Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|49.000,00
|-2,00
|62,36
|İş Bankası (C)
|6,84
|-1,01
|6,71
|İş Bankası (Kur.)
|505.000,00
|2,14
|140,48
|İş Fin.Kir.
|4,02
|-0,74
|5,79
|İş Girişim
|4,73
|-2,27
|24,47
|İş GMYO
|1,95
|0,00
|10,80
|İş Y. Men. Değ.
|5,19
|-0,38
|15,33
|İş Yat. Ort.
|2,56
|7,56
|39,13
|İşbir Holding
|542,00
|-3,04
|26,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,00
|12,90
|İttifak Holding
|3,23
|-2,12
|-13,17
|İz Hayvancılık Tarım
|2,83
|-2,41
|8,16
|İzmir Demir Çelik
|10,95
|0,00
|33,70
|İzmir Fırça
|2,20
|0,00
|22,22
|Jantsa Jant Sanayi
|66,85
|-2,12
|14,67
|Kafein Yazılım
|14,25
|-4,81
|27,92
|Kapital Yat. Holding
|3,39
|-2,31
|40,08
|Kaplamin
|6,30
|0,00
|13,51
|Kardemir (A)
|2,79
|-2,11
|5,28
|Kardemir (B)
|2,77
|-2,81
|4,92
|Kardemir (D)
|2,81
|-1,75
|5,64
|Karel Elektronik
|15,80
|-4,18
|8,74
|Karsan Otomotiv
|1,87
|-2,09
|18,35
|Karsu Tekstil
|3,29
|-3,24
|1,54
|Karsusan Su Ürünleri San.
|10,30
|0,00
|9,69
|Kartonsan
|446,90
|-0,71
|14,62
|Katmerciler Ekipman
|4,09
|-2,62
|6,51
|Kent Gıda
|230,00
|-1,92
|30,83
|Kerevitaş Gıda
|3,75
|0,54
|15,03
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|-2,08
|-14,55
|Kiler GMYO
|3,96
|3,13
|4,49
|Klimasan Klima
|21,14
|2,42
|-4,26
|Koç Holding
|19,96
|0,45
|-1,77
|Konfrut Gıda
|8,51
|-5,44
|8,82
|Konya Çimento
|258,50
|-2,08
|-4,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,88
|-0,27
|13,76
|Koza Altın
|82,00
|2,50
|10,74
|Koza Madencilik
|11,72
|1,12
|16,85
|Körfez GMYO
|2,90
|-3,01
|21,34
|Kristal Kola
|2,05
|-1,91
|35,76
|Kron Telekomünikasyon
|19,73
|-0,60
|55,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,04
|-5,31
|9,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,92
|-3,52
|16,36
|Kütahya Porselen
|10,26
|-1,35
|54,98
|Lider Faktoring
|4,54
|-4,42
|23,71
|Link Bilgisayar
|29,80
|-1,52
|64,19
|Logo Yazılım
|67,90
|-2,93
|11,68
|Lokman Hekim Sağlık
|7,50
|14,85
|29,76
|Lüks Kadife
|11,05
|0,09
|27,89
|Makina Takım
|2,15
|-2,27
|14,36
|Mardin Çimento
|5,30
|-1,67
|-10,47
|Marka Yatırım Holding
|1,59
|0,63
|34,75
|Marmaris Altınyunus
|87,30
|0,34
|22,96
|Marshall
|53,75
|-4,70
|13,06
|Martı GMYO
|1,42
|4,41
|40,59
|Martı Otel
|1,13
|-0,88
|24,18
|Mavi Giyim
|60,80
|0,25
|5,01
|Mazhar Zorlu Holding
|14,80
|-1,27
|22,42
|Mega Polietilen
|2,54
|-2,31
|15,45
|Menderes Tekstil
|1,90
|-4,52
|45,04
|Mensa
|0,35
|-2,78
|9,37
|Merit Turizm
|22,00
|-3,51
|13,17
|Merko Gıda
|1,42
|3,65
|35,24
|Metal Gayrimenkul
|0,93
|3,33
|2,20
|Metemtur Otelcilik
|1,93
|-3,50
|8,43
|Metro Holding
|1,42
|-1,39
|2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,40
|3,00
|22,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,00
|-7,69
|-26,11
|Migros Ticaret
|24,40
|-2,09
|0,74
|Milpa
|2,97
|4,58
|35,62
|Mistral GMYO
|2,07
|-2,36
|9,52
|MLP Sağlık
|16,95
|0,30
|5,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|-3,00
|-14,91
|Mondi Tire Kutsan
|7,43
|-5,59
|79,47
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.080,20
|0,65
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,28
|-7,75
|51,57
|Net Holding
|2,55
|-3,04
|-1,92
|Netaş Telekom.
