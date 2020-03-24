Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.000,20
|7,94
|12,66
|İş Bankası (C)
|4,82
|7,11
|-24,80
|İş Bankası (Kur.)
|251.555,00
|19,79
|İş Fin.Kir.
|2,96
|8,03
|-22,11
|İş Girişim
|3,05
|5,90
|-19,74
|İş GMYO
|1,25
|6,84
|-28,98
|İş Y. Men. Değ.
|3,55
|5,79
|-11,84
|İş Yat. Ort.
|2,36
|8,26
|46,46
|İşbir Holding
|408,40
|9,99
|-5,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|8,57
|-38,71
|İttifak Holding
|1,67
|9,87
|-55,11
|İz Hayvancılık Tarım
|1,81
|6,47
|-30,82
|İzmir Demir Çelik
|8,78
|4,52
|7,20
|İzmir Fırça
|1,21
|10,00
|-32,78
|Jantsa Jant Sanayi
|43,38
|9,99
|-25,59
|Kafein Yazılım
|10,48
|9,97
|-5,92
|Kapital Yat. Holding
|2,30
|2,22
|-4,96
|Kaplamin
|4,17
|6,92
|-24,86
|Kardemir (A)
|1,94
|6,59
|-26,79
|Kardemir (B)
|1,92
|7,26
|-27,27
|Kardemir (D)
|1,94
|7,18
|-27,07
|Karel Elektronik
|12,94
|9,85
|-10,94
|Karsan Otomotiv
|1,26
|6,78
|-20,25
|Karsu Tekstil
|1,65
|4,43
|-49,07
|Kartonsan
|305,30
|7,96
|-21,70
|Katmerciler Ekipman
|2,22
|8,82
|-42,19
|Kent Gıda
|154,20
|9,91
|-12,29
|Kerevitaş Gıda
|2,82
|9,73
|-13,50
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|7,14
|-45,45
|Kiler GMYO
|1,95
|9,55
|-48,55
|Klimasan Klima
|10,63
|9,59
|-51,86
|Koç Holding
|13,47
|5,32
|-33,71
|Konfrut Gıda
|6,07
|9,96
|-22,38
|Konya Çimento
|165,70
|6,83
|-38,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,78
|6,94
|-32,87
|Koza Altın
|59,55
|9,97
|-19,58
|Koza Madencilik
|8,62
|9,95
|-14,06
|Körfez GMYO
|1,46
|7,35
|-38,91
|Kristal Kola
|1,02
|9,68
|-32,45
|Kron Telekomünikasyon
|15,68
|9,96
|23,27
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,20
|10,00
|2,11
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,10
|10,00
|-33,33
|Kütahya Porselen
|5,27
|8,66
|-20,39
|Lider Faktoring
|2,68
|6,35
|-26,98
|Link Bilgisayar
|18,17
|9,99
|0,11
|Logo Yazılım
|55,75
|9,96
|-8,31
|Lokman Hekim Sağlık
|5,64
|9,94
|-2,42
|Lüks Kadife
|4,86
|8,72
|-43,75
|Makina Takım
|1,06
|7,07
|-43,62
|Mardin Çimento
|5,35
|1,52
|-9,63
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|5,71
|-37,29
|Marmaris Altınyunus
|48,30
|0,04
|-31,97
|Marshall
|37,92
|6,04
|-20,24
|Martı GMYO
|0,64
|8,47
|-36,63
|Martı Otel
|0,53
|6,00
|-41,76
|Mavi Giyim
|33,00
|6,31
|-43,01
|Mazhar Zorlu Holding
|10,91
|7,17
|-9,76
|Mega Polietilen
|1,34
|9,84
|-39,09
|Menderes Tekstil
|0,91
|9,64
|-30,53
|Mensa
|0,23
|9,52
|-28,13
|Merit Turizm
|12,35
|9,39
|-36,47
|Merko Gıda
|0,86
|8,86
|-18,10
|Metal Gayrimenkul
|0,65
|6,56
|-28,57
|Metemtur Otelcilik
|1,28
|7,56
|-28,09
|Metro Holding
|0,86
|8,86
|-37,68
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,02
|8,51
|-47,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,03
|-6,51
|-38,05
|Migros Ticaret
|23,72
|6,27
|-2,06
|Milpa
|1,84
|7,60
|-15,98
|Mistral GMYO
|1,42
|7,58
|-24,87
|MLP Sağlık
|13,47
|9,96
|-15,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-21,05
|Mondi Tire Kutsan
|3,91
|9,83
|-5,56
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.087,20
|1,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,70
|9,96
|-8,02
|Net Holding
|1,30
|9,24
|-50,00
|Netaş Telekom.
