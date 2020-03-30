Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (2)

17 dakika önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 33.999,90 -0,59 12,66
İş Bankası (C) 4,68 -0,21 -26,99
İş Bankası (Kur.) 306.000,10 0,53 45,72
İş Fin.Kir. 2,69 0,00 -29,21
İş Girişim 3,12 0,65 -17,89
İş GMYO 1,23 1,65 -30,11
İş Y. Men. Değ. 4,23 8,74 5,05
İş Yat. Ort. 1,95 -3,94 21,02
İşbir Holding 430,00 1,18 0,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 2,56 -35,48
İttifak Holding 1,76 -0,56 -52,69
İz Hayvancılık Tarım 1,74 -0,57 -33,50
İzmir Demir Çelik 8,52 2,65 4,03
İzmir Fırça 1,52 9,35 -15,56
Jantsa Jant Sanayi 51,50 1,38 -11,66
Kafein Yazılım 11,82 -6,93 6,10
Kapital Yat. Holding 2,36 5,36 -2,48
Kaplamin 4,83 -1,83 -12,97
Kardemir (A) 1,90 0,00 -28,30
Kardemir (B) 1,87 -1,06 -29,17
Kardemir (D) 1,87 -0,53 -29,70
Karel Elektronik 12,73 -1,09 -12,39
Karsan Otomotiv 1,22 -0,81 -22,78
Karsu Tekstil 1,88 9,94 -41,98
Kartonsan 326,90 2,96 -16,16
Katmerciler Ekipman 2,25 0,00 -41,41
Kent Gıda 162,90 3,10 -7,34
Kerevitaş Gıda 3,19 10,00 -2,15
Kervansaray Yat. Holding 0,29 3,57 -47,27
Kiler GMYO 1,96 2,08 -48,28
Klimasan Klima 11,70 -5,42 -47,01
Koç Holding 13,25 -1,56 -34,79
Konfrut Gıda 6,60 10,00 -15,60
Konya Çimento 173,20 -1,59 -36,16
Kordsa Teknik Tekstil 9,10 2,02 -28,44
Koza Altın 61,80 -0,16 -16,54
Koza Madencilik 8,99 1,12 -10,37
Körfez GMYO 1,78 9,88 -25,52
Kristal Kola 1,18 0,00 -21,85
Kron Telekomünikasyon 15,07 -3,77 18,47
Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 0,74 3,38
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 0,00 -32,12
Kütahya Porselen 6,22 2,64 -6,04
Lider Faktoring 2,80 4,09 -23,71
Link Bilgisayar 19,84 -3,50 9,31
Logo Yazılım 58,30 -2,35 -4,11
Lokman Hekim Sağlık 6,01 -9,35 3,98
Lüks Kadife 6,66 9,90 -22,92
Makina Takım 1,15 0,88 -38,83
Mardin Çimento 4,99 1,84 -15,71
Marka Yatırım Holding 0,88 10,00 -25,42
Marmaris Altınyunus 54,40 9,94 -23,38
Marshall 42,90 -3,68 -9,76
Martı GMYO 0,70 1,45 -30,69
Martı Otel 0,55 0,00 -39,56
Mavi Giyim 34,00 -7,21 -41,28
Mazhar Zorlu Holding 11,50 -1,71 -4,88
Mega Polietilen 1,46 5,80 -33,64
Menderes Tekstil 1,11 5,71 -15,27
Mensa 0,24 4,35 -25,00
Merit Turizm 12,98 -0,15 -33,23
Merko Gıda 1,15 3,60 9,52
Metal Gayrimenkul 0,63 -3,08 -30,77
Metemtur Otelcilik 1,26 -0,79 -29,21
Metro Holding 0,87 -2,25 -36,96
Metro Petrol ve Tesisleri 1,05 -1,87 -46,43
Metro Yatırım Ortaklığı 3,85 -9,84 -52,59
Migros Ticaret 22,80 0,80 -5,86
Milpa 1,87 2,75 -14,61
