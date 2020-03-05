Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|43.999,00
|7,31
|45,79
|İş Bankası (C)
|6,12
|-0,16
|-4,52
|İş Bankası (Kur.)
|420.000,00
|-16,83
|100,00
|İş Fin.Kir.
|3,30
|1,23
|-13,16
|İş Girişim
|4,20
|1,94
|10,53
|İş GMYO
|1,77
|1,14
|0,57
|İş Y. Men. Değ.
|4,83
|1,05
|7,33
|İş Yat. Ort.
|2,85
|6,74
|54,89
|İşbir Holding
|580,00
|-2,36
|34,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|0,00
|3,23
|İttifak Holding
|2,79
|0,00
|-25,00
|İz Hayvancılık Tarım
|2,57
|0,00
|-1,78
|İzmir Demir Çelik
|10,20
|-2,86
|24,54
|İzmir Fırça
|2,20
|-3,08
|22,22
|Jantsa Jant Sanayi
|57,45
|0,61
|-1,46
|Kafein Yazılım
|14,11
|8,04
|26,66
|Kapital Yat. Holding
|3,32
|0,00
|37,19
|Kaplamin
|6,30
|-1,10
|13,51
|Kardemir (A)
|2,65
|0,00
|0,00
|Kardemir (B)
|2,65
|0,00
|0,38
|Kardemir (D)
|2,74
|1,11
|3,01
|Karel Elektronik
|14,43
|-0,76
|-0,69
|Karsan Otomotiv
|1,91
|-1,04
|20,89
|Karsu Tekstil
|2,62
|0,38
|-19,14
|Kartonsan
|385,70
|-0,59
|-1,08
|Katmerciler Ekipman
|3,64
|0,55
|-5,21
|Kent Gıda
|224,00
|0,45
|27,42
|Kerevitaş Gıda
|3,58
|0,85
|9,82
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|-2,08
|-14,55
|Kiler GMYO
|2,98
|0,68
|-21,37
|Klimasan Klima
|18,45
|0,82
|-16,44
|Koç Holding
|17,91
|-0,61
|-11,86
|Konfrut Gıda
|7,29
|1,82
|-6,78
|Konya Çimento
|251,50
|0,16
|-7,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,19
|-2,73
|0,84
|Koza Altın
|73,65
|0,34
|-0,54
|Koza Madencilik
|11,24
|-0,35
|12,06
|Körfez GMYO
|2,36
|0,00
|-1,26
|Kristal Kola
|1,77
|0,00
|17,22
|Kron Telekomünikasyon
|20,60
|-0,96
|61,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|30,56
|-0,13
|28,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,65
|-0,60
|0,00
|Kütahya Porselen
|8,80
|-0,34
|32,93
|Lider Faktoring
|4,01
|-0,99
|9,26
|Link Bilgisayar
|26,40
|2,88
|45,45
|Logo Yazılım
|80,00
|0,63
|31,58
|Lokman Hekim Sağlık
|7,01
|0,00
|21,28
|Lüks Kadife
|10,43
|1,26
|20,72
|Makina Takım
|1,88
|0,53
|0,00
|Mardin Çimento
|5,31
|0,38
|-10,30
|Marka Yatırım Holding
|1,38
|-0,72
|16,95
|Marmaris Altınyunus
|78,70
|1,61
|10,85
|Marshall
|52,05
|1,56
|9,49
|Martı GMYO
|1,18
|1,72
|16,83
|Martı Otel
|0,98
|2,08
|7,69
|Mavi Giyim
|53,90
|1,70
|-6,91
|Mazhar Zorlu Holding
|13,85
|-0,36
|14,56
|Mega Polietilen
|2,65
|1,53
|20,45
|Menderes Tekstil
|1,77
|-0,56
|35,11
|Mensa
|0,34
|-2,86
|6,25
|Merit Turizm
|19,67
|3,53
|1,18
|Merko Gıda
|1,19
|-0,83
|13,33
|Metal Gayrimenkul
|0,87
|-1,14
|-4,40
|Metemtur Otelcilik
|1,67
|-2,91
|-6,18
|Metro Holding
|1,40
|-0,71
|1,45
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,05
|0,99
|4,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,19
|0,16
|-23,77
|Migros Ticaret
|22,96
|0,61
|-5,20
|Milpa
|2,87
|0,35
|31,05
|Mistral GMYO
|1,82
|1,11
|-3,70
|MLP Sağlık
|17,82
|6,83
|11,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,89
|-1,11
|-21,93
|Mondi Tire Kutsan
|6,95
|0,72
|67,87
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.083,00
|0,91
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,64
|1,03
|46,54
|Net Holding
|2,04
|0,99
|-21,54
|Netaş Telekom.
