Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.000,20 7,94 12,66 İş Bankası (C) 4,82 7,11 -24,80 İş Bankası (Kur.) 251.555,00 19,79 İş Fin.Kir. 2,96 8,03 -22,11 İş Girişim 3,05 5,90 -19,74 İş GMYO 1,25 6,84 -28,98 İş Y. Men. Değ. 3,55 5,79 -11,84 İş Yat. Ort. 2,36 8,26 46,46 İşbir Holding 408,40 9,99 -5,02 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 8,57 -38,71 İttifak Holding 1,67 9,87 -55,11 İz Hayvancılık Tarım 1,81 6,47 -30,82 İzmir Demir Çelik 8,78 4,52 7,20 İzmir Fırça 1,21 10,00 -32,78 Jantsa Jant Sanayi 43,38 9,99 -25,59 Kafein Yazılım 10,48 9,97 -5,92 Kapital Yat. Holding 2,30 2,22 -4,96 Kaplamin 4,17 6,92 -24,86 Kardemir (A) 1,94 6,59 -26,79 Kardemir (B) 1,92 7,26 -27,27 Kardemir (D) 1,94 7,18 -27,07 Karel Elektronik 12,94 9,85 -10,94 Karsan Otomotiv 1,26 6,78 -20,25 Karsu Tekstil 1,65 4,43 -49,07 Kartonsan 305,30 7,96 -21,70 Katmerciler Ekipman 2,22 8,82 -42,19 Kent Gıda 154,20 9,91 -12,29 Kerevitaş Gıda 2,82 9,73 -13,50 Kervansaray Yat. Holding 0,30 7,14 -45,45 Kiler GMYO 1,95 9,55 -48,55 Klimasan Klima 10,63 9,59 -51,86 Koç Holding 13,47 5,32 -33,71 Konfrut Gıda 6,07 9,96 -22,38 Konya Çimento 165,70 6,83 -38,92 Kordsa Teknik Tekstil 8,78 6,94 -32,87 Koza Altın 59,55 9,97 -19,58 Koza Madencilik 8,62 9,95 -14,06 Körfez GMYO 1,46 7,35 -38,91 Kristal Kola 1,02 9,68 -32,45 Kron Telekomünikasyon 15,68 9,96 23,27 Kuştur Kuşadası Turizm 24,20 10,00 2,11 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 10,00 -33,33 Kütahya Porselen 5,27 8,66 -20,39 Lider Faktoring 2,68 6,35 -26,98 Link Bilgisayar 18,17 9,99 0,11 Logo Yazılım 55,75 9,96 -8,31 Lokman Hekim Sağlık 5,64 9,94 -2,42 Lüks Kadife 4,86 8,72 -43,75 Makina Takım 1,06 7,07 -43,62 Mardin Çimento 5,35 1,52 -9,63 Marka Yatırım Holding 0,74 5,71 -37,29 Marmaris Altınyunus 48,30 0,04 -31,97 Marshall 37,92 6,04 -20,24 Martı GMYO 0,64 8,47 -36,63 Martı Otel 0,53 6,00 -41,76 Mavi Giyim 33,00 6,31 -43,01 Mazhar Zorlu Holding 10,91 7,17 -9,76 Mega Polietilen 1,34 9,84 -39,09 Menderes Tekstil 0,91 9,64 -30,53 Mensa 0,23 9,52 -28,13 Merit Turizm 12,35 9,39 -36,47 Merko Gıda 0,86 8,86 -18,10 Metal Gayrimenkul 0,65 6,56 -28,57 Metemtur Otelcilik 1,28 7,56 -28,09 Metro Holding 0,86 8,86 -37,68 Metro Petrol ve Tesisleri 1,02 8,51 -47,96 Metro Yatırım Ortaklığı 5,03 -6,51 -38,05 Migros Ticaret 23,72 6,27 -2,06 Milpa 1,84 7,60 -15,98 Mistral GMYO 1,42 7,58 -24,87 MLP Sağlık 13,47 9,96 -15,81 MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -21,05 Mondi Tire Kutsan 3,91 9,83 -5,56 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,70 9,96 -8,02 Net Holding 1,30 9,24 -50,00 Netaş Telekom. 