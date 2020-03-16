Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|28.190,10
|-10,00
|-6,59
|İş Bankası (C)
|5,01
|-8,74
|-21,84
|İş Bankası (Kur.)
|255.000,00
|-9,57
|21,43
|İş Fin.Kir.
|2,21
|-2,64
|-41,84
|İş Girişim
|2,59
|-9,12
|-31,84
|İş GMYO
|1,26
|-8,03
|-28,41
|İş Y. Men. Değ.
|3,55
|-9,44
|-21,11
|İş Yat. Ort.
|2,25
|-1,32
|22,28
|İşbir Holding
|425,20
|-9,99
|-1,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|-7,50
|-40,32
|İttifak Holding
|1,71
|-9,52
|-54,03
|İz Hayvancılık Tarım
|1,70
|-7,61
|-35,03
|İzmir Demir Çelik
|8,24
|-3,40
|0,61
|İzmir Fırça
|1,53
|-10,00
|-15,00
|Jantsa Jant Sanayi
|46,10
|-5,92
|-20,93
|Kafein Yazılım
|7,93
|-9,99
|-28,82
|Kapital Yat. Holding
|2,78
|-3,47
|14,88
|Kaplamin
|4,20
|-9,87
|-24,32
|Kardemir (A)
|1,87
|-8,33
|-29,43
|Kardemir (B)
|1,85
|-9,31
|-29,92
|Kardemir (D)
|1,88
|-8,74
|-29,32
|Karel Elektronik
|10,31
|-9,96
|-29,04
|Karsan Otomotiv
|1,27
|-8,63
|-19,62
|Karsu Tekstil
|1,50
|-9,64
|-53,70
|Kartonsan
|272,90
|-8,70
|-30,01
|Katmerciler Ekipman
|2,06
|-9,65
|-46,35
|Kent Gıda
|150,00
|-4,76
|-14,68
|Kerevitaş Gıda
|2,63
|-9,93
|-19,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|-9,09
|-45,45
|Kiler GMYO
|1,78
|-7,29
|-53,03
|Klimasan Klima
|15,13
|-9,99
|-31,48
|Koç Holding
|14,31
|-9,32
|-29,58
|Konfrut Gıda
|5,28
|-9,90
|-32,48
|Konya Çimento
|169,60
|-9,98
|-37,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,63
|-9,58
|-26,38
|Koza Altın
|54,90
|-10,00
|-25,86
|Koza Madencilik
|8,31
|-9,97
|-17,15
|Körfez GMYO
|1,35
|-10,00
|-43,51
|Kristal Kola
|1,07
|-9,32
|-29,14
|Kron Telekomünikasyon
|12,52
|-9,67
|-1,57
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,42
|-9,96
|-13,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,10
|3,77
|-33,33
|Kütahya Porselen
|5,40
|-10,00
|-18,43
|Lider Faktoring
|2,43
|-10,00
|-33,79
|Link Bilgisayar
|15,10
|-9,31
|-16,80
|Logo Yazılım
|50,65
|-9,96
|-16,69
|Lokman Hekim Sağlık
|5,82
|-9,91
|0,69
|Lüks Kadife
|5,90
|-9,92
|-31,71
|Makina Takım
|1,11
|-9,76
|-40,96
|Mardin Çimento
|5,04
|-2,89
|-14,86
|Marka Yatırım Holding
|0,77
|-9,41
|-34,75
|Marmaris Altınyunus
|63,20
|-9,97
|-10,99
|Marshall
|31,00
|-9,25
|-34,79
|Martı GMYO
|0,65
|-9,72
|-35,64
|Martı Otel
|0,53
|-8,62
|-41,76
|Mavi Giyim
|37,80
|-10,00
|-34,72
|Mazhar Zorlu Holding
|11,61
|-7,34
|-3,97
|Mega Polietilen
|1,58
|-9,71
|-28,18
|Menderes Tekstil
|1,05
|-5,41
|-19,85
|Mensa
|0,23
|-8,00
|-28,13
|Merit Turizm
|13,00
|-3,99
|-33,13
|Merko Gıda
|0,89
|-9,18
|-15,24
|Metal Gayrimenkul
|0,64
|-9,86
|-29,67
|Metemtur Otelcilik
|1,24
|-7,46
|-30,34
|Metro Holding
|0,91
|-9,90
|-34,06
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,12
|-9,68
|-42,86
|Metro Yatırım Ortaklığı
|4,20
|-9,87
|-48,28
|Migros Ticaret
|17,99
|-9,96
|-25,72
|Milpa
|1,84
|-8,46
|-15,98
|Mistral GMYO
|1,39
|-9,74
|-26,46
|MLP Sağlık
|12,07
|-9,99
|-24,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,85
|-3,41
|-25,44
|Mondi Tire Kutsan
|3,90
|-9,93
|-5,80
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.085,80
|1,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,06
|-9,93
|-5,19
|Net Holding
|1,36
|-9,93
|-47,69
|Netaş Telekom.
