Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|200.250,00
|0,02
|20,76
|İş Bankası (B)
|33.980,00
|1,89
|12,59
|İş Bankası (C)
|6,67
|7,58
|4,06
|İş Bankası (Kur.)
|228.228,00
|2,35
|8,68
|İş Fin.Kir.
|4,03
|6,90
|6,05
|İş Girişim
|3,72
|5,68
|-2,11
|İş GMYO
|1,87
|6,86
|6,25
|İş Y. Men. Değ.
|4,64
|6,18
|3,11
|İş Yat. Ort.
|1,84
|5,14
|0,00
|İşbir Holding
|440,00
|5,24
|2,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|4,84
|4,84
|İttifak Holding
|3,70
|2,78
|-0,54
|İz Hayvancılık Tarım
|4,10
|3,80
|-3,30
|İzmir Demir Çelik
|9,28
|4,27
|13,31
|İzmir Fırça
|1,73
|2,98
|-3,89
|Jantsa Jant Sanayi
|59,70
|8,64
|2,40
|Kafein Yazılım
|11,08
|5,02
|-0,54
|Kapital Yat. Holding
|2,36
|0,85
|-2,48
|Kaplamin
|5,38
|1,89
|-3,06
|Kardemir (A)
|2,72
|5,02
|2,64
|Kardemir (B)
|2,72
|4,62
|3,03
|Kardemir (D)
|2,76
|5,34
|3,76
|Karel Elektronik
|14,90
|4,27
|2,55
|Karsan Otomotiv
|1,52
|7,80
|-3,80
|Karsu Tekstil
|3,04
|4,83
|-6,17
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,89
|3,37
|-5,32
|Kartonsan
|435,80
|16,99
|11,77
|Katmerciler Ekipman
|3,63
|7,08
|-5,47
|Kent Gıda
|210,10
|6,11
|19,51
|Kerevitaş Gıda
|3,12
|6,85
|-4,29
|Kervansaray Yat. Holding
|0,54
|1,89
|-1,82
|Kiler GMYO
|3,56
|6,27
|-6,07
|Klimasan Klima
|18,27
|4,04
|-17,26
|Koç Holding
|20,42
|2,41
|0,49
|Konfrut Gıda
|7,71
|4,76
|-1,41
|Konya Çimento
|275,00
|11,34
|1,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,91
|3,78
|-1,30
|Koza Altın
|79,25
|-0,13
|7,02
|Koza Madencilik
|10,64
|1,62
|6,08
|Körfez GMYO
|2,15
|5,39
|-10,04
|Kristal Kola
|1,52
|4,83
|0,66
|Kron Telekomünikasyon
|12,95
|8,55
|1,81
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,20
|2,65
|-2,11
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,53
|6,99
|-7,27
|Kütahya Porselen
|7,58
|10,50
|14,50
|Lider Faktoring
|3,55
|5,65
|-3,27
|Link Bilgisayar
|16,85
|6,71
|-7,16
|Logo Yazılım
|58,00
|4,50
|-4,61
|Lokman Hekim Sağlık
|5,64
|4,44
|-2,42
|Lüks Kadife
|8,64
|4,98
|0,00
|Makina Takım
|1,84
|5,14
|-2,13
|Mardin Çimento
|5,45
|2,83
|-7,94
|Marka Yatırım Holding
|1,14
|3,64
|-3,39
|Marmaris Altınyunus
|81,70
|6,10
|15,07
|Marshall
|47,90
|3,46
|0,76
|Martı GMYO
|1,14
|6,54
|12,87
|Martı Otel
|0,94
|4,44
|3,30
|Mavi Giyim
|54,55
|2,92
|-5,79
|Mazhar Zorlu Holding
|14,95
|7,55
|23,66
|Mega Polietilen
|2,19
|5,29
|-0,45
|Menderes Tekstil
|1,29
|4,88
|-1,53
|Mensa
|0,34
|6,25
|6,25
|Merit Turizm
|24,50
|8,12
|26,03
|Merko Gıda
|1,02
|7,37
|-2,86
|Metal Gayrimenkul
|0,87
|2,35
|-4,40
|Metemtur Otelcilik
|1,72
|4,24
|-3,37
|Metro Holding
|1,35
|5,47
|-2,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,22
|3,26
|13,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,70
|-5,00
|-29,80
|Migros Ticaret
|24,64
|3,01
|1,73
|Milpa
|2,08
|6,12
|-5,02
|Mistral GMYO
|1,78
|4,71
|-5,82
|MLP Sağlık
|15,83
|3,40
|-1,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,01
|-2,88
|-11,40
|Mondi Tire Kutsan
|5,68
|2,90
|37,20
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,23
|6,35
|-3,85
|Net Holding
|2,50
|7,30
|-3,85
|Netaş Telekom.
