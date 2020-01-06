Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|176.500,10
|6,43
|İş Bankası (B)
|27.412,50
|-15,00
|-9,17
|İş Bankası (C)
|6,16
|-2,38
|-3,90
|İş Bankası (Kur.)
|222.990,00
|6,19
|İş Fin.Kir.
|3,74
|-5,56
|-1,58
|İş Girişim
|3,46
|-4,42
|-8,95
|İş GMYO
|1,76
|0,00
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|4,29
|-3,60
|-4,67
|İş Yat. Ort.
|1,74
|-0,57
|-5,43
|İşbir Holding
|420,00
|-1,18
|-2,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,61
|-4,69
|-1,61
|İttifak Holding
|3,61
|-1,10
|-2,96
|İz Hayvancılık Tarım
|3,80
|-7,54
|-10,38
|İzmir Demir Çelik
|9,33
|3,09
|13,92
|İzmir Fırça
|1,69
|-3,43
|-6,11
|Jantsa Jant Sanayi
|55,60
|-4,14
|-4,63
|Kafein Yazılım
|10,40
|-5,02
|-6,64
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|-8,40
|-5,37
|Kaplamin
|5,20
|0,97
|-6,31
|Kardemir (A)
|2,58
|-4,09
|-2,64
|Kardemir (B)
|2,58
|-3,37
|-2,27
|Kardemir (D)
|2,59
|-3,72
|-2,63
|Karel Elektronik
|13,69
|-4,13
|-5,78
|Karsan Otomotiv
|1,43
|-4,67
|-9,49
|Karsu Tekstil
|2,89
|-3,02
|-10,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,05
|-2,69
|-3,62
|Kartonsan
|375,10
|-3,00
|-3,80
|Katmerciler Ekipman
|3,45
|-7,51
|-10,16
|Kent Gıda
|199,00
|7,63
|13,20
|Kerevitaş Gıda
|2,89
|-7,96
|-11,35
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|3,77
|0,00
|Kiler GMYO
|3,29
|-8,61
|-13,19
|Klimasan Klima
|19,15
|-3,67
|-13,27
|Koç Holding
|20,08
|-1,08
|-1,18
|Konfrut Gıda
|7,20
|-4,00
|-7,93
|Konya Çimento
|245,20
|-4,52
|-9,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,15
|-4,41
|-7,11
|Koza Altın
|79,85
|4,65
|7,83
|Koza Madencilik
|10,71
|1,32
|6,78
|Körfez GMYO
|1,97
|-7,08
|-17,57
|Kristal Kola
|1,45
|-5,84
|-3,97
|Kron Telekomünikasyon
|11,95
|-4,25
|-6,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,90
|-6,53
|-3,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,44
|-8,28
|-12,73
|Kütahya Porselen
|6,57
|-2,81
|-0,76
|Lider Faktoring
|3,34
|-6,96
|-8,99
|Link Bilgisayar
|15,89
|-6,97
|-12,45
|Logo Yazılım
|56,50
|-4,80
|-7,07
|Lokman Hekim Sağlık
|5,35
|-4,46
|-7,44
|Lüks Kadife
|7,86
|-4,15
|-9,03
|Makina Takım
|1,73
|-5,46
|-7,98
|Mardin Çimento
|5,34
|-3,96
|-9,80
|Marka Yatırım Holding
|1,05
|-7,08
|-11,02
|Marmaris Altınyunus
|74,55
|1,43
|5,00
|Marshall
|45,80
|-0,22
|-3,66
|Martı GMYO
|1,00
|-4,76
|-0,99
|Martı Otel
|0,88
|-2,22
|-3,30
|Mavi Giyim
|53,95
|-2,79
|-6,82
|Mazhar Zorlu Holding
|12,48
|0,00
|3,23
|Mega Polietilen
|2,09
|-3,24
|-5,00
|Menderes Tekstil
|1,19
|-2,46
|-9,16
|Mensa
|0,33
|3,13
|3,13
|Merit Turizm
|20,20
|-0,30
|3,91
|Merko Gıda
|0,95
|-7,77
|-9,52
|Metal Gayrimenkul
|0,87
|-2,25
|-4,40
|Metemtur Otelcilik
|1,66
|-2,35
|-6,74
|Metro Holding
|1,27
|-5,22
|-7,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,32
|1,75
|18,37
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,20
|-2,82
|-23,65
|Migros Ticaret
|23,04
|-3,11
|-4,87
|Milpa
|1,95
|-6,70
|-10,96
|Mistral GMYO
|1,71
|-6,04
|-9,52
|MLP Sağlık
|14,88
|-4,43
|-7,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|-6,90
|-5,26
|Mondi Tire Kutsan
|4,71
|5,84
|13,77
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,56
|-3,26
|-9,12
|Net Holding
|2,33
|-4,90
|-10,38
|Netaş Telekom.
