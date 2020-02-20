Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|47.000,00
|-4,08
|55,73
|İş Bankası (C)
|6,50
|-4,97
|1,40
|İş Bankası (Kur.)
|505.000,00
|140,48
|İş Fin.Kir.
|3,55
|-11,69
|-6,58
|İş Girişim
|4,25
|-10,15
|11,84
|İş GMYO
|1,80
|-7,69
|2,27
|İş Y. Men. Değ.
|4,98
|-4,05
|10,67
|İş Yat. Ort.
|2,52
|-1,56
|36,96
|İşbir Holding
|542,50
|0,09
|26,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|-7,14
|4,84
|İttifak Holding
|2,97
|-8,05
|-20,16
|İz Hayvancılık Tarım
|2,57
|-9,19
|-1,78
|İzmir Demir Çelik
|10,93
|-0,18
|33,46
|İzmir Fırça
|2,05
|-6,82
|13,89
|Jantsa Jant Sanayi
|63,30
|-5,31
|8,58
|Kafein Yazılım
|13,19
|-7,44
|18,40
|Kapital Yat. Holding
|3,38
|-0,29
|39,67
|Kaplamin
|6,15
|-2,38
|10,81
|Kardemir (A)
|2,66
|-4,66
|0,38
|Kardemir (B)
|2,66
|-3,97
|0,76
|Kardemir (D)
|2,71
|-3,56
|1,88
|Karel Elektronik
|14,33
|-9,30
|-1,38
|Karsan Otomotiv
|1,76
|-5,88
|11,39
|Karsu Tekstil
|2,83
|-13,98
|-12,65
|Karsusan Su Ürünleri San.
|10,00
|-2,91
|6,50
|Kartonsan
|422,00
|-5,57
|8,23
|Katmerciler Ekipman
|3,78
|-7,58
|-1,56
|Kent Gıda
|217,00
|-5,65
|23,44
|Kerevitaş Gıda
|3,50
|-6,67
|7,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-4,26
|-18,18
|Kiler GMYO
|3,75
|-5,30
|-1,06
|Klimasan Klima
|19,91
|-5,82
|-9,83
|Koç Holding
|19,53
|-2,15
|-3,89
|Konfrut Gıda
|7,88
|-7,40
|0,77
|Konya Çimento
|244,00
|-5,61
|-10,06
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,71
|-1,14
|12,46
|Koza Altın
|78,25
|-4,57
|5,67
|Koza Madencilik
|11,24
|-4,10
|12,06
|Körfez GMYO
|2,53
|-12,76
|5,86
|Kristal Kola
|1,82
|-11,22
|20,53
|Kron Telekomünikasyon
|19,80
|0,35
|55,66
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,30
|-2,84
|6,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,73
|-9,90
|4,85
|Kütahya Porselen
|9,30
|-9,36
|40,48
|Lider Faktoring
|4,14
|-8,81
|12,81
|Link Bilgisayar
|28,50
|-4,36
|57,02
|Logo Yazılım
|71,00
|4,57
|16,78
|Lokman Hekim Sağlık
|6,77
|-9,73
|17,13
|Lüks Kadife
|10,62
|-3,89
|22,92
|Makina Takım
|1,95
|-9,30
|3,72
|Mardin Çimento
|5,16
|-2,64
|-12,84
|Marka Yatırım Holding
|1,44
|-9,43
|22,03
|Marmaris Altınyunus
|86,00
|-1,49
|21,13
|Marshall
|53,85
|0,19
|13,27
|Martı GMYO
|1,25
|-11,97
|23,76
|Martı Otel
|1,01
|-10,62
|10,99
|Mavi Giyim
|60,05
|-1,23
|3,71
|Mazhar Zorlu Holding
|13,62
|-7,97
|12,66
|Mega Polietilen
|2,40
|-5,51
|9,09
|Menderes Tekstil
|1,75
|-7,89
|33,59
|Mensa
|0,33
|-5,71
|3,13
|Merit Turizm
|19,80
|-10,00
|1,85
|Merko Gıda
|1,27
|-10,56
|20,95
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|-8,60
|-6,59
|Metemtur Otelcilik
|1,80
|-6,74
|1,12
|Metro Holding
|1,32
|-7,04
|-4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,14
|-10,83
|9,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,00
|0,00
|-26,11
|Migros Ticaret
|23,98
|-1,72
|-0,99
|Milpa
|3,56
|19,87
|62,56
|Mistral GMYO
|1,90
|-8,21
|0,53
|MLP Sağlık
|16,25
|-4,13
|1,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|2,06
|-13,16
|Mondi Tire Kutsan
|6,46
|-13,06
|56,04
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.082,20
|0,19
|0,84
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,24
|-0,21
|51,26
|Net Holding
|2,35
|-7,84
|-9,62
|Netaş Telekom.
