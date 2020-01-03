Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|176.500,10
|0,00
|6,43
|İş Bankası (B)
|32.250,00
|2,38
|6,86
|İş Bankası (C)
|6,31
|-3,22
|-1,56
|İş Bankası (Kur.)
|222.990,00
|6,19
|6,19
|İş Fin.Kir.
|3,96
|-1,74
|4,21
|İş Girişim
|3,62
|-5,48
|-4,74
|İş GMYO
|1,76
|-2,22
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|4,45
|-3,05
|-1,11
|İş Yat. Ort.
|1,75
|-3,31
|-4,89
|İşbir Holding
|425,00
|-4,43
|-1,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|-4,48
|3,23
|İttifak Holding
|3,65
|-3,95
|-1,88
|İz Hayvancılık Tarım
|4,11
|-3,29
|-3,07
|İzmir Demir Çelik
|9,05
|5,23
|10,50
|İzmir Fırça
|1,75
|-2,78
|-2,78
|Jantsa Jant Sanayi
|58,00
|-3,33
|-0,51
|Kafein Yazılım
|10,95
|-2,32
|-1,71
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-0,79
|3,31
|Kaplamin
|5,15
|-5,16
|-7,21
|Kardemir (A)
|2,69
|-1,82
|1,51
|Kardemir (B)
|2,67
|-2,55
|1,14
|Kardemir (D)
|2,69
|-1,82
|1,13
|Karel Elektronik
|14,28
|-2,92
|-1,72
|Karsan Otomotiv
|1,50
|-5,06
|-5,06
|Karsu Tekstil
|2,98
|-2,61
|-8,02
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,30
|-2,11
|-0,96
|Kartonsan
|386,70
|-2,84
|-0,82
|Katmerciler Ekipman
|3,73
|-5,33
|-2,86
|Kent Gıda
|184,90
|3,35
|5,18
|Kerevitaş Gıda
|3,14
|-5,42
|-3,68
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|-1,85
|-3,64
|Kiler GMYO
|3,60
|0,56
|-5,01
|Klimasan Klima
|19,88
|-6,84
|-9,96
|Koç Holding
|20,30
|-0,39
|-0,10
|Konfrut Gıda
|7,50
|-4,21
|-4,09
|Konya Çimento
|256,80
|-5,59
|-5,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,71
|-2,38
|-2,83
|Koza Altın
|76,30
|-0,26
|3,04
|Koza Madencilik
|10,57
|-1,40
|5,38
|Körfez GMYO
|2,12
|-7,83
|-11,30
|Kristal Kola
|1,54
|-1,91
|1,99
|Kron Telekomünikasyon
|12,48
|-3,26
|-1,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,50
|-3,92
|3,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,57
|-5,99
|-4,85
|Kütahya Porselen
|6,76
|-4,38
|2,11
|Lider Faktoring
|3,59
|-4,01
|-2,18
|Link Bilgisayar
|17,08
|-5,74
|-5,90
|Logo Yazılım
|59,35
|-2,38
|-2,38
|Lokman Hekim Sağlık
|5,60
|-4,92
|-3,11
|Lüks Kadife
|8,20
|-4,43
|-5,09
|Makina Takım
|1,83
|-6,15
|-2,66
|Mardin Çimento
|5,56
|-4,79
|-6,08
|Marka Yatırım Holding
|1,13
|-5,83
|-4,24
|Marmaris Altınyunus
|73,50
|-1,21
|3,52
|Marshall
|45,90
|-3,25
|-3,45
|Martı GMYO
|1,05
|-1,87
|3,96
|Martı Otel
|0,90
|-6,25
|-1,10
|Mavi Giyim
|55,50
|-3,39
|-4,15
|Mazhar Zorlu Holding
|12,48
|2,13
|3,23
|Mega Polietilen
|2,16
|-0,46
|-1,82
|Menderes Tekstil
|1,22
|-5,43
|-6,87
|Mensa
|0,32
|6,67
|0,00
|Merit Turizm
|20,26
|0,30
|4,22
|Merko Gıda
|1,03
|-3,74
|-1,90
|Metal Gayrimenkul
|0,89
|-1,11
|-2,20
|Metemtur Otelcilik
|1,70
|-6,08
|-4,49
|Metro Holding
|1,34
|-2,90
|-2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|13,43
|16,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,38
|-14,93
|-21,43
|Migros Ticaret
|23,78
|-3,65
|-1,82
|Milpa
|2,09
|-5,00
|-4,57
|Mistral GMYO
|1,82
|-4,21
|-3,70
|MLP Sağlık
|15,57
|-3,05
|-2,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,16
|-2,52
|1,75
|Mondi Tire Kutsan
|4,45
|6,71
|7,49
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,95
|-4,63
|-6,05
|Net Holding
|2,45
|-5,77
|-5,77
|Netaş Telekom.
