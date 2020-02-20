Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 47.000,00 -4,08 55,73 İş Bankası (C) 6,50 -4,97 1,40 İş Bankası (Kur.) 505.000,00 140,48 İş Fin.Kir. 3,55 -11,69 -6,58 İş Girişim 4,25 -10,15 11,84 İş GMYO 1,80 -7,69 2,27 İş Y. Men. Değ. 4,98 -4,05 10,67 İş Yat. Ort. 2,52 -1,56 36,96 İşbir Holding 542,50 0,09 26,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 -7,14 4,84 İttifak Holding 2,97 -8,05 -20,16 İz Hayvancılık Tarım 2,57 -9,19 -1,78 İzmir Demir Çelik 10,93 -0,18 33,46 İzmir Fırça 2,05 -6,82 13,89 Jantsa Jant Sanayi 63,30 -5,31 8,58 Kafein Yazılım 13,19 -7,44 18,40 Kapital Yat. Holding 3,38 -0,29 39,67 Kaplamin 6,15 -2,38 10,81 Kardemir (A) 2,66 -4,66 0,38 Kardemir (B) 2,66 -3,97 0,76 Kardemir (D) 2,71 -3,56 1,88 Karel Elektronik 14,33 -9,30 -1,38 Karsan Otomotiv 1,76 -5,88 11,39 Karsu Tekstil 2,83 -13,98 -12,65 Karsusan Su Ürünleri San. 10,00 -2,91 6,50 Kartonsan 422,00 -5,57 8,23 Katmerciler Ekipman 3,78 -7,58 -1,56 Kent Gıda 217,00 -5,65 23,44 Kerevitaş Gıda 3,50 -6,67 7,36 Kervansaray Yat. Holding 0,45 -4,26 -18,18 Kiler GMYO 3,75 -5,30 -1,06 Klimasan Klima 19,91 -5,82 -9,83 Koç Holding 19,53 -2,15 -3,89 Konfrut Gıda 7,88 -7,40 0,77 Konya Çimento 244,00 -5,61 -10,06 Kordsa Teknik Tekstil 14,71 -1,14 12,46 Koza Altın 78,25 -4,57 5,67 Koza Madencilik 11,24 -4,10 12,06 Körfez GMYO 2,53 -12,76 5,86 Kristal Kola 1,82 -11,22 20,53 Kron Telekomünikasyon 19,80 0,35 55,66 Kuştur Kuşadası Turizm 25,30 -2,84 6,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,73 -9,90 4,85 Kütahya Porselen 9,30 -9,36 40,48 Lider Faktoring 4,14 -8,81 12,81 Link Bilgisayar 28,50 -4,36 57,02 Logo Yazılım 71,00 4,57 16,78 Lokman Hekim Sağlık 6,77 -9,73 17,13 Lüks Kadife 10,62 -3,89 22,92 Makina Takım 1,95 -9,30 3,72 Mardin Çimento 5,16 -2,64 -12,84 Marka Yatırım Holding 1,44 -9,43 22,03 Marmaris Altınyunus 86,00 -1,49 21,13 Marshall 53,85 0,19 13,27 Martı GMYO 1,25 -11,97 23,76 Martı Otel 1,01 -10,62 10,99 Mavi Giyim 60,05 -1,23 3,71 Mazhar Zorlu Holding 13,62 -7,97 12,66 Mega Polietilen 2,40 -5,51 9,09 Menderes Tekstil 1,75 -7,89 33,59 Mensa 0,33 -5,71 3,13 Merit Turizm 19,80 -10,00 1,85 Merko Gıda 1,27 -10,56 20,95 Metal Gayrimenkul 0,85 -8,60 -6,59 Metemtur Otelcilik 1,80 -6,74 1,12 Metro Holding 1,32 -7,04 -4,35 Metro Petrol ve Tesisleri 2,14 -10,83 9,18 Metro Yatırım Ortaklığı 6,00 0,00 -26,11 Migros Ticaret 23,98 -1,72 -0,99 Milpa 3,56 19,87 62,56 Mistral GMYO 1,90 -8,21 0,53 MLP Sağlık 16,25 -4,13 1,56 MMC San. ve Tic. Yat. 0,99 2,06 -13,16 Mondi Tire Kutsan 6,46 -13,06 56,04 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.082,20 0,19 0,84 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,24 -0,21 51,26 Net Holding 2,35 -7,84 -9,62 Netaş Telekom. 