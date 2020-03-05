Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 43.999,00 7,31 45,79 İş Bankası (C) 6,12 -0,16 -4,52 İş Bankası (Kur.) 420.000,00 -16,83 100,00 İş Fin.Kir. 3,30 1,23 -13,16 İş Girişim 4,20 1,94 10,53 İş GMYO 1,77 1,14 0,57 İş Y. Men. Değ. 4,83 1,05 7,33 İş Yat. Ort. 2,85 6,74 54,89 İşbir Holding 580,00 -2,36 34,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 0,00 3,23 İttifak Holding 2,79 0,00 -25,00 İz Hayvancılık Tarım 2,57 0,00 -1,78 İzmir Demir Çelik 10,20 -2,86 24,54 İzmir Fırça 2,20 -3,08 22,22 Jantsa Jant Sanayi 57,45 0,61 -1,46 Kafein Yazılım 14,11 8,04 26,66 Kapital Yat. Holding 3,32 0,00 37,19 Kaplamin 6,30 -1,10 13,51 Kardemir (A) 2,65 0,00 0,00 Kardemir (B) 2,65 0,00 0,38 Kardemir (D) 2,74 1,11 3,01 Karel Elektronik 14,43 -0,76 -0,69 Karsan Otomotiv 1,91 -1,04 20,89 Karsu Tekstil 2,62 0,38 -19,14 Kartonsan 385,70 -0,59 -1,08 Katmerciler Ekipman 3,64 0,55 -5,21 Kent Gıda 224,00 0,45 27,42 Kerevitaş Gıda 3,58 0,85 9,82 Kervansaray Yat. Holding 0,47 -2,08 -14,55 Kiler GMYO 2,98 0,68 -21,37 Klimasan Klima 18,45 0,82 -16,44 Koç Holding 17,91 -0,61 -11,86 Konfrut Gıda 7,29 1,82 -6,78 Konya Çimento 251,50 0,16 -7,30 Kordsa Teknik Tekstil 13,19 -2,73 0,84 Koza Altın 73,65 0,34 -0,54 Koza Madencilik 11,24 -0,35 12,06 Körfez GMYO 2,36 0,00 -1,26 Kristal Kola 1,77 0,00 17,22 Kron Telekomünikasyon 20,60 -0,96 61,95 Kuştur Kuşadası Turizm 30,56 -0,13 28,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,65 -0,60 0,00 Kütahya Porselen 8,80 -0,34 32,93 Lider Faktoring 4,01 -0,99 9,26 Link Bilgisayar 26,40 2,88 45,45 Logo Yazılım 80,00 0,63 31,58 Lokman Hekim Sağlık 7,01 0,00 21,28 Lüks Kadife 10,43 1,26 20,72 Makina Takım 1,88 0,53 0,00 Mardin Çimento 5,31 0,38 -10,30 Marka Yatırım Holding 1,38 -0,72 16,95 Marmaris Altınyunus 78,70 1,61 10,85 Marshall 52,05 1,56 9,49 Martı GMYO 1,18 1,72 16,83 Martı Otel 0,98 2,08 7,69 Mavi Giyim 53,90 1,70 -6,91 Mazhar Zorlu Holding 13,85 -0,36 14,56 Mega Polietilen 2,65 1,53 20,45 Menderes Tekstil 1,77 -0,56 35,11 Mensa 0,34 -2,86 6,25 Merit Turizm 19,67 3,53 1,18 Merko Gıda 1,19 -0,83 13,33 Metal Gayrimenkul 0,87 -1,14 -4,40 Metemtur Otelcilik 1,67 -2,91 -6,18 Metro Holding 1,40 -0,71 1,45 Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 0,99 4,59 Metro Yatırım Ortaklığı 6,19 0,16 -23,77 Migros Ticaret 22,96 0,61 -5,20 Milpa 2,87 0,35 31,05 Mistral GMYO 1,82 1,11 -3,70 MLP Sağlık 17,82 6,83 11,38 MMC San. ve Tic. Yat. 0,89 -1,11 -21,93 Mondi Tire Kutsan 6,95 0,72 67,87 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.083,00 0,91 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,64 1,03 46,54 Net Holding 2,04 0,99 -21,54 Netaş Telekom. 