Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|26.264,80
|-6,83
|-12,97
|İş Bankası (C)
|5,19
|3,59
|-19,03
|İş Bankası (Kur.)
|255.000,00
|21,43
|İş Fin.Kir.
|2,41
|9,05
|-36,58
|İş Girişim
|2,70
|4,25
|-28,95
|İş GMYO
|1,25
|-0,79
|-28,98
|İş Y. Men. Değ.
|3,55
|0,00
|-21,11
|İş Yat. Ort.
|2,47
|9,78
|34,24
|İşbir Holding
|382,70
|-10,00
|-11,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|-2,70
|-41,94
|İttifak Holding
|1,54
|-9,94
|-58,60
|İz Hayvancılık Tarım
|1,54
|-9,41
|-41,14
|İzmir Demir Çelik
|8,04
|-2,43
|-1,83
|İzmir Fırça
|1,38
|-9,80
|-23,33
|Jantsa Jant Sanayi
|43,38
|-5,90
|-25,59
|Kafein Yazılım
|7,55
|-4,79
|-32,23
|Kapital Yat. Holding
|2,69
|-3,24
|11,16
|Kaplamin
|3,78
|-10,00
|-31,89
|Kardemir (A)
|1,85
|-1,07
|-30,19
|Kardemir (B)
|1,82
|-1,62
|-31,06
|Kardemir (D)
|1,90
|1,06
|-28,57
|Karel Elektronik
|9,90
|-3,98
|-31,87
|Karsan Otomotiv
|1,24
|-2,36
|-21,52
|Karsu Tekstil
|1,35
|-10,00
|-58,33
|Kartonsan
|290,00
|6,27
|-25,62
|Katmerciler Ekipman
|2,00
|-2,91
|-47,92
|Kent Gıda
|141,90
|-5,40
|-19,28
|Kerevitaş Gıda
|2,37
|-9,89
|-27,30
|Kervansaray Yat. Holding
|0,27
|-10,00
|-50,91
|Kiler GMYO
|1,71
|-3,93
|-54,88
|Klimasan Klima
|13,65
|-9,78
|-38,18
|Koç Holding
|13,66
|-4,54
|-32,78
|Konfrut Gıda
|4,77
|-9,66
|-39,00
|Konya Çimento
|159,20
|-6,13
|-41,32
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,37
|-2,70
|-28,36
|Koza Altın
|52,75
|-3,92
|-28,76
|Koza Madencilik
|7,93
|-4,57
|-20,94
|Körfez GMYO
|1,32
|-2,22
|-44,77
|Kristal Kola
|0,99
|-7,48
|-34,44
|Kron Telekomünikasyon
|11,65
|-6,95
|-8,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|-2,06
|-15,61
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,10
|0,00
|-33,33
|Kütahya Porselen
|5,08
|-5,93
|-23,26
|Lider Faktoring
|2,36
|-2,88
|-35,69
|Link Bilgisayar
|13,77
|-8,81
|-24,13
|Logo Yazılım
|50,00
|-1,28
|-17,76
|Lokman Hekim Sağlık
|5,24
|-9,97
|-9,34
|Lüks Kadife
|5,41
|-8,31
|-37,38
|Makina Takım
|1,04
|-6,31
|-44,68
|Mardin Çimento
|4,59
|-8,93
|-22,47
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|-2,60
|-36,44
|Marmaris Altınyunus
|56,90
|-9,97
|-19,86
|Marshall
|31,22
|0,71
|-34,33
|Martı GMYO
|0,63
|-3,08
|-37,62
|Martı Otel
|0,54
|1,89
|-40,66
|Mavi Giyim
|34,20
|-9,52
|-40,93
|Mazhar Zorlu Holding
|10,76
|-7,32
|-11,00
|Mega Polietilen
|1,43
|-9,49
|-35,00
|Menderes Tekstil
|0,96
|-8,57
|-26,72
|Mensa
|0,21
|-8,70
|-34,38
|Merit Turizm
|12,00
|-7,69
|-38,27
|Merko Gıda
|0,81
|-8,99
|-22,86
|Metal Gayrimenkul
|0,60
|-6,25
|-34,07
|Metemtur Otelcilik
|1,23
|-0,81
|-30,90
|Metro Holding
|0,85
|-6,59
|-38,41
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,04
|-7,14
|-46,94
|Metro Yatırım Ortaklığı
|4,60
|9,52
|-43,35
|Migros Ticaret
|18,65
|3,67
|-23,00
|Milpa
|1,77
|-3,80
|-19,18
|Mistral GMYO
|1,29
|-7,19
|-31,75
|MLP Sağlık
|10,87
|-9,94
|-32,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,84
|-1,18
|-26,32
|Mondi Tire Kutsan
|3,51
|-10,00
|-15,22
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.085,80
|1,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|10,88
|-9,78
|-14,47
|Net Holding
|1,24
|-8,82
|-52,31
|Netaş Telekom.
