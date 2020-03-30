Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|33.999,90
|-0,59
|12,66
|İş Bankası (C)
|4,68
|-0,21
|-26,99
|İş Bankası (Kur.)
|306.000,10
|0,53
|45,72
|İş Fin.Kir.
|2,69
|0,00
|-29,21
|İş Girişim
|3,12
|0,65
|-17,89
|İş GMYO
|1,23
|1,65
|-30,11
|İş Y. Men. Değ.
|4,23
|8,74
|5,05
|İş Yat. Ort.
|1,95
|-3,94
|21,02
|İşbir Holding
|430,00
|1,18
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|2,56
|-35,48
|İttifak Holding
|1,76
|-0,56
|-52,69
|İz Hayvancılık Tarım
|1,74
|-0,57
|-33,50
|İzmir Demir Çelik
|8,52
|2,65
|4,03
|İzmir Fırça
|1,52
|9,35
|-15,56
|Jantsa Jant Sanayi
|51,50
|1,38
|-11,66
|Kafein Yazılım
|11,82
|-6,93
|6,10
|Kapital Yat. Holding
|2,36
|5,36
|-2,48
|Kaplamin
|4,83
|-1,83
|-12,97
|Kardemir (A)
|1,90
|0,00
|-28,30
|Kardemir (B)
|1,87
|-1,06
|-29,17
|Kardemir (D)
|1,87
|-0,53
|-29,70
|Karel Elektronik
|12,73
|-1,09
|-12,39
|Karsan Otomotiv
|1,22
|-0,81
|-22,78
|Karsu Tekstil
|1,88
|9,94
|-41,98
|Kartonsan
|326,90
|2,96
|-16,16
|Katmerciler Ekipman
|2,25
|0,00
|-41,41
|Kent Gıda
|162,90
|3,10
|-7,34
|Kerevitaş Gıda
|3,19
|10,00
|-2,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|3,57
|-47,27
|Kiler GMYO
|1,96
|2,08
|-48,28
|Klimasan Klima
|11,70
|-5,42
|-47,01
|Koç Holding
|13,25
|-1,56
|-34,79
|Konfrut Gıda
|6,60
|10,00
|-15,60
|Konya Çimento
|173,20
|-1,59
|-36,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,10
|2,02
|-28,44
|Koza Altın
|61,80
|-0,16
|-16,54
|Koza Madencilik
|8,99
|1,12
|-10,37
|Körfez GMYO
|1,78
|9,88
|-25,52
|Kristal Kola
|1,18
|0,00
|-21,85
|Kron Telekomünikasyon
|15,07
|-3,77
|18,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,50
|0,74
|3,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|0,00
|-32,12
|Kütahya Porselen
|6,22
|2,64
|-6,04
|Lider Faktoring
|2,80
|4,09
|-23,71
|Link Bilgisayar
|19,84
|-3,50
|9,31
|Logo Yazılım
|58,30
|-2,35
|-4,11
|Lokman Hekim Sağlık
|6,01
|-9,35
|3,98
|Lüks Kadife
|6,66
|9,90
|-22,92
|Makina Takım
|1,15
|0,88
|-38,83
|Mardin Çimento
|4,99
|1,84
|-15,71
|Marka Yatırım Holding
|0,88
|10,00
|-25,42
|Marmaris Altınyunus
|54,40
|9,94
|-23,38
|Marshall
|42,90
|-3,68
|-9,76
|Martı GMYO
|0,70
|1,45
|-30,69
|Martı Otel
|0,55
|0,00
|-39,56
|Mavi Giyim
|34,00
|-7,21
|-41,28
|Mazhar Zorlu Holding
|11,50
|-1,71
|-4,88
|Mega Polietilen
|1,46
|5,80
|-33,64
|Menderes Tekstil
|1,11
|5,71
|-15,27
|Mensa
|0,24
|4,35
|-25,00
|Merit Turizm
|12,98
|-0,15
|-33,23
|Merko Gıda
|1,15
|3,60
|9,52
|Metal Gayrimenkul
|0,63
|-3,08
|-30,77
|Metemtur Otelcilik
|1,26
|-0,79
|-29,21
|Metro Holding
|0,87
|-2,25
|-36,96
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,05
|-1,87
|-46,43
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,85
|-9,84
|-52,59
|Migros Ticaret
|22,80
|0,80
|-5,86
|Milpa
|1,87
|2,75
|-14,61
|Mistral GMYO
|1,53
|4,08
|-19,05
|MLP Sağlık
|12,50
|-9,22
|-21,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,87
|-2,25
|-23,68
|Mondi Tire Kutsan
|5,72
|10,00
|38,16
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.088,60
|1,43
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|14,85
|-2,24
|16,75
|Net Holding
|1,32
|0,00
|-49,23
|Netaş Telekom.
