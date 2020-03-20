Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 33.599,00 5,72 11,33 İş Bankası (C) 4,94 1,23 -22,93 İş Bankası (Kur.) 269.000,00 28,10 İş Fin.Kir. 3,04 6,29 -20,00 İş Girişim 3,19 3,57 -16,05 İş GMYO 1,29 -1,53 -26,70 İş Y. Men. Değ. 3,92 2,08 -12,89 İş Yat. Ort. 2,76 -7,38 50,00 İşbir Holding 412,50 10,00 -4,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,00 -40,32 İttifak Holding 1,55 0,65 -58,33 İz Hayvancılık Tarım 1,74 2,96 -33,50 İzmir Demir Çelik 8,60 7,63 5,01 İzmir Fırça 1,22 -3,17 -32,22 Jantsa Jant Sanayi 41,30 1,08 -29,16 Kafein Yazılım 8,69 10,00 -21,99 Kapital Yat. Holding 2,50 0,00 3,31 Kaplamin 3,90 4,84 -29,73 Kardemir (A) 1,94 3,19 -26,79 Kardemir (B) 1,89 1,07 -28,41 Kardemir (D) 1,91 0,00 -28,20 Karel Elektronik 11,14 9,65 -23,33 Karsan Otomotiv 1,23 0,82 -22,15 Karsu Tekstil 1,45 9,85 -55,25 Kartonsan 287,00 1,41 -26,39 Katmerciler Ekipman 2,16 2,37 -43,75 Kent Gıda 137,00 4,26 -22,07 Kerevitaş Gıda 2,34 1,74 -28,22 Kervansaray Yat. Holding 0,30 3,45 -45,45 Kiler GMYO 1,84 1,66 -51,45 Klimasan Klima 10,55 -5,89 -52,22 Koç Holding 13,26 -4,47 -34,74 Konfrut Gıda 5,02 3,08 -35,81 Konya Çimento 160,20 1,01 -40,95 Kordsa Teknik Tekstil 8,70 1,16 -33,49 Koza Altın 51,60 -0,67 -30,32 Koza Madencilik 7,83 1,16 -21,93 Körfez GMYO 1,40 7,69 -41,42 Kristal Kola 0,97 1,04 -35,76 Kron Telekomünikasyon 12,97 5,11 1,97 Kuştur Kuşadası Turizm 22,94 6,70 -3,21 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,07 1,90 -35,15 Kütahya Porselen 5,09 1,60 -23,11 Lider Faktoring 2,68 4,69 -26,98 Link Bilgisayar 15,92 7,93 -12,29 Logo Yazılım 48,86 1,29 -19,64 Lokman Hekim Sağlık 4,67 9,88 -19,20 Lüks Kadife 4,87 0,00 -43,63 Makina Takım 1,03 0,98 -45,21 Mardin Çimento 5,24 -0,19 -11,49 Marka Yatırım Holding 0,75 2,74 -36,44 Marmaris Altınyunus 51,20 9,87 -27,89 Marshall 38,72 10,00 -18,55 Martı GMYO 0,63 0,00 -37,62 Martı Otel 0,54 0,00 -40,66 Mavi Giyim 32,00 4,58 -44,73 Mazhar Zorlu Holding 10,19 9,57 -15,72 Mega Polietilen 1,33 4,72 -39,55 Menderes Tekstil 0,92 0,00 -29,77 Mensa 0,21 5,00 -34,38 Merit Turizm 12,54 -2,03 -35,49 Merko Gıda 0,72 5,88 -31,43 Metal Gayrimenkul 0,60 5,26 -34,07 Metemtur Otelcilik 1,22 0,00 -31,46 Metro Holding 0,83 2,47 -39,86 Metro Petrol ve Tesisleri 1,01 1,00 -48,47 Metro Yatırım Ortaklığı 5,25 0,00 -35,34 Migros Ticaret 20,30 4,80 -16,18 Milpa 1,76 3,53 -19,63 Mistral GMYO 1,30 3,17 -31,22 MLP Sağlık 11,14 9,32 -30,37 MMC San. ve Tic. Yat. 0,89 3,49 -21,93 Mondi Tire Kutsan 3,24 9,83 -21,74 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 0,13 1,30 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,02 9,63 -21,23 Net Holding 1,24 0,81 -52,31 Netaş Telekom. 