|13,27
|-3,42
|1,61
|Niğbaş Niğde Beton
|5,50
|0,00
|-11,29
|Nuh Çimento
|11,16
|-5,98
|-6,06
|Nurol GMYO
|3,46
|-4,16
|-3,08
|Odaş Elektrik
|2,06
|-5,07
|-1,90
|Olmuksan-IP
|6,14
|-6,26
|-2,23
|Orge Enerji Elektrik
|4,91
|-1,60
|-1,01
|Orma Orman Mahsulleri
|2,55
|-8,27
|-7,61
|Osmanlı Menkul
|3,90
|-2,74
|-7,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,58
|-7,06
|-5,95
|Otokar
|162,70
|1,06
|2,33
|Oyak Yat. Ort.
|2,27
|-2,99
|-2,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,91
|-2,39
|-3,54
|Özak GMYO
|2,59
|-1,52
|0,78
|Özbal Çelik Boru
|1,59
|-5,36
|-4,79
|Özderici GMYO
|1,49
|-6,88
|-5,10
|Özerden Plastik
|2,40
|5,73
|5,26
|Panora GMYO
|6,27
|1,62
|1,13
|Papilon Savunma
|7,67
|-2,79
|-1,03
|Park Elek.Madencilik
|3,00
|-2,91
|-1,64
|Parsan
|17,01
|-2,30
|0,41
|Pegasus
|83,10
|-3,37
|-3,82
|Peker GMYO
|3,02
|-4,13
|-3,51
|Penguen Gıda
|1,97
|-6,64
|-4,83
|Pera GMYO
|0,91
|-4,21
|-3,19
|Pergamon Dış Ticaret
|7,93
|-1,61
|-1,12
|Petkim
|3,79
|-3,07
|-0,52
|Petrokent Turizm
|126,70
|-2,39
|-1,09
|Pınar Et ve Un
|9,05
|-2,58
|-1,31
|Pınar Su
|2,20
|-7,56
|-5,17
|Pınar Süt
|12,36
|-5,36
|-2,45
|Plastikkart
|9,24
|-3,95
|-0,32
|Polisan Holding
|3,00
|-2,91
|-0,99
|Politeknik Metal
|75,50
|0,67
|-1,95
|Prizma Press Matbaacılık
|4,70
|2,17
|9,30
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.162,90
|0,05
|4,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|139,00
|6,92
|7,67
|QNB Finansbank
|33,98
|-6,90
|-9,39
|Ral Yatırım Holding
|6,79
|2,88
|-0,15
|Ray Sigorta
|3,30
|-3,23
|-3,51
|Reysaş GMYO
|4,42
|-4,54
|-3,70
|Reysaş Lojistik
|4,54
|-1,09
|3,65
|Rhea Girişim
|1,14
|-5,00
|-4,20
|Rodrigo Tekstil
|1,80
|-0,55
|-0,55
|Royal Halı
|1,31
|-2,96
|-4,38
|RTA Laboratuvarları
|2,16
|-6,90
|-6,90
|Sabancı Holding
|9,63
|-2,73
|0,94
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,08
|-5,02
|-4,59
|Salix Yatırım Holding
|8,00
|3,09
|10,96
|Sanel Mühendislik
|3,94
|-1,50
|-2,72
|Sanifoam Sünger
|5,56
|-1,59
|11,20
|Sanko Pazarlama
|7,22
|-6,48
|-6,72
|Saray Matbaacılık
|1,57
|-8,72
|-12,29
|Sarkuysan
|4,64
|-3,73
|-3,93
|Sasa Polyester
|7,74
|-2,03
|0,13
|Say Reklamcılık
|2,09
|-6,70
|-6,70
|Sekuro Plastik
|5,14
|-3,75
|-4,10
|Selçuk Ecza Deposu
|5,90
|-2,96
|-3,28
|Selçuk Gıda
|1,73
|0,00
|0,58
|Senkron Güvenlik
|2,64
|-3,65
|-3,30
|Serve Film Prodüksiyon
|1,57
|-1,26
|-1,26
|Servet GMYO
|9,16
|2,46
|7,76
|Seyitler Kimya
|6,79
|-0,59
|0,00
|Silverline Endüstri
|2,00
|-8,26
|-7,41
|Sinpaş GMYO
|1,13
|0,00
|-2,59
|Smartiks Yazılım
|9,00
|-7,12
|-8,26
|Soda Sanayii
|6,15
|-1,76
|-0,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,36
|-4,00
|-4,20
|Söktaş
|2,67
|0,00
|0,75
|Sönmez Filament
|4,87
|-2,40
|-0,20
|Sönmez Pamuklu
|5,09
|2,21
|3,46
|Sumaş Suni Tahta
|9,00
|-8,26
|-9,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,57
|-5,58
|-4,39
|Şekerbank
|1,29
|-5,15
|-1,53
|Şişe Cam
|5,27
|-1,13
|0,00
|Şok Marketler
|10,26
|-4,82
|-4,65
|T. Halk Bankası
|6,02
|-1,79
|1,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,54
|-3,41
|-2,43
|T.S.K.B.