14,21 -8,91 8,81 Niğbaş Niğde Beton 5,40 -8,47 -12,90 Nuh Çimento 10,38 -6,40 -12,63 Nurol GMYO 3,92 -6,67 9,80 Odaş Elektrik 2,05 -8,07 41,80 Olmuksan-IP 3,77 -9,16 47,21 Orge Enerji Elektrik 5,28 -8,17 6,45 Orma Orman Mahsulleri 4,43 -9,96 60,51 Osmanlı Menkul 7,50 -6,25 78,57 Ostim Endüstriyel Yat 2,28 -11,28 35,71 Otokar 159,70 -3,21 0,44 Oyak Yat. Ort. 2,21 -7,92 -5,15 Oylum Sınai Yatırımlar 4,44 -9,57 -12,77 Özak GMYO 3,04 -7,03 18,29 Özbal Çelik Boru 1,92 -10,70 14,97 Özderici GMYO 1,74 -8,42 10,83 Özerden Plastik 2,45 -1,61 7,46 Panora GMYO 5,86 -5,02 -5,48 Papilon Savunma 9,91 -5,80 27,87 Park Elek.Madencilik 3,17 -6,21 3,93 Parsan 15,68 -4,74 -7,44 Pegasus 67,60 -3,64 -21,76 Peker GMYO 3,09 -6,36 -1,28 Penguen Gıda 4,09 -2,62 97,58 Pera GMYO 1,03 -11,21 9,57 Pergamon Dış Ticaret 8,30 -8,99 3,49 Petkim 3,94 -2,96 3,41 Petrokent Turizm 197,00 -2,04 53,79 Pınar Et ve Un 9,47 -7,16 3,27 Pınar Su 2,76 -5,80 18,97 Pınar Süt 12,60 -6,67 -0,55 Plastikkart 9,55 -3,54 3,02 Polisan Holding 2,92 -6,71 -3,63 Politeknik Metal 73,00 -3,18 -5,19 Prizma Press Matbaacılık 5,54 -2,46 28,84 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,80 0,08 4,69 QNB Finans Fin. Kir. 151,80 15,00 17,58 QNB Finansbank 45,50 3,41 21,33 Ral Yatırım Holding 8,00 -4,76 17,65 Ray Sigorta 3,64 -11,22 6,43 Reysaş GMYO 8,28 -10,58 80,39 Reysaş Lojistik 7,97 -12,22 81,96 Rhea Girişim 1,74 -11,68 46,22 Rodrigo Tekstil 1,85 -4,64 2,21 Royal Halı 2,05 -2,38 49,64 RTA Laboratuvarları 2,19 -8,75 -5,60 Sabancı Holding 9,57 -2,35 0,31 Safkar Ege Soğutmacılık 3,29 -5,19 50,92 Salix Yatırım Holding 5,80 -4,92 -19,56 Sanel Mühendislik 3,75 -1,57 -7,41 Sanifoam Sünger 6,38 -2,30 27,60 Sanko Pazarlama 6,61 -9,33 -14,60 Saray Matbaacılık 2,64 -7,37 47,49 Sarkuysan 5,42 -4,58 12,22 Sasa Polyester 9,74 -4,51 26,00 Say Reklamcılık 3,22 -13,67 43,75 Sekuro Plastik 5,11 -8,09 -4,66 Selçuk Ecza Deposu 6,65 -7,38 9,02 Selçuk Gıda 1,68 -1,75 -2,33 Senkron Güvenlik 2,84 -6,27 4,03 Serve Film Prodüksiyon 1,35 -5,59 -15,09 Servet GMYO 12,00 -5,81 41,18 Seyitler Kimya 7,80 4,00 14,87 Silverline Endüstri 2,45 -12,50 13,43 Sinpaş GMYO 1,28 6,67 10,34 Smartiks Yazılım 8,48 -10,36 -13,56 Soda Sanayii 6,17 -2,37 -0,16 Sodaş Sodyum Sanayii 14,00 2,94 43,30 Söktaş 3,04 -9,52 14,72 Sönmez Filament 5,96 -12,99 22,13 Sönmez