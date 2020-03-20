Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|33.599,00
|5,72
|11,33
|İş Bankası (C)
|4,94
|1,23
|-22,93
|İş Bankası (Kur.)
|269.000,00
|28,10
|İş Fin.Kir.
|3,04
|6,29
|-20,00
|İş Girişim
|3,19
|3,57
|-16,05
|İş GMYO
|1,29
|-1,53
|-26,70
|İş Y. Men. Değ.
|3,92
|2,08
|-12,89
|İş Yat. Ort.
|2,76
|-7,38
|50,00
|İşbir Holding
|412,50
|10,00
|-4,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,00
|-40,32
|İttifak Holding
|1,55
|0,65
|-58,33
|İz Hayvancılık Tarım
|1,74
|2,96
|-33,50
|İzmir Demir Çelik
|8,60
|7,63
|5,01
|İzmir Fırça
|1,22
|-3,17
|-32,22
|Jantsa Jant Sanayi
|41,30
|1,08
|-29,16
|Kafein Yazılım
|8,69
|10,00
|-21,99
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|0,00
|3,31
|Kaplamin
|3,90
|4,84
|-29,73
|Kardemir (A)
|1,94
|3,19
|-26,79
|Kardemir (B)
|1,89
|1,07
|-28,41
|Kardemir (D)
|1,91
|0,00
|-28,20
|Karel Elektronik
|11,14
|9,65
|-23,33
|Karsan Otomotiv
|1,23
|0,82
|-22,15
|Karsu Tekstil
|1,45
|9,85
|-55,25
|Kartonsan
|287,00
|1,41
|-26,39
|Katmerciler Ekipman
|2,16
|2,37
|-43,75
|Kent Gıda
|137,00
|4,26
|-22,07
|Kerevitaş Gıda
|2,34
|1,74
|-28,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|3,45
|-45,45
|Kiler GMYO
|1,84
|1,66
|-51,45
|Klimasan Klima
|10,55
|-5,89
|-52,22
|Koç Holding
|13,26
|-4,47
|-34,74
|Konfrut Gıda
|5,02
|3,08
|-35,81
|Konya Çimento
|160,20
|1,01
|-40,95
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,70
|1,16
|-33,49
|Koza Altın
|51,60
|-0,67
|-30,32
|Koza Madencilik
|7,83
|1,16
|-21,93
|Körfez GMYO
|1,40
|7,69
|-41,42
|Kristal Kola
|0,97
|1,04
|-35,76
|Kron Telekomünikasyon
|12,97
|5,11
|1,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,94
|6,70
|-3,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,07
|1,90
|-35,15
|Kütahya Porselen
|5,09
|1,60
|-23,11
|Lider Faktoring
|2,68
|4,69
|-26,98
|Link Bilgisayar
|15,92
|7,93
|-12,29
|Logo Yazılım
|48,86
|1,29
|-19,64
|Lokman Hekim Sağlık
|4,67
|9,88
|-19,20
|Lüks Kadife
|4,87
|0,00
|-43,63
|Makina Takım
|1,03
|0,98
|-45,21
|Mardin Çimento
|5,24
|-0,19
|-11,49
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|2,74
|-36,44
|Marmaris Altınyunus
|51,20
|9,87
|-27,89
|Marshall
|38,72
|10,00
|-18,55
|Martı GMYO
|0,63
|0,00
|-37,62
|Martı Otel
|0,54
|0,00
|-40,66
|Mavi Giyim
|32,00
|4,58
|-44,73
|Mazhar Zorlu Holding
|10,19
|9,57
|-15,72
|Mega Polietilen
|1,33
|4,72
|-39,55
|Menderes Tekstil
|0,92
|0,00
|-29,77
|Mensa
|0,21
|5,00
|-34,38
|Merit Turizm
|12,54
|-2,03
|-35,49
|Merko Gıda
|0,72
|5,88
|-31,43
|Metal Gayrimenkul
|0,60
|5,26
|-34,07
|Metemtur Otelcilik
|1,22
|0,00
|-31,46
|Metro Holding
|0,83
|2,47
|-39,86
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,01
|1,00
|-48,47
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,25
|0,00
|-35,34
|Migros Ticaret
|20,30
|4,80
|-16,18
|Milpa
|1,76
|3,53
|-19,63
|Mistral GMYO
|1,30
|3,17
|-31,22
|MLP Sağlık
|11,14
|9,32
|-30,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,89
|3,49
|-21,93
|Mondi Tire Kutsan
|3,24
|9,83
|-21,74
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.087,20
|0,13
|1,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|10,02
|9,63
|-21,23
|Net Holding
|1,24
|0,81
|-52,31
|Netaş Telekom.
