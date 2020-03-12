Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|28.474,90
|-15,00
|-5,65
|İş Bankası (C)
|5,21
|-7,13
|-18,72
|İş Bankası (Kur.)
|298.999,90
|42,38
|İş Fin.Kir.
|2,07
|-15,51
|-45,53
|İş Girişim
|2,62
|-14,66
|-31,05
|İş GMYO
|1,28
|-13,51
|-27,27
|İş Y. Men. Değ.
|3,75
|-4,09
|-16,67
|İş Yat. Ort.
|2,08
|-16,80
|13,04
|İşbir Holding
|482,40
|-9,98
|12,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|-19,57
|-40,32
|İttifak Holding
|1,80
|-20,00
|-51,61
|İz Hayvancılık Tarım
|1,85
|-9,76
|-29,29
|İzmir Demir Çelik
|8,30
|-2,24
|1,34
|İzmir Fırça
|1,71
|-9,52
|-5,00
|Jantsa Jant Sanayi
|46,78
|-4,26
|-19,76
|Kafein Yazılım
|8,40
|-20,00
|-24,60
|Kapital Yat. Holding
|2,70
|-10,00
|11,57
|Kaplamin
|4,84
|-14,94
|-12,79
|Kardemir (A)
|1,91
|-10,33
|-27,92
|Kardemir (B)
|1,89
|-11,27
|-28,41
|Kardemir (D)
|2,00
|-8,26
|-24,81
|Karel Elektronik
|11,07
|-15,82
|-23,81
|Karsan Otomotiv
|1,27
|-17,53
|-19,62
|Karsu Tekstil
|1,61
|-14,81
|-50,31
|Kartonsan
|282,20
|-9,41
|-27,62
|Katmerciler Ekipman
|2,08
|-20,00
|-45,83
|Kent Gıda
|156,20
|-14,97
|-11,15
|Kerevitaş Gıda
|2,95
|-4,22
|-9,51
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|-8,11
|-38,18
|Kiler GMYO
|1,83
|-19,74
|-51,72
|Klimasan Klima
|16,52
|-4,40
|-25,18
|Koç Holding
|14,75
|-4,90
|-27,41
|Konfrut Gıda
|5,92
|-11,64
|-24,30
|Konya Çimento
|182,00
|-8,95
|-32,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,07
|-9,28
|-23,01
|Koza Altın
|59,50
|-7,89
|-19,65
|Koza Madencilik
|8,60
|-7,03
|-14,26
|Körfez GMYO
|1,43
|-14,88
|-40,17
|Kristal Kola
|1,13
|-18,12
|-25,17
|Kron Telekomünikasyon
|13,14
|-12,46
|3,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,46
|-7,35
|3,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|0,97
|-19,83
|-41,21
|Kütahya Porselen
|5,62
|-12,32
|-15,11
|Lider Faktoring
|2,52
|-14,58
|-31,34
|Link Bilgisayar
|16,00
|-20,00
|-11,85
|Logo Yazılım
|62,00
|-8,82
|1,97
|Lokman Hekim Sağlık
|7,17
|1,70
|24,05
|Lüks Kadife
|6,29
|-15,00
|-27,20
|Makina Takım
|1,15
|-19,58
|-38,83
|Mardin Çimento
|5,18
|-0,77
|-12,50
|Marka Yatırım Holding
|0,83
|-14,43
|-29,66
|Marmaris Altınyunus
|72,00
|-6,61
|1,41
|Marshall
|31,50
|-15,78
|-33,74
|Martı GMYO
|0,68
|-20,00
|-32,67
|Martı Otel
|0,55
|-17,91
|-39,56
|Mavi Giyim
|43,00
|-10,94
|-25,73
|Mazhar Zorlu Holding
|12,18
|-9,98
|0,74
|Mega Polietilen
|1,80
|-10,00
|-18,18
|Menderes Tekstil
|1,01
|-19,84
|-22,90
|Mensa
|0,26
|-7,14
|-18,75
|Merit Turizm
|14,50
|-9,99
|-25,41
|Merko Gıda
|0,99
|-6,60
|-5,71
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|-7,50
|-18,68
|Metemtur Otelcilik
|1,22
|-10,29
|-31,46
|Metro Holding
|0,98
|-19,67
|-28,99
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,16
|-20,00
|-40,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,17
|-13,69
|-36,33
|Migros Ticaret
|19,35
|-15,80
|-20,11
|Milpa
|1,83
|-13,27
|-16,44
|Mistral GMYO
|1,44
|-6,49
|-23,81
|MLP Sağlık
|13,75
|-18,97
|-14,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,88
|-9,28
|-22,81
|Mondi Tire Kutsan
|4,08
|-20,00
|-1,45
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.084,40
|1,04
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,35
|-19,96
|-2,91
|Net Holding
|1,47
|-10,37
|-43,46
|Netaş Telekom.
