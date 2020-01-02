Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|176.500,10
|6,43
|6,43
|İş Bankası (B)
|31.500,10
|4,37
|4,37
|İş Bankası (C)
|6,52
|1,72
|1,72
|İş Bankası (Kur.)
|209.999,00
|8,86
|İş Fin.Kir.
|4,03
|6,05
|6,05
|İş Girişim
|3,83
|0,79
|0,79
|İş GMYO
|1,80
|2,27
|2,27
|İş Y. Men. Değ.
|4,59
|2,00
|2,00
|İş Yat. Ort.
|1,81
|-1,63
|-1,63
|İşbir Holding
|444,70
|3,42
|3,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,67
|8,06
|8,06
|İttifak Holding
|3,80
|2,15
|2,15
|İz Hayvancılık Tarım
|4,25
|0,24
|0,24
|İzmir Demir Çelik
|8,60
|5,01
|5,01
|İzmir Fırça
|1,80
|0,00
|0,00
|Jantsa Jant Sanayi
|60,00
|2,92
|2,92
|Kafein Yazılım
|11,21
|0,63
|0,63
|Kapital Yat. Holding
|2,52
|4,13
|4,13
|Kaplamin
|5,43
|-2,16
|-2,16
|Kardemir (A)
|2,74
|3,40
|3,40
|Kardemir (B)
|2,74
|3,79
|3,79
|Kardemir (D)
|2,74
|3,01
|3,01
|Karel Elektronik
|14,71
|1,24
|1,24
|Karsan Otomotiv
|1,58
|0,00
|0,00
|Karsu Tekstil
|3,06
|-5,56
|-5,56
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,50
|1,17
|1,17
|Kartonsan
|398,00
|2,08
|2,08
|Katmerciler Ekipman
|3,94
|2,60
|2,60
|Kent Gıda
|178,90
|1,76
|1,76
|Kerevitaş Gıda
|3,32
|1,84
|1,84
|Kervansaray Yat. Holding
|0,54
|-1,82
|-1,82
|Kiler GMYO
|3,58
|-5,54
|-5,54
|Klimasan Klima
|21,34
|-3,35
|-3,35
|Koç Holding
|20,38
|0,30
|0,30
|Konfrut Gıda
|7,83
|0,13
|0,13
|Konya Çimento
|272,00
|0,26
|0,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,02
|-0,46
|-0,46
|Koza Altın
|76,50
|3,31
|3,31
|Koza Madencilik
|10,72
|6,88
|6,88
|Körfez GMYO
|2,30
|-3,77
|-3,77
|Kristal Kola
|1,57
|3,97
|3,97
|Kron Telekomünikasyon
|12,90
|1,42
|1,42
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,50
|7,59
|7,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,67
|1,21
|1,21
|Kütahya Porselen
|7,07
|6,80
|6,80
|Lider Faktoring
|3,74
|1,91
|1,91
|Link Bilgisayar
|18,12
|-0,17
|-0,17
|Logo Yazılım
|60,80
|0,00
|0,00
|Lokman Hekim Sağlık
|5,89
|1,90
|1,90
|Lüks Kadife
|8,58
|-0,69
|-0,69
|Makina Takım
|1,95
|3,72
|3,72
|Mardin Çimento
|5,84
|-1,35
|-1,35
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|1,69
|1,69
|Marmaris Altınyunus
|74,40
|4,79
|4,79
|Marshall
|47,44
|-0,21
|-0,21
|Martı GMYO
|1,07
|5,94
|5,94
|Martı Otel
|0,96
|5,49
|5,49
|Mavi Giyim
|57,45
|-0,78
|-0,78
|Mazhar Zorlu Holding
|12,22
|1,08
|1,08
|Mega Polietilen
|2,17
|-1,36
|-1,36
|Menderes Tekstil
|1,29
|-1,53
|-1,53
|Mensa
|0,30
|-6,25
|-6,25
|Merit Turizm
|20,20
|3,91
|3,91
|Merko Gıda
|1,07
|1,90
|1,90
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|-1,10
|-1,10
|Metemtur Otelcilik
|1,81
|1,69
|1,69
|Metro Holding
|1,38
|0,00
|0,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,01
|2,55
|2,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|7,50
|-7,64
|-7,64
|Migros Ticaret
|24,68
|1,90
|1,90
|Milpa
|2,20
|0,46
|0,46
|Mistral GMYO
|1,90
|0,53
|0,53
|MLP Sağlık
|16,06
|0,37
|0,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,19
|4,39
|4,39
|Mondi Tire Kutsan
|4,17
|0,72
|0,72
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,53
|-1,49
|-1,49
|Net Holding
|2,60
|0,00
|0,00
|Netaş Telekom.
