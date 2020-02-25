Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|48.500,10
|0,00
|60,70
|İş Bankası (C)
|6,22
|-1,11
|-2,96
|İş Bankası (Kur.)
|504.999,90
|0,00
|140,48
|İş Fin.Kir.
|3,67
|2,51
|-3,42
|İş Girişim
|4,44
|0,68
|16,84
|İş GMYO
|1,83
|0,00
|3,98
|İş Y. Men. Değ.
|5,24
|0,58
|16,44
|İş Yat. Ort.
|2,61
|0,00
|41,85
|İşbir Holding
|620,00
|6,49
|44,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|0,00
|4,84
|İttifak Holding
|2,92
|-0,34
|-21,51
|İz Hayvancılık Tarım
|2,73
|1,11
|4,34
|İzmir Demir Çelik
|10,54
|4,98
|28,69
|İzmir Fırça
|2,22
|3,74
|23,33
|Jantsa Jant Sanayi
|61,20
|-5,56
|4,97
|Kafein Yazılım
|14,40
|1,27
|29,26
|Kapital Yat. Holding
|3,45
|0,00
|42,56
|Kaplamin
|6,26
|1,13
|12,79
|Kardemir (A)
|2,75
|0,36
|3,77
|Kardemir (B)
|2,75
|0,73
|4,17
|Kardemir (D)
|2,82
|-0,35
|6,02
|Karel Elektronik
|15,18
|1,27
|4,47
|Karsan Otomotiv
|1,94
|4,30
|22,78
|Karsu Tekstil
|2,99
|0,34
|-7,72
|Karsusan Su Ürünleri San.
|10,18
|9,94
|8,41
|Kartonsan
|422,30
|1,03
|8,31
|Katmerciler Ekipman
|3,84
|-0,26
|0,00
|Kent Gıda
|226,90
|4,56
|29,07
|Kerevitaş Gıda
|3,67
|0,82
|12,58
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|2,27
|-18,18
|Kiler GMYO
|3,89
|2,37
|2,64
|Klimasan Klima
|21,52
|-0,19
|-2,54
|Koç Holding
|18,73
|-0,90
|-7,82
|Konfrut Gıda
|7,89
|-1,13
|0,90
|Konya Çimento
|265,10
|5,49
|-2,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,62
|-1,68
|11,77
|Koza Altın
|82,40
|-2,43
|11,28
|Koza Madencilik
|12,56
|-1,18
|25,22
|Körfez GMYO
|2,63
|-1,13
|10,04
|Kristal Kola
|1,91
|2,14
|26,49
|Kron Telekomünikasyon
|20,34
|2,73
|59,91
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,28
|1,12
|6,67
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,85
|0,00
|12,12
|Kütahya Porselen
|9,22
|-0,86
|39,27
|Lider Faktoring
|4,08
|-0,73
|11,17
|Link Bilgisayar
|27,50
|-3,17
|51,52
|Logo Yazılım
|79,00
|3,54
|29,93
|Lokman Hekim Sağlık
|7,22
|1,69
|24,91
|Lüks Kadife
|10,90
|-2,15
|26,16
|Makina Takım
|1,98
|1,54
|5,32
|Mardin Çimento
|5,34
|0,75
|-9,80
|Marka Yatırım Holding
|1,47
|0,68
|24,58
|Marmaris Altınyunus
|86,50
|2,49
|21,83
|Marshall
|55,40
|2,97
|16,53
|Martı GMYO
|1,26
|0,80
|24,75
|Martı Otel
|1,03
|-0,96
|13,19
|Mavi Giyim
|56,05
|-3,11
|-3,20
|Mazhar Zorlu Holding
|13,40
|5,68
|10,84
|Mega Polietilen
|2,62
|-0,76
|19,09
|Menderes Tekstil
|1,97
|1,03
|50,38
|Mensa
|0,32
|0,00
|0,00
|Merit Turizm
|19,36
|4,42
|-0,41
|Merko Gıda
|1,31
|2,34
|24,76
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|4,65
|-1,10
|Metemtur Otelcilik
|1,83
|1,10
|2,81
|Metro Holding
|1,33
|0,76
|-3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,15
|0,94
|9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,88
|9,29
|-27,59
|Migros Ticaret
|24,10
|-0,17
|-0,50
|Milpa
|3,14
|6,80
|43,38
|Mistral GMYO
|1,95
|1,56
|3,17
|MLP Sağlık
|16,80
|-0,24
|5,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-2,08
|-17,54
|Mondi Tire Kutsan
|7,01
|0,57
|69,32
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.082,20
|0,84
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,85
|-0,35
|56,05
|Net Holding
|2,30
|-0,43
|-11,54
|Netaş Telekom.
