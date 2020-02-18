Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|49.999,00
|-3,43
|65,67
|İş Bankası (C)
|6,91
|0,14
|7,80
|İş Bankası (Kur.)
|494.400,10
|8,42
|135,43
|İş Fin.Kir.
|4,05
|-3,80
|6,58
|İş Girişim
|4,84
|-5,47
|27,37
|İş GMYO
|1,95
|-2,01
|10,80
|İş Y. Men. Değ.
|5,21
|0,77
|15,78
|İş Yat. Ort.
|2,38
|-5,18
|29,35
|İşbir Holding
|559,00
|-6,82
|30,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|-1,41
|12,90
|İttifak Holding
|3,30
|2,17
|-11,29
|İz Hayvancılık Tarım
|2,90
|-2,36
|10,84
|İzmir Demir Çelik
|10,95
|0,00
|33,70
|İzmir Fırça
|2,20
|-3,93
|22,22
|Jantsa Jant Sanayi
|68,30
|-1,37
|17,15
|Kafein Yazılım
|14,97
|-2,35
|34,38
|Kapital Yat. Holding
|3,47
|-4,14
|43,39
|Kaplamin
|6,30
|0,80
|13,51
|Kardemir (A)
|2,85
|-2,06
|7,55
|Kardemir (B)
|2,85
|-2,06
|7,95
|Kardemir (D)
|2,86
|-3,70
|7,52
|Karel Elektronik
|16,49
|-4,13
|13,49
|Karsan Otomotiv
|1,91
|0,00
|20,89
|Karsu Tekstil
|3,40
|-0,58
|4,94
|Karsusan Su Ürünleri San.
|10,30
|1,28
|9,69
|Kartonsan
|450,10
|-1,83
|15,44
|Katmerciler Ekipman
|4,20
|-3,67
|9,38
|Kent Gıda
|234,50
|-2,25
|33,39
|Kerevitaş Gıda
|3,73
|-0,80
|14,42
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-2,04
|-12,73
|Kiler GMYO
|3,84
|-2,04
|1,32
|Klimasan Klima
|20,64
|-2,64
|-6,52
|Koç Holding
|19,87
|-1,24
|-2,21
|Konfrut Gıda
|9,00
|-2,81
|15,09
|Konya Çimento
|264,00
|-1,90
|-2,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,92
|-2,99
|14,07
|Koza Altın
|80,00
|0,00
|8,04
|Koza Madencilik
|11,59
|0,00
|15,55
|Körfez GMYO
|2,99
|-1,32
|25,10
|Kristal Kola
|2,09
|-2,34
|38,41
|Kron Telekomünikasyon
|19,85
|-4,11
|56,05
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,50
|-4,84
|16,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,99
|-4,33
|20,61
|Kütahya Porselen
|10,40
|-1,23
|57,10
|Lider Faktoring
|4,75
|-3,06
|29,43
|Link Bilgisayar
|30,26
|4,06
|66,72
|Logo Yazılım
|69,95
|2,12
|15,05
|Lokman Hekim Sağlık
|6,53
|-1,51
|12,98
|Lüks Kadife
|11,04
|-6,20
|27,78
|Makina Takım
|2,20
|-2,22
|17,02
|Mardin Çimento
|5,39
|-0,74
|-8,95
|Marka Yatırım Holding
|1,58
|-0,63
|33,90
|Marmaris Altınyunus
|87,00
|0,93
|22,54
|Marshall
|56,40
|8,78
|18,64
|Martı GMYO
|1,36
|-2,86
|34,65
|Martı Otel
|1,14
|-1,72
|25,27
|Mavi Giyim
|60,65
|-0,98
|4,75
|Mazhar Zorlu Holding
|14,99
|-0,73
|23,99
|Mega Polietilen
|2,60
|-6,14
|18,18
|Menderes Tekstil
|1,99
|19,88
|51,91
|Mensa
|0,36
|0,00
|12,50
|Merit Turizm
|22,80
|-0,87
|17,28
|Merko Gıda
|1,37
|-4,20
|30,48
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|-4,26
|-1,10
|Metemtur Otelcilik
|2,00
|-1,48
|12,36
|Metro Holding
|1,44
|-2,70
|4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|-0,85
|18,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,50
|6,91
|-19,95
|Migros Ticaret
|24,92
|-2,66
|2,89
|Milpa
|2,84
|-3,73
|29,68
|Mistral GMYO
|2,12
|-1,40
|12,17
|MLP Sağlık
|16,90
|-2,31
|5,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|1,01
|-12,28
|Mondi Tire Kutsan
|7,87
|-2,24
|90,10
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.080,20
|0,65
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|20,90
|-0,67
|64,31
|Net Holding
|2,63
|-0,75
|1,15
|Netaş Telekom.