|13,74
|5,21
|5,21
|Niğbaş Niğde Beton
|5,50
|-11,29
|-11,29
|Nuh Çimento
|11,87
|-0,08
|-0,08
|Nurol GMYO
|3,61
|1,12
|1,12
|Odaş Elektrik
|2,17
|3,33
|3,33
|Olmuksan-IP
|6,55
|4,30
|4,30
|Orge Enerji Elektrik
|4,99
|0,60
|0,60
|Orma Orman Mahsulleri
|2,78
|0,72
|0,72
|Osmanlı Menkul
|4,01
|-4,52
|-4,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,70
|1,19
|1,19
|Otokar
|161,00
|1,26
|1,26
|Oyak Yat. Ort.
|2,34
|0,43
|0,43
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,03
|-1,18
|-1,18
|Özak GMYO
|2,63
|2,33
|2,33
|Özbal Çelik Boru
|1,68
|0,60
|0,60
|Özderici GMYO
|1,60
|1,91
|1,91
|Özerden Plastik
|2,27
|-0,44
|-0,44
|Panora GMYO
|6,17
|-0,48
|-0,48
|Papilon Savunma
|7,89
|1,81
|1,81
|Park Elek.Madencilik
|3,09
|1,31
|1,31
|Parsan
|17,41
|2,77
|2,77
|Pegasus
|86,00
|-0,46
|-0,46
|Peker GMYO
|3,15
|0,64
|0,64
|Penguen Gıda
|2,11
|1,93
|1,93
|Pera GMYO
|0,95
|1,06
|1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|8,06
|0,50
|0,50
|Petkim
|3,91
|2,62
|2,62
|Petrokent Turizm
|129,80
|1,33
|1,33
|Pınar Et ve Un
|9,29
|1,31
|1,31
|Pınar Su
|2,38
|2,59
|2,59
|Pınar Süt
|13,06
|3,08
|3,08
|Plastikkart
|9,62
|3,78
|3,78
|Polisan Holding
|3,09
|1,98
|1,98
|Politeknik Metal
|75,00
|-2,60
|-2,60
|Prizma Press Matbaacılık
|4,60
|6,98
|6,98
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.162,30
|4,92
|4,92
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,00
|0,70
|0,70
|QNB Finansbank
|36,50
|-2,67
|-2,67
|Ral Yatırım Holding
|6,60
|-2,94
|-2,94
|Ray Sigorta
|3,41
|-0,29
|-0,29
|Reysaş GMYO
|4,63
|0,87
|0,87
|Reysaş Lojistik
|4,59
|4,79
|4,79
|Rhea Girişim
|1,20
|0,84
|0,84
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|0,00
|0,00
|Royal Halı
|1,35
|-1,46
|-1,46
|RTA Laboratuvarları
|2,32
|0,00
|0,00
|Sabancı Holding
|9,90
|3,77
|3,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,19
|0,46
|0,46
|Salix Yatırım Holding
|7,76
|7,63
|7,63
|Sanel Mühendislik
|4,00
|-1,23
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|5,65
|13,00
|13,00
|Sanko Pazarlama
|7,72
|-0,26
|-0,26
|Saray Matbaacılık
|1,72
|-3,91
|-3,91
|Sarkuysan
|4,82
|-0,21
|-0,21
|Sasa Polyester
|7,90
|2,20
|2,20
|Say Reklamcılık
|2,24
|0,00
|0,00
|Sekuro Plastik
|5,34
|-0,37
|-0,37
|Selçuk Ecza Deposu
|6,08
|-0,33
|-0,33
|Selçuk Gıda
|1,73
|0,58
|0,58
|Senkron Güvenlik
|2,74
|0,37
|0,37
|Serve Film Prodüksiyon
|1,59
|0,00
|0,00
|Servet GMYO
|8,94
|5,18
|5,18
|Seyitler Kimya
|6,83
|0,59
|0,59
|Silverline Endüstri
|2,18
|0,93
|0,93
|Sinpaş GMYO
|1,13
|-2,59
|-2,59
|Smartiks Yazılım
|9,69
|-1,22
|-1,22
|Soda Sanayii
|6,26
|1,29
|1,29
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,75
|-0,20
|-0,20
|Söktaş
|2,67
|0,75
|0,75
|Sönmez Filament
|4,99
|2,25
|2,25
|Sönmez Pamuklu
|4,98
|1,22
|1,22
|Sumaş Suni Tahta
|9,81
|-0,91
|-0,91
|Şeker Fin. Kir.
