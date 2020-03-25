Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.000,10 0,00 12,66
İş Bankası (C) 4,73 -1,87 -26,21
İş Bankası (Kur.) 276.710,50 10,00 31,77
İş Fin.Kir. 2,88 -2,70 -24,21
İş Girişim 3,10 1,64 -18,42
İş GMYO 1,24 -0,80 -29,55
İş Y. Men. Değ. 3,56 0,28 -11,59
İş Yat. Ort. 2,24 -5,08 39,02
İşbir Holding 439,50 7,62 2,21
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 2,63 -37,10
İttifak Holding 1,83 9,58 -50,81
İz Hayvancılık Tarım 1,85 2,21 -29,29
İzmir Demir Çelik 8,50 -3,19 3,79
İzmir Fırça 1,29 6,61 -28,33
Jantsa Jant Sanayi 45,20 4,20 -22,47
Kafein Yazılım 11,52 9,92 3,41
Kapital Yat. Holding 2,40 4,35 -0,83
Kaplamin 4,21 0,96 -24,14
Kardemir (A) 1,93 -0,52 -27,17
Kardemir (B) 1,91 -0,52 -27,65
Kardemir (D) 1,93 -0,52 -27,44
Karel Elektronik 13,50 4,33 -7,09
Karsan Otomotiv 1,29 2,38 -18,35
Karsu Tekstil 1,61 -2,42 -50,31
Kartonsan 318,40 4,29 -18,34
Katmerciler Ekipman 2,27 2,25 -40,89
Kent Gıda 159,40 3,37 -9,33
Kerevitaş Gıda 2,99 6,03 -8,28
Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -45,45
Kiler GMYO 1,94 -0,51 -48,81
Klimasan Klima 11,32 6,49 -48,73
Koç Holding 13,62 1,11 -32,97
Konfrut Gıda 6,08 0,16 -22,25
Konya Çimento 168,30 1,57 -37,97
Kordsa Teknik Tekstil 8,98 2,28 -31,35
Koza Altın 62,40 4,79 -15,73
Koza Madencilik 9,05 4,99 -9,77
Körfez GMYO 1,45 -0,68 -39,33
Kristal Kola 1,05 2,94 -30,46
Kron Telekomünikasyon 16,33 4,15 28,38
Kuştur Kuşadası Turizm 26,50 9,50 11,81
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,11 0,91 -32,73
Kütahya Porselen 5,30 0,57 -19,94
Lider Faktoring 2,68 0,00 -26,98
Link Bilgisayar 19,74 8,64 8,76
Logo Yazılım 61,00 9,42 0,33
Lokman Hekim Sağlık 6,20 9,93 7,27
Lüks Kadife 5,01 3,09 -42,01
Makina Takım 1,07 0,94 -43,09
Mardin Çimento 5,08 -5,05 -14,19
Marka Yatırım Holding 0,75 1,35 -36,44
Marmaris Altınyunus 49,08 1,61 -30,87
Marshall 37,96 0,11 -20,15
Martı GMYO 0,70 9,37 -30,69
Martı Otel 0,55 3,77 -39,56
Mavi Giyim 34,38 4,18 -40,62
Mazhar Zorlu Holding 10,32 -5,41 -14,64
Mega Polietilen 1,35 0,75 -38,64
Menderes Tekstil 0,97 6,59 -25,95
Mensa 0,24 4,35 -25,00
Merit Turizm 12,00 -2,83 -38,27
Merko Gıda 0,94 9,30 -10,48
Metal Gayrimenkul 0,61 -6,15 -32,97
Metemtur Otelcilik 1,29 0,78 -27,53
Metro Holding 0,88 2,33 -36,23
Metro Petrol ve Tesisleri 1,06 3,92 -45,92
Metro Yatırım Ortaklığı 4,83 -3,98 -40,52
Migros Ticaret 23,18 -2,28 -4,29
Milpa 1,83 -0,54 -16,44
Mistral GMYO 1,43 0,70 -24,34
MLP Sağlık 14,81 9,95 -7,44
MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -21,05
Mondi Tire Kutsan 4,30 9,97 3,86
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,87 10,00 1,18
Net Holding 1,30 0,00 -50,00
Netaş Telekom. 10,06 4,14 -22,97
Niğbaş Niğde Beton 6,15 2,50 -0,81
Nuh Çimento 9,19 0,44 -22,64
Nurol GMYO 2,35 0,86 -34,17
Odaş Elektrik 1,25 -1,57 -13,54
Olmuksan-IP 3,58 9,82 39,79
Orge Enerji Elektrik 3,34 -1,18 -32,66
Orma Orman Mahsulleri 3,60 2,86 30,43
Osmanlı Menkul 5,78 1,40 37,62
Ostim Endüstriyel Yat 1,26 7,69 -25,00
Otokar 107,00 -2,55 -27,23
Oyak Yat. Ort. 4,99 9,91 114,16
Oylum Sınai Yatırımlar 2,21 9,95 -28,45
Özak GMYO 2,15 -1,83 -16,34
Özbal Çelik Boru 1,15 1,77 -28,65
Özderici GMYO 0,94 1,08 -40,13
Özerden Plastik 1,81 9,70 -20,61
Panora GMYO 4,17 -2,57 -25,94
Papilon Savunma 8,13 2,91 4,90
Park Elek.Madencilik 2,35 0,00 -22,95
Parsan 11,80 1,72 -30,34
Pegasus 28,56 9,93 -66,94
Peker GMYO 2,30 -5,35 -26,52
Penguen Gıda 2,54 9,96 22,71
Pera GMYO 0,62 0,00 -34,04
Pergamon Dış Ticaret 6,90 -1,00 -13,97
Petkim 3,12 -0,95 -18,11
Petrokent Turizm 104,90 -1,78 -18,11
Pınar Et ve Un 10,07 2,23 9,81
Pınar Su 2,36 9,77 1,72
Pınar Süt 11,13 9,98 -12,15
Plastikkart 6,78 9,89 -26,86
Polisan Holding 1,76 1,15 -41,91
Politeknik Metal 59,70 -3,40 -21,52
Prizma Press Matbaacılık 4,15 1,22 -3,49
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.166,60 0,17 5,31
QNB Finans Fin. Kir. 143,20 -9,99 10,92
QNB Finansbank 41,22 9,98 9,92
Ral Yatırım Holding 8,00 9,89 17,65
Ray Sigorta 2,25 0,00 -34,21
Reysaş GMYO 4,90 9,87 6,75
Reysaş Lojistik 5,28 10,00 20,55
Rhea Girişim 1,43 10,00 20,17
Rodrigo Tekstil 1,25 -1,57 -30,94
Royal Halı 1,67 -2,34 21,90
RTA Laboratuvarları 5,81 9,83 150,43
Sabancı Holding 7,64 0,66 -19,92
Safkar Ege Soğutmacılık 2,27 4,13 4,13
Salix Yatırım Holding 5,19 -3,89 -28,02
Sanel Mühendislik 3,50 -2,23 -13,58
Sanifoam Sünger 4,71 4,20 -5,80
Sanko Pazarlama 4,65 6,65 -39,92
Saray Matbaacılık 1,11 3,74 -37,99
Sarkuysan 4,46 1,59 -7,66
Sasa Polyester 6,00 9,89 -22,38
Say Reklamcılık 2,15 5,39 -4,02
Sekuro Plastik 3,56 9,88 -33,58
Selçuk Ecza Deposu 8,17 7,22 33,93
Selçuk Gıda 1,50 3,45 -12,79
Senkron Güvenlik 1,52 2,01 -44,32
Serve Film Prodüksiyon 1,42 -2,07 -10,69
Servet GMYO 8,22 7,73 -3,29
Seyitler Kimya 9,16 3,39 34,90
Silverline Endüstri 1,41 3,68 -34,72
Sinpaş GMYO 0,88 -2,22 -24,14
Smartiks Yazılım 6,75 9,93 -31,19
Soda Sanayii 4,73 0,00 -23,46
Sodaş Sodyum Sanayii 12,50 4,17 27,94
Söktaş 1,91 -1,04 -27,92
Sönmez Filament 3,61 3,14 -26,02
Sönmez Pamuklu 3,57 4,39 -27,44
