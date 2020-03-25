Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.000,10
|0,00
|12,66
|İş Bankası (C)
|4,73
|-1,87
|-26,21
|İş Bankası (Kur.)
|276.710,50
|10,00
|31,77
|İş Fin.Kir.
|2,88
|-2,70
|-24,21
|İş Girişim
|3,10
|1,64
|-18,42
|İş GMYO
|1,24
|-0,80
|-29,55
|İş Y. Men. Değ.
|3,56
|0,28
|-11,59
|İş Yat. Ort.
|2,24
|-5,08
|39,02
|İşbir Holding
|439,50
|7,62
|2,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|2,63
|-37,10
|İttifak Holding
|1,83
|9,58
|-50,81
|İz Hayvancılık Tarım
|1,85
|2,21
|-29,29
|İzmir Demir Çelik
|8,50
|-3,19
|3,79
|İzmir Fırça
|1,29
|6,61
|-28,33
|Jantsa Jant Sanayi
|45,20
|4,20
|-22,47
|Kafein Yazılım
|11,52
|9,92
|3,41
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|4,35
|-0,83
|Kaplamin
|4,21
|0,96
|-24,14
|Kardemir (A)
|1,93
|-0,52
|-27,17
|Kardemir (B)
|1,91
|-0,52
|-27,65
|Kardemir (D)
|1,93
|-0,52
|-27,44
|Karel Elektronik
|13,50
|4,33
|-7,09
|Karsan Otomotiv
|1,29
|2,38
|-18,35
|Karsu Tekstil
|1,61
|-2,42
|-50,31
|Kartonsan
|318,40
|4,29
|-18,34
|Katmerciler Ekipman
|2,27
|2,25
|-40,89
|Kent Gıda
|159,40
|3,37
|-9,33
|Kerevitaş Gıda
|2,99
|6,03
|-8,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-45,45
|Kiler GMYO
|1,94
|-0,51
|-48,81
|Klimasan Klima
|11,32
|6,49
|-48,73
|Koç Holding
|13,62
|1,11
|-32,97
|Konfrut Gıda
|6,08
|0,16
|-22,25
|Konya Çimento
|168,30
|1,57
|-37,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,98
|2,28
|-31,35
|Koza Altın
|62,40
|4,79
|-15,73
|Koza Madencilik
|9,05
|4,99
|-9,77
|Körfez GMYO
|1,45
|-0,68
|-39,33
|Kristal Kola
|1,05
|2,94
|-30,46
|Kron Telekomünikasyon
|16,33
|4,15
|28,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,50
|9,50
|11,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,11
|0,91
|-32,73
|Kütahya Porselen
|5,30
|0,57
|-19,94
|Lider Faktoring
|2,68
|0,00
|-26,98
|Link Bilgisayar
|19,74
|8,64
|8,76
|Logo Yazılım
|61,00
|9,42
|0,33
|Lokman Hekim Sağlık
|6,20
|9,93
|7,27
|Lüks Kadife
|5,01
|3,09
|-42,01
|Makina Takım
|1,07
|0,94
|-43,09
|Mardin Çimento
|5,08
|-5,05
|-14,19
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|1,35
|-36,44
|Marmaris Altınyunus
|49,08
|1,61
|-30,87
|Marshall
|37,96
|0,11
|-20,15
|Martı GMYO
|0,70
|9,37
|-30,69
|Martı Otel
|0,55
|3,77
|-39,56
|Mavi Giyim
|34,38
|4,18
|-40,62
|Mazhar Zorlu Holding
|10,32
|-5,41
|-14,64
|Mega Polietilen
|1,35
|0,75
|-38,64
|Menderes Tekstil
|0,97
|6,59
|-25,95
|Mensa
|0,24
|4,35
|-25,00
|Merit Turizm
|12,00
|-2,83
|-38,27
|Merko Gıda
|0,94
|9,30
|-10,48
|Metal Gayrimenkul
|0,61
|-6,15
|-32,97
|Metemtur Otelcilik
|1,29
|0,78
|-27,53
|Metro Holding
|0,88
|2,33
|-36,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,06
|3,92
|-45,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|4,83
|-3,98
|-40,52
|Migros Ticaret
|23,18
|-2,28
|-4,29
|Milpa
|1,83
|-0,54
|-16,44
|Mistral GMYO
|1,43
|0,70
|-24,34
|MLP Sağlık
|14,81
|9,95
|-7,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-21,05
|Mondi Tire Kutsan
|4,30
|9,97
|3,86
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.087,20
|1,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,87
|10,00
|1,18
|Net Holding
|1,30
|0,00
|-50,00
|Netaş Telekom.
