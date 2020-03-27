Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.200,00
|-0,08
|13,32
|İş Bankası (C)
|4,69
|-3,30
|-26,83
|İş Bankası (Kur.)
|304.381,50
|44,94
|İş Fin.Kir.
|2,69
|-7,88
|-29,21
|İş Girişim
|3,10
|-4,62
|-18,42
|İş GMYO
|1,21
|-5,47
|-31,25
|İş Y. Men. Değ.
|3,89
|8,06
|-3,40
|İş Yat. Ort.
|2,03
|-7,31
|25,98
|İşbir Holding
|425,00
|-5,56
|-1,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|-2,50
|-37,10
|İttifak Holding
|1,77
|-5,85
|-52,42
|İz Hayvancılık Tarım
|1,75
|-5,41
|-33,12
|İzmir Demir Çelik
|8,30
|-2,35
|1,34
|İzmir Fırça
|1,39
|-1,42
|-22,78
|Jantsa Jant Sanayi
|50,80
|2,17
|-12,86
|Kafein Yazılım
|12,70
|0,24
|14,00
|Kapital Yat. Holding
|2,24
|-5,49
|-7,44
|Kaplamin
|4,92
|6,96
|-11,35
|Kardemir (A)
|1,90
|-3,55
|-28,30
|Kardemir (B)
|1,89
|-2,58
|-28,41
|Kardemir (D)
|1,88
|-3,59
|-29,32
|Karel Elektronik
|12,87
|-7,94
|-11,42
|Karsan Otomotiv
|1,23
|-6,11
|-22,15
|Karsu Tekstil
|1,71
|2,40
|-47,22
|Kartonsan
|317,50
|-0,50
|-18,57
|Katmerciler Ekipman
|2,25
|-5,46
|-41,41
|Kent Gıda
|158,00
|-3,30
|-10,13
|Kerevitaş Gıda
|2,90
|-3,97
|-11,04
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|-6,67
|-49,09
|Kiler GMYO
|1,92
|-4,95
|-49,34
|Klimasan Klima
|12,37
|-0,64
|-43,98
|Koç Holding
|13,46
|-5,14
|-33,76
|Konfrut Gıda
|6,00
|-3,54
|-23,27
|Konya Çimento
|176,00
|-3,56
|-35,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,92
|-1,98
|-29,85
|Koza Altın
|61,90
|-6,14
|-16,41
|Koza Madencilik
|8,89
|-9,38
|-11,37
|Körfez GMYO
|1,62
|4,52
|-32,22
|Kristal Kola
|1,18
|2,61
|-21,85
|Kron Telekomünikasyon
|15,66
|-8,10
|23,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,32
|-6,75
|2,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|-4,27
|-32,12
|Kütahya Porselen
|6,06
|3,95
|-8,46
|Lider Faktoring
|2,69
|-5,61
|-26,70
|Link Bilgisayar
|20,56
|-5,25
|13,28
|Logo Yazılım
|59,70
|-6,35
|-1,81
|Lokman Hekim Sağlık
|6,63
|-2,79
|14,71
|Lüks Kadife
|6,06
|9,98
|-29,86
|Makina Takım
|1,14
|-2,56
|-39,36
|Mardin Çimento
|4,90
|-4,30
|-17,23
|Marka Yatırım Holding
|0,80
|-2,44
|-32,20
|Marmaris Altınyunus
|49,48
|-2,98
|-30,31
|Marshall
|44,54
|6,71
|-6,31
|Martı GMYO
|0,69
|-5,48
|-31,68
|Martı Otel
|0,55
|-5,17
|-39,56
|Mavi Giyim
|36,64
|-0,81
|-36,72
|Mazhar Zorlu Holding
|11,70
|6,46
|-3,23
|Mega Polietilen
|1,38
|-4,17
|-37,27
|Menderes Tekstil
|1,05
|-0,94
|-19,85
|Mensa
|0,23
|-8,00
|-28,13
|Merit Turizm
|13,00
|4,00
|-33,13
|Merko Gıda
|1,11
|7,77
|5,71
|Metal Gayrimenkul
|0,65
|-1,52
|-28,57
|Metemtur Otelcilik
|1,27
|-4,51
|-28,65
|Metro Holding
|0,89
|-3,26
|-35,51
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,07
|-5,31
|-45,41
|Metro Yatırım Ortaklığı
|4,27
|-9,73
|-47,41
|Migros Ticaret
|22,62
|-2,92
|-6,61
|Milpa
|1,82
|-4,21
|-16,89
|Mistral GMYO
|1,47
|-5,16
|-22,22
|MLP Sağlık
|13,77
|-10,00
|-13,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,89
|4,71
|-21,93
|Mondi Tire Kutsan
|5,20
|9,94
|25,60
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.088,60
|0,13
|1,43
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,19
|7,35
|19,42
|Net Holding
|1,32
|-4,35
|-49,23
|Netaş Telekom.
