Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

7 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 49.999,00 -3,43 65,67
İş Bankası (C) 6,91 0,14 7,80
İş Bankası (Kur.) 494.400,10 8,42 135,43
İş Fin.Kir. 4,05 -3,80 6,58
İş Girişim 4,84 -5,47 27,37
İş GMYO 1,95 -2,01 10,80
İş Y. Men. Değ. 5,21 0,77 15,78
İş Yat. Ort. 2,38 -5,18 29,35
İşbir Holding 559,00 -6,82 30,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 -1,41 12,90
İttifak Holding 3,30 2,17 -11,29
İz Hayvancılık Tarım 2,90 -2,36 10,84
İzmir Demir Çelik 10,95 0,00 33,70
İzmir Fırça 2,20 -3,93 22,22
Jantsa Jant Sanayi 68,30 -1,37 17,15
Kafein Yazılım 14,97 -2,35 34,38
Kapital Yat. Holding 3,47 -4,14 43,39
Kaplamin 6,30 0,80 13,51
Kardemir (A) 2,85 -2,06 7,55
Kardemir (B) 2,85 -2,06 7,95
Kardemir (D) 2,86 -3,70 7,52
Karel Elektronik 16,49 -4,13 13,49
Karsan Otomotiv 1,91 0,00 20,89
Karsu Tekstil 3,40 -0,58 4,94
Karsusan Su Ürünleri San. 10,30 1,28 9,69
Kartonsan 450,10 -1,83 15,44
Katmerciler Ekipman 4,20 -3,67 9,38
Kent Gıda 234,50 -2,25 33,39
Kerevitaş Gıda 3,73 -0,80 14,42
Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 -12,73
Kiler GMYO 3,84 -2,04 1,32
Klimasan Klima 20,64 -2,64 -6,52
Koç Holding 19,87 -1,24 -2,21
Konfrut Gıda 9,00 -2,81 15,09
Konya Çimento 264,00 -1,90 -2,69
Kordsa Teknik Tekstil 14,92 -2,99 14,07
Koza Altın 80,00 0,00 8,04
Koza Madencilik 11,59 0,00 15,55
Körfez GMYO 2,99 -1,32 25,10
Kristal Kola 2,09 -2,34 38,41
Kron Telekomünikasyon 19,85 -4,11 56,05
Kuştur Kuşadası Turizm 27,50 -4,84 16,03
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,99 -4,33 20,61
Kütahya Porselen 10,40 -1,23 57,10
Lider Faktoring 4,75 -3,06 29,43
Link Bilgisayar 30,26 4,06 66,72
Logo Yazılım 69,95 2,12 15,05
Lokman Hekim Sağlık 6,53 -1,51 12,98
Lüks Kadife 11,04 -6,20 27,78
Makina Takım 2,20 -2,22 17,02
Mardin Çimento 5,39 -0,74 -8,95
Marka Yatırım Holding 1,58 -0,63 33,90
Marmaris Altınyunus 87,00 0,93 22,54
Marshall 56,40 8,78 18,64
Martı GMYO 1,36 -2,86 34,65
Martı Otel 1,14 -1,72 25,27
Mavi Giyim 60,65 -0,98 4,75
Mazhar Zorlu Holding 14,99 -0,73 23,99
Mega Polietilen 2,60 -6,14 18,18
Menderes Tekstil 1,99 19,88 51,91
Mensa 0,36 0,00 12,50
Merit Turizm 22,80 -0,87 17,28
Merko Gıda 1,37 -4,20 30,48
Metal Gayrimenkul 0,90 -4,26 -1,10
Metemtur Otelcilik 2,00 -1,48 12,36
Metro Holding 1,44 -2,70 4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 -0,85 18,88
Metro Yatırım Ortaklığı 6,50 6,91 -19,95
Migros Ticaret 24,92 -2,66 2,89
Milpa 2,84 -3,73 29,68
Mistral GMYO 2,12 -1,40 12,17
MLP Sağlık 16,90 -2,31 5,62
