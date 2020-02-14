Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|52.990,00
|-5,96
|75,58
|İş Bankası (C)
|6,99
|-1,55
|9,05
|İş Bankası (Kur.)
|450.000,10
|114,29
|İş Fin.Kir.
|4,33
|-1,37
|13,95
|İş Girişim
|5,32
|-3,97
|40,00
|İş GMYO
|2,15
|3,86
|22,16
|İş Y. Men. Değ.
|5,29
|0,19
|17,56
|İş Yat. Ort.
|2,67
|2,69
|45,11
|İşbir Holding
|600,00
|0,00
|39,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|1,43
|14,52
|İttifak Holding
|3,23
|-0,31
|-13,17
|İz Hayvancılık Tarım
|3,00
|-2,60
|14,66
|İzmir Demir Çelik
|11,00
|0,46
|34,31
|İzmir Fırça
|2,33
|-4,51
|29,44
|Jantsa Jant Sanayi
|67,00
|4,12
|14,92
|Kafein Yazılım
|15,59
|-1,14
|39,95
|Kapital Yat. Holding
|3,58
|3,17
|47,93
|Kaplamin
|6,30
|-1,41
|13,51
|Kardemir (A)
|2,88
|-1,03
|8,68
|Kardemir (B)
|2,87
|-0,69
|8,71
|Kardemir (D)
|2,90
|-1,02
|9,02
|Karel Elektronik
|18,30
|0,83
|25,95
|Karsan Otomotiv
|1,97
|7,07
|24,68
|Karsu Tekstil
|3,66
|-3,68
|12,96
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,25
|2,78
|-1,49
|Kartonsan
|462,60
|-0,02
|18,65
|Katmerciler Ekipman
|4,34
|0,93
|13,02
|Kent Gıda
|242,00
|-2,14
|37,66
|Kerevitaş Gıda
|3,81
|1,33
|16,87
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|-2,00
|-10,91
|Kiler GMYO
|3,89
|0,78
|2,64
|Klimasan Klima
|21,36
|-5,57
|-3,26
|Koç Holding
|19,95
|0,66
|-1,82
|Konfrut Gıda
|9,24
|0,43
|18,16
|Konya Çimento
|271,50
|-0,11
|0,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,30
|0,00
|16,97
|Koza Altın
|77,85
|-0,19
|5,13
|Koza Madencilik
|11,37
|0,89
|13,36
|Körfez GMYO
|3,07
|0,00
|28,45
|Kristal Kola
|2,16
|-2,26
|43,05
|Kron Telekomünikasyon
|19,64
|0,36
|54,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|28,88
|3,22
|21,86
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,02
|-0,98
|22,42
|Kütahya Porselen
|9,42
|1,29
|42,30
|Lider Faktoring
|4,74
|-1,04
|29,16
|Link Bilgisayar
|30,04
|-3,10
|65,51
|Logo Yazılım
|67,00
|-2,90
|10,20
|Lokman Hekim Sağlık
|6,25
|0,81
|8,13
|Lüks Kadife
|11,82
|-1,34
|36,81
|Makina Takım
|2,21
|2,31
|17,55
|Mardin Çimento
|5,36
|-0,74
|-9,46
|Marka Yatırım Holding
|1,55
|0,00
|31,36
|Marmaris Altınyunus
|85,80
|-1,77
|20,85
|Marshall
|51,15
|-1,92
|7,59
|Martı GMYO
|1,39
|0,00
|37,62
|Martı Otel
|1,15
|-0,86
|26,37
|Mavi Giyim
|60,40
|-1,06
|4,32
|Mazhar Zorlu Holding
|15,60
|0,78
|29,03
|Mega Polietilen
|2,53
|3,27
|15,00
|Menderes Tekstil
|1,60
|-0,62
|22,14
|Mensa
|0,35
|-2,78
|9,37
|Merit Turizm
|23,04
|-2,70
|18,52
|Merko Gıda
|1,41
|-4,73
|34,29
|Metal Gayrimenkul
|0,94
|-3,09
|3,30
|Metemtur Otelcilik
|2,04
|1,49
|14,61
|Metro Holding
|1,44
|-1,37
|4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,29
|-1,29
|16,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,19
|5,09
|-23,77
|Migros Ticaret
|25,72
|0,47
|6,19
|Milpa
|2,87
|0,35
|31,05
|Mistral GMYO
|2,10
|-0,94
|11,11
|MLP Sağlık
|17,55
|-1,13
|9,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,01
|0,00
|-11,40
|Mondi Tire Kutsan
|8,35
|5,43
|101,69
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.080,20
|0,13
|0,65
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|20,92
|0,00
|64,47
|Net Holding
|2,64
|5,60
|1,54
|Netaş Telekom.
