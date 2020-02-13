Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|14,57
|129,38
|İş Bankası (B)
|56.350,00
|15,00
|86,71
|İş Bankası (C)
|7,10
|-1,11
|10,76
|İş Bankası (Kur.)
|450.000,10
|7,14
|114,29
|İş Fin.Kir.
|4,39
|4,77
|15,53
|İş Girişim
|5,54
|6,54
|45,79
|İş GMYO
|2,07
|8,38
|17,61
|İş Y. Men. Değ.
|5,28
|-2,22
|17,33
|İş Yat. Ort.
|2,60
|19,82
|41,30
|İşbir Holding
|600,00
|1,01
|39,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,00
|12,90
|İttifak Holding
|3,24
|0,00
|-12,90
|İz Hayvancılık Tarım
|3,08
|-0,65
|17,72
|İzmir Demir Çelik
|10,95
|-0,45
|33,70
|İzmir Fırça
|2,44
|0,83
|35,56
|Jantsa Jant Sanayi
|64,35
|1,34
|10,38
|Kafein Yazılım
|15,77
|4,09
|41,56
|Kapital Yat. Holding
|3,47
|2,97
|43,39
|Kaplamin
|6,39
|2,24
|15,14
|Kardemir (A)
|2,91
|0,00
|9,81
|Kardemir (B)
|2,89
|-0,69
|9,47
|Kardemir (D)
|2,93
|0,00
|10,15
|Karel Elektronik
|18,15
|-2,37
|24,91
|Karsan Otomotiv
|1,84
|1,66
|16,46
|Karsu Tekstil
|3,80
|4,97
|17,28
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,00
|0,00
|-4,15
|Kartonsan
|462,70
|-0,73
|18,67
|Katmerciler Ekipman
|4,30
|0,47
|11,98
|Kent Gıda
|247,30
|6,05
|40,67
|Kerevitaş Gıda
|3,76
|1,35
|15,34
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|2,04
|-9,09
|Kiler GMYO
|3,86
|0,00
|1,85
|Klimasan Klima
|22,62
|9,70
|2,45
|Koç Holding
|19,82
|1,85
|-2,46
|Konfrut Gıda
|9,20
|0,55
|17,65
|Konya Çimento
|271,80
|-0,15
|0,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,30
|-0,65
|16,97
|Koza Altın
|78,00
|3,24
|5,33
|Koza Madencilik
|11,27
|2,92
|12,36
|Körfez GMYO
|3,07
|0,66
|28,45
|Kristal Kola
|2,21
|0,00
|46,36
|Kron Telekomünikasyon
|19,57
|4,88
|53,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,98
|3,63
|18,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,04
|2,00
|23,64
|Kütahya Porselen
|9,30
|-1,27
|40,48
|Lider Faktoring
|4,79
|-0,21
|30,52
|Link Bilgisayar
|31,00
|3,33
|70,80
|Logo Yazılım
|69,00
|0,07
|13,49
|Lokman Hekim Sağlık
|6,20
|-0,80
|7,27
|Lüks Kadife
|11,98
|0,00
|38,66
|Makina Takım
|2,16
|1,89
|14,89
|Mardin Çimento
|5,40
|0,56
|-8,78
|Marka Yatırım Holding
|1,55
|3,33
|31,36
|Marmaris Altınyunus
|87,35
|1,39
|23,03
|Marshall
|52,15
|-2,25
|9,70
|Martı GMYO
|1,39
|1,46
|37,62
|Martı Otel
|1,16
|0,00
|27,47
|Mavi Giyim
|61,05
|0,25
|5,44
|Mazhar Zorlu Holding
|15,48
|-0,83
|28,04
|Mega Polietilen
|2,45
|1,24
|11,36
|Menderes Tekstil
|1,61
|1,26
|22,90
|Mensa
|0,36
|-5,26
|12,50
|Merit Turizm
|23,68
|-1,33
|21,81
|Merko Gıda
|1,48
|14,73
|40,95
|Metal Gayrimenkul
|0,97
|0,00
|6,59
|Metemtur Otelcilik
|2,01
|0,50
|12,92
|Metro Holding
|1,46
|2,82
|5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,32
|1,75
|18,37
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,89
|1,20
|-27,46
|Migros Ticaret
|25,60
|-1,31
|5,70
|Milpa
|2,86
|0,70
|30,59
|Mistral GMYO
|2,12
|-0,47
|12,17
|MLP Sağlık
|17,75
|-0,22
|10,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,01
|-1,94
|-11,40
|Mondi Tire Kutsan
|7,92
|-2,70
|91,30
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.078,80
|0,52
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|20,92
|4,81
|64,47
|Net Holding
|2,50
|5,49
|-3,85
|Netaş Telekom.