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 1,01 -12,28
Mondi Tire Kutsan 7,87 -2,24 90,10
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.080,20 0,65
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 20,90 -0,67 64,31
Net Holding 2,63 -0,75 1,15
Netaş Telekom. 16,04 -1,17 22,82
Niğbaş Niğde Beton 5,20 0,00 -16,13
Nuh Çimento 11,22 -1,23 -5,56
Nurol GMYO 4,21 -3,00 17,93
Odaş Elektrik 2,28 -3,39 57,71
Olmuksan-IP 4,28 -4,04 67,12
Orge Enerji Elektrik 5,92 -2,47 19,35
Orma Orman Mahsulleri 4,51 -5,05 63,41
Osmanlı Menkul 8,00 0,00 90,48
Ostim Endüstriyel Yat 2,38 -6,67 41,67
Otokar 168,50 0,30 5,97
Oyak Yat. Ort. 2,43 -2,02 4,29
Oylum Sınai Yatırımlar 5,08 -3,24 -0,20
Özak GMYO 3,38 -1,46 31,52
Özbal Çelik Boru 2,17 -3,98 29,94
Özderici GMYO 1,91 -2,05 21,66
Özerden Plastik 2,49 -0,80 9,21
Panora GMYO 6,27 -0,79 1,13
Papilon Savunma 10,97 -2,32 41,55
Park Elek.Madencilik 3,45 -0,58 13,11
Parsan 16,70 -2,74 -1,42
Pegasus 70,55 -1,95 -18,34
Peker GMYO 3,18 0,63 1,60
Penguen Gıda 4,19 9,40 102,42
Pera GMYO 1,18 -1,67 25,53
Pergamon Dış Ticaret 9,48 -3,17 18,20
Petkim 4,08 -1,92 7,09
Petrokent Turizm 202,20 0,10 57,85
Pınar Et ve Un 10,35 -1,71 12,87
Pınar Su 2,97 -1,66 28,02
Pınar Süt 13,81 -2,13 9,00
Plastikkart 9,81 -1,31 5,83
Polisan Holding 3,18 -1,85 4,95
Politeknik Metal 76,00 1,33 -1,30
Prizma Press Matbaacılık 5,63 -1,23 30,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,00 0,03 4,62
QNB Finans Fin. Kir. 137,50 -2,83 6,51
QNB Finansbank 46,50 -7,00 24,00
Ral Yatırım Holding 7,62 -3,54 12,06
Ray Sigorta 4,28 -8,94 25,15
Reysaş GMYO 9,90 4,21 115,69
Reysaş Lojistik 9,55 2,14 118,04
Rhea Girişim 2,04 -1,92 71,43
Rodrigo Tekstil 1,93 -1,03 6,63
Royal Halı 2,10 -1,87 53,28
RTA Laboratuvarları 2,40 0,84 3,45
Sabancı Holding 9,90 -0,90 3,77
Safkar Ege Soğutmacılık 3,20 -0,31 46,79
Salix Yatırım Holding 6,49 0,15 -9,99
Sanel Mühendislik 4,00 5,26 -1,23
Sanifoam Sünger 6,63 4,91 32,60
Sanko Pazarlama 7,50 -1,45 -3,10
Saray Matbaacılık 2,99 -4,17 67,04
Sarkuysan 5,81 -1,69 20,29
Sasa Polyester 10,15 -1,65 31,31
Say Reklamcılık 3,88 -4,67 73,21
Sekuro Plastik 5,74 -2,38 7,09
Selçuk Ecza Deposu 7,38 -1,86 20,98
Selçuk Gıda 1,72 -1,15 0,00
Senkron Güvenlik 2,97 -1,33 8,79
Serve Film Prodüksiyon 1,40 -2,10 -11,95
Servet GMYO 13,09 -4,03 54,00
Seyitler Kimya 7,04 -3,30 3,68
Silverline Endüstri 2,88 -3,68 33,33
Sinpaş GMYO 1,22 -1,61 5,17
Smartiks Yazılım 10,01 -2,91 2,04
Soda Sanayii 6,25 -0,16 1,13
Sodaş Sodyum Sanayii 13,60 -2,58 39,20
Söktaş 3,35 -8,47 26,42
Sönmez Filament 7,25 -2,16 48,57
