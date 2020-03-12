Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 28.474,90 -15,00 -5,65
İş Bankası (C) 5,21 -7,13 -18,72
İş Bankası (Kur.) 298.999,90 42,38
İş Fin.Kir. 2,07 -15,51 -45,53
İş Girişim 2,62 -14,66 -31,05
İş GMYO 1,28 -13,51 -27,27
İş Y. Men. Değ. 3,75 -4,09 -16,67
İş Yat. Ort. 2,08 -16,80 13,04
İşbir Holding 482,40 -9,98 12,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 -19,57 -40,32
İttifak Holding 1,80 -20,00 -51,61
İz Hayvancılık Tarım 1,85 -9,76 -29,29
İzmir Demir Çelik 8,30 -2,24 1,34
İzmir Fırça 1,71 -9,52 -5,00
Jantsa Jant Sanayi 46,78 -4,26 -19,76
Kafein Yazılım 8,40 -20,00 -24,60
Kapital Yat. Holding 2,70 -10,00 11,57
Kaplamin 4,84 -14,94 -12,79
Kardemir (A) 1,91 -10,33 -27,92
Kardemir (B) 1,89 -11,27 -28,41
Kardemir (D) 2,00 -8,26 -24,81
Karel Elektronik 11,07 -15,82 -23,81
Karsan Otomotiv 1,27 -17,53 -19,62
Karsu Tekstil 1,61 -14,81 -50,31
Kartonsan 282,20 -9,41 -27,62
Katmerciler Ekipman 2,08 -20,00 -45,83
Kent Gıda 156,20 -14,97 -11,15
Kerevitaş Gıda 2,95 -4,22 -9,51
Kervansaray Yat. Holding 0,34 -8,11 -38,18
Kiler GMYO 1,83 -19,74 -51,72
Klimasan Klima 16,52 -4,40 -25,18
Koç Holding 14,75 -4,90 -27,41
Konfrut Gıda 5,92 -11,64 -24,30
Konya Çimento 182,00 -8,95 -32,92
Kordsa Teknik Tekstil 10,07 -9,28 -23,01
Koza Altın 59,50 -7,89 -19,65
Koza Madencilik 8,60 -7,03 -14,26
Körfez GMYO 1,43 -14,88 -40,17
Kristal Kola 1,13 -18,12 -25,17
Kron Telekomünikasyon 13,14 -12,46 3,30
Kuştur Kuşadası Turizm 24,46 -7,35 3,21
Kuyumcukent Gayrimenkul 0,97 -19,83 -41,21
Kütahya Porselen 5,62 -12,32 -15,11
Lider Faktoring 2,52 -14,58 -31,34
Link Bilgisayar 16,00 -20,00 -11,85
Logo Yazılım 62,00 -8,82 1,97
Lokman Hekim Sağlık 7,17 1,70 24,05
Lüks Kadife 6,29 -15,00 -27,20
Makina Takım 1,15 -19,58 -38,83
Mardin Çimento 5,18 -0,77 -12,50
Marka Yatırım Holding 0,83 -14,43 -29,66
Marmaris Altınyunus 72,00 -6,61 1,41
Marshall 31,50 -15,78 -33,74
Martı GMYO 0,68 -20,00 -32,67
Martı Otel 0,55 -17,91 -39,56
Mavi Giyim 43,00 -10,94 -25,73
Mazhar Zorlu Holding 12,18 -9,98 0,74
Mega Polietilen 1,80 -10,00 -18,18
Menderes Tekstil 1,01 -19,84 -22,90
Mensa 0,26 -7,14 -18,75
Merit Turizm 14,50 -9,99 -25,41
Merko Gıda 0,99 -6,60 -5,71
Metal Gayrimenkul 0,74 -7,50 -18,68
Metemtur Otelcilik 1,22 -10,29 -31,46
Metro Holding 0,98 -19,67 -28,99
Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 -20,00 -40,82
Metro Yatırım Ortaklığı 5,17 -13,69 -36,33
Migros Ticaret 19,35 -15,80 -20,11
Milpa 1,83 -13,27 -16,44
Mistral GMYO 1,44 -6,49 -23,81
MLP Sağlık 13,75 -18,97 -14,06
MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 -9,28 -22,81
Mondi Tire Kutsan 4,08 -20,00 -1,45
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,35 -19,96 -2,91
Net Holding 1,47 -10,37 -43,46
Netaş Telekom. 8,45 -19,98 -35,30
Niğbaş Niğde Beton 6,50 8,51 4,84
Nuh Çimento 9,01 -4,15 -24,16
Nurol GMYO 2,38 -18,21 -33,33
Odaş Elektrik 1,32 -18,01 -8,70
Olmuksan-IP 3,08 -12,25 20,27
Orge Enerji Elektrik 3,47 -11,70 -30,04
Orma Orman Mahsulleri 3,78 -10,00 36,96
Osmanlı Menkul 5,10 -8,93 21,43
Ostim Endüstriyel Yat 1,28 -20,00 -23,81
Otokar 122,00 -4,91 -23,27
Oyak Yat. Ort. 4,07 -14,85 74,68
Oylum Sınai Yatırımlar 2,36 -8,17 -23,60
Özak GMYO 2,29 -9,49 -10,89
Özbal Çelik Boru 1,32 -14,84 -18,11
Özderici GMYO 1,03 -19,53 -34,39
Özerden Plastik 1,96 -9,68 -14,04
Panora GMYO 4,84 -8,68 -21,94
Papilon Savunma 6,43 -16,71 -17,03
Park Elek.Madencilik 2,32 -12,78 -23,93
Parsan 12,28 -8,56 -27,51
Pegasus 35,50 -11,29 -58,91
Peker GMYO 1,81 -18,47 -42,17
Penguen Gıda 3,09 -19,95 49,28
Pera GMYO 0,63 -14,86 -32,98
Pergamon Dış Ticaret 6,45 -10,42 -19,58
Petkim 3,02 -7,93 -20,73
Petrokent Turizm 111,50 -14,95 -12,96
Pınar Et ve Un 8,34 -9,84 -9,05
Pınar Su 2,69 13,50 15,95
Pınar Süt 9,80 -10,58 -22,65
Plastikkart 6,83 -11,41 -26,32
Polisan Holding 1,80 -15,49 -40,59
Politeknik Metal 66,00 1,46 -13,24
Prizma Press Matbaacılık 4,07 -15,21 -5,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,40 -0,03 4,66
QNB Finans Fin. Kir. 134,80 -14,95 4,42
QNB Finansbank 34,16 -14,98 -8,91
Ral Yatırım Holding 7,35 -12,50 8,09
Ray Sigorta 2,26 -19,86 -33,92
Reysaş GMYO 4,27 -19,89 -6,97
Reysaş Lojistik 4,56 -19,86 4,11
Rhea Girişim 1,28 -14,67 7,56
Rodrigo Tekstil 1,53 -9,47 -15,47
Royal Halı 1,71 -10,00 24,82
RTA Laboratuvarları 2,76 20,00 18,97
Sabancı Holding 8,60 -4,34 -9,85
Safkar Ege Soğutmacılık 2,79 -9,71 27,98
Salix Yatırım Holding 3,60 -10,00 -50,07
Sanel Mühendislik 3,60 -1,64 -11,11
Sanifoam Sünger 4,35 -14,54 -13,00
Sanko Pazarlama 4,60 -17,86 -40,57
Saray Matbaacılık 1,20 -14,89 -32,96
Sarkuysan 4,34 -10,52 -10,14
Sasa Polyester 5,96 -14,86 -22,90
Say Reklamcılık 2,06 -14,88 -8,04
Sekuro Plastik 2,89 -15,00 -46,08
Selçuk Ecza Deposu 8,16 10,57 33,77
Selçuk Gıda 1,35 -9,40 -21,51
Senkron Güvenlik 1,66 -14,87 -39,19
Serve Film Prodüksiyon 1,58 -9,71 -0,63
Servet GMYO 9,99 -3,38 17,53
Seyitler Kimya 9,60 -0,52 41,38
Silverline Endüstri 1,35 -18,67 -37,50
Sinpaş GMYO 0,95 -5,00 -18,10
Smartiks Yazılım 5,07 -19,91 -48,32
Soda Sanayii 4,71 -6,18 -23,79
Sodaş Sodyum Sanayii 13,20 -5,71 35,11
Söktaş 2,11 -19,77 -20,38
Sönmez Filament 3,71 -14,91 -23,98
Sönmez Pamuklu 3,84 -14,86 -21,95
Sumaş Suni Tahta 8,33 -9,95 -15,86
