapı Kredi Koray GMYO 2,47 3,78 43,60
Yapı ve Kredi Bank. 2,45 0,41 53,13
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,81 1,04 108,24
Yataş 6,88 -0,15 53,91
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,65 -1,79 75,53
Yeni Gimat GMYO 13,00 -0,76 81,05
Yeşil GMYO 0,57 -1,72 111,11
Yeşil Yapı 0,58 3,57 123,08
Yeşil Yatırım Holding 11,15 -0,98 15,78
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.789,90 -2,00 26,87
Yonga Mobilya 7,44 -0,13 14,63
Yükselen Çelik 6,22 -1,27
Yünsa 9,99 -1,09 139,29
Zorlu Enerji 1,70 -1,73 38,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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