Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.227,10
|0,67
|13,41
|İş Bankası (C)
|4,85
|2,54
|-24,34
|İş Bankası (Kur.)
|304.381,50
|10,00
|44,94
|İş Fin.Kir.
|2,92
|1,39
|-23,16
|İş Girişim
|3,25
|4,84
|-14,47
|İş GMYO
|1,28
|3,23
|-27,27
|İş Y. Men. Değ.
|3,60
|1,12
|-10,60
|İş Yat. Ort.
|2,19
|-2,23
|35,91
|İşbir Holding
|450,00
|2,39
|4,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|2,56
|-35,48
|İttifak Holding
|1,88
|2,73
|-49,46
|İz Hayvancılık Tarım
|1,85
|0,00
|-29,29
|İzmir Demir Çelik
|8,50
|0,00
|3,79
|İzmir Fırça
|1,41
|9,30
|-21,67
|Jantsa Jant Sanayi
|49,72
|10,00
|-14,72
|Kafein Yazılım
|12,67
|9,98
|13,73
|Kapital Yat. Holding
|2,37
|-1,25
|-2,07
|Kaplamin
|4,60
|9,26
|-17,12
|Kardemir (A)
|1,97
|2,07
|-25,66
|Kardemir (B)
|1,94
|1,57
|-26,52
|Kardemir (D)
|1,95
|1,04
|-26,69
|Karel Elektronik
|13,98
|3,56
|-3,79
|Karsan Otomotiv
|1,31
|1,55
|-17,09
|Karsu Tekstil
|1,67
|3,73
|-48,46
|Kartonsan
|319,10
|0,22
|-18,16
|Katmerciler Ekipman
|2,38
|4,85
|-38,02
|Kent Gıda
|163,40
|2,51
|-7,05
|Kerevitaş Gıda
|3,02
|1,00
|-7,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|0,00
|-45,45
|Kiler GMYO
|2,02
|4,12
|-46,70
|Klimasan Klima
|12,45
|9,98
|-43,61
|Koç Holding
|14,19
|4,19
|-30,17
|Konfrut Gıda
|6,22
|2,30
|-20,46
|Konya Çimento
|182,50
|8,44
|-32,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,10
|4,24
|-28,44
|Koza Altın
|65,95
|5,69
|-10,94
|Koza Madencilik
|9,81
|8,40
|-2,19
|Körfez GMYO
|1,55
|6,90
|-35,15
|Kristal Kola
|1,15
|9,52
|-23,84
|Kron Telekomünikasyon
|17,04
|4,35
|33,96
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,08
|-1,58
|10,04
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,17
|5,41
|-29,09
|Kütahya Porselen
|5,83
|10,00
|-11,93
|Lider Faktoring
|2,85
|6,34
|-22,34
|Link Bilgisayar
|21,70
|9,93
|19,56
|Logo Yazılım
|63,75
|4,51
|4,85
|Lokman Hekim Sağlık
|6,82
|10,00
|17,99
|Lüks Kadife
|5,51
|9,98
|-36,23
|Makina Takım
|1,17
|9,35
|-37,77
|Mardin Çimento
|5,12
|0,79
|-13,51
|Marka Yatırım Holding
|0,82
|9,33
|-30,51
|Marmaris Altınyunus
|51,00
|3,91
|-28,17
|Marshall
|41,74
|9,96
|-12,20
|Martı GMYO
|0,73
|4,29
|-27,72
|Martı Otel
|0,58
|5,45
|-36,26
|Mavi Giyim
|36,94
|7,45
|-36,20
|Mazhar Zorlu Holding
|10,99
|6,49
|-9,10
|Mega Polietilen
|1,44
|6,67
|-34,55
|Menderes Tekstil
|1,06
|9,28
|-19,08
|Mensa
|0,25
|4,17
|-21,88
|Merit Turizm
|12,50
|4,17
|-35,70
|Merko Gıda
|1,03
|9,57
|-1,90
|Metal Gayrimenkul
|0,66
|8,20
|-27,47
|Metemtur Otelcilik
|1,33
|3,10
|-25,28
|Metro Holding
|0,92
|4,55
|-33,33
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|6,60
|-42,35
|Metro Yatırım Ortaklığı
|4,73
|-2,07
|-41,75
|Migros Ticaret
|23,30
|0,52
|-3,80
|Milpa
|1,90
|3,83
|-13,24
|Mistral GMYO
|1,55
|8,39
|-17,99
|MLP Sağlık
|15,30
|3,31
|-4,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,85
|-5,56
|-25,44
|Mondi Tire Kutsan
|4,73
|10,00
|14,25
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.087,20
|1,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|14,15
|9,95
|11,24
|Net Holding
|1,38
|6,15
|-46,92
|Netaş Telekom.
