Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.200,00 -0,08 13,32 İş Bankası (C) 4,69 -3,30 -26,83 İş Bankası (Kur.) 304.381,50 44,94 İş Fin.Kir. 2,69 -7,88 -29,21 İş Girişim 3,10 -4,62 -18,42 İş GMYO 1,21 -5,47 -31,25 İş Y. Men. Değ. 3,89 8,06 -3,40 İş Yat. Ort. 2,03 -7,31 25,98 İşbir Holding 425,00 -5,56 -1,16 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 -2,50 -37,10 İttifak Holding 1,77 -5,85 -52,42 İz Hayvancılık Tarım 1,75 -5,41 -33,12 İzmir Demir Çelik 8,30 -2,35 1,34 İzmir Fırça 1,39 -1,42 -22,78 Jantsa Jant Sanayi 50,80 2,17 -12,86 Kafein Yazılım 12,70 0,24 14,00 Kapital Yat. Holding 2,24 -5,49 -7,44 Kaplamin 4,92 6,96 -11,35 Kardemir (A) 1,90 -3,55 -28,30 Kardemir (B) 1,89 -2,58 -28,41 Kardemir (D) 1,88 -3,59 -29,32 Karel Elektronik 12,87 -7,94 -11,42 Karsan Otomotiv 1,23 -6,11 -22,15 Karsu Tekstil 1,71 2,40 -47,22 Kartonsan 317,50 -0,50 -18,57 Katmerciler Ekipman 2,25 -5,46 -41,41 Kent Gıda 158,00 -3,30 -10,13 Kerevitaş Gıda 2,90 -3,97 -11,04 Kervansaray Yat. Holding 0,28 -6,67 -49,09 Kiler GMYO 1,92 -4,95 -49,34 Klimasan Klima 12,37 -0,64 -43,98 Koç Holding 13,46 -5,14 -33,76 Konfrut Gıda 6,00 -3,54 -23,27 Konya Çimento 176,00 -3,56 -35,13 Kordsa Teknik Tekstil 8,92 -1,98 -29,85 Koza Altın 61,90 -6,14 -16,41 Koza Madencilik 8,89 -9,38 -11,37 Körfez GMYO 1,62 4,52 -32,22 Kristal Kola 1,18 2,61 -21,85 Kron Telekomünikasyon 15,66 -8,10 23,11 Kuştur Kuşadası Turizm 24,32 -6,75 2,62 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 -4,27 -32,12 Kütahya Porselen 6,06 3,95 -8,46 Lider Faktoring 2,69 -5,61 -26,70 Link Bilgisayar 20,56 -5,25 13,28 Logo Yazılım 59,70 -6,35 -1,81 Lokman Hekim Sağlık 6,63 -2,79 14,71 Lüks Kadife 6,06 9,98 -29,86 Makina Takım 1,14 -2,56 -39,36 Mardin Çimento 4,90 -4,30 -17,23 Marka Yatırım Holding 0,80 -2,44 -32,20 Marmaris Altınyunus 49,48 -2,98 -30,31 Marshall 44,54 6,71 -6,31 Martı GMYO 0,69 -5,48 -31,68 Martı Otel 0,55 -5,17 -39,56 Mavi Giyim 36,64 -0,81 -36,72 Mazhar Zorlu Holding 11,70 6,46 -3,23 Mega Polietilen 1,38 -4,17 -37,27 Menderes Tekstil 1,05 -0,94 -19,85 Mensa 0,23 -8,00 -28,13 Merit Turizm 13,00 4,00 -33,13 Merko Gıda 1,11 7,77 5,71 Metal Gayrimenkul 0,65 -1,52 -28,57 Metemtur Otelcilik 1,27 -4,51 -28,65 Metro Holding 0,89 -3,26 -35,51 Metro Petrol ve Tesisleri 1,07 -5,31 -45,41 Metro Yatırım Ortaklığı 4,27 -9,73 -47,41 Migros Ticaret 22,62 -2,92 -6,61 Milpa 1,82 -4,21 -16,89 Mistral GMYO 1,47 -5,16 -22,22 MLP Sağlık 13,77 -10,00 -13,94 MMC San. ve Tic. Yat. 0,89 4,71 -21,93 Mondi Tire Kutsan 5,20 9,94 25,60 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 0,13 1,43 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,19 7,35 19,42 Net Holding 1,32 -4,35 -49,23 Netaş Telekom. 