9,66 9,90 -26,03 Niğbaş Niğde Beton 6,00 4,90 -3,23 Nuh Çimento 9,15 3,98 -22,98 Nurol GMYO 2,33 7,37 -34,73 Odaş Elektrik 1,27 9,48 -12,15 Olmuksan-IP 3,26 9,40 27,30 Orge Enerji Elektrik 3,38 9,74 -31,85 Orma Orman Mahsulleri 3,50 9,72 26,81 Osmanlı Menkul 5,70 8,78 35,71 Ostim Endüstriyel Yat 1,17 9,35 -30,36 Otokar 109,80 2,91 -25,33 Oyak Yat. Ort. 4,54 9,93 94,85 Oylum Sınai Yatırımlar 2,01 9,84 -34,93 Özak GMYO 2,19 3,79 -14,79 Özbal Çelik Boru 1,13 9,71 -29,89 Özderici GMYO 0,93 8,14 -40,76 Özerden Plastik 1,65 10,00 -27,63 Panora GMYO 4,28 3,13 -23,98 Papilon Savunma 7,90 9,42 1,94 Park Elek.Madencilik 2,35 8,29 -22,95 Parsan 11,60 5,84 -31,52 Pegasus 25,98 9,99 -69,93 Peker GMYO 2,43 1,25 -22,36 Penguen Gıda 2,31 10,00 11,59 Pera GMYO 0,62 6,90 -34,04 Pergamon Dış Ticaret 6,97 8,06 -13,09 Petkim 3,15 5,35 -17,32 Petrokent Turizm 106,80 7,50 -16,63 Pınar Et ve Un 9,85 9,93 7,42 Pınar Su 2,15 9,69 -7,33 Pınar Süt 10,12 10,00 -20,13 Plastikkart 6,17 9,98 -33,44 Polisan Holding 1,74 7,41 -42,57 Politeknik Metal 61,80 3,00 -18,76 Prizma Press Matbaacılık 4,10 9,92 -4,65 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,60 0,01 5,13 QNB Finans Fin. Kir. 159,10 9,95 23,24 QNB Finansbank 37,48 9,59 -0,05 Ral Yatırım Holding 7,28 2,39 7,06 Ray Sigorta 2,25 9,22 -34,21 Reysaş GMYO 4,46 9,85 -2,83 Reysaş Lojistik 4,80 9,84 9,59 Rhea Girişim 1,30 9,24 9,24 Rodrigo Tekstil 1,27 6,72 -29,83 Royal Halı 1,71 8,92 24,82 RTA Laboratuvarları 5,29 9,98 128,02 Sabancı Holding 7,59 5,12 -20,44 Safkar Ege Soğutmacılık 2,18 9,55 0,00 Salix Yatırım Holding 5,40 3,45 -25,10 Sanel Mühendislik 3,58 5,60 -11,60 Sanifoam Sünger 4,52 9,98 -9,60 Sanko Pazarlama 4,36 9,82 -43,67 Saray Matbaacılık 1,07 9,18 -40,22 Sarkuysan 4,39 6,81 -9,11 Sasa Polyester 5,46 9,86 -29,37 Say Reklamcılık 2,04 9,68 -8,93 Sekuro Plastik 3,24 9,83 -39,55 Selçuk Ecza Deposu 7,62 9,96 24,92 Selçuk Gıda 1,45 7,41 -15,70 Senkron Güvenlik 1,49 5,67 -45,42 Serve Film Prodüksiyon 1,45 4,32 -8,81 Servet GMYO 7,63 4,23 -10,24 Seyitler Kimya 8,86 4,24 30,49 Silverline Endüstri 1,36 8,80 -37,04 Sinpaş GMYO 0,90 3,45 -22,41 Smartiks Yazılım 6,14 9,84 -37,41 Soda Sanayii 4,73 4,88 -23,46 Sodaş Sodyum Sanayii 12,00 5,36 22,82 Söktaş 1,93 6,04 -27,17 Sönmez Filament 3,50 9,72 -28,28 Sönmez Pamuklu 3,42 9,97 -30,49 Sumaş Suni Tahta 8,39 8,96 -15,25 Şeker Fin. Kir. 4,42 