Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|48.498,90
|0,00
|60,70
|İş Bankası (C)
|6,29
|-2,78
|-1,87
|İş Bankası (Kur.)
|504.999,90
|0,00
|140,48
|İş Fin.Kir.
|3,58
|-1,65
|-5,79
|İş Girişim
|4,41
|0,68
|16,05
|İş GMYO
|1,83
|-1,08
|3,98
|İş Y. Men. Değ.
|5,21
|0,77
|15,78
|İş Yat. Ort.
|2,61
|0,77
|41,85
|İşbir Holding
|582,20
|7,81
|35,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|-1,52
|4,84
|İttifak Holding
|2,93
|-2,33
|-21,24
|İz Hayvancılık Tarım
|2,70
|-0,74
|3,19
|İzmir Demir Çelik
|10,04
|-4,29
|22,59
|İzmir Fırça
|2,14
|0,00
|18,89
|Jantsa Jant Sanayi
|64,80
|-0,31
|11,15
|Kafein Yazılım
|14,22
|1,21
|27,65
|Kapital Yat. Holding
|3,45
|-1,15
|42,56
|Kaplamin
|6,19
|0,98
|11,53
|Kardemir (A)
|2,74
|-0,72
|3,40
|Kardemir (B)
|2,73
|-0,73
|3,41
|Kardemir (D)
|2,83
|0,35
|6,39
|Karel Elektronik
|14,99
|-1,45
|3,17
|Karsan Otomotiv
|1,86
|3,33
|17,72
|Karsu Tekstil
|2,98
|2,76
|-8,02
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,26
|-4,04
|-1,38
|Kartonsan
|418,00
|-2,22
|7,21
|Katmerciler Ekipman
|3,85
|-0,77
|0,26
|Kent Gıda
|217,00
|-2,69
|23,44
|Kerevitaş Gıda
|3,64
|0,28
|11,66
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|-4,35
|-20,00
|Kiler GMYO
|3,80
|-1,30
|0,26
|Klimasan Klima
|21,56
|3,26
|-2,36
|Koç Holding
|18,90
|-3,77
|-6,99
|Konfrut Gıda
|7,98
|-2,68
|2,05
|Konya Çimento
|251,30
|-1,06
|-7,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,87
|0,47
|13,69
|Koza Altın
|84,45
|2,61
|14,04
|Koza Madencilik
|12,71
|1,36
|26,72
|Körfez GMYO
|2,66
|-1,48
|11,30
|Kristal Kola
|1,87
|0,54
|23,84
|Kron Telekomünikasyon
|19,80
|-1,98
|55,66
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,00
|0,00
|5,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,85
|2,78
|12,12
|Kütahya Porselen
|9,30
|-2,82
|40,48
|Lider Faktoring
|4,11
|-2,38
|11,99
|Link Bilgisayar
|28,40
|-3,99
|56,47
|Logo Yazılım
|76,30
|3,95
|25,49
|Lokman Hekim Sağlık
|7,10
|3,20
|22,84
|Lüks Kadife
|11,14
|7,95
|28,94
|Makina Takım
|1,95
|0,00
|3,72
|Mardin Çimento
|5,30
|-3,11
|-10,47
|Marka Yatırım Holding
|1,46
|-2,67
|23,73
|Marmaris Altınyunus
|84,40
|-1,52
|18,87
|Marshall
|53,80
|0,28
|13,17
|Martı GMYO
|1,25
|-1,57
|23,76
|Martı Otel
|1,04
|0,00
|14,29
|Mavi Giyim
|57,85
|-3,10
|-0,09
|Mazhar Zorlu Holding
|12,68
|-9,43
|4,88
|Mega Polietilen
|2,64
|5,60
|20,00
|Menderes Tekstil
|1,95
|3,17
|48,85
|Mensa
|0,32
|-3,03
|0,00
|Merit Turizm
|18,54
|-4,92
|-4,63
|Merko Gıda
|1,28
|-2,29
|21,90
|Metal Gayrimenkul
|0,86
|-4,44
|-5,49
|Metemtur Otelcilik
|1,81
|-0,55
|1,69
|Metro Holding
|1,32
|-1,49
|-4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,13
|-1,84
|8,67
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,38
|-10,18
|-33,74
|Migros Ticaret
|24,14
|-0,41
|-0,33
|Milpa
|2,94
|-2,65
|34,25
|Mistral GMYO
|1,92
|-0,52
|1,59
|MLP Sağlık
|16,84
|1,45
|5,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|-2,04
|-15,79
|Mondi Tire Kutsan
|6,97
|1,01
|68,36
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.082,20
|0,84
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,92
|-1,87
|56,60
|Net Holding
|2,31
|-2,12
|-11,15
|Netaş Telekom.