|8,45
|-19,98
|-35,30
|Niğbaş Niğde Beton
|6,50
|8,51
|4,84
|Nuh Çimento
|9,01
|-4,15
|-24,16
|Nurol GMYO
|2,38
|-18,21
|-33,33
|Odaş Elektrik
|1,32
|-18,01
|-8,70
|Olmuksan-IP
|3,08
|-12,25
|20,27
|Orge Enerji Elektrik
|3,47
|-11,70
|-30,04
|Orma Orman Mahsulleri
|3,78
|-10,00
|36,96
|Osmanlı Menkul
|5,10
|-8,93
|21,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,28
|-20,00
|-23,81
|Otokar
|122,00
|-4,91
|-23,27
|Oyak Yat. Ort.
|4,07
|-14,85
|74,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,36
|-8,17
|-23,60
|Özak GMYO
|2,29
|-9,49
|-10,89
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|-14,84
|-18,11
|Özderici GMYO
|1,03
|-19,53
|-34,39
|Özerden Plastik
|1,96
|-9,68
|-14,04
|Panora GMYO
|4,84
|-8,68
|-21,94
|Papilon Savunma
|6,43
|-16,71
|-17,03
|Park Elek.Madencilik
|2,32
|-12,78
|-23,93
|Parsan
|12,28
|-8,56
|-27,51
|Pegasus
|35,50
|-11,29
|-58,91
|Peker GMYO
|1,81
|-18,47
|-42,17
|Penguen Gıda
|3,09
|-19,95
|49,28
|Pera GMYO
|0,63
|-14,86
|-32,98
|Pergamon Dış Ticaret
|6,45
|-10,42
|-19,58
|Petkim
|3,02
|-7,93
|-20,73
|Petrokent Turizm
|111,50
|-14,95
|-12,96
|Pınar Et ve Un
|8,34
|-9,84
|-9,05
|Pınar Su
|2,69
|13,50
|15,95
|Pınar Süt
|9,80
|-10,58
|-22,65
|Plastikkart
|6,83
|-11,41
|-26,32
|Polisan Holding
|1,80
|-15,49
|-40,59
|Politeknik Metal
|66,00
|1,46
|-13,24
|Prizma Press Matbaacılık
|4,07
|-15,21
|-5,35
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.159,40
|-0,03
|4,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|134,80
|-14,95
|4,42
|QNB Finansbank
|34,16
|-14,98
|-8,91
|Ral Yatırım Holding
|7,35
|-12,50
|8,09
|Ray Sigorta
|2,26
|-19,86
|-33,92
|Reysaş GMYO
|4,27
|-19,89
|-6,97
|Reysaş Lojistik
|4,56
|-19,86
|4,11
|Rhea Girişim
|1,28
|-14,67
|7,56
|Rodrigo Tekstil
|1,53
|-9,47
|-15,47
|Royal Halı
|1,71
|-10,00
|24,82
|RTA Laboratuvarları
|2,76
|20,00
|18,97
|Sabancı Holding
|8,60
|-4,34
|-9,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,79
|-9,71
|27,98
|Salix Yatırım Holding
|3,60
|-10,00
|-50,07
|Sanel Mühendislik
|3,60
|-1,64
|-11,11
|Sanifoam Sünger
|4,35
|-14,54
|-13,00
|Sanko Pazarlama
|4,60
|-17,86
|-40,57
|Saray Matbaacılık
|1,20
|-14,89
|-32,96
|Sarkuysan
|4,34
|-10,52
|-10,14
|Sasa Polyester
|5,96
|-14,86
|-22,90
|Say Reklamcılık
|2,06
|-14,88
|-8,04
|Sekuro Plastik
|2,89
|-15,00
|-46,08
|Selçuk Ecza Deposu
|8,16
|10,57
|33,77
|Selçuk Gıda
|1,35
|-9,40
|-21,51
|Senkron Güvenlik
|1,66
|-14,87
|-39,19
|Serve Film Prodüksiyon
|1,58
|-9,71
|-0,63
|Servet GMYO
|9,99
|-3,38
|17,53
|Seyitler Kimya
|9,60
|-0,52
|41,38
|Silverline Endüstri
|1,35
|-18,67
|-37,50
|Sinpaş GMYO
|0,95
|-5,00
|-18,10
|Smartiks Yazılım
|5,07
|-19,91
|-48,32
|Soda Sanayii
|4,71
|-6,18
|-23,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,20
|-5,71
|35,11
|Söktaş
|2,11
|-19,77
|-20,38
|Sönmez Filament
|3,71
|-14,91
|-23,98
|Sönmez Pamuklu
|3,84
|-14,86
|-21,95
|Sumaş Suni Tahta
|8,33
|-9,95
|-15,86
|Şeker Fin. Kir.
