Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 43.999,00 7,31 45,79
İş Bankası (C) 6,12 -0,16 -4,52
İş Bankası (Kur.) 420.000,00 -16,83 100,00
İş Fin.Kir. 3,30 1,23 -13,16
İş Girişim 4,20 1,94 10,53
İş GMYO 1,77 1,14 0,57
İş Y. Men. Değ. 4,83 1,05 7,33
İş Yat. Ort. 2,85 6,74 54,89
İşbir Holding 580,00 -2,36 34,88
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 0,00 3,23
İttifak Holding 2,79 0,00 -25,00
İz Hayvancılık Tarım 2,57 0,00 -1,78
İzmir Demir Çelik 10,20 -2,86 24,54
İzmir Fırça 2,20 -3,08 22,22
Jantsa Jant Sanayi 57,45 0,61 -1,46
Kafein Yazılım 14,11 8,04 26,66
Kapital Yat. Holding 3,32 0,00 37,19
Kaplamin 6,30 -1,10 13,51
Kardemir (A) 2,65 0,00 0,00
Kardemir (B) 2,65 0,00 0,38
Kardemir (D) 2,74 1,11 3,01
Karel Elektronik 14,43 -0,76 -0,69
Karsan Otomotiv 1,91 -1,04 20,89
Karsu Tekstil 2,62 0,38 -19,14
Kartonsan 385,70 -0,59 -1,08
Katmerciler Ekipman 3,64 0,55 -5,21
Kent Gıda 224,00 0,45 27,42
Kerevitaş Gıda 3,58 0,85 9,82
Kervansaray Yat. Holding 0,47 -2,08 -14,55
Kiler GMYO 2,98 0,68 -21,37
Klimasan Klima 18,45 0,82 -16,44
Koç Holding 17,91 -0,61 -11,86
Konfrut Gıda 7,29 1,82 -6,78
Konya Çimento 251,50 0,16 -7,30
Kordsa Teknik Tekstil 13,19 -2,73 0,84
Koza Altın 73,65 0,34 -0,54
Koza Madencilik 11,24 -0,35 12,06
Körfez GMYO 2,36 0,00 -1,26
Kristal Kola 1,77 0,00 17,22
Kron Telekomünikasyon 20,60 -0,96 61,95
Kuştur Kuşadası Turizm 30,56 -0,13 28,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,65 -0,60 0,00
Kütahya Porselen 8,80 -0,34 32,93
Lider Faktoring 4,01 -0,99 9,26
Link Bilgisayar 26,40 2,88 45,45
Logo Yazılım 80,00 0,63 31,58
Lokman Hekim Sağlık 7,01 0,00 21,28
Lüks Kadife 10,43 1,26 20,72
Makina Takım 1,88 0,53 0,00
Mardin Çimento 5,31 0,38 -10,30
Marka Yatırım Holding 1,38 -0,72 16,95
Marmaris Altınyunus 78,70 1,61 10,85
Marshall 52,05 1,56 9,49
Martı GMYO 1,18 1,72 16,83
Martı Otel 0,98 2,08 7,69
Mavi Giyim 53,90 1,70 -6,91
Mazhar Zorlu Holding 13,85 -0,36 14,56
Mega Polietilen 2,65 1,53 20,45
Menderes Tekstil 1,77 -0,56 35,11
Mensa 0,34 -2,86 6,25
Merit Turizm 19,67 3,53 1,18
Merko Gıda 1,19 -0,83 13,33
Metal Gayrimenkul 0,87 -1,14 -4,40
Metemtur Otelcilik 1,67 -2,91 -6,18
Metro Holding 1,40 -0,71 1,45
Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 0,99 4,59
Metro Yatırım Ortaklığı 6,19 0,16 -23,77
Migros Ticaret 22,96 0,61 -5,20
Milpa 2,87 0,35 31,05
Mistral GMYO 1,82 1,11 -3,70
MLP Sağlık 17,82 6,83 11,38
MMC San. ve Tic. Yat. 0,89 -1,11 -21,93
Mondi Tire Kutsan 6,95 0,72 67,87