|4,84
|1,26
|1,26
|Şekerbank
|1,36
|3,82
|3,82
|Şişe Cam
|5,33
|1,14
|1,14
|Şok Marketler
|10,78
|0,19
|0,19
|T. Halk Bankası
|6,13
|3,72
|3,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,04
|1,01
|1,01
|T.S.K.B.
|1,21
|0,00
|0,00
|T.Tuborg
|11,96
|0,50
|0,50
|Taç Tarım Ürünleri
|3,12
|0,00
|0,00
|Tat Gıda
|6,75
|7,31
|7,31
|TAV Havalimanları
|29,26
|0,27
|0,27
|Taze Kuru Gıda
|7,13
|-1,52
|-1,52
|Tek-Art Turizm
|1,29
|2,38
|2,38
|Tekfen Holding
|19,62
|1,55
|1,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,04
|20,00
|20,00
|Temapol Polimer Plastik
|5,26
|0,77
|0,77
|TGS Dış Ticaret
|4,66
|-0,21
|-0,21
|Tofaş Oto. Fab.
|26,88
|0,07
|0,07
|Torunlar GMYO
|2,77
|0,73
|0,73
|Trabzon Liman
|10,68
|0,19
|0,19
|Trabzonspor Sportif
|2,26
|5,12
|5,12
|Trakya Cam
|3,54
|1,14
|1,14
|Trend GMYO
|2,26
|2,73
|2,73
|TSKB GMYO
|1,36
|1,49
|1,49
|Tuğçelik
|4,04
|2,28
|2,28
|Tukaş
|12,34
|-0,08
|-0,08
|Turcas Petrol
|2,85
|6,74
|6,74
|Turkcell
|14,07
|1,96
|1,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,46
|0,78
|0,78
|Tüpraş
|128,00
|0,95
|0,95
|Türk Hava Yolları
|14,84
|2,63
|2,63
|Türk Prysmian Kablo
|2,61
|0,38
|0,38
|Türk Telekom
|7,41
|0,54
|0,54
|Türk Traktör
|56,00
|1,08
|1,08
|Türker Proje Gayrimenkul
|41,70
|-0,71
|-0,71
|Ufuk Yatırım
|2,64
|2,33
|2,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,16
|1,89
|1,89
|Ulusoy Elektrik
|26,30
|-1,13
|-1,13
|Ulusoy Un Sanayi
|3,83
|0,26
|0,26
|Umpaş Holding
|0,68
|9,68
|9,68
|Uşak Seramik
|1,73
|2,37
|2,37
|Utopya Turizm
|5,11
|3,86
|3,86
|Uzertaş Boya
|2,29
|3,15
|3,15
|Ülker Bisküvi
|23,12
|3,40
|3,40
|Ünye Çimento
|5,49
|2,04
|2,04
|Vakıf Fin. Kir.
|2,41
|-0,41
|-0,41
|Vakıf GMYO
|2,49
|0,81
|0,81
|Vakıf Yat. Ort.
|2,34
|0,43
|0,43
|Vakıflar Bankası
|5,55
|0,73
|0,73
|Vakko Tekstil
|4,65
|2,42
|2,42
|Vanet Gıda
|1,43
|0,00
|0,00
|Verusa Holding
|18,74
|0,97
|0,97
|Verusaturk Girisim
|5,43
|0,74
|0,74
|Vestel
|12,94
|2,54
|2,54
|Vestel Beyaz Eşya
|22,40
|3,70
|3,70
|Viking Kağıt
|2,15
|14,97
|14,97
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,48
|2,48
|2,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,52
|1,61
|1,61
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,33
|0,96
|0,96
|Yataş
|7,60
|3,54
|3,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,63
|1,24
|1,24
|Yeni Gimat GMYO
|12,87
|-1,08
|-1,08
|Yeşil GMYO
|0,65
|1,56
|1,56
|Yeşil Yapı
|0,67
|1,52
|1,52
|Yeşil Yatırım Holding
|11,35
|1,07
|1,07
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.239,50
|10,00
|10,00
|Yonga Mobilya
|10,00
|8,23
|8,23
|Yükselen Çelik
|6,37
|3,92
|3,92
|Yünsa
|10,56
|4,66
|4,66
|Zorlu Enerji
|1,65
|1,23
|1,23
(Son)