|12,22
|-7,91
|-6,43
|Niğbaş Niğde Beton
|5,30
|-3,64
|-14,52
|Nuh Çimento
|10,39
|-6,90
|-12,54
|Nurol GMYO
|3,24
|-6,36
|-9,24
|Odaş Elektrik
|2,01
|-2,43
|-4,29
|Olmuksan-IP
|5,87
|-4,40
|-6,53
|Orge Enerji Elektrik
|4,70
|-4,28
|-5,24
|Orma Orman Mahsulleri
|2,52
|-1,18
|-8,70
|Osmanlı Menkul
|3,95
|1,28
|-5,95
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,49
|-5,70
|-11,31
|Otokar
|161,80
|-0,55
|1,76
|Oyak Yat. Ort.
|2,15
|-5,29
|-7,73
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,63
|-5,70
|-9,04
|Özak GMYO
|2,52
|-2,70
|-1,95
|Özbal Çelik Boru
|1,54
|-3,14
|-7,78
|Özderici GMYO
|1,37
|-8,05
|-12,74
|Özerden Plastik
|2,50
|4,17
|9,65
|Panora GMYO
|6,03
|-3,83
|-2,74
|Papilon Savunma
|7,40
|-3,52
|-4,52
|Park Elek.Madencilik
|2,94
|-2,00
|-3,61
|Parsan
|16,43
|-3,41
|-3,01
|Pegasus
|80,20
|-3,49
|-7,18
|Peker GMYO
|2,90
|-3,97
|-7,35
|Penguen Gıda
|1,89
|-4,06
|-8,70
|Pera GMYO
|0,89
|-2,20
|-5,32
|Pergamon Dış Ticaret
|7,60
|-4,16
|-5,24
|Petkim
|3,66
|-3,43
|-3,94
|Petrokent Turizm
|120,10
|-5,21
|-6,25
|Pınar Et ve Un
|8,94
|-1,22
|-2,51
|Pınar Su
|2,12
|-3,64
|-8,62
|Pınar Süt
|11,76
|-4,85
|-7,18
|Plastikkart
|8,77
|-5,09
|-5,39
|Polisan Holding
|2,88
|-4,00
|-4,95
|Politeknik Metal
|74,00
|-1,99
|-3,90
|Prizma Press Matbaacılık
|4,67
|-0,64
|8,60
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.164,00
|0,09
|5,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|138,00
|-0,72
|6,89
|QNB Finansbank
|35,00
|3,00
|-6,67
|Ral Yatırım Holding
|6,60
|-2,80
|-2,94
|Ray Sigorta
|3,22
|-2,42
|-5,85
|Reysaş GMYO
|4,20
|-4,98
|-8,50
|Reysaş Lojistik
|4,34
|-4,41
|-0,91
|Rhea Girişim
|1,05
|-7,89
|-11,76
|Rodrigo Tekstil
|1,75
|-2,78
|-3,31
|Royal Halı
|1,26
|-3,82
|-8,03
|RTA Laboratuvarları
|1,99
|-7,87
|-14,22
|Sabancı Holding
|9,42
|-2,18
|-1,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,95
|-6,25
|-10,55
|Salix Yatırım Holding
|8,00
|0,00
|10,96
|Sanel Mühendislik
|4,00
|1,52
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|5,68
|2,16
|13,60
|Sanko Pazarlama
|6,50
|-9,97
|-16,02
|Saray Matbaacılık
|1,55
|-1,27
|-13,41
|Sarkuysan
|4,57
|-1,51
|-5,38
|Sasa Polyester
|7,53
|-2,71
|-2,59
|Say Reklamcılık
|1,95
|-6,70
|-12,95
|Sekuro Plastik
|4,83
|-6,03
|-9,89
|Selçuk Ecza Deposu
|5,80
|-1,69
|-4,92
|Selçuk Gıda
|1,65
|-4,62
|-4,07
|Senkron Güvenlik
|2,49
|-5,68
|-8,79
|Serve Film Prodüksiyon
|1,50
|-4,46
|-5,66
|Servet GMYO
|9,55
|4,26
|12,35
|Seyitler Kimya
|6,72
|-1,03
|-1,03
|Silverline Endüstri
|1,84
|-8,00
|-14,81
|Sinpaş GMYO
|1,20
|6,19
|3,45
|Smartiks Yazılım
|8,30
|-7,78
|-15,39
|Soda Sanayii
|6,03
|-1,95
|-2,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,36
|0,00
|-4,20
|Söktaş
|2,71
|1,50
|2,26
|Sönmez Filament
|4,95
|1,64
|1,43
|Sönmez Pamuklu
|5,52
|8,45
|12,20
|Sumaş Suni Tahta
|8,81
|-2,11
|-11,01
|Şeker Fin. Kir.