|9,66
|9,90
|-26,03
|Niğbaş Niğde Beton
|6,00
|4,90
|-3,23
|Nuh Çimento
|9,15
|3,98
|-22,98
|Nurol GMYO
|2,33
|7,37
|-34,73
|Odaş Elektrik
|1,27
|9,48
|-12,15
|Olmuksan-IP
|3,26
|9,40
|27,30
|Orge Enerji Elektrik
|3,38
|9,74
|-31,85
|Orma Orman Mahsulleri
|3,50
|9,72
|26,81
|Osmanlı Menkul
|5,70
|8,78
|35,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,17
|9,35
|-30,36
|Otokar
|109,80
|2,91
|-25,33
|Oyak Yat. Ort.
|4,54
|9,93
|94,85
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,01
|9,84
|-34,93
|Özak GMYO
|2,19
|3,79
|-14,79
|Özbal Çelik Boru
|1,13
|9,71
|-29,89
|Özderici GMYO
|0,93
|8,14
|-40,76
|Özerden Plastik
|1,65
|10,00
|-27,63
|Panora GMYO
|4,28
|3,13
|-23,98
|Papilon Savunma
|7,90
|9,42
|1,94
|Park Elek.Madencilik
|2,35
|8,29
|-22,95
|Parsan
|11,60
|5,84
|-31,52
|Pegasus
|25,98
|9,99
|-69,93
|Peker GMYO
|2,43
|1,25
|-22,36
|Penguen Gıda
|2,31
|10,00
|11,59
|Pera GMYO
|0,62
|6,90
|-34,04
|Pergamon Dış Ticaret
|6,97
|8,06
|-13,09
|Petkim
|3,15
|5,35
|-17,32
|Petrokent Turizm
|106,80
|7,50
|-16,63
|Pınar Et ve Un
|9,85
|9,93
|7,42
|Pınar Su
|2,15
|9,69
|-7,33
|Pınar Süt
|10,12
|10,00
|-20,13
|Plastikkart
|6,17
|9,98
|-33,44
|Polisan Holding
|1,74
|7,41
|-42,57
|Politeknik Metal
|61,80
|3,00
|-18,76
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|9,92
|-4,65
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.164,60
|0,01
|5,13
|QNB Finans Fin. Kir.
|159,10
|9,95
|23,24
|QNB Finansbank
|37,48
|9,59
|-0,05
|Ral Yatırım Holding
|7,28
|2,39
|7,06
|Ray Sigorta
|2,25
|9,22
|-34,21
|Reysaş GMYO
|4,46
|9,85
|-2,83
|Reysaş Lojistik
|4,80
|9,84
|9,59
|Rhea Girişim
|1,30
|9,24
|9,24
|Rodrigo Tekstil
|1,27
|6,72
|-29,83
|Royal Halı
|1,71
|8,92
|24,82
|RTA Laboratuvarları
|5,29
|9,98
|128,02
|Sabancı Holding
|7,59
|5,12
|-20,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,18
|9,55
|0,00
|Salix Yatırım Holding
|5,40
|3,45
|-25,10
|Sanel Mühendislik
|3,58
|5,60
|-11,60
|Sanifoam Sünger
|4,52
|9,98
|-9,60
|Sanko Pazarlama
|4,36
|9,82
|-43,67
|Saray Matbaacılık
|1,07
|9,18
|-40,22
|Sarkuysan
|4,39
|6,81
|-9,11
|Sasa Polyester
|5,46
|9,86
|-29,37
|Say Reklamcılık
|2,04
|9,68
|-8,93
|Sekuro Plastik
|3,24
|9,83
|-39,55
|Selçuk Ecza Deposu
|7,62
|9,96
|24,92
|Selçuk Gıda
|1,45
|7,41
|-15,70
|Senkron Güvenlik
|1,49
|5,67
|-45,42
|Serve Film Prodüksiyon
|1,45
|4,32
|-8,81
|Servet GMYO
|7,63
|4,23
|-10,24
|Seyitler Kimya
|8,86
|4,24
|30,49
|Silverline Endüstri
|1,36
|8,80
|-37,04
|Sinpaş GMYO
|0,90
|3,45
|-22,41
|Smartiks Yazılım
|6,14
|9,84
|-37,41
|Soda Sanayii
|4,73
|4,88
|-23,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,00
|5,36
|22,82
|Söktaş
|1,93
|6,04
|-27,17
|Sönmez Filament
|3,50
|9,72
|-28,28
|Sönmez Pamuklu
|3,42
|9,97
|-30,49
|Sumaş Suni Tahta
|8,39
|8,96
|-15,25
|Şeker Fin. Kir.