|10,38
|3,18
|-20,52
|Niğbaş Niğde Beton
|5,70
|-7,32
|-8,06
|Nuh Çimento
|9,36
|1,85
|-21,21
|Nurol GMYO
|2,58
|9,79
|-27,73
|Odaş Elektrik
|1,33
|6,40
|-8,00
|Olmuksan-IP
|3,93
|9,78
|53,46
|Orge Enerji Elektrik
|3,56
|6,59
|-28,23
|Orma Orman Mahsulleri
|3,90
|8,33
|41,30
|Osmanlı Menkul
|5,95
|2,94
|41,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,38
|9,52
|-17,86
|Otokar
|108,60
|1,50
|-26,14
|Oyak Yat. Ort.
|5,48
|9,82
|135,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,43
|9,95
|-21,33
|Özak GMYO
|2,19
|1,86
|-14,79
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|9,57
|-21,83
|Özderici GMYO
|1,02
|8,51
|-35,03
|Özerden Plastik
|1,99
|9,94
|-12,72
|Panora GMYO
|4,23
|1,44
|-24,87
|Papilon Savunma
|8,44
|3,81
|8,90
|Park Elek.Madencilik
|2,58
|9,79
|-15,41
|Parsan
|12,25
|3,81
|-27,69
|Pegasus
|31,40
|9,94
|-63,66
|Peker GMYO
|2,35
|2,17
|-24,92
|Penguen Gıda
|2,79
|9,84
|34,78
|Pera GMYO
|0,65
|4,84
|-30,85
|Pergamon Dış Ticaret
|6,86
|-0,58
|-14,46
|Petkim
|3,15
|0,96
|-17,32
|Petrokent Turizm
|108,00
|2,96
|-15,69
|Pınar Et ve Un
|10,07
|0,00
|9,81
|Pınar Su
|2,59
|9,75
|11,64
|Pınar Süt
|11,77
|5,75
|-7,10
|Plastikkart
|7,45
|9,88
|-19,63
|Polisan Holding
|1,86
|5,68
|-38,61
|Politeknik Metal
|62,50
|4,69
|-17,84
|Prizma Press Matbaacılık
|4,39
|5,78
|2,09
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.164,20
|-0,21
|5,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,90
|-9,99
|-0,15
|QNB Finansbank
|38,70
|-6,11
|3,20
|Ral Yatırım Holding
|7,51
|-6,13
|10,44
|Ray Sigorta
|2,41
|7,11
|-29,53
|Reysaş GMYO
|5,39
|10,00
|17,43
|Reysaş Lojistik
|5,80
|9,85
|32,42
|Rhea Girişim
|1,57
|9,79
|31,93
|Rodrigo Tekstil
|1,27
|1,60
|-29,83
|Royal Halı
|1,68
|0,60
|22,63
|RTA Laboratuvarları
|6,39
|9,98
|175,43
|Sabancı Holding
|7,88
|3,14
|-17,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,45
|7,93
|12,39
|Salix Yatırım Holding
|5,30
|2,12
|-26,49
|Sanel Mühendislik
|3,48
|-0,57
|-14,07
|Sanifoam Sünger
|4,84
|2,76
|-3,20
|Sanko Pazarlama
|5,11
|9,89
|-33,98
|Saray Matbaacılık
|1,22
|9,91
|-31,84
|Sarkuysan
|4,90
|9,87
|1,45
|Sasa Polyester
|6,60
|10,00
|-14,62
|Say Reklamcılık
|2,36
|9,77
|5,36
|Sekuro Plastik
|3,91
|9,83
|-27,05
|Selçuk Ecza Deposu
|8,65
|5,88
|41,80
|Selçuk Gıda
|1,48
|-1,33
|-13,95
|Senkron Güvenlik
|1,67
|9,87
|-38,83
|Serve Film Prodüksiyon
|1,43
|0,70
|-10,06
|Servet GMYO
|9,04
|9,98
|6,35
|Seyitler Kimya
|9,40
|2,62
|38,44
|Silverline Endüstri
|1,55
|9,93
|-28,24
|Sinpaş GMYO
|0,90
|2,27
|-22,41
|Smartiks Yazılım
|7,42
|9,93
|-24,36
|Soda Sanayii
|4,88
|3,17
|-21,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,75
|10,00
|40,74
|Söktaş
|2,05
|7,33
|-22,64
|Sönmez Filament
|3,85
|6,65
|-21,11
|Sönmez Pamuklu
|3,82
|7,00
|-22,36
|Sumaş Suni Tahta
|9,00
|7,78
|-9,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,71
|9,53
|-1,46
|Şekerbank
|0,89
|4,71
|-32,06
|Şişe Cam
|4,05
|1,50
|-23,15
|Şok Marketler
|8,78
|1,39
|-18,40
|T. Halk Bankası
|5,03
|1,82
|-14,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,98
|6,07
|-35,83
|T.S.K.B.