|15,60
|-2,74
|19,45
|Niğbaş Niğde Beton
|5,90
|13,46
|-4,84
|Nuh Çimento
|11,09
|-1,16
|-6,65
|Nurol GMYO
|4,20
|-0,24
|17,65
|Odaş Elektrik
|2,23
|-2,19
|54,25
|Olmuksan-IP
|4,15
|-3,04
|62,05
|Orge Enerji Elektrik
|5,75
|-2,87
|15,93
|Orma Orman Mahsulleri
|4,92
|9,09
|78,26
|Osmanlı Menkul
|8,00
|0,00
|90,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,57
|7,98
|52,98
|Otokar
|165,00
|-2,08
|3,77
|Oyak Yat. Ort.
|2,40
|-1,23
|3,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,91
|-3,35
|-3,54
|Özak GMYO
|3,27
|-3,25
|27,24
|Özbal Çelik Boru
|2,15
|-0,92
|28,74
|Özderici GMYO
|1,90
|-0,52
|21,02
|Özerden Plastik
|2,49
|0,00
|9,21
|Panora GMYO
|6,17
|-1,59
|-0,48
|Papilon Savunma
|10,52
|-4,10
|35,74
|Park Elek.Madencilik
|3,38
|-2,03
|10,82
|Parsan
|16,46
|-1,44
|-2,83
|Pegasus
|70,15
|-0,57
|-18,81
|Peker GMYO
|3,30
|3,77
|5,43
|Penguen Gıda
|4,20
|0,24
|102,90
|Pera GMYO
|1,16
|-1,69
|23,40
|Pergamon Dış Ticaret
|9,12
|-3,80
|13,72
|Petkim
|4,06
|-0,49
|6,56
|Petrokent Turizm
|201,10
|-0,54
|56,99
|Pınar Et ve Un
|10,20
|-1,45
|11,23
|Pınar Su
|2,93
|-1,35
|26,29
|Pınar Süt
|13,50
|-2,24
|6,55
|Plastikkart
|9,90
|0,92
|6,80
|Polisan Holding
|3,13
|-1,57
|3,30
|Politeknik Metal
|75,40
|-0,79
|-2,08
|Prizma Press Matbaacılık
|5,68
|0,89
|32,09
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.158,90
|-0,01
|4,61
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,00
|-4,00
|2,25
|QNB Finansbank
|44,00
|-5,38
|17,33
|Ral Yatırım Holding
|8,40
|10,24
|23,53
|Ray Sigorta
|4,10
|-4,21
|19,88
|Reysaş GMYO
|9,26
|-6,46
|101,74
|Reysaş Lojistik
|9,08
|-4,92
|107,31
|Rhea Girişim
|1,97
|-3,43
|65,55
|Rodrigo Tekstil
|1,94
|0,52
|7,18
|Royal Halı
|2,10
|0,00
|53,28
|RTA Laboratuvarları
|2,40
|0,00
|3,45
|Sabancı Holding
|9,80
|-1,01
|2,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,47
|8,44
|59,17
|Salix Yatırım Holding
|6,10
|-6,01
|-15,40
|Sanel Mühendislik
|3,81
|-4,75
|-5,93
|Sanifoam Sünger
|6,53
|-1,51
|30,60
|Sanko Pazarlama
|7,29
|-2,80
|-5,81
|Saray Matbaacılık
|2,85
|-4,68
|59,22
|Sarkuysan
|5,68
|-2,24
|17,60
|Sasa Polyester
|10,20
|0,49
|31,95
|Say Reklamcılık
|3,73
|-3,87
|66,52
|Sekuro Plastik
|5,56
|-3,14
|3,73
|Selçuk Ecza Deposu
|7,18
|-2,71
|17,70
|Selçuk Gıda
|1,71
|-0,58
|-0,58
|Senkron Güvenlik
|3,03
|2,02
|10,99
|Serve Film Prodüksiyon
|1,43
|2,14
|-10,06
|Servet GMYO
|12,74
|-2,67
|49,88
|Seyitler Kimya
|7,50
|6,53
|10,46
|Silverline Endüstri
|2,80
|-2,78
|29,63
|Sinpaş GMYO
|1,20
|-1,64
|3,45
|Smartiks Yazılım
|9,46
|-5,49
|-3,57
|Soda Sanayii
|6,32
|1,12
|2,27
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,60
|0,00
|39,20
|Söktaş
|3,36
|0,30
|26,79
|Sönmez Filament
|6,85
|-5,52
|40,37
|Sönmez Pamuklu
|7,76
|-5,37
|57,72
|Sumaş Suni Tahta
|10,00
|-2,91
|1,01
|Şeker Fin. Kir.