|9,88
|-1,20
|-24,35
|Niğbaş Niğde Beton
|5,70
|-3,39
|-8,06
|Nuh Çimento
|9,05
|0,56
|-23,82
|Nurol GMYO
|2,53
|0,80
|-29,13
|Odaş Elektrik
|1,28
|0,79
|-11,46
|Olmuksan-IP
|4,04
|-1,46
|57,75
|Orge Enerji Elektrik
|3,97
|9,97
|-19,96
|Orma Orman Mahsulleri
|3,38
|-3,70
|22,46
|Osmanlı Menkul
|6,98
|7,38
|66,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,47
|-2,65
|-12,50
|Otokar
|103,30
|-0,67
|-29,75
|Oyak Yat. Ort.
|5,05
|-9,98
|116,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,86
|10,00
|-7,41
|Özak GMYO
|2,18
|3,32
|-15,18
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|1,61
|-21,83
|Özderici GMYO
|1,05
|6,06
|-33,12
|Özerden Plastik
|2,10
|-3,67
|-7,89
|Panora GMYO
|4,09
|0,25
|-27,36
|Papilon Savunma
|7,80
|-2,26
|0,65
|Park Elek.Madencilik
|2,57
|-1,15
|-15,74
|Parsan
|11,48
|-1,20
|-32,23
|Pegasus
|31,10
|-9,96
|-64,00
|Peker GMYO
|2,46
|9,82
|-21,41
|Penguen Gıda
|3,36
|9,80
|62,32
|Pera GMYO
|0,63
|1,61
|-32,98
|Pergamon Dış Ticaret
|6,68
|0,75
|-16,71
|Petkim
|3,00
|-0,33
|-21,26
|Petrokent Turizm
|103,50
|-1,99
|-19,20
|Pınar Et ve Un
|10,05
|3,72
|9,60
|Pınar Su
|2,99
|9,93
|28,88
|Pınar Süt
|12,04
|8,27
|-4,97
|Plastikkart
|7,87
|1,81
|-15,10
|Polisan Holding
|1,88
|-0,53
|-37,95
|Politeknik Metal
|60,05
|0,08
|-21,06
|Prizma Press Matbaacılık
|4,35
|0,23
|1,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.165,40
|0,17
|5,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|112,00
|-8,94
|-13,25
|QNB Finansbank
|35,10
|0,23
|-6,40
|Ral Yatırım Holding
|8,24
|0,00
|21,18
|Ray Sigorta
|2,65
|9,96
|-22,51
|Reysaş GMYO
|6,09
|3,92
|32,68
|Reysaş Lojistik
|6,58
|3,95
|50,23
|Rhea Girişim
|1,69
|-1,74
|42,02
|Rodrigo Tekstil
|1,35
|6,30
|-25,41
|Royal Halı
|1,67
|1,21
|21,90
|RTA Laboratuvarları
|5,19
|-9,90
|123,71
|Sabancı Holding
|7,43
|-1,07
|-22,12
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,40
|5,26
|10,09
|Salix Yatırım Holding
|4,99
|0,40
|-30,79
|Sanel Mühendislik
|3,55
|3,50
|-12,35
|Sanifoam Sünger
|4,65
|1,31
|-7,00
|Sanko Pazarlama
|5,20
|0,19
|-32,82
|Saray Matbaacılık
|1,47
|9,70
|-17,88
|Sarkuysan
|4,86
|1,25
|0,62
|Sasa Polyester
|7,98
|9,92
|3,23
|Say Reklamcılık
|2,43
|7,05
|8,48
|Sekuro Plastik
|4,60
|7,98
|-14,18
|Selçuk Ecza Deposu
|7,35
|-9,93
|20,49
|Selçuk Gıda
|1,46
|5,80
|-15,12
|Senkron Güvenlik
|2,01
|9,84
|-26,37
|Serve Film Prodüksiyon
|1,51
|9,42
|-5,03
|Servet GMYO
|9,91
|1,33
|16,59
|Seyitler Kimya
|9,66
|1,15
|42,27
|Silverline Endüstri
|1,58
|0,00
|-26,85
|Sinpaş GMYO
|0,89
|1,14
|-23,28
|Smartiks Yazılım
|7,88
|-2,60
|-19,67
|Soda Sanayii
|4,95
|3,13
|-19,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,53
|-0,48
|48,72
|Söktaş
|2,32
|9,95
|-12,45
|Sönmez Filament
|4,62
|10,00
|-5,33
|Sönmez Pamuklu
|4,42
|9,95
|-10,16
|Sumaş Suni Tahta
|8,30
|0,12
|-16,16
|Şeker Fin. Kir.
