Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 33.499,80 -9,46 11,00 İş Bankası (C) 5,61 0,18 -12,48 İş Bankası (Kur.) 298.999,90 -21,32 42,38 İş Fin.Kir. 2,45 -5,41 -35,53 İş Girişim 3,07 -7,53 -19,21 İş GMYO 1,48 0,68 -15,91 İş Y. Men. Değ. 3,91 -2,25 -13,11 İş Yat. Ort. 2,50 -7,06 35,87 İşbir Holding 535,90 -5,53 24,63 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 -9,80 -25,81 İttifak Holding 2,25 -2,17 -39,52 İz Hayvancılık Tarım 2,05 -6,39 -21,65 İzmir Demir Çelik 8,49 -7,82 3,66 İzmir Fırça 1,89 -9,57 5,00 Jantsa Jant Sanayi 48,86 -0,04 -16,19 Kafein Yazılım 10,50 -2,96 -5,75 Kapital Yat. Holding 3,00 -7,98 23,97 Kaplamin 5,69 -5,01 2,52 Kardemir (A) 2,13 -4,91 -19,62 Kardemir (B) 2,13 -4,05 -19,32 Kardemir (D) 2,18 -3,11 -18,05 Karel Elektronik 13,15 -0,75 -9,50 Karsan Otomotiv 1,54 1,99 -2,53 Karsu Tekstil 1,89 -9,57 -41,67 Kartonsan 311,50 -3,56 -20,11 Katmerciler Ekipman 2,60 -7,14 -32,29 Kent Gıda 183,70 2,06 4,49 Kerevitaş Gıda 3,08 6,21 -5,52 Kervansaray Yat. Holding 0,37 -9,76 -32,73 Kiler GMYO 2,28 -4,20 -39,84 Klimasan Klima 17,28 2,86 -21,74 Koç Holding 15,51 -6,79 -23,67 Konfrut Gıda 6,70 10,02 -14,32 Konya Çimento 199,90 -3,99 -26,32 Kordsa Teknik Tekstil 11,10 -1,33 -15,14 Koza Altın 64,60 -1,37 -12,76 Koza Madencilik 9,25 0,54 -7,78 Körfez GMYO 1,68 -6,67 -29,71 Kristal Kola 1,38 1,47 -8,61 Kron Telekomünikasyon 15,01 -1,51 18,00 Kuştur Kuşadası Turizm 26,40 -0,38 11,39 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,21 -5,47 -26,67 Kütahya Porselen 6,41 -6,29 -3,17 Lider Faktoring 2,95 -10,88 -19,62 Link Bilgisayar 20,00 -5,66 10,19 Logo Yazılım 68,00 -3,13 11,84 Lokman Hekim Sağlık 7,05 17,89 21,97 Lüks Kadife 7,40 -11,27 -14,35 Makina Takım 1,43 -5,30 -23,94 Mardin Çimento 5,22 0,00 -11,82 Marka Yatırım Holding 0,97 -6,73 -17,80 Marmaris Altınyunus 77,10 -0,52 8,59 Marshall 37,40 -6,92 -21,33 Martı GMYO 0,85 -13,27 -15,84 Martı Otel 0,67 -11,84 -26,37 Mavi Giyim 48,28 -3,05 -16,61 Mazhar Zorlu Holding 13,53 -7,71 11,91 Mega Polietilen 2,00 -8,68 -9,09 Menderes Tekstil 1,26 -8,03 -3,82 Mensa 0,28 -9,68 -12,50 Merit Turizm 16,11 -10,00 -17,13 Merko Gıda 1,06 13,98 0,95 Metal Gayrimenkul 0,80 -3,61 -12,09 Metemtur Otelcilik 1,36 -4,23 -23,60 Metro Holding 1,22 -2,40 -11,59 Metro Petrol ve Tesisleri 1,45 -8,81 -26,02 Metro Yatırım Ortaklığı 5,99 -1,80 -26,23 Migros Ticaret 22,98 12,87 -5,12 Milpa 2,11 0,00 -3,65 Mistral GMYO 1,54 -1,28 -18,52 MLP Sağlık 16,97 3,29 6,06 MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 5,43 -14,91 Mondi Tire Kutsan 5,10 -6,08 23,19 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,43 -6,26 21,31 Net Holding 1,64 -4,09 -36,92 Netaş Telekom. 