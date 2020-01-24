Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|0,00
|29,65
|İş Bankası (B)
|44.000,00
|12,82
|45,79
|İş Bankası (C)
|7,33
|0,96
|14,35
|İş Bankası (Kur.)
|298.990,00
|9,51
|42,38
|İş Fin.Kir.
|4,40
|-0,45
|15,79
|İş Girişim
|5,72
|-3,54
|50,53
|İş GMYO
|1,82
|0,00
|3,41
|İş Y. Men. Değ.
|4,85
|0,21
|7,78
|İş Yat. Ort.
|1,98
|0,51
|7,61
|İşbir Holding
|499,00
|5,05
|16,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|-1,41
|12,90
|İttifak Holding
|3,50
|-2,51
|-5,91
|İz Hayvancılık Tarım
|2,76
|-1,08
|5,48
|İzmir Demir Çelik
|9,23
|-0,22
|12,70
|İzmir Fırça
|1,76
|-1,12
|-2,22
|Jantsa Jant Sanayi
|62,65
|0,32
|7,46
|Kafein Yazılım
|14,65
|19,98
|31,51
|Kapital Yat. Holding
|3,10
|3,33
|28,10
|Kaplamin
|5,38
|-0,37
|-3,06
|Kardemir (A)
|2,98
|1,02
|12,45
|Kardemir (B)
|2,97
|0,68
|12,50
|Kardemir (D)
|3,02
|1,68
|13,53
|Karel Elektronik
|18,97
|3,15
|30,56
|Karsan Otomotiv
|1,64
|-0,61
|3,80
|Karsu Tekstil
|3,08
|-1,28
|-4,94
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,25
|-5,39
|-12,14
|Kartonsan
|480,00
|0,15
|23,11
|Katmerciler Ekipman
|4,16
|-1,65
|8,33
|Kent Gıda
|200,80
|-2,95
|14,22
|Kerevitaş Gıda
|3,39
|-0,29
|3,99
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|-2,00
|-10,91
|Kiler GMYO
|3,77
|1,07
|-0,53
|Klimasan Klima
|18,98
|3,10
|-14,04
|Koç Holding
|20,86
|-0,95
|2,66
|Konfrut Gıda
|8,35
|-0,60
|6,78
|Konya Çimento
|301,20
|3,29
|11,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,29
|0,21
|9,25
|Koza Altın
|80,15
|0,06
|8,24
|Koza Madencilik
|10,74
|-0,74
|7,08
|Körfez GMYO
|2,86
|10,85
|19,67
|Kristal Kola
|1,85
|-2,63
|22,52
|Kron Telekomünikasyon
|20,24
|2,38
|59,12
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,38
|-0,08
|2,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,92
|8,47
|16,36
|Kütahya Porselen
|8,42
|0,00
|27,19
|Lider Faktoring
|4,77
|-0,83
|29,97
|Link Bilgisayar
|21,28
|6,08
|17,25
|Logo Yazılım
|65,00
|1,96
|6,91
|Lokman Hekim Sağlık
|5,83
|0,52
|0,87
|Lüks Kadife
|9,24
|-2,33
|6,94
|Makina Takım
|2,16
|1,89
|14,89
|Mardin Çimento
|5,60
|-1,75
|-5,41
|Marka Yatırım Holding
|1,46
|12,31
|23,73
|Marmaris Altınyunus
|98,40
|-1,35
|38,59
|Marshall
|50,65
|0,90
|6,54
|Martı GMYO
|1,39
|6,92
|37,62
|Martı Otel
|1,15
|2,68
|26,37
|Mavi Giyim
|60,50
|0,83
|4,49
|Mazhar Zorlu Holding
|15,00
|-6,25
|24,07
|Mega Polietilen
|2,31
|0,00
|5,00
|Menderes Tekstil
|1,39
|0,72
|6,11
|Mensa
|0,40
|-4,76
|25,00
|Merit Turizm
|23,50
|-4,55
|20,88
|Merko Gıda
|1,18
|-0,84
|12,38
|Metal Gayrimenkul
|1,10
|-9,84
|20,88
|Metemtur Otelcilik
|1,87
|0,00
|5,06
|Metro Holding
|1,50
|0,00
|8,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,48
|3,33
|26,53
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,35
|-5,31
|-34,11
|Migros Ticaret
|25,18
|-1,25
|3,96
|Milpa
|2,89
|13,33
|31,96
|Mistral GMYO
|2,13
|2,40
|12,70
|MLP Sağlık
|17,62
|-2,17
|10,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,04
|0,97
|-8,77
|Mondi Tire Kutsan
|8,81
|8,63
|112,80
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.076,00
|0,13
|0,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|21,60
|10,60
|69,81
|Net Holding
|2,57
|0,39
|-1,15
|Netaş Telekom.
