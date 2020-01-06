Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 176.500,10 6,43 İş Bankası (B) 27.412,50 -15,00 -9,17 İş Bankası (C) 6,16 -2,38 -3,90 İş Bankası (Kur.) 222.990,00 6,19 İş Fin.Kir. 3,74 -5,56 -1,58 İş Girişim 3,46 -4,42 -8,95 İş GMYO 1,76 0,00 0,00 İş Y. Men. Değ. 4,29 -3,60 -4,67 İş Yat. Ort. 1,74 -0,57 -5,43 İşbir Holding 420,00 -1,18 -2,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 -4,69 -1,61 İttifak Holding 3,61 -1,10 -2,96 İz Hayvancılık Tarım 3,80 -7,54 -10,38 İzmir Demir Çelik 9,33 3,09 13,92 İzmir Fırça 1,69 -3,43 -6,11 Jantsa Jant Sanayi 55,60 -4,14 -4,63 Kafein Yazılım 10,40 -5,02 -6,64 Kapital Yat. Holding 2,29 -8,40 -5,37 Kaplamin 5,20 0,97 -6,31 Kardemir (A) 2,58 -4,09 -2,64 Kardemir (B) 2,58 -3,37 -2,27 Kardemir (D) 2,59 -3,72 -2,63 Karel Elektronik 13,69 -4,13 -5,78 Karsan Otomotiv 1,43 -4,67 -9,49 Karsu Tekstil 2,89 -3,02 -10,80 Karsusan Su Ürünleri San. 9,05 -2,69 -3,62 Kartonsan 375,10 -3,00 -3,80 Katmerciler Ekipman 3,45 -7,51 -10,16 Kent Gıda 199,00 7,63 13,20 Kerevitaş Gıda 2,89 -7,96 -11,35 Kervansaray Yat. Holding 0,55 3,77 0,00 Kiler GMYO 3,29 -8,61 -13,19 Klimasan Klima 19,15 -3,67 -13,27 Koç Holding 20,08 -1,08 -1,18 Konfrut Gıda 7,20 -4,00 -7,93 Konya Çimento 245,20 -4,52 -9,62 Kordsa Teknik Tekstil 12,15 -4,41 -7,11 Koza Altın 79,85 4,65 7,83 Koza Madencilik 10,71 1,32 6,78 Körfez GMYO 1,97 -7,08 -17,57 Kristal Kola 1,45 -5,84 -3,97 Kron Telekomünikasyon 11,95 -4,25 -6,05 Kuştur Kuşadası Turizm 22,90 -6,53 -3,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,44 -8,28 -12,73 Kütahya Porselen 6,57 -2,81 -0,76 Lider Faktoring 3,34 -6,96 -8,99 Link Bilgisayar 15,89 -6,97 -12,45 Logo Yazılım 56,50 -4,80 -7,07 Lokman Hekim Sağlık 5,35 -4,46 -7,44 Lüks Kadife 7,86 -4,15 -9,03 Makina Takım 1,73 -5,46 -7,98 Mardin Çimento 5,34 -3,96 -9,80 Marka Yatırım Holding 1,05 -7,08 -11,02 Marmaris Altınyunus 74,55 1,43 5,00 Marshall 45,80 -0,22 -3,66 Martı GMYO 1,00 -4,76 -0,99 Martı Otel 0,88 -2,22 -3,30 Mavi Giyim 53,95 -2,79 -6,82 Mazhar Zorlu Holding 12,48 0,00 3,23 Mega Polietilen 2,09 -3,24 -5,00 Menderes Tekstil 1,19 -2,46 -9,16 Mensa 0,33 3,13 3,13 Merit Turizm 20,20 -0,30 3,91 Merko Gıda 0,95 -7,77 -9,52 Metal Gayrimenkul 0,87 -2,25 -4,40 Metemtur Otelcilik 1,66 -2,35 -6,74 Metro Holding 1,27 -5,22 -7,97 Metro Petrol ve Tesisleri 2,32 1,75 18,37 Metro Yatırım Ortaklığı 6,20 -2,82 -23,65 Migros Ticaret 23,04 -3,11 -4,87 Milpa 1,95 -6,70 -10,96 Mistral GMYO 1,71 -6,04 -9,52 MLP Sağlık 14,88 -4,43 -7,00 MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 -6,90 -5,26 Mondi Tire Kutsan 4,71 5,84 13,77 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,56 -3,26 -9,12 Net Holding 2,33 -4,90 -10,38 Netaş Telekom. 