8,42 5,38 -35,53 Niğbaş Niğde Beton 6,00 3,09 -3,23 Nuh Çimento 9,19 2,68 -22,64 Nurol GMYO 2,27 2,25 -36,41 Odaş Elektrik 1,22 3,39 -15,61 Olmuksan-IP 3,05 0,00 19,10 Orge Enerji Elektrik 3,20 3,23 -35,48 Orma Orman Mahsulleri 3,19 10,00 15,58 Osmanlı Menkul 5,10 7,14 21,43 Ostim Endüstriyel Yat 1,13 2,73 -32,74 Otokar 110,80 6,74 -30,31 Oyak Yat. Ort. 3,76 9,94 61,37 Oylum Sınai Yatırımlar 1,67 4,37 -45,93 Özak GMYO 2,27 5,09 -11,67 Özbal Çelik Boru 1,09 1,87 -32,38 Özderici GMYO 0,91 3,41 -42,04 Özerden Plastik 1,55 0,00 -32,02 Panora GMYO 4,72 1,94 -23,87 Papilon Savunma 7,30 0,00 -5,81 Park Elek.Madencilik 2,27 1,79 -25,57 Parsan 11,40 -3,23 -32,70 Pegasus 26,16 0,23 -69,72 Peker GMYO 2,44 8,44 -22,04 Penguen Gıda 1,91 0,53 -7,73 Pera GMYO 0,58 3,57 -38,30 Pergamon Dış Ticaret 6,66 2,46 -16,96 Petkim 2,99 2,40 -21,52 Petrokent Turizm 103,00 3,00 -19,59 Pınar Et ve Un 8,15 2,77 -11,12 Pınar Su 1,79 1,13 -22,84 Pınar Süt 8,37 4,76 -33,94 Plastikkart 5,90 2,61 -36,35 Polisan Holding 1,69 3,05 -44,22 Politeknik Metal 61,00 3,74 -19,81 Prizma Press Matbaacılık 3,70 2,78 -13,95 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,60 -0,17 5,04 QNB Finans Fin. Kir. 131,60 9,94 1,94 QNB Finansbank 34,50 2,99 -8,00 Ral Yatırım Holding 7,90 8,22 16,18 Ray Sigorta 2,17 0,46 -36,55 Reysaş GMYO 4,01 7,80 -12,64 Reysaş Lojistik 4,26 6,50 -2,74 Rhea Girişim 1,09 5,83 -8,40 Rodrigo Tekstil 1,27 9,48 -29,83 Royal Halı 1,60 8,11 16,79 RTA Laboratuvarları 4,38 9,77 88,79 Sabancı Holding 7,53 -0,92 -21,07 Safkar Ege Soğutmacılık 2,05 2,50 -5,96 Salix Yatırım Holding 5,00 9,89 -30,65 Sanel Mühendislik 3,49 -0,29 -13,83 Sanifoam Sünger 4,24 0,24 -15,20 Sanko Pazarlama 3,85 2,39 -50,26 Saray Matbaacılık 0,98 3,16 -45,25 Sarkuysan 4,20 2,19 -13,04 Sasa Polyester 5,21 1,76 -32,60 Say Reklamcılık 1,90 4,97 -15,18 Sekuro Plastik 2,69 2,67 -49,81 Selçuk Ecza Deposu 6,30 9,95 3,28 Selçuk Gıda 1,25 2,46 -27,33 Senkron Güvenlik 1,44 0,70 -47,25 Serve Film Prodüksiyon 1,49 -1,32 -6,29 Servet GMYO 7,30 1,53 -14,12 Seyitler Kimya 8,26 3,38 21,65 Silverline Endüstri 1,31 2,34 -39,35 Sinpaş GMYO 0,91 3,41 -21,55 Smartiks Yazılım 5,09 9,94 -48,11 Soda Sanayii 4,69 0,43 -24,11 Sodaş Sodyum Sanayii 11,50 0,88 17,71 Söktaş 1,87 0,54 -29,43 Sönmez Filament 3,24 1,89 -33,61 Sönmez Pamuklu 3,21 2,56 -34,76 Sumaş Suni Tahta 7,85 -0,63 -20,71 Şeker Fin. Kir. 4,23 0,95 -11,51 Şekerbank 0,83 0,00 -36,64 Şişe Cam 3,89 1,04 -26,19 Şok Marketler 7,66 8,04 -28,81 T. Halk Bankası 5,03 1,00 -14,89 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,14 0,17 -44,63 T.S.K.B. 0,93 2,20 -23,14 T.Tuborg 12,60 2,02 5,88 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47 Tat Gıda 4,82 0,00 -23,37 TAV Havalimanları 15,18 2,22 -47,98 Taze Kuru Gıda 5,30 4,33 -26,80 Tek-Art Turizm 0,71 1,43 -43,65 Tekfen Holding 12,04 0,84 -37,68 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,93 3,42 -6,43 Temapol Polimer Plastik 2,95 3,87 -43,49 TGS Dış Ticaret 2,44 3,39 -47,75 Tofaş Oto. Fab. 17,50 1,45 -34,85 Torunlar GMYO 1,77 0,00 -35,64 Trabzon Liman 7,68 -0,13 -27,95 Trabzonspor Sportif 1,98 -9,59 -7,91 Trakya Cam 2,56 -0,78 -26,86 Trend GMYO 1,23 3,36 -44,09 TSKB GMYO 1,13 3,67 -15,67 Tuğçelik 2,52 2,02 -36,20 Tukaş 8,80 0,00 -28,74 Turcas Petrol 1,70 3,03 -36,33 Turkcell 12,90 6,79 -6,52 Tümosan Motor ve Traktör 3,87 2,93 -39,63 Tüpraş 68,75 2,15 -45,78 Türk Hava Yolları 7,98 0,50 -44,81 Türk Prysmian Kablo 2,09 2,96 -19,62 Türk Telekom 6,07 6,30 -17,64 Türk Traktör 40,40 1,44 -23,64 Türker Proje Gayrimenkul 30,00 1,08 -28,57 Ufuk Yatırım 2,30 2,22 -10,85 Ulaşlar Turizm Yat. 1,04 1,96 -50,94 Ulusoy Elektrik 27,96 1,30 5,11 Ulusoy Un Sanayi 3,48 9,78 -8,90 Umpaş Holding 0,35 9,37 -43,55 Uşak Seramik 1,01 1,00 -40,24 Utopya Turizm 2,75 -1,43 -44,11 Uzertaş Boya 1,60 9,59 -27,93 Ülker Bisküvi 19,06 2,75 -14,76 Ünye Çimento 3,60 -0,55 -33,09 Vakıf Fin. Kir. 1,62 2,53 -33,06 Vakıf GMYO 1,85 -3,65 -25,10 Vakıf Yat. Ort. 1,59 1,92 -31,76 Vakıflar Bankası 4,61 0,66 -16,33 Vakko Tekstil 2,97 3,13 -34,58 Vanet Gıda 0,95 9,20 -33,57 Verusa Holding 13,50 -1,10 -27,26 Verusaturk Girisim 3,16 1,28 -41,37 Vestel 9,53 1,82 -24,48 Vestel Beyaz Eşya 13,95 -0,07 -35,42 Viking Kağıt 2,97 10,00 58,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,79 0,00 -26,03 Yapı ve Kredi Bank. 1,88 -1,05 -24,19 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,16 -0,19 -17,70 Yataş 5,10 3,45 -30,52 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,01 3,06 -37,27 Yeni Gimat GMYO 11,50 -0,26 -11,61 Yeşil GMYO 0,38 0,00 -40,63 Yeşil Yapı 0,36 2,86 -45,45 Yeşil Yatırım Holding 7,35 5,00 -34,55 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.048,00 10,00 37,45 Yonga Mobilya 9,00 0,00 -2,60 Yükselen Çelik 5,14 3,21 -16,15 Yünsa 6,13 4,43 -39,25 Zorlu Enerji 1,01 4,12 -38,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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