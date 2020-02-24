Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

7 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 48.498,90 0,00 60,70
İş Bankası (C) 6,29 -2,78 -1,87
İş Bankası (Kur.) 504.999,90 0,00 140,48
İş Fin.Kir. 3,58 -1,65 -5,79
İş Girişim 4,41 0,68 16,05
İş GMYO 1,83 -1,08 3,98
İş Y. Men. Değ. 5,21 0,77 15,78
İş Yat. Ort. 2,61 0,77 41,85
İşbir Holding 582,20 7,81 35,40
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 -1,52 4,84
İttifak Holding 2,93 -2,33 -21,24
İz Hayvancılık Tarım 2,70 -0,74 3,19
İzmir Demir Çelik 10,04 -4,29 22,59
İzmir Fırça 2,14 0,00 18,89
Jantsa Jant Sanayi 64,80 -0,31 11,15
Kafein Yazılım 14,22 1,21 27,65
Kapital Yat. Holding 3,45 -1,15 42,56
Kaplamin 6,19 0,98 11,53
Kardemir (A) 2,74 -0,72 3,40
Kardemir (B) 2,73 -0,73 3,41
Kardemir (D) 2,83 0,35 6,39
Karel Elektronik 14,99 -1,45 3,17
Karsan Otomotiv 1,86 3,33 17,72
Karsu Tekstil 2,98 2,76 -8,02
Karsusan Su Ürünleri San. 9,26 -4,04 -1,38
Kartonsan 418,00 -2,22 7,21
Katmerciler Ekipman 3,85 -0,77 0,26
Kent Gıda 217,00 -2,69 23,44
Kerevitaş Gıda 3,64 0,28 11,66
Kervansaray Yat. Holding 0,44 -4,35 -20,00
Kiler GMYO 3,80 -1,30 0,26
Klimasan Klima 21,56 3,26 -2,36
Koç Holding 18,90 -3,77 -6,99
Konfrut Gıda 7,98 -2,68 2,05
Konya Çimento 251,30 -1,06 -7,37
Kordsa Teknik Tekstil 14,87 0,47 13,69
Koza Altın 84,45 2,61 14,04
Koza Madencilik 12,71 1,36 26,72
Körfez GMYO 2,66 -1,48 11,30
Kristal Kola 1,87 0,54 23,84
Kron Telekomünikasyon 19,80 -1,98 55,66
Kuştur Kuşadası Turizm 25,00 0,00 5,49
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,85 2,78 12,12
Kütahya Porselen 9,30 -2,82 40,48
Lider Faktoring 4,11 -2,38 11,99
Link Bilgisayar 28,40 -3,99 56,47
Logo Yazılım 76,30 3,95 25,49
Lokman Hekim Sağlık 7,10 3,20 22,84
Lüks Kadife 11,14 7,95 28,94
Makina Takım 1,95 0,00 3,72
Mardin Çimento 5,30 -3,11 -10,47
Marka Yatırım Holding 1,46 -2,67 23,73
Marmaris Altınyunus 84,40 -1,52 18,87
Marshall 53,80 0,28 13,17
Martı GMYO 1,25 -1,57 23,76
Martı Otel 1,04 0,00 14,29
Mavi Giyim 57,85 -3,10 -0,09
Mazhar Zorlu Holding 12,68 -9,43 4,88
Mega Polietilen 2,64 5,60 20,00
Menderes Tekstil 1,95 3,17 48,85
Mensa 0,32 -3,03 0,00
Merit Turizm 18,54 -4,92 -4,63
Merko Gıda 1,28 -2,29 21,90
Metal Gayrimenkul 0,86 -4,44 -5,49
Metemtur Otelcilik 1,81 -0,55 1,69
Metro Holding 1,32 -1,49 -4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 2,13 -1,84 8,67
Metro Yatırım Ortaklığı 5,38 -10,18 -33,74
Migros Ticaret 24,14 -0,41 -0,33
Milpa 2,94 -2,65 34,25
