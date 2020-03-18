Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|28.891,20
|10,00
|-4,27
|İş Bankası (C)
|5,00
|-3,66
|-22,00
|İş Bankası (Kur.)
|269.000,00
|5,49
|28,10
|İş Fin.Kir.
|2,60
|7,88
|-31,58
|İş Girişim
|2,80
|3,70
|-26,32
|İş GMYO
|1,25
|0,00
|-28,98
|İş Y. Men. Değ.
|3,53
|-0,56
|-21,56
|İş Yat. Ort.
|2,71
|9,72
|47,28
|İşbir Holding
|344,50
|-9,98
|-19,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-2,78
|-43,55
|İttifak Holding
|1,60
|3,90
|-56,99
|İz Hayvancılık Tarım
|1,58
|2,60
|-39,61
|İzmir Demir Çelik
|8,19
|1,87
|0,00
|İzmir Fırça
|1,31
|-5,07
|-27,22
|Jantsa Jant Sanayi
|42,00
|-3,18
|-27,96
|Kafein Yazılım
|7,33
|-2,91
|-34,20
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|-3,35
|7,44
|Kaplamin
|3,76
|-0,53
|-32,25
|Kardemir (A)
|1,88
|1,62
|-29,06
|Kardemir (B)
|1,86
|2,20
|-29,55
|Kardemir (D)
|1,88
|-1,05
|-29,32
|Karel Elektronik
|9,60
|-3,03
|-33,93
|Karsan Otomotiv
|1,24
|0,00
|-21,52
|Karsu Tekstil
|1,36
|0,74
|-58,02
|Kartonsan
|287,70
|-0,79
|-26,21
|Katmerciler Ekipman
|1,99
|-0,50
|-48,18
|Kent Gıda
|137,90
|-2,82
|-21,56
|Kerevitaş Gıda
|2,26
|-4,64
|-30,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|3,70
|-49,09
|Kiler GMYO
|1,84
|7,60
|-51,45
|Klimasan Klima
|12,29
|-9,96
|-44,34
|Koç Holding
|13,54
|-0,88
|-33,37
|Konfrut Gıda
|4,70
|-1,47
|-39,90
|Konya Çimento
|162,40
|2,01
|-40,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,90
|-5,02
|-31,96
|Koza Altın
|51,40
|-2,56
|-30,59
|Koza Madencilik
|7,67
|-3,28
|-23,53
|Körfez GMYO
|1,31
|-0,76
|-45,19
|Kristal Kola
|0,97
|-2,02
|-35,76
|Kron Telekomünikasyon
|11,51
|-1,20
|-9,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,80
|4,00
|-12,24
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,08
|-1,82
|-34,55
|Kütahya Porselen
|5,00
|-1,57
|-24,47
|Lider Faktoring
|2,49
|5,51
|-32,15
|Link Bilgisayar
|14,72
|6,90
|-18,90
|Logo Yazılım
|49,16
|-1,68
|-19,14
|Lokman Hekim Sağlık
|4,72
|-9,92
|-18,34
|Lüks Kadife
|5,04
|-6,84
|-41,67
|Makina Takım
|1,04
|0,00
|-44,68
|Mardin Çimento
|5,04
|9,80
|-14,86
|Marka Yatırım Holding
|0,76
|1,33
|-35,59
|Marmaris Altınyunus
|51,25
|-9,93
|-27,82
|Marshall
|32,00
|2,50
|-32,69
|Martı GMYO
|0,64
|1,59
|-36,63
|Martı Otel
|0,55
|1,85
|-39,56
|Mavi Giyim
|34,00
|-0,58
|-41,28
|Mazhar Zorlu Holding
|9,69
|-9,94
|-19,85
|Mega Polietilen
|1,36
|-4,90
|-38,18
|Menderes Tekstil
|0,93
|-3,12
|-29,01
|Mensa
|0,21
|0,00
|-34,38
|Merit Turizm
|12,80
|6,67
|-34,16
|Merko Gıda
|0,75
|-7,41
|-28,57
|Metal Gayrimenkul
|0,59
|-1,67
|-35,16
|Metemtur Otelcilik
|1,24
|0,81
|-30,34
|Metro Holding
|0,83
|-2,35
|-39,86
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,03
|-0,96
|-47,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,05
|9,78
|-37,81
|Migros Ticaret
|18,32
|-1,77
|-24,36
|Milpa
|1,79
|1,13
|-18,26
|Mistral GMYO
|1,24
|-3,88
|-34,39
|MLP Sağlık
|11,10
|2,12
|-30,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,85
|1,19
|-25,44
|Mondi Tire Kutsan
|3,27
|-6,84
|-21,01
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.085,80
|1,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|10,06
|-7,54
|-20,91
|Net Holding
|1,19
|-4,03
|-54,23
|Netaş Telekom.