|10,00
|-3,66
|-23,43
|Niğbaş Niğde Beton
|5,90
|3,51
|-4,84
|Nuh Çimento
|9,00
|-3,85
|-24,24
|Nurol GMYO
|2,51
|-2,71
|-29,69
|Odaş Elektrik
|1,27
|-4,51
|-12,15
|Olmuksan-IP
|4,10
|4,33
|60,10
|Orge Enerji Elektrik
|3,61
|1,40
|-27,22
|Orma Orman Mahsulleri
|3,51
|-10,00
|27,17
|Osmanlı Menkul
|6,50
|9,24
|54,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,51
|9,42
|-10,12
|Otokar
|104,00
|-4,24
|-29,27
|Oyak Yat. Ort.
|5,61
|2,37
|140,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,60
|7,00
|-15,83
|Özak GMYO
|2,11
|-3,65
|-17,90
|Özbal Çelik Boru
|1,24
|-1,59
|-23,07
|Özderici GMYO
|0,99
|-2,94
|-36,94
|Özerden Plastik
|2,18
|9,55
|-4,39
|Panora GMYO
|4,08
|-3,55
|-27,53
|Papilon Savunma
|7,98
|-5,45
|2,97
|Park Elek.Madencilik
|2,60
|0,78
|-14,75
|Parsan
|11,62
|-5,14
|-31,40
|Pegasus
|34,54
|10,00
|-60,02
|Peker GMYO
|2,24
|-4,68
|-28,43
|Penguen Gıda
|3,06
|9,68
|47,83
|Pera GMYO
|0,62
|-4,62
|-34,04
|Pergamon Dış Ticaret
|6,63
|-3,35
|-17,33
|Petkim
|3,01
|-4,44
|-21,00
|Petrokent Turizm
|105,60
|-2,22
|-17,56
|Pınar Et ve Un
|9,69
|-3,77
|5,67
|Pınar Su
|2,72
|5,02
|17,24
|Pınar Süt
|11,12
|-5,52
|-12,23
|Plastikkart
|7,73
|3,76
|-16,61
|Polisan Holding
|1,89
|1,61
|-37,62
|Politeknik Metal
|60,00
|-4,00
|-21,13
|Prizma Press Matbaacılık
|4,34
|-1,14
|0,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.163,40
|-0,07
|5,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,00
|-4,58
|-4,73
|QNB Finansbank
|35,02
|-9,51
|-6,61
|Ral Yatırım Holding
|8,24
|9,72
|21,18
|Ray Sigorta
|2,41
|0,00
|-29,53
|Reysaş GMYO
|5,86
|8,72
|27,67
|Reysaş Lojistik
|6,33
|9,14
|44,52
|Rhea Girişim
|1,72
|9,55
|44,54
|Rodrigo Tekstil
|1,27
|0,00
|-29,83
|Royal Halı
|1,65
|-1,79
|20,44
|RTA Laboratuvarları
|5,76
|-9,86
|148,28
|Sabancı Holding
|7,51
|-4,70
|-21,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,28
|-6,94
|4,59
|Salix Yatırım Holding
|4,97
|-6,23
|-31,07
|Sanel Mühendislik
|3,43
|-1,44
|-15,31
|Sanifoam Sünger
|4,59
|-5,17
|-8,20
|Sanko Pazarlama
|5,19
|1,57
|-32,95
|Saray Matbaacılık
|1,34
|9,84
|-25,14
|Sarkuysan
|4,80
|-2,04
|-0,62
|Sasa Polyester
|7,26
|10,00
|-6,08
|Say Reklamcılık
|2,27
|-3,81
|1,34
|Sekuro Plastik
|4,26
|8,95
|-20,52
|Selçuk Ecza Deposu
|8,16
|-5,66
|33,77
|Selçuk Gıda
|1,38
|-6,76
|-19,77
|Senkron Güvenlik
|1,83
|9,58
|-32,97
|Serve Film Prodüksiyon
|1,38
|-3,50
|-13,21
|Servet GMYO
|9,78
|8,19
|15,06
|Seyitler Kimya
|9,55
|1,60
|40,65
|Silverline Endüstri
|1,58
|1,94
|-26,85
|Sinpaş GMYO
|0,88
|-2,22
|-24,14
|Smartiks Yazılım
|8,09
|9,03
|-17,53
|Soda Sanayii
|4,80
|-1,64
|-22,33
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,60
|6,18
|49,44
|Söktaş
|2,11
|2,93
|-20,38
|Sönmez Filament
|4,20
|9,09
|-13,93
|Sönmez Pamuklu
|4,02
|5,24
|-18,29
|Sumaş Suni Tahta
|8,29
|-7,89
|-16,26
|Şeker Fin. Kir.
