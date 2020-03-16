Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 28.190,10 -10,00 -6,59 İş Bankası (C) 5,01 -8,74 -21,84 İş Bankası (Kur.) 255.000,00 -9,57 21,43 İş Fin.Kir. 2,21 -2,64 -41,84 İş Girişim 2,59 -9,12 -31,84 İş GMYO 1,26 -8,03 -28,41 İş Y. Men. Değ. 3,55 -9,44 -21,11 İş Yat. Ort. 2,25 -1,32 22,28 İşbir Holding 425,20 -9,99 -1,12 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 -7,50 -40,32 İttifak Holding 1,71 -9,52 -54,03 İz Hayvancılık Tarım 1,70 -7,61 -35,03 İzmir Demir Çelik 8,24 -3,40 0,61 İzmir Fırça 1,53 -10,00 -15,00 Jantsa Jant Sanayi 46,10 -5,92 -20,93 Kafein Yazılım 7,93 -9,99 -28,82 Kapital Yat. Holding 2,78 -3,47 14,88 Kaplamin 4,20 -9,87 -24,32 Kardemir (A) 1,87 -8,33 -29,43 Kardemir (B) 1,85 -9,31 -29,92 Kardemir (D) 1,88 -8,74 -29,32 Karel Elektronik 10,31 -9,96 -29,04 Karsan Otomotiv 1,27 -8,63 -19,62 Karsu Tekstil 1,50 -9,64 -53,70 Kartonsan 272,90 -8,70 -30,01 Katmerciler Ekipman 2,06 -9,65 -46,35 Kent Gıda 150,00 -4,76 -14,68 Kerevitaş Gıda 2,63 -9,93 -19,33 Kervansaray Yat. Holding 0,30 -9,09 -45,45 Kiler GMYO 1,78 -7,29 -53,03 Klimasan Klima 15,13 -9,99 -31,48 Koç Holding 14,31 -9,32 -29,58 Konfrut Gıda 5,28 -9,90 -32,48 Konya Çimento 169,60 -9,98 -37,49 Kordsa Teknik Tekstil 9,63 -9,58 -26,38 Koza Altın 54,90 -10,00 -25,86 Koza Madencilik 8,31 -9,97 -17,15 Körfez GMYO 1,35 -10,00 -43,51 Kristal Kola 1,07 -9,32 -29,14 Kron Telekomünikasyon 12,52 -9,67 -1,57 Kuştur Kuşadası Turizm 20,42 -9,96 -13,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 3,77 -33,33 Kütahya Porselen 5,40 -10,00 -18,43 Lider Faktoring 2,43 -10,00 -33,79 Link Bilgisayar 15,10 -9,31 -16,80 Logo Yazılım 50,65 -9,96 -16,69 Lokman Hekim Sağlık 5,82 -9,91 0,69 Lüks Kadife 5,90 -9,92 -31,71 Makina Takım 1,11 -9,76 -40,96 Mardin Çimento 5,04 -2,89 -14,86 Marka Yatırım Holding 0,77 -9,41 -34,75 Marmaris Altınyunus 63,20 -9,97 -10,99 Marshall 31,00 -9,25 -34,79 Martı GMYO 0,65 -9,72 -35,64 Martı Otel 0,53 -8,62 -41,76 Mavi Giyim 37,80 -10,00 -34,72 Mazhar Zorlu Holding 11,61 -7,34 -3,97 Mega Polietilen 1,58 -9,71 -28,18 Menderes Tekstil 1,05 -5,41 -19,85 Mensa 0,23 -8,00 -28,13 Merit Turizm 13,00 -3,99 -33,13 Merko Gıda 0,89 -9,18 -15,24 Metal Gayrimenkul 0,64 -9,86 -29,67 Metemtur Otelcilik 1,24 -7,46 -30,34 Metro Holding 0,91 -9,90 -34,06 Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 -9,68 -42,86 Metro Yatırım Ortaklığı 4,20 -9,87 -48,28 Migros Ticaret 17,99 -9,96 -25,72 Milpa 1,84 -8,46 -15,98 Mistral GMYO 1,39 -9,74 -26,46 MLP Sağlık 12,07 -9,99 -24,56 MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -3,41 -25,44 Mondi Tire Kutsan 3,90 -9,93 -5,80 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 1,17 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,06 -9,93 -5,19 Net Holding 1,36 -9,93 -47,69 Netaş Telekom. 