|8,42
|5,38
|-35,53
|Niğbaş Niğde Beton
|6,00
|3,09
|-3,23
|Nuh Çimento
|9,19
|2,68
|-22,64
|Nurol GMYO
|2,27
|2,25
|-36,41
|Odaş Elektrik
|1,22
|3,39
|-15,61
|Olmuksan-IP
|3,05
|0,00
|19,10
|Orge Enerji Elektrik
|3,20
|3,23
|-35,48
|Orma Orman Mahsulleri
|3,19
|10,00
|15,58
|Osmanlı Menkul
|5,10
|7,14
|21,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,13
|2,73
|-32,74
|Otokar
|110,80
|6,74
|-30,31
|Oyak Yat. Ort.
|3,76
|9,94
|61,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,67
|4,37
|-45,93
|Özak GMYO
|2,27
|5,09
|-11,67
|Özbal Çelik Boru
|1,09
|1,87
|-32,38
|Özderici GMYO
|0,91
|3,41
|-42,04
|Özerden Plastik
|1,55
|0,00
|-32,02
|Panora GMYO
|4,72
|1,94
|-23,87
|Papilon Savunma
|7,30
|0,00
|-5,81
|Park Elek.Madencilik
|2,27
|1,79
|-25,57
|Parsan
|11,40
|-3,23
|-32,70
|Pegasus
|26,16
|0,23
|-69,72
|Peker GMYO
|2,44
|8,44
|-22,04
|Penguen Gıda
|1,91
|0,53
|-7,73
|Pera GMYO
|0,58
|3,57
|-38,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,66
|2,46
|-16,96
|Petkim
|2,99
|2,40
|-21,52
|Petrokent Turizm
|103,00
|3,00
|-19,59
|Pınar Et ve Un
|8,15
|2,77
|-11,12
|Pınar Su
|1,79
|1,13
|-22,84
|Pınar Süt
|8,37
|4,76
|-33,94
|Plastikkart
|5,90
|2,61
|-36,35
|Polisan Holding
|1,69
|3,05
|-44,22
|Politeknik Metal
|61,00
|3,74
|-19,81
|Prizma Press Matbaacılık
|3,70
|2,78
|-13,95
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.163,60
|-0,17
|5,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,60
|9,94
|1,94
|QNB Finansbank
|34,50
|2,99
|-8,00
|Ral Yatırım Holding
|7,90
|8,22
|16,18
|Ray Sigorta
|2,17
|0,46
|-36,55
|Reysaş GMYO
|4,01
|7,80
|-12,64
|Reysaş Lojistik
|4,26
|6,50
|-2,74
|Rhea Girişim
|1,09
|5,83
|-8,40
|Rodrigo Tekstil
|1,27
|9,48
|-29,83
|Royal Halı
|1,60
|8,11
|16,79
|RTA Laboratuvarları
|4,38
|9,77
|88,79
|Sabancı Holding
|7,53
|-0,92
|-21,07
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,05
|2,50
|-5,96
|Salix Yatırım Holding
|5,00
|9,89
|-30,65
|Sanel Mühendislik
|3,49
|-0,29
|-13,83
|Sanifoam Sünger
|4,24
|0,24
|-15,20
|Sanko Pazarlama
|3,85
|2,39
|-50,26
|Saray Matbaacılık
|0,98
|3,16
|-45,25
|Sarkuysan
|4,20
|2,19
|-13,04
|Sasa Polyester
|5,21
|1,76
|-32,60
|Say Reklamcılık
|1,90
|4,97
|-15,18
|Sekuro Plastik
|2,69
|2,67
|-49,81
|Selçuk Ecza Deposu
|6,30
|9,95
|3,28
|Selçuk Gıda
|1,25
|2,46
|-27,33
|Senkron Güvenlik
|1,44
|0,70
|-47,25
|Serve Film Prodüksiyon
|1,49
|-1,32
|-6,29
|Servet GMYO
|7,30
|1,53
|-14,12
|Seyitler Kimya
|8,26
|3,38
|21,65
|Silverline Endüstri
|1,31
|2,34
|-39,35
|Sinpaş GMYO
|0,91
|3,41
|-21,55
|Smartiks Yazılım
|5,09
|9,94
|-48,11
|Soda Sanayii
|4,69
|0,43
|-24,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,50
|0,88
|17,71
|Söktaş
|1,87
|0,54
|-29,43
|Sönmez Filament
|3,24
|1,89
|-33,61
|Sönmez Pamuklu
|3,21
|2,56
|-34,76
|Sumaş Suni Tahta
|7,85
|-0,63
|-20,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,23
|0,95
|-11,51
|Şekerbank
|0,83
|0,00
|-36,64
|Şişe Cam
|3,89
|1,04
|-26,19
|Şok Marketler
|7,66
|8,04
|-28,81
|T. Halk Bankası
|5,03
|1,00
|-14,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,14
|0,17
|-44,63
|T.S.K.B.