|4,77
|2,58
|-0,21
|Şekerbank
|0,86
|1,18
|-34,35
|Şişe Cam
|3,94
|-0,25
|-25,24
|Şok Marketler
|9,24
|5,00
|-14,13
|T. Halk Bankası
|4,94
|0,82
|-16,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,40
|-2,68
|-41,74
|T.S.K.B.
|0,92
|1,10
|-23,97
|T.Tuborg
|12,90
|1,18
|8,40
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|6,20
|9,93
|1,91
|TAV Havalimanları
|15,60
|-5,28
|-42,57
|Taze Kuru Gıda
|5,92
|8,62
|-18,23
|Tek-Art Turizm
|0,77
|0,00
|-38,89
|Tekfen Holding
|12,23
|-0,65
|-36,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,54
|-1,95
|31,90
|Temapol Polimer Plastik
|4,73
|10,00
|-9,39
|TGS Dış Ticaret
|3,00
|-3,23
|-35,76
|Tofaş Oto. Fab.
|16,50
|0,00
|-29,19
|Torunlar GMYO
|1,76
|-1,68
|-36,00
|Trabzon Liman
|8,12
|0,00
|-23,83
|Trabzonspor Sportif
|2,84
|9,65
|32,09
|Trakya Cam
|2,75
|4,17
|-21,43
|Trend GMYO
|1,90
|9,83
|-13,64
|TSKB GMYO
|1,37
|1,48
|2,24
|Tuğçelik
|3,63
|10,00
|-8,10
|Tukaş
|8,60
|-1,04
|-30,36
|Turcas Petrol
|1,84
|1,10
|-31,09
|Turkcell
|12,40
|-0,96
|-10,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,21
|1,69
|-34,32
|Tüpraş
|74,50
|-1,97
|-41,25
|Türk Hava Yolları
|8,72
|-1,58
|-39,70
|Türk Prysmian Kablo
|2,95
|3,51
|13,46
|Türk Telekom
|6,65
|1,37
|-9,77
|Türk Traktör
|39,02
|-1,37
|-26,25
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,36
|4,04
|-30,10
|Ufuk Yatırım
|2,56
|6,67
|-0,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,32
|3,13
|-37,74
|Ulusoy Elektrik
|28,22
|-0,56
|6,09
|Ulusoy Un Sanayi
|4,26
|3,15
|11,52
|Umpaş Holding
|0,40
|2,56
|-35,48
|Uşak Seramik
|1,15
|6,48
|-31,95
|Utopya Turizm
|3,34
|9,87
|-32,11
|Uzertaş Boya
|2,31
|-9,77
|4,05
|Ülker Bisküvi
|19,30
|0,00
|-13,69
|Ünye Çimento
|3,68
|1,38
|-31,60
|Vakıf Fin. Kir.
|1,60
|1,91
|-33,88
|Vakıf GMYO
|1,87
|2,19
|-24,29
|Vakıf Yat. Ort.
|1,57
|1,29
|-32,62
|Vakıflar Bankası
|4,51
|0,45
|-18,15
|Vakko Tekstil
|3,93
|-1,26
|-13,44
|Vanet Gıda
|1,03
|0,98
|-27,97
|Verusa Holding
|13,92
|1,24
|-25,00
|Verusaturk Girisim
|3,47
|3,58
|-35,62
|Vestel
|10,30
|1,98
|-18,38
|Vestel Beyaz Eşya
|15,75
|1,35
|-27,08
|Viking Kağıt
|3,89
|-9,95
|108,02
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,23
|5,19
|-7,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,87
|-0,53
|-24,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,20
|9,93
|-1,12
|Yataş
|5,14
|-1,53
|-29,97
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,41
|-2,08
|-12,42
|Yeni Gimat GMYO
|12,57
|-0,40
|-3,38
|Yeşil GMYO
|0,37
|0,00
|-42,19
|Yeşil Yapı
|0,37
|2,78
|-43,94
|Yeşil Yatırım Holding
|8,07
|0,62
|-28,14
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.802,70
|-1,99
|63,08
|Yonga Mobilya
|9,04
|-0,66
|-2,16
|Yükselen Çelik
|5,32
|-2,03
|-13,21
|Yünsa
|8,24
|-3,29
|-18,33
|Zorlu Enerji
|1,02
|-0,97
|-37,42
(Son)