|13,14
|8,15
|0,61
|Niğbaş Niğde Beton
|5,30
|-2,75
|-14,52
|Nuh Çimento
|11,93
|12,34
|0,42
|Nurol GMYO
|3,54
|4,42
|-0,84
|Odaş Elektrik
|2,58
|20,00
|22,86
|Olmuksan-IP
|6,35
|4,10
|1,11
|Orge Enerji Elektrik
|5,01
|5,92
|1,01
|Orma Orman Mahsulleri
|2,70
|1,12
|-2,17
|Osmanlı Menkul
|4,31
|4,61
|2,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,63
|6,54
|-2,98
|Otokar
|161,50
|0,50
|1,57
|Oyak Yat. Ort.
|2,28
|4,59
|-2,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,90
|3,81
|-3,73
|Özak GMYO
|2,71
|6,27
|5,45
|Özbal Çelik Boru
|1,66
|6,41
|-0,60
|Özderici GMYO
|1,48
|7,25
|-5,73
|Özerden Plastik
|2,73
|9,64
|19,74
|Panora GMYO
|6,14
|1,99
|-0,97
|Papilon Savunma
|7,97
|4,05
|2,84
|Park Elek.Madencilik
|3,00
|3,81
|-1,64
|Parsan
|17,40
|4,00
|2,72
|Pegasus
|79,10
|3,26
|-8,45
|Peker GMYO
|3,08
|4,76
|-1,60
|Penguen Gıda
|2,02
|5,76
|-2,42
|Pera GMYO
|0,93
|8,14
|-1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|8,05
|3,60
|0,37
|Petkim
|3,91
|5,68
|2,62
|Petrokent Turizm
|125,80
|4,40
|-1,80
|Pınar Et ve Un
|9,22
|3,13
|0,55
|Pınar Su
|2,30
|9,52
|-0,86
|Pınar Süt
|12,48
|6,21
|-1,50
|Plastikkart
|9,40
|7,06
|1,40
|Polisan Holding
|3,03
|5,21
|0,00
|Politeknik Metal
|73,00
|1,39
|-5,19
|Prizma Press Matbaacılık
|4,93
|7,17
|14,65
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.164,70
|0,02
|5,14
|QNB Finans Fin. Kir.
|138,00
|3,76
|6,89
|QNB Finansbank
|41,14
|6,09
|9,71
|Ral Yatırım Holding
|6,93
|6,94
|1,91
|Ray Sigorta
|3,31
|4,75
|-3,22
|Reysaş GMYO
|4,88
|19,90
|6,32
|Reysaş Lojistik
|5,12
|19,91
|16,89
|Rhea Girişim
|1,15
|8,49
|-3,36
|Rodrigo Tekstil
|1,78
|2,89
|-1,66
|Royal Halı
|1,34
|5,51
|-2,19
|RTA Laboratuvarları
|2,28
|5,07
|-1,72
|Sabancı Holding
|10,13
|5,63
|6,18
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,11
|4,98
|-3,21
|Salix Yatırım Holding
|7,90
|2,33
|9,57
|Sanel Mühendislik
|3,95
|1,54
|-2,47
|Sanifoam Sünger
|6,02
|-2,90
|20,40
|Sanko Pazarlama
|7,48
|8,88
|-3,36
|Saray Matbaacılık
|1,59
|6,00
|-11,17
|Sarkuysan
|4,77
|2,80
|-1,24
|Sasa Polyester
|7,82
|3,30
|1,16
|Say Reklamcılık
|2,12
|6,53
|-5,36
|Sekuro Plastik
|5,03
|5,23
|-6,16
|Selçuk Ecza Deposu
|6,04
|4,32
|-0,98
|Selçuk Gıda
|1,64
|3,80
|-4,65
|Senkron Güvenlik
|2,67
|3,89
|-2,20
|Serve Film Prodüksiyon
|1,53
|2,00
|-3,77
|Servet GMYO
|11,36
|14,98
|33,65
|Seyitler Kimya
|6,84
|0,74
|0,74
|Silverline Endüstri
|2,22
|12,69
|2,78
|Sinpaş GMYO
|1,22
|2,52
|5,17
|Smartiks Yazılım
|9,76
|5,51
|-0,51
|Soda Sanayii
|6,29
|3,80
|1,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,50
|0,00
|-2,76
|Söktaş
|2,73
|4,60
|3,02
|Sönmez Filament
|5,26
|6,48
|7,79
|Sönmez Pamuklu
|5,65
|4,82
|14,84
|Sumaş Suni Tahta
|8,99
|1,12
|-9,19
|Şeker Fin. Kir.
