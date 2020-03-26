Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.227,10 0,67 13,41 İş Bankası (C) 4,85 2,54 -24,34 İş Bankası (Kur.) 304.381,50 10,00 44,94 İş Fin.Kir. 2,92 1,39 -23,16 İş Girişim 3,25 4,84 -14,47 İş GMYO 1,28 3,23 -27,27 İş Y. Men. Değ. 3,60 1,12 -10,60 İş Yat. Ort. 2,19 -2,23 35,91 İşbir Holding 450,00 2,39 4,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 2,56 -35,48 İttifak Holding 1,88 2,73 -49,46 İz Hayvancılık Tarım 1,85 0,00 -29,29 İzmir Demir Çelik 8,50 0,00 3,79 İzmir Fırça 1,41 9,30 -21,67 Jantsa Jant Sanayi 49,72 10,00 -14,72 Kafein Yazılım 12,67 9,98 13,73 Kapital Yat. Holding 2,37 -1,25 -2,07 Kaplamin 4,60 9,26 -17,12 Kardemir (A) 1,97 2,07 -25,66 Kardemir (B) 1,94 1,57 -26,52 Kardemir (D) 1,95 1,04 -26,69 Karel Elektronik 13,98 3,56 -3,79 Karsan Otomotiv 1,31 1,55 -17,09 Karsu Tekstil 1,67 3,73 -48,46 Kartonsan 319,10 0,22 -18,16 Katmerciler Ekipman 2,38 4,85 -38,02 Kent Gıda 163,40 2,51 -7,05 Kerevitaş Gıda 3,02 1,00 -7,36 Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -45,45 Kiler GMYO 2,02 4,12 -46,70 Klimasan Klima 12,45 9,98 -43,61 Koç Holding 14,19 4,19 -30,17 Konfrut Gıda 6,22 2,30 -20,46 Konya Çimento 182,50 8,44 -32,73 Kordsa Teknik Tekstil 9,10 4,24 -28,44 Koza Altın 65,95 5,69 -10,94 Koza Madencilik 9,81 8,40 -2,19 Körfez GMYO 1,55 6,90 -35,15 Kristal Kola 1,15 9,52 -23,84 Kron Telekomünikasyon 17,04 4,35 33,96 Kuştur Kuşadası Turizm 26,08 -1,58 10,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,17 5,41 -29,09 Kütahya Porselen 5,83 10,00 -11,93 Lider Faktoring 2,85 6,34 -22,34 Link Bilgisayar 21,70 9,93 19,56 Logo Yazılım 63,75 4,51 4,85 Lokman Hekim Sağlık 6,82 10,00 17,99 Lüks Kadife 5,51 9,98 -36,23 Makina Takım 1,17 9,35 -37,77 Mardin Çimento 5,12 0,79 -13,51 Marka Yatırım Holding 0,82 9,33 -30,51 Marmaris Altınyunus 51,00 3,91 -28,17 Marshall 41,74 9,96 -12,20 Martı GMYO 0,73 4,29 -27,72 Martı Otel 0,58 5,45 -36,26 Mavi Giyim 36,94 7,45 -36,20 Mazhar Zorlu Holding 10,99 6,49 -9,10 Mega Polietilen 1,44 6,67 -34,55 Menderes Tekstil 1,06 9,28 -19,08 Mensa 0,25 4,17 -21,88 Merit Turizm 12,50 4,17 -35,70 Merko Gıda 1,03 9,57 -1,90 Metal Gayrimenkul 0,66 8,20 -27,47 Metemtur Otelcilik 1,33 3,10 -25,28 Metro Holding 0,92 4,55 -33,33 Metro Petrol ve Tesisleri 1,13 6,60 -42,35 Metro Yatırım Ortaklığı 4,73 -2,07 -41,75 Migros Ticaret 23,30 0,52 -3,80 Milpa 1,90 3,83 -13,24 Mistral GMYO 1,55 8,39 -17,99 MLP Sağlık 15,30 3,31 -4,37 MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -5,56 -25,44 Mondi Tire Kutsan 4,73 10,00 14,25 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 14,15 9,95 11,24 Net Holding 1,38 6,15 -46,92 Netaş Telekom. 