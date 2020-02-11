Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|332.000,00
|14,48
|100,21
|İş Bankası (B)
|47.900,00
|-0,10
|58,71
|İş Bankası (C)
|7,35
|0,00
|14,66
|İş Bankası (Kur.)
|420.000,00
|3,70
|100,00
|İş Fin.Kir.
|4,21
|1,94
|10,79
|İş Girişim
|5,23
|0,38
|37,63
|İş GMYO
|1,91
|3,24
|8,52
|İş Y. Men. Değ.
|5,30
|0,38
|17,78
|İş Yat. Ort.
|2,18
|1,87
|18,48
|İşbir Holding
|571,00
|0,18
|32,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,69
|1,47
|11,29
|İttifak Holding
|3,26
|0,31
|-12,37
|İz Hayvancılık Tarım
|2,99
|0,67
|14,28
|İzmir Demir Çelik
|11,19
|2,66
|36,63
|İzmir Fırça
|2,40
|6,67
|33,33
|Jantsa Jant Sanayi
|60,10
|0,92
|3,09
|Kafein Yazılım
|14,96
|0,74
|34,29
|Kapital Yat. Holding
|3,20
|2,56
|32,23
|Kaplamin
|5,96
|4,93
|7,39
|Kardemir (A)
|2,86
|2,14
|7,92
|Kardemir (B)
|2,85
|1,79
|7,95
|Kardemir (D)
|2,90
|2,47
|9,02
|Karel Elektronik
|17,80
|0,91
|22,51
|Karsan Otomotiv
|1,81
|3,43
|14,56
|Karsu Tekstil
|3,76
|-1,31
|16,05
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,81
|-9,92
|4,47
|Kartonsan
|468,50
|-2,15
|20,16
|Katmerciler Ekipman
|4,21
|1,20
|9,64
|Kent Gıda
|234,60
|13,17
|33,45
|Kerevitaş Gıda
|3,69
|3,07
|13,19
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|4,17
|-9,09
|Kiler GMYO
|3,88
|2,11
|2,37
|Klimasan Klima
|20,76
|-0,67
|-5,98
|Koç Holding
|19,97
|3,31
|-1,72
|Konfrut Gıda
|9,22
|1,32
|17,90
|Konya Çimento
|270,50
|0,37
|-0,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,85
|1,64
|13,53
|Koza Altın
|76,00
|1,20
|2,63
|Koza Madencilik
|10,89
|1,49
|8,57
|Körfez GMYO
|3,10
|1,97
|29,71
|Kristal Kola
|2,12
|5,47
|40,40
|Kron Telekomünikasyon
|18,10
|4,62
|42,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,62
|5,00
|8,10
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,01
|4,15
|21,82
|Kütahya Porselen
|9,48
|5,92
|43,20
|Lider Faktoring
|4,81
|0,42
|31,06
|Link Bilgisayar
|28,72
|-2,78
|58,24
|Logo Yazılım
|68,50
|1,41
|12,66
|Lokman Hekim Sağlık
|6,07
|1,34
|5,02
|Lüks Kadife
|11,62
|-0,77
|34,49
|Makina Takım
|2,14
|3,38
|13,83
|Mardin Çimento
|5,42
|1,31
|-8,45
|Marka Yatırım Holding
|1,52
|0,66
|28,81
|Marmaris Altınyunus
|85,30
|1,73
|20,14
|Marshall
|53,15
|11,61
|11,80
|Martı GMYO
|1,40
|4,48
|38,61
|Martı Otel
|1,16
|2,65
|27,47
|Mavi Giyim
|60,30
|0,67
|4,15
|Mazhar Zorlu Holding
|15,60
|0,00
|29,03
|Mega Polietilen
|2,47
|2,92
|12,27
|Menderes Tekstil
|1,63
|1,24
|24,43
|Mensa
|0,37
|0,00
|15,62
|Merit Turizm
|24,00
|0,00
|23,46
|Merko Gıda
|1,25
|2,46
|19,05
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|-2,06
|4,40
|Metemtur Otelcilik
|1,98
|3,66
|11,24
|Metro Holding
|1,42
|2,16
|2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,24
|2,28
|14,29
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,60
|0,00
|-31,03
|Migros Ticaret
|26,30
|1,15
|8,59
|Milpa
|2,89
|2,12
|31,96
|Mistral GMYO
|2,06
|0,00
|8,99
|MLP Sağlık
|17,99
|1,24
|12,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|3,00
|-9,65
|Mondi Tire Kutsan
|8,36
|0,36
|101,93
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.078,80
|0,52
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,00
|3,54
|49,37
|Net Holding
|2,36
|0,85
|-9,23
|Netaş Telekom.