8,01 -9,90 -38,67 Niğbaş Niğde Beton 6,45 -0,62 4,03 Nuh Çimento 8,99 -3,02 -24,33 Nurol GMYO 2,34 -8,95 -34,45 Odaş Elektrik 1,25 -9,42 -13,54 Olmuksan-IP 3,09 -3,13 20,66 Orge Enerji Elektrik 3,34 -9,73 -32,66 Orma Orman Mahsulleri 3,74 -9,88 35,51 Osmanlı Menkul 4,74 -9,89 12,86 Ostim Endüstriyel Yat 1,21 -9,70 -27,98 Otokar 113,00 -9,96 -28,93 Oyak Yat. Ort. 3,83 -9,88 64,38 Oylum Sınai Yatırımlar 2,16 -10,00 -30,07 Özak GMYO 2,22 -9,76 -13,62 Özbal Çelik Boru 1,26 -9,35 -21,83 Özderici GMYO 0,99 -9,17 -36,94 Özerden Plastik 1,68 -5,08 -26,32 Panora GMYO 4,50 -10,00 -27,42 Papilon Savunma 6,69 -5,24 -13,68 Park Elek.Madencilik 2,35 -7,11 -22,95 Parsan 11,79 -10,00 -30,40 Pegasus 35,14 -9,99 -59,33 Peker GMYO 1,88 -5,53 -39,94 Penguen Gıda 2,60 -9,72 25,60 Pera GMYO 0,61 -8,96 -35,11 Pergamon Dış Ticaret 6,37 -7,28 -20,57 Petkim 2,93 -6,69 -23,10 Petrokent Turizm 106,00 -7,42 -17,25 Pınar Et ve Un 7,83 -5,43 -14,61 Pınar Su 2,22 -9,76 -4,31 Pınar Süt 8,92 -9,99 -29,60 Plastikkart 6,52 -9,94 -29,67 Polisan Holding 1,70 -8,60 -43,89 Politeknik Metal 60,30 -9,73 -20,73 Prizma Press Matbaacılık 3,72 -9,93 -13,49 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,30 0,16 4,92 QNB Finans Fin. Kir. 121,50 -10,00 -5,89 QNB Finansbank 33,82 -9,96 -9,81 Ral Yatırım Holding 7,20 -10,00 5,88 Ray Sigorta 2,24 -8,94 -34,50 Reysaş GMYO 4,23 -9,81 -7,84 Reysaş Lojistik 4,51 -9,98 2,97 Rhea Girişim 1,26 -10,00 5,88 Rodrigo Tekstil 1,35 -9,40 -25,41 Royal Halı 1,56 -9,83 13,87 RTA Laboratuvarları 3,00 9,89 29,31 Sabancı Holding 7,91 -9,91 -17,09 Safkar Ege Soğutmacılık 2,27 -9,92 4,13 Salix Yatırım Holding 3,55 -9,44 -50,76 Sanel Mühendislik 3,30 -8,33 -18,52 Sanifoam Sünger 4,39 -4,77 -12,20 Sanko Pazarlama 4,35 -9,94 -43,80 Saray Matbaacılık 1,09 -9,92 -39,11 Sarkuysan 4,27 -5,95 -11,59 Sasa Polyester 5,81 -9,92 -24,84 Say Reklamcılık 2,01 -9,87 -10,27 Sekuro Plastik 2,71 -9,06 -49,44 Selçuk Ecza Deposu 6,62 -9,93 8,52 Selçuk Gıda 1,33 -8,90 -22,67 Senkron Güvenlik 1,64 -8,38 -39,93 Serve Film Prodüksiyon 1,43 -5,92 -10,06 Servet GMYO 9,04 -9,96 6,35 Seyitler Kimya 8,28 -9,90 21,94 Silverline Endüstri 1,33 -9,52 -38,43 Sinpaş GMYO 0,90 -6,25 -22,41 Smartiks Yazılım 4,86 -10,00 -50,46 Soda Sanayii 4,50 -10,00 -27,18 Sodaş Sodyum Sanayii 11,61 -10,00 18,83 Söktaş 1,92 -9,86 -27,55 Sönmez Filament 3,49 -9,82 -28,48 Sönmez Pamuklu 