|4,65
|-1,27
|-2,72
|Şekerbank
|0,85
|-4,49
|-35,11
|Şişe Cam
|3,95
|-2,47
|-25,05
|Şok Marketler
|8,80
|0,23
|-18,22
|T. Halk Bankası
|4,90
|-2,58
|-17,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,10
|-6,72
|-40,14
|T.S.K.B.
|0,91
|-4,21
|-24,79
|T.Tuborg
|12,75
|-0,86
|7,14
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|5,64
|-5,84
|-7,29
|TAV Havalimanları
|16,47
|-6,47
|-39,37
|Taze Kuru Gıda
|5,45
|-9,02
|-24,72
|Tek-Art Turizm
|0,77
|-1,28
|-38,89
|Tekfen Holding
|12,31
|-3,38
|-36,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,65
|5,81
|34,52
|Temapol Polimer Plastik
|4,30
|9,97
|-17,62
|TGS Dış Ticaret
|3,10
|0,65
|-33,62
|Tofaş Oto. Fab.
|16,50
|-1,61
|-29,19
|Torunlar GMYO
|1,79
|-2,72
|-34,91
|Trabzon Liman
|8,12
|-0,12
|-23,83
|Trabzonspor Sportif
|2,59
|9,75
|20,47
|Trakya Cam
|2,64
|-3,30
|-24,57
|Trend GMYO
|1,73
|9,49
|-21,36
|TSKB GMYO
|1,35
|-2,17
|0,75
|Tuğçelik
|3,30
|10,00
|-16,46
|Tukaş
|8,69
|-0,11
|-29,64
|Turcas Petrol
|1,82
|-4,21
|-31,84
|Turkcell
|12,52
|-7,46
|-9,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,14
|0,73
|-35,41
|Tüpraş
|76,00
|-2,94
|-40,06
|Türk Hava Yolları
|8,86
|-4,22
|-38,73
|Türk Prysmian Kablo
|2,85
|1,79
|9,62
|Türk Telekom
|6,56
|-6,29
|-10,99
|Türk Traktör
|39,56
|-1,59
|-25,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,22
|-4,01
|-32,81
|Ufuk Yatırım
|2,40
|-8,75
|-6,98
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,28
|-3,76
|-39,62
|Ulusoy Elektrik
|28,38
|-1,53
|6,69
|Ulusoy Un Sanayi
|4,13
|-6,77
|8,12
|Umpaş Holding
|0,39
|-2,50
|-37,10
|Uşak Seramik
|1,08
|-4,42
|-36,09
|Utopya Turizm
|3,04
|4,11
|-38,21
|Uzertaş Boya
|2,56
|9,87
|15,32
|Ülker Bisküvi
|19,30
|-0,31
|-13,69
|Ünye Çimento
|3,63
|-1,89
|-32,53
|Vakıf Fin. Kir.
|1,57
|-1,88
|-35,12
|Vakıf GMYO
|1,83
|-5,18
|-25,91
|Vakıf Yat. Ort.
|1,55
|-4,32
|-33,48
|Vakıflar Bankası
|4,49
|-4,87
|-18,51
|Vakko Tekstil
|3,98
|1,53
|-12,33
|Vanet Gıda
|1,02
|-5,56
|-28,67
|Verusa Holding
|13,75
|-3,31
|-25,92
|Verusaturk Girisim
|3,35
|-4,29
|-37,85
|Vestel
|10,10
|-1,66
|-19,97
|Vestel Beyaz Eşya
|15,54
|-1,65
|-28,06
|Viking Kağıt
|4,32
|0,00
|131,02
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,12
|5,47
|-12,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,88
|-3,09
|-24,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,64
|-3,59
|-10,05
|Yataş
|5,22
|-3,69
|-28,88
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,44
|4,35
|-10,56
|Yeni Gimat GMYO
|12,62
|-1,02
|-3,00
|Yeşil GMYO
|0,37
|-2,63
|-42,19
|Yeşil Yapı
|0,36
|-2,70
|-45,45
|Yeşil Yatırım Holding
|8,02
|-3,72
|-28,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.900,00
|-2,00
|66,38
|Yonga Mobilya
|9,10
|-5,41
|-1,52
|Yükselen Çelik
|5,43
|-5,89
|-11,42
|Yünsa
|8,52
|2,90
|-15,56
|Zorlu Enerji
|1,03
|-2,83
|-36,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)