|14,05
|-2,36
|7,58
|Niğbaş Niğde Beton
|5,65
|2,17
|-8,87
|Nuh Çimento
|10,42
|-1,88
|-12,29
|Nurol GMYO
|3,92
|-1,51
|9,80
|Odaş Elektrik
|2,18
|2,83
|50,79
|Olmuksan-IP
|4,16
|3,74
|62,44
|Orge Enerji Elektrik
|5,46
|-0,91
|10,08
|Orma Orman Mahsulleri
|4,85
|0,21
|75,72
|Osmanlı Menkul
|7,23
|-0,41
|72,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,35
|-2,08
|39,88
|Otokar
|158,00
|-0,75
|-0,63
|Oyak Yat. Ort.
|2,23
|-0,45
|-4,29
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,65
|-1,06
|-8,64
|Özak GMYO
|3,15
|-0,32
|22,57
|Özbal Çelik Boru
|2,17
|7,96
|29,94
|Özderici GMYO
|1,77
|-0,56
|12,74
|Özerden Plastik
|2,35
|-2,08
|3,07
|Panora GMYO
|5,90
|-1,01
|-4,84
|Papilon Savunma
|10,21
|-0,58
|31,74
|Park Elek.Madencilik
|3,14
|-0,95
|2,95
|Parsan
|15,35
|-2,29
|-9,39
|Pegasus
|66,40
|-3,21
|-23,15
|Peker GMYO
|3,07
|-0,97
|-1,92
|Penguen Gıda
|4,60
|7,73
|122,22
|Pera GMYO
|1,06
|0,95
|12,77
|Pergamon Dış Ticaret
|8,29
|-0,36
|3,37
|Petkim
|3,92
|-1,75
|2,89
|Petrokent Turizm
|201,00
|0,00
|56,91
|Pınar Et ve Un
|9,60
|-0,10
|4,69
|Pınar Su
|2,82
|0,00
|21,55
|Pınar Süt
|13,04
|0,46
|2,92
|Plastikkart
|9,44
|-1,56
|1,83
|Polisan Holding
|2,88
|-1,37
|-4,95
|Politeknik Metal
|73,60
|-1,87
|-4,42
|Prizma Press Matbaacılık
|5,54
|-0,54
|28,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.161,50
|0,16
|4,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|140,00
|-1,82
|8,44
|QNB Finansbank
|40,50
|-5,59
|8,00
|Ral Yatırım Holding
|7,90
|-3,66
|16,18
|Ray Sigorta
|3,79
|-0,26
|10,82
|Reysaş GMYO
|9,52
|-2,56
|107,41
|Reysaş Lojistik
|9,78
|2,30
|123,29
|Rhea Girişim
|2,07
|5,08
|73,95
|Rodrigo Tekstil
|1,84
|-2,13
|1,66
|Royal Halı
|2,10
|1,45
|53,28
|RTA Laboratuvarları
|2,18
|-0,46
|-6,03
|Sabancı Holding
|9,40
|-1,78
|-1,47
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,64
|4,60
|66,97
|Salix Yatırım Holding
|5,30
|-7,67
|-26,49
|Sanel Mühendislik
|3,67
|-3,42
|-9,38
|Sanifoam Sünger
|6,16
|-1,44
|23,20
|Sanko Pazarlama
|6,80
|-1,16
|-12,14
|Saray Matbaacılık
|2,54
|-4,15
|41,90
|Sarkuysan
|5,47
|-0,73
|13,25
|Sasa Polyester
|9,79
|-0,31
|26,65
|Say Reklamcılık
|3,58
|-1,92
|59,82
|Sekuro Plastik
|5,40
|3,85
|0,75
|Selçuk Ecza Deposu
|7,01
|0,72
|14,92
|Selçuk Gıda
|1,63
|-2,98
|-5,23
|Senkron Güvenlik
|2,76
|-2,13
|1,10
|Serve Film Prodüksiyon
|1,34
|-2,90
|-15,72
|Servet GMYO
|12,15
|-4,71
|42,94
|Seyitler Kimya
|8,25
|1,48
|21,50
|Silverline Endüstri
|2,61
|-1,51
|20,83
|Sinpaş GMYO
|1,34
|0,75
|15,52
|Smartiks Yazılım
|9,10
|0,55
|-7,24
|Soda Sanayii
|6,25
|0,00
|1,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,40
|-0,69
|47,39
|Söktaş
|3,23
|0,62
|21,89
|Sönmez Filament
|6,20
|-0,80
|27,05
|Sönmez Pamuklu
|7,10
|0,00
|44,31
|Sumaş Suni Tahta
|9,10
|1,11
|-8,08
|Şeker Fin. Kir.