|7,68
|-4,12
|-41,19
|Niğbaş Niğde Beton
|5,81
|-9,92
|-6,29
|Nuh Çimento
|9,00
|0,11
|-24,24
|Nurol GMYO
|2,29
|-2,14
|-35,85
|Odaş Elektrik
|1,18
|-5,60
|-18,38
|Olmuksan-IP
|3,20
|3,56
|24,95
|Orge Enerji Elektrik
|3,26
|-2,40
|-34,27
|Orma Orman Mahsulleri
|3,40
|-9,09
|23,19
|Osmanlı Menkul
|4,27
|-9,92
|1,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,13
|-6,61
|-32,74
|Otokar
|112,00
|-0,88
|-29,56
|Oyak Yat. Ort.
|3,45
|-9,92
|48,07
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,95
|-9,72
|-36,87
|Özak GMYO
|2,06
|-7,21
|-19,84
|Özbal Çelik Boru
|1,14
|-9,52
|-29,27
|Özderici GMYO
|0,92
|-7,07
|-41,40
|Özerden Plastik
|1,62
|-3,57
|-28,95
|Panora GMYO
|4,41
|-2,00
|-28,87
|Papilon Savunma
|7,03
|5,08
|-9,29
|Park Elek.Madencilik
|2,28
|-2,98
|-25,25
|Parsan
|11,85
|0,51
|-30,05
|Pegasus
|31,64
|-9,96
|-63,38
|Peker GMYO
|2,06
|9,57
|-34,19
|Penguen Gıda
|2,34
|-10,00
|13,04
|Pera GMYO
|0,57
|-6,56
|-39,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,22
|-2,35
|-22,44
|Petkim
|2,83
|-3,41
|-25,72
|Petrokent Turizm
|99,00
|-6,60
|-22,72
|Pınar Et ve Un
|7,49
|-4,34
|-18,32
|Pınar Su
|2,00
|-9,91
|-13,79
|Pınar Süt
|8,14
|-8,74
|-35,75
|Plastikkart
|5,97
|-8,44
|-35,60
|Polisan Holding
|1,63
|-4,12
|-46,20
|Politeknik Metal
|56,00
|-7,13
|-26,39
|Prizma Press Matbaacılık
|3,60
|-3,23
|-16,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.163,30
|0,09
|5,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,40
|-9,14
|-14,48
|QNB Finansbank
|30,50
|-9,82
|-18,67
|Ral Yatırım Holding
|6,75
|-6,25
|-0,74
|Ray Sigorta
|2,26
|0,89
|-33,92
|Reysaş GMYO
|3,93
|-7,09
|-14,38
|Reysaş Lojistik
|4,19
|-7,10
|-4,34
|Rhea Girişim
|1,14
|-9,52
|-4,20
|Rodrigo Tekstil
|1,22
|-9,63
|-32,60
|Royal Halı
|1,41
|-9,62
|2,92
|RTA Laboratuvarları
|3,30
|10,00
|42,24
|Sabancı Holding
|7,91
|0,00
|-17,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,05
|-9,69
|-5,96
|Salix Yatırım Holding
|3,77
|6,20
|-47,71
|Sanel Mühendislik
|3,30
|0,00
|-18,52
|Sanifoam Sünger
|4,30
|-2,05
|-14,00
|Sanko Pazarlama
|3,94
|-9,43
|-49,10
|Saray Matbaacılık
|1,03
|-5,50
|-42,46
|Sarkuysan
|4,08
|-4,45
|-15,53
|Sasa Polyester
|5,35
|-7,92
|-30,79
|Say Reklamcılık
|1,87
|-6,97
|-16,52
|Sekuro Plastik
|2,65
|-2,21
|-50,56
|Selçuk Ecza Deposu
|5,96
|-9,97
|-2,30
|Selçuk Gıda
|1,38
|3,76
|-19,77
|Senkron Güvenlik
|1,48
|-9,76
|-45,79
|Serve Film Prodüksiyon
|1,29
|-9,79
|-18,87
|Servet GMYO
|8,14
|-9,96
|-4,24
|Seyitler Kimya
|7,46
|-9,90
|9,87
|Silverline Endüstri
|1,30
|-2,26
|-39,81
|Sinpaş GMYO
|0,81
|-10,00
|-30,17
|Smartiks Yazılım
|4,55
|-6,38
|-53,62
|Soda Sanayii
|4,51
|0,22
|-27,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,45
|-9,99
|6,96
|Söktaş
|1,79
|-6,77
|-32,45
|Sönmez Filament
|3,21
|-8,02
|-34,22
|Sönmez Pamuklu
|3,10
|-8,28
|-36,99
|Sumaş Suni Tahta
|7,87
|9,92
|-20,51
|Şeker Fin. Kir.