12,22 -7,91 -6,43 Niğbaş Niğde Beton 5,30 -3,64 -14,52 Nuh Çimento 10,39 -6,90 -12,54 Nurol GMYO 3,24 -6,36 -9,24 Odaş Elektrik 2,01 -2,43 -4,29 Olmuksan-IP 5,87 -4,40 -6,53 Orge Enerji Elektrik 4,70 -4,28 -5,24 Orma Orman Mahsulleri 2,52 -1,18 -8,70 Osmanlı Menkul 3,95 1,28 -5,95 Ostim Endüstriyel Yat 1,49 -5,70 -11,31 Otokar 161,80 -0,55 1,76 Oyak Yat. Ort. 2,15 -5,29 -7,73 Oylum Sınai Yatırımlar 4,63 -5,70 -9,04 Özak GMYO 2,52 -2,70 -1,95 Özbal Çelik Boru 1,54 -3,14 -7,78 Özderici GMYO 1,37 -8,05 -12,74 Özerden Plastik 2,50 4,17 9,65 Panora GMYO 6,03 -3,83 -2,74 Papilon Savunma 7,40 -3,52 -4,52 Park Elek.Madencilik 2,94 -2,00 -3,61 Parsan 16,43 -3,41 -3,01 Pegasus 80,20 -3,49 -7,18 Peker GMYO 2,90 -3,97 -7,35 Penguen Gıda 1,89 -4,06 -8,70 Pera GMYO 0,89 -2,20 -5,32 Pergamon Dış Ticaret 7,60 -4,16 -5,24 Petkim 3,66 -3,43 -3,94 Petrokent Turizm 120,10 -5,21 -6,25 Pınar Et ve Un 8,94 -1,22 -2,51 Pınar Su 2,12 -3,64 -8,62 Pınar Süt 11,76 -4,85 -7,18 Plastikkart 8,77 -5,09 -5,39 Polisan Holding 2,88 -4,00 -4,95 Politeknik Metal 74,00 -1,99 -3,90 Prizma Press Matbaacılık 4,67 -0,64 8,60 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,00 0,09 5,07 QNB Finans Fin. Kir. 138,00 -0,72 6,89 QNB Finansbank 35,00 3,00 -6,67 Ral Yatırım Holding 6,60 -2,80 -2,94 Ray Sigorta 3,22 -2,42 -5,85 Reysaş GMYO 4,20 -4,98 -8,50 Reysaş Lojistik 4,34 -4,41 -0,91 Rhea Girişim 1,05 -7,89 -11,76 Rodrigo Tekstil 1,75 -2,78 -3,31 Royal Halı 1,26 -3,82 -8,03 RTA Laboratuvarları 1,99 -7,87 -14,22 Sabancı Holding 9,42 -2,18 -1,26 Safkar Ege Soğutmacılık 1,95 -6,25 -10,55 Salix Yatırım Holding 8,00 0,00 10,96 Sanel Mühendislik 4,00 1,52 -1,23 Sanifoam Sünger 5,68 2,16 13,60 Sanko Pazarlama 6,50 -9,97 -16,02 Saray Matbaacılık 1,55 -1,27 -13,41 Sarkuysan 4,57 -1,51 -5,38 Sasa Polyester 7,53 -2,71 -2,59 Say Reklamcılık 1,95 -6,70 -12,95 Sekuro Plastik 4,83 -6,03 -9,89 Selçuk Ecza Deposu 5,80 -1,69 -4,92 Selçuk Gıda 1,65 -4,62 -4,07 Senkron Güvenlik 2,49 -5,68 -8,79 Serve Film Prodüksiyon 1,50 -4,46 -5,66 Servet GMYO 9,55 4,26 12,35 Seyitler Kimya 6,72 -1,03 -1,03 Silverline Endüstri 1,84 -8,00 -14,81 Sinpaş GMYO 1,20 6,19 3,45 Smartiks Yazılım 8,30 -7,78 -15,39 Soda Sanayii 6,03 -1,95 -2,43 Sodaş Sodyum Sanayii 9,36 0,00 -4,20 Söktaş 2,71 1,50 2,26 Sönmez Filament 4,95 1,64 