Mistral GMYO 1,92 -0,52 1,59
MLP Sağlık 16,84 1,45 5,25
MMC San. ve Tic. Yat. 0,96 -2,04 -15,79
Mondi Tire Kutsan 6,97 1,01 68,36
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.082,20 0,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,92 -1,87 56,60
Net Holding 2,31 -2,12 -11,15
Netaş Telekom. 14,05 -2,36 7,58
Niğbaş Niğde Beton 5,65 2,17 -8,87
Nuh Çimento 10,42 -1,88 -12,29
Nurol GMYO 3,92 -1,51 9,80
Odaş Elektrik 2,18 2,83 50,79
Olmuksan-IP 4,16 3,74 62,44
Orge Enerji Elektrik 5,46 -0,91 10,08
Orma Orman Mahsulleri 4,85 0,21 75,72
Osmanlı Menkul 7,23 -0,41 72,14
Ostim Endüstriyel Yat 2,35 -2,08 39,88
Otokar 158,00 -0,75 -0,63
Oyak Yat. Ort. 2,23 -0,45 -4,29
Oylum Sınai Yatırımlar 4,65 -1,06 -8,64
Özak GMYO 3,15 -0,32 22,57
Özbal Çelik Boru 2,17 7,96 29,94
Özderici GMYO 1,77 -0,56 12,74
Özerden Plastik 2,35 -2,08 3,07
Panora GMYO 5,90 -1,01 -4,84
Papilon Savunma 10,21 -0,58 31,74
Park Elek.Madencilik 3,14 -0,95 2,95
Parsan 15,35 -2,29 -9,39
Pegasus 66,40 -3,21 -23,15
Peker GMYO 3,07 -0,97 -1,92
Penguen Gıda 4,60 7,73 122,22
Pera GMYO 1,06 0,95 12,77
Pergamon Dış Ticaret 8,29 -0,36 3,37
Petkim 3,92 -1,75 2,89
Petrokent Turizm 201,00 0,00 56,91
Pınar Et ve Un 9,60 -0,10 4,69
Pınar Su 2,82 0,00 21,55
Pınar Süt 13,04 0,46 2,92
Plastikkart 9,44 -1,56 1,83
Polisan Holding 2,88 -1,37 -4,95
Politeknik Metal 73,60 -1,87 -4,42
Prizma Press Matbaacılık 5,54 -0,54 28,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.161,50 0,16 4,85
QNB Finans Fin. Kir. 140,00 -1,82 8,44
QNB Finansbank 40,50 -5,59 8,00
Ral Yatırım Holding 7,90 -3,66 16,18
Ray Sigorta 3,79 -0,26 10,82
Reysaş GMYO 9,52 -2,56 107,41
Reysaş Lojistik 9,78 2,30 123,29
Rhea Girişim 2,07 5,08 73,95
Rodrigo Tekstil 1,84 -2,13 1,66
Royal Halı 2,10 1,45 53,28
RTA Laboratuvarları 2,18 -0,46 -6,03
Sabancı Holding 9,40 -1,78 -1,47
Safkar Ege Soğutmacılık 3,64 4,60 66,97
Salix Yatırım Holding 5,30 -7,67 -26,49
Sanel Mühendislik 3,67 -3,42 -9,38
Sanifoam Sünger 6,16 -1,44 23,20
Sanko Pazarlama 6,80 -1,16 -12,14
Saray Matbaacılık 2,54 -4,15 41,90
Sarkuysan 5,47 -0,73 13,25
Sasa Polyester 9,79 -0,31 26,65
Say Reklamcılık 3,58 -1,92 59,82
Sekuro Plastik 5,40 3,85 0,75
Selçuk Ecza Deposu 7,01 0,72 14,92
Selçuk Gıda 1,63 -2,98 -5,23
Senkron Güvenlik 2,76 -2,13 1,10
Serve Film Prodüksiyon 1,34 -2,90 -15,72
Servet GMYO 12,15 -4,71 42,94
Seyitler Kimya 8,25 1,48 21,50
Silverline Endüstri 2,61 -1,51 20,83
Sinpaş GMYO 1,34 0,75 15,52
Smartiks Yazılım 9,10 0,55 -7,24
Soda Sanayii 6,25 0,00 1,13
Sodaş Sodyum Sanayii 14,40 -0,69 47,39
Söktaş 3,23 0,62 21,89
Sönmez Filament 6,20 -0,80 27,05