13,80 -0,07 5,67 Niğbaş Niğde Beton 6,40 0,00 3,23 Nuh Çimento 10,82 0,56 -8,92 Nurol GMYO 3,63 0,28 1,68 Odaş Elektrik 2,14 1,90 48,02 Olmuksan-IP 4,37 -3,10 70,64 Orge Enerji Elektrik 4,79 -2,64 -3,43 Orma Orman Mahsulleri 4,80 1,91 73,91 Osmanlı Menkul 6,70 -5,63 59,52 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 0,87 37,50 Otokar 155,50 -0,19 -2,20 Oyak Yat. Ort. 6,76 14,97 190,13 Oylum Sınai Yatırımlar 2,98 -1,00 -3,52 Özak GMYO 3,18 0,95 23,74 Özbal Çelik Boru 2,06 -0,48 27,80 Özderici GMYO 1,81 3,43 15,29 Özerden Plastik 2,22 -7,50 -2,63 Panora GMYO 6,02 0,67 -2,90 Papilon Savunma 10,07 1,92 29,94 Park Elek.Madencilik 3,12 1,30 2,30 Parsan 14,90 -0,40 -12,04 Pegasus 50,00 -3,29 -42,13 Peker GMYO 2,84 0,00 -9,27 Penguen Gıda 4,41 -7,16 113,04 Pera GMYO 1,02 0,00 8,51 Pergamon Dış Ticaret 8,50 0,71 5,99 Petkim 3,69 -0,54 -3,15 Petrokent Turizm 180,80 -2,22 41,14 Pınar Et ve Un 9,44 0,11 2,94 Pınar Su 2,65 -1,12 14,22 Pınar Süt 12,18 -1,14 -3,87 Plastikkart 9,57 0,21 3,24 Polisan Holding 2,68 -0,37 -11,55 Politeknik Metal 72,80 1,08 -4,30 Prizma Press Matbaacılık 5,39 1,70 25,35 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,60 -0,07 4,95 QNB Finans Fin. Kir. 150,00 0,47 16,19 QNB Finansbank 51,70 10,94 37,87 Ral Yatırım Holding 8,75 -0,46 28,68 Ray Sigorta 3,48 -0,29 1,75 Reysaş GMYO 8,19 0,49 78,43 Reysaş Lojistik 8,80 1,62 100,91 Rhea Girişim 2,05 1,99 72,27 Rodrigo Tekstil 1,89 0,00 4,42 Royal Halı 2,12 2,42 54,74 RTA Laboratuvarları 2,25 2,27 -3,02 Sabancı Holding 9,48 -0,42 -0,63 Safkar Ege Soğutmacılık 3,90 0,26 78,90 Salix Yatırım Holding 5,04 -2,70 -30,10 Sanel Mühendislik 3,94 3,68 -2,72 Sanifoam Sünger 5,90 0,51 18,00 Sanko Pazarlama 7,11 1,72 -8,14 Saray Matbaacılık 2,10 -2,33 17,32 Sarkuysan 5,48 -0,72 13,46 Sasa Polyester 8,81 0,46 13,97 Say Reklamcılık 3,38 4,97 50,89 Sekuro Plastik 5,07 0,00 -5,41 Selçuk Ecza Deposu 6,55 -0,76 7,38 Selçuk Gıda 1,58 -0,63 -8,14 Senkron Güvenlik 2,52 0,80 -7,69 Serve Film Prodüksiyon 1,67 1,83 5,03 Servet GMYO 11,14 -0,62 31,06 Seyitler Kimya 9,43 0,00 38,88 Silverline Endüstri 2,33 1,75 7,87 Sinpaş GMYO 1,24 3,33 6,90 Smartiks Yazılım 8,98 3,46 -8,46 Soda Sanayii 5,96 1,53 -3,56 Sodaş Sodyum Sanayii 15,20 2,36 55,58 Söktaş 3,11 0,32 17,36 