|3,92
|-4,39
|-17,99
|Şekerbank
|0,91
|-9,00
|-30,53
|Şişe Cam
|3,85
|-8,98
|-26,94
|Şok Marketler
|7,82
|-12,72
|-27,32
|T. Halk Bankası
|5,09
|-7,62
|-13,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,66
|-14,97
|-43,44
|T.S.K.B.
|0,92
|-9,80
|-23,97
|T.Tuborg
|13,54
|-5,31
|13,78
|Taç Tarım Ürünleri
|2,16
|-10,00
|-30,77
|Tat Gıda
|5,90
|-9,37
|-6,20
|TAV Havalimanları
|16,64
|-6,57
|-42,97
|Taze Kuru Gıda
|5,38
|-9,88
|-25,69
|Tek-Art Turizm
|0,75
|-19,35
|-40,48
|Tekfen Holding
|12,01
|-6,03
|-37,84
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,44
|-20,00
|29,52
|Temapol Polimer Plastik
|3,52
|-14,77
|-32,57
|TGS Dış Ticaret
|2,89
|-15,00
|-38,12
|Tofaş Oto. Fab.
|22,40
|-5,64
|-16,60
|Torunlar GMYO
|1,86
|-16,96
|-32,36
|Trabzon Liman
|8,23
|-12,26
|-22,80
|Trabzonspor Sportif
|3,44
|-20,00
|60,00
|Trakya Cam
|2,72
|-8,72
|-22,29
|Trend GMYO
|1,41
|-14,55
|-35,91
|TSKB GMYO
|1,13
|-14,39
|-15,67
|Tuğçelik
|3,01
|-19,95
|-23,80
|Tukaş
|10,70
|-2,73
|-13,36
|Turcas Petrol
|1,83
|-19,74
|-31,46
|Turkcell
|13,07
|-5,01
|-5,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,94
|-16,17
|-38,53
|Tüpraş
|84,00
|-6,15
|-33,75
|Türk Hava Yolları
|8,48
|-11,76
|-41,36
|Türk Prysmian Kablo
|2,18
|-18,66
|-16,15
|Türk Telekom
|6,20
|-10,14
|-15,88
|Türk Traktör
|46,76
|-6,29
|-15,60
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,90
|-10,87
|-12,14
|Ufuk Yatırım
|3,03
|-9,82
|17,44
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,31
|-14,94
|-38,21
|Ulusoy Elektrik
|29,84
|-2,29
|12,18
|Ulusoy Un Sanayi
|3,26
|-19,90
|-14,66
|Umpaş Holding
|0,42
|-8,70
|-32,26
|Uşak Seramik
|1,11
|-15,91
|-34,32
|Utopya Turizm
|3,18
|-14,05
|-35,37
|Uzertaş Boya
|2,03
|9,73
|-8,56
|Ülker Bisküvi
|19,50
|-7,32
|-12,79
|Ünye Çimento
|3,78
|-4,55
|-29,74
|Vakıf Fin. Kir.
|1,29
|-18,87
|-46,69
|Vakıf GMYO
|1,73
|-15,20
|-29,96
|Vakıf Yat. Ort.
|1,45
|-14,20
|-37,77
|Vakıflar Bankası
|4,69
|-8,40
|-14,88
|Vakko Tekstil
|3,61
|-17,58
|-20,48
|Vanet Gıda
|1,07
|-9,32
|-25,17
|Verusa Holding
|14,70
|-8,13
|-20,80
|Verusaturk Girisim
|3,19
|-8,86
|-40,82
|Vestel
|9,00
|-16,97
|-28,68
|Vestel Beyaz Eşya
|16,18
|-11,34
|-25,09
|Viking Kağıt
|3,91
|15,00
|109,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,69
|-18,36
|-30,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|-7,39
|-14,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,78
|-12,16
|-7,81
|Yataş
|5,61
|-11,09
|-23,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,26
|-14,86
|-21,74
|Yeni Gimat GMYO
|11,80
|-5,52
|-9,30
|Yeşil GMYO
|0,40
|-18,37
|-37,50
|Yeşil Yapı
|0,37
|-19,57
|-43,94
|Yeşil Yatırım Holding
|8,92
|-20,00
|-20,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.392,80
|-10,00
|49,16
|Yonga Mobilya
|10,53
|-10,00
|13,96
|Yükselen Çelik
|5,64
|-15,44
|-7,99
|Yünsa
|7,20
|-19,82
|-28,64
|Zorlu Enerji
|1,03
|-11,97
|-36,81
(Son)