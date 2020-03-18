Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 28.891,20 10,00 -4,27
İş Bankası (C) 5,00 -3,66 -22,00
İş Bankası (Kur.) 269.000,00 5,49 28,10
İş Fin.Kir. 2,60 7,88 -31,58
İş Girişim 2,80 3,70 -26,32
İş GMYO 1,25 0,00 -28,98
İş Y. Men. Değ. 3,53 -0,56 -21,56
İş Yat. Ort. 2,71 9,72 47,28
İşbir Holding 344,50 -9,98 -19,88
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -2,78 -43,55
İttifak Holding 1,60 3,90 -56,99
İz Hayvancılık Tarım 1,58 2,60 -39,61
İzmir Demir Çelik 8,19 1,87 0,00
İzmir Fırça 1,31 -5,07 -27,22
Jantsa Jant Sanayi 42,00 -3,18 -27,96
Kafein Yazılım 7,33 -2,91 -34,20
Kapital Yat. Holding 2,60 -3,35 7,44
Kaplamin 3,76 -0,53 -32,25
Kardemir (A) 1,88 1,62 -29,06
Kardemir (B) 1,86 2,20 -29,55
Kardemir (D) 1,88 -1,05 -29,32
Karel Elektronik 9,60 -3,03 -33,93
Karsan Otomotiv 1,24 0,00 -21,52
Karsu Tekstil 1,36 0,74 -58,02
Kartonsan 287,70 -0,79 -26,21
Katmerciler Ekipman 1,99 -0,50 -48,18
Kent Gıda 137,90 -2,82 -21,56
Kerevitaş Gıda 2,26 -4,64 -30,67
Kervansaray Yat. Holding 0,28 3,70 -49,09
Kiler GMYO 1,84 7,60 -51,45
Klimasan Klima 12,29 -9,96 -44,34
Koç Holding 13,54 -0,88 -33,37
Konfrut Gıda 4,70 -1,47 -39,90
Konya Çimento 162,40 2,01 -40,14
Kordsa Teknik Tekstil 8,90 -5,02 -31,96
Koza Altın 51,40 -2,56 -30,59
Koza Madencilik 7,67 -3,28 -23,53
Körfez GMYO 1,31 -0,76 -45,19
Kristal Kola 0,97 -2,02 -35,76
Kron Telekomünikasyon 11,51 -1,20 -9,51
Kuştur Kuşadası Turizm 20,80 4,00 -12,24
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,08 -1,82 -34,55
Kütahya Porselen 5,00 -1,57 -24,47
Lider Faktoring 2,49 5,51 -32,15
Link Bilgisayar 14,72 6,90 -18,90
Logo Yazılım 49,16 -1,68 -19,14
Lokman Hekim Sağlık 4,72 -9,92 -18,34
Lüks Kadife 5,04 -6,84 -41,67
Makina Takım 1,04 0,00 -44,68
Mardin Çimento 5,04 9,80 -14,86
Marka Yatırım Holding 0,76 1,33 -35,59
Marmaris Altınyunus 51,25 -9,93 -27,82
Marshall 32,00 2,50 -32,69
Martı GMYO 0,64 1,59 -36,63
Martı Otel 0,55 1,85 -39,56
Mavi Giyim 34,00 -0,58 -41,28
Mazhar Zorlu Holding 9,69 -9,94 -19,85
Mega Polietilen 1,36 -4,90 -38,18
Menderes Tekstil 0,93 -3,12 -29,01
Mensa 0,21 0,00 -34,38
Merit Turizm 12,80 6,67 -34,16
Merko Gıda 0,75 -7,41 -28,57
Metal Gayrimenkul 0,59 -1,67 -35,16
Metemtur Otelcilik 1,24 0,81 -30,34
Metro Holding 0,83 -2,35 -39,86
Metro Petrol ve Tesisleri 1,03 -0,96 -47,45
Metro Yatırım Ortaklığı 5,05 9,78 -37,81
Migros Ticaret 18,32 -1,77 -24,36
Milpa 1,79 1,13 -18,26
Mistral GMYO 1,24 -3,88 -34,39
MLP Sağlık 11,10 2,12 -30,63
MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 1,19 -25,44