|15,69
|-1,01
|20,14
|Niğbaş Niğde Beton
|5,20
|-2,62
|-16,13
|Nuh Çimento
|11,27
|0,09
|-5,13
|Nurol GMYO
|4,27
|0,00
|19,61
|Odaş Elektrik
|2,18
|-1,36
|50,79
|Olmuksan-IP
|4,37
|-0,23
|70,64
|Orge Enerji Elektrik
|6,23
|3,83
|25,60
|Orma Orman Mahsulleri
|4,90
|-2,97
|77,54
|Osmanlı Menkul
|7,70
|1,99
|83,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,18
|2,35
|29,76
|Otokar
|166,40
|2,40
|4,65
|Oyak Yat. Ort.
|2,47
|0,41
|6,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,22
|0,58
|2,55
|Özak GMYO
|3,32
|-0,60
|29,18
|Özbal Çelik Boru
|2,62
|0,38
|56,89
|Özderici GMYO
|1,98
|0,00
|26,11
|Özerden Plastik
|2,59
|-1,89
|13,60
|Panora GMYO
|6,31
|0,00
|1,77
|Papilon Savunma
|11,87
|1,80
|53,16
|Park Elek.Madencilik
|3,41
|-1,73
|11,80
|Parsan
|17,56
|-0,51
|3,66
|Pegasus
|71,30
|-0,42
|-17,48
|Peker GMYO
|3,04
|0,66
|-2,88
|Penguen Gıda
|3,73
|2,19
|80,19
|Pera GMYO
|1,19
|1,71
|26,60
|Pergamon Dış Ticaret
|10,34
|2,27
|28,93
|Petkim
|4,08
|0,49
|7,09
|Petrokent Turizm
|204,50
|-3,54
|59,64
|Pınar Et ve Un
|10,62
|1,92
|15,81
|Pınar Su
|3,04
|1,67
|31,03
|Pınar Süt
|14,53
|3,12
|14,68
|Plastikkart
|10,07
|4,90
|8,63
|Polisan Holding
|3,24
|0,93
|6,93
|Politeknik Metal
|76,55
|-1,03
|-0,58
|Prizma Press Matbaacılık
|5,43
|1,69
|26,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.157,30
|0,09
|4,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|157,00
|3,97
|21,61
|QNB Finansbank
|55,80
|-2,11
|48,80
|Ral Yatırım Holding
|7,46
|0,81
|9,71
|Ray Sigorta
|4,66
|-1,48
|36,26
|Reysaş GMYO
|10,10
|-4,90
|120,04
|Reysaş Lojistik
|9,50
|-4,04
|116,89
|Rhea Girişim
|2,35
|14,63
|97,48
|Rodrigo Tekstil
|1,96
|0,51
|8,29
|Royal Halı
|2,18
|2,83
|59,12
|RTA Laboratuvarları
|2,39
|0,42
|3,02
|Sabancı Holding
|10,01
|-0,30
|4,93
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,35
|8,06
|53,67
|Salix Yatırım Holding
|5,66
|-6,45
|-21,50
|Sanel Mühendislik
|3,89
|-0,26
|-3,95
|Sanifoam Sünger
|6,00
|-1,15
|20,00
|Sanko Pazarlama
|7,61
|0,13
|-1,68
|Saray Matbaacılık
|2,84
|-1,73
|58,66
|Sarkuysan
|5,92
|0,51
|22,57
|Sasa Polyester
|10,39
|8,80
|34,41
|Say Reklamcılık
|3,70
|-4,64
|65,18
|Sekuro Plastik
|6,05
|2,89
|12,87
|Selçuk Ecza Deposu
|7,63
|2,83
|25,08
|Selçuk Gıda
|1,74
|0,00
|1,16
|Senkron Güvenlik
|2,95
|-0,34
|8,06
|Serve Film Prodüksiyon
|1,43
|-2,72
|-10,06
|Servet GMYO
|13,60
|0,89
|60,00
|Seyitler Kimya
|7,25
|0,69
|6,77
|Silverline Endüstri
|3,05
|-1,29
|41,20
|Sinpaş GMYO
|1,19
|-4,03
|2,59
|Smartiks Yazılım
|10,57
|3,63
|7,75
|Soda Sanayii
|6,32
|-0,63
|2,27
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,91
|-1,42
|42,37
|Söktaş
|3,82
|0,26
|44,15
|Sönmez Filament
|7,85
|-2,48
|60,86
|Sönmez Pamuklu
|8,71
|5,83
|77,03
|Sumaş Suni Tahta
|10,73
|-0,56
|8,38
|Şeker Fin. Kir.