10,38 3,18 -20,52 Niğbaş Niğde Beton 5,70 -7,32 -8,06 Nuh Çimento 9,36 1,85 -21,21 Nurol GMYO 2,58 9,79 -27,73 Odaş Elektrik 1,33 6,40 -8,00 Olmuksan-IP 3,93 9,78 53,46 Orge Enerji Elektrik 3,56 6,59 -28,23 Orma Orman Mahsulleri 3,90 8,33 41,30 Osmanlı Menkul 5,95 2,94 41,67 Ostim Endüstriyel Yat 1,38 9,52 -17,86 Otokar 108,60 1,50 -26,14 Oyak Yat. Ort. 5,48 9,82 135,19 Oylum Sınai Yatırımlar 2,43 9,95 -21,33 Özak GMYO 2,19 1,86 -14,79 Özbal Çelik Boru 1,26 9,57 -21,83 Özderici GMYO 1,02 8,51 -35,03 Özerden Plastik 1,99 9,94 -12,72 Panora GMYO 4,23 1,44 -24,87 Papilon Savunma 8,44 3,81 8,90 Park Elek.Madencilik 2,58 9,79 -15,41 Parsan 12,25 3,81 -27,69 Pegasus 31,40 9,94 -63,66 Peker GMYO 2,35 2,17 -24,92 Penguen Gıda 2,79 9,84 34,78 Pera GMYO 0,65 4,84 -30,85 Pergamon Dış Ticaret 6,86 -0,58 -14,46 Petkim 3,15 0,96 -17,32 Petrokent Turizm 108,00 2,96 -15,69 Pınar Et ve Un 10,07 0,00 9,81 Pınar Su 2,59 9,75 11,64 Pınar Süt 11,77 5,75 -7,10 Plastikkart 7,45 9,88 -19,63 Polisan Holding 1,86 5,68 -38,61 Politeknik Metal 62,50 4,69 -17,84 Prizma Press Matbaacılık 4,39 5,78 2,09 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,20 -0,21 5,09 QNB Finans Fin. Kir. 128,90 -9,99 -0,15 QNB Finansbank 38,70 -6,11 3,20 Ral Yatırım Holding 7,51 -6,13 10,44 Ray Sigorta 2,41 7,11 -29,53 Reysaş GMYO 5,39 10,00 17,43 Reysaş Lojistik 5,80 9,85 32,42 Rhea Girişim 1,57 9,79 31,93 Rodrigo Tekstil 1,27 1,60 -29,83 Royal Halı 1,68 0,60 22,63 RTA Laboratuvarları 6,39 9,98 175,43 Sabancı Holding 7,88 3,14 -17,40 Safkar Ege Soğutmacılık 2,45 7,93 12,39 Salix Yatırım Holding 5,30 2,12 -26,49 Sanel Mühendislik 3,48 -0,57 -14,07 Sanifoam Sünger 4,84 2,76 -3,20 Sanko Pazarlama 5,11 9,89 -33,98 Saray Matbaacılık 1,22 9,91 -31,84 Sarkuysan 4,90 9,87 1,45 Sasa Polyester 6,60 10,00 -14,62 Say Reklamcılık 2,36 9,77 5,36 Sekuro Plastik 3,91 9,83 -27,05 Selçuk Ecza Deposu 8,65 5,88 41,80 Selçuk Gıda 1,48 -1,33 -13,95 Senkron Güvenlik 1,67 9,87 -38,83 Serve Film Prodüksiyon 1,43 0,70 -10,06 Servet GMYO 9,04 9,98 6,35 Seyitler Kimya 9,40 2,62 38,44 Silverline Endüstri 1,55 9,93 -28,24 Sinpaş GMYO 0,90 2,27 -22,41 Smartiks Yazılım 7,42 9,93 -24,36 Soda Sanayii 4,88 3,17 -21,04 Sodaş Sodyum Sanayii 13,75 10,00 40,74 Söktaş 2,05 7,33 -22,64 Sönmez Filament 3,85 6,65 -21,11 Sönmez Pamuklu 3,82 7,00 -22,36 Sumaş