|16,04
|-1,17
|22,82
|Niğbaş Niğde Beton
|5,20
|0,00
|-16,13
|Nuh Çimento
|11,22
|-1,23
|-5,56
|Nurol GMYO
|4,21
|-3,00
|17,93
|Odaş Elektrik
|2,28
|-3,39
|57,71
|Olmuksan-IP
|4,28
|-4,04
|67,12
|Orge Enerji Elektrik
|5,92
|-2,47
|19,35
|Orma Orman Mahsulleri
|4,51
|-5,05
|63,41
|Osmanlı Menkul
|8,00
|0,00
|90,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,38
|-6,67
|41,67
|Otokar
|168,50
|0,30
|5,97
|Oyak Yat. Ort.
|2,43
|-2,02
|4,29
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,08
|-3,24
|-0,20
|Özak GMYO
|3,38
|-1,46
|31,52
|Özbal Çelik Boru
|2,17
|-3,98
|29,94
|Özderici GMYO
|1,91
|-2,05
|21,66
|Özerden Plastik
|2,49
|-0,80
|9,21
|Panora GMYO
|6,27
|-0,79
|1,13
|Papilon Savunma
|10,97
|-2,32
|41,55
|Park Elek.Madencilik
|3,45
|-0,58
|13,11
|Parsan
|16,70
|-2,74
|-1,42
|Pegasus
|70,55
|-1,95
|-18,34
|Peker GMYO
|3,18
|0,63
|1,60
|Penguen Gıda
|4,19
|9,40
|102,42
|Pera GMYO
|1,18
|-1,67
|25,53
|Pergamon Dış Ticaret
|9,48
|-3,17
|18,20
|Petkim
|4,08
|-1,92
|7,09
|Petrokent Turizm
|202,20
|0,10
|57,85
|Pınar Et ve Un
|10,35
|-1,71
|12,87
|Pınar Su
|2,97
|-1,66
|28,02
|Pınar Süt
|13,81
|-2,13
|9,00
|Plastikkart
|9,81
|-1,31
|5,83
|Polisan Holding
|3,18
|-1,85
|4,95
|Politeknik Metal
|76,00
|1,33
|-1,30
|Prizma Press Matbaacılık
|5,63
|-1,23
|30,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.159,00
|0,03
|4,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|137,50
|-2,83
|6,51
|QNB Finansbank
|46,50
|-7,00
|24,00
|Ral Yatırım Holding
|7,62
|-3,54
|12,06
|Ray Sigorta
|4,28
|-8,94
|25,15
|Reysaş GMYO
|9,90
|4,21
|115,69
|Reysaş Lojistik
|9,55
|2,14
|118,04
|Rhea Girişim
|2,04
|-1,92
|71,43
|Rodrigo Tekstil
|1,93
|-1,03
|6,63
|Royal Halı
|2,10
|-1,87
|53,28
|RTA Laboratuvarları
|2,40
|0,84
|3,45
|Sabancı Holding
|9,90
|-0,90
|3,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,20
|-0,31
|46,79
|Salix Yatırım Holding
|6,49
|0,15
|-9,99
|Sanel Mühendislik
|4,00
|5,26
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|6,63
|4,91
|32,60
|Sanko Pazarlama
|7,50
|-1,45
|-3,10
|Saray Matbaacılık
|2,99
|-4,17
|67,04
|Sarkuysan
|5,81
|-1,69
|20,29
|Sasa Polyester
|10,15
|-1,65
|31,31
|Say Reklamcılık
|3,88
|-4,67
|73,21
|Sekuro Plastik
|5,74
|-2,38
|7,09
|Selçuk Ecza Deposu
|7,38
|-1,86
|20,98
|Selçuk Gıda
|1,72
|-1,15
|0,00
|Senkron Güvenlik
|2,97
|-1,33
|8,79
|Serve Film Prodüksiyon
|1,40
|-2,10
|-11,95
|Servet GMYO
|13,09
|-4,03
|54,00
|Seyitler Kimya
|7,04
|-3,30
|3,68
|Silverline Endüstri
|2,88
|-3,68
|33,33
|Sinpaş GMYO
|1,22
|-1,61
|5,17
|Smartiks Yazılım
|10,01
|-2,91
|2,04
|Soda Sanayii
|6,25
|-0,16
|1,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,60
|-2,58
|39,20
|Söktaş
|3,35
|-8,47
|26,42
|Sönmez Filament
|7,25
|-2,16
|48,57
|Sönmez Pamuklu
|8,20
|-2,15
|66,67
|Sumaş Suni Tahta
|10,30
|-3,74
|4,04
|Şeker Fin. Kir.
