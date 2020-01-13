Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|200.250,00
|20,76
|İş Bankası (B)
|39.888,30
|12,20
|32,17
|İş Bankası (C)
|6,74
|1,35
|5,15
|İş Bankası (Kur.)
|230.998,70
|1,21
|10,00
|İş Fin.Kir.
|4,00
|0,25
|5,26
|İş Girişim
|3,88
|5,15
|2,11
|İş GMYO
|1,83
|0,55
|3,98
|İş Y. Men. Değ.
|4,60
|0,88
|2,22
|İş Yat. Ort.
|1,84
|0,55
|0,00
|İşbir Holding
|439,60
|0,48
|2,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,72
|4,35
|16,13
|İttifak Holding
|3,40
|-5,29
|-8,60
|İz Hayvancılık Tarım
|4,24
|2,17
|0,00
|İzmir Demir Çelik
|9,25
|-0,43
|12,94
|İzmir Fırça
|1,78
|2,30
|-1,11
|Jantsa Jant Sanayi
|61,65
|1,99
|5,75
|Kafein Yazılım
|11,38
|1,25
|2,15
|Kapital Yat. Holding
|2,44
|2,09
|0,83
|Kaplamin
|5,37
|-0,56
|-3,24
|Kardemir (A)
|2,93
|4,64
|10,57
|Kardemir (B)
|2,92
|3,91
|10,61
|Kardemir (D)
|2,97
|4,58
|11,65
|Karel Elektronik
|15,80
|5,69
|8,74
|Karsan Otomotiv
|1,55
|2,65
|-1,90
|Karsu Tekstil
|3,03
|1,34
|-6,48
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,95
|-0,56
|-4,69
|Kartonsan
|433,00
|1,41
|11,05
|Katmerciler Ekipman
|3,87
|3,75
|0,78
|Kent Gıda
|205,00
|-1,44
|16,61
|Kerevitaş Gıda
|3,18
|1,27
|-2,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|-3,64
|-3,64
|Kiler GMYO
|4,03
|10,11
|6,33
|Klimasan Klima
|18,18
|0,61
|-17,66
|Koç Holding
|20,80
|1,27
|2,36
|Konfrut Gıda
|7,86
|1,03
|0,51
|Konya Çimento
|290,80
|3,34
|7,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,32
|2,46
|1,83
|Koza Altın
|77,80
|0,26
|5,06
|Koza Madencilik
|10,62
|2,71
|5,88
|Körfez GMYO
|2,40
|2,56
|0,42
|Kristal Kola
|1,61
|3,21
|6,62
|Kron Telekomünikasyon
|13,00
|0,93
|2,20
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,18
|0,75
|2,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,60
|3,90
|-3,03
|Kütahya Porselen
|8,11
|7,70
|22,51
|Lider Faktoring
|3,82
|7,30
|4,09
|Link Bilgisayar
|17,37
|0,75
|-4,30
|Logo Yazılım
|56,55
|-1,31
|-6,99
|Lokman Hekim Sağlık
|5,82
|2,28
|0,69
|Lüks Kadife
|8,79
|1,62
|1,74
|Makina Takım
|1,90
|2,15
|1,06
|Mardin Çimento
|5,45
|0,74
|-7,94
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|2,56
|1,69
|Marmaris Altınyunus
|88,65
|6,04
|24,86
|Marshall
|50,30
|3,07
|5,81
|Martı GMYO
|1,29
|-1,53
|27,72
|Martı Otel
|1,04
|1,96
|14,29
|Mavi Giyim
|57,15
|1,24
|-1,30
|Mazhar Zorlu Holding
|17,95
|9,18
|48,47
|Mega Polietilen
|2,20
|0,46
|0,00
|Menderes Tekstil
|1,41
|9,30
|7,63
|Mensa
|0,34
|0,00
|6,25
|Merit Turizm
|24,10
|1,18
|23,97
|Merko Gıda
|1,08
|4,85
|2,86
|Metal Gayrimenkul
|0,92
|2,22
|1,10
|Metemtur Otelcilik
|1,74
|0,00
|-2,25
|Metro Holding
|1,36
|1,49
|-1,45
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,25
|1,81
|14,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,00
|11,11
|-26,11
|Migros Ticaret
|25,06
|2,45
|3,47
|Milpa
|2,15
|2,87
|-1,83
|Mistral GMYO
|1,84
|2,22
|-2,65
|MLP Sağlık
|15,98
|0,44
|-0,12
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,10
|0,92
|-3,51
|Mondi Tire Kutsan
|6,98
|17,11
|68,60
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,28
|4,16
|4,40
|Net Holding
|2,58
|0,78
|-0,77
|Netaş Telekom.