10,00 -3,66 -23,43 Niğbaş Niğde Beton 5,90 3,51 -4,84 Nuh Çimento 9,00 -3,85 -24,24 Nurol GMYO 2,51 -2,71 -29,69 Odaş Elektrik 1,27 -4,51 -12,15 Olmuksan-IP 4,10 4,33 60,10 Orge Enerji Elektrik 3,61 1,40 -27,22 Orma Orman Mahsulleri 3,51 -10,00 27,17 Osmanlı Menkul 6,50 9,24 54,76 Ostim Endüstriyel Yat 1,51 9,42 -10,12 Otokar 104,00 -4,24 -29,27 Oyak Yat. Ort. 5,61 2,37 140,77 Oylum Sınai Yatırımlar 2,60 7,00 -15,83 Özak GMYO 2,11 -3,65 -17,90 Özbal Çelik Boru 1,24 -1,59 -23,07 Özderici GMYO 0,99 -2,94 -36,94 Özerden Plastik 2,18 9,55 -4,39 Panora GMYO 4,08 -3,55 -27,53 Papilon Savunma 7,98 -5,45 2,97 Park Elek.Madencilik 2,60 0,78 -14,75 Parsan 11,62 -5,14 -31,40 Pegasus 34,54 10,00 -60,02 Peker GMYO 2,24 -4,68 -28,43 Penguen Gıda 3,06 9,68 47,83 Pera GMYO 0,62 -4,62 -34,04 Pergamon Dış Ticaret 6,63 -3,35 -17,33 Petkim 3,01 -4,44 -21,00 Petrokent Turizm 105,60 -2,22 -17,56 Pınar Et ve Un 9,69 -3,77 5,67 Pınar Su 2,72 5,02 17,24 Pınar Süt 11,12 -5,52 -12,23 Plastikkart 7,73 3,76 -16,61 Polisan Holding 1,89 1,61 -37,62 Politeknik Metal 60,00 -4,00 -21,13 Prizma Press Matbaacılık 4,34 -1,14 0,93 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,40 -0,07 5,02 QNB Finans Fin. Kir. 123,00 -4,58 -4,73 QNB Finansbank 35,02 -9,51 -6,61 Ral Yatırım Holding 8,24 9,72 21,18 Ray Sigorta 2,41 0,00 -29,53 Reysaş GMYO 5,86 8,72 27,67 Reysaş Lojistik 6,33 9,14 44,52 Rhea Girişim 1,72 9,55 44,54 Rodrigo Tekstil 1,27 0,00 -29,83 Royal Halı 1,65 -1,79 20,44 RTA Laboratuvarları 5,76 -9,86 148,28 Sabancı Holding 7,51 -4,70 -21,28 Safkar Ege Soğutmacılık 2,28 -6,94 4,59 Salix Yatırım Holding 4,97 -6,23 -31,07 Sanel Mühendislik 3,43 -1,44 -15,31 Sanifoam Sünger 4,59 -5,17 -8,20 Sanko Pazarlama 5,19 1,57 -32,95 Saray Matbaacılık 1,34 9,84 -25,14 Sarkuysan 4,80 -2,04 -0,62 Sasa Polyester 7,26 10,00 -6,08 Say Reklamcılık 2,27 -3,81 1,34 Sekuro Plastik 4,26 8,95 -20,52 Selçuk Ecza Deposu 8,16 -5,66 33,77 Selçuk Gıda 1,38 -6,76 -19,77 Senkron Güvenlik 1,83 9,58 -32,97 Serve Film Prodüksiyon 1,38 -3,50 -13,21 Servet GMYO 9,78 8,19 15,06 Seyitler Kimya 9,55 1,60 40,65 Silverline Endüstri 1,58 1,94 -26,85 Sinpaş GMYO 0,88 -2,22 -24,14 Smartiks Yazılım 8,09 9,03 -17,53 Soda Sanayii 4,80 -1,64 -22,33 Sodaş Sodyum Sanayii 14,60 6,18 49,44 Söktaş 2,11 2,93 -20,38 Sönmez Filament 4,20 9,09 -13,93 Sönmez Pamuklu 4,02 5,24 -18,29 Sumaş Suni Tahta 8,29 -7,89 -16,26 Şeker