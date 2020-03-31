Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.050,00 0,15 12,82
İş Bankası (C) 4,72 0,85 -26,37
İş Bankası (Kur.) 306.000,10 45,72
İş Fin.Kir. 2,87 6,69 -24,47
İş Girişim 3,25 4,17 -14,47
İş GMYO 1,27 3,25 -27,84
İş Y. Men. Değ. 4,03 -4,73 0,08
İş Yat. Ort. 2,14 9,74 32,81
İşbir Holding 440,00 2,33 2,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 5,00 -32,26
İttifak Holding 1,93 9,66 -48,12
İz Hayvancılık Tarım 1,85 6,32 -29,29
İzmir Demir Çelik 9,00 5,63 9,89
İzmir Fırça 1,67 9,87 -7,22
Jantsa Jant Sanayi 54,45 5,73 -6,60
Kafein Yazılım 12,44 5,25 11,67
Kapital Yat. Holding 2,35 -0,42 -2,89
Kaplamin 5,31 9,94 -4,32
Kardemir (A) 1,91 0,53 -27,92
Kardemir (B) 1,90 1,60 -28,03
Kardemir (D) 1,90 1,60 -28,57
Karel Elektronik 13,30 4,48 -8,47
Karsan Otomotiv 1,26 3,28 -20,25
Karsu Tekstil 2,06 9,57 -36,42
Kartonsan 339,00 3,70 -13,05
Katmerciler Ekipman 2,46 9,33 -35,94
Kent Gıda 179,10 9,94 1,88
Kerevitaş Gıda 3,38 5,96 3,68
Kervansaray Yat. Holding 0,30 3,45 -45,45
Kiler GMYO 2,15 9,69 -43,27
Klimasan Klima 12,80 9,40 -42,03
Koç Holding 13,43 1,36 -33,91
Konfrut Gıda 7,26 10,00 -7,16
Konya Çimento 177,50 2,48 -34,57
Kordsa Teknik Tekstil 9,50 4,40 -25,29
Koza Altın 61,35 -0,73 -17,15
Koza Madencilik 9,08 1,00 -9,47
Körfez GMYO 1,95 9,55 -18,41
Kristal Kola 1,29 9,32 -14,57
Kron Telekomünikasyon 15,87 5,31 24,76
Kuştur Kuşadası Turizm 24,10 -1,63 1,69
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 5,36 -28,48
Kütahya Porselen 6,59 5,95 -0,45
Lider Faktoring 2,90 3,57 -20,98
Link Bilgisayar 21,68 9,27 19,45
Logo Yazılım 59,70 2,40 -1,81
Lokman Hekim Sağlık 6,05 0,67 4,67
Lüks Kadife 7,32 9,91 -15,28
Makina Takım 1,23 6,96 -34,57
Mardin Çimento 5,01 0,40 -15,37
Marka Yatırım Holding 0,96 9,09 -18,64
Marmaris Altınyunus 59,80 9,93 -15,77
Marshall 42,92 0,05 -9,72
Martı GMYO 0,77 10,00 -23,76
Martı Otel 0,58 5,45 -36,26
Mavi Giyim 33,58 -1,24 -42,00
Mazhar Zorlu Holding 11,50 0,00 -4,88
Mega Polietilen 1,60 9,59 -27,27
Menderes Tekstil 1,22 9,91 -6,87
Mensa 0,24 0,00 -25,00
Merit Turizm 13,00 0,15 -33,13
Merko Gıda 1,14 -0,87 8,57
Metal Gayrimenkul 0,64 1,59 -29,67
Metemtur Otelcilik 1,32 4,76 -25,84
Metro Holding 0,93 6,90 -32,61
Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 9,52 -41,33
Metro Yatırım Ortaklığı 3,47 -9,87 -57,27
Migros Ticaret 22,66 -0,61 -6,44
Milpa 2,05 9,63 -6,39
Mistral GMYO 1,59 3,92 -15,87
MLP Sağlık 13,10 4,80 -18,13
MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -2,30 -25,44
Mondi Tire Kutsan 6,29 9,97 51,93
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,33 9,97 28,38
Net Holding 1,39 5,30 -46,54
Netaş Telekom. 10,31 4,35 -21,06
Niğbaş Niğde Beton 5,80 1,75 -6,45
Nuh Çimento 9,12 0,77 -23,23
Nurol GMYO 2,64 4,35 -26,05
Odaş Elektrik 1,36 6,25 -5,93
Olmuksan-IP 4,05 0,25 58,14
Orge Enerji Elektrik 4,13 4,03 -16,73
Orma Orman Mahsulleri 3,40 0,59 23,19
Osmanlı Menkul 7,21 3,30 71,67
Ostim Endüstriyel Yat 1,53 4,08 -8,93
Otokar 103,70 0,39 -29,48
Oyak Yat. Ort. 5,14 1,78 120,60
Oylum Sınai Yatırımlar 3,14 9,79 1,66
Özak GMYO 2,33 6,88 -9,34
Özbal Çelik Boru 1,32 4,76 -18,11
Özderici GMYO 1,09 3,81 -30,57
Özerden Plastik 2,00 -4,76 -12,28
Panora GMYO 4,17 1,96 -25,94
Papilon Savunma 8,08 3,59 4,26
Park Elek.Madencilik 2,81 9,34 -7,87
Parsan 11,70 1,92 -30,93
Pegasus 34,20 9,97 -60,42
Peker GMYO 2,70 9,76 -13,74
Penguen Gıda 3,69 9,82 78,26
Pera GMYO 0,67 6,35 -28,72
Pergamon Dış Ticaret 6,91 3,44 -13,84
Petkim 3,03 1,00 -20,47
Petrokent Turizm 105,80 2,22 -17,41
Pınar Et ve Un 10,20 1,49 11,23
Pınar Su 3,28 9,70 41,38
Pınar Süt 12,40 2,99 -2,13
Plastikkart 8,65 9,91 -6,69
Polisan Holding 1,97 4,79 -34,98
Politeknik Metal 63,10 5,08 -17,05
Prizma Press Matbaacılık 4,78 9,89 11,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.165,00 -0,03 5,16
QNB Finans Fin. Kir. 107,80 -3,75 -16,50
QNB Finansbank 35,48 1,08 -5,39
Ral Yatırım Holding 8,24 0,00 21,18
Ray Sigorta 2,91 9,81 -14,91
Reysaş GMYO 6,69 9,85 45,75
Reysaş Lojistik 7,23 9,88 65,07
Rhea Girişim 1,79 5,92 50,42
Rodrigo Tekstil 1,38 2,22 -23,76
Royal Halı 1,71 2,40 24,82
RTA Laboratuvarları 5,70 9,83 145,69
Sabancı Holding 7,49 0,81 -21,49
Safkar Ege Soğutmacılık 2,63 9,58 20,64
Salix Yatırım Holding 5,20 4,21 -27,88
Sanel Mühendislik 3,71 4,51 -8,40
Sanifoam Sünger 4,82 3,66 -3,60
Sanko Pazarlama 5,50 5,77 -28,94
Saray Matbaacılık 1,61 9,52 -10,06
Sarkuysan 4,85 -0,21 0,41
Sasa Polyester 8,77 9,90 13,45
Say Reklamcılık 2,66 9,47 18,75
Sekuro Plastik 4,79 4,13 -10,63
Selçuk Ecza Deposu 7,47 1,63 22,46
Selçuk Gıda 1,54 5,48 -10,47
Senkron Güvenlik 2,21 9,95 -19,05
Serve Film Prodüksiyon 1,61 6,62 1,26
Servet GMYO 10,60 6,96 24,71
Seyitler Kimya 9,75 0,93 43,59
Silverline Endüstri 1,67 5,70 -22,69
Sinpaş GMYO 0,89 0,00 -23,28
Smartiks Yazılım 8,28 5,08 -15,60
Soda Sanayii 5,10 3,03 -17,48
Sodaş Sodyum Sanayii 14,61 0,55 49,54
Söktaş 2,55 9,91 -3,77
Sönmez Filament 4,67 1,08 -4,30
Sönmez Pamuklu 4,52 2,26 -8,13