Pamuklu 6,96 -10,31 41,46 Sumaş Suni Tahta 9,50 -5,00 -4,04 Şeker Fin. Kir. 4,33 -6,28 -9,41 Şekerbank 1,26 -6,67 -3,82 Şişe Cam 5,17 -3,54 -1,90 Şok Marketler 9,03 -4,44 -16,08 T. Halk Bankası 6,82 -4,35 15,40 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,34 -3,34 -9,77 T.S.K.B. 1,25 -6,02 3,31 T.Tuborg 15,83 0,00 33,03 Taç Tarım Ürünleri 2,72 -3,55 -12,82 Tat Gıda 6,83 -5,40 8,59 TAV Havalimanları 25,00 -4,21 -14,32 Taze Kuru Gıda 7,10 4,26 -1,93 Tek-Art Turizm 1,42 -10,69 12,70 Tekfen Holding 17,61 -4,96 -8,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,21 -13,96 71,67 Temapol Polimer Plastik 5,98 -8,70 14,56 TGS Dış Ticaret 5,78 -5,71 23,77 Tofaş Oto. Fab. 26,28 -5,13 -2,16 Torunlar GMYO 2,82 -5,37 2,55 Trabzon Liman 11,32 -7,14 6,19 Trabzonspor Sportif 6,23 -19,92 189,77 Trakya Cam 3,58 -3,76 2,29 Trend GMYO 2,33 -11,74 5,91 TSKB GMYO 2,00 -11,11 49,25 Tuğçelik 4,97 -6,75 25,82 Tukaş 11,21 -6,97 -9,23 Turcas Petrol 3,24 -9,75 21,35 Turkcell 14,59 -1,15 5,72 Tümosan Motor ve Traktör 6,57 -6,81 2,50 Tüpraş 110,40 -0,63 -12,93 Türk Hava Yolları 14,37 -3,56 -0,62 Türk Prysmian Kablo 4,19 -7,91 61,15 Türk Telekom 8,34 -2,57 13,16 Türk Traktör 59,80 -1,97 7,94 Türker Proje Gayrimenkul 45,98 -2,79 9,48 Ufuk Yatırım 4,50 -1,53 74,42 Ulaşlar Turizm Yat. 2,41 -3,98 13,68 Ulusoy Elektrik 33,90 -0,99 27,44 Ulusoy Un Sanayi 3,68 -8,91 -3,66 Umpaş Holding 0,54 -3,57 -12,90 Uşak Seramik 1,82 -9,90 7,69 Utopya Turizm 5,75 -6,96 16,87 Uzertaş Boya 2,16 8,00 -2,70 Ülker Bisküvi 22,60 -1,74 1,07 Ünye Çimento 4,78 -6,46 -11,15 Vakıf Fin. Kir. 2,14 -7,36 -11,57 Vakıf GMYO 2,60 -9,09 5,26 Vakıf Yat. Ort. 2,14 -5,73 -8,15 Vakıflar Bankası 5,99 -5,07 8,71 Vakko Tekstil 5,75 -5,12 26,65 Vanet Gıda 1,35 -4,93 -5,59 Verusa Holding 21,08 -1,03 13,58 Verusaturk Girisim 5,30 -19,70 -1,67 Vestel 16,05 -4,18 27,18 Vestel Beyaz Eşya 22,34 -4,37 3,43 Viking Kağıt 2,80 -14,89 49,73 Yapı Kredi Koray GMYO 2,83 -7,52 16,94 Yapı ve Kredi Bank. 2,58 -5,49 4,03 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,30 -9,88 16,43 Yataş 8,15 -5,34 11,04 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,94 -12,22 20,50 Yeni Gimat GMYO 12,84 -3,17 -1,31 Yeşil GMYO 0,69 -8,00 7,81 Yeşil Yapı 0,69 -6,76 4,55 Yeşil Yatırım Holding 14,80 -1,33 31,79 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.675,00 3,91 58,74 Yonga Mobilya 9,33 7,61 0,97 Yükselen Çelik 9,42 -1,15 53,67 Yünsa 12,09 -7,85 19,82 Zorlu Enerji 1,51 -6,21 -7,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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