Suni Tahta 9,00 7,78 -9,09 Şeker Fin. Kir. 4,71 9,53 -1,46 Şekerbank 0,89 4,71 -32,06 Şişe Cam 4,05 1,50 -23,15 Şok Marketler 8,78 1,39 -18,40 T. Halk Bankası 5,03 1,82 -14,89 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,98 6,07 -35,83 T.S.K.B. 0,95 1,06 -21,49 T.Tuborg 12,86 2,88 8,07 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47 Tat Gıda 5,99 1,53 -1,54 TAV Havalimanları 17,61 9,99 -35,17 Taze Kuru Gıda 5,99 0,50 -17,27 Tek-Art Turizm 0,78 9,86 -38,10 Tekfen Holding 12,74 2,33 -34,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,34 9,88 27,14 Temapol Polimer Plastik 3,91 9,83 -25,10 TGS Dış Ticaret 3,08 10,00 -34,05 Tofaş Oto. Fab. 16,77 3,52 -28,03 Torunlar GMYO 1,84 5,14 -33,09 Trabzon Liman 8,13 3,57 -23,73 Trabzonspor Sportif 2,36 9,77 9,77 Trakya Cam 2,73 3,41 -22,00 Trend GMYO 1,58 9,72 -28,18 TSKB GMYO 1,38 8,66 2,99 Tuğçelik 3,00 9,89 -24,05 Tukaş 8,70 1,16 -29,55 Turcas Petrol 1,90 4,97 -28,84 Turkcell 13,53 3,28 -1,96 Tümosan Motor ve Traktör 4,11 4,58 -35,88 Tüpraş 78,30 3,09 -38,25 Türk Hava Yolları 9,25 5,47 -36,03 Türk Prysmian Kablo 2,80 9,80 7,69 Türk Telekom 7,00 6,38 -5,02 Türk Traktör 40,20 3,40 -24,02 Türker Proje Gayrimenkul 29,40 5,45 -30,00 Ufuk Yatırım 2,63 3,95 1,94 Ulaşlar Turizm Yat. 1,33 9,92 -37,26 Ulusoy Elektrik 28,82 1,12 8,35 Ulusoy Un Sanayi 4,43 -1,56 15,97 Umpaş Holding 0,40 2,56 -35,48 Uşak Seramik 1,13 9,71 -33,14 Utopya Turizm 2,92 9,77 -40,65 Uzertaş Boya 2,33 9,91 4,95 Ülker Bisküvi 19,36 -0,05 -13,42 Ünye Çimento 3,70 0,82 -31,23 Vakıf Fin. Kir. 1,60 4,58 -33,88 Vakıf GMYO 1,93 4,89 -21,86 Vakıf Yat. Ort. 1,62 3,85 -30,47 Vakıflar Bankası 4,72 2,16 -14,34 Vakko Tekstil 3,92 9,80 -13,66 Vanet Gıda 1,08 0,00 -24,48 Verusa Holding 14,22 4,56 -23,38 Verusaturk Girisim 3,50 6,38 -35,06 Vestel 10,27 2,19 -18,62 Vestel Beyaz Eşya 15,80 1,67 -26,85 Viking Kağıt 4,32 9,92 131,02 Yapı Kredi Koray GMYO 2,01 9,84 -16,94 Yapı ve Kredi Bank. 1,94 3,74 -21,77 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,85 1,74 -6,70 Yataş 5,42 0,93 -26,16 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,38 9,52 -14,29 Yeni Gimat GMYO 12,75 -0,16 -2,00 Yeşil GMYO 0,38 0,00 -40,63 Yeşil Yapı 0,37 2,78 -43,94 Yeşil Yatırım Holding 8,33 8,04 -25,82 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.999,90 0,00 69,78 Yonga Mobilya 9,62 1,69 4,11 Yükselen Çelik 5,77 7,45 -5,87 Yünsa 8,28 9,96 -17,94 Zorlu Enerji 1,06 2,91 -34,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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