|15,91
|1,40
|21,82
|Niğbaş Niğde Beton
|5,20
|0,00
|-16,13
|Nuh Çimento
|11,22
|-0,44
|-5,56
|Nurol GMYO
|4,29
|0,47
|20,17
|Odaş Elektrik
|2,15
|-1,38
|48,72
|Olmuksan-IP
|4,35
|-0,46
|69,86
|Orge Enerji Elektrik
|6,14
|-1,44
|23,79
|Orma Orman Mahsulleri
|4,90
|0,00
|77,54
|Osmanlı Menkul
|7,88
|2,34
|87,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|2,75
|33,33
|Otokar
|165,60
|-0,48
|4,15
|Oyak Yat. Ort.
|2,47
|0,00
|6,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,22
|0,00
|2,55
|Özak GMYO
|3,36
|1,20
|30,74
|Özbal Çelik Boru
|2,39
|-8,78
|43,11
|Özderici GMYO
|1,92
|-3,03
|22,29
|Özerden Plastik
|2,61
|0,77
|14,47
|Panora GMYO
|6,27
|-0,63
|1,13
|Papilon Savunma
|11,44
|-3,62
|47,61
|Park Elek.Madencilik
|3,44
|0,88
|12,79
|Parsan
|17,45
|-0,63
|3,01
|Pegasus
|69,80
|-2,10
|-19,21
|Peker GMYO
|3,10
|1,97
|-0,96
|Penguen Gıda
|3,67
|-1,61
|77,29
|Pera GMYO
|1,19
|0,00
|26,60
|Pergamon Dış Ticaret
|10,20
|-1,35
|27,18
|Petkim
|4,15
|1,72
|8,92
|Petrokent Turizm
|200,00
|-2,20
|56,13
|Pınar Et ve Un
|10,53
|-0,85
|14,83
|Pınar Su
|3,01
|-0,99
|29,74
|Pınar Süt
|14,35
|-1,24
|13,26
|Plastikkart
|9,94
|-1,29
|7,23
|Polisan Holding
|3,21
|-0,93
|5,94
|Politeknik Metal
|76,45
|-0,13
|-0,71
|Prizma Press Matbaacılık
|5,53
|1,84
|28,60
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.157,30
|0,00
|4,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|154,00
|-1,91
|19,29
|QNB Finansbank
|52,85
|-5,29
|40,93
|Ral Yatırım Holding
|7,50
|0,54
|10,29
|Ray Sigorta
|4,60
|-1,29
|34,50
|Reysaş GMYO
|9,99
|-1,09
|117,65
|Reysaş Lojistik
|9,75
|2,63
|122,60
|Rhea Girişim
|2,12
|-9,79
|78,15
|Rodrigo Tekstil
|1,96
|0,00
|8,29
|Royal Halı
|2,16
|-0,92
|57,66
|RTA Laboratuvarları
|2,37
|-0,84
|2,16
|Sabancı Holding
|9,98
|-0,30
|4,61
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,12
|-6,87
|43,12
|Salix Yatırım Holding
|5,90
|4,24
|-18,17
|Sanel Mühendislik
|3,90
|0,26
|-3,70
|Sanifoam Sünger
|6,01
|0,17
|20,20
|Sanko Pazarlama
|7,58
|-0,39
|-2,07
|Saray Matbaacılık
|3,06
|7,75
|70,95
|Sarkuysan
|5,88
|-0,68
|21,74
|Sasa Polyester
|10,21
|-1,73
|32,08
|Say Reklamcılık
|4,10
|10,81
|83,04
|Sekuro Plastik
|5,84
|-3,47
|8,96
|Selçuk Ecza Deposu
|7,51
|-1,57
|23,11
|Selçuk Gıda
|1,72
|-1,15
|0,00
|Senkron Güvenlik
|2,95
|0,00
|8,06
|Serve Film Prodüksiyon
|1,44
|0,70
|-9,43
|Servet GMYO
|13,70
|0,74
|61,18
|Seyitler Kimya
|7,30
|0,69
|7,51
|Silverline Endüstri
|3,00
|-1,64
|38,89
|Sinpaş GMYO
|1,25
|5,04
|7,76
|Smartiks Yazılım
|10,41
|-1,51
|6,12
|Soda Sanayii
|6,29
|-0,47
|1,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,91
|0,00
|42,37
|Söktaş
|3,90
|2,09
|47,17
|Sönmez Filament
|7,83
|-0,25
|60,45
|Sönmez Pamuklu
|8,81
|1,15
|79,07
|Sumaş Suni Tahta
|10,80
|0,65
|9,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,88
|1,04
|2,09
|Şekerbank
|1,32
|-0,75
|0,76
|Şişe Cam
|5,47
|0,92
|3,80
|Şok Marketler
|9,78
|0,20
|-9,11
|T. Halk Bankası
|7,35
|0,68
|24,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,10
|-0,74
|-1,15
|T.S.K.B.
