Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Borsanın en değerli şirketleri arasında en çok habere konu olan Turkcell oldu