|13,80
|-0,07
|5,67
|Niğbaş Niğde Beton
|6,40
|0,00
|3,23
|Nuh Çimento
|10,82
|0,56
|-8,92
|Nurol GMYO
|3,63
|0,28
|1,68
|Odaş Elektrik
|2,14
|1,90
|48,02
|Olmuksan-IP
|4,37
|-3,10
|70,64
|Orge Enerji Elektrik
|4,79
|-2,64
|-3,43
|Orma Orman Mahsulleri
|4,80
|1,91
|73,91
|Osmanlı Menkul
|6,70
|-5,63
|59,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|0,87
|37,50
|Otokar
|155,50
|-0,19
|-2,20
|Oyak Yat. Ort.
|6,76
|14,97
|190,13
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,98
|-1,00
|-3,52
|Özak GMYO
|3,18
|0,95
|23,74
|Özbal Çelik Boru
|2,06
|-0,48
|27,80
|Özderici GMYO
|1,81
|3,43
|15,29
|Özerden Plastik
|2,22
|-7,50
|-2,63
|Panora GMYO
|6,02
|0,67
|-2,90
|Papilon Savunma
|10,07
|1,92
|29,94
|Park Elek.Madencilik
|3,12
|1,30
|2,30
|Parsan
|14,90
|-0,40
|-12,04
|Pegasus
|50,00
|-3,29
|-42,13
|Peker GMYO
|2,84
|0,00
|-9,27
|Penguen Gıda
|4,41
|-7,16
|113,04
|Pera GMYO
|1,02
|0,00
|8,51
|Pergamon Dış Ticaret
|8,50
|0,71
|5,99
|Petkim
|3,69
|-0,54
|-3,15
|Petrokent Turizm
|180,80
|-2,22
|41,14
|Pınar Et ve Un
|9,44
|0,11
|2,94
|Pınar Su
|2,65
|-1,12
|14,22
|Pınar Süt
|12,18
|-1,14
|-3,87
|Plastikkart
|9,57
|0,21
|3,24
|Polisan Holding
|2,68
|-0,37
|-11,55
|Politeknik Metal
|72,80
|1,08
|-4,30
|Prizma Press Matbaacılık
|5,39
|1,70
|25,35
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.162,60
|-0,07
|4,95
|QNB Finans Fin. Kir.
|150,00
|0,47
|16,19
|QNB Finansbank
|51,70
|10,94
|37,87
|Ral Yatırım Holding
|8,75
|-0,46
|28,68
|Ray Sigorta
|3,48
|-0,29
|1,75
|Reysaş GMYO
|8,19
|0,49
|78,43
|Reysaş Lojistik
|8,80
|1,62
|100,91
|Rhea Girişim
|2,05
|1,99
|72,27
|Rodrigo Tekstil
|1,89
|0,00
|4,42
|Royal Halı
|2,12
|2,42
|54,74
|RTA Laboratuvarları
|2,25
|2,27
|-3,02
|Sabancı Holding
|9,48
|-0,42
|-0,63
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,90
|0,26
|78,90
|Salix Yatırım Holding
|5,04
|-2,70
|-30,10
|Sanel Mühendislik
|3,94
|3,68
|-2,72
|Sanifoam Sünger
|5,90
|0,51
|18,00
|Sanko Pazarlama
|7,11
|1,72
|-8,14
|Saray Matbaacılık
|2,10
|-2,33
|17,32
|Sarkuysan
|5,48
|-0,72
|13,46
|Sasa Polyester
|8,81
|0,46
|13,97
|Say Reklamcılık
|3,38
|4,97
|50,89
|Sekuro Plastik
|5,07
|0,00
|-5,41
|Selçuk Ecza Deposu
|6,55
|-0,76
|7,38
|Selçuk Gıda
|1,58
|-0,63
|-8,14
|Senkron Güvenlik
|2,52
|0,80
|-7,69
|Serve Film Prodüksiyon
|1,67
|1,83
|5,03
|Servet GMYO
|11,14
|-0,62
|31,06
|Seyitler Kimya
|9,43
|0,00
|38,88
|Silverline Endüstri
|2,33
|1,75
|7,87
|Sinpaş GMYO
|1,24
|3,33
|6,90
|Smartiks Yazılım
|8,98
|3,46
|-8,46
|Soda Sanayii
|5,96
|1,53
|-3,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,20
|2,36
|55,58
|Söktaş
|3,11
|0,32
|17,36
|Sönmez Filament
|5,78
|-0,69
|18,44
|Sönmez Pamuklu
|5,76
|-0,69
|17,07
|Sumaş Suni Tahta
|9,30
|0,00
|-6,06
|Şeker Fin. Kir.