|4,83
|0,21
|1,05
|Şekerbank
|1,33
|-0,75
|1,53
|Şişe Cam
|5,42
|-1,45
|2,85
|Şok Marketler
|9,76
|0,31
|-9,29
|T. Halk Bankası
|7,30
|0,55
|23,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,42
|0,65
|-0,41
|T.S.K.B.
|1,36
|0,00
|12,40
|T.Tuborg
|16,08
|-0,31
|35,13
|Taç Tarım Ürünleri
|2,93
|-1,35
|-6,09
|Tat Gıda
|7,71
|0,65
|22,58
|TAV Havalimanları
|26,64
|-1,19
|-8,70
|Taze Kuru Gıda
|7,37
|0,55
|1,80
|Tek-Art Turizm
|1,58
|-0,63
|25,40
|Tekfen Holding
|18,87
|0,59
|-2,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,95
|-4,33
|136,90
|Temapol Polimer Plastik
|6,52
|3,66
|24,90
|TGS Dış Ticaret
|6,13
|-0,97
|31,26
|Tofaş Oto. Fab.
|27,90
|3,03
|3,87
|Torunlar GMYO
|3,01
|0,67
|9,45
|Trabzon Liman
|11,73
|0,51
|10,04
|Trabzonspor Sportif
|4,51
|14,18
|109,77
|Trakya Cam
|3,86
|1,31
|10,29
|Trend GMYO
|2,81
|-2,43
|27,73
|TSKB GMYO
|1,98
|2,06
|47,76
|Tuğçelik
|5,45
|5,62
|37,97
|Tukaş
|15,26
|0,07
|23,56
|Turcas Petrol
|3,62
|-3,21
|35,58
|Turkcell
|14,61
|0,07
|5,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,25
|2,26
|13,10
|Tüpraş
|112,00
|-2,61
|-11,67
|Türk Hava Yolları
|14,99
|1,15
|3,67
|Türk Prysmian Kablo
|4,39
|-0,45
|68,85
|Türk Telekom
|8,24
|0,00
|11,80
|Türk Traktör
|59,45
|0,59
|7,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|44,72
|2,24
|6,48
|Ufuk Yatırım
|5,01
|2,66
|94,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,46
|-1,20
|16,04
|Ulusoy Elektrik
|33,14
|-1,60
|24,59
|Ulusoy Un Sanayi
|4,14
|1,72
|8,38
|Umpaş Holding
|0,59
|0,00
|-4,84
|Uşak Seramik
|1,91
|4,95
|13,02
|Utopya Turizm
|6,60
|4,27
|34,15
|Uzertaş Boya
|2,07
|-0,96
|-6,76
|Ülker Bisküvi
|23,66
|-0,34
|5,81
|Ünye Çimento
|5,29
|1,54
|-1,67
|Vakıf Fin. Kir.
|2,43
|1,25
|0,41
|Vakıf GMYO
|2,79
|0,36
|12,96
|Vakıf Yat. Ort.
|2,37
|0,00
|1,72
|Vakıflar Bankası
|6,42
|2,39
|16,52
|Vakko Tekstil
|6,03
|3,61
|32,82
|Vanet Gıda
|1,45
|0,69
|1,40
|Verusa Holding
|21,76
|0,46
|17,24
|Verusaturk Girisim
|7,82
|1,82
|45,08
|Vestel
|17,50
|5,80
|38,67
|Vestel Beyaz Eşya
|24,22
|1,25
|12,13
|Viking Kağıt
|4,03
|3,33
|115,51
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,07
|2,68
|26,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,85
|-1,72
|14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,16
|0,00
|30,14
|Yataş
|8,95
|0,90
|21,93
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,21
|0,91
|37,27
|Yeni Gimat GMYO
|12,89
|1,90
|-0,92
|Yeşil GMYO
|0,69
|0,00
|7,81
|Yeşil Yapı
|0,72
|0,00
|9,09
|Yeşil Yatırım Holding
|13,24
|5,08
|17,90
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.660,10
|0,55
|24,28
|Yonga Mobilya
|8,76
|0,92
|-5,19
|Yükselen Çelik
|9,30
|7,02
|51,71
|Yünsa
|14,38
|3,75
|42,52
|Zorlu Enerji
|1,75
|6,06
|7,36
(Son)