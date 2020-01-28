Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|29,65
|İş Bankası (B)
|42.200,10
|0,48
|39,83
|İş Bankası (C)
|7,23
|-0,55
|12,79
|İş Bankası (Kur.)
|301.500,00
|43,57
|İş Fin.Kir.
|4,36
|0,69
|14,74
|İş Girişim
|5,68
|-1,56
|49,47
|İş GMYO
|1,85
|2,78
|5,11
|İş Y. Men. Değ.
|5,09
|2,00
|13,11
|İş Yat. Ort.
|1,96
|0,00
|6,52
|İşbir Holding
|521,00
|-1,70
|21,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|1,43
|14,52
|İttifak Holding
|3,43
|-0,58
|-7,80
|İz Hayvancılık Tarım
|2,69
|-1,47
|2,81
|İzmir Demir Çelik
|9,60
|0,73
|17,22
|İzmir Fırça
|1,75
|0,57
|-2,78
|Jantsa Jant Sanayi
|61,40
|-0,81
|5,32
|Kafein Yazılım
|16,63
|2,46
|49,28
|Kapital Yat. Holding
|3,12
|-5,45
|28,93
|Kaplamin
|5,45
|0,93
|-1,80
|Kardemir (A)
|2,90
|-0,68
|9,43
|Kardemir (B)
|2,88
|-1,03
|9,09
|Kardemir (D)
|2,89
|-2,36
|8,65
|Karel Elektronik
|18,53
|-3,24
|27,53
|Karsan Otomotiv
|1,74
|4,82
|10,13
|Karsu Tekstil
|3,12
|0,32
|-3,70
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,93
|-1,49
|-15,55
|Kartonsan
|479,90
|1,03
|23,08
|Katmerciler Ekipman
|4,17
|2,21
|8,59
|Kent Gıda
|197,00
|-0,20
|12,06
|Kerevitaş Gıda
|3,44
|-0,86
|5,52
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|-2,08
|-14,55
|Kiler GMYO
|4,18
|2,45
|10,29
|Klimasan Klima
|19,22
|-0,21
|-12,95
|Koç Holding
|20,04
|-0,60
|-1,38
|Konfrut Gıda
|8,30
|-0,12
|6,14
|Konya Çimento
|292,20
|-1,62
|7,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,27
|-1,86
|9,10
|Koza Altın
|80,50
|1,51
|8,71
|Koza Madencilik
|10,68
|0,75
|6,48
|Körfez GMYO
|3,26
|8,67
|36,40
|Kristal Kola
|2,12
|11,58
|40,40
|Kron Telekomünikasyon
|20,26
|-4,97
|59,28
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,00
|-2,22
|-7,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,97
|4,79
|19,39
|Kütahya Porselen
|10,95
|8,42
|65,41
|Lider Faktoring
|4,82
|0,84
|31,34
|Link Bilgisayar
|24,90
|1,63
|37,19
|Logo Yazılım
|66,90
|1,75
|10,03
|Lokman Hekim Sağlık
|6,03
|2,20
|4,33
|Lüks Kadife
|10,34
|8,84
|19,68
|Makina Takım
|2,20
|-1,35
|17,02
|Mardin Çimento
|5,51
|-0,18
|-6,93
|Marka Yatırım Holding
|1,46
|2,82
|23,73
|Marmaris Altınyunus
|97,75
|-0,20
|37,68
|Marshall
|49,74
|0,81
|4,63
|Martı GMYO
|1,60
|9,59
|58,42
|Martı Otel
|1,21
|3,42
|32,97
|Mavi Giyim
|58,10
|-1,53
|0,35
|Mazhar Zorlu Holding
|14,50
|-2,55
|19,93
|Mega Polietilen
|2,60
|2,36
|18,18
|Menderes Tekstil
|1,37
|0,74
|4,58
|Mensa
|0,37
|-2,63
|15,62
|Merit Turizm
|24,22
|-2,34
|24,59
|Merko Gıda
|1,24
|1,64
|18,10
|Metal Gayrimenkul
|1,06
|-2,75
|16,48
|Metemtur Otelcilik
|2,20
|14,58
|23,60
|Metro Holding
|1,49
|-1,32
|7,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,43
|-3,19
|23,98
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,39
|-2,00
|-33,62
|Migros Ticaret
|25,72
|3,88
|6,19
|Milpa
|2,81
|0,36
|28,31
|Mistral GMYO
|2,15
|0,94
|13,76
|MLP Sağlık
|17,95
|3,82
|12,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,07
|-4,46
|-6,14
|Mondi Tire Kutsan
|9,50
|-2,16
|129,47
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.076,00
|0,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|21,24
|-4,58
|66,98
|Net Holding
|2,56
|-0,39
|-1,54
|Netaş Telekom.