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.083,00 0,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,64 1,03 46,54
Net Holding 2,04 0,99 -21,54
Netaş Telekom. 13,80 -0,07 5,67
Niğbaş Niğde Beton 6,40 0,00 3,23
Nuh Çimento 10,82 0,56 -8,92
Nurol GMYO 3,63 0,28 1,68
Odaş Elektrik 2,14 1,90 48,02
Olmuksan-IP 4,37 -3,10 70,64
Orge Enerji Elektrik 4,79 -2,64 -3,43
Orma Orman Mahsulleri 4,80 1,91 73,91
Osmanlı Menkul 6,70 -5,63 59,52
Ostim Endüstriyel Yat 2,31 0,87 37,50
Otokar 155,50 -0,19 -2,20
Oyak Yat. Ort. 6,76 14,97 190,13
Oylum Sınai Yatırımlar 2,98 -1,00 -3,52
Özak GMYO 3,18 0,95 23,74
Özbal Çelik Boru 2,06 -0,48 27,80
Özderici GMYO 1,81 3,43 15,29
Özerden Plastik 2,22 -7,50 -2,63
Panora GMYO 6,02 0,67 -2,90
Papilon Savunma 10,07 1,92 29,94
Park Elek.Madencilik 3,12 1,30 2,30
Parsan 14,90 -0,40 -12,04
Pegasus 50,00 -3,29 -42,13
Peker GMYO 2,84 0,00 -9,27
Penguen Gıda 4,41 -7,16 113,04
Pera GMYO 1,02 0,00 8,51
Pergamon Dış Ticaret 8,50 0,71 5,99
Petkim 3,69 -0,54 -3,15
Petrokent Turizm 180,80 -2,22 41,14
Pınar Et ve Un 9,44 0,11 2,94
Pınar Su 2,65 -1,12 14,22
Pınar Süt 12,18 -1,14 -3,87
Plastikkart 9,57 0,21 3,24
Polisan Holding 2,68 -0,37 -11,55
Politeknik Metal 72,80 1,08 -4,30
Prizma Press Matbaacılık 5,39 1,70 25,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,60 -0,07 4,95
QNB Finans Fin. Kir. 150,00 0,47 16,19
QNB Finansbank 51,70 10,94 37,87
Ral Yatırım Holding 8,75 -0,46 28,68
Ray Sigorta 3,48 -0,29 1,75
Reysaş GMYO 8,19 0,49 78,43
Reysaş Lojistik 8,80 1,62 100,91
Rhea Girişim 2,05 1,99 72,27
Rodrigo Tekstil 1,89 0,00 4,42
Royal Halı 2,12 2,42 54,74
RTA Laboratuvarları 2,25 2,27 -3,02
Sabancı Holding 9,48 -0,42 -0,63
Safkar Ege Soğutmacılık 3,90 0,26 78,90
Salix Yatırım Holding 5,04 -2,70 -30,10
Sanel Mühendislik 3,94 3,68 -2,72
Sanifoam Sünger 5,90 0,51 18,00
Sanko Pazarlama 7,11 1,72 -8,14
Saray Matbaacılık 2,10 -2,33 17,32
Sarkuysan 5,48 -0,72 13,46
Sasa Polyester 8,81 0,46 13,97
Say Reklamcılık 3,38 4,97 50,89
Sekuro Plastik 5,07 0,00 -5,41
Selçuk Ecza Deposu 6,55 -0,76 7,38
Selçuk Gıda 1,58 -0,63 -8,14
Senkron Güvenlik 2,52 0,80 -7,69
Serve Film Prodüksiyon 1,67 1,83 5,03
Servet GMYO 11,14 -0,62 31,06
Seyitler Kimya 9,43 0,00 38,88
Silverline Endüstri 2,33 1,75 7,87
Sinpaş GMYO 1,24 3,33 6,90
Smartiks Yazılım 8,98 3,46 -8,46
Soda Sanayii 5,96 1,53 -3,56
Sodaş Sodyum Sanayii 15,20 2,36 55,58
Söktaş 3,11 0,32 17,36
Sönmez Filament 5,78 -0,69 18,44
Sönmez Pamuklu 5,76 -0,69 17,07
Sumaş Suni Tahta 9,30 0,00 -6,06