|8,01
|-9,90
|-38,67
|Niğbaş Niğde Beton
|6,45
|-0,62
|4,03
|Nuh Çimento
|8,99
|-3,02
|-24,33
|Nurol GMYO
|2,34
|-8,95
|-34,45
|Odaş Elektrik
|1,25
|-9,42
|-13,54
|Olmuksan-IP
|3,09
|-3,13
|20,66
|Orge Enerji Elektrik
|3,34
|-9,73
|-32,66
|Orma Orman Mahsulleri
|3,74
|-9,88
|35,51
|Osmanlı Menkul
|4,74
|-9,89
|12,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,21
|-9,70
|-27,98
|Otokar
|113,00
|-9,96
|-28,93
|Oyak Yat. Ort.
|3,83
|-9,88
|64,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,16
|-10,00
|-30,07
|Özak GMYO
|2,22
|-9,76
|-13,62
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|-9,35
|-21,83
|Özderici GMYO
|0,99
|-9,17
|-36,94
|Özerden Plastik
|1,68
|-5,08
|-26,32
|Panora GMYO
|4,50
|-10,00
|-27,42
|Papilon Savunma
|6,69
|-5,24
|-13,68
|Park Elek.Madencilik
|2,35
|-7,11
|-22,95
|Parsan
|11,79
|-10,00
|-30,40
|Pegasus
|35,14
|-9,99
|-59,33
|Peker GMYO
|1,88
|-5,53
|-39,94
|Penguen Gıda
|2,60
|-9,72
|25,60
|Pera GMYO
|0,61
|-8,96
|-35,11
|Pergamon Dış Ticaret
|6,37
|-7,28
|-20,57
|Petkim
|2,93
|-6,69
|-23,10
|Petrokent Turizm
|106,00
|-7,42
|-17,25
|Pınar Et ve Un
|7,83
|-5,43
|-14,61
|Pınar Su
|2,22
|-9,76
|-4,31
|Pınar Süt
|8,92
|-9,99
|-29,60
|Plastikkart
|6,52
|-9,94
|-29,67
|Polisan Holding
|1,70
|-8,60
|-43,89
|Politeknik Metal
|60,30
|-9,73
|-20,73
|Prizma Press Matbaacılık
|3,72
|-9,93
|-13,49
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.162,30
|0,16
|4,92
|QNB Finans Fin. Kir.
|121,50
|-10,00
|-5,89
|QNB Finansbank
|33,82
|-9,96
|-9,81
|Ral Yatırım Holding
|7,20
|-10,00
|5,88
|Ray Sigorta
|2,24
|-8,94
|-34,50
|Reysaş GMYO
|4,23
|-9,81
|-7,84
|Reysaş Lojistik
|4,51
|-9,98
|2,97
|Rhea Girişim
|1,26
|-10,00
|5,88
|Rodrigo Tekstil
|1,35
|-9,40
|-25,41
|Royal Halı
|1,56
|-9,83
|13,87
|RTA Laboratuvarları
|3,00
|9,89
|29,31
|Sabancı Holding
|7,91
|-9,91
|-17,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,27
|-9,92
|4,13
|Salix Yatırım Holding
|3,55
|-9,44
|-50,76
|Sanel Mühendislik
|3,30
|-8,33
|-18,52
|Sanifoam Sünger
|4,39
|-4,77
|-12,20
|Sanko Pazarlama
|4,35
|-9,94
|-43,80
|Saray Matbaacılık
|1,09
|-9,92
|-39,11
|Sarkuysan
|4,27
|-5,95
|-11,59
|Sasa Polyester
|5,81
|-9,92
|-24,84
|Say Reklamcılık
|2,01
|-9,87
|-10,27
|Sekuro Plastik
|2,71
|-9,06
|-49,44
|Selçuk Ecza Deposu
|6,62
|-9,93
|8,52
|Selçuk Gıda
|1,33
|-8,90
|-22,67
|Senkron Güvenlik
|1,64
|-8,38
|-39,93
|Serve Film Prodüksiyon
|1,43
|-5,92
|-10,06
|Servet GMYO
|9,04
|-9,96
|6,35
|Seyitler Kimya
|8,28
|-9,90
|21,94
|Silverline Endüstri
|1,33
|-9,52
|-38,43
|Sinpaş GMYO
|0,90
|-6,25
|-22,41
|Smartiks Yazılım
|4,86
|-10,00
|-50,46
|Soda Sanayii
|4,50
|-10,00
|-27,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,61
|-10,00
|18,83
|Söktaş
|1,92
|-9,86
|-27,55
|Sönmez Filament
|3,49
|-9,82
|-28,48
|Sönmez Pamuklu
|3,38
|-9,87
|-31,30
|Sumaş Suni Tahta
|7,16
|-9,94
|-27,68
|Şeker Fin. Kir.