|7,92
|3,13
|-39,36
|Niğbaş Niğde Beton
|6,20
|6,71
|0,00
|Nuh Çimento
|9,09
|1,00
|-23,48
|Nurol GMYO
|2,25
|-1,75
|-36,97
|Odaş Elektrik
|1,20
|1,69
|-17,00
|Olmuksan-IP
|3,17
|-0,94
|23,78
|Orge Enerji Elektrik
|3,20
|-1,84
|-35,48
|Orma Orman Mahsulleri
|3,16
|-7,06
|14,49
|Osmanlı Menkul
|4,50
|5,39
|7,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,12
|-0,88
|-33,33
|Otokar
|106,00
|-5,36
|-33,33
|Oyak Yat. Ort.
|3,11
|-9,86
|33,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,76
|-9,74
|-43,02
|Özak GMYO
|1,98
|-3,88
|-22,96
|Özbal Çelik Boru
|1,10
|-3,51
|-31,76
|Özderici GMYO
|0,90
|-2,17
|-42,68
|Özerden Plastik
|1,58
|-2,47
|-30,70
|Panora GMYO
|4,54
|2,95
|-26,77
|Papilon Savunma
|7,43
|5,69
|-4,13
|Park Elek.Madencilik
|2,28
|0,00
|-25,25
|Parsan
|12,08
|1,94
|-28,69
|Pegasus
|29,00
|-8,34
|-66,44
|Peker GMYO
|2,10
|1,94
|-32,91
|Penguen Gıda
|2,11
|-9,83
|1,93
|Pera GMYO
|0,58
|1,75
|-38,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,48
|4,18
|-19,20
|Petkim
|2,80
|-1,06
|-26,51
|Petrokent Turizm
|93,70
|-5,35
|-26,85
|Pınar Et ve Un
|7,55
|0,80
|-17,67
|Pınar Su
|1,80
|-10,00
|-22,41
|Pınar Süt
|7,70
|-5,41
|-39,23
|Plastikkart
|5,88
|-1,51
|-36,57
|Polisan Holding
|1,64
|0,61
|-45,87
|Politeknik Metal
|58,05
|3,66
|-23,69
|Prizma Press Matbaacılık
|3,60
|0,00
|-16,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.165,70
|0,21
|5,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|108,90
|-1,36
|-15,65
|QNB Finansbank
|31,50
|3,28
|-16,00
|Ral Yatırım Holding
|7,10
|5,19
|4,41
|Ray Sigorta
|2,24
|-0,88
|-34,50
|Reysaş GMYO
|3,79
|-3,56
|-17,43
|Reysaş Lojistik
|4,08
|-2,63
|-6,85
|Rhea Girişim
|1,07
|-6,14
|-10,08
|Rodrigo Tekstil
|1,13
|-7,38
|-37,57
|Royal Halı
|1,43
|1,42
|4,38
|RTA Laboratuvarları
|3,63
|10,00
|56,47
|Sabancı Holding
|7,36
|-6,95
|-22,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,05
|0,00
|-5,96
|Salix Yatırım Holding
|4,14
|9,81
|-42,58
|Sanel Mühendislik
|3,50
|6,06
|-13,58
|Sanifoam Sünger
|4,24
|-1,40
|-15,20
|Sanko Pazarlama
|3,84
|-2,54
|-50,39
|Saray Matbaacılık
|1,00
|-2,91
|-44,13
|Sarkuysan
|4,04
|-0,98
|-16,36
|Sasa Polyester
|5,22
|-2,43
|-32,47
|Say Reklamcılık
|1,82
|-2,67
|-18,75
|Sekuro Plastik
|2,60
|-1,89
|-51,49
|Selçuk Ecza Deposu
|5,45
|-8,56
|-10,66
|Selçuk Gıda
|1,25
|-9,42
|-27,33
|Senkron Güvenlik
|1,43
|-3,38
|-47,62
|Serve Film Prodüksiyon
|1,38
|6,98
|-13,21
|Servet GMYO
|7,65
|-6,02
|-10,00
|Seyitler Kimya
|7,84
|5,09
|15,46
|Silverline Endüstri
|1,28
|-1,54
|-40,74
|Sinpaş GMYO
|0,88
|8,64
|-24,14
|Smartiks Yazılım
|4,46
|-1,98
|-54,54
|Soda Sanayii
|4,53
|0,44
|-26,70
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,41
|9,19
|16,79
|Söktaş
|1,85
|3,35
|-30,19
|Sönmez Filament
|3,19
|-0,62
|-34,63
|Sönmez Pamuklu
|3,07
|-0,97
|-37,60
|Sumaş Suni Tahta
|7,70
|-2,16
|-22,22
|Şeker Fin. Kir.