|1,36
|0,00
|12,40
|T.Tuborg
|16,11
|0,19
|35,38
|Taç Tarım Ürünleri
|2,92
|-0,34
|-6,41
|Tat Gıda
|7,55
|-2,08
|20,03
|TAV Havalimanları
|26,30
|-1,28
|-9,87
|Taze Kuru Gıda
|7,32
|-0,68
|1,10
|Tek-Art Turizm
|1,55
|-1,90
|23,02
|Tekfen Holding
|18,95
|0,42
|-1,92
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,66
|-2,91
|130,00
|Temapol Polimer Plastik
|6,77
|3,83
|29,69
|TGS Dış Ticaret
|6,23
|1,63
|33,40
|Tofaş Oto. Fab.
|27,66
|-0,86
|2,98
|Torunlar GMYO
|3,14
|4,32
|14,18
|Trabzon Liman
|14,07
|19,95
|31,99
|Trabzonspor Sportif
|4,66
|3,33
|116,74
|Trakya Cam
|3,80
|-1,55
|8,57
|Trend GMYO
|2,76
|-1,78
|25,45
|TSKB GMYO
|2,05
|3,54
|52,99
|Tuğçelik
|5,50
|0,92
|39,24
|Tukaş
|12,68
|-16,91
|2,67
|Turcas Petrol
|3,59
|-0,83
|34,46
|Turkcell
|14,46
|-1,03
|4,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,16
|-1,24
|11,70
|Tüpraş
|110,00
|-1,79
|-13,25
|Türk Hava Yolları
|14,89
|-0,67
|2,97
|Türk Prysmian Kablo
|4,48
|2,05
|72,31
|Türk Telekom
|8,25
|0,12
|11,94
|Türk Traktör
|60,00
|0,93
|8,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|45,02
|0,67
|7,19
|Ufuk Yatırım
|4,92
|-1,80
|90,70
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,53
|2,85
|19,34
|Ulusoy Elektrik
|33,02
|-0,36
|24,14
|Ulusoy Un Sanayi
|4,30
|3,86
|12,57
|Umpaş Holding
|0,58
|-1,69
|-6,45
|Uşak Seramik
|1,91
|0,00
|13,02
|Utopya Turizm
|6,78
|2,73
|37,80
|Uzertaş Boya
|2,09
|0,97
|-5,86
|Ülker Bisküvi
|23,46
|-0,85
|4,92
|Ünye Çimento
|5,24
|-0,95
|-2,60
|Vakıf Fin. Kir.
|2,37
|-2,47
|-2,07
|Vakıf GMYO
|2,77
|-0,72
|12,15
|Vakıf Yat. Ort.
|2,36
|-0,42
|1,29
|Vakıflar Bankası
|6,55
|2,02
|18,87
|Vakko Tekstil
|5,99
|-0,66
|31,94
|Vanet Gıda
|1,43
|-1,38
|0,00
|Verusa Holding
|21,84
|0,37
|17,67
|Verusaturk Girisim
|7,94
|1,53
|47,31
|Vestel
|16,91
|-3,37
|33,99
|Vestel Beyaz Eşya
|23,72
|-2,06
|9,81
|Viking Kağıt
|4,35
|7,94
|132,62
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,11
|1,30
|28,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,87
|0,70
|15,73
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,22
|0,74
|31,10
|Yataş
|9,00
|0,56
|22,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,18
|-1,36
|35,40
|Yeni Gimat GMYO
|13,14
|1,94
|1,00
|Yeşil GMYO
|0,70
|1,45
|9,37
|Yeşil Yapı
|0,73
|1,39
|10,61
|Yeşil Yatırım Holding
|13,69
|3,40
|21,91
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.700,00
|1,09
|25,64
|Yonga Mobilya
|8,70
|-0,68
|-5,84
|Yükselen Çelik
|10,04
|7,96
|63,78
|Yünsa
|14,30
|-0,56
|41,72
|Zorlu Enerji
|1,71
|-2,29
|4,91
(Son)