|15,13
|5,07
|15,85
|Niğbaş Niğde Beton
|4,85
|-3,00
|-21,77
|Nuh Çimento
|11,45
|-0,87
|-3,62
|Nurol GMYO
|4,26
|2,40
|19,33
|Odaş Elektrik
|2,03
|-0,98
|40,42
|Olmuksan-IP
|6,96
|-0,14
|10,83
|Orge Enerji Elektrik
|5,77
|-0,35
|16,33
|Orma Orman Mahsulleri
|5,10
|9,91
|84,78
|Osmanlı Menkul
|6,63
|9,77
|57,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,05
|0,49
|22,02
|Otokar
|167,00
|1,33
|5,03
|Oyak Yat. Ort.
|2,48
|-0,80
|6,44
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,13
|0,20
|0,79
|Özak GMYO
|3,17
|0,63
|23,35
|Özbal Çelik Boru
|2,30
|10,05
|37,72
|Özderici GMYO
|2,08
|19,54
|32,48
|Özerden Plastik
|2,67
|0,00
|17,11
|Panora GMYO
|6,20
|2,99
|0,00
|Papilon Savunma
|9,93
|0,00
|28,13
|Park Elek.Madencilik
|3,54
|0,28
|16,07
|Parsan
|18,45
|0,93
|8,91
|Pegasus
|73,50
|0,62
|-14,93
|Peker GMYO
|3,11
|-4,01
|-0,64
|Penguen Gıda
|3,16
|1,28
|52,66
|Pera GMYO
|1,17
|-4,88
|24,47
|Pergamon Dış Ticaret
|9,89
|-0,70
|23,32
|Petkim
|4,07
|0,74
|6,82
|Petrokent Turizm
|173,90
|6,69
|35,75
|Pınar Et ve Un
|10,15
|0,50
|10,69
|Pınar Su
|2,64
|1,93
|13,79
|Pınar Süt
|14,20
|0,50
|12,08
|Plastikkart
|9,75
|-0,51
|5,18
|Polisan Holding
|3,33
|1,83
|9,90
|Politeknik Metal
|73,25
|0,34
|-4,87
|Prizma Press Matbaacılık
|5,01
|0,20
|16,51
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.150,00
|0,05
|3,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|146,90
|-14,99
|13,79
|QNB Finansbank
|54,95
|-14,94
|46,53
|Ral Yatırım Holding
|6,40
|0,00
|-5,88
|Ray Sigorta
|4,17
|2,21
|21,93
|Reysaş GMYO
|10,04
|11,56
|118,74
|Reysaş Lojistik
|12,74
|13,95
|190,87
|Rhea Girişim
|1,37
|5,38
|15,13
|Rodrigo Tekstil
|1,92
|-0,52
|6,08
|Royal Halı
|1,68
|0,60
|22,63
|RTA Laboratuvarları
|2,37
|-0,42
|2,16
|Sabancı Holding
|10,27
|-1,25
|7,65
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,20
|-0,90
|0,92
|Salix Yatırım Holding
|9,15
|2,81
|26,91
|Sanel Mühendislik
|4,03
|0,00
|-0,49
|Sanifoam Sünger
|5,67
|-2,41
|13,40
|Sanko Pazarlama
|7,51
|-1,83
|-2,97
|Saray Matbaacılık
|2,51
|14,61
|40,22
|Sarkuysan
|5,68
|0,18
|17,60
|Sasa Polyester
|8,11
|-2,41
|4,92
|Say Reklamcılık
|2,39
|0,00
|6,70
|Sekuro Plastik
|5,39
|-0,37
|0,56
|Selçuk Ecza Deposu
|6,85
|7,87
|12,30
|Selçuk Gıda
|1,72
|-1,15
|0,00
|Senkron Güvenlik
|3,10
|0,00
|13,55
|Serve Film Prodüksiyon
|1,43
|0,00
|-10,06
|Servet GMYO
|12,65
|-0,39
|48,82
|Seyitler Kimya
|7,22
|-0,55
|6,33
|Silverline Endüstri
|3,30
|3,45
|52,78
|Sinpaş GMYO
|1,51
|-1,95
|30,17
|Smartiks Yazılım
|11,89
|4,21
|21,20
|Soda Sanayii
|6,65
|0,91
|7,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,20
|4,19
|14,64
|Söktaş
|3,25
|3,83
|22,64
|Sönmez Filament
|6,28
|2,78
|28,69
|Sönmez Pamuklu
|6,38
|0,95
|29,67
|Sumaş Suni Tahta
|10,15
|3,57
|2,53
|Şeker Fin. Kir.