|0,93
|2,20
|-23,14
|T.Tuborg
|12,60
|2,02
|5,88
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|4,82
|0,00
|-23,37
|TAV Havalimanları
|15,18
|2,22
|-47,98
|Taze Kuru Gıda
|5,30
|4,33
|-26,80
|Tek-Art Turizm
|0,71
|1,43
|-43,65
|Tekfen Holding
|12,04
|0,84
|-37,68
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,93
|3,42
|-6,43
|Temapol Polimer Plastik
|2,95
|3,87
|-43,49
|TGS Dış Ticaret
|2,44
|3,39
|-47,75
|Tofaş Oto. Fab.
|17,50
|1,45
|-34,85
|Torunlar GMYO
|1,77
|0,00
|-35,64
|Trabzon Liman
|7,68
|-0,13
|-27,95
|Trabzonspor Sportif
|1,98
|-9,59
|-7,91
|Trakya Cam
|2,56
|-0,78
|-26,86
|Trend GMYO
|1,23
|3,36
|-44,09
|TSKB GMYO
|1,13
|3,67
|-15,67
|Tuğçelik
|2,52
|2,02
|-36,20
|Tukaş
|8,80
|0,00
|-28,74
|Turcas Petrol
|1,70
|3,03
|-36,33
|Turkcell
|12,90
|6,79
|-6,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,87
|2,93
|-39,63
|Tüpraş
|68,75
|2,15
|-45,78
|Türk Hava Yolları
|7,98
|0,50
|-44,81
|Türk Prysmian Kablo
|2,09
|2,96
|-19,62
|Türk Telekom
|6,07
|6,30
|-17,64
|Türk Traktör
|40,40
|1,44
|-23,64
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,00
|1,08
|-28,57
|Ufuk Yatırım
|2,30
|2,22
|-10,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,04
|1,96
|-50,94
|Ulusoy Elektrik
|27,96
|1,30
|5,11
|Ulusoy Un Sanayi
|3,48
|9,78
|-8,90
|Umpaş Holding
|0,35
|9,37
|-43,55
|Uşak Seramik
|1,01
|1,00
|-40,24
|Utopya Turizm
|2,75
|-1,43
|-44,11
|Uzertaş Boya
|1,60
|9,59
|-27,93
|Ülker Bisküvi
|19,06
|2,75
|-14,76
|Ünye Çimento
|3,60
|-0,55
|-33,09
|Vakıf Fin. Kir.
|1,62
|2,53
|-33,06
|Vakıf GMYO
|1,85
|-3,65
|-25,10
|Vakıf Yat. Ort.
|1,59
|1,92
|-31,76
|Vakıflar Bankası
|4,61
|0,66
|-16,33
|Vakko Tekstil
|2,97
|3,13
|-34,58
|Vanet Gıda
|0,95
|9,20
|-33,57
|Verusa Holding
|13,50
|-1,10
|-27,26
|Verusaturk Girisim
|3,16
|1,28
|-41,37
|Vestel
|9,53
|1,82
|-24,48
|Vestel Beyaz Eşya
|13,95
|-0,07
|-35,42
|Viking Kağıt
|2,97
|10,00
|58,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,79
|0,00
|-26,03
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,88
|-1,05
|-24,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,16
|-0,19
|-17,70
|Yataş
|5,10
|3,45
|-30,52
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,01
|3,06
|-37,27
|Yeni Gimat GMYO
|11,50
|-0,26
|-11,61
|Yeşil GMYO
|0,38
|0,00
|-40,63
|Yeşil Yapı
|0,36
|2,86
|-45,45
|Yeşil Yatırım Holding
|7,35
|5,00
|-34,55
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.048,00
|10,00
|37,45
|Yonga Mobilya
|9,00
|0,00
|-2,60
|Yükselen Çelik
|5,14
|3,21
|-16,15
|Yünsa
|6,13
|4,43
|-39,25
|Zorlu Enerji
|1,01
|4,12
|-38,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)