Sumaş Suni Tahta 8,54 2,89 -13,74
Şeker Fin. Kir. 4,72 -1,05 -1,26
Şekerbank 0,90 4,65 -31,30
Şişe Cam 4,14 5,08 -21,44
Şok Marketler 9,32 0,87 -13,38
T. Halk Bankası 5,02 1,62 -15,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,18 3,07 -39,95
T.S.K.B. 0,94 2,17 -22,31
T.Tuborg 12,93 0,23 8,66
Taç Tarım Ürünleri 1,80 7,78 -42,31
Tat Gıda 6,34 2,26 4,21
TAV Havalimanları 16,56 6,15 -39,04
Taze Kuru Gıda 6,25 5,57 -13,67
Tek-Art Turizm 0,84 9,09 -33,33
Tekfen Holding 12,70 3,84 -34,27
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,09 9,93 45,00
Temapol Polimer Plastik 5,20 9,94 -0,38
TGS Dış Ticaret 3,17 5,67 -32,12
Tofaş Oto. Fab. 16,45 -0,30 -29,41
Torunlar GMYO 1,86 5,68 -32,36
Trabzon Liman 8,48 4,43 -20,45
Trabzonspor Sportif 3,12 9,86 45,12
Trakya Cam 2,87 4,36 -18,00
Trend GMYO 2,09 10,00 -5,00
TSKB GMYO 1,50 9,49 11,94
Tuğçelik 3,99 9,92 1,01
Tukaş 8,60 0,00 -30,36
Turcas Petrol 2,02 9,78 -24,34
Turkcell 12,32 -0,65 -10,72
Tümosan Motor ve Traktör 4,34 3,09 -32,29
Tüpraş 75,50 1,34 -40,46
Türk Hava Yolları 9,07 4,01 -37,28
Türk Prysmian Kablo 3,20 8,47 23,08
Türk Telekom 6,70 0,75 -9,09
Türk Traktör 39,76 1,90 -24,85
Türker Proje Gayrimenkul 30,70 4,56 -26,90
Ufuk Yatırım 2,81 9,77 8,91
Ulaşlar Turizm Yat. 1,45 9,85 -31,60
Ulusoy Elektrik 28,32 0,35 6,47
Ulusoy Un Sanayi 4,30 0,94 12,57
Umpaş Holding 0,42 5,00 -32,26
Uşak Seramik 1,24 7,83 -26,63
Utopya Turizm 3,67 9,88 -25,41
Uzertaş Boya 2,31 0,00 4,05
Ülker Bisküvi 19,65 1,81 -12,12
Ünye Çimento 3,72 1,09 -30,86
Vakıf Fin. Kir. 1,66 3,75 -31,40
Vakıf GMYO 1,96 4,81 -20,65
Vakıf Yat. Ort. 1,64 4,46 -29,61
Vakıflar Bankası 4,64 2,88 -15,79
Vakko Tekstil 4,12 4,83 -9,25
Vanet Gıda 1,09 5,83 -23,78
Verusa Holding 15,08 8,33 -18,75
Verusaturk Girisim 3,81 9,80 -29,31
Vestel 10,55 2,43 -16,40
Vestel Beyaz Eşya 16,18 2,73 -25,09
Viking Kağıt 3,96 1,80 111,76
Yapı Kredi Koray GMYO 2,26 1,35 -6,61
Yapı ve Kredi Bank. 1,89 1,07 -23,79
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,81 9,84 8,61
Yataş 5,24 1,95 -28,61
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,48 4,96 -8,07
Yeni Gimat GMYO 12,64 0,56 -2,84
Yeşil GMYO 0,39 5,41 -39,06
Yeşil Yapı 0,38 2,70 -42,42
Yeşil Yatırım Holding 8,44 4,58 -24,84
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.001,80 4,15 69,84
Yonga Mobilya 9,47 4,76 2,49
Yükselen Çelik 5,85 9,96 -4,57
Yünsa 8,77 6,43 -13,08
Zorlu Enerji 1,06 3,92 -34,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:40 Kaynak: AA

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