|15,50
|6,75
|18,68
|Niğbaş Niğde Beton
|5,50
|0,00
|-11,29
|Nuh Çimento
|11,26
|0,90
|-5,22
|Nurol GMYO
|4,26
|-0,70
|19,33
|Odaş Elektrik
|2,16
|1,41
|49,41
|Olmuksan-IP
|4,46
|2,06
|74,15
|Orge Enerji Elektrik
|6,08
|2,01
|22,58
|Orma Orman Mahsulleri
|5,30
|5,79
|92,03
|Osmanlı Menkul
|7,42
|-0,27
|76,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,13
|2,40
|26,79
|Otokar
|162,40
|2,65
|2,14
|Oyak Yat. Ort.
|2,46
|1,23
|5,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,21
|-0,76
|2,36
|Özak GMYO
|3,35
|0,30
|30,35
|Özbal Çelik Boru
|2,27
|2,25
|35,93
|Özderici GMYO
|1,87
|1,63
|19,11
|Özerden Plastik
|2,65
|-0,75
|16,23
|Panora GMYO
|6,19
|1,48
|-0,16
|Papilon Savunma
|10,83
|2,85
|39,74
|Park Elek.Madencilik
|3,46
|2,37
|13,44
|Parsan
|17,64
|2,08
|4,13
|Pegasus
|68,90
|3,61
|-20,25
|Peker GMYO
|3,00
|0,67
|-4,15
|Penguen Gıda
|3,75
|2,74
|81,16
|Pera GMYO
|1,17
|1,74
|24,47
|Pergamon Dış Ticaret
|10,18
|3,67
|26,93
|Petkim
|4,06
|2,01
|6,56
|Petrokent Turizm
|208,00
|0,97
|62,37
|Pınar Et ve Un
|10,19
|-0,49
|11,12
|Pınar Su
|3,04
|2,36
|31,03
|Pınar Süt
|14,12
|3,22
|11,44
|Plastikkart
|9,49
|2,04
|2,37
|Polisan Holding
|3,19
|1,27
|5,28
|Politeknik Metal
|78,90
|3,14
|2,47
|Prizma Press Matbaacılık
|5,20
|0,19
|20,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.155,70
|0,03
|4,32
|QNB Finans Fin. Kir.
|142,80
|2,00
|10,61
|QNB Finansbank
|51,75
|15,00
|38,00
|Ral Yatırım Holding
|7,75
|13,80
|13,97
|Ray Sigorta
|4,50
|0,67
|31,58
|Reysaş GMYO
|10,97
|-3,60
|139,00
|Reysaş Lojistik
|10,31
|-6,27
|135,39
|Rhea Girişim
|1,79
|9,82
|50,42
|Rodrigo Tekstil
|1,96
|0,51
|8,29
|Royal Halı
|2,08
|5,05
|51,82
|RTA Laboratuvarları
|2,38
|2,15
|2,59
|Sabancı Holding
|10,16
|2,52
|6,50
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,92
|2,82
|33,94
|Salix Yatırım Holding
|5,78
|-9,69
|-19,83
|Sanel Mühendislik
|3,80
|-5,00
|-6,17
|Sanifoam Sünger
|6,05
|4,31
|21,00
|Sanko Pazarlama
|7,64
|0,92
|-1,29
|Saray Matbaacılık
|2,92
|1,04
|63,13
|Sarkuysan
|6,03
|4,87
|24,84
|Sasa Polyester
|9,65
|3,88
|24,84
|Say Reklamcılık
|3,59
|14,70
|60,27
|Sekuro Plastik
|5,83
|1,22
|8,77
|Selçuk Ecza Deposu
|7,32
|-1,74
|20,00
|Selçuk Gıda
|1,74
|0,58
|1,16
|Senkron Güvenlik
|2,92
|0,69
|6,96
|Serve Film Prodüksiyon
|1,49
|4,93
|-6,29
|Servet GMYO
|13,09
|2,43
|54,00
|Seyitler Kimya
|7,05
|-0,70
|3,83
|Silverline Endüstri
|3,12
|2,97
|44,44
|Sinpaş GMYO
|1,27
|0,00
|9,48
|Smartiks Yazılım
|10,34
|1,57
|5,40
|Soda Sanayii
|6,44
|0,63
|4,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,10
|2,17
|44,32
|Söktaş
|3,80
|-1,55
|43,40
|Sönmez Filament
|7,14
|0,42
|46,31
|Sönmez Pamuklu
|7,16
|0,99
|45,53
|Sumaş Suni Tahta
|10,79
|4,76
|8,99
|Şeker Fin. Kir.