Mondi Tire Kutsan 3,27 -6,84 -21,01
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 1,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,06 -7,54 -20,91
Net Holding 1,19 -4,03 -54,23
Netaş Telekom. 7,92 3,13 -39,36
Niğbaş Niğde Beton 6,20 6,71 0,00
Nuh Çimento 9,09 1,00 -23,48
Nurol GMYO 2,25 -1,75 -36,97
Odaş Elektrik 1,20 1,69 -17,00
Olmuksan-IP 3,17 -0,94 23,78
Orge Enerji Elektrik 3,20 -1,84 -35,48
Orma Orman Mahsulleri 3,16 -7,06 14,49
Osmanlı Menkul 4,50 5,39 7,14
Ostim Endüstriyel Yat 1,12 -0,88 -33,33
Otokar 106,00 -5,36 -33,33
Oyak Yat. Ort. 3,11 -9,86 33,48
Oylum Sınai Yatırımlar 1,76 -9,74 -43,02
Özak GMYO 1,98 -3,88 -22,96
Özbal Çelik Boru 1,10 -3,51 -31,76
Özderici GMYO 0,90 -2,17 -42,68
Özerden Plastik 1,58 -2,47 -30,70
Panora GMYO 4,54 2,95 -26,77
Papilon Savunma 7,43 5,69 -4,13
Park Elek.Madencilik 2,28 0,00 -25,25
Parsan 12,08 1,94 -28,69
Pegasus 29,00 -8,34 -66,44
Peker GMYO 2,10 1,94 -32,91
Penguen Gıda 2,11 -9,83 1,93
Pera GMYO 0,58 1,75 -38,30
Pergamon Dış Ticaret 6,48 4,18 -19,20
Petkim 2,80 -1,06 -26,51
Petrokent Turizm 93,70 -5,35 -26,85
Pınar Et ve Un 7,55 0,80 -17,67
Pınar Su 1,80 -10,00 -22,41
Pınar Süt 7,70 -5,41 -39,23
Plastikkart 5,88 -1,51 -36,57
Polisan Holding 1,64 0,61 -45,87
Politeknik Metal 58,05 3,66 -23,69
Prizma Press Matbaacılık 3,60 0,00 -16,28
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.165,70 0,21 5,23
QNB Finans Fin. Kir. 108,90 -1,36 -15,65
QNB Finansbank 31,50 3,28 -16,00
Ral Yatırım Holding 7,10 5,19 4,41
Ray Sigorta 2,24 -0,88 -34,50
Reysaş GMYO 3,79 -3,56 -17,43
Reysaş Lojistik 4,08 -2,63 -6,85
Rhea Girişim 1,07 -6,14 -10,08
Rodrigo Tekstil 1,13 -7,38 -37,57
Royal Halı 1,43 1,42 4,38
RTA Laboratuvarları 3,63 10,00 56,47
Sabancı Holding 7,36 -6,95 -22,85
Safkar Ege Soğutmacılık 2,05 0,00 -5,96
Salix Yatırım Holding 4,14 9,81 -42,58
Sanel Mühendislik 3,50 6,06 -13,58
Sanifoam Sünger 4,24 -1,40 -15,20
Sanko Pazarlama 3,84 -2,54 -50,39
Saray Matbaacılık 1,00 -2,91 -44,13
Sarkuysan 4,04 -0,98 -16,36
Sasa Polyester 5,22 -2,43 -32,47
Say Reklamcılık 1,82 -2,67 -18,75
Sekuro Plastik 2,60 -1,89 -51,49
Selçuk Ecza Deposu 5,45 -8,56 -10,66
Selçuk Gıda 1,25 -9,42 -27,33
Senkron Güvenlik 1,43 -3,38 -47,62
Serve Film Prodüksiyon 1,38 6,98 -13,21
Servet GMYO 7,65 -6,02 -10,00
Seyitler Kimya 7,84 5,09 15,46
Silverline Endüstri 1,28 -1,54 -40,74
Sinpaş GMYO 0,88 8,64 -24,14
Smartiks Yazılım 4,46 -1,98 -54,54
Soda Sanayii 4,53 0,44 -26,70
Sodaş Sodyum Sanayii 11,41 9,19 16,79
Söktaş 1,85 3,35 -30,19
Sönmez Filament 3,19 -0,62 -34,63
Sönmez Pamuklu 3,07 -0,97 -37,60