|5,04
|2,02
|5,44
|Şekerbank
|1,41
|-2,08
|7,63
|Şişe Cam
|5,18
|-1,15
|-1,71
|Şok Marketler
|11,40
|2,80
|5,95
|T. Halk Bankası
|7,01
|0,29
|18,61
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,30
|-0,88
|3,90
|T.S.K.B.
|1,30
|3,17
|7,44
|T.Tuborg
|15,23
|0,93
|27,98
|Taç Tarım Ürünleri
|2,98
|-0,67
|-4,49
|Tat Gıda
|7,71
|1,72
|22,58
|TAV Havalimanları
|28,60
|-1,38
|-1,99
|Taze Kuru Gıda
|6,88
|-1,01
|-4,97
|Tek-Art Turizm
|1,38
|-2,13
|9,52
|Tekfen Holding
|19,90
|-0,35
|3,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,11
|10,13
|140,71
|Temapol Polimer Plastik
|6,41
|4,23
|22,80
|TGS Dış Ticaret
|6,20
|-0,96
|32,76
|Tofaş Oto. Fab.
|27,82
|-1,00
|3,57
|Torunlar GMYO
|3,09
|2,66
|12,36
|Trabzon Liman
|12,15
|-1,54
|13,98
|Trabzonspor Sportif
|3,00
|-0,99
|39,53
|Trakya Cam
|3,45
|-0,29
|-1,43
|Trend GMYO
|2,70
|0,00
|22,73
|TSKB GMYO
|1,49
|2,76
|11,19
|Tuğçelik
|4,34
|0,46
|9,87
|Tukaş
|15,55
|8,14
|25,91
|Turcas Petrol
|3,30
|2,17
|23,60
|Turkcell
|14,41
|-2,11
|4,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,14
|0,00
|11,39
|Tüpraş
|119,60
|-0,91
|-5,68
|Türk Hava Yolları
|14,54
|2,11
|0,55
|Türk Prysmian Kablo
|4,25
|7,32
|63,46
|Türk Telekom
|8,05
|1,13
|9,23
|Türk Traktör
|58,50
|0,09
|5,60
|Türker Proje Gayrimenkul
|44,04
|1,90
|4,86
|Ufuk Yatırım
|3,75
|9,01
|45,35
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,40
|0,42
|13,21
|Ulusoy Elektrik
|34,22
|7,75
|28,65
|Ulusoy Un Sanayi
|4,24
|-5,78
|10,99
|Umpaş Holding
|0,64
|8,47
|3,23
|Uşak Seramik
|1,79
|-0,56
|5,92
|Utopya Turizm
|5,76
|-0,17
|17,07
|Uzertaş Boya
|2,05
|-0,97
|-7,66
|Ülker Bisküvi
|25,00
|-1,42
|11,81
|Ünye Çimento
|5,42
|3,63
|0,74
|Vakıf Fin. Kir.
|2,40
|0,00
|-0,83
|Vakıf GMYO
|2,88
|6,27
|16,60
|Vakıf Yat. Ort.
|2,43
|1,67
|4,29
|Vakıflar Bankası
|6,74
|1,51
|22,32
|Vakko Tekstil
|6,04
|1,17
|33,04
|Vanet Gıda
|1,43
|-0,69
|0,00
|Verusa Holding
|20,50
|0,29
|10,45
|Verusaturk Girisim
|6,28
|0,96
|16,51
|Vestel
|14,19
|-0,77
|12,44
|Vestel Beyaz Eşya
|26,96
|3,93
|24,81
|Viking Kağıt
|3,50
|5,11
|87,17
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,86
|4,76
|18,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,07
|0,66
|23,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,26
|-1,89
|15,79
|Yataş
|9,00
|4,17
|22,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,34
|4,00
|45,34
|Yeni Gimat GMYO
|12,90
|-0,31
|-0,85
|Yeşil GMYO
|0,66
|1,54
|3,13
|Yeşil Yapı
|0,70
|0,00
|6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|10,57
|0,67
|-5,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.549,40
|4,77
|20,52
|Yonga Mobilya
|8,26
|1,47
|-10,61
|Yükselen Çelik
|8,00
|0,38
|30,51
|Yünsa
|16,31
|15,76
|61,65
|Zorlu Enerji
|1,69
|0,00
|3,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SON)