Sönmez Pamuklu 8,20 -2,15 66,67
Sumaş Suni Tahta 10,30 -3,74 4,04
Şeker Fin. Kir. 4,73 -2,27 -1,05
Şekerbank 1,37 1,48 4,58
Şişe Cam 5,38 -0,74 2,09
Şok Marketler 9,52 -1,86 -11,52
T. Halk Bankası 7,21 -2,17 22,00
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,36 -2,08 -2,84
T.S.K.B. 1,35 -0,74 11,57
T.Tuborg 15,91 -0,87 33,70
Taç Tarım Ürünleri 2,85 -1,72 -8,65
Tat Gıda 7,27 -2,15 15,58
TAV Havalimanları 26,04 -2,91 -10,76
Taze Kuru Gıda 7,09 -3,80 -2,07
Tek-Art Turizm 1,55 -3,13 23,02
Tekfen Holding 18,59 -1,38 -3,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,79 -2,98 109,29
Temapol Polimer Plastik 6,95 -0,14 33,14
TGS Dış Ticaret 6,16 -2,99 31,91
Tofaş Oto. Fab. 27,10 -0,73 0,89
Torunlar GMYO 3,06 -3,16 11,27
Trabzon Liman 12,37 -4,85 16,04
Trabzonspor Sportif 6,49 16,10 201,86
Trakya Cam 3,76 -0,79 7,43
Trend GMYO 2,72 -6,85 23,64
TSKB GMYO 2,15 0,47 60,45
Tuğçelik 5,45 -0,18 37,97
Tukaş 12,68 -0,94 2,67
Turcas Petrol 3,74 2,19 40,07
Turkcell 14,58 -0,07 5,65
Tümosan Motor ve Traktör 7,22 -4,24 12,64
Tüpraş 109,70 -1,79 -13,49
Türk Hava Yolları 15,03 -1,70 3,94
Türk Prysmian Kablo 4,69 -4,87 80,38
Türk Telekom 8,37 -0,83 13,57
Türk Traktör 60,95 0,08 10,02
Türker Proje Gayrimenkul 46,36 -0,22 10,38
Ufuk Yatırım 4,57 -3,79 77,13
Ulaşlar Turizm Yat. 2,54 0,40 19,81
Ulusoy Elektrik 33,40 -0,65 25,56
Ulusoy Un Sanayi 4,14 -4,17 8,38
Umpaş Holding 0,57 -1,72 -8,06
Uşak Seramik 1,95 -3,94 15,38
Utopya Turizm 6,54 -4,39 32,93
Uzertaş Boya 2,10 0,48 -5,41
Ülker Bisküvi 23,32 0,52 4,29
Ünye Çimento 5,19 -0,95 -3,53
Vakıf Fin. Kir. 2,36 -2,07 -2,48
Vakıf GMYO 2,96 0,00 19,84
Vakıf Yat. Ort. 2,35 -1,67 0,86
Vakıflar Bankası 6,33 -1,86 14,88
Vakko Tekstil 6,03 -0,33 32,82
Vanet Gıda 1,43 -0,69 0,00
Verusa Holding 22,36 0,63 20,47
Verusaturk Girisim 8,24 1,85 52,88
Vestel 16,98 1,25 34,55
Vestel Beyaz Eşya 23,72 0,08 9,81
Viking Kağıt 3,84 -7,47 105,35
Yapı Kredi Koray GMYO 3,28 -9,39 35,54
Yapı ve Kredi Bank. 2,79 -1,76 12,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,31 -0,36 32,54
Yataş 8,71 -2,13 18,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,27 3,18 40,99
Yeni Gimat GMYO 13,26 -0,67 1,92
Yeşil GMYO 0,76 5,56 18,75
Yeşil Yapı 0,76 4,11 15,15
Yeşil Yatırım Holding 15,29 11,28 36,15
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.090,10 5,47 38,88
Yonga Mobilya 8,50 -1,16 -8,01
Yükselen Çelik 9,92 0,81 61,83
Yünsa 13,62 -2,99 34,99
Zorlu Enerji 1,64 -5,20 0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:46 Kaynak: AA
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