Şeker Fin. Kir. 4,48 0,22 -6,28
Şekerbank 1,17 0,86 -10,69
Şişe Cam 4,96 -0,40 -5,88
Şok Marketler 9,06 2,60 -15,80
T. Halk Bankası 6,27 0,00 6,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,14 -0,75 -14,82
T.S.K.B. 1,18 1,72 -2,48
T.Tuborg 15,69 1,69 31,85
Taç Tarım Ürünleri 2,60 0,00 -16,67
Tat Gıda 6,60 0,61 4,93
TAV Havalimanları 19,75 -1,84 -32,32
Taze Kuru Gıda 6,90 0,58 -4,70
Tek-Art Turizm 1,43 2,14 13,49
Tekfen Holding 15,74 1,42 -18,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,62 3,86 105,24
Temapol Polimer Plastik 5,37 -0,92 2,87
TGS Dış Ticaret 5,56 -2,11 19,06
Tofaş Oto. Fab. 27,06 -1,10 0,74
Torunlar GMYO 2,82 0,00 2,55
Trabzon Liman 11,57 0,26 8,54
Trabzonspor Sportif 6,19 5,27 187,91
Trakya Cam 3,41 -1,16 -2,57
Trend GMYO 2,15 -0,92 -2,27
TSKB GMYO 1,79 0,56 33,58
Tuğçelik 5,76 -2,04 45,82
Tukaş 12,10 6,14 -2,02
Turcas Petrol 3,41 2,10 27,72
Turkcell 14,90 1,71 7,97
Tümosan Motor ve Traktör 6,27 0,48 -2,18
Tüpraş 99,45 -1,04 -21,57
Türk Hava Yolları 11,71 -0,34 -19,02
Türk Prysmian Kablo 3,71 -0,27 42,69
Türk Telekom 8,07 3,07 9,50
Türk Traktör 58,85 -0,93 6,23
Türker Proje Gayrimenkul 45,60 -1,38 8,57
Ufuk Yatırım 4,06 0,74 57,36
Ulaşlar Turizm Yat. 2,14 0,00 0,94
Ulusoy Elektrik 33,24 -0,78 24,96
Ulusoy Un Sanayi 3,97 0,25 3,93
Umpaş Holding 0,53 0,00 -14,52
Uşak Seramik 1,79 1,13 5,92
Utopya Turizm 4,85 -1,02 -1,42
Uzertaş Boya 1,98 2,59 -10,81
Ülker Bisküvi 22,20 2,78 -0,72
Ünye Çimento 4,65 -0,21 -13,57
Vakıf Fin. Kir. 2,13 0,00 -11,98
Vakıf GMYO 2,60 1,56 5,26
Vakıf Yat. Ort. 2,36 0,43 1,29
Vakıflar Bankası 5,78 -0,69 4,90
Vakko Tekstil 5,53 0,91 21,81
Vanet Gıda 1,33 -1,48 -6,99
Verusa Holding 19,60 -1,01 5,60
Verusaturk Girisim 4,17 -1,42 -22,63
Vestel 13,68 -1,58 8,40
Vestel Beyaz Eşya 21,28 -1,94 -1,48
Viking Kağıt 2,98 -0,33 59,36
Yapı Kredi Koray GMYO 2,97 -10,81 22,73
Yapı ve Kredi Bank. 2,53 -1,17 2,02
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,61 -0,65 21,37
Yataş 7,59 -1,17 3,41
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,06 1,98 27,95
Yeni Gimat GMYO 12,81 0,31 -1,54
Yeşil GMYO 0,69 1,47 7,81
Yeşil Yapı 0,68 0,00 3,03
Yeşil Yatırım Holding 13,56 -1,31 20,75
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.405,00 0,00 49,58
Yonga Mobilya 10,20 1,90 10,39
Yükselen Çelik 8,72 -2,35 42,25
Yünsa 12,03 1,09 19,23
Zorlu Enerji 1,43 0,70 -12,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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