|4,34
|-2,03
|-9,21
|Şekerbank
|1,24
|-1,59
|-5,34
|Şişe Cam
|5,16
|-0,58
|-2,09
|Şok Marketler
|8,86
|-1,99
|-17,66
|T. Halk Bankası
|6,60
|-3,65
|11,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|39,00
|-2,99
|-10,55
|T.S.K.B.
|1,27
|0,00
|4,96
|T.Tuborg
|15,75
|-0,51
|32,35
|Taç Tarım Ürünleri
|2,73
|0,00
|-12,50
|Tat Gıda
|6,99
|0,00
|11,13
|TAV Havalimanları
|24,08
|-3,22
|-17,48
|Taze Kuru Gıda
|6,99
|1,75
|-3,45
|Tek-Art Turizm
|1,58
|1,28
|25,40
|Tekfen Holding
|16,75
|-1,76
|-13,30
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,78
|-0,51
|85,24
|Temapol Polimer Plastik
|5,90
|-2,48
|13,03
|TGS Dış Ticaret
|6,13
|3,03
|31,26
|Tofaş Oto. Fab.
|25,92
|-2,26
|-3,50
|Torunlar GMYO
|2,90
|1,40
|5,45
|Trabzon Liman
|11,35
|-1,65
|6,47
|Trabzonspor Sportif
|6,63
|9,59
|208,37
|Trakya Cam
|3,60
|-1,37
|2,86
|Trend GMYO
|2,32
|-2,11
|5,45
|TSKB GMYO
|1,96
|-1,51
|46,27
|Tuğçelik
|5,22
|0,58
|32,15
|Tukaş
|10,80
|-6,09
|-12,55
|Turcas Petrol
|3,62
|2,84
|35,58
|Turkcell
|14,16
|-2,14
|2,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,88
|2,69
|7,33
|Tüpraş
|111,00
|-0,09
|-12,46
|Türk Hava Yolları
|13,86
|-4,55
|-4,15
|Türk Prysmian Kablo
|4,16
|-2,58
|60,00
|Türk Telekom
|8,40
|-3,00
|13,98
|Türk Traktör
|61,50
|0,16
|11,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|52,90
|12,08
|25,95
|Ufuk Yatırım
|4,40
|-2,22
|70,54
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,38
|-1,24
|12,26
|Ulusoy Elektrik
|33,18
|-2,12
|24,74
|Ulusoy Un Sanayi
|3,82
|1,06
|0,00
|Umpaş Holding
|0,54
|-1,82
|-12,90
|Uşak Seramik
|1,92
|3,23
|13,61
|Utopya Turizm
|5,85
|1,21
|18,90
|Uzertaş Boya
|2,06
|-1,90
|-7,21
|Ülker Bisküvi
|22,02
|-1,70
|-1,52
|Ünye Çimento
|4,83
|-1,43
|-10,22
|Vakıf Fin. Kir.
|2,17
|-0,46
|-10,33
|Vakıf GMYO
|2,76
|2,60
|11,74
|Vakıf Yat. Ort.
|2,16
|-2,26
|-7,30
|Vakıflar Bankası
|5,82
|-3,48
|5,63
|Vakko Tekstil
|5,90
|-1,01
|29,96
|Vanet Gıda
|1,37
|-1,44
|-4,20
|Verusa Holding
|21,68
|1,98
|16,81
|Verusaturk Girisim
|5,01
|-4,02
|-7,05
|Vestel
|16,06
|-2,07
|27,26
|Vestel Beyaz Eşya
|22,78
|-1,81
|5,46
|Viking Kağıt
|3,07
|-0,65
|64,17
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,86
|-1,72
|18,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,58
|-1,90
|4,03
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,73
|4,74
|23,29
|Yataş
|8,05
|-3,82
|9,67
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,12
|3,41
|31,68
|Yeni Gimat GMYO
|12,83
|-1,61
|-1,38
|Yeşil GMYO
|0,72
|-1,37
|12,50
|Yeşil Yapı
|0,70
|-1,41
|6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|14,41
|-2,11
|28,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.656,70
|10,00
|92,08
|Yonga Mobilya
|11,28
|9,94
|22,08
|Yükselen Çelik
|9,37
|0,32
|52,85
|Yünsa
|12,54
|-1,95
|24,28
|Zorlu Enerji
|1,52
|-1,30
|-6,75
(Son)