|4,03
|-0,98
|-15,69
|Şekerbank
|0,84
|0,00
|-35,88
|Şişe Cam
|3,78
|1,61
|-28,27
|Şok Marketler
|6,86
|1,63
|-36,25
|T. Halk Bankası
|5,04
|-2,14
|-14,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,42
|2,26
|-43,99
|T.S.K.B.
|0,91
|-2,15
|-24,79
|T.Tuborg
|12,96
|1,01
|8,91
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|4,91
|6,28
|-21,94
|TAV Havalimanları
|15,77
|-3,01
|-45,96
|Taze Kuru Gıda
|4,80
|0,00
|-33,70
|Tek-Art Turizm
|0,71
|0,00
|-43,65
|Tekfen Holding
|12,15
|-0,82
|-37,11
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,22
|-9,25
|0,48
|Temapol Polimer Plastik
|2,84
|-3,40
|-45,59
|TGS Dış Ticaret
|2,39
|-4,40
|-48,82
|Tofaş Oto. Fab.
|17,50
|-4,74
|-34,85
|Torunlar GMYO
|1,79
|3,47
|-34,91
|Trabzon Liman
|7,71
|-3,02
|-27,67
|Trabzonspor Sportif
|2,43
|-10,00
|13,02
|Trakya Cam
|2,49
|2,89
|-28,86
|Trend GMYO
|1,18
|-2,48
|-46,36
|TSKB GMYO
|1,09
|-0,91
|-18,66
|Tuğçelik
|2,50
|-1,96
|-36,71
|Tukaş
|8,00
|-2,32
|-35,22
|Turcas Petrol
|1,62
|-0,61
|-39,33
|Turkcell
|12,35
|-1,67
|-10,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,76
|0,27
|-41,34
|Tüpraş
|69,25
|-5,20
|-45,39
|Türk Hava Yolları
|7,90
|-1,00
|-45,37
|Türk Prysmian Kablo
|2,08
|-1,42
|-20,00
|Türk Telekom
|5,75
|-2,54
|-21,98
|Türk Traktör
|43,10
|-2,22
|-22,20
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,74
|-5,24
|-26,81
|Ufuk Yatırım
|2,35
|-2,08
|-8,91
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,04
|-5,45
|-50,94
|Ulusoy Elektrik
|27,36
|-2,98
|2,86
|Ulusoy Un Sanayi
|2,89
|9,89
|-24,35
|Umpaş Holding
|0,33
|-2,94
|-46,77
|Uşak Seramik
|0,98
|1,03
|-42,01
|Utopya Turizm
|2,80
|0,00
|-43,09
|Uzertaş Boya
|1,62
|-10,00
|-27,03
|Ülker Bisküvi
|17,90
|2,40
|-19,95
|Ünye Çimento
|3,44
|9,90
|-36,06
|Vakıf Fin. Kir.
|1,45
|8,21
|-40,08
|Vakıf GMYO
|1,80
|9,09
|-27,13
|Vakıf Yat. Ort.
|1,44
|7,46
|-38,20
|Vakıflar Bankası
|4,58
|-1,51
|-16,88
|Vakko Tekstil
|3,16
|-0,94
|-30,40
|Vanet Gıda
|0,88
|0,00
|-38,46
|Verusa Holding
|13,58
|0,59
|-26,83
|Verusaturk Girisim
|3,14
|-3,98
|-41,74
|Vestel
|9,56
|4,14
|-24,25
|Vestel Beyaz Eşya
|14,63
|1,25
|-32,27
|Viking Kağıt
|2,88
|-9,72
|54,01
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,72
|1,18
|-28,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,98
|-3,41
|-20,16
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,27
|-9,91
|-15,95
|Yataş
|5,09
|-0,39
|-30,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,00
|-5,66
|-37,89
|Yeni Gimat GMYO
|11,40
|0,00
|-12,38
|Yeşil GMYO
|0,37
|0,00
|-42,19
|Yeşil Yapı
|0,34
|0,00
|-48,48
|Yeşil Yatırım Holding
|7,47
|-3,86
|-33,48
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.690,00
|8,54
|25,30
|Yonga Mobilya
|9,00
|5,39
|-2,60
|Yükselen Çelik
|5,12
|-1,92
|-16,48
|Yünsa
|6,09
|-4,25
|-39,64
|Zorlu Enerji
|0,96
|-1,03
|-41,10
(Son)