Sumaş Suni Tahta 7,70 -2,16 -22,22
Şeker Fin. Kir. 4,03 -0,98 -15,69
Şekerbank 0,84 0,00 -35,88
Şişe Cam 3,78 1,61 -28,27
Şok Marketler 6,86 1,63 -36,25
T. Halk Bankası 5,04 -2,14 -14,72
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,42 2,26 -43,99
T.S.K.B. 0,91 -2,15 -24,79
T.Tuborg 12,96 1,01 8,91
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 4,91 6,28 -21,94
TAV Havalimanları 15,77 -3,01 -45,96
Taze Kuru Gıda 4,80 0,00 -33,70
Tek-Art Turizm 0,71 0,00 -43,65
Tekfen Holding 12,15 -0,82 -37,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,22 -9,25 0,48
Temapol Polimer Plastik 2,84 -3,40 -45,59
TGS Dış Ticaret 2,39 -4,40 -48,82
Tofaş Oto. Fab. 17,50 -4,74 -34,85
Torunlar GMYO 1,79 3,47 -34,91
Trabzon Liman 7,71 -3,02 -27,67
Trabzonspor Sportif 2,43 -10,00 13,02
Trakya Cam 2,49 2,89 -28,86
Trend GMYO 1,18 -2,48 -46,36
TSKB GMYO 1,09 -0,91 -18,66
Tuğçelik 2,50 -1,96 -36,71
Tukaş 8,00 -2,32 -35,22
Turcas Petrol 1,62 -0,61 -39,33
Turkcell 12,35 -1,67 -10,51
Tümosan Motor ve Traktör 3,76 0,27 -41,34
Tüpraş 69,25 -5,20 -45,39
Türk Hava Yolları 7,90 -1,00 -45,37
Türk Prysmian Kablo 2,08 -1,42 -20,00
Türk Telekom 5,75 -2,54 -21,98
Türk Traktör 43,10 -2,22 -22,20
Türker Proje Gayrimenkul 30,74 -5,24 -26,81
Ufuk Yatırım 2,35 -2,08 -8,91
Ulaşlar Turizm Yat. 1,04 -5,45 -50,94
Ulusoy Elektrik 27,36 -2,98 2,86
Ulusoy Un Sanayi 2,89 9,89 -24,35
Umpaş Holding 0,33 -2,94 -46,77
Uşak Seramik 0,98 1,03 -42,01
Utopya Turizm 2,80 0,00 -43,09
Uzertaş Boya 1,62 -10,00 -27,03
Ülker Bisküvi 17,90 2,40 -19,95
Ünye Çimento 3,44 9,90 -36,06
Vakıf Fin. Kir. 1,45 8,21 -40,08
Vakıf GMYO 1,80 9,09 -27,13
Vakıf Yat. Ort. 1,44 7,46 -38,20
Vakıflar Bankası 4,58 -1,51 -16,88
Vakko Tekstil 3,16 -0,94 -30,40
Vanet Gıda 0,88 0,00 -38,46
Verusa Holding 13,58 0,59 -26,83
Verusaturk Girisim 3,14 -3,98 -41,74
Vestel 9,56 4,14 -24,25
Vestel Beyaz Eşya 14,63 1,25 -32,27
Viking Kağıt 2,88 -9,72 54,01
Yapı Kredi Koray GMYO 1,72 1,18 -28,93
Yapı ve Kredi Bank. 1,98 -3,41 -20,16
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,27 -9,91 -15,95
Yataş 5,09 -0,39 -30,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,00 -5,66 -37,89
Yeni Gimat GMYO 11,40 0,00 -12,38
Yeşil GMYO 0,37 0,00 -42,19
Yeşil Yapı 0,34 0,00 -48,48
Yeşil Yatırım Holding 7,47 -3,86 -33,48
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.690,00 8,54 25,30
Yonga Mobilya 9,00 5,39 -2,60
Yükselen Çelik 5,12 -1,92 -16,48
Yünsa 6,09 -4,25 -39,64
Zorlu Enerji 0,96 -1,03 -41,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:38 Kaynak: AA

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