Mistral GMYO 1,53 4,08 -19,05
MLP Sağlık 12,50 -9,22 -21,88
MMC San. ve Tic. Yat. 0,87 -2,25 -23,68
Mondi Tire Kutsan 5,72 10,00 38,16
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 14,85 -2,24 16,75
Net Holding 1,32 0,00 -49,23
Netaş Telekom. 9,88 -1,20 -24,35
Niğbaş Niğde Beton 5,70 -3,39 -8,06
Nuh Çimento 9,05 0,56 -23,82
Nurol GMYO 2,53 0,80 -29,13
Odaş Elektrik 1,28 0,79 -11,46
Olmuksan-IP 4,04 -1,46 57,75
Orge Enerji Elektrik 3,97 9,97 -19,96
Orma Orman Mahsulleri 3,38 -3,70 22,46
Osmanlı Menkul 6,98 7,38 66,19
Ostim Endüstriyel Yat 1,47 -2,65 -12,50
Otokar 103,30 -0,67 -29,75
Oyak Yat. Ort. 5,05 -9,98 116,74
Oylum Sınai Yatırımlar 2,86 10,00 -7,41
Özak GMYO 2,18 3,32 -15,18
Özbal Çelik Boru 1,26 1,61 -21,83
Özderici GMYO 1,05 6,06 -33,12
Özerden Plastik 2,10 -3,67 -7,89
Panora GMYO 4,09 0,25 -27,36
Papilon Savunma 7,80 -2,26 0,65
Park Elek.Madencilik 2,57 -1,15 -15,74
Parsan 11,48 -1,20 -32,23
Pegasus 31,10 -9,96 -64,00
Peker GMYO 2,46 9,82 -21,41
Penguen Gıda 3,36 9,80 62,32
Pera GMYO 0,63 1,61 -32,98
Pergamon Dış Ticaret 6,68 0,75 -16,71
Petkim 3,00 -0,33 -21,26
Petrokent Turizm 103,50 -1,99 -19,20
Pınar Et ve Un 10,05 3,72 9,60
Pınar Su 2,99 9,93 28,88
Pınar Süt 12,04 8,27 -4,97
Plastikkart 7,87 1,81 -15,10
Polisan Holding 1,88 -0,53 -37,95
Politeknik Metal 60,05 0,08 -21,06
Prizma Press Matbaacılık 4,35 0,23 1,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.165,40 0,17 5,20
QNB Finans Fin. Kir. 112,00 -8,94 -13,25
QNB Finansbank 35,10 0,23 -6,40
Ral Yatırım Holding 8,24 0,00 21,18
Ray Sigorta 2,65 9,96 -22,51
Reysaş GMYO 6,09 3,92 32,68
Reysaş Lojistik 6,58 3,95 50,23
Rhea Girişim 1,69 -1,74 42,02
Rodrigo Tekstil 1,35 6,30 -25,41
Royal Halı 1,67 1,21 21,90
RTA Laboratuvarları 5,19 -9,90 123,71
Sabancı Holding 7,43 -1,07 -22,12
Safkar Ege Soğutmacılık 2,40 5,26 10,09
Salix Yatırım Holding 4,99 0,40 -30,79
Sanel Mühendislik 3,55 3,50 -12,35
Sanifoam Sünger 4,65 1,31 -7,00
Sanko Pazarlama 5,20 0,19 -32,82
Saray Matbaacılık 1,47 9,70 -17,88
Sarkuysan 4,86 1,25 0,62
Sasa Polyester 7,98 9,92 3,23
Say Reklamcılık 2,43 7,05 8,48
Sekuro Plastik 4,60 7,98 -14,18
Selçuk Ecza Deposu 7,35 -9,93 20,49
Selçuk Gıda 1,46 5,80 -15,12
Senkron Güvenlik 2,01 9,84 -26,37
Serve Film Prodüksiyon 1,51 9,42 -5,03
Servet GMYO 9,91 1,33 16,59
Seyitler Kimya 9,66 1,15 42,27
Silverline Endüstri 1,58 0,00 -26,85
Sinpaş GMYO 0,89 1,14 -23,28
Smartiks Yazılım 7,88 -2,60 -19,67
Soda Sanayii 4,95 3,13 -19,90
Sodaş Sodyum Sanayii 14,53 -0,48 48,72
Söktaş 2,32 9,95 -12,45
Sönmez Filament 4,62 10,00 -5,33
Sönmez Pamuklu 4,42 9,95 -10,16