Sumaş Suni Tahta 8,35 -0,48 -15,66
Şeker Fin. Kir. 4,30 -2,71 -10,04
Şekerbank 0,85 0,00 -35,11
Şişe Cam 3,99 1,27 -24,29
Şok Marketler 8,66 -1,48 -19,52
T. Halk Bankası 4,94 -0,60 -16,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,38 1,85 -39,50
T.S.K.B. 0,94 -1,05 -22,31
T.Tuborg 12,50 -4,87 5,04
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 6,10 4,63 -3,02
TAV Havalimanları 16,01 9,96 -41,06
Taze Kuru Gıda 5,96 0,17 -17,68
Tek-Art Turizm 0,71 0,00 -43,65
Tekfen Holding 12,45 0,40 -35,56
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,86 9,95 15,71
Temapol Polimer Plastik 3,56 9,88 -31,80
TGS Dış Ticaret 2,80 9,80 -40,04
Tofaş Oto. Fab. 16,20 3,05 -30,48
Torunlar GMYO 1,75 -1,69 -36,36
Trabzon Liman 7,85 -0,51 -26,36
Trabzonspor Sportif 2,15 9,69 0,00
Trakya Cam 2,64 3,53 -24,57
Trend GMYO 1,44 9,92 -34,55
TSKB GMYO 1,27 3,25 -5,22
Tuğçelik 2,73 6,23 -30,89
Tukaş 8,60 0,94 -30,36
Turcas Petrol 1,81 0,56 -32,21
Turkcell 13,10 -1,50 -5,07
Tümosan Motor ve Traktör 3,93 0,51 -38,69
Tüpraş 75,95 2,84 -40,10
Türk Hava Yolları 8,77 5,79 -39,35
Türk Prysmian Kablo 2,55 9,44 -1,92
Türk Telekom 6,58 -2,95 -10,72
Türk Traktör 38,88 -1,07 -26,52
Türker Proje Gayrimenkul 27,88 -2,24 -33,62
Ufuk Yatırım 2,53 5,86 -1,94
Ulaşlar Turizm Yat. 1,21 7,08 -42,92
Ulusoy Elektrik 28,50 0,78 7,14
Ulusoy Un Sanayi 4,50 7,14 17,80
Umpaş Holding 0,39 5,41 -37,10
Uşak Seramik 1,03 0,00 -39,05
Utopya Turizm 2,66 -0,37 -45,93
Uzertaş Boya 2,12 9,84 -4,50
Ülker Bisküvi 19,37 -3,44 -13,37
Ünye Çimento 3,67 -0,54 -31,78
Vakıf Fin. Kir. 1,53 -1,29 -36,78
Vakıf GMYO 1,84 0,00 -25,51
Vakıf Yat. Ort. 1,56 -1,27 -33,05
Vakıflar Bankası 4,62 -1,07 -16,15
Vakko Tekstil 3,57 4,08 -21,37
Vanet Gıda 1,08 0,93 -24,48
Verusa Holding 13,60 -0,73 -26,72
Verusaturk Girisim 3,29 0,92 -38,96
Vestel 10,05 0,90 -20,36
Vestel Beyaz Eşya 15,54 4,72 -28,06
Viking Kağıt 3,93 9,78 110,16
Yapı Kredi Koray GMYO 1,83 0,55 -24,38
Yapı ve Kredi Bank. 1,87 -1,58 -24,60
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,75 1,41 -8,29
Yataş 5,37 -2,72 -26,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,26 7,69 -21,74
Yeni Gimat GMYO 12,77 -1,77 -1,84
Yeşil GMYO 0,38 0,00 -40,63
Yeşil Yapı 0,36 0,00 -45,45
Yeşil Yatırım Holding 7,71 1,18 -31,34
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.000,00 2,19 69,78
Yonga Mobilya 9,46 -0,32 2,38
Yükselen Çelik 5,37 0,94 -12,40
Yünsa 7,53 9,93 -25,37
Zorlu Enerji 1,03 0,00 -36,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:02 Kaynak: AA

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