|10,06
|4,14
|-22,97
|Niğbaş Niğde Beton
|6,15
|2,50
|-0,81
|Nuh Çimento
|9,19
|0,44
|-22,64
|Nurol GMYO
|2,35
|0,86
|-34,17
|Odaş Elektrik
|1,25
|-1,57
|-13,54
|Olmuksan-IP
|3,58
|9,82
|39,79
|Orge Enerji Elektrik
|3,34
|-1,18
|-32,66
|Orma Orman Mahsulleri
|3,60
|2,86
|30,43
|Osmanlı Menkul
|5,78
|1,40
|37,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,26
|7,69
|-25,00
|Otokar
|107,00
|-2,55
|-27,23
|Oyak Yat. Ort.
|4,99
|9,91
|114,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,21
|9,95
|-28,45
|Özak GMYO
|2,15
|-1,83
|-16,34
|Özbal Çelik Boru
|1,15
|1,77
|-28,65
|Özderici GMYO
|0,94
|1,08
|-40,13
|Özerden Plastik
|1,81
|9,70
|-20,61
|Panora GMYO
|4,17
|-2,57
|-25,94
|Papilon Savunma
|8,13
|2,91
|4,90
|Park Elek.Madencilik
|2,35
|0,00
|-22,95
|Parsan
|11,80
|1,72
|-30,34
|Pegasus
|28,56
|9,93
|-66,94
|Peker GMYO
|2,30
|-5,35
|-26,52
|Penguen Gıda
|2,54
|9,96
|22,71
|Pera GMYO
|0,62
|0,00
|-34,04
|Pergamon Dış Ticaret
|6,90
|-1,00
|-13,97
|Petkim
|3,12
|-0,95
|-18,11
|Petrokent Turizm
|104,90
|-1,78
|-18,11
|Pınar Et ve Un
|10,07
|2,23
|9,81
|Pınar Su
|2,36
|9,77
|1,72
|Pınar Süt
|11,13
|9,98
|-12,15
|Plastikkart
|6,78
|9,89
|-26,86
|Polisan Holding
|1,76
|1,15
|-41,91
|Politeknik Metal
|59,70
|-3,40
|-21,52
|Prizma Press Matbaacılık
|4,15
|1,22
|-3,49
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.166,60
|0,17
|5,31
|QNB Finans Fin. Kir.
|143,20
|-9,99
|10,92
|QNB Finansbank
|41,22
|9,98
|9,92
|Ral Yatırım Holding
|8,00
|9,89
|17,65
|Ray Sigorta
|2,25
|0,00
|-34,21
|Reysaş GMYO
|4,90
|9,87
|6,75
|Reysaş Lojistik
|5,28
|10,00
|20,55
|Rhea Girişim
|1,43
|10,00
|20,17
|Rodrigo Tekstil
|1,25
|-1,57
|-30,94
|Royal Halı
|1,67
|-2,34
|21,90
|RTA Laboratuvarları
|5,81
|9,83
|150,43
|Sabancı Holding
|7,64
|0,66
|-19,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,27
|4,13
|4,13
|Salix Yatırım Holding
|5,19
|-3,89
|-28,02
|Sanel Mühendislik
|3,50
|-2,23
|-13,58
|Sanifoam Sünger
|4,71
|4,20
|-5,80
|Sanko Pazarlama
|4,65
|6,65
|-39,92
|Saray Matbaacılık
|1,11
|3,74
|-37,99
|Sarkuysan
|4,46
|1,59
|-7,66
|Sasa Polyester
|6,00
|9,89
|-22,38
|Say Reklamcılık
|2,15
|5,39
|-4,02
|Sekuro Plastik
|3,56
|9,88
|-33,58
|Selçuk Ecza Deposu
|8,17
|7,22
|33,93
|Selçuk Gıda
|1,50
|3,45
|-12,79
|Senkron Güvenlik
|1,52
|2,01
|-44,32
|Serve Film Prodüksiyon
|1,42
|-2,07
|-10,69
|Servet GMYO
|8,22
|7,73
|-3,29
|Seyitler Kimya
|9,16
|3,39
|34,90
|Silverline Endüstri
|1,41
|3,68
|-34,72
|Sinpaş GMYO
|0,88
|-2,22
|-24,14
|Smartiks Yazılım
|6,75
|9,93
|-31,19
|Soda Sanayii
|4,73
|0,00
|-23,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,50
|4,17
|27,94
|Söktaş
|1,91
|-1,04
|-27,92
|Sönmez Filament
|3,61
|3,14
|-26,02
|Sönmez Pamuklu
|3,57
|4,39
|-27,44
|Sumaş Suni Tahta
|8,35
|-0,48
|-15,66
|Şeker Fin. Kir.