|4,07
|3,56
|-14,85
|Şekerbank
|0,84
|-3,45
|-35,88
|Şişe Cam
|3,72
|-0,53
|-29,41
|Şok Marketler
|6,75
|-6,51
|-37,27
|T. Halk Bankası
|5,15
|4,04
|-12,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,88
|-2,21
|-45,23
|T.S.K.B.
|0,93
|5,68
|-23,14
|T.Tuborg
|12,83
|0,23
|7,82
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-9,73
|-46,47
|Tat Gıda
|4,62
|-9,94
|-26,55
|TAV Havalimanları
|16,26
|0,93
|-44,28
|Taze Kuru Gıda
|4,80
|-6,80
|-33,70
|Tek-Art Turizm
|0,71
|-4,05
|-43,65
|Tekfen Holding
|12,25
|0,16
|-36,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,65
|-9,88
|10,71
|Temapol Polimer Plastik
|2,94
|-9,26
|-43,68
|TGS Dış Ticaret
|2,50
|-4,21
|-46,47
|Tofaş Oto. Fab.
|18,37
|-7,69
|-31,61
|Torunlar GMYO
|1,73
|-4,95
|-37,09
|Trabzon Liman
|7,95
|-0,50
|-25,42
|Trabzonspor Sportif
|2,70
|-9,70
|25,58
|Trakya Cam
|2,42
|-3,97
|-30,86
|Trend GMYO
|1,21
|-9,70
|-45,00
|TSKB GMYO
|1,10
|-2,65
|-17,91
|Tuğçelik
|2,55
|-9,57
|-35,44
|Tukaş
|8,19
|-9,90
|-33,68
|Turcas Petrol
|1,63
|-6,32
|-38,95
|Turkcell
|12,56
|4,15
|-8,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,75
|-2,34
|-41,50
|Tüpraş
|73,05
|-7,00
|-42,39
|Türk Hava Yolları
|7,98
|-3,04
|-44,81
|Türk Prysmian Kablo
|2,11
|-1,86
|-18,85
|Türk Telekom
|5,90
|0,51
|-19,95
|Türk Traktör
|44,08
|-2,17
|-20,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,44
|-9,89
|-22,76
|Ufuk Yatırım
|2,40
|-5,14
|-6,98
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,10
|-7,56
|-48,11
|Ulusoy Elektrik
|28,20
|-2,22
|6,02
|Ulusoy Un Sanayi
|2,63
|-9,00
|-31,15
|Umpaş Holding
|0,34
|-5,56
|-45,16
|Uşak Seramik
|0,97
|-7,62
|-42,60
|Utopya Turizm
|2,80
|-9,39
|-43,09
|Uzertaş Boya
|1,80
|-10,00
|-18,92
|Ülker Bisküvi
|17,48
|-3,96
|-21,82
|Ünye Çimento
|3,13
|-9,80
|-41,82
|Vakıf Fin. Kir.
|1,34
|3,88
|-44,63
|Vakıf GMYO
|1,65
|-0,60
|-33,20
|Vakıf Yat. Ort.
|1,34
|-0,74
|-42,49
|Vakıflar Bankası
|4,65
|4,49
|-15,61
|Vakko Tekstil
|3,19
|-9,12
|-29,74
|Vanet Gıda
|0,88
|-9,28
|-38,46
|Verusa Holding
|13,50
|-7,53
|-27,26
|Verusaturk Girisim
|3,27
|1,87
|-39,33
|Vestel
|9,18
|3,03
|-27,26
|Vestel Beyaz Eşya
|14,45
|-2,56
|-33,10
|Viking Kağıt
|3,19
|-9,89
|70,59
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,70
|1,19
|-29,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|0,99
|-17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,85
|-4,10
|-6,70
|Yataş
|5,11
|0,59
|-30,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,06
|-9,40
|-34,16
|Yeni Gimat GMYO
|11,40
|-1,72
|-12,38
|Yeşil GMYO
|0,37
|-7,50
|-42,19
|Yeşil Yapı
|0,34
|-5,56
|-48,48
|Yeşil Yatırım Holding
|7,77
|-9,23
|-30,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.399,60
|-4,46
|15,44
|Yonga Mobilya
|8,54
|-9,92
|-7,58
|Yükselen Çelik
|5,22
|-3,33
|-14,85
|Yünsa
|6,36
|-7,96
|-36,97
|Zorlu Enerji
|0,97
|-3,00
|-40,49
(Son)