|0,95
|1,06
|-21,49
|T.Tuborg
|12,86
|2,88
|8,07
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|5,99
|1,53
|-1,54
|TAV Havalimanları
|17,61
|9,99
|-35,17
|Taze Kuru Gıda
|5,99
|0,50
|-17,27
|Tek-Art Turizm
|0,78
|9,86
|-38,10
|Tekfen Holding
|12,74
|2,33
|-34,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,34
|9,88
|27,14
|Temapol Polimer Plastik
|3,91
|9,83
|-25,10
|TGS Dış Ticaret
|3,08
|10,00
|-34,05
|Tofaş Oto. Fab.
|16,77
|3,52
|-28,03
|Torunlar GMYO
|1,84
|5,14
|-33,09
|Trabzon Liman
|8,13
|3,57
|-23,73
|Trabzonspor Sportif
|2,36
|9,77
|9,77
|Trakya Cam
|2,73
|3,41
|-22,00
|Trend GMYO
|1,58
|9,72
|-28,18
|TSKB GMYO
|1,38
|8,66
|2,99
|Tuğçelik
|3,00
|9,89
|-24,05
|Tukaş
|8,70
|1,16
|-29,55
|Turcas Petrol
|1,90
|4,97
|-28,84
|Turkcell
|13,53
|3,28
|-1,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,11
|4,58
|-35,88
|Tüpraş
|78,30
|3,09
|-38,25
|Türk Hava Yolları
|9,25
|5,47
|-36,03
|Türk Prysmian Kablo
|2,80
|9,80
|7,69
|Türk Telekom
|7,00
|6,38
|-5,02
|Türk Traktör
|40,20
|3,40
|-24,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,40
|5,45
|-30,00
|Ufuk Yatırım
|2,63
|3,95
|1,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,33
|9,92
|-37,26
|Ulusoy Elektrik
|28,82
|1,12
|8,35
|Ulusoy Un Sanayi
|4,43
|-1,56
|15,97
|Umpaş Holding
|0,40
|2,56
|-35,48
|Uşak Seramik
|1,13
|9,71
|-33,14
|Utopya Turizm
|2,92
|9,77
|-40,65
|Uzertaş Boya
|2,33
|9,91
|4,95
|Ülker Bisküvi
|19,36
|-0,05
|-13,42
|Ünye Çimento
|3,70
|0,82
|-31,23
|Vakıf Fin. Kir.
|1,60
|4,58
|-33,88
|Vakıf GMYO
|1,93
|4,89
|-21,86
|Vakıf Yat. Ort.
|1,62
|3,85
|-30,47
|Vakıflar Bankası
|4,72
|2,16
|-14,34
|Vakko Tekstil
|3,92
|9,80
|-13,66
|Vanet Gıda
|1,08
|0,00
|-24,48
|Verusa Holding
|14,22
|4,56
|-23,38
|Verusaturk Girisim
|3,50
|6,38
|-35,06
|Vestel
|10,27
|2,19
|-18,62
|Vestel Beyaz Eşya
|15,80
|1,67
|-26,85
|Viking Kağıt
|4,32
|9,92
|131,02
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,01
|9,84
|-16,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,94
|3,74
|-21,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,85
|1,74
|-6,70
|Yataş
|5,42
|0,93
|-26,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,38
|9,52
|-14,29
|Yeni Gimat GMYO
|12,75
|-0,16
|-2,00
|Yeşil GMYO
|0,38
|0,00
|-40,63
|Yeşil Yapı
|0,37
|2,78
|-43,94
|Yeşil Yatırım Holding
|8,33
|8,04
|-25,82
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.999,90
|0,00
|69,78
|Yonga Mobilya
|9,62
|1,69
|4,11
|Yükselen Çelik
|5,77
|7,45
|-5,87
|Yünsa
|8,28
|9,96
|-17,94
|Zorlu Enerji
|1,06
|2,91
|-34,97
(Son)