|4,30
|-2,71
|-10,04
|Şekerbank
|0,85
|0,00
|-35,11
|Şişe Cam
|3,99
|1,27
|-24,29
|Şok Marketler
|8,66
|-1,48
|-19,52
|T. Halk Bankası
|4,94
|-0,60
|-16,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,38
|1,85
|-39,50
|T.S.K.B.
|0,94
|-1,05
|-22,31
|T.Tuborg
|12,50
|-4,87
|5,04
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|6,10
|4,63
|-3,02
|TAV Havalimanları
|16,01
|9,96
|-41,06
|Taze Kuru Gıda
|5,96
|0,17
|-17,68
|Tek-Art Turizm
|0,71
|0,00
|-43,65
|Tekfen Holding
|12,45
|0,40
|-35,56
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,86
|9,95
|15,71
|Temapol Polimer Plastik
|3,56
|9,88
|-31,80
|TGS Dış Ticaret
|2,80
|9,80
|-40,04
|Tofaş Oto. Fab.
|16,20
|3,05
|-30,48
|Torunlar GMYO
|1,75
|-1,69
|-36,36
|Trabzon Liman
|7,85
|-0,51
|-26,36
|Trabzonspor Sportif
|2,15
|9,69
|0,00
|Trakya Cam
|2,64
|3,53
|-24,57
|Trend GMYO
|1,44
|9,92
|-34,55
|TSKB GMYO
|1,27
|3,25
|-5,22
|Tuğçelik
|2,73
|6,23
|-30,89
|Tukaş
|8,60
|0,94
|-30,36
|Turcas Petrol
|1,81
|0,56
|-32,21
|Turkcell
|13,10
|-1,50
|-5,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,93
|0,51
|-38,69
|Tüpraş
|75,95
|2,84
|-40,10
|Türk Hava Yolları
|8,77
|5,79
|-39,35
|Türk Prysmian Kablo
|2,55
|9,44
|-1,92
|Türk Telekom
|6,58
|-2,95
|-10,72
|Türk Traktör
|38,88
|-1,07
|-26,52
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,88
|-2,24
|-33,62
|Ufuk Yatırım
|2,53
|5,86
|-1,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,21
|7,08
|-42,92
|Ulusoy Elektrik
|28,50
|0,78
|7,14
|Ulusoy Un Sanayi
|4,50
|7,14
|17,80
|Umpaş Holding
|0,39
|5,41
|-37,10
|Uşak Seramik
|1,03
|0,00
|-39,05
|Utopya Turizm
|2,66
|-0,37
|-45,93
|Uzertaş Boya
|2,12
|9,84
|-4,50
|Ülker Bisküvi
|19,37
|-3,44
|-13,37
|Ünye Çimento
|3,67
|-0,54
|-31,78
|Vakıf Fin. Kir.
|1,53
|-1,29
|-36,78
|Vakıf GMYO
|1,84
|0,00
|-25,51
|Vakıf Yat. Ort.
|1,56
|-1,27
|-33,05
|Vakıflar Bankası
|4,62
|-1,07
|-16,15
|Vakko Tekstil
|3,57
|4,08
|-21,37
|Vanet Gıda
|1,08
|0,93
|-24,48
|Verusa Holding
|13,60
|-0,73
|-26,72
|Verusaturk Girisim
|3,29
|0,92
|-38,96
|Vestel
|10,05
|0,90
|-20,36
|Vestel Beyaz Eşya
|15,54
|4,72
|-28,06
|Viking Kağıt
|3,93
|9,78
|110,16
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,83
|0,55
|-24,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,87
|-1,58
|-24,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,75
|1,41
|-8,29
|Yataş
|5,37
|-2,72
|-26,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,26
|7,69
|-21,74
|Yeni Gimat GMYO
|12,77
|-1,77
|-1,84
|Yeşil GMYO
|0,38
|0,00
|-40,63
|Yeşil Yapı
|0,36
|0,00
|-45,45
|Yeşil Yatırım Holding
|7,71
|1,18
|-31,34
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.000,00
|2,19
|69,78
|Yonga Mobilya
|9,46
|-0,32
|2,38
|Yükselen Çelik
|5,37
|0,94
|-12,40
|Yünsa
|7,53
|9,93
|-25,37
|Zorlu Enerji
|1,03
|0,00
|-36,81
(Son)