|14,78
|5,20
|13,17
|Niğbaş Niğde Beton
|5,70
|0,88
|-8,06
|Nuh Çimento
|10,37
|-0,48
|-12,71
|Nurol GMYO
|3,94
|0,51
|10,36
|Odaş Elektrik
|2,18
|0,00
|50,79
|Olmuksan-IP
|4,11
|-1,20
|60,49
|Orge Enerji Elektrik
|5,41
|-0,92
|9,07
|Orma Orman Mahsulleri
|4,78
|-1,44
|73,19
|Osmanlı Menkul
|7,20
|-0,41
|71,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,38
|1,28
|41,67
|Otokar
|163,30
|3,35
|2,70
|Oyak Yat. Ort.
|2,56
|14,80
|9,87
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,92
|5,81
|-3,34
|Özak GMYO
|3,16
|0,32
|22,96
|Özbal Çelik Boru
|2,11
|-2,76
|26,35
|Özderici GMYO
|1,78
|0,56
|13,38
|Özerden Plastik
|2,41
|2,55
|5,70
|Panora GMYO
|5,96
|1,02
|-3,87
|Papilon Savunma
|10,48
|2,64
|35,23
|Park Elek.Madencilik
|3,24
|3,18
|6,23
|Parsan
|15,27
|-0,52
|-9,86
|Pegasus
|65,25
|-1,73
|-24,48
|Peker GMYO
|3,08
|0,33
|-1,60
|Penguen Gıda
|4,69
|1,96
|126,57
|Pera GMYO
|1,07
|0,94
|13,83
|Pergamon Dış Ticaret
|8,60
|3,74
|7,23
|Petkim
|3,91
|-0,26
|2,62
|Petrokent Turizm
|200,00
|-0,50
|56,13
|Pınar Et ve Un
|9,59
|-0,10
|4,58
|Pınar Su
|2,82
|0,00
|21,55
|Pınar Süt
|12,98
|-0,46
|2,45
|Plastikkart
|9,72
|2,97
|4,85
|Polisan Holding
|2,88
|0,00
|-4,95
|Politeknik Metal
|74,20
|0,82
|-3,64
|Prizma Press Matbaacılık
|5,63
|1,62
|30,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.161,50
|0,00
|4,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|142,30
|1,64
|10,22
|QNB Finansbank
|41,90
|3,46
|11,73
|Ral Yatırım Holding
|8,34
|5,57
|22,65
|Ray Sigorta
|3,81
|0,53
|11,40
|Reysaş GMYO
|9,46
|-0,63
|106,10
|Reysaş Lojistik
|10,00
|2,25
|128,31
|Rhea Girişim
|2,06
|-0,48
|73,11
|Rodrigo Tekstil
|1,86
|1,09
|2,76
|Royal Halı
|2,15
|2,38
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|2,20
|0,92
|-5,17
|Sabancı Holding
|9,25
|-1,60
|-3,04
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,47
|-4,67
|59,17
|Salix Yatırım Holding
|5,19
|-2,08
|-28,02
|Sanel Mühendislik
|3,75
|2,18
|-7,41
|Sanifoam Sünger
|6,38
|3,57
|27,60
|Sanko Pazarlama
|6,91
|1,62
|-10,72
|Saray Matbaacılık
|2,62
|3,15
|46,37
|Sarkuysan
|5,53
|1,10
|14,49
|Sasa Polyester
|9,84
|0,51
|27,30
|Say Reklamcılık
|3,61
|0,84
|61,16
|Sekuro Plastik
|5,39
|-0,19
|0,56
|Selçuk Ecza Deposu
|7,00
|-0,14
|14,75
|Selçuk Gıda
|1,65
|1,23
|-4,07
|Senkron Güvenlik
|2,78
|0,72
|1,83
|Serve Film Prodüksiyon
|1,44
|7,46
|-9,43
|Servet GMYO
|12,00
|-1,23
|41,18
|Seyitler Kimya
|8,55
|3,64
|25,92
|Silverline Endüstri
|2,60
|-0,38
|20,37
|Sinpaş GMYO
|1,31
|-2,24
|12,93
|Smartiks Yazılım
|9,26
|1,76
|-5,61
|Soda Sanayii
|6,21
|-0,64
|0,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,40
|0,00
|47,39
|Söktaş
|3,35
|3,72
|26,42
|Sönmez Filament
|6,29
|1,45
|28,89
|Sönmez Pamuklu
|7,14
|0,56
|45,12
|Sumaş Suni Tahta
|9,34
|2,64
|-5,66
|Şeker Fin. Kir.