Sönmez Filament 5,78 -0,69 18,44 Sönmez Pamuklu 5,76 -0,69 17,07 Sumaş Suni Tahta 9,30 0,00 -6,06 Şeker Fin. Kir. 4,48 0,22 -6,28 Şekerbank 1,17 0,86 -10,69 Şişe Cam 4,96 -0,40 -5,88 Şok Marketler 9,06 2,60 -15,80 T. Halk Bankası 6,27 0,00 6,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,14 -0,75 -14,82 T.S.K.B. 1,18 1,72 -2,48 T.Tuborg 15,69 1,69 31,85 Taç Tarım Ürünleri 2,60 0,00 -16,67 Tat Gıda 6,60 0,61 4,93 TAV Havalimanları 19,75 -1,84 -32,32 Taze Kuru Gıda 6,90 0,58 -4,70 Tek-Art Turizm 1,43 2,14 13,49 Tekfen Holding 15,74 1,42 -18,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,62 3,86 105,24 Temapol Polimer Plastik 5,37 -0,92 2,87 TGS Dış Ticaret 5,56 -2,11 19,06 Tofaş Oto. Fab. 27,06 -1,10 0,74 Torunlar GMYO 2,82 0,00 2,55 Trabzon Liman 11,57 0,26 8,54 Trabzonspor Sportif 6,19 5,27 187,91 Trakya Cam 3,41 -1,16 -2,57 Trend GMYO 2,15 -0,92 -2,27 TSKB GMYO 1,79 0,56 33,58 Tuğçelik 5,76 -2,04 45,82 Tukaş 12,10 6,14 -2,02 Turcas Petrol 3,41 2,10 27,72 Turkcell 14,90 1,71 7,97 Tümosan Motor ve Traktör 6,27 0,48 -2,18 Tüpraş 99,45 -1,04 -21,57 Türk Hava Yolları 11,71 -0,34 -19,02 Türk Prysmian Kablo 3,71 -0,27 42,69 Türk Telekom 8,07 3,07 9,50 Türk Traktör 58,85 -0,93 6,23 Türker Proje Gayrimenkul 45,60 -1,38 8,57 Ufuk Yatırım 4,06 0,74 57,36 Ulaşlar Turizm Yat. 2,14 0,00 0,94 Ulusoy Elektrik 33,24 -0,78 24,96 Ulusoy Un Sanayi 3,97 0,25 3,93 Umpaş Holding 0,53 0,00 -14,52 Uşak Seramik 1,79 1,13 5,92 Utopya Turizm 4,85 -1,02 -1,42 Uzertaş Boya 1,98 2,59 -10,81 Ülker Bisküvi 22,20 2,78 -0,72 Ünye Çimento 4,65 -0,21 -13,57 Vakıf Fin. Kir. 2,13 0,00 -11,98 Vakıf GMYO 2,60 1,56 5,26 Vakıf Yat. Ort. 2,36 0,43 1,29 Vakıflar Bankası 5,78 -0,69 4,90 Vakko Tekstil 5,53 0,91 21,81 Vanet Gıda 1,33 -1,48 -6,99 Verusa Holding 19,60 -1,01 5,60 Verusaturk Girisim 4,17 -1,42 -22,63 Vestel 13,68 -1,58 8,40 Vestel Beyaz Eşya 21,28 -1,94 -1,48 Viking Kağıt 2,98 -0,33 59,36 Yapı Kredi Koray GMYO 2,97 -10,81 22,73 Yapı ve Kredi Bank. 2,53 -1,17 2,02 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,61 -0,65 21,37 Yataş 7,59 -1,17 3,41 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,06 1,98 27,95 Yeni Gimat GMYO 12,81 0,31 -1,54 Yeşil GMYO 0,69 1,47 7,81 Yeşil Yapı 0,68 0,00 3,03 Yeşil Yatırım Holding 13,56 -1,31 20,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.405,00 0,00 49,58 Yonga Mobilya 10,20 1,90 10,39 Yükselen Çelik 8,72 -2,35 42,25 Yünsa 12,03 1,09 19,23 Zorlu Enerji 1,43 0,70 -12,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)