|4,48
|0,22
|-6,28
|Şekerbank
|1,17
|0,86
|-10,69
|Şişe Cam
|4,96
|-0,40
|-5,88
|Şok Marketler
|9,06
|2,60
|-15,80
|T. Halk Bankası
|6,27
|0,00
|6,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|37,14
|-0,75
|-14,82
|T.S.K.B.
|1,18
|1,72
|-2,48
|T.Tuborg
|15,69
|1,69
|31,85
|Taç Tarım Ürünleri
|2,60
|0,00
|-16,67
|Tat Gıda
|6,60
|0,61
|4,93
|TAV Havalimanları
|19,75
|-1,84
|-32,32
|Taze Kuru Gıda
|6,90
|0,58
|-4,70
|Tek-Art Turizm
|1,43
|2,14
|13,49
|Tekfen Holding
|15,74
|1,42
|-18,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,62
|3,86
|105,24
|Temapol Polimer Plastik
|5,37
|-0,92
|2,87
|TGS Dış Ticaret
|5,56
|-2,11
|19,06
|Tofaş Oto. Fab.
|27,06
|-1,10
|0,74
|Torunlar GMYO
|2,82
|0,00
|2,55
|Trabzon Liman
|11,57
|0,26
|8,54
|Trabzonspor Sportif
|6,19
|5,27
|187,91
|Trakya Cam
|3,41
|-1,16
|-2,57
|Trend GMYO
|2,15
|-0,92
|-2,27
|TSKB GMYO
|1,79
|0,56
|33,58
|Tuğçelik
|5,76
|-2,04
|45,82
|Tukaş
|12,10
|6,14
|-2,02
|Turcas Petrol
|3,41
|2,10
|27,72
|Turkcell
|14,90
|1,71
|7,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,27
|0,48
|-2,18
|Tüpraş
|99,45
|-1,04
|-21,57
|Türk Hava Yolları
|11,71
|-0,34
|-19,02
|Türk Prysmian Kablo
|3,71
|-0,27
|42,69
|Türk Telekom
|8,07
|3,07
|9,50
|Türk Traktör
|58,85
|-0,93
|6,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|45,60
|-1,38
|8,57
|Ufuk Yatırım
|4,06
|0,74
|57,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,14
|0,00
|0,94
|Ulusoy Elektrik
|33,24
|-0,78
|24,96
|Ulusoy Un Sanayi
|3,97
|0,25
|3,93
|Umpaş Holding
|0,53
|0,00
|-14,52
|Uşak Seramik
|1,79
|1,13
|5,92
|Utopya Turizm
|4,85
|-1,02
|-1,42
|Uzertaş Boya
|1,98
|2,59
|-10,81
|Ülker Bisküvi
|22,20
|2,78
|-0,72
|Ünye Çimento
|4,65
|-0,21
|-13,57
|Vakıf Fin. Kir.
|2,13
|0,00
|-11,98
|Vakıf GMYO
|2,60
|1,56
|5,26
|Vakıf Yat. Ort.
|2,36
|0,43
|1,29
|Vakıflar Bankası
|5,78
|-0,69
|4,90
|Vakko Tekstil
|5,53
|0,91
|21,81
|Vanet Gıda
|1,33
|-1,48
|-6,99
|Verusa Holding
|19,60
|-1,01
|5,60
|Verusaturk Girisim
|4,17
|-1,42
|-22,63
|Vestel
|13,68
|-1,58
|8,40
|Vestel Beyaz Eşya
|21,28
|-1,94
|-1,48
|Viking Kağıt
|2,98
|-0,33
|59,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,97
|-10,81
|22,73
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,53
|-1,17
|2,02
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,61
|-0,65
|21,37
|Yataş
|7,59
|-1,17
|3,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,06
|1,98
|27,95
|Yeni Gimat GMYO
|12,81
|0,31
|-1,54
|Yeşil GMYO
|0,69
|1,47
|7,81
|Yeşil Yapı
|0,68
|0,00
|3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|13,56
|-1,31
|20,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.405,00
|0,00
|49,58
|Yonga Mobilya
|10,20
|1,90
|10,39
|Yükselen Çelik
|8,72
|-2,35
|42,25
|Yünsa
|12,03
|1,09
|19,23
|Zorlu Enerji
|1,43
|0,70
|-12,27
(Son)