|4,58
|2,69
|-4,18
|Şekerbank
|1,34
|8,06
|2,29
|Şişe Cam
|5,27
|3,54
|0,00
|Şok Marketler
|10,48
|2,85
|-2,60
|T. Halk Bankası
|6,29
|3,28
|6,43
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,50
|2,52
|4,36
|T.S.K.B.
|1,21
|6,14
|0,00
|T.Tuborg
|13,25
|1,92
|11,34
|Taç Tarım Ürünleri
|3,03
|3,06
|-2,88
|Tat Gıda
|6,89
|2,99
|9,54
|TAV Havalimanları
|29,24
|2,31
|0,21
|Taze Kuru Gıda
|6,61
|3,77
|-8,70
|Tek-Art Turizm
|1,26
|9,57
|0,00
|Tekfen Holding
|19,43
|4,24
|0,57
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,98
|5,29
|18,57
|Temapol Polimer Plastik
|5,08
|5,39
|-2,68
|TGS Dış Ticaret
|4,94
|3,13
|5,78
|Tofaş Oto. Fab.
|27,58
|2,91
|2,68
|Torunlar GMYO
|2,67
|5,95
|-2,91
|Trabzon Liman
|10,46
|5,13
|-1,88
|Trabzonspor Sportif
|2,25
|6,64
|4,65
|Trakya Cam
|3,47
|4,52
|-0,86
|Trend GMYO
|2,34
|5,88
|6,36
|TSKB GMYO
|1,31
|3,15
|-2,24
|Tuğçelik
|3,84
|3,78
|-2,78
|Tukaş
|11,95
|1,70
|-3,24
|Turcas Petrol
|2,82
|4,83
|5,62
|Turkcell
|14,70
|5,76
|6,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,91
|2,22
|7,80
|Tüpraş
|125,10
|4,08
|-1,34
|Türk Hava Yolları
|14,25
|5,56
|-1,45
|Türk Prysmian Kablo
|2,54
|5,83
|-2,31
|Türk Telekom
|7,68
|6,82
|4,21
|Türk Traktör
|55,85
|3,14
|0,81
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,52
|2,22
|-5,90
|Ufuk Yatırım
|2,53
|3,69
|-1,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,14
|7,00
|0,94
|Ulusoy Elektrik
|25,60
|1,35
|-3,76
|Ulusoy Un Sanayi
|3,86
|5,46
|1,05
|Umpaş Holding
|0,67
|-2,90
|8,06
|Uşak Seramik
|1,67
|5,70
|-1,18
|Utopya Turizm
|4,81
|3,89
|-2,24
|Uzertaş Boya
|2,20
|-3,51
|-0,90
|Ülker Bisküvi
|24,20
|3,86
|8,23
|Ünye Çimento
|5,24
|3,56
|-2,60
|Vakıf Fin. Kir.
|2,20
|4,27
|-9,09
|Vakıf GMYO
|2,30
|5,99
|-6,88
|Vakıf Yat. Ort.
|2,26
|6,10
|-3,00
|Vakıflar Bankası
|5,69
|6,16
|3,27
|Vakko Tekstil
|4,56
|5,31
|0,44
|Vanet Gıda
|1,39
|3,73
|-2,80
|Verusa Holding
|19,17
|0,79
|3,29
|Verusaturk Girisim
|5,53
|1,10
|2,60
|Vestel
|14,41
|5,88
|14,18
|Vestel Beyaz Eşya
|25,08
|3,98
|16,11
|Viking Kağıt
|3,22
|12,20
|72,19
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,49
|12,16
|2,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,53
|4,55
|2,02
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,32
|7,30
|0,80
|Yataş
|8,08
|8,31
|10,08
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,52
|6,29
|-5,59
|Yeni Gimat GMYO
|13,41
|1,21
|3,07
|Yeşil GMYO
|0,64
|4,92
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,66
|10,00
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,83
|5,15
|-3,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.455,10
|7,64
|17,32
|Yonga Mobilya
|8,21
|4,59
|-11,15
|Yükselen Çelik
|6,22
|2,98
|1,47
|Yünsa
|10,21
|5,26
|1,19
|Zorlu Enerji
|1,63
|5,84
|0,00
(Son)