|4,77
|-0,21
|-0,21
|Şekerbank
|1,34
|0,00
|2,29
|Şişe Cam
|5,47
|0,92
|3,80
|Şok Marketler
|9,85
|-0,61
|-8,46
|T. Halk Bankası
|6,94
|0,58
|17,43
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,54
|1,11
|-0,14
|T.S.K.B.
|1,35
|0,75
|11,57
|T.Tuborg
|16,29
|2,78
|36,89
|Taç Tarım Ürünleri
|3,00
|0,00
|-3,85
|Tat Gıda
|7,74
|2,52
|23,05
|TAV Havalimanları
|26,96
|0,60
|-7,61
|Taze Kuru Gıda
|7,31
|-0,81
|0,97
|Tek-Art Turizm
|1,61
|1,26
|27,78
|Tekfen Holding
|18,34
|0,22
|-5,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,28
|3,11
|120,95
|Temapol Polimer Plastik
|6,15
|2,16
|17,82
|TGS Dış Ticaret
|6,12
|0,33
|31,05
|Tofaş Oto. Fab.
|26,82
|2,29
|-0,15
|Torunlar GMYO
|2,96
|1,37
|7,64
|Trabzon Liman
|11,60
|2,20
|8,82
|Trabzonspor Sportif
|3,76
|6,52
|74,88
|Trakya Cam
|3,80
|1,60
|8,57
|Trend GMYO
|2,69
|2,28
|22,27
|TSKB GMYO
|1,96
|0,51
|46,27
|Tuğçelik
|5,13
|0,98
|29,87
|Tukaş
|15,76
|2,94
|27,61
|Turcas Petrol
|4,12
|12,88
|54,31
|Turkcell
|14,30
|1,35
|3,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,09
|1,14
|10,61
|Tüpraş
|113,30
|1,89
|-10,65
|Türk Hava Yolları
|14,30
|2,00
|-1,11
|Türk Prysmian Kablo
|4,44
|5,21
|70,77
|Türk Telekom
|7,98
|2,57
|8,28
|Türk Traktör
|60,10
|0,67
|8,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,30
|0,00
|3,10
|Ufuk Yatırım
|4,89
|0,82
|89,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,46
|0,00
|16,04
|Ulusoy Elektrik
|33,04
|-2,82
|24,21
|Ulusoy Un Sanayi
|4,09
|3,02
|7,07
|Umpaş Holding
|0,60
|0,00
|-3,23
|Uşak Seramik
|1,82
|1,68
|7,69
|Utopya Turizm
|6,20
|3,33
|26,02
|Uzertaş Boya
|2,15
|2,87
|-3,15
|Ülker Bisküvi
|23,12
|-0,77
|3,40
|Ünye Çimento
|5,19
|0,97
|-3,53
|Vakıf Fin. Kir.
|2,38
|2,59
|-1,65
|Vakıf GMYO
|2,71
|1,88
|9,72
|Vakıf Yat. Ort.
|2,38
|0,85
|2,15
|Vakıflar Bankası
|6,30
|-0,63
|14,34
|Vakko Tekstil
|5,89
|1,90
|29,74
|Vanet Gıda
|1,44
|0,00
|0,70
|Verusa Holding
|21,58
|0,37
|16,27
|Verusaturk Girisim
|7,54
|1,75
|39,89
|Vestel
|16,40
|2,50
|29,95
|Vestel Beyaz Eşya
|24,90
|0,08
|15,28
|Viking Kağıt
|3,84
|-0,52
|105,35
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,06
|7,37
|26,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,01
|-3,83
|21,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,30
|-1,19
|32,38
|Yataş
|9,04
|-0,22
|23,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,20
|1,85
|36,65
|Yeni Gimat GMYO
|12,60
|0,72
|-3,15
|Yeşil GMYO
|0,68
|1,49
|6,25
|Yeşil Yapı
|0,72
|1,41
|9,09
|Yeşil Yatırım Holding
|12,21
|5,81
|8,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.609,60
|-0,22
|22,57
|Yonga Mobilya
|8,11
|-4,48
|-12,23
|Yükselen Çelik
|7,96
|-0,87
|29,85
|Yünsa
|14,04
|0,29
|39,15
|Zorlu Enerji
|1,66
|2,47
|1,84
(Son)