10,56 -11,26 -19,14 Niğbaş Niğde Beton 5,99 -6,55 -3,39 Nuh Çimento 9,40 1,08 -20,88 Nurol GMYO 2,91 -1,02 -18,49 Odaş Elektrik 1,61 -6,40 11,36 Olmuksan-IP 3,51 -5,14 37,06 Orge Enerji Elektrik 3,93 -4,15 -20,77 Orma Orman Mahsulleri 4,20 -4,33 52,17 Osmanlı Menkul 5,60 -9,39 33,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,60 -9,60 -4,76 Otokar 128,30 -4,96 -19,31 Oyak Yat. Ort. 4,78 -14,95 105,15 Oylum Sınai Yatırımlar 2,57 14,73 -16,80 Özak GMYO 2,53 3,27 -1,56 Özbal Çelik Boru 1,55 -14,84 -3,84 Özderici GMYO 1,28 -8,57 -18,47 Özerden Plastik 2,17 -1,36 -4,82 Panora GMYO 5,30 -2,75 -14,52 Papilon Savunma 7,72 -0,64 -0,39 Park Elek.Madencilik 2,66 0,00 -12,79 Parsan 13,43 3,15 -20,72 Pegasus 40,02 -3,98 -53,68 Peker GMYO 2,22 -7,11 -29,07 Penguen Gıda 3,86 5,75 86,47 Pera GMYO 0,74 -10,84 -21,28 Pergamon Dış Ticaret 7,20 -5,26 -10,22 Petkim 3,28 -1,80 -13,91 Petrokent Turizm 131,10 -13,86 2,34 Pınar Et ve Un 9,25 5,11 0,87 Pınar Su 2,37 9,22 2,16 Pınar Süt 10,96 7,45 -13,50 Plastikkart 7,71 -3,63 -16,83 Polisan Holding 2,13 -4,05 -29,70 Politeknik Metal 65,05 -7,07 -14,49 Prizma Press Matbaacılık 4,80 6,90 11,63 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,80 -0,05 4,69 QNB Finans Fin. Kir. 158,50 1,21 22,77 QNB Finansbank 40,18 -6,77 7,15 Ral Yatırım Holding 8,40 -4,00 23,53 Ray Sigorta 2,82 -3,75 -17,54 Reysaş GMYO 5,33 -10,27 16,12 Reysaş Lojistik 5,69 -10,25 29,91 Rhea Girişim 1,50 -7,41 26,05 Rodrigo Tekstil 1,69 -1,17 -6,63 Royal Halı 1,90 -2,56 38,69 RTA Laboratuvarları 2,30 19,79 -0,86 Sabancı Holding 8,99 -0,33 -5,77 Safkar Ege Soğutmacılık 3,09 -9,91 41,74 Salix Yatırım Holding 4,00 -9,09 -44,52 Sanel Mühendislik 3,66 -2,40 -9,63 Sanifoam Sünger 5,09 -2,49 1,80 Sanko Pazarlama 5,60 -5,08 -27,65 Saray Matbaacılık 1,41 -9,03 -21,23 Sarkuysan 4,85 -3,96 0,41 Sasa Polyester 7,00 -1,41 -9,44 Say Reklamcılık 2,42 -8,68 8,04 Sekuro Plastik 3,40 -8,11 -36,57 Selçuk Ecza Deposu 7,38 20,00 20,98 Selçuk Gıda 1,49 3,47 -13,37 Senkron Güvenlik 1,95 -6,70 -28,57 Serve Film Prodüksiyon 1,75 -1,13 10,06 Servet GMYO 10,34 -3,36 21,65 Seyitler Kimya 9,65 1,69 42,12 Silverline Endüstri 1,66 -7,26 -23,15 Sinpaş GMYO 1,00 -8,26 -13,79 Smartiks Yazılım 6,33 -9,44 -35,47 Soda Sanayii 5,02 -4,38 -18,77 Sodaş Sodyum Sanayii 14,00 -1,34 43,30 Söktaş 2,63 -7,72 -0,75 Sönmez Filament 4,36 -11,20 -10,66 Sönmez Pamuklu 4,51 -9,98 -8,33 Sumaş Suni Tahta 9,25 -3,55 -6,57 Şeker Fin. Kir. 4,10 -3,07 -14,23 Şekerbank 1,00 -0,99 -23,66 Şişe Cam 4,23 -2,53 -19,73 Şok Marketler 8,96 11,03 -16,73 T. Halk Bankası 5,51 -1,25 -6,77 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,00 -3,07 -33,49 T.S.K.B. 1,02 2,00 -15,70 T.Tuborg 14,30 -0,69 20,17 Taç Tarım Ürünleri 2,40 -4,76 -23,08 Tat Gıda 6,51 8,14 3,50 TAV Havalimanları 17,81 -0,50 -38,97 Taze Kuru Gıda 5,97 -5,24 -17,54 Tek-Art Turizm 0,93 -10,58 -26,19 Tekfen Holding 12,78 -5,26 -33,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,80 -1,59 61,90 Temapol Polimer Plastik 4,13 -0,96 -20,88 TGS Dış Ticaret 3,40 -13,04 -27,19 Tofaş Oto. Fab. 23,74 -1,00 -11,62 Torunlar GMYO 2,24 -3,45 -18,55 Trabzon Liman 9,38 -4,29 -12,01 Trabzonspor Sportif 4,30 -9,85 100,00 Trakya Cam 2,98 1,02 -14,86 Trend GMYO 1,65 -1,79 -25,00 TSKB GMYO 1,32 -7,69 -1,49 Tuğçelik 3,76 -10,90 -4,81 Tukaş 11,00 -4,35 -10,93 Turcas Petrol 2,28 -6,17 -14,61 Turkcell 13,76 2,92 -0,29 Tümosan Motor ve Traktör 4,70 -5,81 -26,68 Tüpraş 89,50 -2,98 -29,42 Türk Hava Yolları 9,61 -3,61 -33,54 Türk Prysmian Kablo 2,68 -4,63 3,08 Türk Telekom 6,90 -0,86 -6,38 Türk Traktör 49,90 -2,73 -9,93 Türker Proje Gayrimenkul 41,40 -3,27 -1,43 Ufuk Yatırım 3,36 -6,93 30,23 Ulaşlar Turizm Yat. 1,54 -11,49 -27,36 Ulusoy Elektrik 30,54 -2,12 14,81 Ulusoy Un Sanayi 4,07 14,65 6,54 Umpaş Holding 0,46 -9,80 -25,81 Uşak Seramik 1,32 -5,71 -21,89 Utopya Turizm 3,70 -6,33 -24,80 Uzertaş Boya 1,85 -5,13 -16,67 Ülker Bisküvi 21,04 3,34 -5,90 Ünye Çimento 3,96 -2,22 -26,39 Vakıf Fin. Kir. 1,59 -7,56 -34,30 Vakıf GMYO 2,04 -5,56 -17,41 Vakıf Yat. Ort. 1,69 -9,63 -27,47 Vakıflar Bankası 5,12 0,79 -7,08 Vakko Tekstil 4,38 -7,01 -3,52 Vanet Gıda 1,18 0,00 -17,48 Verusa Holding 16,00 -4,93 -13,79 Verusaturk Girisim 3,50 -5,41 -35,06 Vestel 10,84 -4,07 -14,10 Vestel Beyaz Eşya 18,25 -5,39 -15,51 Viking Kağıt 3,40 14,86 81,82 Yapı Kredi Koray GMYO 2,07 -7,59 -14,46 Yapı ve Kredi Bank. 2,30 1,77 -7,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,58 1,70 4,94 Yataş 6,31 -7,21 -14,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,48 -6,33 -8,07 Yeni Gimat GMYO 12,49 -0,79 -4,00 Yeşil GMYO 0,49 -9,26 -23,44 Yeşil Yapı 0,46 -13,21 -30,30 Yeşil Yatırım Holding 11,15 -7,93 -0,71 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.880,80 -0,52 65,73 Yonga Mobilya 11,70 6,36 26,62 Yükselen Çelik 6,67 -4,99 8,81 Yünsa 8,98 -3,23 -11,00 Zorlu Enerji 1,17 -4,10 -28,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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