4,99 -7,53 Şekerbank 0,85 8,97 -35,11 Şişe Cam 3,94 5,07 -25,24 Şok Marketler 8,79 5,90 -18,31 T. Halk Bankası 4,97 6,65 -15,91 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,90 9,93 -40,60 T.S.K.B. 0,95 6,74 -21,49 T.Tuborg 13,14 2,26 10,42 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47 Tat Gıda 5,83 10,00 -7,31 TAV Havalimanları 15,64 9,99 -46,40 Taze Kuru Gıda 5,95 7,21 -17,82 Tek-Art Turizm 0,71 7,58 -43,65 Tekfen Holding 12,40 6,44 -35,82 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,42 9,95 5,24 Temapol Polimer Plastik 3,24 9,83 -37,93 TGS Dış Ticaret 2,55 9,91 -45,40 Tofaş Oto. Fab. 18,12 9,95 -32,54 Torunlar GMYO 1,78 6,59 -35,27 Trabzon Liman 7,89 7,06 -25,98 Trabzonspor Sportif 1,96 9,50 -8,84 Trakya Cam 2,55 6,25 -27,14 Trend GMYO 1,31 9,17 -40,45 TSKB GMYO 1,23 9,82 -8,21 Tuğçelik 2,57 9,83 -34,94 Tukaş 8,52 2,28 -31,01 Turcas Petrol 1,80 9,09 -32,58 Turkcell 13,30 -0,67 -3,62 Tümosan Motor ve Traktör 3,91 6,54 -39,00 Tüpraş 73,85 7,03 -41,76 Türk Hava Yolları 8,29 7,52 -42,67 Türk Prysmian Kablo 2,33 9,91 -10,38 Türk Telekom 6,78 9,35 -8,01 Türk Traktör 39,30 3,69 -25,72 Türker Proje Gayrimenkul 28,52 5,24 -32,10 Ufuk Yatırım 2,39 9,63 -7,36 Ulaşlar Turizm Yat. 1,13 9,71 -46,70 Ulusoy Elektrik 28,28 4,35 6,32 Ulusoy Un Sanayi 4,20 9,95 9,95 Umpaş Holding 0,37 8,82 -40,32 Uşak Seramik 1,03 8,42 -39,05 Utopya Turizm 2,67 7,23 -45,73 Uzertaş Boya 1,93 9,66 -13,06 Ülker Bisküvi 20,06 2,24 -10,29 Ünye Çimento 3,69 1,93 -31,41 Vakıf Fin. Kir. 1,55 6,16 -35,95 Vakıf GMYO 1,84 8,24 -25,51 Vakıf Yat. Ort. 1,58 6,76 -32,19 Vakıflar Bankası 4,67 7,60 -15,25 Vakko Tekstil 3,43 9,94 -24,45 Vanet Gıda 1,07 9,18 -25,17 Verusa Holding 13,70 3,01 -26,19 Verusaturk Girisim 3,26 5,50 -39,52 Vestel 9,96 9,45 -21,08 Vestel Beyaz Eşya 14,84 9,52 -31,30 Viking Kağıt 3,58 9,82 91,44 Yapı Kredi Koray GMYO 1,82 7,06 -24,79 Yapı ve Kredi Bank. 1,90 7,34 -23,39 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,67 6,58 -9,57 Yataş 5,52 7,18 -24,80 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,17 9,35 -27,33 Yeni Gimat GMYO 13,00 9,89 -0,08 Yeşil GMYO 0,38 8,57 -40,63 Yeşil Yapı 0,36 9,09 -45,45 Yeşil Yatırım Holding 7,62 9,17 -32,15 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.892,80 10,00 66,14 Yonga Mobilya 9,49 9,08 2,71 Yükselen Çelik 5,32 7,69 -13,21 Yünsa 6,85 9,95 -32,11 Zorlu Enerji 1,03 7,29 -36,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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