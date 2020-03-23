Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 31.500,20 -6,25 4,37
İş Bankası (C) 4,50 -8,91 -29,80
İş Bankası (Kur.) 251.555,00 -6,49 19,79
İş Fin.Kir. 2,74 -9,87 -27,89
İş Girişim 2,88 -9,72 -24,21
İş GMYO 1,17 -9,30 -33,52
İş Y. Men. Değ. 3,75 -4,34 -16,67
İş Yat. Ort. 2,18 -9,81 35,29
İşbir Holding 371,30 -9,99 -13,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -5,41 -43,55
İttifak Holding 1,52 -1,94 -59,14
İz Hayvancılık Tarım 1,70 -2,30 -35,03
İzmir Demir Çelik 8,40 -2,33 2,56
İzmir Fırça 1,10 -9,84 -38,89
Jantsa Jant Sanayi 39,44 -4,50 -32,35
Kafein Yazılım 9,53 9,67 -14,45
Kapital Yat. Holding 2,25 -10,00 -7,02
Kaplamin 3,90 0,00 -29,73
Kardemir (A) 1,82 -6,19 -31,32
Kardemir (B) 1,79 -5,29 -32,20
Kardemir (D) 1,81 -5,24 -31,95
Karel Elektronik 11,78 5,75 -18,93
Karsan Otomotiv 1,18 -4,07 -25,32
Karsu Tekstil 1,58 8,97 -51,23
Kartonsan 282,80 -1,46 -27,47
Katmerciler Ekipman 2,04 -5,56 -46,87
Kent Gıda 140,30 2,41 -20,19
Kerevitaş Gıda 2,57 9,83 -21,17
Kervansaray Yat. Holding 0,28 -6,67 -49,09
Kiler GMYO 1,78 -3,26 -53,03
Klimasan Klima 9,70 -8,06 -56,07
Koç Holding 12,79 -3,54 -37,06
Konfrut Gıda 5,52 9,96 -29,41
Konya Çimento 155,10 -3,18 -42,83
Kordsa Teknik Tekstil 8,21 -5,63 -37,23
Koza Altın 54,15 4,94 -26,87
Koza Madencilik 7,84 0,13 -21,83
Körfez GMYO 1,36 -2,86 -43,10
Kristal Kola 0,93 -4,12 -38,41
Kron Telekomünikasyon 14,26 9,95 12,11
Kuştur Kuşadası Turizm 22,00 -4,10 -7,17
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,00 -6,54 -39,39
Kütahya Porselen 4,85 -4,72 -26,74
Lider Faktoring 2,52 -5,97 -31,34
Link Bilgisayar 16,52 3,77 -8,98
Logo Yazılım 50,70 3,77 -16,61
Lokman Hekim Sağlık 5,13 9,85 -11,25
Lüks Kadife 4,47 -8,21 -48,26
Makina Takım 0,99 -3,88 -47,34
Mardin Çimento 5,27 0,57 -10,98
Marka Yatırım Holding 0,70 -6,67 -40,68
Marmaris Altınyunus 48,28 -5,70 -32,00
Marshall 35,76 -7,64 -24,78
Martı GMYO 0,59 -6,35 -41,58
Martı Otel 0,50 -7,41 -45,05
Mavi Giyim 31,04 -3,00 -46,39
Mazhar Zorlu Holding 10,18 -0,10 -15,80
Mega Polietilen 1,22 -8,27 -44,55
Menderes Tekstil 0,83 -9,78 -36,64
Mensa 0,21 0,00 -34,38
Merit Turizm 11,29 -9,97 -41,92
Merko Gıda 0,79 9,72 -24,76
Metal Gayrimenkul 0,61 1,67 -32,97
Metemtur Otelcilik 1,19 -2,46 -33,15
Metro Holding 0,79 -4,82 -42,75
Metro Petrol ve Tesisleri 0,94 -6,93 -52,04
Metro Yatırım Ortaklığı 5,38 2,48 -33,74
Migros Ticaret 22,32 9,95 -7,84
Milpa 1,71 -2,84 -21,92
Mistral GMYO 1,32 1,54 -30,16
MLP Sağlık 12,25 9,96 -23,44
MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 1,12 -21,05
Mondi Tire Kutsan 3,56 9,88 -14,01
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,64 6,19 -16,35
Net Holding 1,19 -4,03 -54,23
Netaş Telekom. 8,79 4,39 -32,70
Niğbaş Niğde Beton 5,72 -4,67 -7,74
Nuh Çimento 8,80 -4,24 -25,93
Nurol GMYO 2,17 -4,41 -39,22
Odaş Elektrik 1,16 -4,92 -19,76
Olmuksan-IP 2,98 -2,30 16,36
Orge Enerji Elektrik 3,08 -3,75 -37,90
Orma Orman Mahsulleri 3,19 0,00 15,58
Osmanlı Menkul 5,24 2,75 24,76
Ostim Endüstriyel Yat 1,07 -5,31 -36,31
Otokar 106,70 4,13 -27,44
Oyak Yat. Ort. 4,13 9,84 77,25
Oylum Sınai Yatırımlar 1,83 9,58 -40,75
Özak GMYO 2,11 -7,05 -17,90
Özbal Çelik Boru 1,03 -5,50 -36,10
Özderici GMYO 0,86 -5,49 -45,22
Özerden Plastik 1,50 -3,23 -34,21
Panora GMYO 4,57 -3,18 -26,29
Papilon Savunma 7,22 -1,10 -6,84
Park Elek.Madencilik 2,17 -4,41 -28,85
Parsan 10,96 -3,86 -35,30
Pegasus 23,62 -9,71 -72,66
Peker GMYO 2,40 -1,64 -23,32
Penguen Gıda 2,10 9,95 1,45
Pera GMYO 0,58 0,00 -38,30
Pergamon Dış Ticaret 6,45 -3,15 -19,58
Petkim 2,99 0,00 -21,52
Petrokent Turizm 99,35 -3,54 -22,44
Pınar Et ve Un 8,96 9,94 -2,29
Pınar Su 1,96 9,50 -15,52
Pınar Süt 9,20 9,92 -27,39
Plastikkart 5,61 -4,92 -39,48
Polisan Holding 1,62 -4,14 -46,53
Politeknik Metal 60,00 -1,64 -21,13
Prizma Press Matbaacılık 3,73 0,81 -13,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,50 0,08 5,12
QNB Finans Fin. Kir. 144,70 9,95 12,08
QNB Finansbank 34,20 -0,87 -8,80
Ral Yatırım Holding 7,11 -10,00 4,56
Ray Sigorta 2,06 -5,07 -39,77
Reysaş GMYO 4,06 1,25 -11,55
Reysaş Lojistik 4,37 2,58 -0,23
Rhea Girişim 1,19 9,17 0,00
Rodrigo Tekstil 1,19 -6,30 -34,25
Royal Halı 1,57 -1,88 14,60
RTA Laboratuvarları 4,81 9,82 107,33
Sabancı Holding 7,22 -4,12 -24,32
Safkar Ege Soğutmacılık 1,99 -2,93 -8,72
Salix Yatırım Holding 5,22 4,40 -27,60
Sanel Mühendislik 3,39 -2,87 -16,30
Sanifoam Sünger 4,11 -3,07 -17,80
Sanko Pazarlama 3,97 3,12 -48,71
Saray Matbaacılık 0,98 0,00 -45,25
Sarkuysan 4,11 -2,14 -14,91
Sasa Polyester 4,97 -4,61 -35,71
Say Reklamcılık 1,86 -2,11 -16,96
Sekuro Plastik 2,95 9,67 -44,96
Selçuk Ecza Deposu 6,93 10,00 13,61
Selçuk Gıda 1,35 8,00 -21,51
Senkron Güvenlik 1,41 -2,08 -48,35
Serve Film Prodüksiyon 1,39 -6,71 -12,58
Servet GMYO 7,32 0,27 -13,88
Seyitler Kimya 8,50 2,91 25,18
Silverline Endüstri 1,25 -4,58 -42,13
Sinpaş GMYO 0,87 -4,40 -25,00
Smartiks Yazılım 5,59 9,82 -43,02
Soda Sanayii 4,51 -3,84 -27,02
Sodaş Sodyum Sanayii 11,39 -0,96 16,58
Söktaş 1,82 -2,67 -31,32
Sönmez Filament 3,19 -1,54 -34,63
Sönmez Pamuklu 3,11 -3,12 -36,79
Sumaş Suni Tahta 7,70 -1,91 -22,22