Sönmez Pamuklu 7,10 0,00 44,31
Sumaş Suni Tahta 9,10 1,11 -8,08
Şeker Fin. Kir. 4,34 -2,03 -9,21
Şekerbank 1,24 -1,59 -5,34
Şişe Cam 5,16 -0,58 -2,09
Şok Marketler 8,86 -1,99 -17,66
T. Halk Bankası 6,60 -3,65 11,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,00 -2,99 -10,55
T.S.K.B. 1,27 0,00 4,96
T.Tuborg 15,75 -0,51 32,35
Taç Tarım Ürünleri 2,73 0,00 -12,50
Tat Gıda 6,99 0,00 11,13
TAV Havalimanları 24,08 -3,22 -17,48
Taze Kuru Gıda 6,99 1,75 -3,45
Tek-Art Turizm 1,58 1,28 25,40
Tekfen Holding 16,75 -1,76 -13,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,78 -0,51 85,24
Temapol Polimer Plastik 5,90 -2,48 13,03
TGS Dış Ticaret 6,13 3,03 31,26
Tofaş Oto. Fab. 25,92 -2,26 -3,50
Torunlar GMYO 2,90 1,40 5,45
Trabzon Liman 11,35 -1,65 6,47
Trabzonspor Sportif 6,63 9,59 208,37
Trakya Cam 3,60 -1,37 2,86
Trend GMYO 2,32 -2,11 5,45
TSKB GMYO 1,96 -1,51 46,27
Tuğçelik 5,22 0,58 32,15
Tukaş 10,80 -6,09 -12,55
Turcas Petrol 3,62 2,84 35,58
Turkcell 14,16 -2,14 2,61
Tümosan Motor ve Traktör 6,88 2,69 7,33
Tüpraş 111,00 -0,09 -12,46
Türk Hava Yolları 13,86 -4,55 -4,15
Türk Prysmian Kablo 4,16 -2,58 60,00
Türk Telekom 8,40 -3,00 13,98
Türk Traktör 61,50 0,16 11,01
Türker Proje Gayrimenkul 52,90 12,08 25,95
Ufuk Yatırım 4,40 -2,22 70,54
Ulaşlar Turizm Yat. 2,38 -1,24 12,26
Ulusoy Elektrik 33,18 -2,12 24,74
Ulusoy Un Sanayi 3,82 1,06 0,00
Umpaş Holding 0,54 -1,82 -12,90
Uşak Seramik 1,92 3,23 13,61
Utopya Turizm 5,85 1,21 18,90
Uzertaş Boya 2,06 -1,90 -7,21
Ülker Bisküvi 22,02 -1,70 -1,52
Ünye Çimento 4,83 -1,43 -10,22
Vakıf Fin. Kir. 2,17 -0,46 -10,33
Vakıf GMYO 2,76 2,60 11,74
Vakıf Yat. Ort. 2,16 -2,26 -7,30
Vakıflar Bankası 5,82 -3,48 5,63
Vakko Tekstil 5,90 -1,01 29,96
Vanet Gıda 1,37 -1,44 -4,20
Verusa Holding 21,68 1,98 16,81
Verusaturk Girisim 5,01 -4,02 -7,05
Vestel 16,06 -2,07 27,26
Vestel Beyaz Eşya 22,78 -1,81 5,46
Viking Kağıt 3,07 -0,65 64,17
Yapı Kredi Koray GMYO 2,86 -1,72 18,18
Yapı ve Kredi Bank. 2,58 -1,90 4,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,73 4,74 23,29
Yataş 8,05 -3,82 9,67
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,12 3,41 31,68
Yeni Gimat GMYO 12,83 -1,61 -1,38
Yeşil GMYO 0,72 -1,37 12,50
Yeşil Yapı 0,70 -1,41 6,06
Yeşil Yatırım Holding 14,41 -2,11 28,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.656,70 10,00 92,08
Yonga Mobilya 11,28 9,94 22,08
Yükselen Çelik 9,37 0,32 52,85
Yünsa 12,54 -1,95 24,28
Zorlu Enerji 1,52 -1,30 -6,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:36 Kaynak: AA
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