|13,40
|1,82
|2,60
|Niğbaş Niğde Beton
|5,00
|-5,12
|-19,35
|Nuh Çimento
|11,77
|0,17
|-0,93
|Nurol GMYO
|3,92
|7,10
|9,80
|Odaş Elektrik
|2,45
|0,82
|16,67
|Olmuksan-IP
|6,46
|1,41
|2,87
|Orge Enerji Elektrik
|5,12
|0,79
|3,23
|Orma Orman Mahsulleri
|2,74
|1,11
|-0,72
|Osmanlı Menkul
|4,43
|1,84
|5,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|4,73
|5,36
|Otokar
|160,70
|0,25
|1,07
|Oyak Yat. Ort.
|2,33
|2,19
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,13
|1,58
|0,79
|Özak GMYO
|2,72
|1,49
|5,84
|Özbal Çelik Boru
|1,74
|3,57
|4,19
|Özderici GMYO
|1,57
|6,08
|0,00
|Özerden Plastik
|2,73
|-1,09
|19,74
|Panora GMYO
|6,18
|1,31
|-0,32
|Papilon Savunma
|8,15
|0,25
|5,16
|Park Elek.Madencilik
|3,30
|8,55
|8,20
|Parsan
|17,61
|0,51
|3,96
|Pegasus
|83,50
|6,91
|-3,36
|Peker GMYO
|3,18
|-0,31
|1,60
|Penguen Gıda
|2,27
|12,94
|9,66
|Pera GMYO
|0,98
|3,16
|4,26
|Pergamon Dış Ticaret
|8,19
|1,61
|2,12
|Petkim
|4,09
|4,60
|7,35
|Petrokent Turizm
|131,50
|6,13
|2,65
|Pınar Et ve Un
|9,35
|1,19
|1,96
|Pınar Su
|2,32
|0,87
|0,00
|Pınar Süt
|13,26
|4,41
|4,66
|Plastikkart
|9,50
|0,96
|2,48
|Polisan Holding
|3,17
|3,26
|4,62
|Politeknik Metal
|73,00
|0,69
|-5,19
|Prizma Press Matbaacılık
|4,90
|-1,21
|13,95
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.162,90
|0,01
|4,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|150,00
|7,14
|16,19
|QNB Finansbank
|42,48
|0,33
|13,28
|Ral Yatırım Holding
|6,90
|-1,85
|1,47
|Ray Sigorta
|3,38
|3,05
|-1,17
|Reysaş GMYO
|6,31
|19,96
|37,47
|Reysaş Lojistik
|6,88
|19,86
|57,08
|Rhea Girişim
|1,20
|1,69
|0,84
|Rodrigo Tekstil
|1,80
|1,69
|-0,55
|Royal Halı
|1,54
|10,00
|12,41
|RTA Laboratuvarları
|2,37
|3,49
|2,16
|Sabancı Holding
|10,35
|0,68
|8,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,11
|0,00
|-3,21
|Salix Yatırım Holding
|8,60
|8,86
|19,28
|Sanel Mühendislik
|4,00
|-1,23
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|5,72
|-2,22
|14,40
|Sanko Pazarlama
|7,59
|0,80
|-1,94
|Saray Matbaacılık
|1,70
|-1,16
|-5,03
|Sarkuysan
|4,90
|2,94
|1,45
|Sasa Polyester
|8,18
|5,28
|5,82
|Say Reklamcılık
|2,23
|0,90
|-0,45
|Sekuro Plastik
|5,86
|10,78
|9,33
|Selçuk Ecza Deposu
|6,14
|0,00
|0,66
|Selçuk Gıda
|1,85
|9,47
|7,56
|Senkron Güvenlik
|2,84
|6,77
|4,03
|Serve Film Prodüksiyon
|1,55
|1,97
|-2,52
|Servet GMYO
|12,56
|-1,10
|47,76
|Seyitler Kimya
|6,77
|-0,44
|-0,29
|Silverline Endüstri
|2,25
|1,81
|4,17
|Sinpaş GMYO
|1,48
|1,37
|27,59
|Smartiks Yazılım
|9,66
|0,00
|-1,53
|Soda Sanayii
|6,41
|1,42
|3,72
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,73
|2,31
|-0,41
|Söktaş
|3,08
|6,57
|16,23
|Sönmez Filament
|5,22
|0,77
|6,97
|Sönmez Pamuklu
|5,64
|1,08
|14,63
|Sumaş Suni Tahta
|9,59
|5,27
|-3,13
|Şeker Fin. Kir.