Şeker Fin. Kir. 4,21 -0,47 -11,92
Şekerbank 0,78 -6,02 -40,46
Şişe Cam 3,75 -3,60 -28,84
Şok Marketler 8,30 8,36 -22,86
T. Halk Bankası 4,66 -7,36 -21,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,56 -2,40 -45,96
T.S.K.B. 0,89 -4,30 -26,45
T.Tuborg 12,85 1,98 7,98
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 5,30 9,96 -15,74
TAV Havalimanları 14,22 -6,32 -51,27
Taze Kuru Gıda 5,55 4,72 -23,34
Tek-Art Turizm 0,66 -7,04 -47,62
Tekfen Holding 11,65 -3,24 -39,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,02 2,29 -4,29
Temapol Polimer Plastik 2,95 0,00 -43,49
TGS Dış Ticaret 2,32 -4,92 -50,32
Tofaş Oto. Fab. 16,48 -5,83 -38,64
Torunlar GMYO 1,67 -5,65 -39,27
Trabzon Liman 7,37 -4,04 -30,86
Trabzonspor Sportif 1,79 -9,60 -16,74
Trakya Cam 2,40 -6,25 -31,43
Trend GMYO 1,20 -2,44 -45,45
TSKB GMYO 1,12 -0,88 -16,42
Tuğçelik 2,34 -7,14 -40,76
Tukaş 8,33 -5,34 -32,55
Turcas Petrol 1,65 -2,94 -38,20
Turkcell 13,39 3,80 -2,97
Tümosan Motor ve Traktör 3,67 -5,17 -42,75
Tüpraş 69,00 0,36 -45,58
Türk Hava Yolları 7,71 -3,38 -46,68
Türk Prysmian Kablo 2,12 1,44 -18,46
Türk Telekom 6,20 2,14 -15,88
Türk Traktör 37,90 -6,19 -28,37
Türker Proje Gayrimenkul 27,10 -9,67 -35,48
Ufuk Yatırım 2,18 -5,22 -15,50
Ulaşlar Turizm Yat. 1,03 -0,96 -51,42
Ulusoy Elektrik 27,10 -3,08 1,88
Ulusoy Un Sanayi 3,82 9,77 0,00
Umpaş Holding 0,34 -2,86 -45,16
Uşak Seramik 0,95 -5,94 -43,79
Utopya Turizm 2,49 -9,45 -49,39
Uzertaş Boya 1,76 10,00 -20,72
Ülker Bisküvi 19,62 2,94 -12,25
Ünye Çimento 3,62 0,56 -32,71
Vakıf Fin. Kir. 1,46 -9,88 -39,67
Vakıf GMYO 1,70 -8,11 -31,17
Vakıf Yat. Ort. 1,48 -6,92 -36,48
Vakıflar Bankası 4,34 -5,86 -21,23
Vakko Tekstil 3,12 5,05 -31,28
Vanet Gıda 0,98 3,16 -31,47
Verusa Holding 13,30 -1,48 -28,34
Verusaturk Girisim 3,09 -2,22 -42,67
Vestel 9,10 -4,51 -27,89
Vestel Beyaz Eşya 13,55 -2,87 -37,27
Viking Kağıt 3,26 9,76 74,33
Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 -5,03 -29,75
Yapı ve Kredi Bank. 1,77 -5,85 -28,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,32 3,10 -15,15
Yataş 5,15 0,98 -29,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,07 5,94 -33,54
Yeni Gimat GMYO 11,83 2,87 -9,07
Yeşil GMYO 0,35 -7,89 -45,31
Yeşil Yapı 0,33 -8,33 -50,00
Yeşil Yatırım Holding 6,98 -5,03 -37,85
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.448,00 9,88 51,04
Yonga Mobilya 8,70 -3,33 -5,84
Yükselen Çelik 4,94 -3,89 -19,41
Yünsa 6,23 1,63 -38,26
Zorlu Enerji 0,96 -4,95 -41,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:52 Kaynak: AA

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