Şeker Fin. Kir. 3,92 -4,39 -17,99
Şekerbank 0,91 -9,00 -30,53
Şişe Cam 3,85 -8,98 -26,94
Şok Marketler 7,82 -12,72 -27,32
T. Halk Bankası 5,09 -7,62 -13,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,66 -14,97 -43,44
T.S.K.B. 0,92 -9,80 -23,97
T.Tuborg 13,54 -5,31 13,78
Taç Tarım Ürünleri 2,16 -10,00 -30,77
Tat Gıda 5,90 -9,37 -6,20
TAV Havalimanları 16,64 -6,57 -42,97
Taze Kuru Gıda 5,38 -9,88 -25,69
Tek-Art Turizm 0,75 -19,35 -40,48
Tekfen Holding 12,01 -6,03 -37,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,44 -20,00 29,52
Temapol Polimer Plastik 3,52 -14,77 -32,57
TGS Dış Ticaret 2,89 -15,00 -38,12
Tofaş Oto. Fab. 22,40 -5,64 -16,60
Torunlar GMYO 1,86 -16,96 -32,36
Trabzon Liman 8,23 -12,26 -22,80
Trabzonspor Sportif 3,44 -20,00 60,00
Trakya Cam 2,72 -8,72 -22,29
Trend GMYO 1,41 -14,55 -35,91
TSKB GMYO 1,13 -14,39 -15,67
Tuğçelik 3,01 -19,95 -23,80
Tukaş 10,70 -2,73 -13,36
Turcas Petrol 1,83 -19,74 -31,46
Turkcell 13,07 -5,01 -5,29
Tümosan Motor ve Traktör 3,94 -16,17 -38,53
Tüpraş 84,00 -6,15 -33,75
Türk Hava Yolları 8,48 -11,76 -41,36
Türk Prysmian Kablo 2,18 -18,66 -16,15
Türk Telekom 6,20 -10,14 -15,88
Türk Traktör 46,76 -6,29 -15,60
Türker Proje Gayrimenkul 36,90 -10,87 -12,14
Ufuk Yatırım 3,03 -9,82 17,44
Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -14,94 -38,21
Ulusoy Elektrik 29,84 -2,29 12,18
Ulusoy Un Sanayi 3,26 -19,90 -14,66
Umpaş Holding 0,42 -8,70 -32,26
Uşak Seramik 1,11 -15,91 -34,32
Utopya Turizm 3,18 -14,05 -35,37
Uzertaş Boya 2,03 9,73 -8,56
Ülker Bisküvi 19,50 -7,32 -12,79
Ünye Çimento 3,78 -4,55 -29,74
Vakıf Fin. Kir. 1,29 -18,87 -46,69
Vakıf GMYO 1,73 -15,20 -29,96
Vakıf Yat. Ort. 1,45 -14,20 -37,77
Vakıflar Bankası 4,69 -8,40 -14,88
Vakko Tekstil 3,61 -17,58 -20,48
Vanet Gıda 1,07 -9,32 -25,17
Verusa Holding 14,70 -8,13 -20,80
Verusaturk Girisim 3,19 -8,86 -40,82
Vestel 9,00 -16,97 -28,68
Vestel Beyaz Eşya 16,18 -11,34 -25,09
Viking Kağıt 3,91 15,00 109,09
Yapı Kredi Koray GMYO 1,69 -18,36 -30,17
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -7,39 -14,11
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,78 -12,16 -7,81
Yataş 5,61 -11,09 -23,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,26 -14,86 -21,74
Yeni Gimat GMYO 11,80 -5,52 -9,30
Yeşil GMYO 0,40 -18,37 -37,50
Yeşil Yapı 0,37 -19,57 -43,94
Yeşil Yatırım Holding 8,92 -20,00 -20,57
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.392,80 -10,00 49,16
Yonga Mobilya 10,53 -10,00 13,96
Yükselen Çelik 5,64 -15,44 -7,99
Yünsa 7,20 -19,82 -28,64
Zorlu Enerji 1,03 -11,97 -36,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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