3,38 -9,87 -31,30 Sumaş Suni Tahta 7,16 -9,94 -27,68 Şeker Fin. Kir. 3,93 -4,84 -17,78 Şekerbank 0,87 -9,37 -33,59 Şişe Cam 3,74 -7,20 -29,03 Şok Marketler 7,22 -6,84 -32,90 T. Halk Bankası 4,95 -6,78 -16,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,42 -9,96 -43,99 T.S.K.B. 0,88 -7,37 -27,27 T.Tuborg 12,80 -6,50 7,56 Taç Tarım Ürünleri 1,85 -8,42 -40,71 Tat Gıda 5,13 -10,00 -18,44 TAV Havalimanları 16,11 -5,73 -44,79 Taze Kuru Gıda 5,15 -5,50 -28,87 Tek-Art Turizm 0,74 -9,76 -41,27 Tekfen Holding 12,23 -5,19 -36,70 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,16 -9,95 22,86 Temapol Polimer Plastik 3,24 -10,00 -37,93 TGS Dış Ticaret 2,61 -10,00 -44,11 Tofaş Oto. Fab. 19,90 -7,44 -25,91 Torunlar GMYO 1,82 -8,54 -33,82 Trabzon Liman 7,99 -7,31 -25,05 Trabzonspor Sportif 2,99 -9,94 39,07 Trakya Cam 2,52 -10,00 -28,00 Trend GMYO 1,34 -9,46 -39,09 TSKB GMYO 1,13 -3,42 -15,67 Tuğçelik 2,82 -9,90 -28,61 Tukaş 9,09 -9,91 -26,40 Turcas Petrol 1,74 -9,84 -34,83 Turkcell 12,06 -5,41 -12,61 Tümosan Motor ve Traktör 3,84 -8,13 -40,09 Tüpraş 78,55 -7,59 -38,05 Türk Hava Yolları 8,23 -9,96 -43,08 Türk Prysmian Kablo 2,15 -6,93 -17,31 Türk Telekom 5,87 -6,83 -20,35 Türk Traktör 45,06 -7,09 -18,66 Türker Proje Gayrimenkul 36,00 -10,00 -14,29 Ufuk Yatırım 2,53 -9,96 -1,94 Ulaşlar Turizm Yat. 1,19 -9,85 -43,87 Ulusoy Elektrik 28,84 -7,27 8,42 Ulusoy Un Sanayi 2,89 -9,97 -24,35 Umpaş Holding 0,36 -7,69 -41,94 Uşak Seramik 1,05 -9,48 -37,87 Utopya Turizm 3,09 -9,91 -37,20 Uzertaş Boya 2,00 -9,91 -9,91 Ülker Bisküvi 18,20 -9,18 -18,60 Ünye Çimento 3,47 -9,16 -35,50 Vakıf Fin. Kir. 1,29 -8,51 -46,69 Vakıf GMYO 1,66 -9,29 -32,79 Vakıf Yat. Ort. 1,35 -10,00 -42,06 Vakıflar Bankası 4,45 -9,37 -19,24 Vakko Tekstil 3,51 -10,00 -22,69 Vanet Gıda 0,97 -9,35 -32,17 Verusa Holding 14,60 -7,54 -21,34 Verusaturk Girisim 3,21 -3,89 -40,45 Vestel 8,91 -10,00 -29,40 Vestel Beyaz Eşya 14,83 -9,63 -31,34 Viking Kağıt 3,54 -0,84 89,30 Yapı Kredi Koray GMYO 1,68 -8,70 -30,58 Yapı ve Kredi Bank. 2,03 -8,14 -18,15 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,10 0,49 -2,71 Yataş 5,08 -9,93 -30,79 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,17 -9,30 -27,33 Yeni Gimat GMYO 11,60 -3,41 -10,84 Yeşil GMYO 0,40 -9,09 -37,50 Yeşil Yapı 0,36 -10,00 -45,45 Yeşil Yatırım Holding 8,56 -9,99 -23,78 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.558,30 -10,00 20,83 Yonga Mobilya 9,48 -9,97 2,60 Yükselen Çelik 5,40 -10,00 -11,91 Yünsa 6,91 -9,91 -31,52 Zorlu Enerji 1,00 -8,26 -38,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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