|4,50
|3,69
|-5,86
|Şekerbank
|1,23
|-0,81
|-6,11
|Şişe Cam
|5,17
|0,19
|-1,90
|Şok Marketler
|8,80
|-0,68
|-18,22
|T. Halk Bankası
|6,58
|-0,30
|11,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,90
|7,44
|-3,90
|T.S.K.B.
|1,26
|-0,79
|4,13
|T.Tuborg
|15,50
|-1,59
|30,25
|Taç Tarım Ürünleri
|2,73
|0,00
|-12,50
|Tat Gıda
|6,95
|-0,57
|10,49
|TAV Havalimanları
|23,60
|-1,99
|-19,12
|Taze Kuru Gıda
|7,08
|1,29
|-2,21
|Tek-Art Turizm
|1,56
|-1,27
|23,81
|Tekfen Holding
|16,73
|-0,12
|-13,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,32
|-5,91
|74,29
|Temapol Polimer Plastik
|6,09
|3,22
|16,67
|TGS Dış Ticaret
|6,09
|-0,65
|30,41
|Tofaş Oto. Fab.
|26,68
|2,93
|-0,67
|Torunlar GMYO
|2,88
|-0,69
|4,73
|Trabzon Liman
|11,51
|1,41
|7,97
|Trabzonspor Sportif
|6,41
|-3,32
|198,14
|Trakya Cam
|3,69
|2,50
|5,43
|Trend GMYO
|2,32
|0,00
|5,45
|TSKB GMYO
|1,94
|-1,02
|44,78
|Tuğçelik
|5,27
|0,96
|33,42
|Tukaş
|10,61
|-1,76
|-14,09
|Turcas Petrol
|3,61
|-0,28
|35,21
|Turkcell
|14,57
|2,90
|5,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,85
|-0,44
|6,86
|Tüpraş
|109,30
|-1,53
|-13,80
|Türk Hava Yolları
|13,48
|-2,74
|-6,78
|Türk Prysmian Kablo
|4,14
|-0,48
|59,23
|Türk Telekom
|8,37
|-0,36
|13,57
|Türk Traktör
|62,40
|1,46
|12,64
|Türker Proje Gayrimenkul
|49,24
|-6,92
|17,24
|Ufuk Yatırım
|4,39
|-0,23
|70,16
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,39
|0,42
|12,74
|Ulusoy Elektrik
|32,88
|-0,90
|23,61
|Ulusoy Un Sanayi
|3,85
|0,79
|0,79
|Umpaş Holding
|0,53
|-1,85
|-14,52
|Uşak Seramik
|1,92
|0,00
|13,61
|Utopya Turizm
|5,86
|0,17
|19,11
|Uzertaş Boya
|2,08
|0,97
|-6,31
|Ülker Bisküvi
|22,16
|0,64
|-0,89
|Ünye Çimento
|4,99
|3,31
|-7,25
|Vakıf Fin. Kir.
|2,20
|1,38
|-9,09
|Vakıf GMYO
|2,74
|-0,72
|10,93
|Vakıf Yat. Ort.
|2,28
|5,56
|-2,15
|Vakıflar Bankası
|5,81
|-0,17
|5,44
|Vakko Tekstil
|6,01
|1,86
|32,38
|Vanet Gıda
|1,37
|0,00
|-4,20
|Verusa Holding
|21,88
|0,92
|17,89
|Verusaturk Girisim
|5,00
|-0,20
|-7,24
|Vestel
|15,88
|-1,12
|25,83
|Vestel Beyaz Eşya
|22,34
|-1,93
|3,43
|Viking Kağıt
|3,03
|-1,30
|62,03
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,88
|0,70
|19,01
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,56
|-0,78
|3,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,94
|2,72
|26,63
|Yataş
|8,29
|2,98
|12,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,19
|3,30
|36,02
|Yeni Gimat GMYO
|13,01
|1,40
|0,00
|Yeşil GMYO
|0,71
|-1,39
|10,94
|Yeşil Yapı
|0,70
|0,00
|6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|14,20
|-1,46
|26,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.789,80
|2,35
|96,60
|Yonga Mobilya
|12,40
|9,93
|34,20
|Yükselen Çelik
|9,52
|1,60
|55,30
|Yünsa
|12,64
|0,80
|25,27
|Zorlu Enerji
|1,52
|0,00
|-6,75
(Son)