|4,62
|-2,33
|-3,35
|Şekerbank
|1,35
|-1,46
|3,05
|Şişe Cam
|5,36
|-0,37
|1,71
|Şok Marketler
|9,45
|-0,74
|-12,17
|T. Halk Bankası
|7,13
|-1,11
|20,64
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,70
|-3,92
|-6,65
|T.S.K.B.
|1,33
|-1,48
|9,92
|T.Tuborg
|15,83
|-0,50
|33,03
|Taç Tarım Ürünleri
|2,82
|-1,05
|-9,62
|Tat Gıda
|7,22
|-0,69
|14,79
|TAV Havalimanları
|26,10
|0,23
|-10,56
|Taze Kuru Gıda
|6,81
|-3,95
|-5,94
|Tek-Art Turizm
|1,59
|2,58
|26,19
|Tekfen Holding
|18,53
|-0,32
|-4,09
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,38
|-4,66
|99,52
|Temapol Polimer Plastik
|6,55
|-5,76
|25,48
|TGS Dış Ticaret
|6,13
|-0,49
|31,26
|Tofaş Oto. Fab.
|27,70
|2,21
|3,13
|Torunlar GMYO
|2,98
|-2,61
|8,36
|Trabzon Liman
|12,19
|-1,46
|14,35
|Trabzonspor Sportif
|7,78
|19,88
|261,86
|Trakya Cam
|3,72
|-1,06
|6,29
|Trend GMYO
|2,64
|-2,94
|20,00
|TSKB GMYO
|2,25
|4,65
|67,91
|Tuğçelik
|5,33
|-2,20
|34,94
|Tukaş
|12,05
|-4,97
|-2,43
|Turcas Petrol
|3,59
|-4,01
|34,46
|Turkcell
|14,76
|1,23
|6,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,05
|-2,35
|9,98
|Tüpraş
|111,10
|1,28
|-12,38
|Türk Hava Yolları
|14,90
|-0,86
|3,04
|Türk Prysmian Kablo
|4,55
|-2,99
|75,00
|Türk Telekom
|8,56
|2,27
|16,15
|Türk Traktör
|61,00
|0,08
|10,11
|Türker Proje Gayrimenkul
|47,30
|2,03
|12,62
|Ufuk Yatırım
|4,57
|0,00
|77,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,51
|-1,18
|18,40
|Ulusoy Elektrik
|34,24
|2,51
|28,72
|Ulusoy Un Sanayi
|4,04
|-2,42
|5,76
|Umpaş Holding
|0,56
|-1,75
|-9,68
|Uşak Seramik
|2,02
|3,59
|19,53
|Utopya Turizm
|6,18
|-5,50
|25,61
|Uzertaş Boya
|2,00
|-4,76
|-9,91
|Ülker Bisküvi
|23,00
|-1,37
|2,86
|Ünye Çimento
|5,11
|-1,54
|-5,02
|Vakıf Fin. Kir.
|2,31
|-2,12
|-4,55
|Vakıf GMYO
|2,86
|-3,38
|15,79
|Vakıf Yat. Ort.
|2,27
|-3,40
|-2,58
|Vakıflar Bankası
|6,31
|-0,32
|14,52
|Vakko Tekstil
|6,06
|0,50
|33,48
|Vanet Gıda
|1,42
|-0,70
|-0,70
|Verusa Holding
|21,30
|-4,74
|14,76
|Verusaturk Girisim
|6,60
|-19,90
|22,45
|Vestel
|16,75
|-1,35
|32,73
|Vestel Beyaz Eşya
|23,36
|-1,52
|8,15
|Viking Kağıt
|3,29
|-14,32
|75,94
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,06
|-6,71
|26,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,73
|-2,15
|10,08
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,10
|-2,53
|29,19
|Yataş
|8,61
|-1,15
|17,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,21
|-2,64
|37,27
|Yeni Gimat GMYO
|13,26
|0,00
|1,92
|Yeşil GMYO
|0,75
|-1,32
|17,19
|Yeşil Yapı
|0,74
|-2,63
|12,12
|Yeşil Yatırım Holding
|15,00
|-1,90
|33,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.499,10
|10,00
|52,77
|Yonga Mobilya
|8,67
|2,00
|-6,17
|Yükselen Çelik
|9,53
|-3,93
|55,46
|Yünsa
|13,12
|-3,67
|30,03
|Zorlu Enerji
|1,61
|-1,83
|-1,23
(Son)