1,43 Sönmez Pamuklu 5,52 8,45 12,20 Sumaş Suni Tahta 8,81 -2,11 -11,01 Şeker Fin. Kir. 4,28 -6,35 -10,46 Şekerbank 1,24 -3,88 -5,34 Şişe Cam 5,11 -3,04 -3,04 Şok Marketler 9,88 -3,70 -8,18 T. Halk Bankası 6,02 0,00 1,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,04 -5,88 -8,17 T.S.K.B. 1,12 -3,45 -7,44 T.Tuborg 12,19 0,33 2,44 Taç Tarım Ürünleri 2,90 -3,65 -7,05 Tat Gıda 6,70 1,82 6,52 TAV Havalimanları 28,10 -2,97 -3,70 Taze Kuru Gıda 6,43 0,16 -11,19 Tek-Art Turizm 1,13 -7,38 -10,32 Tekfen Holding 18,20 -3,29 -5,80 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,75 -3,06 13,10 Temapol Polimer Plastik 4,78 -4,40 -8,43 TGS Dış Ticaret 4,30 -2,05 -7,92 Tofaş Oto. Fab. 26,30 -0,38 -2,08 Torunlar GMYO 2,52 -4,55 -8,36 Trabzon Liman 9,82 -2,77 -7,88 Trabzonspor Sportif 2,11 -3,21 -1,86 Trakya Cam 3,36 -3,17 -4,00 Trend GMYO 2,05 -2,38 -6,82 TSKB GMYO 1,23 -6,11 -8,21 Tuğçelik 3,56 -5,07 -9,87 Tukaş 11,01 -9,53 -10,85 Turcas Petrol 2,75 -0,36 3,00 Turkcell 13,73 -0,94 -0,51 Tümosan Motor ve Traktör 6,53 -0,46 1,87 Tüpraş 123,40 -1,75 -2,68 Türk Hava Yolları 13,53 -5,12 -6,43 Türk Prysmian Kablo 2,35 -5,24 -9,62 Türk Telekom 7,07 -2,75 -4,07 Türk Traktör 52,80 -2,76 -4,69 Türker Proje Gayrimenkul 39,02 -4,03 -7,10 Ufuk Yatırım 2,47 -3,52 -4,26 Ulaşlar Turizm Yat. 1,94 -5,83 -8,49 Ulusoy Elektrik 25,18 -2,85 -5,34 Ulusoy Un Sanayi 3,66 -1,35 -4,19 Umpaş Holding 0,67 -9,46 8,06 Uşak Seramik 1,58 -4,24 -6,51 Utopya Turizm 4,48 -5,68 -8,94 Uzertaş Boya 2,01 -2,90 -9,46 Ülker Bisküvi 22,02 -2,74 -1,52 Ünye Çimento 5,17 -1,15 -3,90 Vakıf Fin. Kir. 2,08 -8,37 -14,05 Vakıf GMYO 2,17 -6,87 -12,15 Vakıf Yat. Ort. 2,11 -5,80 -9,44 Vakıflar Bankası 5,15 -4,10 -6,53 Vakko Tekstil 4,21 -6,24 -7,27 Vanet Gıda 1,35 -3,57 -5,59 Verusa Holding 18,92 0,37 1,94 Verusaturk Girisim 5,30 -2,75 -1,67 Vestel 13,21 -0,45 4,68 Vestel Beyaz Eşya 23,04 0,17 6,67 Viking Kağıt 2,46 4,24 31,55 Yapı Kredi Koray GMYO 2,20 -6,38 -9,09 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 -1,65 -3,63 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,86 -2,01 -6,54 Yataş 7,22 -3,22 -1,63 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,40 -6,04 -13,04 Yeni Gimat GMYO 12,91 0,31 -0,77 Yeşil GMYO 0,59 -4,84 -7,81 Yeşil Yapı 0,61 -4,69 -7,58 Yeşil Yatırım Holding 10,38 -5,21 -7,57 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.200,10 0,10 8,66 Yonga Mobilya 8,13 -9,67 -12,01 Yükselen Çelik 5,90 -4,99 -3,75 Yünsa 9,72 -4,42 -3,67 Zorlu Enerji 1,51 -4,43 -7,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)