|5,19
|6,79
|8,58
|Şekerbank
|1,43
|5,15
|9,16
|Şişe Cam
|5,39
|1,51
|2,28
|Şok Marketler
|10,75
|1,70
|-0,09
|T. Halk Bankası
|6,60
|2,01
|11,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,56
|-0,18
|2,20
|T.S.K.B.
|1,25
|3,31
|3,31
|T.Tuborg
|13,90
|3,12
|16,81
|Taç Tarım Ürünleri
|3,09
|0,65
|-0,96
|Tat Gıda
|6,89
|0,88
|9,54
|TAV Havalimanları
|29,52
|0,41
|1,17
|Taze Kuru Gıda
|6,90
|1,62
|-4,70
|Tek-Art Turizm
|1,41
|-1,40
|11,90
|Tekfen Holding
|20,12
|0,70
|4,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,38
|6,53
|28,10
|Temapol Polimer Plastik
|5,23
|1,95
|0,19
|TGS Dış Ticaret
|4,90
|-1,01
|4,93
|Tofaş Oto. Fab.
|26,86
|-0,59
|0,00
|Torunlar GMYO
|2,78
|3,73
|1,09
|Trabzon Liman
|11,05
|5,64
|3,66
|Trabzonspor Sportif
|2,62
|11,97
|21,86
|Trakya Cam
|3,52
|1,44
|0,57
|Trend GMYO
|2,58
|9,32
|17,27
|TSKB GMYO
|1,36
|2,26
|1,49
|Tuğçelik
|3,91
|1,82
|-1,01
|Tukaş
|11,86
|-0,84
|-3,97
|Turcas Petrol
|3,08
|4,76
|15,36
|Turkcell
|14,46
|-0,21
|4,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,99
|0,58
|9,05
|Tüpraş
|125,50
|0,08
|-1,03
|Türk Hava Yolları
|14,84
|3,06
|2,63
|Türk Prysmian Kablo
|2,79
|6,08
|7,31
|Türk Telekom
|7,96
|1,53
|8,01
|Türk Traktör
|59,80
|1,36
|7,94
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,34
|0,70
|-3,95
|Ufuk Yatırım
|2,53
|1,20
|-1,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,33
|9,39
|9,91
|Ulusoy Elektrik
|26,10
|1,95
|-1,88
|Ulusoy Un Sanayi
|3,91
|3,44
|2,36
|Umpaş Holding
|0,65
|-2,99
|4,84
|Uşak Seramik
|1,73
|2,98
|2,37
|Utopya Turizm
|4,91
|0,00
|-0,20
|Uzertaş Boya
|2,14
|-4,04
|-3,60
|Ülker Bisküvi
|24,60
|-1,36
|10,02
|Ünye Çimento
|5,19
|0,58
|-3,53
|Vakıf Fin. Kir.
|2,27
|2,25
|-6,20
|Vakıf GMYO
|2,60
|11,11
|5,26
|Vakıf Yat. Ort.
|2,34
|3,08
|0,43
|Vakıflar Bankası
|6,10
|2,01
|10,71
|Vakko Tekstil
|4,81
|5,25
|5,95
|Vanet Gıda
|1,42
|1,43
|-0,70
|Verusa Holding
|19,48
|1,14
|4,96
|Verusaturk Girisim
|5,70
|1,42
|5,75
|Vestel
|14,36
|1,48
|13,79
|Vestel Beyaz Eşya
|25,80
|0,94
|19,44
|Viking Kağıt
|3,50
|-4,89
|87,17
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,54
|4,53
|4,96
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,76
|2,60
|11,29
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,51
|11,09
|19,78
|Yataş
|8,13
|1,12
|10,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,65
|3,77
|2,48
|Yeni Gimat GMYO
|13,27
|0,61
|2,00
|Yeşil GMYO
|0,69
|7,81
|7,81
|Yeşil Yapı
|0,73
|10,61
|10,61
|Yeşil Yatırım Holding
|11,36
|4,22
|1,16
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.480,00
|5,30
|18,17
|Yonga Mobilya
|8,69
|2,96
|-5,95
|Yükselen Çelik
|6,42
|2,07
|4,73
|Yünsa
|13,30
|19,93
|31,81
|Zorlu Enerji
|1,66
|1,84
|1,84
(Son)