|14,21
|-8,91
|8,81
|Niğbaş Niğde Beton
|5,40
|-8,47
|-12,90
|Nuh Çimento
|10,38
|-6,40
|-12,63
|Nurol GMYO
|3,92
|-6,67
|9,80
|Odaş Elektrik
|2,05
|-8,07
|41,80
|Olmuksan-IP
|3,77
|-9,16
|47,21
|Orge Enerji Elektrik
|5,28
|-8,17
|6,45
|Orma Orman Mahsulleri
|4,43
|-9,96
|60,51
|Osmanlı Menkul
|7,50
|-6,25
|78,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|-11,28
|35,71
|Otokar
|159,70
|-3,21
|0,44
|Oyak Yat. Ort.
|2,21
|-7,92
|-5,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,44
|-9,57
|-12,77
|Özak GMYO
|3,04
|-7,03
|18,29
|Özbal Çelik Boru
|1,92
|-10,70
|14,97
|Özderici GMYO
|1,74
|-8,42
|10,83
|Özerden Plastik
|2,45
|-1,61
|7,46
|Panora GMYO
|5,86
|-5,02
|-5,48
|Papilon Savunma
|9,91
|-5,80
|27,87
|Park Elek.Madencilik
|3,17
|-6,21
|3,93
|Parsan
|15,68
|-4,74
|-7,44
|Pegasus
|67,60
|-3,64
|-21,76
|Peker GMYO
|3,09
|-6,36
|-1,28
|Penguen Gıda
|4,09
|-2,62
|97,58
|Pera GMYO
|1,03
|-11,21
|9,57
|Pergamon Dış Ticaret
|8,30
|-8,99
|3,49
|Petkim
|3,94
|-2,96
|3,41
|Petrokent Turizm
|197,00
|-2,04
|53,79
|Pınar Et ve Un
|9,47
|-7,16
|3,27
|Pınar Su
|2,76
|-5,80
|18,97
|Pınar Süt
|12,60
|-6,67
|-0,55
|Plastikkart
|9,55
|-3,54
|3,02
|Polisan Holding
|2,92
|-6,71
|-3,63
|Politeknik Metal
|73,00
|-3,18
|-5,19
|Prizma Press Matbaacılık
|5,54
|-2,46
|28,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.159,80
|0,08
|4,69
|QNB Finans Fin. Kir.
|151,80
|15,00
|17,58
|QNB Finansbank
|45,50
|3,41
|21,33
|Ral Yatırım Holding
|8,00
|-4,76
|17,65
|Ray Sigorta
|3,64
|-11,22
|6,43
|Reysaş GMYO
|8,28
|-10,58
|80,39
|Reysaş Lojistik
|7,97
|-12,22
|81,96
|Rhea Girişim
|1,74
|-11,68
|46,22
|Rodrigo Tekstil
|1,85
|-4,64
|2,21
|Royal Halı
|2,05
|-2,38
|49,64
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|-8,75
|-5,60
|Sabancı Holding
|9,57
|-2,35
|0,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,29
|-5,19
|50,92
|Salix Yatırım Holding
|5,80
|-4,92
|-19,56
|Sanel Mühendislik
|3,75
|-1,57
|-7,41
|Sanifoam Sünger
|6,38
|-2,30
|27,60
|Sanko Pazarlama
|6,61
|-9,33
|-14,60
|Saray Matbaacılık
|2,64
|-7,37
|47,49
|Sarkuysan
|5,42
|-4,58
|12,22
|Sasa Polyester
|9,74
|-4,51
|26,00
|Say Reklamcılık
|3,22
|-13,67
|43,75
|Sekuro Plastik
|5,11
|-8,09
|-4,66
|Selçuk Ecza Deposu
|6,65
|-7,38
|9,02
|Selçuk Gıda
|1,68
|-1,75
|-2,33
|Senkron Güvenlik
|2,84
|-6,27
|4,03
|Serve Film Prodüksiyon
|1,35
|-5,59
|-15,09
|Servet GMYO
|12,00
|-5,81
|41,18
|Seyitler Kimya
|7,80
|4,00
|14,87
|Silverline Endüstri
|2,45
|-12,50
|13,43
|Sinpaş GMYO
|1,28
|6,67
|10,34
|Smartiks Yazılım
|8,48
|-10,36
|-13,56
|Soda Sanayii
|6,17
|-2,37
|-0,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,00
|2,94
|43,30
|Söktaş
|3,04
|-9,52
|14,72
|Sönmez Filament
|5,96
|-12,99
|22,13
|Sönmez Pamuklu
|6,96
|-10,31
|41,46
|Sumaş Suni Tahta
|9,50
|-5,00
|-4,04
|Şeker Fin. Kir.