|4,42
|4,99
|-7,53
|Şekerbank
|0,85
|8,97
|-35,11
|Şişe Cam
|3,94
|5,07
|-25,24
|Şok Marketler
|8,79
|5,90
|-18,31
|T. Halk Bankası
|4,97
|6,65
|-15,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,90
|9,93
|-40,60
|T.S.K.B.
|0,95
|6,74
|-21,49
|T.Tuborg
|13,14
|2,26
|10,42
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|5,83
|10,00
|-7,31
|TAV Havalimanları
|15,64
|9,99
|-46,40
|Taze Kuru Gıda
|5,95
|7,21
|-17,82
|Tek-Art Turizm
|0,71
|7,58
|-43,65
|Tekfen Holding
|12,40
|6,44
|-35,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,42
|9,95
|5,24
|Temapol Polimer Plastik
|3,24
|9,83
|-37,93
|TGS Dış Ticaret
|2,55
|9,91
|-45,40
|Tofaş Oto. Fab.
|18,12
|9,95
|-32,54
|Torunlar GMYO
|1,78
|6,59
|-35,27
|Trabzon Liman
|7,89
|7,06
|-25,98
|Trabzonspor Sportif
|1,96
|9,50
|-8,84
|Trakya Cam
|2,55
|6,25
|-27,14
|Trend GMYO
|1,31
|9,17
|-40,45
|TSKB GMYO
|1,23
|9,82
|-8,21
|Tuğçelik
|2,57
|9,83
|-34,94
|Tukaş
|8,52
|2,28
|-31,01
|Turcas Petrol
|1,80
|9,09
|-32,58
|Turkcell
|13,30
|-0,67
|-3,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,91
|6,54
|-39,00
|Tüpraş
|73,85
|7,03
|-41,76
|Türk Hava Yolları
|8,29
|7,52
|-42,67
|Türk Prysmian Kablo
|2,33
|9,91
|-10,38
|Türk Telekom
|6,78
|9,35
|-8,01
|Türk Traktör
|39,30
|3,69
|-25,72
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,52
|5,24
|-32,10
|Ufuk Yatırım
|2,39
|9,63
|-7,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,13
|9,71
|-46,70
|Ulusoy Elektrik
|28,28
|4,35
|6,32
|Ulusoy Un Sanayi
|4,20
|9,95
|9,95
|Umpaş Holding
|0,37
|8,82
|-40,32
|Uşak Seramik
|1,03
|8,42
|-39,05
|Utopya Turizm
|2,67
|7,23
|-45,73
|Uzertaş Boya
|1,93
|9,66
|-13,06
|Ülker Bisküvi
|20,06
|2,24
|-10,29
|Ünye Çimento
|3,69
|1,93
|-31,41
|Vakıf Fin. Kir.
|1,55
|6,16
|-35,95
|Vakıf GMYO
|1,84
|8,24
|-25,51
|Vakıf Yat. Ort.
|1,58
|6,76
|-32,19
|Vakıflar Bankası
|4,67
|7,60
|-15,25
|Vakko Tekstil
|3,43
|9,94
|-24,45
|Vanet Gıda
|1,07
|9,18
|-25,17
|Verusa Holding
|13,70
|3,01
|-26,19
|Verusaturk Girisim
|3,26
|5,50
|-39,52
|Vestel
|9,96
|9,45
|-21,08
|Vestel Beyaz Eşya
|14,84
|9,52
|-31,30
|Viking Kağıt
|3,58
|9,82
|91,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,82
|7,06
|-24,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,90
|7,34
|-23,39
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,67
|6,58
|-9,57
|Yataş
|5,52
|7,18
|-24,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,17
|9,35
|-27,33
|Yeni Gimat GMYO
|13,00
|9,89
|-0,08
|Yeşil GMYO
|0,38
|8,57
|-40,63
|Yeşil Yapı
|0,36
|9,09
|-45,45
|Yeşil Yatırım Holding
|7,62
|9,17
|-32,15
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.892,80
|10,00
|66,14
|Yonga Mobilya
|9,49
|9,08
|2,71
|Yükselen Çelik
|5,32
|7,69
|-13,21
|Yünsa
|6,85
|9,95
|-32,11
|Zorlu Enerji
|1,03
|7,29
|-36,81
(Son)