|15,88
|-3,93
|21,59
|Niğbaş Niğde Beton
|5,55
|-0,36
|-10,48
|Nuh Çimento
|11,46
|-0,09
|-3,54
|Nurol GMYO
|4,35
|-0,23
|21,85
|Odaş Elektrik
|1,95
|-2,50
|34,88
|Olmuksan-IP
|7,58
|3,13
|20,70
|Orge Enerji Elektrik
|5,80
|0,00
|16,94
|Orma Orman Mahsulleri
|6,17
|9,98
|123,55
|Osmanlı Menkul
|8,01
|9,88
|90,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,07
|0,49
|23,21
|Otokar
|162,30
|-1,34
|2,08
|Oyak Yat. Ort.
|2,52
|2,02
|8,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,69
|4,21
|11,79
|Özak GMYO
|3,22
|-0,62
|25,29
|Özbal Çelik Boru
|2,21
|-1,78
|32,34
|Özderici GMYO
|1,99
|1,53
|26,75
|Özerden Plastik
|2,66
|0,00
|16,67
|Panora GMYO
|6,38
|0,16
|2,90
|Papilon Savunma
|11,44
|5,83
|47,61
|Park Elek.Madencilik
|3,74
|0,81
|22,62
|Parsan
|17,82
|-2,03
|5,19
|Pegasus
|70,45
|-0,98
|-18,46
|Peker GMYO
|3,19
|0,00
|1,92
|Penguen Gıda
|3,20
|4,58
|54,59
|Pera GMYO
|1,15
|-1,71
|22,34
|Pergamon Dış Ticaret
|10,49
|-1,13
|30,80
|Petkim
|4,09
|0,25
|7,35
|Petrokent Turizm
|200,00
|0,05
|56,13
|Pınar Et ve Un
|10,32
|-3,10
|12,54
|Pınar Su
|2,83
|-0,70
|21,98
|Pınar Süt
|15,13
|-6,43
|19,42
|Plastikkart
|9,65
|-0,52
|4,10
|Polisan Holding
|3,42
|1,48
|12,87
|Politeknik Metal
|75,00
|2,60
|-2,60
|Prizma Press Matbaacılık
|5,04
|1,00
|17,21
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.151,10
|0,06
|3,91
|QNB Finans Fin. Kir.
|143,60
|-14,98
|11,23
|QNB Finansbank
|60,00
|-4,99
|60,00
|Ral Yatırım Holding
|6,29
|-0,16
|-7,50
|Ray Sigorta
|4,53
|0,89
|32,46
|Reysaş GMYO
|8,44
|-14,40
|83,88
|Reysaş Lojistik
|9,21
|-19,98
|110,27
|Rhea Girişim
|1,48
|0,68
|24,37
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|-1,57
|3,87
|Royal Halı
|1,89
|9,88
|37,96
|RTA Laboratuvarları
|2,68
|12,13
|15,52
|Sabancı Holding
|9,98
|-1,19
|4,61
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,12
|0,47
|-2,75
|Salix Yatırım Holding
|9,15
|-0,54
|26,91
|Sanel Mühendislik
|4,00
|-1,23
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|5,64
|-0,18
|12,80
|Sanko Pazarlama
|8,21
|7,88
|6,07
|Saray Matbaacılık
|2,59
|0,39
|44,69
|Sarkuysan
|6,36
|-1,09
|31,68
|Sasa Polyester
|7,90
|-0,75
|2,20
|Say Reklamcılık
|2,57
|1,18
|14,73
|Sekuro Plastik
|5,88
|8,29
|9,70
|Selçuk Ecza Deposu
|6,83
|-1,01
|11,97
|Selçuk Gıda
|1,78
|0,00
|3,49
|Senkron Güvenlik
|3,08
|0,65
|12,82
|Serve Film Prodüksiyon
|1,46
|1,39
|-8,18
|Servet GMYO
|12,47
|-0,24
|46,71
|Seyitler Kimya
|7,30
|2,82
|7,51
|Silverline Endüstri
|3,16
|-3,66
|46,30
|Sinpaş GMYO
|1,44
|0,00
|24,14
|Smartiks Yazılım
|11,75
|-2,00
|19,78
|Soda Sanayii
|6,49
|0,15
|5,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,53
|10,00
|38,49
|Söktaş
|3,55
|1,72
|33,96
|Sönmez Filament
|7,00
|-3,05
|43,44
|Sönmez Pamuklu
|7,00
|-4,50
|42,28
|Sumaş Suni Tahta
|10,00
|0,00
|1,01
|Şeker Fin. Kir.