|1,16
|-4,13
|-4,13
|T.Tuborg
|12,15
|1,59
|2,10
|Taç Tarım Ürünleri
|3,01
|-3,53
|-3,53
|Tat Gıda
|6,58
|-2,52
|4,61
|TAV Havalimanları
|28,96
|-1,03
|-0,75
|Taze Kuru Gıda
|6,42
|-9,96
|-11,33
|Tek-Art Turizm
|1,22
|-5,43
|-3,17
|Tekfen Holding
|18,82
|-4,08
|-2,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,90
|-2,78
|16,67
|Temapol Polimer Plastik
|5,00
|-4,94
|-4,21
|TGS Dış Ticaret
|4,39
|-5,79
|-6,00
|Tofaş Oto. Fab.
|26,40
|-1,79
|-1,71
|Torunlar GMYO
|2,64
|-4,69
|-4,00
|Trabzon Liman
|10,10
|-5,43
|-5,25
|Trabzonspor Sportif
|2,18
|-3,54
|1,40
|Trakya Cam
|3,47
|-1,98
|-0,86
|Trend GMYO
|2,10
|-7,08
|-4,55
|TSKB GMYO
|1,31
|-3,68
|-2,24
|Tuğçelik
|3,75
|-7,18
|-5,06
|Tukaş
|12,17
|-1,38
|-1,46
|Turcas Petrol
|2,76
|-3,16
|3,37
|Turkcell
|13,86
|-1,49
|0,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,56
|1,55
|2,34
|Tüpraş
|125,60
|-1,88
|-0,95
|Türk Hava Yolları
|14,26
|-3,91
|-1,38
|Türk Prysmian Kablo
|2,48
|-4,98
|-4,62
|Türk Telekom
|7,27
|-1,89
|-1,36
|Türk Traktör
|54,30
|-3,04
|-1,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,66
|-2,49
|-3,19
|Ufuk Yatırım
|2,56
|-3,03
|-0,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,06
|-4,63
|-2,83
|Ulusoy Elektrik
|25,92
|-1,44
|-2,56
|Ulusoy Un Sanayi
|3,71
|-3,13
|-2,88
|Umpaş Holding
|0,74
|8,82
|19,35
|Uşak Seramik
|1,65
|-4,62
|-2,37
|Utopya Turizm
|4,75
|-7,05
|-3,46
|Uzertaş Boya
|2,07
|-9,61
|-6,76
|Ülker Bisküvi
|22,64
|-2,08
|1,25
|Ünye Çimento
|5,23
|-4,74
|-2,79
|Vakıf Fin. Kir.
|2,27
|-5,81
|-6,20
|Vakıf GMYO
|2,33
|-6,43
|-5,67
|Vakıf Yat. Ort.
|2,24
|-4,27
|-3,86
|Vakıflar Bankası
|5,37
|-3,24
|-2,54
|Vakko Tekstil
|4,49
|-3,44
|-1,10
|Vanet Gıda
|1,40
|-2,10
|-2,10
|Verusa Holding
|18,85
|0,59
|1,56
|Verusaturk Girisim
|5,45
|0,37
|1,11
|Vestel
|13,27
|2,55
|5,15
|Vestel Beyaz Eşya
|23,00
|2,68
|6,48
|Viking Kağıt
|2,36
|9,77
|26,20
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,35
|-5,24
|-2,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|-3,57
|-2,02
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,98
|-5,53
|-4,63
|Yataş
|7,46
|-1,84
|1,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,49
|-8,59
|-7,45
|Yeni Gimat GMYO
|12,87
|0,00
|-1,08
|Yeşil GMYO
|0,62
|-4,62
|-3,13
|Yeşil Yapı
|0,64
|-4,48
|-3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|10,95
|-3,52
|-2,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.197,00
|-1,31
|8,56
|Yonga Mobilya
|9,00
|-10,00
|-2,60
|Yükselen Çelik
|6,21
|-2,51
|1,31
|Yünsa
|10,17
|-3,69
|0,79
|Zorlu Enerji
|1,58
|-4,24
|-3,07
(Son)