Fin. Kir. 4,65 -1,27 -2,72 Şekerbank 0,85 -4,49 -35,11 Şişe Cam 3,95 -2,47 -25,05 Şok Marketler 8,80 0,23 -18,22 T. Halk Bankası 4,90 -2,58 -17,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,10 -6,72 -40,14 T.S.K.B. 0,91 -4,21 -24,79 T.Tuborg 12,75 -0,86 7,14 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47 Tat Gıda 5,64 -5,84 -7,29 TAV Havalimanları 16,47 -6,47 -39,37 Taze Kuru Gıda 5,45 -9,02 -24,72 Tek-Art Turizm 0,77 -1,28 -38,89 Tekfen Holding 12,31 -3,38 -36,28 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,65 5,81 34,52 Temapol Polimer Plastik 4,30 9,97 -17,62 TGS Dış Ticaret 3,10 0,65 -33,62 Tofaş Oto. Fab. 16,50 -1,61 -29,19 Torunlar GMYO 1,79 -2,72 -34,91 Trabzon Liman 8,12 -0,12 -23,83 Trabzonspor Sportif 2,59 9,75 20,47 Trakya Cam 2,64 -3,30 -24,57 Trend GMYO 1,73 9,49 -21,36 TSKB GMYO 1,35 -2,17 0,75 Tuğçelik 3,30 10,00 -16,46 Tukaş 8,69 -0,11 -29,64 Turcas Petrol 1,82 -4,21 -31,84 Turkcell 12,52 -7,46 -9,28 Tümosan Motor ve Traktör 4,14 0,73 -35,41 Tüpraş 76,00 -2,94 -40,06 Türk Hava Yolları 8,86 -4,22 -38,73 Türk Prysmian Kablo 2,85 1,79 9,62 Türk Telekom 6,56 -6,29 -10,99 Türk Traktör 39,56 -1,59 -25,23 Türker Proje Gayrimenkul 28,22 -4,01 -32,81 Ufuk Yatırım 2,40 -8,75 -6,98 Ulaşlar Turizm Yat. 1,28 -3,76 -39,62 Ulusoy Elektrik 28,38 -1,53 6,69 Ulusoy Un Sanayi 4,13 -6,77 8,12 Umpaş Holding 0,39 -2,50 -37,10 Uşak Seramik 1,08 -4,42 -36,09 Utopya Turizm 3,04 4,11 -38,21 Uzertaş Boya 2,56 9,87 15,32 Ülker Bisküvi 19,30 -0,31 -13,69 Ünye Çimento 3,63 -1,89 -32,53 Vakıf Fin. Kir. 1,57 -1,88 -35,12 Vakıf GMYO 1,83 -5,18 -25,91 Vakıf Yat. Ort. 1,55 -4,32 -33,48 Vakıflar Bankası 4,49 -4,87 -18,51 Vakko Tekstil 3,98 1,53 -12,33 Vanet Gıda 1,02 -5,56 -28,67 Verusa Holding 13,75 -3,31 -25,92 Verusaturk Girisim 3,35 -4,29 -37,85 Vestel 10,10 -1,66 -19,97 Vestel Beyaz Eşya 15,54 -1,65 -28,06 Viking Kağıt 4,32 0,00 131,02 Yapı Kredi Koray GMYO 2,12 5,47 -12,40 Yapı ve Kredi Bank. 1,88 -3,09 -24,19 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,64 -3,59 -10,05 Yataş 5,22 -3,69 -28,88 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,44 4,35 -10,56 Yeni Gimat GMYO 12,62 -1,02 -3,00 Yeşil GMYO 0,37 -2,63 -42,19 Yeşil Yapı 0,36 -2,70 -45,45 Yeşil Yatırım Holding 8,02 -3,72 -28,58 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.900,00 -2,00 66,38 Yonga Mobilya 9,10 -5,41 -1,52 Yükselen Çelik 5,43 -5,89 -11,42 Yünsa 8,52 2,90 -15,56 Zorlu Enerji 1,03 -2,83 -36,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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