|4,73
|-2,27
|-1,05
|Şekerbank
|1,37
|1,48
|4,58
|Şişe Cam
|5,38
|-0,74
|2,09
|Şok Marketler
|9,52
|-1,86
|-11,52
|T. Halk Bankası
|7,21
|-2,17
|22,00
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,36
|-2,08
|-2,84
|T.S.K.B.
|1,35
|-0,74
|11,57
|T.Tuborg
|15,91
|-0,87
|33,70
|Taç Tarım Ürünleri
|2,85
|-1,72
|-8,65
|Tat Gıda
|7,27
|-2,15
|15,58
|TAV Havalimanları
|26,04
|-2,91
|-10,76
|Taze Kuru Gıda
|7,09
|-3,80
|-2,07
|Tek-Art Turizm
|1,55
|-3,13
|23,02
|Tekfen Holding
|18,59
|-1,38
|-3,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,79
|-2,98
|109,29
|Temapol Polimer Plastik
|6,95
|-0,14
|33,14
|TGS Dış Ticaret
|6,16
|-2,99
|31,91
|Tofaş Oto. Fab.
|27,10
|-0,73
|0,89
|Torunlar GMYO
|3,06
|-3,16
|11,27
|Trabzon Liman
|12,37
|-4,85
|16,04
|Trabzonspor Sportif
|6,49
|16,10
|201,86
|Trakya Cam
|3,76
|-0,79
|7,43
|Trend GMYO
|2,72
|-6,85
|23,64
|TSKB GMYO
|2,15
|0,47
|60,45
|Tuğçelik
|5,45
|-0,18
|37,97
|Tukaş
|12,68
|-0,94
|2,67
|Turcas Petrol
|3,74
|2,19
|40,07
|Turkcell
|14,58
|-0,07
|5,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,22
|-4,24
|12,64
|Tüpraş
|109,70
|-1,79
|-13,49
|Türk Hava Yolları
|15,03
|-1,70
|3,94
|Türk Prysmian Kablo
|4,69
|-4,87
|80,38
|Türk Telekom
|8,37
|-0,83
|13,57
|Türk Traktör
|60,95
|0,08
|10,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,36
|-0,22
|10,38
|Ufuk Yatırım
|4,57
|-3,79
|77,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,54
|0,40
|19,81
|Ulusoy Elektrik
|33,40
|-0,65
|25,56
|Ulusoy Un Sanayi
|4,14
|-4,17
|8,38
|Umpaş Holding
|0,57
|-1,72
|-8,06
|Uşak Seramik
|1,95
|-3,94
|15,38
|Utopya Turizm
|6,54
|-4,39
|32,93
|Uzertaş Boya
|2,10
|0,48
|-5,41
|Ülker Bisküvi
|23,32
|0,52
|4,29
|Ünye Çimento
|5,19
|-0,95
|-3,53
|Vakıf Fin. Kir.
|2,36
|-2,07
|-2,48
|Vakıf GMYO
|2,96
|0,00
|19,84
|Vakıf Yat. Ort.
|2,35
|-1,67
|0,86
|Vakıflar Bankası
|6,33
|-1,86
|14,88
|Vakko Tekstil
|6,03
|-0,33
|32,82
|Vanet Gıda
|1,43
|-0,69
|0,00
|Verusa Holding
|22,36
|0,63
|20,47
|Verusaturk Girisim
|8,24
|1,85
|52,88
|Vestel
|16,98
|1,25
|34,55
|Vestel Beyaz Eşya
|23,72
|0,08
|9,81
|Viking Kağıt
|3,84
|-7,47
|105,35
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,28
|-9,39
|35,54
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,79
|-1,76
|12,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,31
|-0,36
|32,54
|Yataş
|8,71
|-2,13
|18,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,27
|3,18
|40,99
|Yeni Gimat GMYO
|13,26
|-0,67
|1,92
|Yeşil GMYO
|0,76
|5,56
|18,75
|Yeşil Yapı
|0,76
|4,11
|15,15
|Yeşil Yatırım Holding
|15,29
|11,28
|36,15
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.090,10
|5,47
|38,88
|Yonga Mobilya
|8,50
|-1,16
|-8,01
|Yükselen Çelik
|9,92
|0,81
|61,83
|Yünsa
|13,62
|-2,99
|34,99
|Zorlu Enerji
|1,64
|-5,20
|0,61
(Son)