|4,28
|-6,35
|-10,46
|Şekerbank
|1,24
|-3,88
|-5,34
|Şişe Cam
|5,11
|-3,04
|-3,04
|Şok Marketler
|9,88
|-3,70
|-8,18
|T. Halk Bankası
|6,02
|0,00
|1,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,04
|-5,88
|-8,17
|T.S.K.B.
|1,12
|-3,45
|-7,44
|T.Tuborg
|12,19
|0,33
|2,44
|Taç Tarım Ürünleri
|2,90
|-3,65
|-7,05
|Tat Gıda
|6,70
|1,82
|6,52
|TAV Havalimanları
|28,10
|-2,97
|-3,70
|Taze Kuru Gıda
|6,43
|0,16
|-11,19
|Tek-Art Turizm
|1,13
|-7,38
|-10,32
|Tekfen Holding
|18,20
|-3,29
|-5,80
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,75
|-3,06
|13,10
|Temapol Polimer Plastik
|4,78
|-4,40
|-8,43
|TGS Dış Ticaret
|4,30
|-2,05
|-7,92
|Tofaş Oto. Fab.
|26,30
|-0,38
|-2,08
|Torunlar GMYO
|2,52
|-4,55
|-8,36
|Trabzon Liman
|9,82
|-2,77
|-7,88
|Trabzonspor Sportif
|2,11
|-3,21
|-1,86
|Trakya Cam
|3,36
|-3,17
|-4,00
|Trend GMYO
|2,05
|-2,38
|-6,82
|TSKB GMYO
|1,23
|-6,11
|-8,21
|Tuğçelik
|3,56
|-5,07
|-9,87
|Tukaş
|11,01
|-9,53
|-10,85
|Turcas Petrol
|2,75
|-0,36
|3,00
|Turkcell
|13,73
|-0,94
|-0,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,53
|-0,46
|1,87
|Tüpraş
|123,40
|-1,75
|-2,68
|Türk Hava Yolları
|13,53
|-5,12
|-6,43
|Türk Prysmian Kablo
|2,35
|-5,24
|-9,62
|Türk Telekom
|7,07
|-2,75
|-4,07
|Türk Traktör
|52,80
|-2,76
|-4,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,02
|-4,03
|-7,10
|Ufuk Yatırım
|2,47
|-3,52
|-4,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,94
|-5,83
|-8,49
|Ulusoy Elektrik
|25,18
|-2,85
|-5,34
|Ulusoy Un Sanayi
|3,66
|-1,35
|-4,19
|Umpaş Holding
|0,67
|-9,46
|8,06
|Uşak Seramik
|1,58
|-4,24
|-6,51
|Utopya Turizm
|4,48
|-5,68
|-8,94
|Uzertaş Boya
|2,01
|-2,90
|-9,46
|Ülker Bisküvi
|22,02
|-2,74
|-1,52
|Ünye Çimento
|5,17
|-1,15
|-3,90
|Vakıf Fin. Kir.
|2,08
|-8,37
|-14,05
|Vakıf GMYO
|2,17
|-6,87
|-12,15
|Vakıf Yat. Ort.
|2,11
|-5,80
|-9,44
|Vakıflar Bankası
|5,15
|-4,10
|-6,53
|Vakko Tekstil
|4,21
|-6,24
|-7,27
|Vanet Gıda
|1,35
|-3,57
|-5,59
|Verusa Holding
|18,92
|0,37
|1,94
|Verusaturk Girisim
|5,30
|-2,75
|-1,67
|Vestel
|13,21
|-0,45
|4,68
|Vestel Beyaz Eşya
|23,04
|0,17
|6,67
|Viking Kağıt
|2,46
|4,24
|31,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,20
|-6,38
|-9,09
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|-1,65
|-3,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,86
|-2,01
|-6,54
|Yataş
|7,22
|-3,22
|-1,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,40
|-6,04
|-13,04
|Yeni Gimat GMYO
|12,91
|0,31
|-0,77
|Yeşil GMYO
|0,59
|-4,84
|-7,81
|Yeşil Yapı
|0,61
|-4,69
|-7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|10,38
|-5,21
|-7,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.200,10
|0,10
|8,66
|Yonga Mobilya
|8,13
|-9,67
|-12,01
|Yükselen Çelik
|5,90
|-4,99
|-3,75
|Yünsa
|9,72
|-4,42
|-3,67
|Zorlu Enerji
|1,51
|-4,43
|-7,36
(Son)