|5,03
|-0,40
|5,23
|Şekerbank
|1,41
|0,71
|7,63
|Şişe Cam
|5,04
|-0,59
|-4,36
|Şok Marketler
|11,15
|0,36
|3,62
|T. Halk Bankası
|6,94
|0,14
|17,43
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,46
|-0,58
|1,97
|T.S.K.B.
|1,33
|0,00
|9,92
|T.Tuborg
|15,61
|0,32
|31,18
|Taç Tarım Ürünleri
|3,00
|1,69
|-3,85
|Tat Gıda
|7,58
|-2,32
|20,51
|TAV Havalimanları
|26,80
|-1,69
|-8,16
|Taze Kuru Gıda
|7,78
|9,89
|7,46
|Tek-Art Turizm
|1,39
|0,72
|10,32
|Tekfen Holding
|19,85
|2,16
|2,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,30
|-14,38
|145,24
|Temapol Polimer Plastik
|6,65
|1,37
|27,39
|TGS Dış Ticaret
|6,49
|6,39
|38,97
|Tofaş Oto. Fab.
|27,28
|-2,36
|1,56
|Torunlar GMYO
|3,04
|0,33
|10,55
|Trabzon Liman
|12,24
|0,25
|14,82
|Trabzonspor Sportif
|2,82
|-0,70
|31,16
|Trakya Cam
|3,39
|-0,59
|-3,14
|Trend GMYO
|2,80
|2,56
|27,27
|TSKB GMYO
|1,80
|13,21
|34,33
|Tuğçelik
|4,48
|2,99
|13,42
|Tukaş
|15,40
|-2,53
|24,70
|Turcas Petrol
|3,33
|-1,19
|24,72
|Turkcell
|13,95
|-0,99
|1,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,21
|1,55
|12,48
|Tüpraş
|115,40
|-0,35
|-8,99
|Türk Hava Yolları
|14,17
|0,50
|-2,01
|Türk Prysmian Kablo
|4,33
|-2,48
|66,54
|Türk Telekom
|7,92
|0,13
|7,46
|Türk Traktör
|58,05
|2,20
|4,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,38
|0,39
|10,43
|Ufuk Yatırım
|4,52
|9,71
|75,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,44
|1,67
|15,09
|Ulusoy Elektrik
|31,70
|-4,00
|19,17
|Ulusoy Un Sanayi
|4,14
|-0,96
|8,38
|Umpaş Holding
|0,65
|-5,80
|4,84
|Uşak Seramik
|1,84
|0,55
|8,88
|Utopya Turizm
|5,97
|3,47
|21,34
|Uzertaş Boya
|2,17
|3,83
|-2,25
|Ülker Bisküvi
|24,20
|-0,41
|8,23
|Ünye Çimento
|5,29
|-0,94
|-1,67
|Vakıf Fin. Kir.
|2,40
|0,00
|-0,83
|Vakıf GMYO
|2,82
|-2,08
|14,17
|Vakıf Yat. Ort.
|2,44
|0,83
|4,72
|Vakıflar Bankası
|6,71
|1,98
|21,78
|Vakko Tekstil
|6,21
|-3,27
|36,78
|Vanet Gıda
|1,41
|-0,70
|-1,40
|Verusa Holding
|20,58
|0,19
|10,88
|Verusaturk Girisim
|6,41
|1,10
|18,92
|Vestel
|13,81
|-1,50
|9,43
|Vestel Beyaz Eşya
|27,38
|0,37
|26,76
|Viking Kağıt
|4,47
|14,91
|139,04
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,82
|-1,74
|16,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,10
|1,64
|25,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,24
|0,28
|15,47
|Yataş
|8,67
|-0,91
|18,12
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,32
|-1,69
|44,10
|Yeni Gimat GMYO
|12,75
|-1,09
|-2,00
|Yeşil GMYO
|0,69
|2,99
|7,81
|Yeşil Yapı
|0,73
|1,39
|10,61
|Yeşil Yatırım Holding
|10,65
|0,38
|-5,16
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.904,30
|10,00
|32,57
|Yonga Mobilya
|8,04
|-0,50
|-12,99
|Yükselen Çelik
|7,74
|-1,90
|26,26
|Yünsa
|15,30
|-5,67
|51,64
|Zorlu Enerji
|1,71
|-1,16
|4,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SON)