Sumaş Suni Tahta 8,30 0,12 -16,16
Şeker Fin. Kir. 4,77 2,58 -0,21
Şekerbank 0,86 1,18 -34,35
Şişe Cam 3,94 -0,25 -25,24
Şok Marketler 9,24 5,00 -14,13
T. Halk Bankası 4,94 0,82 -16,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,40 -2,68 -41,74
T.S.K.B. 0,92 1,10 -23,97
T.Tuborg 12,90 1,18 8,40
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 6,20 9,93 1,91
TAV Havalimanları 15,60 -5,28 -42,57
Taze Kuru Gıda 5,92 8,62 -18,23
Tek-Art Turizm 0,77 0,00 -38,89
Tekfen Holding 12,23 -0,65 -36,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,54 -1,95 31,90
Temapol Polimer Plastik 4,73 10,00 -9,39
TGS Dış Ticaret 3,00 -3,23 -35,76
Tofaş Oto. Fab. 16,50 0,00 -29,19
Torunlar GMYO 1,76 -1,68 -36,00
Trabzon Liman 8,12 0,00 -23,83
Trabzonspor Sportif 2,84 9,65 32,09
Trakya Cam 2,75 4,17 -21,43
Trend GMYO 1,90 9,83 -13,64
TSKB GMYO 1,37 1,48 2,24
Tuğçelik 3,63 10,00 -8,10
Tukaş 8,60 -1,04 -30,36
Turcas Petrol 1,84 1,10 -31,09
Turkcell 12,40 -0,96 -10,14
Tümosan Motor ve Traktör 4,21 1,69 -34,32
Tüpraş 74,50 -1,97 -41,25
Türk Hava Yolları 8,72 -1,58 -39,70
Türk Prysmian Kablo 2,95 3,51 13,46
Türk Telekom 6,65 1,37 -9,77
Türk Traktör 39,02 -1,37 -26,25
Türker Proje Gayrimenkul 29,36 4,04 -30,10
Ufuk Yatırım 2,56 6,67 -0,78
Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 3,13 -37,74
Ulusoy Elektrik 28,22 -0,56 6,09
Ulusoy Un Sanayi 4,26 3,15 11,52
Umpaş Holding 0,40 2,56 -35,48
Uşak Seramik 1,15 6,48 -31,95
Utopya Turizm 3,34 9,87 -32,11
Uzertaş Boya 2,31 -9,77 4,05
Ülker Bisküvi 19,30 0,00 -13,69
Ünye Çimento 3,68 1,38 -31,60
Vakıf Fin. Kir. 1,60 1,91 -33,88
Vakıf GMYO 1,87 2,19 -24,29
Vakıf Yat. Ort. 1,57 1,29 -32,62
Vakıflar Bankası 4,51 0,45 -18,15
Vakko Tekstil 3,93 -1,26 -13,44
Vanet Gıda 1,03 0,98 -27,97
Verusa Holding 13,92 1,24 -25,00
Verusaturk Girisim 3,47 3,58 -35,62
Vestel 10,30 1,98 -18,38
Vestel Beyaz Eşya 15,75 1,35 -27,08
Viking Kağıt 3,89 -9,95 108,02
Yapı Kredi Koray GMYO 2,23 5,19 -7,85
Yapı ve Kredi Bank. 1,87 -0,53 -24,60
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,20 9,93 -1,12
Yataş 5,14 -1,53 -29,97
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,41 -2,08 -12,42
Yeni Gimat GMYO 12,57 -0,40 -3,38
Yeşil GMYO 0,37 0,00 -42,19
Yeşil Yapı 0,37 2,78 -43,94
Yeşil Yatırım Holding 8,07 0,62 -28,14
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.802,70 -1,99 63,08
Yonga Mobilya 9,04 -0,66 -2,16
Yükselen Çelik 5,32 -2,03 -13,21
Yünsa 8,24 -3,29 -18,33
Zorlu Enerji 1,02 -0,97 -37,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:38 Kaynak: AA

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