|4,33
|-6,28
|-9,41
|Şekerbank
|1,26
|-6,67
|-3,82
|Şişe Cam
|5,17
|-3,54
|-1,90
|Şok Marketler
|9,03
|-4,44
|-16,08
|T. Halk Bankası
|6,82
|-4,35
|15,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|39,34
|-3,34
|-9,77
|T.S.K.B.
|1,25
|-6,02
|3,31
|T.Tuborg
|15,83
|0,00
|33,03
|Taç Tarım Ürünleri
|2,72
|-3,55
|-12,82
|Tat Gıda
|6,83
|-5,40
|8,59
|TAV Havalimanları
|25,00
|-4,21
|-14,32
|Taze Kuru Gıda
|7,10
|4,26
|-1,93
|Tek-Art Turizm
|1,42
|-10,69
|12,70
|Tekfen Holding
|17,61
|-4,96
|-8,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,21
|-13,96
|71,67
|Temapol Polimer Plastik
|5,98
|-8,70
|14,56
|TGS Dış Ticaret
|5,78
|-5,71
|23,77
|Tofaş Oto. Fab.
|26,28
|-5,13
|-2,16
|Torunlar GMYO
|2,82
|-5,37
|2,55
|Trabzon Liman
|11,32
|-7,14
|6,19
|Trabzonspor Sportif
|6,23
|-19,92
|189,77
|Trakya Cam
|3,58
|-3,76
|2,29
|Trend GMYO
|2,33
|-11,74
|5,91
|TSKB GMYO
|2,00
|-11,11
|49,25
|Tuğçelik
|4,97
|-6,75
|25,82
|Tukaş
|11,21
|-6,97
|-9,23
|Turcas Petrol
|3,24
|-9,75
|21,35
|Turkcell
|14,59
|-1,15
|5,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,57
|-6,81
|2,50
|Tüpraş
|110,40
|-0,63
|-12,93
|Türk Hava Yolları
|14,37
|-3,56
|-0,62
|Türk Prysmian Kablo
|4,19
|-7,91
|61,15
|Türk Telekom
|8,34
|-2,57
|13,16
|Türk Traktör
|59,80
|-1,97
|7,94
|Türker Proje Gayrimenkul
|45,98
|-2,79
|9,48
|Ufuk Yatırım
|4,50
|-1,53
|74,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,41
|-3,98
|13,68
|Ulusoy Elektrik
|33,90
|-0,99
|27,44
|Ulusoy Un Sanayi
|3,68
|-8,91
|-3,66
|Umpaş Holding
|0,54
|-3,57
|-12,90
|Uşak Seramik
|1,82
|-9,90
|7,69
|Utopya Turizm
|5,75
|-6,96
|16,87
|Uzertaş Boya
|2,16
|8,00
|-2,70
|Ülker Bisküvi
|22,60
|-1,74
|1,07
|Ünye Çimento
|4,78
|-6,46
|-11,15
|Vakıf Fin. Kir.
|2,14
|-7,36
|-11,57
|Vakıf GMYO
|2,60
|-9,09
|5,26
|Vakıf Yat. Ort.
|2,14
|-5,73
|-8,15
|Vakıflar Bankası
|5,99
|-5,07
|8,71
|Vakko Tekstil
|5,75
|-5,12
|26,65
|Vanet Gıda
|1,35
|-4,93
|-5,59
|Verusa Holding
|21,08
|-1,03
|13,58
|Verusaturk Girisim
|5,30
|-19,70
|-1,67
|Vestel
|16,05
|-4,18
|27,18
|Vestel Beyaz Eşya
|22,34
|-4,37
|3,43
|Viking Kağıt
|2,80
|-14,89
|49,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,83
|-7,52
|16,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,58
|-5,49
|4,03
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,30
|-9,88
|16,43
|Yataş
|8,15
|-5,34
|11,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,94
|-12,22
|20,50
|Yeni Gimat GMYO
|12,84
|-3,17
|-1,31
|Yeşil GMYO
|0,69
|-8,00
|7,81
|Yeşil Yapı
|0,69
|-6,76
|4,55
|Yeşil Yatırım Holding
|14,80
|-1,33
|31,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.675,00
|3,91
|58,74
|Yonga Mobilya
|9,33
|7,61
|0,97
|Yükselen Çelik
|9,42
|-1,15
|53,67
|Yünsa
|12,09
|-7,85
|19,82
|Zorlu Enerji
|1,51
|-6,21
|-7,36
(Son)