|3,93
|-4,84
|-17,78
|Şekerbank
|0,87
|-9,37
|-33,59
|Şişe Cam
|3,74
|-7,20
|-29,03
|Şok Marketler
|7,22
|-6,84
|-32,90
|T. Halk Bankası
|4,95
|-6,78
|-16,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,42
|-9,96
|-43,99
|T.S.K.B.
|0,88
|-7,37
|-27,27
|T.Tuborg
|12,80
|-6,50
|7,56
|Taç Tarım Ürünleri
|1,85
|-8,42
|-40,71
|Tat Gıda
|5,13
|-10,00
|-18,44
|TAV Havalimanları
|16,11
|-5,73
|-44,79
|Taze Kuru Gıda
|5,15
|-5,50
|-28,87
|Tek-Art Turizm
|0,74
|-9,76
|-41,27
|Tekfen Holding
|12,23
|-5,19
|-36,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,16
|-9,95
|22,86
|Temapol Polimer Plastik
|3,24
|-10,00
|-37,93
|TGS Dış Ticaret
|2,61
|-10,00
|-44,11
|Tofaş Oto. Fab.
|19,90
|-7,44
|-25,91
|Torunlar GMYO
|1,82
|-8,54
|-33,82
|Trabzon Liman
|7,99
|-7,31
|-25,05
|Trabzonspor Sportif
|2,99
|-9,94
|39,07
|Trakya Cam
|2,52
|-10,00
|-28,00
|Trend GMYO
|1,34
|-9,46
|-39,09
|TSKB GMYO
|1,13
|-3,42
|-15,67
|Tuğçelik
|2,82
|-9,90
|-28,61
|Tukaş
|9,09
|-9,91
|-26,40
|Turcas Petrol
|1,74
|-9,84
|-34,83
|Turkcell
|12,06
|-5,41
|-12,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,84
|-8,13
|-40,09
|Tüpraş
|78,55
|-7,59
|-38,05
|Türk Hava Yolları
|8,23
|-9,96
|-43,08
|Türk Prysmian Kablo
|2,15
|-6,93
|-17,31
|Türk Telekom
|5,87
|-6,83
|-20,35
|Türk Traktör
|45,06
|-7,09
|-18,66
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,00
|-10,00
|-14,29
|Ufuk Yatırım
|2,53
|-9,96
|-1,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,19
|-9,85
|-43,87
|Ulusoy Elektrik
|28,84
|-7,27
|8,42
|Ulusoy Un Sanayi
|2,89
|-9,97
|-24,35
|Umpaş Holding
|0,36
|-7,69
|-41,94
|Uşak Seramik
|1,05
|-9,48
|-37,87
|Utopya Turizm
|3,09
|-9,91
|-37,20
|Uzertaş Boya
|2,00
|-9,91
|-9,91
|Ülker Bisküvi
|18,20
|-9,18
|-18,60
|Ünye Çimento
|3,47
|-9,16
|-35,50
|Vakıf Fin. Kir.
|1,29
|-8,51
|-46,69
|Vakıf GMYO
|1,66
|-9,29
|-32,79
|Vakıf Yat. Ort.
|1,35
|-10,00
|-42,06
|Vakıflar Bankası
|4,45
|-9,37
|-19,24
|Vakko Tekstil
|3,51
|-10,00
|-22,69
|Vanet Gıda
|0,97
|-9,35
|-32,17
|Verusa Holding
|14,60
|-7,54
|-21,34
|Verusaturk Girisim
|3,21
|-3,89
|-40,45
|Vestel
|8,91
|-10,00
|-29,40
|Vestel Beyaz Eşya
|14,83
|-9,63
|-31,34
|Viking Kağıt
|3,54
|-0,84
|89,30
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,68
|-8,70
|-30,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|-8,14
|-18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,10
|0,49
|-2,71
|Yataş
|5,08
|-9,93
|-30,79
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,17
|-9,30
|-27,33
|Yeni Gimat GMYO
|11,60
|-3,41
|-10,84
|Yeşil GMYO
|0,40
|-9,09
|-37,50
|Yeşil Yapı
|0,36
|-10,00
|-45,45
|Yeşil Yatırım Holding
|8,56
|-9,99
|-23,78
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.558,30
|-10,00
|20,83
|Yonga Mobilya
|9,48
|-9,97
|2,60
|Yükselen Çelik
|5,40
|-10,00
|-11,91
|Yünsa
|6,91
|-9,91
|-31,52
|Zorlu Enerji
|1,00
|-8,26
|-38,65
(Son)